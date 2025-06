Notion vs Fogli Google: quale strumento organizza meglio il lavoro nel 2025?

Non so se l'hai notato, ma sta diventando sempre più difficile tenere traccia di tutto. Soprattutto perché oggi un impiegato medio utilizza in media 11 app al giorno. 😱

Ecco perché strumenti come Notion e Fogli Google sono diventati indispensabili. Notion ha superato i 100 milioni di utenti, mentre Fogli Google rimane un classico con oltre 3 miliardi di utenti attivi che gestiscono tutto, dai budget ai piani di progetto.

Ma quale ti aiuta a essere più organizzato? Analizziamoli insieme.

Spoiler Alert: resta con noi fino alla fine per scoprire un'altra opzione migliore di entrambe! 😉

Cos'è Notion?

Notion è una piattaforma di produttività all-in-one che consolida la presa di appunti, la gestione delle attività, i database e altro ancora in un'unica area di lavoro personalizzabile.

Si adatta ai flussi di lavoro individuali e di team e ti consente di creare un ambiente personalizzato che soddisfa specifiche esigenze organizzative.

Funzionalità/funzioni di Notion

Notion offre una serie di funzionalità/funzioni avanzate per migliorare la produttività e la collaborazione. Ecco una rapida panoramica delle caratteristiche che lo rendono unico:

🌟 Funzionalità/funzione n. 1: database e visualizzazioni

I database di Notion sono dinamici. Con un solo clic, puoi passare dalla vista Tabella alla vista Bacheca, Elenco e Calendario. Ad esempio, un team di marketing potrebbe utilizzare la vista Bacheca per monitorare lo stato di avanzamento delle campagne e passare alla vista Calendario per visualizzare le scadenze imminenti. Gli sviluppatori possono persino incorporare frammenti di codice direttamente nei propri database per la documentazione tecnica o il monitoraggio dei progetti.

🌟 Funzionalità/funzione n. 2: aree di lavoro personalizzabili

I blocchi di Notion ti consentono di creare la tua area di lavoro esattamente come ti serve. Che si tratti di un tracker delle attività, di un calendario dei contenuti o di un diario personale, puoi crearlo senza alcuno sforzo. Consideralo come un set LEGO per la produttività: flessibile, personalizzabile e costruito per adattarsi al tuo flusso di lavoro.

Con modelli pronti all'uso e layout completamente personalizzabili, Notion si adatta a tutto, dalle semplici note al project management più complesso.

🌟 Funzionalità/funzione n. 3: Collaborazione e condivisione

Con modifiche, commenti e menzioni in tempo reale, l'area di lavoro di Notion rende il lavoro di squadra perfetto. Funzionalità/funzioni come pagine condivise, blocchi sincronizzati, commenti e menzioni migliorano la comunicazione e garantiscono che tutti rimangano allineati.

Riduce le incomprensioni e aumenta l'efficienza. Ad esempio, un team di progettazione remoto può fornire feedback sui mockup direttamente all'interno di una pagina Notion condivisa.

💡Suggerimento: usa i modelli per risparmiare tempo! La galleria di modelli di Notion offre soluzioni predefinite per tutto, dai programmi delle riunioni ai tracker delle abitudini.

Notion supporta l'integrazione con varie applicazioni esterne, consentendoti di connettere i tuoi strumenti esistenti e semplificare i flussi di lavoro all'interno di una piattaforma unificata.

Prezzi di Notion

Free Forever

In più: 10 $ al mese per postazione

Business: 15 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 8 $ al mese per membro, con fatturazione annuale

✨ Curiosità: il fondatore di Notion, Ivan Zhao, ha inizialmente progettato l'app per uso personale prima che diventasse un fenomeno globale.

Che cos'è Fogli Google?

Fogli Google è un'applicazione per fogli di lavoro basata sul web che consente di creare, modificare e collaborare su fogli di lavoro direttamente dal browser web, eliminando la necessità di software dedicati.

Come componente integrante della suite Google Workspace, Fogli consente la collaborazione in tempo reale, permettendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. Questo approccio basato sul cloud ti consente di accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet, rendendolo uno strumento versatile per uso personale e professionale.

