Semplifica la pianificazione dei tuoi progetti: opzioni di modelli di sequenze temporali Figma per Teams

Hai provato a utilizzare Figma per abbozzare un programma di progetto, ma hai creato un caos di frecce e forme? Sì! Ci siamo passati tutti.

Partire da zero e creare un programma ben organizzato può essere scoraggiante, soprattutto se devi gestire diversi progetti, scadenze e aggiornamenti del team.

Sebbene strumenti come Microsoft Powerpoint, Google Slides, Fogli Google e Documenti Google siano utili, i modelli di sequenza temporale dei progetti Figma semplificano l'organizzazione della pianificazione dei progetti fornendo una risorsa grafica chiara per il monitoraggio, la pianificazione e la modifica dei tempi. Questi modelli ti consentono di stare al passo con ogni componente in evoluzione, dal flusso di lavoro creativo a un evento fino al lancio di un prodotto, senza problemi.

Questo articolo esplora i migliori modelli di sequenza temporale di Figma che ti faranno risparmiare tempo, miglioreranno la collaborazione e manterranno i tuoi progetti senza intoppi. 🎉

Cosa rende un modello di sequenza temporale Figma efficace?

Un modello di sequenza temporale Figma ben progettato offre un approccio sistematico e visivamente accattivante per mappare eventi, attività cardine e fasi di progetto. Dovrebbe essere intuitivo, adattabile e personalizzabile, preservando al contempo la coerenza del design. Di seguito sono riportati gli aspetti importanti che rendono eccellente un modello di sequenza temporale Figma:

✅ Layout chiaro e logico: scegli un modello con un flusso ben strutturato, assicurandoti che eventi, attività o attività cardine siano visualizzati in una sequenza logica

✅ Layout automatico e scalabilità: seleziona un modello che utilizza la funzionalità/funzione Layout automatico di Figma, che garantisce il riadattamento automatico degli elementi quando vengono aggiunti o ridimensionati nuovi elementi

✅ Componenti personalizzabili: scegli modelli personalizzabili che consentono di riutilizzare componenti per elementi ricorrenti come attività cardine, etichette delle attività o indicatori di stato. Dovresti essere in grado di personalizzare facilmente con pochi clic

✅ Sezioni ed etichette con codice colore: assegna priorità ai modelli di sequenze temporali gratuiti con categorie contrassegnate da colori diversi per attività o attività cardine, in modo da migliorare la leggibilità e distinguere rapidamente le fasi, le scadenze o le priorità del progetto. Questi ausili visivi sono utili anche durante le presentazioni

✅ Design reattivo e vincoli: scegli un modello progettato senza vincoli e con opzioni di ridimensionamento in modo che funzioni su schermi e dispositivi di varie dimensioni

✅ Stili di testo e icone predefiniti: scegli un modello con una tipografia coerente, stili di testo predefiniti e icone o indicatori minimi ma efficaci per migliorare la chiarezza e mantenere l'uniformità

✅ Funzionalità di collaborazione e condivisione: imposta un modello di sequenza Figma di alta qualità che sia facile da usare per il team, consentendo la collaborazione in tempo reale, modifiche semplici e annotazioni chiare, in modo che più utenti possano contribuire senza interrompere la struttura

🧠 Curiosità: il 37% dei progetti fallisce a causa della mancanza di obiettivi e attività cardine definiti.

Modelli Sequenza di Figma

Ecco un'ampia matrice di modelli di sequenze temporali Figma con panoramiche dettagliate e funzionalità/funzioni strutturate per aiutarti a visualizzare efficacemente un intero progetto e i relativi flussi di lavoro.

1. Modello Sequenza del progetto Figma

tramite Figma

Il modello di sequenza temporale del progetto Figma è pensato per aiutare i team e i project manager a pianificare in modo efficiente le attività cardine, le scadenze e i risultati finali critici del progetto. Grazie al suo modulo strutturato, questo modello mostra quanto lavoro è stato completato, semplificando il monitoraggio delle attività, delle dipendenze e dei potenziali colli di bottiglia.

