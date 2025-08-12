Le 10 migliori alternative a Microsoft Copilot per semplificare la tua vita e i tuoi flussi di lavoro nel 2025

Riesci a ricordare com'era prima dell'avvento dell'IA? Onestamente, io no.

Utilizzo l'IA quasi ogni giorno per scrivere le mie email, riepilogare/riassumere le riunioni e creare presentazioni.

Tra i miei strumenti di IA preferiti basati su modelli linguistici di grandi dimensioni, Microsoft Copilot è quello a cui ricorro più spesso, specialmente quando utilizzo altri programmi Microsoft 365.

Ma Microsoft Copilot presenta anche alcuni svantaggi. Non offre integrazioni per strumenti esterni a Microsoft 365 e ha un supporto limitato per la generazione di codici e output di testo umanizzati. La tecnologia AI può anche essere lenta, elaborando una quantità limitata di dati alla volta (il limite massimo è di 500 righe di informazioni su Excel).

È allora che ho iniziato a chiedermi: esiste un'alternativa a Microsoft Copilot (con funzionalità di IA) che potrei utilizzare al suo posto? I miei colleghi sono stati così gentili da condividere i loro consigli e io ho compilato un elenco definitivo sulla base delle mie ricerche.

In questa guida tratterò in dettaglio le 10 migliori alternative a Microsoft Copilot, con menzione delle funzionalità/funzione, dei vantaggi, dei limiti e dei prezzi.

Cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Copilot

Per quanto riguarda la tecnologia di IA generativa, Microsoft Copilot non è male. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che possono diventare un ostacolo nel tuo lavoro.

Ad esempio, non è in grado di ricordare le conversazioni precedenti e non è molto bravo a produrre codice. Inoltre, i suoi output scritti sembrano chiaramente scritti dall'intelligenza artificiale (pensate a zero personalità).

In base alla mia esperienza, potresti ottenere risultati migliori con le alternative a Microsoft Copilot che offrono le seguenti funzionalità di IA.

Memoria conversazionale a lungo termine: ciò che mi ha creato particolari difficoltà con Microsoft Copilot è stata la sua incapacità di richiamare informazioni relative a più interazioni. Un assistente IA ideale dovrebbe essere in grado di fornirti risposte pertinenti, tenendo conto delle informazioni di condivisione nelle chat precedenti.

Risposte umanizzate: gli strumenti di IA sono noti per il loro modo ripetitivo e algoritmico di rispondere ai prompt. Dato che utilizzavo Microsoft Copilot per il contenuto, le risposte meccaniche rappresentavano una sfida importante per me e dovevo dedicare un lavoro richiesto notevole per umanizzare costantemente il contenuto.

Personalizzazione: Microsoft Copilot manca di personalità. So che è strano dirlo di un modello di IA, ma il tuo assistente IA dovrebbe generalmente comprendere il tuo stile di scrittura, il tuo tono e il tuo vocabolario unici ed essere in grado di riprodurli senza sembrare generico.

Privacy dei dati : Forbes ha sottolineato che Microsoft afferma di offrire "protezione dei dati commerciali gratis" agli utenti aziendali che hanno effettuato l'accesso con Microsoft Entra ID, garantendo che i loro dati di chat non vengano salvati e utilizzati per la formazione. Tuttavia, questa protezione non è estesa ai singoli utenti di Microsoft Copilot Pro.

Competenza di codifica: le capacità di codifica di Microsoft Copilot sono incoerenti. Sebbene possa offrire suggerimenti utili, il codice presenta alcuni bug e la qualità del risultato dipende in larga misura dalla capacità dello sviluppatore di fornire prompt accurate.

Ecco quindi 10 alternative a Microsoft Copilot che dovresti provare.

Le 10 migliori alternative a Microsoft Copilot

ClickUp (ideale per l'IA contestuale che garantisce la connessione dei tuoi progetti, attività, documenti e chat)

Prova ClickUp Brain Riassumi i thread, genera risposte, automatizza le attività e molto altro con ClickUp Brain, l'assistente AI integrato in ClickUp.

Il punto di forza di ClickUp è quello di essere l'app completa per il lavoro. Riunisce i tuoi progetti, le tue conoscenze e le tue comunicazioni in un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale. Questo la rende una soluzione eccellente non solo per la gestione delle attività, ma anche per la creazione di contenuto e l'automazione dei flussi di lavoro.

