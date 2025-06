Toggl Track vs. Timely: quale strumento di monitoraggio del tempo è più adatto a te?

La tua giornata lavorativa è un susseguirsi confuso di attività e, in qualche modo, il tempo svanisce. Il fatto è che la maggior parte delle persone non tiene traccia del proprio tempo.

Solo il 18% dispone di un sistema di gestione del tempo adeguato, lasciando il resto di noi a chiedersi: "Dove è finita la mia giornata?"

È proprio per questo che esistono strumenti di monitoraggio del tempo come Toggl Track e Timely. Uno ti consente di monitorare manualmente ogni minuto, mentre l'altro utilizza il monitoraggio automatico del tempo basato sull'IA per fare il lavoro pesante al posto tuo. Ma quale è effettivamente migliore per il tuo flusso di lavoro?

In questa guida mettiamo a confronto Toggl e Timely ed esaminiamo le funzionalità chiave, i prezzi e i pro e contro di entrambi i software di monitoraggio del tempo per aiutarti a decidere quale si adatta meglio al tuo stile. Oh, e avviso: abbiamo una raccomandazione bonus (suggerimento: è ClickUp) in arrivo!

Toggl Track vs. Timely a colpo d'occhio

Funzionalità/Piano Toggl Track Timely Bonus: ClickUp Monitoraggio del tempo Monitoraggio manuale e basato su timer Monitoraggio automatico del tempo con IA Monitoraggio manuale e basato su timer, blocco automatico del tempo e integrazioni con app di monitoraggio del tempo Integrazioni oltre 100 integrazioni (tra cui Asana e Slack) Si collega con strumenti di comunicazione, calendari, strumenti di progetto e app per la gestione delle buste paga oltre 1.000 integrazioni (tra cui Slack, Google Drive, Zoom, GitHub e altre ancora) Gestione degli utenti Gratuito per un massimo di 5 utenti, piani scalabili Gestione flessibile del team con autorizzazioni Ruoli utente flessibili, autorizzazioni e accesso ospiti Accesso mobile App mobile ed estensione per browser App mobili e desktop con monitoraggio automatico App mobile, app desktop ed estensione per browser Funzionalità avanzate Il monitoraggio del tempo e la pianificazione automatizzata sono profondamente integrati con la gestione delle attività, i documenti, gli obiettivi, i dashboard, la durata stimata e la reportistica Monitoraggio del tempo, tabelle orarie e previsioni basati sull'IA Monitoraggio del tempo e pianificazione automatizzata profondamente integrati con la gestione delle attività, i documenti, gli obiettivi, i dashboard, la durata stimata e la reportistica Versione di prova disponibile Piano Free disponibile, versione di prova di 30 giorni per la versione premium 14 giorni di versione di prova gratuita, nessun piano Free Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da 7 $

Cos'è Toggl Track?

Toggl Track è un software di monitoraggio del tempo semplice e potente che ti aiuta a tenere traccia di quanto tempo dedichi alle attività e ai progetti. Che tu sia un libero professionista che tiene traccia delle ore fatturabili o un manager che tiene d'occhio le metriche di produttività del team, Toggl Track fa al caso tuo. Mantiene le cose semplici e chiare, anche se stai solo cercando di capire dove va a finire il tuo tempo.

È semplice da configurare, evita il fastidio di fogli di calcolo infiniti e ti offre una chiara visualizzazione delle voci di tempo monitorate senza complicazioni.

🧠 Curiosità: Toggl è stato inizialmente creato nel 2006 da una piccola azienda di software in Estonia, solo come strumento per monitorare le proprie ore di lavoro. Si è rivelato piuttosto utile, quindi hanno deciso di renderlo pubblico. Ora è uno degli strumenti di monitoraggio del tempo più popolari in circolazione.

Funzionalità/funzioni di Toggl Track

Rispetto ad altri strumenti, Toggl Track non si limita ad avviare e arrestare i timer. Ti aiuta a monitorare, analizzare e sfruttare al meglio il tuo tempo con funzionalità/funzioni intelligenti progettate per ridurre il lavoro manuale.

Ecco cosa lo distingue:

Funzionalità/funzione n. 1: monitoraggio automatico del tempo

Sei stanco di registrare manualmente il tuo tempo? Toggl Track può acquisire automaticamente le app e i siti web che utilizzi, così non dovrai più avviare e arrestare continuamente i timer. La tua attività rimane completamente privata sul tuo dispositivo e viene registrata solo quando scegli di trasformarla in una voce temporale.