Organizza visivamente le fasi, assegna le responsabilità e rispetta le scadenze senza saltare i processi critici. Personalizza i colori, i font e le strutture di layout del modello per soddisfare i requisiti dei singoli progetti.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Assicurati che tutte le attività cardine e le scadenze del progetto siano visualizzate chiaramente con un layout strutturato della sequenza temporale

Accedi alle modifiche degli elementi di design, come combinazioni di colori, etichette e dipendenze delle attività, per adattarli alle diverse portata dei progetti

Collabora in tempo reale, aggiungi aggiornamenti, monitora le modifiche e apporta le modifiche necessarie senza interrompere i flussi di lavoro

Ideale per: Project manager e team alla ricerca di un modo visivo per organizzare le attività di progetto e monitorare le scadenze per i propri team, i client e altri destinatari rilevanti.

2. Modello di sequenza verticale Figma

tramite Figma

Il modello Sequenza verticale di Figma è una scelta eccellente per presentare gli eventi in ordine cronologico, dall'alto verso il basso. Questo semplice modello di sequenza offre un approccio chiaro e accattivante per descrivere una serie di eventi.

Inoltre, il layout verticale favorisce la chiarezza aumentando l'efficienza dello spazio, rendendolo ideale per app mobili o basate sul web. Puoi modificare gli intervalli di tempo, aggiungere immagini ed evidenziare i periodi critici con componenti grafici unici.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Visualizza tutti gli eventi in una sequenza logica e facile da seguire

Ottimizza lo spazio verticale, rendendolo ideale per i progetti in cui lo spazio orizzontale è limitato

Modifica colori, tipografia e spaziatura per allinearli al branding o alle esigenze del progetto

Ideale per: designer e autori di contenuti che devono presentare informazioni sequenziali.

💡 Suggerimento: gli assistenti IA integrati come ClickUp Brain possono setacciare i dati del tuo progetto più rapidamente e suggerire sequenze temporali realistiche basate sulla cronologia del progetto.

Ottieni suggerimenti sulle sequenze temporali delle attività e crea grafici Gantt in ClickUp con ClickUp Brain

3. Modello di grafico Gantt di Figma

tramite Figma

Il modello di grafico Gantt di Figma offre un approccio organizzato e visivamente accattivante alla pianificazione, al monitoraggio e alla gestione dei progetti.

Questo modello, creato per i team che lavorano su progetti complessi, aiuta a organizzare le attività, impostare le scadenze e monitorare le dipendenze in una struttura temporale semplice. Mantiene tutti i membri del team concentrati sulle attività cardine e sullo stato di avanzamento, riducendo la confusione e i ritardi nei progetti.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Visualizza le attività lungo una sequenza, rendendo facile vedere le date di inizio e fine, le durate e le sovrapposizioni tra le attività

Definisci e visualizza le dipendenze tra le attività

Modifica colori, etichette e layout per allinearli al branding del progetto e ai requisiti specifici

Ideale per: Project manager e team che necessitano di un approccio strutturato e visivo alla pianificazione e al monitoraggio dei progetti con modelli di infografiche personalizzabili.

💡 Suggerimento: un calendario di progetto ben strutturato è uno strumento di comunicazione che riunisce i membri del team e le parti interessate offrendo un quadro chiaro delle attività e delle scadenze.

4. Modello Sequenza di lancio del prodotto Figma

tramite Figma

Il modello Sequenza di lancio del prodotto Figma aiuta i product manager, i marketer e gli sviluppatori a pianificare ed eseguire con successo il lancio di un prodotto.

Descrive le procedure necessarie per il rilascio di un nuovo prodotto, dalla ricerca di mercato e lo sviluppo alle attività promozionali e alle ottimizzazioni post-lancio. Il modello garantisce che tutte le parti interessate comprendano le scadenze e le dipendenze essenziali.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Suddividi il lancio del prodotto in fasi gestibili

Imposta e monitora le scadenze per lo sviluppo, il collaudo, il marketing e la distribuzione dei prodotti

Personalizza il design in base alle diverse categorie di prodotti e alle strategie di lancio, garantendo la massima flessibilità

Ideale per: Product manager, team di marketing e leader aziendali alla ricerca di una roadmap completa per lanciare con successo un nuovo prodotto sul mercato.

