Le 10 migliori alternative ad Amie per la gestione integrata di calendario e attività

Amie è principalmente un'app calendario con un design pulito e un approccio semplice, che consente agli utenti di gestire attività, riunioni e sequenze temporali.

Suggerisce le fasce orarie migliori per le attività, blocca il tempo per le priorità e ti ricorda le riunioni e le attività rimanenti, così nulla sfugge.

Tuttavia, le funzionalità di Amie sono piuttosto basilari. Non è sufficiente per gli utenti che necessitano di strumenti avanzati di project management. Amie non è inoltre disponibile su Android, il che ne limita notevolmente l'accessibilità. Pertanto, è comune che gli utenti cerchino alternative ad Amie ricche di funzionalità.

In questo post abbiamo discusso le dieci migliori alternative ad Amie, incluse le loro migliori funzionalità/funzioni, i pro e i contro e i prezzi. Continua a leggere fino a trovare quella più adatta a te!

Perché scegliere le alternative ad Amie?

Sebbene Amie sia un'app minimalista e intuitiva, potrebbe essere troppo semplice per un uso aziendale. Ecco alcuni svantaggi che spingono gli utenti a cercare alternative ad Amie:

Funzionalità limitate: Sebbene Amie sia ottimo per la pianificazione occasionale, non dispone delle funzionalità necessarie per gestire flussi di lavoro complessi e le esigenze di gestione delle attività. Inoltre, se desideri funzionalità di pianificazione avanzate, Amie potrebbe non essere all'altezza ❌

Non disponibile su Android: Amie attualmente ha solo un'app mobile per iOS e un'app desktop per macOS, rendendola non disponibile per gli utenti Android, il che è uno svantaggio significativo ❌

Supporto clienti scadente: Alcuni utenti sostengono che il servizio clienti di Amie non sia eccezionale. Il team non dispone delle conoscenze adeguate e impiega molto tempo a risolvere i problemi ❌

Frequenti problemi tecnici: l'app Amie per macOS, inclusa la versione desktop, è lenta, il che potrebbe essere frustrante per gli utenti ❌

Problemi di sincronizzazione: gli elenchi delle cose da fare e le email a volte non vengono sincronizzati correttamente, con il risultato che gli aggiornamenti non vengono visualizzati ❌

Alternative ad Amie in breve

Prima di entrare nei dettagli, ecco un'anteprima delle alternative ad Amie, i loro casi d'uso, le strutture aziendali e i prezzi per ciascuna piattaforma.

Alternative ad Amie Caso d'uso Ideale per Prezzi* ClickUp Piattaforma completa per la produttività con calendario integrato Team di PMI e aziende, liberi professionisti e professionisti che lavorano da remoto Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Taskade Gestione delle attività e pianificazione con IA Aziende di grandi dimensioni Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Akiflow Pianificazione e gestione del tempo Privati, liberi professionisti e team di PMI 34 $ al mese Vimcal Gestione della pianificazione in diversi fusi orari Aziende globali e professionisti che lavorano in diversi fusi orari Piano Free; piani a pagamento a partire da $15 al mese Motion IA Pianificazione e gestione delle attività Lavoratori remoti e grandi aziende Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per postazione Sunsama Equilibrio tra lavoro personale e professionale Freelancer e lavoratori remoti Versione di prova gratuita per 14 giorni; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Todoist Gestione delle attività personali Freelancer e lavoratori remoti Gratis; piani a pagamento a partire da $2,50/utente al mese Reclaim. ai Monitoraggio delle abitudini e pianificazione Freelancer e lavoratori remoti Gratuito; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente Morgen Calendario Gestione delle attività quotidiane PMI e team remoti 30 $ al mese Notion Gestione dei progetti e delle conoscenze Aziende di grandi dimensioni Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente

Le migliori alternative ad Amie da utilizzare

1. ClickUp (La migliore piattaforma all-in-one per la produttività con calendario integrato)

Pianifica le attività, visualizza il lavoro e crea automaticamente programmi giornalieri con il Calendario di ClickUp

Il lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono sparsi su strumenti scollegati tra loro. Il risultato? Una produttività ridotta. Se il tuo scenario di lavoro tipico è simile a questo, hai bisogno di una piattaforma all-in-one per semplificare i flussi di lavoro e ottenere risultati.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, combina la gestione dei progetti, delle conoscenze e dei programmi in un'unica piattaforma centralizzata, basata sull'IA per aiutarti a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Vuoi gestire sequenze temporali, coordinare eventi e pianificare progetti in un unico posto? Scopri come puoi utilizzare ClickUp per aumentare l'efficienza.