Funzionalità/funzioni di Fogli Google

Fogli Google offre funzionalità complete per semplificare la gestione dei dati e migliorare la produttività.

🌟 Funzionalità/funzione n. 1: collaborazione in tempo reale

Più utenti possono lavorare contemporaneamente sullo stesso foglio di lavoro, con aggiornamenti istantanei e una cronologia dettagliata delle revisioni per tenere traccia delle modifiche. È fondamentale per i team che lavorano su dati condivisi, come il coordinamento dei budget degli eventi o il monitoraggio delle attività cardine di un progetto. Immagina un team che aggiorna in modo collaborativo la sequenza di un progetto, vedendo le modifiche degli altri in tempo reale.

💡Suggerimento: se utilizzi Fogli Google per il monitoraggio dei progetti, prova la funzione IMPORTRANGE per estrarre i dati da più fogli e inserirli in un'unica dashboard principale.

🌟 Funzionalità/funzione n. 2: formule e funzioni avanzate

Da semplici somme a complesse tabelle pivot, Fogli Google offre oltre 400 funzioni integrate per gestire qualsiasi attività relativa ai dati. Ad esempio, il titolare di una piccola impresa potrebbe utilizzare "SUMIF" per monitorare le vendite per categoria, mentre un analista di dati potrebbe utilizzare "VLOOKUP" per unire set di dati.

🌟 Funzionalità/funzione n. 3: integrazione con i servizi Google

🌟 Funzionalità/funzione n. 4: assistenza basata sull'IA

Con l'integrazione dell'IA Gemini di Google, Fogli può creare automaticamente grafici e fornire approfondimenti, semplificando la visualizzazione e l'interpretazione dei dati.

Prezzi di Fogli Google

Fogli Google è disponibile attraverso vari piani Google Workspace:

Free Forever

Business Starter: 7 $ al mese per utente

Business Standard: 12 $ al mese per utente

Business Plus: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

✨Curiosità: Fogli Google è stato lanciato nel 2006 come parte di Documenti Google e Fogli di calcolo. Ora conta oltre 900 milioni di utenti attivi al mese!

Notion vs Fogli Google: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Notion che Fogli Google sono strumenti potenti, ma hanno scopi molto diversi. Notion è un'area di lavoro all-in-one che eccelle nell'organizzazione di note, attività di base e progetti, mentre Fogli Google è un foglio di calcolo accattivante per l'analisi dei dati e la collaborazione.

Ecco una tabella utile per riepilogare/riassumere le funzionalità/funzioni chiave di Notion e Fogli Google:

Funzionalità/funzione Notion Fogli Google Bonus: ClickUp ✨ Scopo Area di lavoro all-in-one per note, database e project management Strumento di foglio di calcolo basato su cloud per l'organizzazione e l'analisi dei dati Piattaforma di produttività all-in-one per la definizione degli obiettivi, la gestione delle attività, ecc. Personalizzazione Altamente personalizzabile con modelli, database e layout drag-and-drop Modifica in tempo reale, commenti, menzioni e aree di lavoro condivise Visualizzazioni delle attività, campi, automazioni e dashboard personalizzabili Collaborazione Modifica in tempo reale, commenti, menzioni e aree di lavoro condivise. Collaborazione in tempo reale con commenti, suggerimenti e cronologia delle versioni Gerarchie delle attività, campi personalizzati, monitoraggio del tempo e monitoraggio degli obiettivi Gestione dei dati Formattazione di testo avanzata, database relazionali e pagine collegate Formule avanzate, tabelle pivot e gestione di grandi set di dati Gerarchie delle attività, campi personalizzati, monitoraggio del tempo e monitoraggio degli obiettivi Integrazioni Integrazioni native limitate, ma supporta API e strumenti di terze parti Perfetta integrazione con Google Workspace (Documenti, Drive, Meet, ecc.) Ampio intervallo di integrazioni, tra cui Slack, Zoom, GitHub, strumenti Google Caso d'uso migliore Gestione delle conoscenze, wiki e pianificazione dei progetti Analisi dei dati, monitoraggio finanziario e reportistica Gestione delle attività, collaborazione in team, pianificazione degli sprint e monitoraggio delle prestazioni

🧠 Lo sapevi? Il "Web Clipper" di Notion ti consente di salvare qualsiasi pagina web direttamente nella tua area di lavoro.