Lo uso regolarmente per creare, assegnare e monitorare le attività e collaborare ai progetti con il mio team. È come usare una serie di app diverse, ma in un unico hub centralizzato con un'interfaccia intuitiva, che ora è ancora più facile da usare con l'assistente AI di ClickUp, ClickUp Brain.

Con ClickUp Brain, la piattaforma fornisce un supporto intelligente e personalizzato per team di tutte le dimensioni (anche se sei un esercito composto da una sola persona). Lo strumento raggiunge questo obiettivo grazie a un'automazione rapidissima e a risposte intelligenti e umanizzate basate sul tuo contesto di lavoro: pensa alle tue attività, ai tuoi documenti e alle tue chat all'interno di ClickUp e delle app di connessione.

Chiedi a ClickUp Brain di suggerirti le scadenze ottimali per le attività e di stabilire meglio le priorità del tuo lavoro.

Brain comprende il tuo contesto lavorativo completo: progetti, colleghi, documenti e attività, tutto in un unico spazio. Recupera i dati non solo da ClickUp, ma anche dalle tue app esterne come Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e persino dal web, in modo da conoscere a fondo il tuo team e i tuoi flussi di lavoro prima di rispondere. Copilot, sebbene potente all'interno di Microsoft 365, opera generalmente solo all'interno di quell'ecosistema.

Abbinalo a ClickUp Automazioni e avrai un potente alleato in grado di automatizzare tutte quelle fastidiose attività ripetitive sulla base di semplici trigger e condizioni.

Concentrati sul lavoro approfondito e lascia le attività ripetitive a ClickUp Automazioni

Ma perché limitarsi a essere reattivi? Con ClickUp Autopilot Agents, puoi diventare proattivo: questi assistenti basati sull'intelligenza artificiale non si limitano ad aspettare che tu dica loro cosa fare. Anticipano le esigenze, seguono le attività in ritardo, inviano promemoria e avviano persino i flussi di lavoro per tuo conto, in modo che i progetti continuino ad andare avanti mentre tu ti concentri sul lavoro più importante.

Esempio, l'agente di risposte automatiche predefinito di ClickUp è in grado di rispondere autonomamente alle query ripetitive del tuo team su qualsiasi canale di chat di ClickUp, facendoti risparmiare ore di lavoro ogni mese!

Metti al lavoro gli agenti ClickUp AI: automatizza le attività, rispondi alle domande e ottieni maggiori risultati.

Aggiungere ai preferiti? Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per generare idee, creare schemi di articoli e scrivere contenuto: questo lo rende uno strumento di creazione di contenuto IA ideale per la maggior parte degli utenti.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain MAX, il tuo compagno di lavoro AI desktop, ti consente di scegliere il modello AI più adatto al tuo lavoro (ChatGPT, Claude, Gemini e altri), pur rimanendo profondamente radicato nella tua area di lavoro: i tuoi progetti, i tuoi documenti e i tuoi colleghi. A differenza di Microsoft Copilot, che eccelle nelle app Microsoft 365, Brain MAX estrae il contesto da ClickUp, Drive, GitHub e altro ancora, quindi quando gli parli utilizzando Talk to Text, sa esattamente a cosa ti riferisci. Passa dai migliori modelli di IA all'interno di ClickUp utilizzando Brain MAX.

Inoltre, modelli personalizzati come il modello ClickUp Brainstorming facilitano la generazione di idee e la loro discussione con il tuo team, creando uno spazio che promuove la collaborazione e l'innovazione.

Scaricare questo modello Stimola la creatività e organizza sessioni di brainstorming più collaborative con il modello di brainstorming ClickUp.

Progettato per garantire efficienza e innovazione, questo modello cattura le idee in modo efficace e facilita l'integrazione senza soluzione di continuità dei feedback. Che si tratti di lanciare nuovi prodotti, pianificare eventi o semplicemente stimolare la creatività, consente al tuo team di ottenere risultati migliori fornendo viste personalizzate come:

Vista Elenco per raccogliere idee da utilizzare in seguito

Visualizzare la Sequenza per organizzare le idee in base alla priorità e al lavoro richiesto

Department visualizzare per creare spazi dedicati al brainstorming per team specifici

By Fasi Visualizzare per pianificare e realizzare le tue idee passaggio dopo passaggio

Visualizzare le priorità per classificare le idee più importanti su cui concentrarsi

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'accesso completo a ClickUp Brain richiede un piano a pagamento.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

2. IBM Watson Studio (il miglior strumento di IA multilingue per sviluppatori)

tramite IBM Watson Studio

Adoro avere l'imbarazzo della scelta, ed è per questo che IBM Watson Studio è una delle migliori alternative a Microsoft Copilot, secondo me, almeno se sei uno sviluppatore.