Calendario ClickUp

Con il Calendario di ClickUp, saprai sempre cosa fare, quando farlo e quali sono le attività prioritarie. Crea automaticamente il tuo programma giornaliero in base a eventi, attività e obiettivi.

Sincronizza i calendari, ricevi promemoria delle riunioni e confronta gli orari con ClickUp Calendar

Inoltre, il Calendario di ClickUp riprogramma le attività e blocca automaticamente il tempo di concentrazione per mantenere tutto sotto controllo.

Scopri come automatizzare il tuo lavoro con il Calendario ClickUp 👇

Attività di ClickUp

Con ClickUp Tasks, il monitoraggio e la gestione delle attività diventano semplicissimi. Puoi automatizzare l'assegnazione delle attività, modificare gli stati e monitorare lo stato di avanzamento. ClickUp Tasks ti consente anche di assegnare priorità alle attività, impostare date di scadenza, creare attività secondarie e persino menzionare i membri del team con Assign Comments, in modo che non perdano nulla.

Crea, assegna priorità e gestisci le attività con la gestione delle attività di ClickUp

ClickUp Brain

Ti stai chiedendo se devi fare tutto manualmente? Non preoccuparti. L'agente IA integrato di ClickUp ti aiuta a fare di più in meno tempo. ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, può riepilogare/riassumere le attività in pochi secondi, generare brief, trovare dettagli importanti sui progetti, pianificare automaticamente il tuo lavoro in base all'urgenza, alle scadenze e al carico di lavoro e persino creare attività da note, chat e documenti.

Automatizza la creazione, l'assegnazione, la pianificazione delle attività e molto altro con ClickUp Brain

Modello di pianificatore Calendario ClickUp

La ciliegina sulla torta? ClickUp dispone di una vasta libreria di modelli per risparmiare tempo prezioso. Ad esempio, il modello di pianificatore di calendario ClickUp riunisce attività e scadenze in un unico posto, rendendo facile rimanere aggiornati.

Ottieni il modello gratis Rimani organizzato e gestisci i progetti in modo efficiente con il modello di pianificatore di calendario ClickUp

Questo modello ti aiuta a:

Rimani aggiornato sugli eventi e le scadenze imminenti

Ottieni visibilità sui flussi di lavoro e sullo stato delle attività

Organizza i progetti in blocchi gestibili

Assegna e gestisci le risorse in modo più efficiente

Allo stesso modo, ClickUp dispone anche di diversi modelli di calendario mensile che ti aiutano a organizzare le attività quotidiane in modo efficiente, assicurando che nulla sfugga.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collaborazione in tempo reale: Organizza le note, crea basi di conoscenza e collabora alle attività di progetto con Organizza le note, crea basi di conoscenza e collabora alle attività di progetto con ClickUp Docs

Monitoraggio del tempo: aggiungi la durata stimata alle attività e alle attività secondarie e monitora quanto tempo dedichi a ciascuna attività con aggiungi la durata stimata alle attività e alle attività secondarie e monitora quanto tempo dedichi a ciascuna attività con il monitoraggio del tempo di ClickUp

Dashboard personalizzabili: Tieni traccia della produttività personale e del team, dei carichi di lavoro, delle ore fatturabili e altro ancora con Tieni traccia della produttività personale e del team, dei carichi di lavoro, delle ore fatturabili e altro ancora con le dashboard di ClickUp

Integrazioni perfette: Connettiti con oltre 1000 strumenti per lavorare senza cambiare piattaforma con Connettiti con oltre 1000 strumenti per lavorare senza cambiare piattaforma con le integrazioni ClickUp

