le 10 migliori alternative ad Adobe Firefly per i professionisti creativi nel 2025

Ricordi quando per creare immagini digitali accattivanti erano necessarie competenze tecniche approfondite, software costosi e ore di lavoro meticoloso? Sebbene la CGI tradizionale abbia dato vita a mondi fantastici in film come Star Wars e Jurassic Park, la sua complessità ne limitava l'accesso.

Oggi, l'intelligenza artificiale generativa (IA) ha democratizzato la creazione di immagini, mettendo potenti strumenti nelle mani degli autori di tutto il mondo.

Adobe Firefly è uno strumento popolare per generare immagini da testo, ma non è l'unica opzione disponibile. Se stai cercando un'alternativa ad Adobe Firefly, questo elenco esplora 10 potenti strumenti di IA con funzionalità/funzioni uniche e flussi di lavoro creativi per soddisfare diverse esigenze. 🎨

🔍 Lo sapevi? Abbiamo iniziato a utilizzare i computer per creare immagini già negli anni '70.

In sintesi: le migliori alternative ad Adobe Firefly

Ecco una rapida panoramica delle 10 migliori alternative ad Adobe Firefly:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni migliori Prezzi ClickUp Creazione di contenuti e project management basati sull'IA Dimensioni del team: ideale per singoli utenti, team di medie dimensioni e grandi aziende che desiderano aggiungere soluzioni di progettazione rapide al proprio flusso di lavoro Visualizzazioni personalizzate per la gestione delle risorse umane, approfondimenti sulle prestazioni basati sull'IA, gestione delle attività e collaborazione senza interruzioni, reclutamento, onboarding e modelli per la valutazione delle prestazioni Gratuito per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende MidJourney Generazione di immagini di alta qualità Dimensione del team: ideale per piccoli team senza grafici dedicati Produci immagini dettagliate, fotorealistiche o stilizzate da prompt di testo A partire da 10 $ al mese DALL·E 3 Generazione dettagliata di immagini da testoDimensione del team: ideale per team senza grafici dedicati Generazione di immagini creative da testi descrittivi, in particolare per il marketing e la pubblicità A partire da 20 $ al mese (tramite ChatGPT Plus) Diffusione stabile Generazione di immagini IA open source Dimensione del team: formazione personalizzata dei modelli e creazione avanzata di immagini basata su prompt Creazione artistica generativa personalizzabile basata sull'IA, open source, in grado di addestrare modelli personalizzati A partire da 7 $ al mese (versione di prova gratuita disponibile) Runway Gen-2 Generazione di video e immagini Dimensione del team: generazione di brevi clip video e immagini utilizzando prompt di testo con modifica integrata Generazione di immagini e video, testo in immagine, immagine in video e funzionalità avanzate di modifica video Gratis; a partire da 15 $ al mese per utente Canva Progettazione grafica facile e intuitivaDimensione del team: ideale per aziende di medie dimensioni e grandi imprese; richiede alcune competenze di progettazione per essere utilizzato appieno Creazione di progetti con modelli e immagini generate dall'IA per chi non è un designer Piano Free; a partire da 12,99 $ al mese per utente DreamStudio Creazione artistica generativa personalizzabile con IA Dimensione del team: produzione di immagini ad alta risoluzione con controllo delle variabili e dello stile dei prompt Generazione di immagini con aspetti personalizzabili, ritocco/eliminazione di parti dell'immagine e arte ad alta risoluzione generata dall'IA Versione di prova gratuita (100 crediti); a partire da 10 $ al mese per 1000 crediti Leonardo IA Modelli e progetti IA complessi Dimensione del team: creazione di risorse per giochi, concept art e illustrazioni stilizzate con controllo dei prompt Generazione di immagini in tempo reale, upscaling e vari stili artistici; opzioni di personalizzazione delle immagini A partire da 12 $ al mese Craiyon Generazione rapida e gratuita di immagini IA Dimensione del team: generazione rapida e gratuita di immagini IA di base per la sperimentazione o l'ideazione Genera rapidamente immagini di base da prompt di testo, ideali per brainstorming e ideazione rapidi A partire da 12 $ al mese Piktochart Infografiche e presentazioni visivamente accattivanti Dimensione del team: progettazione di infografiche, report e presentazioni utilizzando un'interfaccia drag-and-drop Creazione di infografiche, presentazioni e report; integra funzionalità/funzioni basate sull'IA per il design Piano Free; a partire da 29 $ al mese per utente

Cosa cercare in un'alternativa ad Adobe Firefly?