5. Modello Sequenza Figma Brain

tramite Figma

Il modello Sequenza di Figma Brain è una sequenza visivamente accattivante che organizza e presenta eventi, processi o attività cardine in modo comprensibile a tutti.

Con il suo layout innovativo e disciplinato, questo modello è ideale per documentare le fasi di un progetto, le sessioni di brainstorming, i flussi di lavoro e lo storytelling. Lo stile pulito e moderno consente inoltre agli utenti di evidenziare gli eventi essenziali mantenendo la chiarezza della sequenza temporale

💫 Perché ti piacerà questo modello

Rendi il monitoraggio delle sequenze temporali più coinvolgente con un layout unico e creativo

Modifica colori, testo ed elementi di layout per adattarli a diversi casi d'uso

Adattati alle diverse esigenze, come il monitoraggio del lancio dei prodotti, la mappatura dei flussi di lavoro o la visualizzazione degli eventi

Ideale per: Designer, project manager e creativi che desiderano un modo visivamente piacevole per strutturare e presentare le sequenze temporali.

Limiti dell'utilizzo di Figma per i modelli di sequenza temporale

Sebbene Figma sia uno strumento efficace per il web design, esistono dei limiti da considerare quando si sviluppano modelli di sequenze temporali:

Mancanza di funzionalità/funzioni native per le sequenze temporali : Figma non dispone di funzioni integrate per le sequenze temporali, richiedendo ai designer di sviluppare manualmente i componenti delle sequenze temporali, con un potenziale aumento del tempo e del lavoro richiesti

Funzionalità di animazione limitate : le funzionalità di animazione limitate di Figma rendono difficile la creazione di sequenze interattive con animazioni complesse

Dipendenza da plugin di terze parti : i designer spesso si affidano a plugin di terze parti o integrazioni Figma per migliorare le funzionalità. Tuttavia, questi plugin possono essere inaffidabili o non supportati

Sfide di scalabilità : creare sequenze scalabili che si adattino a schermi di diverse dimensioni è complicato e richiede ulteriori regolazioni per garantire la reattività

Limiti alla collaborazione: Figma consente la collaborazione; tuttavia, i progetti con sequenze complesse potrebbero essere difficili da gestire in modo collaborativo

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti per il web design (strumenti di progettazione grafica)

Modelli alternativi di sequenze temporali Figma

Se stai cercando alternative a Figma che vadano oltre le possibilità di base, questi modelli gratuiti di ClickUp, l'app per il lavoro quotidiano, ti aiuteranno a velocizzare il monitoraggio dei progetti o la pianificazione degli eventi, mantenendo un aspetto accattivante.

1. Modello Sequenza del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora le sequenze temporali dei progetti con il modello Sequenza di ClickUp Project

Il modello di sequenza temporale del progetto ClickUp è uno strumento di pianificazione visiva che consente ai team di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, le scadenze e le dipendenze in un semplice formato lavagna online. Consente ai team di pianificare il lavoro, assegnare responsabilità e modificare i calendari man mano che i progetti avanzano.

Puoi visualizzare i flussi di lavoro in tempo reale utilizzando un'interfaccia drag-and-drop, che favorisce la collaborazione e l'efficienza. La struttura della lavagna online è flessibile, rendendola perfetta per un monitoraggio agile del tempo.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Ottieni una visione chiara e completa delle sequenze temporali, delle attività cardine e delle dipendenze dei progetti

Definisci le attività con stati, campi e visualizzazioni personalizzati per allinearti al flusso di lavoro e ai requisiti del progetto

Aggiorna, assegna e modifica le attività direttamente sulla lavagna online

Riconfigura rapidamente le fasi del progetto e adatta le scadenze in caso di cambiamenti

Ideale per: Project manager, team agili e gruppi interfunzionali alla ricerca di un modo dinamico e interattivo per gestire le sequenze temporali dei progetti.