Limiti di ClickUp

La piattaforma può sembrare inizialmente complessa a causa del numero di funzionalità/funzioni

Alcune funzionalità richiedono un po' di tempo per essere apprese

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 dice:

Io uso ClickUp ovunque. È fondamentale per il mio flusso di lavoro quotidiano, i miei piani di progetto e la mia base di conoscenze. Adoro il fatto che tutto sia in un unico posto. Nel corso degli anni ho utilizzato molti strumenti per aiutarmi a tenere traccia del lavoro, e ClickUp risolve tutti i miei problemi. Mi piace la flessibilità offerta da ClickUp: ho creato tantissimi elenchi per la gestione delle attività, i lavori di ristrutturazione, il project management, i progetti software, gli investimenti immobiliari, i verbali delle riunioni e il monitoraggio delle informazioni. Credo che sia uno strumento indispensabile per qualsiasi azienda, dalle imprese individuali alle grandi società.

Io uso ClickUp ovunque. È fondamentale per il mio flusso di lavoro quotidiano, i miei piani di progetto e la mia base di conoscenze. Adoro il fatto che tutto sia in un unico posto. Nel corso degli anni ho utilizzato molti strumenti per aiutarmi a tenere traccia del lavoro, e ClickUp risolve tutti i miei problemi. Mi piace la flessibilità offerta da ClickUp: ho creato tantissimi elenchi per la gestione delle attività, le ristrutturazioni, il project management, i progetti software, gli investimenti immobiliari, i verbali delle riunioni e il monitoraggio delle informazioni. Credo che sia uno strumento indispensabile per qualsiasi azienda, dalle piccole imprese individuali alle grandi società.

2. Taskade (Ideale per l'automazione del flusso di lavoro)

via Taskade

Taskade è una piattaforma di produttività basata sull'IA che consente di creare agenti IA personalizzati per semplificare le attività di routine come la creazione di contenuti, la ricerca e la gestione delle attività.

Puoi automatizzare la creazione e la prioritizzazione delle attività, trovare informazioni con l'IA e generare elementi di azione. Ti consente inoltre di creare flussi di lavoro IA per automatizzare attività ripetitive come approvazioni, modifica dello stato delle attività, ecc. e creare moduli condivisibili per raccogliere e analizzare i dati.

La parte migliore è che, nonostante le sue funzionalità robuste, Taskade è facile da configurare e gli utenti non esperti di tecnologia possono adottarlo senza una formazione intensiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Crea flussi di lavoro di automazione personalizzati con IA e automatizza le attività ripetitive

Imposta il web scraping automatico per estrarre contenuti, dati e link in tempo reale da qualsiasi sito web

Crea schemi, converti le note in attività concrete, assegna automaticamente le priorità alle attività e genera mappe mentali con l'IA

Limiti di Taskade

Nessun monitoraggio del tempo integrato

Offre personalizzazioni e integrazioni limitate

Prezzi di Taskade

Free

Pro: 20 $ al mese

Team: 100 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Taskade?

Un utente Capterra dice:

L'esperienza complessiva è ottima. Facile da iniziare. Ho iniziato in meno di un'ora e la maggior parte delle interfacce sono piuttosto intuitive. Tuttavia, la modifica del testo potrebbe essere migliorata. Il comportamento Seleziona e copia non è standard, non è possibile spostare grandi aree di testo/attività e le azioni generate dall'IA come il riepilogo o la ricerca non hanno fonti di riferimento. Se Taskade riepiloga/riassume il documento caricato, non fornisce un link che rimanda al documento originale. Presumo che con il tempo, quando avrò accumulato tanti documenti, sarà molto difficile trovare la fonte originale.

L'esperienza complessiva è ottima. Facile da iniziare. Ho iniziato in meno di un'ora e la maggior parte delle interfacce sono piuttosto intuitive. Tuttavia, la modifica del testo potrebbe essere migliorata. Il comportamento Seleziona e copia non è standard, non è possibile spostare grandi aree di testo/attività e le azioni generate dall'IA come il riepilogo o la ricerca non hanno fonti di riferimento. Se Taskade riepiloga il documento caricato, non fornisce un link che rimanda al documento originale. Presumo che con il tempo, quando avrò accumulato tanti documenti, sarà molto difficile trovare la fonte originale.