Quando si sceglie un'alternativa ad Adobe Firefly, è essenziale dare priorità alle funzionalità/funzioni che soddisfano le proprie esigenze creative.

Che tu stia generando immagini IA di alta qualità o ottimizzando il tuo flusso di lavoro di progettazione grafica, il generatore di arte IA dovrebbe soddisfare i seguenti criteri:

Generazione di immagini realistiche: Lo strumento dovrebbe produrre immagini nitide e dettagliate a partire da prompt di testo in un ampio intervallo di stili

Esperienza intuitiva per principianti: un'interfaccia pulita e intuitiva ti aiuta a iniziare rapidamente, anche se non sei un designer o uno sviluppatore

Controllo creativo: cerca le opzioni di regolazione rapida, adeguamento dello stile e upscaling per dare alla tua produzione esattamente la forma che desideri

Comunità di supporto: forum attivi, tutorial e assistenza reattiva possono fare la differenza quando incontri un ostacolo creativo o tecnico

Piani convenienti: confronta i limiti di utilizzo, i livelli di prezzo e verifica se lo strumento è adatto al tuo flusso di lavoro, soprattutto se crei su larga scala

Integrazione del flusso di lavoro: I migliori strumenti funzionano con quelli che già utilizzi, come i project manager o i drive cloud, così non devi cambiare continuamente scheda

💡 Suggerimento professionale: quando utilizzi l'IA per la progettazione grafica, inizia con una visione chiara e prompt dettagliati. Descrivi i colori, gli stili e le atmosfere che desideri includere in modo da ottenere il massimo dall'IA generativa.

Le 10 migliori alternative ad Adobe Firefly

Ora che sai cosa cercare, esploriamo le 10 migliori alternative ad Adobe Firefly nel 2025. Ogni generatore di arte IA è valutato in base alle sue funzionalità/funzioni, al prezzo e all'idoneità per le esigenze creative.

1. ClickUp (ideale per la creazione di contenuti basati sull'IA e il project management)

Prova le lavagne online ClickUp Usa l'IA per generare immagini nelle lavagne online ClickUp e personalizzarle in base alle tue preferenze di stile

ClickUp si distingue come un'efficace alternativa ad Adobe Firefly in quanto utilizza l'intelligenza artificiale in diversi modi che vanno oltre l'IA generativa per la produzione di immagini e video.

Questo strumento completo è un hub per i professionisti creativi desiderosi di migliorare i propri flussi di lavoro con funzionalità basate sull'IA.

A differenza di Firefly, che si concentra esclusivamente sulla generazione di immagini, ClickUp supporta l'intero processo creativo, dal brainstorming alla sceneggiatura, fino all'esecuzione e alla consegna. Unisce potenti funzionalità/funzioni di IA con una gestione intuitiva delle attività per aumentare la produttività e mantenere il controllo creativo.

Lavagne online ClickUp: ora con generazione di immagini IA

Le lavagne online ClickUp vanno oltre il brainstorming visivo: ti consentono di trasformare le idee in immagini istantaneamente grazie alla generazione di immagini IA integrata. Puoi digitare un prompt direttamente sulla lavagna online e guardare ClickUp generare un'immagine per te in pochi secondi. Non sono necessari strumenti o schede aggiuntivi.

Come questo aiuta il tuo team:Che tu stia mappando i flussi degli utenti, creando modelli di concetti o semplicemente inserendo immagini durante un brainstorming di team, le lavagne online mantengono tutto in un unico posto. Puoi disegnare connessioni, assegnare attività da note adesive e ora anche inserire immagini generate dall'IA per dare vita alle tue idee.

Generazione di immagini personalizzate tramite ClickUp Brain

ClickUp ti aiuta anche nel processo creativo, rendendo il brainstorming più fluido e collaborativo, dalla prima idea alla realizzazione finale.

Supporto per testi e contenuti basato sull'IA con ClickUp Brain

Ma se stai cercando qualcosa di più dettagliato, ClickUp può aiutarti anche in questo! Ecco un flusso di lavoro campione che mostra come puoi utilizzare ClickUp AI per creare un prompt dettagliato e quindi utilizzare tale prompt per creare un'immagine personalizzata.

Passaggio 1: genera il prompt dell'immagine IA.