💡 Suggerimento: Che tu faccia parte di un team dinamico o gestisca i tuoi progetti, monitorare il tempo in modo efficace aumenta la produttività e favorisce esiti positivi. È qui che il monitoraggio del tempo Agile offre un approccio flessibile che ti aiuta a monitorare il tempo rispettando i principi Agile: adattabilità, trasparenza e miglioramento continuo.

2. Modello di sequenza temporale del progetto Gantt di ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la pianificazione di progetti complessi con il modello Sequenza di progetto Gantt di ClickUp

Il modello di sequenza temporale del progetto Gantt di ClickUp consente ai team di visualizzare i calendari dei progetti, monitorare le dipendenze dei lavori e garantire il completamento tempestivo. Semplifica la pianificazione di progetti complessi con un'interfaccia dinamica e interattiva che mostra le attività e le tappe fondamentali su una sequenza temporale.

L'adattabilità del modello lo rende perfetto per i team che necessitano di un approccio strutturato ma flessibile alla gestione dei tempi di progetto.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Mappa facilmente attività e sequenze, assicurandoti che le fasi e le dipendenze del progetto siano chiaramente definite

Monitora lo stato dei progetti utilizzando barre delle attività con codici colore e scadenze regolabili

Stabilisci relazioni tra le attività per evitare colli di bottiglia e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro

Passa dalla visualizzazione mensile, annuale, settimanale e di riepilogo/riassunto

Ideale per: chiunque desideri implementare una sequenza in stile Gantt nei propri progetti.

📚 Leggi anche: Passaggi per una gestione efficiente del tempo nei progetti

3. Modello di sequenza temporale per progetti di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea piani di marketing strutturati con il modello Sequenza di ClickUp Marketing Project

Il modello Sequenza di ClickUp per progetti di marketing è un approccio sistematico che consente ai team di pianificare, programmare e monitorare efficacemente le iniziative di marketing. Questo modello fornisce una panoramica dettagliata delle principali attività di marketing, delle scadenze e dei risultati finali, garantendo che i team rimangano sulla strada giusta per raggiungere i propri obiettivi.

Con stati, campi e visualizzazioni personalizzabili, questo modello aiuta i professionisti del marketing a organizzare le attività, monitorare lo stato delle campagne e allineare il lavoro richiesto agli obiettivi aziendali.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Mappa e gestisci le attività di marketing, assicurandoti che le scadenze vengano rispettate senza corse dell'ultimo minuto

Passa dalla vista Azioni alla vista Pipeline, alla vista Capacità lead di marketing e alla vista Sequenza per monitorare lo stato delle campagne da diverse prospettive

Utilizza stati predefiniti come Interrotto, Valutazione, Esecuzione, Non avviato e Pianificazione per classificare e monitorare le fasi della campagna

Condividi gli aggiornamenti con i membri del team, assegna le responsabilità e garantisci un coordinamento fluido tra i team

Ideale per: team di marketing, strateghi dei contenuti e gestori di campagne che necessitano di un modo strutturato per monitorare il lavoro richiesto, le scadenze e i piani di esecuzione.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software per la sequenza temporale dei progetti

4. Modello di sequenza compilabile ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza facilmente le sequenze temporali dei progetti utilizzando il modello di sequenza temporale compilabile ClickUp

Il modello di sequenza temporale compilabile ClickUp consente ai team di pianificare, monitorare e aggiornare facilmente le sequenze temporali dei loro progetti. Utilizza campi e stati personalizzati per progettare sequenze temporali precise che riflettono in modo appropriato le fasi del progetto, i tempi di completamento previsti e la pianificazione delle capacità. La funzionalità/funzione compilabile di questo modello consente ai team di adeguare dinamicamente le pianificazioni.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Mappa facilmente le fasi, le attività cardine e le scadenze dei progetti per tenere tutto sotto controllo

Assegna alle attività attributi specifici come Giorni assegnati, Costo effettivo, Completamento attività e Fase del progetto per un monitoraggio dettagliato

Passa dalle viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario per analizzare lo stato di avanzamento del progetto da diverse prospettive

Condividi gli aggiornamenti con i membri del team, tieni traccia delle modifiche e assicurati che tutti siano allineati agli obiettivi del progetto

Ideale per: Team leader e manager che lavorano alla pianificazione delle capacità e alla gestione del carico di lavoro.

