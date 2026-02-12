Come creare prompt per Copilot con 10 esempi

Microsoft 365 Copilot può fare miracoli per il tuo flusso di lavoro, se sai come "parlare" la sua lingua!

🧠 Curiosità: Il 72% delle aziende in tutto il mondo ha adottato una qualche forma di intelligenza artificiale

In questo post imparerai come scrivere prompt per Copilot che massimizzano la produttività, con 10 esempi pratici e i risultati che puoi aspettarti.

⚡️ Bonus: Ti presenteremo ClickUp Brain, un assistente intelligente che offre tutto ciò che Copilot fa, ma con i vantaggi aggiuntivi dell'analisi dei dati, della memoria storica e della possibilità di eseguire azioni all'interno della tua area di lavoro di ClickUp! Scorri la pagina per iniziare gratis!

Ma prima di tutto, diamo il via alla nostra guida ai prompt di Copilot.

Cosa sono i prompt di Copilot?

I prompt di Copilot sono istruzioni che dai a strumenti basati sull'IA come Microsoft Copilot per guidarli nell'esecuzione delle attività.

Considerali come spunti di conversazione: aiutano l'IA a comprendere le tue esigenze e a fornirti esattamente ciò che desideri. Più affini i tuoi prompt, più la tua IA diventa produttiva ed efficace!

Che tu stia lavorando a una presentazione, analizzando dati o scrivendo un post sul blog, il tuo prompt determina la forma con cui l'IA risponde. Un prompt ben formulato è chiaro, conciso e dettagliato, assicurandoti di ottenere i migliori risultati dall'IA.

Quando si utilizza l'IA nella project management, è possibile aiutare i team a suddividere attività complesse in parti più gestibili. Ad esempio, un team di marketing potrebbe utilizzare i prompt per redigere bozze di campagne email, mentre gli sviluppatori li utilizzano per eseguire il debug del codice o generare documentazione.

💡 Suggerimento da esperto: usa l'IA per scoprire approfondimenti, non solo per creare contenuti. Chiedi a Copilot di confrontare le tendenze, analizzare il sentiment o estrarre punti chiave da grandi set di dati, andando oltre i semplici riassunti.

Vantaggi dell'utilizzo dei prompt di Copilot

Hai mai provato a seguire una ricetta senza istruzioni chiare? Probabilmente il risultato non è stato proprio quello che speravi. È così che ci si sente a lavorare con l'IA senza prompt chiari per Copilot. Istruzioni specifiche garantiscono che il tuo assistente IA soddisfi le tue esigenze di scrittura, analisi o organizzazione.

Ecco come la scrittura di prompt chiari e migliori in Microsoft Copilot ti consentirà di ottenere i risultati desiderati:

Maggiore produttività: istruzioni chiare aiutano l'IA a semplificare attività come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati o la creazione di presentazioni, facendoti risparmiare tempo e permettendoti di concentrarti su ciò che conta di più

Maggiore precisione: prompt ben strutturati garantiscono che l'IA fornisca risposte accurate e pertinenti, che si tratti di redigere email, riepilogare/riassumere rapporti o elaborare dati

Risultati coerenti: i prompt di Copilot garantiscono la coerenza nel tuo lavoro, aiutandoti a ottenere risultati prevedibili e affidabili ogni volta

Assistenza su tutte le app: i suggerimenti intelligenti ti consentono di utilizzare Copilot su tutti gli strumenti di Microsoft 365, dalle email alle presentazioni. Inizia con un riepilogo/riassunto della riunione in Outlook e trasformalo in una presentazione PowerPoint, il tutto grazie a suggerimenti mirati

Trasforma il contesto in informazioni utili: Copilot apprende dai tuoi modelli di lavoro, individuando le tendenze e suggerendo soluzioni di automazione, come la creazione di modelli di risposta basati sul feedback dei clienti

👀 Lo sapevi? Microsoft Copilot sfrutta modelli linguistici avanzati come GPT-4, che gli consentono di comprendere e generare testi simili a quelli scritti da esseri umani. Grazie a questa base, Copilot non si limita a rispondere alle domande, ma è in grado di svolgere attività, creare documenti e persino fornire assistenza nel codice!