ClickUp Brain per la generazione di immagini come alternativa ad Adobe Firefly

Passaggio 2: Quindi, quando abbiamo utilizzato lo stesso prompt su Brain per provarlo, ecco l'immagine che ha generato. Non è stato semplicissimo?

ClickUp Brain per la generazione di immagini come alternativa ad Adobe Firefly

ClickUp Brain non serve solo per scrivere e riepilogare/riassumere: è il tuo assistente IA all-in-one per il brainstorming, la generazione di immagini e l'automazione dei flussi di lavoro. Che tu stia creando contenuti, gestendo progetti o visualizzando idee, ClickUp Brain ti consente di:

Brainstorming di idee per campagne o concetti di progetti con suggerimenti basati sull'IA per stimolare la creatività e strutturare i tuoi piani

Genera brief creativi dettagliati, testi di marketing, post per i social media o bozze di script video per dare vita alle tue idee

Crea efficaci prompt di immagini IA e crea splendide immagini generate dall'IA per presentazioni, materiali di marketing o storytelling visivo. Ad esempio, genera un'immagine personalizzata per visualizzare il concetto di un prodotto o illustrare l'idea di una campagna

Riepiloga/riassumi istantaneamente documenti lunghi, ricerche o thread di feedback , risparmiando tempo e garantendo chiarezza

Automatizza la creazione di attività in base ai tuoi piani, trasformando le idee in flussi di lavoro pratici senza soluzione di continuità

📮ClickUp Insight: l'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Gestione strutturata di progetti e attività con le attività di ClickUp

Organizza progetti creativi complessi con precisione e assegna attività significative. Suddividi i risultati finali in attività secondarie, assegna i titolari, imposta le dipendenze, stabilisci le scadenze utilizzando le date di inizio e di scadenza e monitora lo stato di avanzamento attraverso fasi personalizzabili (ad esempio, Briefing, Ideazione, Progettazione, Revisione e Finale). Visualizza i flussi di lavoro utilizzando le viste Elenco, Bacheca, Calendario o Sequenza.

Collaborazione e feedback centralizzati

ClickUp elimina i feedback sparsi tra email e chat.

Usa i commenti direttamente sulle attività, sui documenti o sugli elementi della lavagna online. Assegna i commenti come elementi di azione

Utilizza Correzione di bozze per inserire annotazioni specifiche direttamente sulle immagini caricate o sui PDF

Mantieni il flusso della comunicazione con la chat integrata ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizza e sviluppa idee creative sulle lavagne online di ClickUp: inserisci immagini generate dall'IA, mappa concetti e collega tutto alle attività

Usa ClickUp Brain per diverse esigenze creative, dalla generazione di suggerimenti di testo per post sui social media, testi di marketing, bozze di email e altro ancora

Organizza progetti creativi con le attività di ClickUp , che ti consentono di monitorare sequenze dettagliate, liste di controllo e flussi di lavoro

Crea flussi di lavoro e automatizza i processi in ClickUp Automazioni che si adattano al tuo processo creativo, dalla generazione dell'idea al risultato finale

Collabora in tempo reale con funzionalità/funzioni quali commenti, menzioni e notifiche utilizzando ClickUp Chat

Accedi a vari modelli progettati specificamente per team creativi, tra cui progettazione grafica, produzione video e pianificazione dei contenuti

Archivia, condividi e collabora sui file di progettazione in ClickUp Docs , con la gestione dei file integrata, assicurandoti che ogni versione del tuo lavoro creativo sia facilmente accessibile

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per abituarsi alle numerose funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Non credere solo alle nostre parole! Ecco cosa dicono gli utenti di ClickUp:

ClickUp è uno strumento di project management all-in-one con tutte le funzionalità necessarie per l'intero sviluppo del prodotto in un unico posto. L'integrazione con altre piattaforme aiuta a rendere più facile la migrazione da altre piattaforme, e la funzionalità IA è in grado di riassumere e generare la descrizione dell'attività, aiutando gli sviluppatori a comprendere meglio l'attività.

💡 Suggerimento professionale: Accelera il tuo processo creativo utilizzando bacheche di idee per raccogliere nuove idee, monitorarne l'implementazione e capire come si inseriscono nel tuo processo complessivo.

2. MidJourney (ideale per la creazione di immagini di alta qualità)

via Midjourney

Midjourney è un rinomato generatore di arte IA con un'eccezionale capacità di creare immagini straordinarie e fantasiose. Eccelle nella produzione di immagini fotorealistiche, dettagli intricati e vari stili artistici.

