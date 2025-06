Leonardo IA vs Stable Diffusion: quale generatore di arte IA è il migliore?

Che tu sia un designer professionista o semplicemente una persona con una vena creativa, è probabile che tu abbia già sperimentato l'arte generata dall'IA. Da splendidi concept design a immagini iperrealistiche, questi strumenti ampliano i confini della creatività rendendo il processo di progettazione più semplice e divertente.

Ma con così tante opzioni disponibili, scegliere il generatore di arte IA giusto può sembrare difficile o addirittura fuori luogo nel tuo flusso di lavoro.

Per semplificare le cose, abbiamo confrontato due dei principali contendenti, Leonardo IA e Stable Diffusion, per aiutarti a decidere quale è più adatto a te.

Ma ecco la domanda più importante: esiste un modo più intelligente per gestire il tuo flusso di lavoro creativo? (Suggerimento: ClickUp potrebbe essere proprio quello che fa per te)

Scopriamolo insieme. 👀

Cos'è Leonardo IA?

Tramite Leonardo IA

Leonardo AI è un generatore di immagini IA creato pensando ai grafici, agli artisti VFX e agli sviluppatori di giochi. La sua caratteristica distintiva è la possibilità di addestrare modelli IA personalizzati. Puoi addestrarlo utilizzando le tue opere d'arte o i tuoi stili preferiti, assicurandoti che ogni creazione rimanga in linea con la tua identità visiva unica.

Inoltre, gli sviluppatori di giochi possono utilizzare Leonardo IA per progettare elementi dei personaggi, interfacce utente e ambienti di gioco, mentre i team di marketing possono trovarlo utile per generare contenuti creativi e risorse pubblicitarie.

Funzionalità/funzioni di Leonardo IA

Leonardo AI offre funzionalità/funzioni solide che supportano un ampio intervallo di casi d'uso per la generazione di immagini. Ecco una rapida panoramica di alcune delle migliori.

Funzionalità/funzione n. 1: generazione di texture 3D

Se lavori con modelli 3D, questo ti farà risparmiare tantissimo tempo. Invece di progettare manualmente le texture per ogni superficie, puoi caricare un modello 3D (in formato OBJ). Leonardo IA genererà texture dettagliate e realistiche che corrispondono all'aspetto desiderato.

Ciò è particolarmente utile per sviluppatori di giochi, animatori e artisti 3D che desiderano texture di alta qualità senza dover passare ore a dipingerle o mapparle manualmente.

Funzionalità/funzione n. 2: tela in tempo reale

Con Realtime Canvas, puoi iniziare con uno schizzo e Leonardo IA lo migliorerà istantaneamente, aggiungendo dettagli e trasformandolo in un'opera di alta qualità.

Che tu stia facendo brainstorming di concetti, sperimentando stili o perfezionando idee disegnate a mano, questo strumento ti assicura che i tuoi schizzi si trasformino in immagini raffinate, senza bisogno di ridisegnare tutto da zero. `

Funzionalità/funzione n. 3: Movimento

Se hai mai desiderato dare vita alle tue immagini statiche, la nuova funzionalità Motion di Leonardo IA agisce come un generatore di video IA, consentendoti di animare facilmente le immagini esistenti senza bisogno di software aggiuntivi.

Con Motion, puoi far muovere un carattere, dare vita a una scena o aggiungere un movimento sottile all'immagine di un prodotto per un maggiore impatto. Inoltre, puoi generare animazioni direttamente dalle tue immagini, quindi non hai bisogno di software di animazione complessi o competenze tecniche per creare immagini accattivanti.

Funzionalità/funzione n. 4: Stato di flusso

Invece di generare immagini singolarmente, Flow State fornisce un flusso continuo di variazioni generate dall'IA in base al tuo prompt. Puoi sfogliare rapidamente le variazioni, mettere a punto il tuo input e scegliere quello che fa al caso tuo.

Inoltre, se desideri che le tue immagini corrispondano a un'estetica specifica, utilizza la funzionalità Più simili a questo . Ti consente di scegliere lo stile, i colori e l'illuminazione che preferisci, in modo che l'IA sappia esattamente quale atmosfera desideri ottenere.

Prezzi di Leonardo IA

Free Forever

Apprendista : 10 $ al mese

Artisan : 24 $ al mese

Maestro : 48 $ al mese

Enterprise: contattaci per informazioni sui prezzi

Cos'è Stable Diffusion?