Come creare prompt efficaci per Copilot?

Creare prompt efficaci per Copilot significa trovare il giusto equilibrio tra chiarezza, pertinenza e coinvolgimento. Ecco alcune strategie chiave per creare prompt migliori e ottenere interazioni più significative e di alta produttività:

Usa un linguaggio chiaro e specifico : evita l'ambiguità: rendi le tue istruzioni chiare in modo che Copilot possa capire rapidamente ciò di cui hai bisogno

Sii conciso : i dettagli sono importanti, ma i prompt troppo lunghi possono sovraccaricare l'IA

Fornisci contesto e rilevanza : più contesto fornisci, meglio l'IA sarà in grado di comprendere la situazione. Ad esempio: “In un colloquio di lavoro, quali sono le 3 qualità principali che metteresti in evidenza riguardo alla tua esperienza nel project management?”

Incoraggia una riflessione più approfondita: stratifica i tuoi prompt per ottenere risposte più ponderate. Ad esempio: “Confronta e contrapponi i fattori di successo delle strategie di marketing tradizionali rispetto a quelle digitali per le piccole imprese.”

Specifica tono e stile : indica chiaramente se hai bisogno di risposte con un tono o uno stile particolare. Ad esempio: “Scrivi una breve nota di ringraziamento informale per un colloquio di lavoro, mettendo in evidenza i punti chiave discussi.”

Ripeti e perfeziona: modifica i tuoi prompt in base al feedback. Se un particolare prompt produce costantemente risultati eccellenti, analizza cosa lo ha reso efficace e perfezionalo per un uso futuro

💡Cerchi un assistente AI più intelligente? Mentre Microsoft Copilot supporta le tue app Microsoft 365, ClickUp Brain fa un passo in più. Integrato nella tua area di lavoro, ti aiuta a gestire le attività, generare contenuti, riassumere documenti e automatizzare il lavoro—tutto in un unico posto. ✨ In più: gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3.7 Sonnet per varie attività di scrittura, ragionamento e programmazione! Sei pronto a sostituire flussi di lavoro frammentati con un sistema unificato basato sull'IA?

📖 Leggi anche: I migliori prompt ChatGPT per la project management

10 esempi di prompt per Copilot

Ecco 10 prompt di Copilot personalizzati per vari settori e professioni. Questi esempi di IA possono mostrarti come sfruttare Copilot per il servizio clienti, la finanza, il settore legale e altri scenari.

1. Marketing

Oggi il marketing si basa su decisioni guidate dai dati e su esperienze personalizzate per i clienti. L'IA aiuta ad analizzare il comportamento dei clienti, a prevederne le preferenze e a creare campagne mirate.

Grazie a prompt efficaci, il tuo team di marketing potrà automatizzare le attività di routine, generare insight in modo più efficiente e perfezionare le strategie per un maggiore coinvolgimento, il tutto aumentando la produttività e la creatività.

Prompt: Crea una campagna email segmentata per il lancio della nostra collezione primaverile. Includi consigli sui prodotti e codici di sconto personalizzati.

Risultato:

👀 Lo sapevi? Nel 2023, la musicista Holly Herndon ha pubblicato un album con il titolo “PROTO”, creato in collaborazione con un “bambino” IA di nome Spawn. Questo progetto ha esplorato l’intersezione tra creatività umana e apprendimento automatico, sfidando le nozioni tradizionali di paternità artistica nella musica. Quando si dice trovare i prompt giusti!

2. Sviluppo software

I team di sviluppo software stanno trovando nuovi modi per accelerare i processi di codifica e test, mantenendo la qualità.

L'uso dell'IA nello sviluppo software aiuta a individuare i bug in fase precoce e genera frammenti di codice più chiari ed efficienti.

Prompt: Scrivi una funzione Python che convalidi le password degli utenti. Includi controlli relativi alla lunghezza minima (8 caratteri), ai caratteri speciali, ai numeri e alle lettere maiuscole e minuscole. Aggiungi messaggi di errore utili per ogni errore di convalida.