È un modo semplice per evitare di dimenticare le ore e ottenere un registro chiaro e accurato di come impieghi il tuo tempo.

⚡️ Archivio modelli: stanco di monitorare i fogli presenze in modo retroattivo? Struttura il programma del tuo team con il modello di gestione del tempo di ClickUp. È un modo chiaro e strutturato per organizzare attività, priorità e scadenze senza caos.

Ottieni il modello gratuito Organizza il tuo tempo in base ai tuoi obiettivi con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Funzionalità/funzione n. 2: monitoraggio del tempo dedicato ai progetti con parole chiave

Il monitoraggio manuale del tempo può diventare noioso. Con Toggl Track, puoi impostare parole chiave per i tuoi progetti, così ogni volta che apri un'app o un sito web con quella parola chiave nel titolo, riceverai un prompt per monitorare il tuo tempo. È un modo semplice per tenere sotto controllo le tue ore senza doverti ricordare di avviare un timer ogni volta.

Funzionalità/funzione n. 3: report intelligenti delle tabelle orarie

Il monitoraggio manuale del tempo è controproducente, ma Toggl Track risolve questo problema. Lo strumento genera automaticamente report dettagliati delle tabelle orarie, aiutandoti a vedere dove va a finire il tuo tempo e a individuare le tendenze di produttività. Puoi anche esportare i dati ogni volta che devi condividerli con il tuo team o con i tuoi client.

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare!

Funzionalità/funzione n. 4: fatturazione semplificata

Hai monitorato le ore fatturabili? Trasformale in fatture accurate con pochi clic: la funzionalità di fatturazione integrata di Toggl Track si sincronizza con le voci relative al tempo, rendendo la fatturazione ai client più veloce e senza stress.

Prezzi di Toggl Track

Gratis : fino a 5 utenti

Starter : 10 $ al mese per utente

Premium : 20 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

💡 Suggerimento: se i report di Toggl Track non sono sufficienti, esplora le alternative a Toggl con approfondimenti più dettagliati, report personalizzati ed esportazione dei dati. Ciò è particolarmente utile per i project manager che necessitano di una chiara visibilità sulla produttività del team.

Cos'è Timely?

Timely va oltre il semplice monitoraggio del tempo: registra automaticamente le ore di lavoro, tiene traccia delle tariffe fatturabili e offre dashboard di progetto per mantenere tutto organizzato. Con il monitoraggio automatico del tempo, non è necessario registrare le ore o avviare manualmente i timer.

Timely registra invece il tuo lavoro in background, aiutandoti a rimanere aggiornato sui progetti e a visualizzare chiaramente come viene impiegato il tuo tempo.

È particolarmente utile per i piccoli team, poiché garantisce che tutti rimangano sincronizzati senza doversi preoccupare di come risparmiare tempo e non perdere traccia delle ore fatturabili o dello stato di avanzamento dei progetti.

Funzionalità/funzioni di Timely

Timely non è solo un timer, ma uno strumento intelligente per la gestione del tempo progettato per registrare, organizzare e analizzare il tuo lavoro senza sforzo. Ecco cosa lo rende speciale:

Funzionalità/funzione n. 1: monitoraggio automatico del tempo e tracciamento della memoria

Con lo strumento di monitoraggio della memoria di Timely, puoi saltare i timer e lasciare che registri automaticamente la tua attività lavorativa. Registra tutto ciò che fai, dalle app ai documenti, garantendoti un registro accurato del tempo.

In questo modo è facile fatturare ai client in tutta tranquillità, senza preoccuparsi di ore dimenticate o attività non completate.

Funzionalità/funzione n. 2: gestione più intelligente dei progetti e delle attività

La dashboard dei progetti di Timely ti aiuta a tenere tutto organizzato in un unico posto. Puoi pianificare il tuo tempo, gestire le attività e collaborare con il tuo team in modo più efficiente. Usa i tag per classificare il tuo lavoro, semplificando il monitoraggio dello stato di avanzamento e rimanendo al passo con i diversi progetti senza alcuna difficoltà.