3. Akiflow (Ideale per la pianificazione e l'organizzazione delle attività)

via Akiflow

La piattaforma di produttività Akiflow offre funzionalità di gestione del tempo e organizzazione delle attività. Puoi convertire email e messaggi in attività, organizzarli utilizzando cartelle di progetto e tag e personalizzare le visualizzazioni per suddividere ulteriormente i tuoi flussi di lavoro.

La piattaforma ti aiuta anche a organizzare le attività sul calendario con la pianificazione drag-and-drop e a riprogrammare le attività in base alle priorità che cambiano.

Ciò che spicca è la funzionalità "Rituali" di Akiflow, che consente di creare flussi di lavoro strutturati e ricorrenti. Promuove la pianificazione giornaliera e settimanale, con rituali opzionali di pianificazione e spegnimento per aiutarti a iniziare e terminare la giornata in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow

Trasforma email, messaggi o testi da qualsiasi sito web in attività, pianifica il tuo programma e lavora in modo efficiente

Assegna automaticamente le attività con l'IA basata su una formazione personalizzata

Usa scorciatoie da tastiera e comandi personalizzabili per accelerare i flussi di lavoro

Limiti di Akiflow

Funzionalità/funzioni di base per la gestione delle attività

Alcune funzionalità hanno una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Akiflow

Pro Monthly: 34 $ al mese

Pro annuale: 19 $ al mese, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2: 5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Akiflow?

Un utente G2 dice:

Adoro la possibilità di creare attività con tempi specifici e trascinarle nelle caselle del calendario. Mi ha davvero aiutato ad avere una panoramica più realistica di ciò che posso realizzare in un dato giorno o settimana. La funzionalità di pianificazione giornaliera è utile per pianificare intenzionalmente ogni giorno con obiettivi specifici e blocchi di tempo per completare determinati elementi. Mi ha aiutato a migliorare la mia efficienza complessiva!

Adoro la possibilità di creare attività con tempi specifici e trascinarle nelle caselle del calendario. Mi ha davvero aiutato ad avere una panoramica più realistica di ciò che posso realizzare in un dato giorno o settimana. La funzionalità di pianificazione giornaliera è utile per pianificare intenzionalmente ogni giorno con obiettivi specifici e blocchi di tempo per completare determinati elementi. Mi ha aiutato a migliorare la mia efficienza complessiva!

📖 Per saperne di più: Come stabilire le priorità delle attività sul lavoro?

4. Vimcal (Ideale per gestire riunioni in diversi fusi orari)

via Vimcal

Vimcal semplifica i complessi calcoli dei fusi orari, rendendolo adatto agli utenti che lavorano con un team globale. Si tratta di una piattaforma di organizzazione e gestione del calendario che aiuta a pianificare le riunioni in modo più efficiente. L'IA dello strumento aiuta a trovare i migliori orari per le riunioni e a creare eventi in base alle vostre indicazioni.

Vimcal aiuta anche a riordinare i calendari gestendo le riunioni non necessarie. Gestisce la pianificazione tra fusi orari e offre fusi orari personalizzati, sondaggi per gruppi più grandi e cancellazione automatica delle sospensioni nel suo livello avanzato (Vimcal EA).

La parte migliore? Lo strumento dispone di un potente centro di comando dove è possibile creare eventi e impostare la disponibilità utilizzando scorciatoie da tastiera o tasti di scelta rapida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vimcal

Gestisci pianificazioni complesse su più fusi orari con la gestione dei fusi orari

Crea sondaggi per trovare i momenti migliori per riunioni o eventi, con supporto per il processo decisionale di gruppo

Usa la modalità focus o non disturbare con un timer Pomodoro per rimanere concentrato durante le ore di lavoro

Limiti di Vimcal

Nessuna funzionalità di gestione delle attività

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con l'interfaccia utente dell'app iOS, come selezione degli eventi lenta, difficoltà nell'accedere ai dettagli degli eventi e occasionali malfunzionamenti

Prezzi di Vimcal

Gratis: Solo iOS

iOS e desktop: 15 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

EA Scheduling: 75 $ al mese

EA Agency & Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vimcal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? Il 71% dei professionisti perde tempo ogni settimana a causa di riunioni inutili o cancellate.