Funziona tramite un server Discord, dove gli utenti inseriscono dei prompt di testo MidJourney per guidare l'IA nella generazione delle immagini.

Puoi addestrare modelli personalizzati, esplorare variazioni creative e interagire con l'IA in uno spazio dinamico e collaborativo che alimenta la tua immaginazione.

Funzionalità/funzioni migliori di MidJourney

Produci immagini straordinarie e iperrealistiche da prompt di testo, perfette per progetti creativi di alto livello

Personalizza lo stile visivo delle immagini generate per soddisfare le tue esigenze creative, dall'iperrealismo all'arte astratta o stilizzata

Condividi le tue immagini e lasciati ispirare da una vivace community di autori, scambiando prompt e feedback

Limiti di MidJourney

A differenza di altre app web generative basate sull'IA, MidJourney non supporta funzionalità di modifica integrate per la post-elaborazione

Il controllo preciso dei minimi dettagli può essere difficile, soprattutto per i progetti complessi

L'affidarsi ai comandi Discord può risultare poco intuitivo per alcuni utenti

Prezzi MidJourney

Base : 10 $ al mese

Standard : 30 $ al mese

Pro : 60 $ al mese

Mega: 120 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MidJourney

G2: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: L'arte generata dall'IA ha recentemente vinto un prestigioso concorso artistico. Nel 2022, un'opera d'arte creata utilizzando Midjourney ha vinto il primo posto nella categoria arte digitale del concorso di belle arti della Colorado State Fair.

3. DALL-E 3 (ideale per la generazione dettagliata di immagini da testo)

DALL-E 3, sviluppato da OpenAI (gli autori di ChatGPT), è uno dei generatori di immagini IA più sofisticati attualmente disponibili. Rinomato per la sua creatività avanzata e la capacità di generare immagini da descrizioni testuali, DALL-E 3 è diventato uno strumento indispensabile per autori, esperti di marketing e artisti.

Gli algoritmi di deep learning della piattaforma comprendono i dettagli più complessi dai prompt e li traducono in immagini straordinarie. Sono particolarmente efficaci nella generazione di immagini con elementi di testo specifici resi con precisione. La piattaforma è integrata con ChatGPT per i prompt conversazionali, rendendola ideale per l'uso in molti settori, dai social media alle campagne pubblicitarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di DALL-E 3

Crea immagini dettagliate e realistiche da prompt di testo, rendendolo ideale per lavori creativi di alto livello

Trasforma qualsiasi testo descrittivo in un'immagine o un video potente, offrendo un flusso di lavoro creativo veloce e intuitivo

Combina vari soggetti e concetti in un'unica immagine coerente, consentendo un'esplorazione creativa senza limiti

Regola lo stile artistico delle immagini generate in base alle tue preferenze creative, dal fotorealismo alle texture simili a dipinti

Limiti di DALL-E 3

Le immagini generate potrebbero non soddisfare sempre gli standard di qualità richiesti

Gli utenti potrebbero trovare le opzioni di personalizzazione un po' limitate rispetto a Photoshop o Adobe Firefly

L'accesso richiede solitamente una sottoscrizione (ChatGPT Plus/Team o servizi Microsoft)

Prezzi DALL-E 3

Offerti come componenti aggiuntivi di ChatGPT per ottenere immagini e video generativi basati sull'IA

Valutazioni e recensioni di DALL-E 3

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Alternative a Dall-E per creare immagini IA

4. Stable Diffusion (il migliore per la generazione di immagini IA open source)

tramite Stable Diffusion

Stable Diffusion è un'IA generativa open source progettata per creare immagini di alta qualità da prompt di testo.

La piattaforma offre la flessibilità di essere completamente personalizzabile e accessibile a chiunque, rendendola ideale per sviluppatori e professionisti creativi.

Offre un controllo granulare sui parametri di generazione (passaggi, scala di guida, semi) e consente di addestrare modelli personalizzati (LoRA) su argomenti o stili specifici. Una vasta comunità fornisce modelli e strumenti pre-addestrati (come le interfacce web Automatic1111 o ComfyUI).