Risultato:

3. Analisi nel settore sanitario

Gli operatori sanitari utilizzano l'IA per analizzare i dati dei pazienti, individuare i primi segnali di allarme e persino creare piani terapeutici personalizzati. L'IA aiuta anche a interpretare le immagini mediche e a prevedere l'esito clinico dei pazienti, rendendo molto più efficiente tutto il processo, dalla diagnosi alle cure di follow-up.

Prompt: Analizza i dati relativi ai segni vitali dei pazienti delle ultime 24 ore. Segnala eventuali andamenti preoccupanti e suggerisci misure preventive sulla base dei dati storici dei pazienti.

Risultato:

4. Analisi finanziaria

Gli istituti finanziari utilizzano prompt basati sull'IA per analizzare le tendenze di mercato, individuare le frodi e valutare i rischi in modo più efficiente. I prompt corretti aiutano l'IA a elaborare grandi quantità di dati finanziari, a scoprire modelli nascosti e a generare approfondimenti che migliorano il processo decisionale.

Dall'automazione della reportistica al miglioramento delle interazioni con i clienti, i prompt basati sull'IA ottimizzano le operazioni finanziarie.

Prompt: Crea un rapporto di analisi finanziaria per un'azienda di medie dimensioni nel settore della vendita al dettaglio. Analizza la crescita dei ricavi, i margini di profitto e il flusso di cassa dell'azienda negli ultimi 3 anni. Includi gli indicatori chiave di prestazione (KPI), i benchmark di settore ed eventuali rischi o opportunità per la crescita futura.

Risultato:

5. Istruzione

Il settore dell'istruzione utilizza i prompt basati sull'IA per rendere l'apprendimento più interattivo ed efficiente. Dall'automazione della valutazione alla fornitura di feedback immediati, gli strumenti basati sull'IA aiutano gli educatori a risparmiare tempo e a concentrarsi sul coinvolgimento personalizzato degli studenti.

Con i prompt giusti, l'IA può generare piani didattici, suggerire attività di apprendimento, rivedere il contenuto e persino adattarlo a diversi livelli di competenza.

Prompt: Genera un piano di lezioni di matematica per l'algebra di seconda media. Includi tre livelli di difficoltà, supporti visivi ed esercizi con soluzioni dettagliate.

Risultato:

Leggi anche: Modelli IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività

6. Servizio clienti personalizzato

Il supporto clienti si basa su risposte rapide e accurate; i prompt basati sull'IA rendono tutto questo più semplice. Automatizzando le FAQ, fornendo assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e gestendo le richieste di routine, l'IA consente agli operatori umani di concentrarsi sulla risoluzione di problemi più complessi dei clienti e sull'offerta di un'esperienza di supporto migliore.

Prompt: Crea modelli di risposta per le domande più comuni relative ai resi dei prodotti. Includi le informazioni sulla spedizione, i dettagli sui tempi di reso e i passaggi successivi. Usa un linguaggio empatico per i clienti insoddisfatti.

Risultato:

7. Risorse umane e gestione dei talenti

L'IA sta trasformando il mondo delle risorse umane rendendo il reclutamento più intelligente, veloce e inclusivo.

Dall'automazione di attività noiose come la selezione dei curriculum all'abbinamento dei candidati ai ruoli in base alle loro competenze ed esperienze, l'IA garantisce che i team delle risorse umane si concentrino sulla costruzione di relazioni piuttosto che sul districarsi tra le pratiche burocratiche.

Prompt: Scrivi una sequenza di email per coinvolgere i candidati passivi utilizzando le informazioni fornite dall'IA. Includi personalizzazioni, consigli di lavoro e promemoria di follow-up per mantenere vivo l'interesse.

Risultato:

8. Settore immobiliare

L'IA rende l'acquisto, la vendita e la gestione degli immobili più intelligenti ed efficienti. Dai chatbot basati sull'IA che assistono gli acquirenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle previsioni di valore degli immobili e delle tendenze di mercato, l'IA aiuta agenti e clienti a prendere decisioni informate.