Funzionalità/funzione n. 3: tabelle orarie basate sull'IA e tariffe fatturabili

Timely semplifica le tabelle orarie generandole automaticamente in base al lavoro monitorato. Ciò riduce il tempo dedicato alle attività amministrative, garantendo al contempo registrazioni accurate. È inoltre possibile impostare tariffe personalizzate per i diversi membri del team o progetti, consentendo di monitorare le entrate con maggiore precisione ed evitare fatturazioni incomplete.

Funzionalità/funzione n. 4: Informazioni dettagliate sulla produttività e sulle prestazioni del team

Il monitoraggio delle capacità di Timely ti aiuta a vedere quanto carico di lavoro può gestire il tuo team, rendendo più facile bilanciare le attività ed evitare il burnout. Con strumenti di produttività individuali, puoi supportare le prestazioni individuali, mentre la funzionalità Tempo pianificato ti consente di programmare il lavoro in anticipo, mantenendo i progetti in carreggiata e i carichi di lavoro gestibili.

Prezzi di Timely

Starter : 11 $ al mese per utente

Premium : 20 $ al mese per utente

Unlimited: 28 $ al mese per utente

➡️ Leggi anche: Modelli gratuiti di pianificatori giornalieri in Word, Excel e ClickUp

Toggl Track vs. Timely: confronto delle funzionalità

Sia Toggl Track che Timely sono ottimi software per il monitoraggio del tempo, ma adottano approcci diversi. Ecco un confronto dettagliato tra i due:

Funzionalità/funzione n. 1: monitoraggio del tempo automatico vs manuale

Toggl Track offre diversi modi per monitorare il tempo, e persino i blocchi di tempo, rendendolo una scelta flessibile per diversi stili di lavoro. Puoi utilizzare la modalità Timer per avviare e arrestare i timer sul web, su dispositivi mobili o sull'app desktop, oppure affidarti alla funzionalità Sequenza, che registra automaticamente qualsiasi sito web o app che utilizzi per più di 10 secondi.

L'integrazione con il calendario ti consente di importare eventi da Outlook o Google Calendar per una rapida registrazione del tempo. Puoi aggiungere o modificare manualmente le voci relative al tempo oppure utilizzare l'estensione del browser per monitorare il tempo direttamente all'interno degli strumenti basati sul web.

D'altra parte, Timely adotta un approccio completamente automatizzato attraverso la sua app Memory, che registra la tua attività web e delle app in background. Invece di avviare e arrestare i timer, è sufficiente trascinare e rilasciare i "ricordi" in una tabella oraria automatizzata generata dall'IA per registrare il tuo lavoro.

Sebbene questo approccio riduca la necessità di inserire manualmente le voci, Timely non offre un timer in stile cronometro o soluzioni di monitoraggio del tempo basate direttamente sul calendario come Toggl Track. Tuttavia, è comunque possibile aggiungere manualmente il tempo utilizzando Tempo pianificato, Tempo registrato o Timestamp quando necessario.

🏆 Vincitore: Timely. Toggl Track offre un equilibrio tra timer e voci manuali se preferisci il controllo manuale. Ma per il monitoraggio del tempo senza intervento manuale, le tabelle orarie e il monitoraggio del tempo basato sull'IA di Timely lo rendono il chiaro vincitore.

👀 Lo sapevi? L'IA può aiutare i dipendenti a recuperare il 40% delle loro ore di lavoro automatizzando attività manuali come l'inserimento dei dati, la codifica e la formattazione dei documenti. Gli strumenti basati sull'IA monitorano automaticamente anche il tempo, così puoi dedicare meno tempo alla registrazione delle ore e più tempo al lavoro.

Funzionalità/funzione n. 2: Gestione del team e dei progetti

Toggl Track si concentra principalmente sulle informazioni relative alla redditività, mentre Timely è progettato intorno ai modelli di lavoro e alla visibilità a livello di team.

Con la funzionalità Progetti di Toggl Track, puoi filtrare i dati relativi al tempo per membri del team, client o stato fatturabile e monitorare le ore fatturabili nel tempo tramite un grafico con linea di tendenza, ideale per chi desidera una visione chiara delle fonti di reddito.

Il dashboard di progetto di Timely, invece, mette in evidenza le ore pianificate rispetto a quelle registrate, rendendolo perfetto per i team che gestiscono carichi di lavoro piuttosto che dati finanziari.

Per la gestione dei team, la dashboard Persone di Timely offre una vista dettagliata delle ore monitorate, delle attività assegnate e delle voci mancanti. Al contrario, l'Hub Organizzazione di Toggl Track offre informazioni dettagliate sul carico di lavoro dei dipendenti, sulle tariffe fatturabili e sulle autorizzazioni dell'area di lavoro.