Funzionalità/funzioni migliori di Stable Diffusion

Ottieni una soluzione conveniente per la personalizzazione e l'integrazione con altri processi creativi utilizzando la sua piattaforma open source

Personalizza e addestra il modello IA per creare risultati unici che si allineano perfettamente con stili creativi specifici

Esegui il modello su hardware personale, riducendo la dipendenza dai servizi cloud e offrendo agli utenti il pieno controllo sul proprio lavoro

Produci immagini realistiche con dettagli impressionanti, adatte a una vasta gamma di progetti creativi professionali

Limiti di Stable Diffusion

La configurazione e l'esecuzione dell'applicazione a livello locale possono essere complesse e richiedere alcune conoscenze tecniche

La qualità dell'output dipende in larga misura dal modello specifico, dai prompt e dalle impostazioni utilizzati

Prezzi Stable Diffusion

Piattaforma Stability AI: 0,01 $ per immagine (1 credito) — paghi solo quello che usi

Servizi di terze parti

API Stable Diffusion Basic: 27 $/mese per circa 13.000 immagini Standard: 47 $/mese per circa 40.000 immagini Premium: 147 $/mese per volumi elevati + modifica di video/immagini

Base: 27 $/mese per circa 13.000 immagini

Standard: 47 $/mese per circa 40.000 immagini

Premium: 147 $/mese per volumi elevati + modifica di video/immagini

Wheelhouse Pro: 7 $/mese Max: 14 $/mese

Pro: 7 $ al mese

Max: 14 $ al mese

Amazon Bedrock 0,04-0,14 $ per immagine , a seconda delle impostazioni del modello

$0,04–$0,14 per immagine, a seconda delle impostazioni del modello

Base: 27 $ al mese per circa 13.000 immagini

Standard: 47 $ al mese per circa 40.000 immagini

Premium: 147 $/mese per volumi elevati + modifica di video/immagini

Pro: 7 $ al mese

Max: 14 $ al mese

$0,04–$0,14 per immagine, a seconda delle impostazioni del modello

Valutazioni e recensioni di Stable Diffusion

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Project management nel design: una guida completa per i team di progettazione

5. Runway Gen-2 (ideale per la generazione di video e immagini)

Runway è una suite creativa incentrata sulla generazione e la modifica di video basati sull'IA. Il suo modello Gen-2 si posiziona all'avanguardia nella tecnologia di conversione da testo a video e da immagine a video. Include anche strumenti per la generazione e la manipolazione delle immagini.

Genera brevi clip video da prompt di testo o animando immagini esistenti. Offre funzionalità/funzioni di modifica video IA come la rimozione di oggetti, il rallentatore, la sostituzione dello sfondo ("schermo verde") e il trasferimento di stili. Include anche la generazione di immagini da testo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway Gen-2

Crea e modifica video direttamente da prompt di testo o filmati esistenti, offrendo una flessibilità senza precedenti per i creatori di video

Condividi i progetti con i membri del team in tempo reale, semplificando la collaborazione su progetti creativi e ottenendo feedback immediati

Utilizza le funzionalità/funzioni IA per aggiungere effetti visivi e di testo, migliorare la qualità dei video o persino generare elementi visivi completamente nuovi basati sui tuoi input

Limiti di Runway Gen-2

Essendo una piattaforma relativamente nuova, Runway Gen-2 presenta alcune limitazioni in termini di funzionalità e stabilità complessiva

Runway funziona con un modello basato su sottoscrizione, che potrebbe non essere adatto a tutti i budget

Essenzialmente incentrata sui video, la generazione di immagini potrebbe essere meno avanzata rispetto agli strumenti dedicati

Prezzi Runway Gen-2

Base: Gratis

Standard : 15 $ al mese per utente

Pro: 53 $ al mese per utente

Unlimited : 95 $ al mese per utente (senza crediti)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway Gen-2

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Canva (ideale per la progettazione grafica semplice e intuitiva)

via Canva

Canva è uno degli strumenti di progettazione UX più popolari, ampiamente utilizzato da professionisti e principianti. La sua interfaccia intuitiva e la vasta libreria di modelli lo rendono uno strumento eccellente per ottenere progetti rapidi e di alta qualità senza una curva di apprendimento ripida.