I tour virtuali e i consigli basati sull'IA personalizzano l'esperienza di ricerca di una casa, mentre la generazione automatizzata di lead e l'elaborazione intelligente dei contratti semplificano le transazioni.

Prompt: Effettua un'analisi di mercato per identificare le tendenze attuali e le strategie di prezzo nel mercato immobiliare locale. Fornisci approfondimenti sui valori degli immobili, sui canoni di locazione e sulle potenziali opportunità di investimento: [Inserisci i dettagli sulla località]

Risultato:

🧠 Curiosità: L'informatico John McCarthy coniò per la prima volta l'espressione "intelligenza artificiale" nel 1956 durante la Conferenza di Dartmouth, considerata l'evento fondante dell'IA come campo.

9. Produzione

La manutenzione predittiva basata sull'IA aiuta i team di produzione ad anticipare i guasti alle apparecchiature e a ridurre i costosi tempi di inattività. Le aziende che utilizzano l'IA per la pianificazione della manutenzione hanno registrato una riduzione del 20% dei tempi di inattività, consentendo operazioni più fluide e una migliore allocazione delle risorse.

Prompt: Analizza i dati della linea di produzione per identificare modelli collegati ai difetti dei prodotti [inserisci i dati della linea di produzione].

Risultato:

10. Legale

Gli strumenti basati sull'IA aiutano i professionisti del settore legale ad analizzare rapidamente grandi quantità di giurisprudenza, contratti e documenti legali, riducendo le ore di lavoro manuale.

I chatbot gestiscono le richieste di base dei clienti, liberando tempo per questioni legali più complesse. Nel frattempo, l'analisi predittiva valuta l'esito dei casi utilizzando i dati storici, mentre la revisione e la redazione dei contratti basate sull'IA migliorano l'accuratezza riducendo al contempo gli errori umani, rendendo il lavoro legale più veloce ed efficiente.

Prompt: Entra nei panni di un professionista legale specializzato in cause civili. Il mio client, un inquilino, sta cercando di recuperare il deposito cauzionale da un ex locatore che lo ha trattenuto nonostante l'immobile sia stato lasciato in condizioni perfette.

Se il mio client perde la causa, fornisci un'analisi dettagliata delle potenziali conseguenze [in base alle leggi dello Stato]. Tratta gli impatti finanziari, personali e reputazionali, inclusi i costi legali, le implicazioni sul credito, le future difficoltà nell'affitto e qualsiasi effetto più ampio sulla sua attività o sulla sua vita personale. Assicurati che la risposta sia completa e tenga conto sia delle ripercussioni immediate che di quelle a lungo termine.

Risultato:

tramite Copilot

Errori comuni da evitare

La creazione di prompt efficaci per Copilot Chat è fondamentale per ottenere risultati accurati e utili. Che tu stia utilizzando Microsoft Copilot, Copilot Chat o l'IA all'interno di Microsoft 365 Copilot, prompt poco chiari possono portare a risposte vaghe o irrilevanti. Per ottenere il massimo dai tuoi prompt, evita questi errori comuni:

Essere troppo vaghi: /IA prospera grazie alla chiarezza. Invece di dire “Riassuma questo documento”, specifica “Riassuma questo rapporto in tre punti chiave concentrandoti sulle tendenze finanziarie”

Ignorare il contesto: i prompt di Copilot funzionano meglio con un contesto chiaro. Specifica sempre il settore, lo scopo o il pubblico per affinare la risposta

Sovraccarico di informazioni: Sebbene il contesto sia essenziale, i prompt troppo prolissi possono sovraccaricare Microsoft Copilot. Mantienili concisi ma informativi

Dimenticare di definire il formato di output: Se hai bisogno di un elenco, una tabella o un paragrafo, specificalo. Esempio: “Fornisci questi dati in una tabella a tre colonne”

Non sottovalutare i limiti dell'IA: Sebbene Copilot attinga a una vasta Sebbene Copilot attinga a una vasta base di conoscenze basate sull'IA , non sostituisce il giudizio di un esperto. Verifica sempre le informazioni critiche

Limiti di Copilot

Prima di creare i tuoi prompt per Microsoft Copilot, è fondamentale sapere cosa può e cosa non può fare questo assistente IA. Definire aspettative realistiche ti aiuterà a creare prompt più efficaci e a ottenere i migliori risultati.