Ecco cosa intendo: la piattaforma unifica strumenti open source (PyTorch, TensorFlow) con strumenti di data science basati su codice o visivi di IBM (Jupyter notebooks, R, Scala). Questo la rende uno dei migliori strumenti di IA per sviluppatori e analisti per creare, eseguire e gestire modelli di IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Watson Studio

Collabora durante l'intero ciclo di vita dell'IA, dalla creazione alla distribuzione e al monitoraggio.

Integra le tue piattaforme preferite come PyTorch, TensorFlow e scikit-learn, utilizzando Python, R o Scala.

Automatizza la creazione di modelli e risparmia tempo, soprattutto se sei nuovo nel campo.

Pulisci e forma i dati senza sforzo con l'editor visivo di Watson.

Sviluppa modelli in modo visivo utilizzando IBM SPSS Modeler, rendendo l'IA accessibile a tutti.

Effettua il monitoraggio e migliora le prestazioni e l'equità dei modelli dopo l'implementazione

Limiti di Watson Studio

I costi variano in base all'utilizzo, poiché Watson Studio è un servizio basato su cloud.

Iniziare a utilizzare l'IA e la scienza dei dati potrebbe essere ancora difficile per i principianti assoluti, nonostante l'automazione offerta.

Considera il potenziale lock-in nell'ecosistema IBM Cloud dovuto alla sua integrazione con framework open source.

Prezzi di Watson Studio

Free

Professionale: 1,02 USD/unità di capacità-ora

Valutazioni e recensioni di Watson Studio

G2: 4,2/5 (162 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

3. Tabnine (il miglior assistente IA per sviluppatori)

via Tabnine

Tabnine è essenzialmente un compagno di programmazione basato sull'intelligenza artificiale, che consente agli utenti di scrivere codice più velocemente suggerendo le righe di codice successive. È come avere qualcuno che conosce bene il tuo stile di programmazione e può occuparsi di tutte le operazioni noiose e ripetitive.

Inoltre, il lavoro funziona praticamente con qualsiasi linguaggio di programmazione o editor di codice che utilizzi.

Questo rende Tabnine uno dei migliori strumenti di IA disponibili per lo sviluppo di software.

Tuttavia, non è tutto rose e fiori. La qualità dei suoi suggerimenti dipende dalla complessità del codice e dalla quantità di informazioni a disposizione. Meno il codice è complesso, più Tabnine può essere d'aiuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tabnine

Genera codice in modo efficiente e automatizza le attività ripetitive

Chattare basato sull'IA per fornirti supporto durante tutto il tuo percorso di sviluppo

Prova i suggerimenti di codice personalizzati in base al tuo stile e al contesto del progetto.

Protezione della proprietà intellettuale attraverso dati di addestramento accuratamente selezionati

Limiti di Tabnine

La qualità dei suggerimenti di codice può variare in base alla complessità del codice e ai dati disponibili.

Affidarsi eccessivamente a uno strumento di IA può ostacolare le tue capacità di risoluzione dei problemi.

Prezzi di Tabnine

Free

Pro: 12 $/utente/mese (gratis per 90 giorni)

Azienda: 39 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Tabnine

G2: 4,2/5 (40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

4. ChatGPT (ideale per risposte simili a quelle umane)

tramite ChatGPT

Ricordo quando ChatGPT è diventato per la prima volta una sensazione su Internet: il mio feed LinkedIn era pieno di persone che lo stavano provando (e ridevano delle sue prime allucinazioni).

Utilizzo ChatGPT da mesi (in particolare GPT-4 e 4o) e apprezzo l'ampia varietà di plugin disponibili nel negozio GPT. Questo mi consente di utilizzare GPT per eseguire molte attività generate dall'IA all'interno di un'unica interfaccia, come scrivere un nuovo post sul blog, creare contenuti per il sito web, aggiornare i contenuti esistenti, eseguire analisi dei dati e testare il mio codice.