Allora, qual è la scelta migliore per organizzare il tuo lavoro? Approfondiamo l'argomento elencando le funzionalità/funzioni chiave e confrontandole in dettaglio.

🌟 Funzionalità/funzione n. 1: personalizzazione e flessibilità

La personalizzazione è ciò che rende davvero prezioso uno strumento: è in grado di adattarsi al tuo flusso di lavoro unico o sei costretto ad adattarti al suo modello?

Notion

Notion è come una tela bianca su cui puoi costruire qualsiasi cosa, dagli elenchi di attività ai dashboard di progetti complessi. Offre funzionalità drag-and-drop, database relazionali e modelli personalizzabili. Molte startup utilizzano Notion come elaboratore di testi per creare i wiki aziendali, sostituendo i tradizionali strumenti di documentazione.

Fogli Google

D'altra parte, Fogli Google è strutturato e basato su formule. Sebbene sia possibile creare fogli di lavoro personalizzati, non è visivamente flessibile come Notion. Tuttavia, per chi si affida a numeri, calcoli e aggiornamenti dei dati in tempo reale, Fogli è la scelta migliore.

🏆 Vincitore: Notion per la flessibilità, Fogli Google per la gestione strutturata dei dati.

🌟 Funzionalità/funzione n. 2: Collaborazione e modifica in tempo reale

Una collaborazione senza intoppi è indispensabile nell'odierno ambiente di lavoro remoto e ibrido. Uno strumento eccellente dovrebbe consentire la collaborazione tra più utenti in tempo reale senza perdere un colpo.

Notion

Le funzionalità collaborative di Notion, come commenti, menzioni e aree di lavoro condivise, sono perfette per i team che desiderano scambiarsi idee o gestire progetti. Ad esempio, un team remoto potrebbe utilizzare Notion per creare una base di conoscenze condivisa.

Fogli Google

Fogli Google, invece, è un potente strumento di collaborazione per le attività basate sui dati. Più utenti possono modificare contemporaneamente i fogli di lavoro e l'integrazione con Google Meet e Chat rende il lavoro di squadra perfettamente integrato. Le modifiche vengono visualizzate immediatamente e la cronologia delle revisioni semplifica il monitoraggio degli aggiornamenti. Un team finanziario, ad esempio, potrebbe utilizzare Fogli Google per creare un budget in modo collaborativo.

🏆 Vincitore: Fogli Google — progettato per la collaborazione su larga scala.

🌟 Funzionalità/funzione n. 3: Gestione dei dati

Una gestione efficace dei dati è la spina dorsale di qualsiasi flusso di lavoro organizzato. Ciò include la facilità con cui le informazioni vengono archiviate, manipolate e recuperate, nonché la capacità di adattarsi a strutture di dati variabili.

Notion

La funzionalità del database di Notion è impressionante, ma è più adatta per l'organizzazione di dati leggeri. È perfetto per gestire attività, note e progetti, ma non è all'altezza per elaborazioni di numeri pesanti.

Fogli Google

Fogli Google aiuta a gestire grandi set di dati e calcoli complessi. Con oltre 400 funzioni integrate e il supporto per creare tabelle pivot, grafici e macro, è il sogno di ogni analista di dati.

🏆 Vincitore: Fogli Google — per gestire in modo efficiente grandi set di dati.

Notion vs. Fogli Google su Reddit

Per ottenere opinioni reali e senza filtri su Notion e Fogli Google, ci siamo rivolti a Reddit. Ecco cosa hanno detto gli utenti!

Un utente di Reddit è rimasto impressionato dalla funzionalità/funzione database di Notion.

La funzionalità/funzione più esclusiva di Notion è il database. Notion ti aiuterà quindi se hai bisogno di visualizzare un elenco di elementi con caratteristiche diverse e sarà particolarmente utile se desideri organizzare e riorganizzare tali informazioni in modi diversi.