Ecco alcune limitazioni fondamentali da tenere a mente:

Nessuna azione autonoma: Copilot fornisce assistenza, ma non agisce in modo autonomo. Fornisce suggerimenti, ma è necessario esaminare e approvare le risposte prima della condivisione

Nessuna memoria tra le chat: ogni conversazione parte da zero. Se ieri hai discusso di una strategia di marketing, Copilot oggi non se ne ricorderà: dovrai fornire nuovamente il contesto

Analisi dei dati limitata: Copilot elabora una quantità prestabilita di dati per ogni query. È in grado di riepilogare le informazioni, ma non è progettato per analisi approfondite o per stabilire relazioni di causa-effetto. A tal fine, è preferibile ricorrere a strumenti analitici specializzati

Limiti delle conoscenze: le conoscenze di base di Copilot si fermano all'incirca al 2021. Sebbene Copilot possa recuperare informazioni aggiornate a seconda della configurazione della tua organizzazione, le conoscenze del suo modello di base non vengono aggiornate continuamente

Risposte incoerenti: se poni la stessa domanda due volte, potresti ottenere risposte leggermente diverse. Ciò accade perché Copilot genera le risposte in base alla probabilità piuttosto che a regole fisse

Limiti della chat: le conversazioni sono limitate a 30 interazioni per sessione e possono scadere. Se qualcosa è importante, assicurati di salvarlo: le vecchie chat non possono essere riprese

Limiti di accesso ai file: l'accesso di Copilot ai file dipende dalla tua configurazione. Potrebbe recuperare file solo da posizioni specifiche, come lo SharePoint della tua azienda, limitando la sua capacità di recuperare documenti archiviati altrove

Risposte più concise in modalità lavoro: quando si utilizza Copilot in modalità lavoro, le risposte potrebbero essere più brevi e più concise rispetto ad altri strumenti basati su GPT-4

📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

Usa ClickUp Brain come alternativa migliore

Hai bisogno di un assistente IA che comprenda il tuo flusso di lavoro? ClickUp Brain supera strumenti come Microsoft Copilot.

È una delle migliori alternative a Microsoft Copilot.

Come? ClickUp, l'app completa per il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Profonda integrazione nelle aree di lavoro

A differenza dell'approccio generico di Copilot, ClickUp Brain opera direttamente nell'area di lavoro di ClickUp. È in grado di accedere e analizzare le tue attività, i tuoi documenti e le comunicazioni del team in tempo reale per fornire un'assistenza altamente pertinente.

Gestisci la tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Ad esempio, se gestisci più campagne di marketing, ClickUp Brain può estrarre informazioni utili dallo stato delle attività, dalle priorità e dai commenti del team per aiutarti a prendere decisioni migliori sull'allocazione delle risorse e sui passaggi successivi.

Gestione intelligente delle attività

ClickUp Brain va oltre l'IA di base aiutandoti attivamente nella gestione del lavoro e del tempo. Dimentica il monitoraggio manuale dei progressi: ClickUp Brain genera automaticamente aggiornamenti e report del team.

Ottieni suggerimenti sulle sequenze delle attività e crea diagrammi Gantt in ClickUp con ClickUp Brain

Questa automazione consente di risparmiare molto tempo rispetto agli strumenti che richiedono di raccogliere e riassumere le informazioni manualmente. Il responsabile di un team di marketing può ottenere rapidamente una panoramica generata dall'IA di tutte le campagne in corso, dei colli di bottiglia e delle risorse necessarie senza dover dedicare ore alla compilazione dei dati.