Una delle sue funzionalità/funzioni che apprezzo particolarmente è che, a differenza di Microsoft Copilot, è in grado di ricordare le chat precedenti e generare output basati su ciò che ricorda.

Ma faccio ancora fatica ad accettare il fatto che il numero di prompt sia limitato per ogni utente. Come autore di contenuto, ho bisogno di essere molto preciso nei miei prompt, e ChatGPT limita la profondità con cui posso andare. Una volta raggiunto il limite, GPT-4 passa a GPT-3. 5, che è come passare dal parlare con un dottore di ricerca al parlare con uno stagista oberato di lavoro e pieno di caffeina.

Se anche questo ti infastidisce, esistono altre alternative a ChatGPT in grado di svolgere un lavoro simile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Esegui una vasta gamma di attività, dal rispondere alle tue domande alla creazione di formattare testo creativo.

Conversa con GPT 4 e chiedigli di eseguire analisi dei dati, creare progetti e riepilogare/riassumere grandi quantità di informazioni.

Accedi a centinaia di plugin inviati dagli utenti dal negozio GPT che eliminano la necessità di generare prompt.

Limiti di ChatGPT

ChatGPT a volte genera informazioni errate o fuorvianti a causa della sua mancanza di esperienza nel mondo reale e della dipendenza dai dati di addestramento.

Il modello può mostrare pregiudizi presenti nei dati di addestramento, portando a risultati potenzialmente ingiusti o discriminatori nei confronti di determinati destinatari.

La versione gratis di ChatGPT spesso ha difficoltà con attività che richiedono buon senso o comprensione del mondo reale, mentre GPT Plus offre prestazioni migliori.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Team: 25 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (554 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (50 recensioni)

5. Claude (Ideale per i team che si occupano di contenuto)

via Claude IA

Claude AI è fondamentalmente come il cugino di ChatGPT. L'assistente di scrittura basato sull'IA è davvero bravo in cose come scrivere post per blog, creare testi per pagine web, riepilogare/riassumere articoli, correggere i tuoi scritti, aggiornare contenuto esistente, rispondere a domande e persino aiutarti a scrivere codice.

La parte migliore è che, a differenza di Microsoft Copilot, non dovrai preoccuparti di richieste troppo lunghe o complicate: Claude è in grado di gestirle tutte grazie alla sua eccezionale memoria di conversazione. Sembra che qualcuno abbia mangiato le mandorle.

Ma ecco dove penso che Claude fallisca rispetto a Microsoft Copilot: Claude non può accedere a Internet in questo momento, quindi non sarà in grado di trovare informazioni aggiornate per te come altri strumenti di IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Ottieni l'accesso gratis a uno dei migliori modelli di assistente IA (Claude-2), uno dei modelli linguistici più potenti disponibili.

Ottieni 100.000 token e lavora con prompt più complessi

Converti testo di qualsiasi lunghezza in riepiloghi/riassunti concise

Limiti di Claude

A differenza di alcuni concorrenti, Claude non può accedere ed elaborare informazioni dal web in tempo reale.

Claude non dispone di funzionalità/funzioni quali creazione di immagini, analisi dei dati e navigazione web.

Come altri strumenti di IA basati su modelli linguistici di grandi dimensioni, Claude può generare testo che potrebbe non essere del tutto accurato e richiede una verifica dei fatti.

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Team: 25 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,7/5 (22 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

📮ClickUp Insight: Recentemente abbiamo scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dal tuo spazio di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dal tuo spazio di lavoro e/o dalle app di terze parti in connessione!

6. Simplified (ideale per i modelli di contenuto)

tramite Simplified

Se il tuo team di marketing è alla ricerca di un'alternativa a Microsoft Copilot, Simplified è l'assistente IA ideale per il tuo ambiente di lavoro.

Sono rimasto sbalordito dalla loro vasta collezione di modelli di IA per la scrittura, le immagini, la progettazione, modifica e creazione di video. L'unico svantaggio è che ci sono troppi strumenti diversi da utilizzare, il che può essere opprimente per un pubblico alle prime armi.