Allo stesso modo, molti utenti Reddit apprezzano Fogli Google per la sua capacità di collaborazione e gestione dei dati:

Faccio parte di un team di due persone che crea e archivia dati e reportistica per una grande banca regionale. Lavoriamo in posizioni diverse. Il fatto di poter lavorare insieme su un foglio senza che questo si danneggi o senza dover salvare e inviare file è una manna dal cielo. Posso persino insegnare alcune delle formule più complicate che ho creato nel corso degli anni, perché possiamo lavorare in tempo reale sullo stesso file.

Quindi, se Notion e Fogli Google hanno i loro punti di forza, cosa succederebbe se potessi combinare il meglio dei due mondi? Entra in ClickUp, l'app per tutto il lavoro, che ti farà ripensare l'intero flusso di lavoro per ottenere la massima efficienza.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Notion e Fogli Google

Se Notion è ottimo per la struttura e Fogli Google eccelle nella gestione dei dati, perché accontentarsi di uno solo o aggiungere anche Microsoft Word? ClickUp offre il meglio di tutti i mondi, con una potente organizzazione, collaborazione in tempo reale e funzionalità/funzioni più avanzate per l'automazione, tutto in un unico posto. Non dovrai più passare da uno strumento all'altro o fare i conti con i limiti.

Con oltre 800.000 team che si affidano a ClickUp per semplificare i propri flussi di lavoro, analizziamo insieme perché è il miglior aggiornamento per la produttività.

🌟 ClickUp One Up #1: Gestione dei dati più intelligente con tabelle e campi personalizzati

A differenza dei fogli di calcolo rigidi di Google Sheets e delle viste database di Notion, la vista Tabella di ClickUp ti offre il meglio di entrambi. Puoi strutturare il tuo lavoro come un foglio di calcolo aggiungendo dettagli approfonditi, assegnando attività e monitorando lo stato in tempo reale.

Organizza e visualizza il tuo lavoro senza sforzo con la vista Tabella di ClickUp

Con la vista Tabella di ClickUp e i campi personalizzati di ClickUp, puoi:

Crea fogli di calcolo velocissimi e database potenti. Modifica i dati in blocco, nascondi o fissa colonne e trascina e rilascia per organizzare senza sforzo

Aggiungi lo stato di avanzamento delle attività, allegati , valutazioni a stelle e oltre 15 altri tipi di campi per personalizzare il tuo flusso di lavoro. Collega attività, documenti e dipendenze per creare relazioni tra i dati, come collegare i clienti agli ordini o gli utenti ai rapporti sui bug

Condividi le viste Tabella con i client tramite link pubblici o esporta i dati in fogli di lavoro con un solo clic

Personalizza il tuo flusso di lavoro con i campi personalizzati di ClickUp: monitora, organizza e gestisci il lavoro a modo tuo

Con una personalizzazione illimitata e una collaborazione in tempo reale, i campi personalizzati e la vista Tabella di ClickUp sono un'opzione interessante per gestire il lavoro a modo tuo!

💡Suggerimento: combina la vista Tabella con i campi personalizzati per creare un database senza codice su misura per le tue esigenze.

🌟 ClickUp One Up #2: documenti basati sull'IA per una collaborazione senza interruzioni

Sebbene Notion e Fogli Google abbiano ciascuno i propri punti di forza, ClickUp Docs porta la collaborazione e l'organizzazione a un livello completamente nuovo. Immagina un'area di lavoro in cui i tuoi documenti non si limitano a memorizzare informazioni, ma lavorano per te.

Collabora senza interruzioni con ClickUp Docs: crea, modifica e connetti il lavoro in un unico posto

Con ClickUp Docs, puoi creare, collaborare e connetterti come mai prima d'ora.

Crea documenti per qualsiasi cosa: dalle roadmap ai wiki, crea documenti straordinari con pagine, tabelle e modelli nidificati. Inserisci segnalibri, aggiungi widget e formatta i documenti in base alle tue esigenze, a differenza dei Documenti Google

Collabora in tempo reale: modifica insieme al tuo team, tagga i colleghi per ricevere feedback e trasforma le idee in attività tracciabili

Collega i documenti ai flussi di lavoro: collega i documenti alle attività, aggiorna lo stato dei progetti e assegna elementi di azione senza uscire dall'editor

Mentre crei roadmap, basi di conoscenza e wiki con ClickUp Docs, ClickUp Brain è lì per migliorare il tuo flusso di lavoro. Trasforma la documentazione statica in risorse dinamiche e intelligenti, mettendo in evidenza approfondimenti, automatizzando gli aggiornamenti e aiutandoti a scrivere più velocemente.