Tramite Stable Diffusion

Stable Diffusion è una potente alternativa a Leonardo IA che trasforma i prompt in immagini fotorealistiche. A differenza di altri generatori di immagini IA, ti offre il controllo su stile, inquadratura e preset.

Inoltre, il modello è in grado di gestire anche il inpainting (riempimento delle parti mancanti di un'immagine) e l'outpainting (espansione di un'immagine oltre i suoi bordi).

Fondamentalmente, lo strumento comprime un'immagine in uno spazio latente nascosto. Quindi aggiunge rumore, sfocando l'immagine. Rimuove gradualmente il rumore in passaggi, ricostruendo l'immagine sulla base dei modelli appresi dai dati di addestramento.

💡 Suggerimento: Scrivere il prompt AI perfetto può richiedere tempo, soprattutto quando si modificano i dettagli per ottenere lo stile, la composizione o il livello di realismo desiderati. Invece di procedere per tentativi ed errori, utilizza i modelli di prompt AI per evitare il fastidio di perfezionare i prompt più e più volte solo per ottenere un risultato utilizzabile.

Funzionalità/funzioni di Stable Diffusion

Ecco una rapida panoramica di alcune delle funzionalità/funzioni chiave offerte da Stable Diffusion 👇

Funzionalità/funzione n. 1: database di prompt

Stable Diffusion offre un database di prompt con oltre 12 milioni di prompt forniti da artisti IA di tutto il mondo. Puoi utilizzare questi prompt per generare numerose immagini generate dall'IA.

I prompt possono essere trovati facilmente utilizzando il motore di ricerca dedicato, che ti aiuta a generare qualsiasi cosa, da scene fotorealistiche a immagini surreali e fantasiose. Ti consentono di esplorare vari temi e stili e puoi persino visualizzare esempi delle immagini risultanti da questi prompt per avere un'idea migliore della loro efficacia.

Funzionalità/funzione n. 2: Generazione da immagine a immagine

Stable Diffusion ti consente di caricare qualsiasi immagine e crearne di nuove. La piattaforma utilizza la sintesi guidata delle immagini, in cui si carica un'immagine e si fornisce un testo prompt per guidare il processo di generazione dell'immagine.

Utilizza un meccanismo di diffusione-denoising per creare la nuova immagine. Ciò significa che l'immagine iniziale viene sfocata aggiungendo del rumore. Una volta che l'immagine è completamente rumorosa, viene gradualmente raffinata aggiungendo elementi forniti dall'input di testo. Il risultato finale è una nuova immagine allineata alle caratteristiche che hai specificato nei tuoi prompt.

🧠 Curiosità: Nel 2018, un dipinto creato dall'IA intitolato Ritratto di Edmond de Belamy è stato venduto all'asta da Christie's per 432.500 $. È stato realizzato utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico addestrato su opere d'arte classica! 😱

Funzionalità/funzione n. 3: Selezione dello stile

Stable Diffusion dispone di una vasta gamma di stili predefiniti tra cui scegliere, da Realistico, Cinematografico e Cyberpunk, ad Animazione, Line Art, Caratteri 3D e molti altri, per perfezionare il risultato finale.

Se stai lavorando a una pubblicità futuristica, scegli Cyberpunk; se desideri qualcosa di giocoso, Pixel Art potrebbe fare al caso tuo. Queste opzioni rendono più facile adattare il risultato dell'IA alle tue esigenze creative.

Prezzi di Stable Diffusion

Free Forever

Pro: 7 $ al mese

Massimo: 14 $ al mese

Leonardo IA vs. Stable Diffusion: confronto delle funzionalità/funzioni

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni a confronto.

Funzionalità/funzione Leonardo IA Stable Diffusion Vincitore 🥇 Facilità d'uso Interfaccia intuitiva, basata su browser Interfaccia semplice basata su browser Pareggio Personalizzazione Limitato (modelli proprietari) Completamente open source, personalizzabile Stable Diffusion Funzionalità 3D texture 3D, nessun supporto alla modellazione mappe di profondità 3D con ControlNet Stable Diffusion

Vediamo i dettagli:

Leonardo AI e Stable Diffusion sono due potenti strumenti per immagini e video generati dall'IA. Ma quale è quello giusto per le tue esigenze creative? Per aiutarti a decidere, li mettiamo a confronto, esaminando i loro punti di forza, i limiti e ciò che li contraddistingue.