5. Modello di lavagna online per sequenza temporale di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le attività cardine in un formato interattivo con il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp

Il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp è una soluzione semplice che consente ai team di visualizzare e gestire le sequenze temporali dei progetti in un'impostazione collaborativa di lavagna online.

Questo modello ti consente di mappare facilmente le attività cardine, assegnare compiti e modificare le scadenze in tempo reale. Grazie a un'interfaccia versatile di tipo drag-and-drop, puoi riorganizzare facilmente le attività e le dipendenze, garantendo che i progetti procedano senza intoppi e senza colli di bottiglia.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Organizza le attività e le attività cardine in ordine cronologico per mantenere la chiarezza e ottimizzare la gestione del tempo

Modifica stati, etichette e categorie in base alle esigenze specifiche del tuo progetto e al flusso di lavoro del tuo team

Aggiorna la sequenza, assegna le attività e fornisci feedback istantaneamente

Ideale per: Teams che desiderano creare sequenze temporali dei progetti in modo collaborativo.

📚 Leggi anche: Come risolvere le sfide più comuni nella gestione del tempo: la guida definitiva

6. Modello di sequenza per progetti creativi ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa i flussi di lavoro creativi con il modello Sequenza di progetti creativi di ClickUp

Il modello di sequenza temporale per progetti creativi di ClickUp è uno strumento efficace per strutturare le sequenze temporali dei progetti creativi, dall'ideazione al completamento. Offre un modo semplice per dividere le attività, definire le priorità e monitorare lo stato di avanzamento.

Inoltre, consentono ai team di organizzare facilmente i flussi di lavoro in modo visivo, garantendo che ogni fase, come il brainstorming, la produzione e l'esecuzione finale, proceda secondo i piani.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Delinea le fasi di un progetto creativo, dall'ideazione alla consegna, con una sequenza chiara e strutturata

Monitora le attività cardine e il completamento delle attività utilizzando stati personalizzati come Aperto e Completato per rimanere al passo con le scadenze

Assegna attività ai membri del team, monitora i loro contributi e mantieni un flusso di comunicazione senza interruzioni

Utilizza la visualizzazione sequenza del progetto creativo, le etichette di priorità e le attività secondarie annidate per mantenere le attività ben organizzate e accessibili

Ideale per: professionisti creativi, team di progettazione e agenzie di marketing alla ricerca di una sequenza temporale strutturata per gestire in modo efficiente i progetti creativi.

7. Modello di attività Sequenza di eventi di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e visualizza i programmi degli eventi con il modello di attività Sequenza di eventi di ClickUp

Il modello di attività Sequenza temporale degli eventi di ClickUp è una soluzione strutturata che consente agli organizzatori di eventi di organizzare, monitorare ed eseguire con precisione ogni aspetto di un evento. Dall'ideazione alla conclusione post-evento, questo modello consente ai team di delegare il lavoro, impostare scadenze e misurare lo stato in tempo reale.

Automazione integrata, monitoraggio delle attività cardine e funzionalità di comunicazione sono solo alcune delle altre funzionalità di questo modello che garantiscono che nessun dettaglio venga trascurato e aumentano l'efficienza nella pianificazione degli eventi.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Mappa le attività dall'inizio alla fine

Imposta notifiche automatiche per mantenere il team in linea con gli obiettivi

Utilizza le viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario per ottenere un quadro completo della sequenza degli eventi

Delega le attività, monitora le responsabilità e condividi gli aggiornamenti senza problemi con le parti interessate

Ideale per: Organizzatori di eventi, team di marketing e project manager che necessitano di un sistema di monitoraggio strutturato e in tempo reale.