Con esso puoi:

Scrittura basata sull'IA : redigi, perfeziona e struttura i contenuti senza sforzo con un assistente IA che si adatta al tuo stile

Ottieni risposte immediate: chiedi informazioni su attività, documenti o persone: ClickUp Brain estrae il contesto dall'intera area di lavoro per fornire risposte accurate e immediate

Automatizza gli aggiornamenti: Dì addio ai report manuali sullo stato di avanzamento. ClickUp Brain genera automaticamente riepiloghi/riassunti, standup e aggiornamenti di stato

ClickUp Brain: l'assistente basato sull'IA che collega attività, documenti e approfondimenti per una gestione del lavoro più intelligente

🌟 ClickUp One Up #3: Automazioni che fanno risparmiare ore

ClickUp non si limita a organizzare il lavoro, ma automatizza i flussi di lavoro end-to-end. Mentre Notion e Fogli Google richiedono aggiornamenti manuali, le automazioni di ClickUp gestiscono attività ripetitive come l'assegnazione dei compiti, gli aggiornamenti di stato e i promemoria delle scadenze.

Risparmia ore automatizzando le attività di routine e semplificando i flussi di lavoro senza sforzo con le automazioni di ClickUp

Con le automazioni di ClickUp puoi:

Assegna automaticamente le attività, modifica gli stati, sposta gli elenchi , pubblica commenti e molto altro ancora

Automatizza la titolarità delle attività assegnando in modo dinamico osservatori, autori delle attività o membri specifici del team

Rispondi automaticamente ai feedback dei clienti , invia aggiornamenti sui progetti ai partner e mantieni una comunicazione fluida

Automatizza i riepiloghi delle attività, gli aggiornamenti dei progetti e gli standup

Altre funzionalità/funzioni di ClickUp per migliorare il tuo flusso di lavoro

Integrazioni perfette

Connettiti con oltre 1.000 strumenti per semplificare il tuo flusso di lavoro e aumentare la produttività con le integrazioni ClickUp

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti gratuitamente, rendendolo l'hub definitivo per il tuo lavoro. Da Google Drive e Slack a GitHub e Salesforce, puoi sincronizzare tutto senza sforzo.

Gestione efficiente delle attività

La gestione delle attività di ClickUp è dove la produttività brilla davvero. Ti consente di assegnare attività, monitorarne lo stato e collegare attività dipendenti.

Con le attività di ClickUp puoi anche:

Automatizza, assegna priorità e collabora alle attività suddividendole in attività secondarie e liste di controllo

Personalizza le attività con campi, categorie e priorità per adattarle al tuo flusso di lavoro unico

Tieni traccia delle tendenze, analizza i dati e prendi decisioni più intelligenti con ClickUp AI, che collega le attività all'intero flusso di lavoro

Personalizza, automatizza e collega le attività al resto del tuo lavoro per una produttività senza interruzioni con le attività di ClickUp

Con ClickUp, le attività, gli strumenti e i team sono perfettamente sincronizzati, così puoi lavorare in modo più intelligente, senza sforzo.

ClickUp: la soluzione perfetta al dibattito Notion vs Fogli Google

Notion offre personalizzazione e flessibilità senza pari, mentre Fogli Google rimane un potente strumento per la gestione dei dati. Ma perché scegliere tra i due quando ClickUp offre il meglio di entrambi i mondi e molto altro ancora?

ClickUp è lo strumento di produttività e gestione delle attività giusto che offre flessibilità senza pari, automazione basata sull'IA, collaborazione senza soluzione di continuità e integrazioni potenti. Per flussi di lavoro semplificati, gestione delle attività senza sforzo e connessioni senza soluzione di continuità tra le app, ClickUp è la soluzione all-in-one.

Allora, sei pronto a lasciarti alle spalle i limiti di Notion e Fogli Google? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova un modo più efficiente di lavorare!