Offre una semplice generazione di immagini da testo all'interno dell'editor Canva. Il generatore di immagini IA si integra perfettamente con le funzionalità/funzioni esistenti della piattaforma, consentendo agli utenti di incorporare facilmente immagini generate dall'IA nei propri progetti. Questo lo rende una scelta popolare per i marketer, i social media manager e i team creativi già presenti sulla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Utilizza gli strumenti di IA di Canva per regolare automaticamente i progetti, ridimensionare le immagini o generare elementi visivi, rendendo il design più veloce ed efficiente

Accedi a migliaia di modelli personalizzabili per ogni tipo di progetto, dalle presentazioni ai post sui social media

Condividi e collabora sui progetti in tempo reale utilizzando l'app web o l'app mobile, facilitando il lavoro di squadra

Scarica i tuoi progetti in vari formati con un solo clic, garantendo una pubblicazione e una condivisione senza problemi

Limiti di Canva

Le funzionalità/funzioni generative avanzate di IA sono disponibili solo dopo l'aggiornamento ai piani a pagamento

La facilità d'uso e i modelli pronti all'uso possono talvolta portare a una mancanza di originalità

Per ottenere i migliori risultati è necessaria la sottoscrizione a Canva Pro

Prezzi Canva

Canva Free

Canva Pro: 15 $ al mese a persona

Canva Teams: 10 $ al mese a persona (minimo tre persone)

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Canva rende la progettazione grafica semplice e accessibile a tutti, con alcune funzionalità simili a quelle di un generatore di immagini IA. Un utente lo menziona nella sua recensione:

La magia continua con Canva... davvero, nell'ultimo anno ha continuato ad aggiornarsi, evolversi, portando la facilità d'uso a un livello superiore! Ora è diventata una vera e propria "azienda" dove qualsiasi materiale o esigenza che richieda creatività e un aspetto professionale può essere soddisfatta in tempi rapidissimi, pronta per l'uso!

La magia continua con Canva... davvero, nell'ultimo anno ha continuato ad aggiornarsi, evolversi, portando la facilità d'uso a un livello superiore! Ora è diventata un'azienda in grado di fornire qualsiasi materiale o esigenza che richieda creatività e un aspetto professionale nel minor tempo possibile, pronto all'uso!

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per i social media per i professionisti del marketing

7. DreamStudio (il migliore per la creazione personalizzabile di arte generativa con IA)

via DreamStudio

DreamStudio, basato su Stable Diffusion, è l'interfaccia web ufficiale sviluppata da Stability AI. Si tratta di uno strumento premium progettato per i professionisti che necessitano di risultati rapidi utilizzando immagini generate dall'IA della massima qualità.

Questo strumento generativo di IA offre un'esperienza facile da usare grazie a potenti modelli di IA che producono immagini realistiche e di alta qualità. Fornisce controlli per le proporzioni, le impostazioni predefinite di stile, i prompt negativi e il conteggio delle immagini. Include anche funzionalità/funzioni come immagine-immagine e modifica/ritocco di base.

È l'ideale per gli autori che desiderano esplorare funzionalità di riempimento generativo e modifica che consentono loro di modificare lo stile delle immagini in base a modelli predefiniti.

Le migliori funzionalità/funzioni di DreamStudio

Genera immagini realistiche e di alta qualità da semplici prompt di testo utilizzando la tecnologia IA Stable Diffusion

Modifica e perfeziona le tue creazioni, consentendo regolazioni e miglioramenti dettagliati alle immagini generate

Genera più immagini in una sola volta, aumentando l'efficienza per progetti o attività di progettazione più grandi

Personalizza le opere d'arte generate regolando le impostazioni del modello e utilizzando diversi prompt per creare stili artistici vari

Limiti di DreamStudio

Il costo dei crediti e i limiti di utilizzo possono creare confusione per i nuovi utenti

La sua generazione di immagini basata sull'IA può richiedere una notevole potenza di calcolo

Prezzi di DreamStudio

Versione di prova gratuita: 100 crediti per iniziare a generare immagini senza costi iniziali

Pagamento a consumo: i prezzi si basano sull'utilizzo del credito, con crediti aggiuntivi a partire da 10 $/mese per 1000 crediti

Valutazioni e recensioni di DreamStudio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi cosa dice un utente G2 su DreamStudio per i suoi risultati accurati:

Dreamstudio offre un modo semplice per inserire i prompt di testo e generare immagini estremamente accurate. È veloce nella consegna dei risultati. L'implementazione e l'integrazione dello strumento sono molto più semplici rispetto ai suoi principali concorrenti.

Dreamstudio offre un modo semplice per inserire i prompt di testo e generare immagini estremamente accurate. È veloce nella consegna dei risultati. L'implementazione e l'integrazione dello strumento sono molto più semplici rispetto ai suoi principali concorrenti.