8. Modello di sequenza temporale per il lancio di software ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci in modo efficiente il lancio dei software con il modello Sequenza di lancio software di ClickUp

La gestione dell'implementazione di un software comporta l'organizzazione di molti team, la definizione di attività cardine e il mantenimento delle parti interessate informate. Il modello di sequenza temporale per l'implementazione del software ClickUp semplifica il processo fornendo un calendario chiaro per ogni fase. Evita i colli di bottiglia e mantieni il ritmo di implementazione dei prodotti con le dipendenze delle attività integrate, il monitoraggio delle attività cardine e gli aggiornamenti automatici.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Classifica le attività con attributi quali Fase di implementazione, Team responsabile e Durata in giorni, utilizzando stati quali Da fare, In corso e Completata per monitorare lo stato di avanzamento

Passa dal processo di implementazione al piano di implementazione, alla guida introduttiva e ai risultati finali dell'implementazione per ottenere piena visibilità sui diversi aspetti dell'implementazione

Stabilisci le dipendenze per garantire che le attività critiche siano completate nella sequenza corretta

Ideale per: team IT, ingegneri DevOps e product manager alla ricerca di un approccio strutturato alla gestione del lancio di software.

🧠 Curiosità: Il settore dello sviluppo software globale sta vivendo una forte espansione e si prevede che crescerà del 26,67% all'anno tra il 2024 e il 2029.

9. Modello di roadmap di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica ed esegui lo sviluppo dei prodotti con il modello di roadmap di progetto ClickUp

Una roadmap pianificata consente ai team di vedere le fasi di sviluppo del prodotto, dare priorità alle funzionalità imminenti e allineare la propria strategia agli obiettivi aziendali.

Il modello di roadmap di progetto ClickUp è pensato per aiutare i team di prodotto e i project manager a pianificare, monitorare ed eseguire in modo efficace le iniziative a lungo termine. Questo modello definisce chiaramente ogni fase di un progetto. Offre inoltre diverse viste e opzioni di comunicazione per mantenere tutti i team sulla stessa pagina.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Organizza i backlog dei prodotti, il rilascio delle funzionalità e gli obiettivi a lungo termine in una roadmap strutturata

Utilizza le viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e Bacheca per monitorare le fasi del progetto, le scadenze e la larghezza di banda del team

Definisci le attività con attributi unici come lo stato di produzione, i principali stakeholder e le date di rilascio previste per garantire l'allineamento

Tieni traccia delle dipendenze, assegna le attività e aggiorna lo stato dei progetti in tempo reale con tutti i team interni coinvolti

Ideale per: team di sviluppo prodotto che desiderano ottimizzare la pianificazione delle versioni, monitorare le attività cardine e collaborare in modo efficiente.

➡️ Per saperne di più: Come creare una roadmap di progetto (con esempi)

10. Modello di roadmap trimestrale ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia degli obiettivi e delle iniziative trimestrali con il modello di roadmap trimestrale di ClickUp

Come il modello di roadmap di progetto ClickUp, il modello di roadmap trimestrale ClickUp consente ai team di visualizzare, dare priorità e monitorare gli obiettivi critici nell'arco di tre mesi.

Questo modello si concentra sull'allineamento dei team rispetto agli obiettivi strategici. Assicura che le attività essenziali, le scadenze e le attività cardine siano ben organizzate e facilmente adattabili alle mutevoli esigenze aziendali. Questa breve roadmap mantiene tutti informati e concentrati sulle attività ad alta priorità.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Allinea gli obiettivi trimestrali con gli obiettivi aziendali a lungo termine

Analizza lo stato di avanzamento da diverse prospettive con le viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario

Semplifica il monitoraggio della roadmap utilizzando le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate e le etichette di priorità

Determina le attività cardine, monitora lo stato di avanzamento e adatta la roadmap in base alle priorità che cambiano nel corso del trimestre

Ideale per: Dirigenti aziendali e responsabili di reparto che desiderano dare priorità alle iniziative e garantire l'esecuzione regolare dei piani trimestrali.

Ecco cosa ha detto Nick Foster, direttore di prodotto presso Lulu Press, su ClickUp:

ClickUp ci aiuta a organizzare la roadmap dei nostri prodotti e delle funzionalità, così possiamo introdurre facilmente nuove funzionalità e funzionalità per i clienti e verificare continuamente lo stato di avanzamento verso i nostri obiettivi. Alla fine della giornata, il nostro obiettivo principale è realizzare prodotti migliori per i nostri clienti e ClickUp ci aiuta a farlo.