Funzionalità/funzione n. 1: Facilità d'uso e interfaccia

Leonardo AI ha un'interfaccia intuitiva che ricorda una chat, rendendola facile da navigare. Funziona direttamente nel browser web, quindi non sono necessarie configurazioni o installazioni complicate. Basta digitare un prompt e lo strumento di IA genera i contenuti creativi necessari, perfetti per principianti e professionisti.

Stable Diffusion mantiene le cose semplici con un'interfaccia intuitiva che funziona direttamente nel browser. Non è necessario scaricare nulla: basta inserire un testo nel prompt e il programma genera rapidamente immagini di alta qualità.

🏆 Vincitore È un pareggio! Leonardo AI e Stable Diffusion sono strumenti di generazione di immagini facili da usare per principianti e utenti avanzati. Le loro impostazioni personalizzabili consentono di modificare i dettagli e generare immagini fotorealistiche in pochi secondi.

Funzionalità/funzione n. 2: funzionalità open source

Leonardo AI funziona su modelli proprietari, il che significa che artisti e designer hanno un controllo limitato sulla personalizzazione. Inoltre, non c'è accesso aperto alla sua API, quindi la flessibilità è piuttosto limitata. Se stai cercando di modificare il modello stesso, Leonardo AI potrebbe limitare la tua capacità di personalizzarlo.

Stable Diffusion, invece, è completamente open-source, offrendo agli sviluppatori la libertà di mettere a punto e modificare i dati di addestramento. Puoi persino ospitarlo autonomamente sul tuo computer o server privato, rendendolo un'ottima scelta se desideri un maggiore controllo e personalizzazione.

🏆 Vincitore Tutto dipende dal livello di controllo che desideri. Se preferisci uno strumento di IA plug-and-play con una configurazione minima, Leonardo IA mantiene le cose semplici

Ma se la personalizzazione e la flessibilità sono importanti per te, Stable Diffusion è il vincitore indiscusso

👀 Lo sapevi? Secondo un sondaggio di HubSpot, l'83% dei marketer ha dichiarato che l'IA consente loro di produrre più contenuti di quanto potrebbero senza di essa. Essi sfruttano l'IA per attività di content marketing come la creazione di contenuti nuovi, la modifica o la riformulazione di materiale esistente, la preparazione di schemi di contenuti e altro ancora.

Funzionalità/funzione n. 3: proiezioni 3D

Leonardo AI non supporta la modellazione 3D con le sue attuali funzionalità. Tuttavia, consente la texturizzazione 3D. Ciò significa che è possibile applicare colori, motivi e altri dettagli a un modello 3D per renderlo più realistico.

Al contrario, Stable Diffusion può generare una mappa di profondità utilizzando un'estensione chiamata ControlNet. Consente di aggiungere una profondità 3D realistica a un'immagine 2D in modo che appaia più cinematografica, con un effetto pseudo-3D.

🏆 Vincitore Se stai cercando uno strumento che ti offra maggiore flessibilità con mappe di profondità e proiezioni 3D, Stable Diffusion è una scelta solida. Le sue immagini generate dall'IA funzionano meglio nei flussi di lavoro 3D, rendendolo più versatile rispetto a Leonardo AI.

Leonardo IA vs Stable Diffusion

Sia Leonardo AI che Stable Diffusion offrono una solida serie di funzionalità per la generazione di immagini e video. Ognuno ha i propri punti di forza e di debolezza, ma sarebbe interessante vedere come gli utenti valutano i pro e i contro quando scelgono tra Stable Diffusion e Leonardo AI.

Abbiamo chiesto a Reddit, dove un utente ha particolarmente raccomandato Leonardo IA per i suoi modelli proprietari.

I vantaggi di Leonardo sono: 1. Modelli proprietari piuttosto efficaci negli stili fotografici. 2. Elaborazione fuori dispositivo Anche l'app mobile è molto carina.

I vantaggi di Leonardo sono:

1. Modelli proprietari piuttosto efficaci negli stili fotografici. 2. Elaborazione fuori dispositivo

Anche l'app mobile è molto carina.

Un altro utente di Reddit ritiene che Stable Diffusion abbia un vantaggio grazie alla precisione con cui è in grado di generare immagini.