5. Motion (ideale per la pianificazione e la gestione delle attività IA)

via Motion

Motion ti aiuta a pianificare le tue giornate lavorative, tenendo conto delle faccende personali e delle attività professionali. Ti aiuta con il timeboxing e riorganizza automaticamente il tuo programma quando hai del lavoro incompleto nella tua lista delle cose da fare. La piattaforma offre bacheche Kanban per la gestione dei progetti, analisi dettagliate della produttività e modelli di programma personalizzabili per farti risparmiare tempo.

La parte migliore è l'IA di Motion. Assegna automaticamente le priorità alle attività, gestisce gli stati, corregge i documenti, prende appunti, crea flussi di lavoro e trova tutto ciò che stai cercando: attività, dettagli di progetto, note e comunicazioni. Se hai un po' di tempo libero, riempie anche il tuo programma con le attività in sospeso con priorità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Combina Outlook, iCloud e Google Calendar in un'unica vista e blocca automaticamente le attività con IA Calendar

Inserisci attività, crea attività ricorrenti, prendi note e scegli orari personalizzati per le attività con il task manager

Imposta limiti giornalieri e orari preferiti per le riunioni e consenti all'assistente per le riunioni di Motion di gestire i programmi

Limiti di movimento

La funzionalità IA ha una curva di apprendimento ripida

Non è possibile condividere le attività Motion con soggetti esterni. Funziona solo per il team interno

Prezzi dinamici

Versione di prova gratuita

Pro IA: 19 $ al mese per postazione

Business IA: 29 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Motion?

Un utente Capterra dice:

Mi è piaciuto che si integrasse con i miei calendari, soprattutto perché ho più calendari basati su diversi client legati al lavoro. Tuttavia, era difficile da imparare e non era intuitivo. I progetti non venivano mai programmati perché non era intuitivo. Calendario costoso.

Mi è piaciuto che si integrasse con i miei calendari, soprattutto perché ho più calendari basati su diversi client legati al lavoro. Tuttavia, era difficile da imparare e non era intuitivo. I progetti non venivano mai programmati perché non era intuitivo. Calendario costoso.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative a Google Calendar

6. Sunsama (Ideale per mantenere l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata)

via Sunsama

Sunsama lavora sull'idea dell'equilibrio tra lavoro e vita privata. Le sue funzionalità di pianificazione giornaliera guidata, definizione degli obiettivi e timeboxing aiutano i professionisti che lavorano da remoto a creare programmi di lavoro da casa efficaci.

Questo strumento per la produttività, con il suo design minimalista e la modalità di concentrazione, ti aiuta a espandere gli elenchi delle attività in modo da poterti concentrare su un singolo compito. Ti avvisa quando sei esausto e ti consente di spegnere il computer in modo ragionevole. Inoltre, puoi accedere alle analisi per capire come trascorri il tempo al lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Pianifica la tua giornata con passaggi guidati utilizzando una routine passo dopo passo

Pianifica automaticamente le attività nel calendario

Importa attività dalle email, attività dagli strumenti di project management e riunioni dai calendari con integrazioni perfette

Limiti di Sunsama

Alcuni utenti sostengono che la collaborazione in tempo reale potrebbe essere più fluida

Non è disponibile una funzionalità specifica per prendere appunti a lungo termine. Tuttavia, è possibile aggiungere note alle attività

Prezzi di Sunsama

14 giorni di versione di prova gratis

Sottoscrizione mensile: 20 $ al mese

Sottoscrizione annuale: 16 $ al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sunsama?

Un utente Capterra dice:

Come imprenditore individuale, spesso è difficile gestire il numero di attività che devo svolgere in una giornata. Sunsama mi ricorda di fare delle pause, mi offre una visione realistica del tempo necessario per svolgere un'attività e mi fornisce un riepilogo settimanale di come ho impiegato il mio tempo. Posso integrare i miei calendari personali e aziendali, le attività per il benessere e il tempo dedicato alla famiglia in un unico posto. Questo mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni. Tuttavia, l'inserimento delle attività e delle attività secondarie potrebbe essere più fluido.