Le migliori funzionalità/funzioni semplificate

Soddisfa le tue diverse esigenze creative, dalla scrittura basata sull'IA al video editing, su un'unica interfaccia intuitiva.

Collabora con il tuo team e risparmia tempo grazie al feedback e alla modifica in tempo reale.

Mantieni un'identità di marca coerente su tutte le piattaforme grazie alla sua raccolta di modelli di design, video e copywriting.

Limiti semplificati

L'assistente di scrittura basato sull'IA a volte può produrre risultati imperfetti, che richiedono l'intervento umano.

Il set di strumenti è ampio, ma alcune funzionalità/funzioni non hanno la profondità degli strumenti di IA specializzati.

Prezzi semplificati

Pro: 9 $ al mese

Simplified: 24 $ al mese

Valutazioni e recensioni semplificate

G2: 4,6/5 (4,5K recensioni)

Capterra: 4,7/5 (256 recensioni)

7. Writesonic (ideale per la scrittura SEO)

tramite Writesonic

Quando si tratta di scrittura basata sull'IA incentrata sulla SEO, pochi strumenti possono competere con Writesonic.

L'assistente di scrittura basato sull'IA è una delle migliori alternative a Microsoft Copilot per la scrittura di post SEO per blog ed ha una valutazione elevata tra i professionisti SEO con cui ho lavorato.

Mentre alcuni strumenti possono fornirti un linguaggio aziendale incomprensibile come "comprensione completa, a prova di futuro su larga scala", Writesonic è molto più simile all'uomo nel suo lavoro richiesto. E lavora bene anche per formati di contenuto diversi dai blog.

Writesonic offre anche un chatbot avanzato, Chatsonic, ottimo per le immagini e per esplorare gli argomenti di tendenza. La piattaforma ha anche un'interfaccia intuitiva.

Tuttavia, se le tue esigenze di scrittura sono diverse, puoi prendere in considerazione alcune alternative a Writesonic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Accedi a una vasta libreria di modelli di contenuto per vari tipi di contenuto e genera contenuto personalizzato con semplici prompt.

Allinea il contenuto generato con la voce del tuo marchio caricando campioni della voce del marchio.

Verifica automaticamente l'originalità dei contenuti con un controllo antiplagio integrato (anche se si consigliano ulteriori controlli).

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro integrando lo strumento di IA con piattaforme come Zapier e WordPress.

Ottieni risposte alle tue domande e genera risposte creative tramite Chatsonic, lo strumento di IA conversazione di Writesonic.

Comunica con qualsiasi formato di file, incluse immagini, PDF, siti web e persino clip audio.

Limiti di Writesonic

Navigare nell'estensione di funzionalità della piattaforma può essere difficile.

Le prestazioni possono variare dato che l'assistente di scrittura IA è ospitato su cloud (anche se questo non è un problema ricorrente).

Prezzi di Writesonic

Free

Chatsonic: 12 $

Individuale: 16 $

Standard: 79 $

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (1,9K recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

8. GitHub Copilot (ideale per i team di sviluppo software)

tramite GitHub

Oh, cosa sarebbe la vita di un programmatore senza GitHub Copilot.

Si sente spesso dire che l'IA sta sostituendo gli sviluppatori, ma GitHub sta, con probabilità, salvando il lavoro degli sviluppatori dall'essere troppo noioso! (Ho sentito questa battuta da uno dei miei amici sviluppatori).

Ecco come funziona: l'IA suggerisce righe di codice o persino intere funzioni mentre digiti, in base al contesto del tuo codice e al linguaggio di programmazione che stai utilizzando.

Immagina di avere un partner di codice altamente qualificato che può aiutarti con le attività ripetitive, suggerirti miglioramenti e persino imparare nuovi modelli di codice.

Se vuoi che il tuo sviluppatore si concentri sulla risoluzione dei problemi, Copilot di GitHub è il simbolo della produttività tramite l'IA. Questo lo rende una delle migliori alternative a Microsoft Copilot per i programmatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Risparmia tempo grazie alle competenze dello strumento di IA che velocizza la codifica suggerendo frammenti di codice pertinenti.

Lavoro con vari linguaggi di programmazione e framework

Scopri nuovi modelli di codice e soluzioni basate su suggerimenti intelligenti.

Limiti di GitHub Copilot

Fai attenzione alle potenziali variazioni nella qualità e nella pertinenza dei risultati generati dallo strumento di IA.