Come artista, non c'è niente di meglio di Stable Diffusion quando si desidera la precisione. Non importa quanto le persone cerchino di venderti il loro software, NULLA potrà mai eguagliare la precisione di generazione di SD.

Come artista, non c'è niente di meglio di Stable Diffusion quando si desidera la precisione. Non importa quanto le persone cerchino di venderti il loro software, NULLA potrà mai eguagliare la precisione di generazione di SD.

Gli utenti sembrano apprezzare anche la flessibilità di Stable Diffusion in termini di personalizzazione.

Stable Diffusion offre ancora molto più controllo, libertà e flessibilità per personalizzare esattamente ciò che desideri, caratteristiche che gli altri non hanno.

Stable Diffusion offre ancora molto più controllo, libertà e flessibilità per personalizzare esattamente ciò che desideri, caratteristiche che gli altri non hanno.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Leonardo AI e Stable Diffusion

Se stai esplorando la generazione di immagini basata sull'IA, Leonardo AI e Stable Diffusion sono ottime scelte. Ma se hai bisogno di qualcosa di più della semplice creazione di immagini (pensa alla collaborazione creativa, all'automazione delle attività e ai flussi di lavoro di progettazione semplificati), allora è il momento di esplorare ClickUp.

È l'app "tutto per il lavoro", progettata per integrare attività, progetti e idee sparse in un unico flusso di lavoro senza soluzione di continuità. Per i team di progettazione, ciò significa un hub centralizzato per gestire i progetti, monitorare le revisioni, gestire le richieste creative e collaborare senza sforzo, tutto in un unico posto.

Cos'altro può fare ClickUp? E potrebbe essere una valida alternativa a Stable Diffusion e Leonardo AI?

Scopriamolo insieme 👇

1. Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp Brain

I generatori di immagini IA come Leonardo AI e Stable Diffusion sono ottimi per creare immagini, ma non aiutano i team di progettazione a collaborare o gestire i flussi di lavoro. Devi ancora destreggiarti tra più strumenti per portare avanti i progetti.

ClickUp ha individuato questa lacuna e ha creato ClickUp Brain, un assistente IA che semplifica i flussi di lavoro, organizza le conoscenze e genera concetti di immagini e prompt IA per alimentare il processo di progettazione visiva.

Con Brain puoi:

Genera istantaneamente immagini creative e idee basate sugli obiettivi del progetto, sulle guide di stile o sulle campagne di successo passate

Utilizza i prompt basati sull'IA per esplorare diverse direzioni creative come combinazioni di colori, ispirazioni per il layout o tendenze tipografiche

Genera automaticamente brief di progettazione dettagliati sulla base dei tuoi input, delineando gli obiettivi chiave, il pubblico di destinazione, le risorse necessarie e le linee guida creative

Riepiloga/riassumi il feedback dei client, le richieste di revisione e le note interne in modo che i team possano concentrarsi su ciò che conta

Traccia automaticamente le modifiche al design, la cronologia delle versioni e le approvazioni per eliminare ogni confusione

Suggerisci i passaggi successivi in base al feedback sulle revisioni, facendo progredire i progetti creativi senza infinite catene di email

Crea brief di progettazione e passaggi successivi in pochissimo tempo con ClickUp Brain

💡 Suggerimento per professionisti: usa ClickUp Brain per fare brainstorming e creare prompt artistici IA che possono aiutarti a dare vita alla tua visione artistica. Ad esempio, inserisci "Dammi cinque prompt artistici IA unici per una città cyberpunk di notte, inclusi dettagli su atmosfera, personaggi, illuminazione e prospettiva" e ti verrà generata una serie diversificata di prompt altamente dettagliati!

Usa ClickUp Brain per generare prompt artistici altamente dettagliati che ti aiutino nell'ideazione del design

2. ClickUp's One Up #2: Lavagne online ClickUp

Ma cosa succede alle idee dopo che hanno preso forma? Con le lavagne online di ClickUp, puoi dire addio alle note sparse e alle idee creative. A differenza degli strumenti tradizionali, le lavagne online hanno una tela interattiva su cui i team possono raccogliere idee utilizzando note adesive, disegni a mano libera e mappe mentali.

Ancora meglio, le lavagne online (basate su Brain) ti aiutano a generare prompt di immagini assistiti dall'IA e contenuti visivi senza cambiare strumento. È un luogo in cui le idee prendono forma, si evolvono e diventano risorse creative reali.