Come imprenditore individuale, spesso è difficile gestire il numero di attività che devo svolgere in una giornata. Sunsama mi ricorda di fare delle pause, mi offre una visualizzazione realistica del tempo necessario per completare un'attività e mi fornisce un riepilogo/riassunto settimanale di come ho impiegato il mio tempo. Posso integrare i miei calendari personali e aziendali, le attività per il benessere e il tempo dedicato alla famiglia in un unico posto. Questo mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni. Tuttavia, l'inserimento delle attività e delle attività secondarie potrebbe essere più fluido.

🧠 Lo sapevi? Il 66% dei professionisti statunitensi non ha un equilibrio tra vita privata e lavoro e il 77% dei professionisti ha sperimentato il burnout sul lavoro.

7. Todoist (ideale per gestire le attività personali)

via Todoist

Todoist è una piattaforma di gestione delle attività con un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di gestire in modo efficiente le attività quotidiane. A differenza di Amie, che si concentra sulla gestione del calendario esecutivo, Todoist consente di organizzare, ordinare e dare priorità alle attività utilizzando filtri personalizzati e visualizzazioni multiple.

Todoist ha anche una funzionalità di gamification unica, chiamata Karma, che ti aiuta a monitorare le tendenze di produttività e accumulare punti con il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi. Puoi anche visualizzare lo stato giornaliero con grafici codificati a colori e confrontare la produttività settimanale con grafici settimana per settimana.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Cattura e organizza le attività, categorizzale, etichettale e pianificale automaticamente

Pianifica progetti, aggiungi descrizioni delle attività e attività secondarie e monitora lo stato di avanzamento con viste flessibili dei progetti

Utilizza un layout di calendario condiviso per collaborare con il tuo team e mantenere i tuoi progetti in carreggiata

Limiti di Todoist

L'aggiunta di attività secondarie richiede diversi passaggi, che a volte possono risultare frustranti

Mancanza di flessibilità nell'organizzazione dell'ordine delle attività

La funzionalità di creazione di testo a volte non riesce a comprendere comandi specifici

Prezzi di Todoist

Principianti: 0 $

Pro: 2,50 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Un utente Capterra dice:

Mi piace poter inviare un'email alla mia lista delle cose da fare. Adoro avere un elenco di cose da fare perché mi aiuta a organizzarmi e a volte voglio rimandare le email. Quindi le inoltro con una data alla mia lista delle cose da fare e ricevo una notifica in un altro momento. Inoltre, mi piace controllare gli elementi quando ho finito e cancellarli come se fosse carta e penna. Tuttavia, trovo complicate le funzionalità di collaborazione con il team.

Mi piace poter inviare un'email al mio elenco delle cose da fare. Adoro avere un elenco delle cose da fare perché mi aiuta a organizzarmi e a volte desidero posticipare le mie email. Quindi, le inoltro semplicemente con una data al mio elenco delle cose da fare e ricevo una notifica in un altro momento. Inoltre, mi piace controllare gli elementi quando ho finito e cancellarli come se fosse carta e penna. Tuttavia, trovo complicate le funzionalità di collaborazione con il team.

✨Curiosità: Todoist ti consente di impostare attività ricorrenti in base al completamento dell'attività precedente. Utilizzando la sintassi "every!", puoi assicurarti che le date delle attività siano calcolate in base al completamento dell'ultima attività invece che a una data fissa casuale.

8. Reclaim. ai (Ideale per creare abitudini e pianificare con l'IA)

Reclaim. ai, di Dropbox, è una piattaforma di produttività che aiuta a prevenire gli errori di pianificazione con funzionalità avanzate di monitoraggio del tempo, pianificazione automatica delle pause, sincronizzazione del calendario e monitoraggio intelligente delle abitudini.