Imparare a utilizzare in modo efficace i suggerimenti dello strumento di IA può essere difficile.

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Team: 4 $ al mese

Azienda: 21 $ al mese

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (138 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (21 recensioni)

9. IntelliCode (ideale per suggerimenti di codice intelligenti)

tramite Intellicode di Microsoft

IntelliCode è un assistente di scrittura di codice basato sull'IA che analizza i modelli di codice per fornire suggerimenti intelligenti (è nel nome!) per completare il codice.

In sostanza, si tratta di uno strumento che apprende dal tuo codice e suggerisce il modo migliore per completare le tue righe o formattare il tuo codice.

È una delle alternative a Microsoft Copilot più uniche che offre un grande valore ai team di sviluppo. I programmatori che conosco apprezzano la sua interfaccia pulita e i suggerimenti di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di IntelliCode

Ottieni suggerimenti contestualizzati per ottimizzare il tuo codice senza lavoro richiesto.

Identifica modelli ricorrenti e suggerisci implementazioni ottimali

Personalizza lo strumento di intelligenza artificiale personalizzato in base alle tue preferenze di codice

Limiti di IntelliCode

Prendete in considerazione approcci alternativi per codici completamente nuovi.

Aspettati potenziali imprecisioni nei suggerimenti

Prezzi di IntelliCode

Free

Valutazioni e recensioni di IntelliCode

G2: 4,5/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.600 recensioni)

10. Wipro Holmes (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro IT)

via Wipro Holmes

Wipro Holmes è una piattaforma di machine learning che aiuta le aziende ad automatizzare i propri processi aziendali con l'IA.

Ma ecco dove lo strumento di IA si distingue come una delle migliori alternative a Microsoft Copilot: Wipro Holmes è in grado di prevedere e prevenire i problemi prima che si verifichino.

L'ho trovato molto abile nel gestire i comuni problemi tecnici, ma non sempre è stato miracoloso per i problemi non legati all'IT. Questo lo rende uno strumento di IA di nicchia che funziona al meglio per le aziende che hanno solo bisogno di una soluzione di automazione IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wipro Holmes

Offri agli utenti oltre 40 soluzioni preconfigurate per i problemi più comuni relativi a desktop, laptop e software.

Rispondi a query e problemi e crea ticket di assistenza con l'assistente di conversazione basato sull'IA.

Identifica e risolvi in modo proattivo i potenziali problemi prima che influiscano sull'esperienza utente attraverso la manutenzione predittiva.

Libera il personale IT per attività complesse consentendo agli utenti di risolvere autonomamente i problemi.

Limiti di Wipro Holmes

Alcune funzionalità/funzioni potrebbero richiedere conoscenze tecniche di base per un utilizzo ottimale.

Le soluzioni preconfigurate potrebbero non risolvere tutti i problemi specifici.

Wipro Holmes si concentra principalmente sui problemi IT degli utenti finali, non sui processi aziendali più ampi.

Prezzi di Wipro Holmes

Non disponibile

Valutazioni e recensioni di Wipro Holmes

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Non disponibile

Non limitarti a usare l'IA, padroneggiala

L'intelligenza artificiale non è più una cosa del futuro: la vedo già utilizzata da team di tutti i settori e tutti la adorano!

E perché non dovrebbero? Se utilizzati con una formazione adeguata, gli strumenti giusti con funzionalità di IA possono aiutarti a risparmiare tempo, migliorare la produttività e potenziare la collaborazione con il tuo team in modi più significativi.

Ma con così tanti strumenti di IA sul mercato, è importante fare delle ricerche e identificare prima di tutto le tue esigenze specifiche. Nel mio caso, mi sono reso conto che Microsoft Copilot non era l'ideale per tutto il mio lavoro a causa del suo limite esposizione al di fuori dell'ecosistema Microsoft 365.

Volevo che il mio assistente IA mi aiutasse a creare contenuto, collaborare con il mio team e gestire le mie attività quotidiane in modo più efficiente. Dopo aver provato diversi strumenti di IA (tra cui Microsoft Copilot), ho trovato quello perfetto per me: ClickUp.

Con ClickUp Brain, bastano pochi prompt per creare idee e discuterne con il mio team. Puoi provarlo gratis qui e vedere se fa al caso tuo!