Crea e modifica immagini IA all'interno delle lavagne online ClickUp

Il vantaggio? Non è necessario passare da un'app all'altra solo per creare un'immagine. Che tu abbia bisogno di illustrazioni concettuali o immagini creative, Brain ti consente di generare, perfezionare e riproporre immagini fino a quando non corrispondono alla tua visione, rendendolo lo strumento di IA perfetto per i designer.

Una volta finalizzate le tue idee, trasformale in attività di ClickUp direttamente dalle lavagne online e assegnale ai membri del tuo team con pochi clic.

📌 Esempio: un designer inserisce degli schizzi wireframe, il team di marketing mappa i messaggi e il project manager collega il tutto alle scadenze, il tutto su un'unica bacheca.

E se hai bisogno di ispirazione, usa il nuovo modello di lavagna online di ClickUp per iniziare a disegnare le tue idee. È completamente personalizzabile e progettato per aiutarti a realizzare i tuoi progetti con maggiore chiarezza. Il modello può essere utilizzato dai team di marketing, dai designer o dai project manager per mappare le idee delle campagne, creare wireframe o delineare i flussi di lavoro.

Crea flussi di lavoro, fai brainstorming di idee e consegna i progetti più velocemente con il nuovo modello di lavagna online di ClickUp

3. ClickUp One Up n. 3: ClickUp Design

E per tenere tutto insieme, usa ClickUp Design. Gestisci i progetti di design, crea un processo strutturato per acquisire le richieste creative e organizza le tue priorità in una soluzione centralizzata.

🎨 All'interno di questo hub creativo, puoi:

Genera istantaneamente profili di design e percorsi utente tramite ClickUp Brain

Tieni traccia delle richieste di progettazione, delle revisioni e delle scadenze in un unico posto

Usa i documenti ClickUp , le lavagne online e i file Figma incorporati per condividere e perfezionare le idee

Aggiungi feedback direttamente sui mockup e assegna le modifiche, senza infinite catene di email

Connettiti con InVision, Miro e oltre 200 altri strumenti per mantenere fluido il tuo flusso di lavoro

Ma un ottimo design è solo uno dei tasselli del puzzle: cosa succede dopo?

Una volta che i team di progettazione danno vita alle idee creative, i team di marketing trasformano quelle immagini in campagne di grande impatto. Dalla pianificazione dei contenuti all'esecuzione delle campagne, i professionisti del marketing devono affrontare scadenze strette, canali multipli e feedback continui, mantenendo al contempo un branding coerente.

È per questo che le persone scelgono ClickUp per i team di marketing. Proprio come semplifica i flussi di lavoro di progettazione, ClickUp aiuta i team di marketing a pianificare, collaborare e monitorare le prestazioni, il tutto sotto lo stesso tetto.

Organizza, allinea e monitora le campagne di marketing con la soluzione Marketing Team di ClickUp

In breve

🎯 Organizza calendari dei contenuti, monitora le scadenze e mantieni le campagne in linea con i tempi previsti📢 Allinea i team, gestisci le approvazioni e consolida i feedback senza thread di email disordinati📊 Monitora i risultati delle campagne, analizza il coinvolgimento e regola le strategie in tempo reale

💡 Suggerimento: per migliorare l'efficienza del tuo team di progettazione, scegli un software di collaborazione che offra comunicazione in tempo reale, controllo delle versioni e integrazione perfetta con gli strumenti esistenti. Ciò garantisce flussi di lavoro semplificati e un lavoro di squadra efficace.

Porta i tuoi flussi di lavoro di progettazione un passaggio avanti con ClickUp

Alla fine, sia Leonardo IA che Stable Diffusion funzionano piuttosto bene come potenti generatori di immagini IA.

Ma siamo realistici: una grafica eccezionale è solo una piccola parte di un progetto completo. Sarebbe ancora meglio avere qualcosa che ti aiuti anche a creare e realizzare.

Ed è qui che entra in gioco ClickUp.

Con potenti funzionalità per il project management, la collaborazione in team, l'automazione e l'assistenza IA integrata, ClickUp mantiene i tuoi team allineati e veloci. Che tu stia gestendo approvazioni di progetti, monitorando campagne o destreggiandoti tra scadenze, ClickUp tiene lontano il caos e assicura che tutti (e tutto) siano in perfetta sincronizzazione.

Iscriviti gratis a ClickUp e dimenticati per sempre delle attività sparse! ✅