Con Reclaim, puoi pianificare automaticamente le attività in base alla priorità e alle scadenze. Puoi impostare durate specifiche per le attività, confrontare il tempo dedicato al lavoro con quello dedicato alla vita privata, eseguire un monitoraggio approfondito o superficiale del lavoro e persino segnalare i giorni più produttivi.

La funzionalità/funzione più esclusiva dello strumento è il suo tracker delle abitudini basato sull'IA che riprogramma automaticamente le attività quando il lavoro interferisce con le abitudini, supportando la crescita personale. Inoltre, tiene traccia dei tempi delle attività personali, genera report settimanali e pianifica/riprogramma automaticamente le riunioni in base alle tue preferenze.

Reclaim. ai migliori funzionalità/funzioni

Tieni traccia dei tempi di attività del tuo team durante le riunioni e migliora la produttività con l'analisi delle persone

Ottimizza i flussi di lavoro con collegamenti di pianificazione e incorpora questi collegamenti per un sistema di prenotazione rapido e personalizzato

Pianifica automaticamente le pause dopo le riunioni o le sessioni di lavoro con IA

Limiti di Reclaim.ai

L'interfaccia utente dell'app mobile può essere difficile da usare a volte

Non è possibile automatizzare la pianificazione delle attività dipendenti

A volte, lo strumento pianifica troppe attività, rendendo il calendario troppo pieno

Prezzi di Reclaim.ai

Lite: Gratis

Starter: 8 $ al mese per postazione

Business : 12 $ al mese per postazione

Enterprise: 18 $ al mese per postazione, fatturato annualmente

Reclaim.ai valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim. ai?

Un utente G2 dice:

Si tratta di una soluzione semplice e potente per la gestione delle attività, la definizione delle priorità e la pianificazione. In particolare, funziona alla grande per il mio caso d'uso, che consiste nel prendere nota degli elementi di azione in Documenti Google, che vengono sincronizzati in modo bidirezionale tra Documenti Google ⇆ Attività Google ⇆ Reclaim. Ho provato molti altri strumenti, in particolare Smartsheet, ClickUp, Motion e Fogli Google, e penso che Reclaim. ai sia finalmente quello che userò. Tuttavia, le funzionalità di project management di Reclaim sono limitate.

È una soluzione semplice e potente per la gestione delle attività, la definizione delle priorità e la pianificazione. In particolare, funziona alla grande per il mio caso d'uso, che consiste nel prendere nota degli elementi di azione in Documenti Google, che vengono sincronizzati in modo bidirezionale tra Documenti Google ⇆ Attività Google ⇆ Reclaim. Ho provato molti altri strumenti, in particolare Smartsheet, ClickUp, Motion e Fogli Google, e penso che Reclaim. ai sia finalmente quello che userò. Tuttavia, le funzionalità di project management di Reclaim sono limitate.

9. Morgen Calendar (Ideale per le attività quotidiane e la gestione del tempo)

via Morgen

Morgen è un'agenda giornaliera con funzionalità avanzate di blocco del tempo e gestione delle attività di base. Il suo IA Planner organizza la tua giornata dando priorità alle attività e suggerendo quando lavorarci in base alla tua capacità e agli obiettivi quotidiani. Puoi utilizzare questi piani insieme al blocco manuale del tempo per pianificare e riprogrammare le tue attività.

La gestione integrata del calendario della piattaforma consente di creare un calendario dedicato alle attività, sincronizzare le attività su tutti i calendari e integrare strumenti di project management.

A differenza di Amie, Morgen offre statistiche sui modelli di pianificazione personale e sul tempo dedicato alle attività. Inoltre, puoi creare "Frames" per diversi tipi di attività e monitorare il tempo dedicato a ciascuna di esse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Morgen Calendar

Ottieni consigli su quando lavorare su quali attività in base ai tuoi obiettivi e alle tue ore di massima produttività con IA Planner

Risolvi i conflitti di pianificazione, aggiungi co-host ai collegamenti di pianificazione e visualizza le fasce orarie aggiornate in tempo reale con la pianificazione temporale

Crea attività, aggiungi scadenze e classifica gli elenchi di attività con il task manager

Limiti di Morgen Calendar

Secondo alcuni utenti, l'app mobile Morgen presenta problemi di sincronizzazione, che possono essere frustranti

La gestione delle attività può sembrare manuale, con poche o nessuna automazione

Prezzi di Morgen Calendar

Abbonamento mensile per utenti individuali: 30 $ al mese

Abbonamento annuale per utenti individuali: 15 $ al mese, fatturato annualmente

Believer: 6,50 $ al mese, fatturato ogni cinque anni

Team Monthly: 25 $ al mese per postazione

Team Yearly: 10 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Morgen Calendar

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Morgen Calendar?