🏆Vincitore: Toggl Track. Entrambi gli strumenti offrono la gestione delle attività come componente aggiuntivo, ma Toggl Track vince per il monitoraggio dei progetti orientato al profitto con la sua facile importazione CSV e le chiare informazioni sui ricavi. Timely è solido per i modelli di lavoro e lo stato di avanzamento in tempo reale, ma per massimizzare la redditività, Toggl Track è la scelta più intelligente.

➡️ Leggi anche: Modelli gratuiti per il time blocking (programma settimanale, giornaliero e mensile)

Funzionalità/funzione n. 3: analisi, reportistica e approfondimenti

Sia Timely che Toggl Track offrono report dettagliati su progetti, ore fatturabili e prestazioni del team, fornendo ai manager tutti i dati necessari per monitorare lo stato di avanzamento. Entrambi gli strumenti includono il monitoraggio delle spese, riepiloghi/riassunti del tempo, report completi sull'area di lavoro e facili opzioni di esportazione in PDF, CSV ed Excel.

Dove Toggl Track supera le altre app in termini di informazioni sulla redditività. Il suo hub Insights dedicato analizza i guadagni dei progetti, i costi di manodopera e le tendenze di redditività con confronti in tempo reale. Vuoi vedere chi sta generando entrate e dove viene impiegato il tempo? Toggl ha ciò che fa per te.

I report Live e Snapshot di Timely sono utili per gli aggiornamenti in tempo reale dei client, ma le opzioni di personalizzazione non sono potenti come quelle di Toggl. L'hub di analisi di Toggl offre widget personalizzati e grafici interattivi che consentono agli amministratori di creare dashboard su misura per il flusso di lavoro del proprio team.

🏆 Vincitore: Toggl Track. Se desideri report automatici che non si limitino a monitorare il tempo, ma aiutino anche a massimizzare i profitti, le analisi dettagliate e le dashboard personalizzabili per la reportistica sul monitoraggio del tempo di Toggl sono una vera rivoluzione.

Funzionalità/funzione n. 4: Fatturazione

Sia Timely che Toggl Track offrono supporto per la creazione di budget, il monitoraggio delle buste paga e l'esportazione delle tabelle orarie, ma hanno un approccio diverso alla fatturazione.

Toggl Track offre un controllo granulare sulle tariffe fatturabili, consentendo agli amministratori di impostare le tariffe per progetto, membro del team o voce temporale, rendendolo ideale per monitorare la redditività dei progetti e gestire i budget.

Si integra anche con QuickBooks, Xero, FreshBooks e Zoho Books per una facile sincronizzazione delle fatture, ma la generazione delle fatture richiede l'inserimento manuale dei dati e può essere esportata solo in formato PDF.

Timely, invece, semplifica la fatturazione con la generazione di fatture con un solo clic che calcola automaticamente i totali; non sono necessarie regolazioni manuali o formule. Tutte le sue app si sincronizzano in tempo reale con QuickBooks, garantendo che i pagamenti e le fatture siano sempre aggiornati senza lavoro richiesto.

🏆 Vincitore: Timely. Mentre Toggl offre la personalizzazione, la fatturazione automatica e la sincronizzazione con QuickBooks di Timely rendono la fatturazione accurata più veloce e senza problemi.

Toggl Track vs. Timely su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere cosa ne pensavano gli utenti reali di Timely e Toggl. Come previsto, entrambe le app di monitoraggio del tempo hanno i loro fedeli fan e detrattori.

Ad esempio, l'utente Reddit Mudbiker su r/prodcutivity ha elogiato la facilità d'uso di Toggl Track:

Nel tempo che impiegherebbe per provare 13 app diverse, potrebbe già imparare a usare Toggl. L'ho consigliato a un collega che non è molto esperto di tecnologia e in meno di 15 minuti era già operativo. È semplicissimo.

Nel tempo che impiegherebbe per provare 13 app diverse, potrebbe già imparare a usare Toggl. L'ho consigliato a un collega che non è molto esperto di tecnologia e in meno di 15 minuti era già operativo. È semplicissimo.

D'altra parte, gli utenti di Timely erano altrettanto entusiasti della sua esperienza senza sforzo. Redditor daseighty su r/androidapps scrive:

Ho apprezzato molto la semplicità di Timely. Tutto quello che ho provato finora non è paragonabile.