11. Modello di roadmap aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza l'esecuzione della strategia aziendale con il modello di roadmap aziendale ClickUp

Il modello di roadmap aziendale di ClickUp aiuta le aziende a coordinare le loro strategie, dare priorità al lavoro richiesto e monitorare lo stato di avanzamento verso obiettivi importanti. Con tempistiche chiare, stati unici e visualizzazioni personalizzate, struttura in modo efficace la tua roadmap e mantiene aggiornati tutti gli stakeholder in tutte le fasi.

Il modello consente inoltre alle aziende di definire le attività cardine, stabilire risultati chiari e verificare che tutti i reparti lavorino per gli stessi obiettivi.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Utilizza stati predefiniti come Annullato, Terminato, In corso, In sospeso e Da fare per classificare le iniziative e gestire efficacemente lo stato di avanzamento

Accedi a tutte le iniziative per trimestre, agli obiettivi strategici, alla guida introduttiva, alla roadmap Gantt e alla sequenza per categoria aziendale per ottenere informazioni più approfondite sulla tua roadmap

Migliora il monitoraggio con funzionalità di monitoraggio del tempo, avvisi di dipendenza, tag e aggiornamenti automatici per mantenere tutti allineati

Ideale per: leader aziendali, project manager e dirigenti che desiderano creare una roadmap strutturata e trasparente per raggiungere obiettivi aziendali a lungo termine.

12. Modello Gantt semplice di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i progetti con un programma chiaro utilizzando il modello Gantt semplice di ClickUp

Il modello Gantt semplice di ClickUp è uno strumento intuitivo che offre una prospettiva dettagliata delle scadenze di progetto con date specifiche, dipendenze e potenziali impedimenti. Consente principalmente agli utenti di visualizzare lo stato di avanzamento dei lavori, modificare dinamicamente le scadenze e ottimizzare i flussi di lavoro.

Questo modello è ideale per i team che adottano un approccio semplice ma efficace alla gestione delle pianificazioni dei progetti.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Ottieni una visione d'insieme del tuo progetto, compreso lo stato delle attività e le dipendenze

Configurazione rapida e regolazioni semplici senza una curva di apprendimento ripida

Adattati alle priorità e alle scadenze in evoluzione con date di inizio e fine modificabili

Individua e risolvi in modo proattivo i colli di bottiglia prima che influiscano sulle sequenze dei progetti

Ideale per: Project manager, piccoli team e singoli utenti alla ricerca di una soluzione di grafici Gantt facile da usare per il monitoraggio e l'esecuzione dei progetti.

📚 Leggi anche: Grafico di Gantt vs. Sequenza: cosa sono e come usarli

Migliora la pianificazione delle sequenze temporali e il monitoraggio dei progetti con ClickUp

La scelta del modello di sequenza temporale Figma più adatto dipende dalle esigenze del tuo progetto, dal modo in cui lavora il tuo team e dalle modalità di collaborazione. Se gestisci un progetto frenetico con molte parti in movimento, ti servirà un modello più dettagliato e flessibile. Per qualcosa di più semplice, come un calendario dei contenuti o un piccolo sprint di progettazione, una versione semplificata potrebbe essere più adatta.

Il bello è che i modelli Figma sono visivi e facili da personalizzare, quindi una volta trovato quello che si avvicina alle tue esigenze, puoi modificarlo per adattarlo perfettamente al tuo flusso di lavoro.

I modelli di ClickUp sono un'opzione eccellente per i team che necessitano di aggiornamenti in tempo reale, dipendenze tra attività e collaborazione. Con questi modelli, puoi facilmente monitorare lo stato di avanzamento, assegnare priorità, modificare i calendari e semplificare il project management dalla pianificazione all'esecuzione. Indipendentemente dalle tue esigenze in termini di sequenze temporali, ClickUp offre una soluzione per team di tutte le dimensioni.

Iscriviti gratis oggi stesso e inizia a gestire le tue sequenze in modo chiaro e sicuro!