Un utente G2 dice:

Posso vedere cosa ho fatto e tenere traccia delle mie attività. Posso creare un link di pianificazione in un batter d'occhio ed evitare di scambiare email per ottenere l'orario giusto per una riunione. Inoltre, posso creare attività con priorità e unire tutti i miei calendari in uno solo. È molto utile per controllare i diversi fusi orari per le riunioni con persone in tutto il mondo. Tuttavia, non è possibile inviare link di pianificazione a riunioni con più di una persona.

Posso vedere cosa ho fatto e tenere traccia delle mie attività. Posso creare un link di pianificazione in un batter d'occhio ed evitare di scambiare email per ottenere l'orario giusto per una riunione. Inoltre, posso creare attività con priorità e unire tutti i miei calendari in uno solo. È molto utile per controllare i diversi fusi orari per le riunioni con persone in tutto il mondo. Tuttavia, non è possibile inviare link di pianificazione a riunioni con più di una persona.

10. Notion (Ideale per la gestione delle conoscenze aziendali)

via Notion

Notion è un'app per la produttività con calendario integrato e strumenti di project management che ti aiutano a organizzare le attività, pianificare riunioni, prendere note, centralizzare le informazioni e collaborare.

Mentre Amie è più incentrato sul calendario, Notion soddisfa le diverse esigenze delle aziende. La sua flessibilità consente di creare flussi di lavoro personalizzati, integrare strumenti, monitorare i progetti e utilizzare bacheche Kanban interattive e tabelle per la gestione dei dati.

Tuttavia, il Calendario di Notion è disponibile come app separata e le sue funzionalità IA sono limitate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Utilizza database flessibili per organizzare informazioni e attività

Pianifica eventi, imposta promemoria e organizza appuntamenti e riunioni con Notion Calendar

Crea dashboard personalizzate per visualizzare il lavoro e monitorarne lo stato

Accedi a vari modelli di elenchi di cose da fare progettati per la gestione delle attività quotidiane, il monitoraggio delle attività cardine dei progetti e altro ancora

Limiti di Notion

Ha una curva di apprendimento ripida

Le funzionalità offline limitate rendono difficile modificare le note o accedere a informazioni critiche senza una connessione Internet

Prezzi di Notion

Free

Plus: 12 $ al mese per postazione

Business: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente G2 dice

I database sono fantastici per organizzare i programmi di produzione e i calendari sociali. L'integrazione del calendario, l'integrazione dell'app con tutte le mie cose Google e le funzionalità di IA mi hanno aiutato a risparmiare molto tempo nell'esecuzione di attività noiose. L'IA ha ancora bisogno dell'input e della revisione umana, ma è un ottimo strumento per me per essere iperproduttivo in sessioni di lavoro più brevi. Tuttavia, a volte la modifica delle note in Android è incoerente. Gli strumenti per modificare un blocco a volte scompaiono e devo chiudere l'app e riaprirla per farla funzionare.

I database sono fantastici per organizzare i programmi di produzione e i calendari sociali. L'integrazione del calendario, l'integrazione dell'app con tutte le mie cose Google e le funzionalità di IA mi hanno aiutato a risparmiare molto tempo nelle attività noiose. L'IA ha ancora bisogno dell'input e della revisione umana, ma è un ottimo strumento per me per essere iper-produttivo in sessioni di lavoro più brevi. Tuttavia, a volte la modifica delle note in Android è incoerente. Gli strumenti per modificare un blocco a volte scompaiono e devo chiudere l'app e riaprirla per farla funzionare.