Ho apprezzato molto la semplicità di Timely. Tutto quello che ho provato finora non è paragonabile.

Mentre alcuni apprezzano la configurazione intuitiva di Toggl Track, altri preferiscono l'approccio elegante e pratico di Timely. Ma indipendentemente dallo strumento che preferisci, una cosa è certa: il monitoraggio del tempo non dovrebbe essere una seccatura.

E se nessuno dei due strumenti ti convince, non preoccuparti, c'è sempre un'altra opzione!

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Toggl Track e Timely

Toggl Track e Timely sono strumenti affidabili con un monitoraggio accurato del tempo, ma cosa succede se hai bisogno di qualcosa di più di un monitoraggio illimitato? È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

ClickUp non è solo uno strumento di monitoraggio del tempo, è l'app completa per il lavoro. Che tu stia monitorando le ore fatturabili, pianificando attività o gestendo la produttività del team, ClickUp tiene tutto in un unico posto.

Ecco come ClickUp supera sia Timely che Toggl Track:

ClickUp è il numero 1: blocco e pianificazione automatizzati del tempo tramite il Calendario ClickUp

Il Calendario di ClickUp offre un modo dinamico per gestire attività, scadenze e appuntamenti in un unico posto. Utilizzando una serie di opzioni personalizzabili, puoi mantenere il tuo programma organizzato e allineato al tuo flusso di lavoro.

Il Calendario di ClickUp offre:

Blocco del tempo con IA: pianifica automaticamente le attività più importanti negli slot disponibili del calendario, aiutandoti a proteggere il tempo dedicato alla concentrazione

Calendario unificato: visualizza tutte le riunioni e le attività insieme, in modo da poter pianificare il lavoro e i blocchi di tempo in un unico posto

Pianificazione drag-and-drop: sposta facilmente le attività sul tuo calendario per riservare tempo al lavoro approfondito o alle scadenze

Stime della durata delle attività: assegna una durata stimata alle attività, in modo che ClickUp possa suggerirti blocchi di tempo realistici per il tuo lavoro

Attività scadute e con priorità: individua rapidamente le attività scadute o con priorità elevata e blocca il tempo necessario per completarle

Promemoria personalizzati: ricevi una notifica prima dei blocchi di lavoro o delle riunioni pianificati, così non perderai mai una sessione di concentrazione

Viste personali e condivise: utilizza il tuo calendario personale per il blocco del tempo o calendari di progetto condivisi per la pianificazione a livello di team

ClickUp è un passo avanti #2: monitoraggio del tempo integrato per le tue attività e i tuoi progetti

Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp va oltre il semplice monitoraggio del tempo gratuito. A differenza di Toggl Track e Timely, collega il monitoraggio del tempo con funzionalità di gestione delle attività e dei progetti, reportistica dettagliata e collaborazione in team, tutto in un unico posto.

Tieni traccia del tempo ovunque con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp su desktop, dispositivi mobili o web con l'estensione gratuita per Chrome

Con ClickUp ottieni:

Monitoraggio globale del tempo : avvia e interrompi i timer da qualsiasi dispositivo e passa da un'attività all'altra con il timer globale. Aggiungi manualmente il tempo o crea voci per intervallo di date

Integrazioni : sincronizza il tempo dalle tue app di monitoraggio preferite come Toggl, Harvest ed Everhour direttamente in ClickUp

Tabelle orarie personalizzabili : visualizza il tempo monitorato per giorno, settimana o mese con una ripartizione dettagliata delle attività e delle voci temporali

Monitoraggio cumulativo del tempo : scopri quanto tempo ogni membro del team dedica alle diverse attività e aggiungi il tempo monitorato al di fuori di ClickUp utilizzando le integrazioni

Reportistica avanzata : crea report personalizzati, filtra le voci relative al tempo e confronta le stime con le ore effettive per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi

Stime della durata dei progetti: ottieni una vista dettagliata dello stato di avanzamento del team e verifica se le attività rientrano nei tempi stimati

Poiché la soluzione di monitoraggio automatizzato di ClickUp è integrata nel suo sistema di project management, non ti limiti a registrare le ore, ma ottieni informazioni fondamentali sulla produttività. Se hai bisogno di un modo più intelligente per gestire il tempo, ClickUp è la soluzione che fa per te.