💡 Suggerimento professionale: resta al passo con le tendenze del graphic design utilizzando strumenti di IA per sperimentare nuovi stili ed estetiche prima che diventino mainstream. Utilizza più tavolozze di colori, tipografie ed effetti visivi con l'IA per distinguerti dalla massa.

8. Leonardo AI (ideale per modelli e progetti IA complessi)

tramite Leonardo IA

Leonardo AI è una piattaforma generativa di IA che crea risorse di alta qualità, in particolare per giochi, concept art e applicazioni artistiche. Produce immagini di alta qualità e visivamente sbalorditive utilizzando prompt di immagini IA. Offre un intervallo di funzionalità/funzioni avanzate, tra cui generazione di immagini in tempo reale, upscaling e vari stili artistici da esplorare.

Fornisce una libreria di modelli pre-addestrati ottimizzati per stili specifici (caratteri, ambienti, elementi). Le funzionalità includono la generazione di immagini, IA Canvas per il ritocco/la rielaborazione e funzionalità di addestramento dei modelli. Offre inoltre controlli per una guida rapida e le dimensioni delle immagini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leonardo IA

Crea diversi stili artistici, dai ritratti iperrealistici alle illustrazioni digitali, basati su specifici prompt di testo

Inserisci prompt di testo complessi per generare immagini dettagliate e personalizzate, perfette per esigenze creative precise

Crea grafica ad alta risoluzione e utilizzala per progetti di livello professionale come portfolio digitali, materiali di marketing e stampe

Apporta modifiche in tempo reale alle immagini generate e perfeziona i risultati per allinearli meglio alla tua visione creativa

Limiti di Leonardo IA

Il piano gratuito ha limiti giornalieri di token e velocità di generazione più lente

L'attenzione è più artistica; il fotorealismo potrebbe essere più forte in altri strumenti

Può essere complesso per i principianti a causa della varietà di modelli e impostazioni

Prezzi di Leonardo IA

Free

Apprendista: 12 $ al mese

Artisan: 30 $ al mese

Maestro: 60 $ al mese

Leonardo for Teams: 24 $/postazione

Valutazioni e recensioni di Leonardo IA

G2: 4,5/5 (20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Leonardo IA è noto per la sua generazione di immagini veloce e di alta qualità e per il suo design intuitivo. Un utente menziona

Leonardo. Ai è veloce nella generazione di risorse digitali, immagini e modelli 3D di alta qualità che possono accelerare il tuo flusso di lavoro. Le opzioni di personalizzazione sono flessibili, così puoi mettere a punto i risultati generati dall'IA in base alla tua visione. Perfetto per sviluppatori di giochi, artisti e designer che desiderano creare contenuti unici senza sacrificare la qualità.

Leonardo. Ai è veloce nella generazione di risorse digitali, immagini e modelli 3D di alta qualità che possono accelerare il tuo flusso di lavoro. Le opzioni di personalizzazione sono flessibili, così puoi mettere a punto i risultati generati dall'IA in base alla tua visione. Perfetto per sviluppatori di giochi, artisti e designer che desiderano creare contenuti unici senza sacrificare la qualità.

9. Craiyon (Il migliore per la generazione rapida e gratuita di immagini IA)

via Craiyon

Craiyon (precedentemente DALL-E Mini) ha guadagnato fama virale per la sua capacità di generare immagini spesso bizzarre e divertenti da prompt di testo. Rimane uno strumento gratuito basato sul web, ideale per esperimenti rapidi e per esplorare la generazione di immagini IA senza alcuna registrazione o costo. Questo strumento si distingue per la sua facilità d'uso, che lo rende perfetto per generare rapidamente immagini IA senza impostazioni complesse.

Sebbene la qualità delle immagini non sia sempre pari a quella degli strumenti più avanzati, Craiyon offre una preziosa introduzione al mondo della generazione artistica basata sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Craiyon

Inserisci un testo nel prompt e ricevi in pochi secondi un'interpretazione visiva della tua descrizione, perfetta per un brainstorming veloce

Genera un intervallo di tipi di immagini, dai ritratti realistici ai disegni astratti, rendendolo versatile per diverse esigenze creative

Utilizza il processore di generazione rapida delle immagini di Craiyon, che ti consente di generare più immagini in poco tempo

Limiti di Craiyon

Le immagini possono variare in termini di pertinenza rispetto al prompt, richiedendo più tentativi per ottenere il risultato desiderato

La qualità delle immagini generate non è all'altezza di alcune delle altre alternative ad Adobe Firefly

La versione gratuita include filigrane e pubblicità

Prezzi Craiyon

Supporter : 12 $ al mese

Professionale : 24 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Craiyon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Piktochart (ideale per creare infografiche e presentazioni visivamente accattivanti)

via Pikochart

Piktochart è una piattaforma di progettazione intuitiva che consente agli utenti di creare presentazioni, infografiche e report visivamente accattivanti. Sebbene non sia incentrato sulla generazione di immagini tramite IA, Piktochart integra funzionalità/funzioni basate sull'IA che migliorano significativamente il processo di progettazione.