Grazie ad altre funzionalità come attività, dashboard, chat e monitoraggio del tempo, ClickUp è diventato uno strumento di lavoro molto apprezzato.

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Il lavoro si frammenta quando i team passano continuamente da una piattaforma AI all'altra per svolgere attività specifiche. ClickUp Brain MAX elimina questo caos integrando i modelli di IA leader a livello mondiale direttamente nel tuo flusso di lavoro esistente. I tuoi progetti, i tuoi documenti e la collaborazione del tuo team avvengono in un unico posto, e ora anche l'assistenza AI. Niente più cambi di contesto o perdita di informazioni: solo un supporto intelligente che conosce già il tuo lavoro, aiutandoti a ottenere di più senza lasciare il tuo spazio di lavoro.

Passa da un modello di IA all'altro direttamente da ClickUp utilizzando Brain MAX

Si integra perfettamente con app come ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub e altre ancora, così potrai gestire il lavoro e automatizzare le attività nell'intero flusso di lavoro.

Con Talk to Text in ClickUp Brain MAX, puoi semplicemente parlare per creare prompt, catturare idee o redigere bozze di documenti, fino a quattro volte più velocemente rispetto alla digitazione. E poiché Brain MAX comprende già i tuoi progetti, il tuo team e i tuoi file su ClickUp e sugli strumenti collegati, ogni nota che dettini viene inserita nel contesto giusto.

👉 Ecco cosa ha detto Vladimir Janovsky di AstraZeneca su ClickUp:

Sebbene siamo ancora nelle prime fasi di integrazione di ClickUp nei progetti dei team interfunzionali, la sua utilità è stata particolarmente evidente nelle impostazioni di team multinazionali. Il ricco set di funzionalità della piattaforma gestisce efficacemente la complessità e la portata delle attività che coinvolgono più paesi, ottimizzando sia la comunicazione che il coordinamento.

Sebbene siamo ancora nelle prime fasi di integrazione di ClickUp nei progetti dei team interfunzionali, la sua utilità è stata particolarmente evidente nei contesti di team multinazionali. Il ricco set di funzionalità della piattaforma gestisce efficacemente la complessità e la portata delle attività che coinvolgono più paesi, ottimizzando sia la comunicazione che il coordinamento.

Supporto alla creazione di contenuti

Prompt personalizzato di ClickUp Brain per le email

La funzionalità AI Writer di ClickUp aiuta i team a creare e perfezionare i contenuti più rapidamente. Che si tratti di post sui social, brief di progettazione o aggiornamenti sui progetti, ClickUp Brain è in grado di generare bozze mantenendo la voce del tuo brand e incorporando il contesto dell'area di lavoro.

È molto meglio che passare da uno strumento all'altro: puoi passare dall'ideazione all'esecuzione in un unico posto.

💡Suggerimento da esperto: Ecco un ottimo trucco di ClickUp Brain: Hai descrizioni delle attività vaghe o confuse? Prova questo prompt 👉 “Riscrivi questa descrizione dell'attività in modo che sia più chiara e orientata all'azione, mantenendo tutti i dettagli essenziali. ” In questo modo il tuo team saprà esattamente cosa fare.

Sviluppo software

Poiché ClickUp Brain funge da assistente intelligente direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, diventa uno strumento prezioso per i team di sviluppo software. ClickUp Brain supporta lo sviluppo software generando codice, fornendo best practice, integrandosi con l'area di lavoro, favorendo la collaborazione e offrendo risorse di apprendimento, il tutto all'interno di ClickUp. Questo aiuta i team a lavorare più velocemente, a mantenere la qualità e a rimanere organizzati.

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Scrivere prompt non deve essere una fatica: ClickUp Brain lo rende semplicissimo. Integrato direttamente nel tuo flusso di lavoro, è lo strumento IA perfetto sia che tu debba redigere report, generare attività o riepilogare/riassumere documenti.

Cosa distingue ClickUp Brain da Microsoft Copilot? È perfettamente integrato in ClickUp, il che significa che puoi gestire progetti, attività e documenti senza dover cambiare strumento.

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