💡Suggerimento per professionisti: Trasforma il tuo project management con ClickUp Brain! Questo strumento basato sull'IA mantiene i tuoi progetti in carreggiata, dalla stesura degli aggiornamenti e il riepilogo/riassunto delle attività all'automazione delle pianificazioni e alla risposta alle domande del team.

Ottieni un riepilogo/riassunto delle tue attività e monitora il tempo trascorso tramite ClickUp Brain

Il vantaggio di ClickUp n. 3: Gestione del tempo ClickUp

Il monitoraggio del tempo non dovrebbe essere considerato un'attività a sé stante. Con ClickUp Time Management, puoi avviare e interrompere i timer da qualsiasi dispositivo: desktop, mobile o persino dal browser.

Puoi passare da un'attività all'altra, registrare il tempo manualmente e vedere esattamente dove va ogni minuto. Inoltre, le stime di durata integrate garantiscono aspettative chiare, così i membri del team sanno sempre quanto tempo devono dedicare a ciascuna attività.

Pianifica in modo più intelligente e rispetta le scadenze con la pianificazione drag-and-drop in ClickUp

Hai bisogno di pianificare in anticipo? ClickUp ti offre il controllo totale sulla tua pianificazione con viste come Calendario, Gantt, Sequenza e Carico di lavoro. Niente più problemi di gestione del tempo!

Trascina e rilascia facilmente le attività, riprogramma le dipendenze e modifica le date di scadenza per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi. Con funzionalità di gestione del tempo dei progetti come tabelle orarie, monitoraggio del tempo fatturabile e pianificazione delle attività cardine, rispettare le scadenze non è mai stato così facile.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: stime della durata in ClickUp

ClickUp ti aiuta a suddividere la durata stimata tra i membri del team per attività e attività secondarie. Assegna la giusta quantità di tempo alle persone giuste, monitora lo stato di avanzamento e confronta le ore effettive con quelle stimate per migliorare le previsioni future.

Pianifica in modo più intelligente con le stime di durata eseguendo il rollup: visualizza il tempo totale del progetto a colpo d'occhio

Hai bisogno di una visione d'insieme? Questo software di monitoraggio dei dipendenti calcola automaticamente la durata stimata, così saprai sempre quanto tempo richiederà un progetto. Niente più corse contro il tempo all'ultimo minuto.

Utilizza la vista Carico di lavoro per bilanciare la capacità, la vista Calendario per pianificare le stime e la vista Riquadro per monitorare lo stato delle attività. Inoltre, esporta i dati per creare report personalizzati e rispettare le scadenze.

Per i team che desiderano lavorare in modo più efficiente, il modello ClickUp Time Box aiuta a impostare limiti di tempo chiari per le attività, mantenendo alta la concentrazione e riducendo le distrazioni.

Ottieni un modello gratuito Semplifica il tuo flusso di lavoro e completa le attività in modo più efficiente con il modello Time Box di ClickUp

➡️ Leggi anche: Modelli gratuiti di pianificazione del lavoro in Excel e ClickUp

Utilizziamo ClickUp per collaborare con tutti i team per implementare nuove modifiche, segnalare problemi degli utenti e risolverli coinvolgendo il team giusto. Poiché questo strumento dispone anche di monitoraggio del tempo, è facile tenere traccia della permanenza sulla sequenza.

Monitoraggio del tempo? Lascia che ClickUp faccia il lavoro pesante

Toggl Track e Timely sono ottimi per monitorare il tempo, ma cosa succederebbe se potessi controllarlo davvero? Gli studi dimostrano che occorrono circa 23 minuti per ritrovare la concentrazione dopo un'interruzione, quindi il semplice monitoraggio del tempo non è sufficiente.

È qui che entra in gioco ClickUp. Si tratta di un sistema completo di gestione del tempo che ti aiuta a pianificare, monitorare e ottimizzare il tuo lavoro in un unico posto. Quando si tratta di app per la produttività, non ha rivali.

Puoi impostare la durata stimata, monitorare il carico di lavoro del team e utilizzare le viste Calendario, Gantt o Sequenza per pianificare il lavoro a modo tuo. Inoltre, con le tabelle orarie e i report integrati, avrai sempre un quadro chiaro di come viene impiegato il tempo del tuo team.

Perché limitarsi a monitorare il tempo quando puoi gestirlo al meglio? Passa a ClickUp e rendi ogni ora importante.