Il suo autore di immagini generative IA consente agli utenti di creare e personalizzare immagini senza bisogno di competenze avanzate di progettazione grafica. Questo lo rende ideale per i professionisti del marketing, gli educatori e i titolari di aziende che desiderano sviluppare immagini professionali generate dall'IA utilizzando semplici prompt. Si concentra sulla creazione di immagini per la rappresentazione e la comunicazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Piktochart

Crea e personalizza i tuoi progetti utilizzando l'editor drag-and-drop di Piktochart, facile da navigare e perfetto anche per gli utenti che non hanno competenze avanzate di progettazione

Scegli da una vasta libreria di modelli di progettazione grafica per infografiche, presentazioni, report e altro ancora, garantendo un aspetto raffinato a qualsiasi progetto

Collabora senza interruzioni con i membri del team condividendo i progetti e modificandoli in tempo reale

Aggiungi elementi interattivi ai tuoi progetti, tra cui link cliccabili, animazioni e contenuti incorporati, per un'esperienza utente coinvolgente

Limiti di Piktochart

Quando si lavora con progetti più grandi e complessi, la piattaforma potrebbe subire rallentamenti o interruzioni

Focalizzati principalmente sulla grafica per la progettazione di informazioni, non sulla creazione di immagini artistiche autonome

Prezzi Piktochart

Piano Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Business: 49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Istruzione : 39,99 $ al mese per utente

Campus: Prezzi personalizzati

Senza scopo di lucro: 60 $/membro, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni Piktochart

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 190 recensioni)

Piktochart semplifica la progettazione di infografiche e presentazioni con funzionalità basate sull'IA. Ecco cosa ne pensa un utente:

La cosa che mi piace di più di questo strumento è che contiene molti modelli preesistenti che ci fanno risparmiare molto tempo nella creazione di grafica: basta scegliere i modelli e iniziare a creare la grafica desiderata semplicemente inserendo le informazioni all'interno del modello.

La cosa che mi piace di più di questo strumento è che contiene molti modelli preesistenti che ci fanno risparmiare molto tempo nella creazione di grafica: basta scegliere i modelli e iniziare a creare la grafica desiderata semplicemente inserendo le informazioni all'interno del modello.

Con la continua evoluzione degli strumenti di IA generativa, altri strumenti assorbono stili e algoritmi unici per aiutare a fornire risultati della massima qualità. Ecco alcuni strumenti che vale la pena esplorare:

Deep Dream Generator : utilizza reti neurali per trasformare le immagini in opere d'arte oniriche e surreali con motivi unici

Artbreeder : uno strumento di IA collaborativo che consente agli utenti di unire ed evolvere ritratti, paesaggi e arte astratta con cursori intuitivi

RunDiffusion : una piattaforma di generazione di immagini basata su IA e cloud che consente agli utenti di eseguire modelli Stable Diffusion con hardware potente

Fotor AI Art Generator: uno strumento intuitivo che converte i prompt di testo in opere d'arte generate dall'IA con stili personalizzabili

Genera immagini di alta qualità con la migliore alternativa ad Adobe Firefly

Poiché i modelli generativi di IA sono in continua evoluzione, qualsiasi generatore di immagini IA è ancora un lavoro in corso (WIP). Questi strumenti ti aiutano a eseguire la conversione di base da testo a immagine e forniscono anche funzionalità/funzioni come l'addestramento di modelli personalizzati, rendendoli un'ottima aggiunta al tuo arsenale tecnologico.

Adobe Firefly offre una solida base. Tuttavia, esistono alternative migliori per creare immagini straordinarie, modificare immagini generate e offrire funzionalità/funzioni uniche a un prezzo competitivo.

ClickUp offre strumenti basati sull'IA, funzionalità di project management e funzionalità di lavagna online collaborativa per gestire i progetti creativi dall'inizio alla fine.

Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp per migliorare il tuo processo creativo!