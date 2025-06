Pianificazione dei lavori in un foglio di calcolo. Invio di SMS agli addetti alle pulizie per confermare i turni. Sollecito dei pagamenti in ritardo. Se gestisci un'impresa di pulizie, probabilmente hai già fatto tutte e tre le cose nello stesso giorno.

I processi manuali rallentano il lavoro, causano errori e rendono più difficile crescere nel settore delle pulizie. Il software di gestione delle pulizie ti aiuta a risolvere questi problemi. Riunisce in un unico posto la pianificazione, la fatturazione, il monitoraggio dei lavori e il coordinamento del team, così puoi risparmiare tempo e concentrarti sul servizio ai clienti.

Di seguito abbiamo elencato i 10 migliori software per imprese di pulizie che aiutano i provider di servizi di pulizia professionali e i titolari di servizi di pulizie domestiche a semplificare le operazioni, rimanere organizzati e ridurre le attività quotidiane ripetitive.

I 10 migliori software per le imprese di pulizie nel 2025 in sintesi

Prima di approfondire ogni strumento del nostro elenco, ecco una panoramica dei 10 migliori software per le imprese di pulizie e delle loro caratteristiche distintive.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione completa per progetti di pulizia, pianificazione, comunicazione e fatturazione + monitoraggio delle attività, automazione e dashboard personalizzati Ideale per una gestione completa delle imprese di pulizie Dimensioni del team: imprenditori individuali, piccole imprese di pulizie e provider di servizi di pulizie su larga scala Gratuito per sempre; piani personalizzabili disponibili per le aziende ZenMaid Pianificazione semplificata con calendario drag-and-drop, promemoria automatici, liste di controllo più chiare, prenotazioni online Ideale per una pianificazione semplificata e la comunicazione con i clientDimensioni del team: Imprenditori individuali e piccole aziende Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese HouseCall Pro Gestione dei servizi sul campo, prenotazioni online, fatturazione automatizzata, portale clienti, lavori ricorrenti Ideale per la comunicazione sul campoDimensioni del team: provider di servizi di pulizia, grandi imprese di pulizia commerciale e provider di servizi di pulizia domestica Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese Jobber Gestione di preventivi, lavori e fatturazione con un portale client e CRM Ideale per gestire preventivi, lavori e fatturazioneDimensioni del team: Provider di servizi di pulizia di medie dimensioni A partire da 24 $ al mese mHelpDesk Ordini di lavoro personalizzati e pianificazione sul campo con un'app mobile e messaggistica automatizzata Ideale per ordini di lavoro personalizzati e pianificazione sul campoDimensioni del team: Imprenditori individuali, aziende di medie dimensioni e grandi aziende commerciali Prezzi personalizzati ServiceTitan Funzionalità complesse di pianificazione e invio per team di grandi dimensioni con accesso mobile e reportistica Ideale per pianificazioni complesse e spedizioni di grandi volumiDimensioni del team: Aziende di medie dimensioni e grandi aziende commerciali Prezzi personalizzati Hubstaff Monitoraggio del tempo con GPS, report sulla produttività e integrazioni con i sistemi di gestione delle buste paga Ideale per il monitoraggio del tempo e la produttività dei dipendenti Dimensioni del team: aziende di medie e grandi dimensioni Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Swept Comunicazione con il team addetto alle pulizie con assistenza multilingue e monitoraggio delle forniture Ideale per la comunicazione tra team di pulizieDimensione del team: Provider di servizi di pulizie multilingue di medie e grandi dimensioni Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese Connectteam Funzionalità per l'inserimento dei dipendenti e le operazioni quotidiane Ideale per l'inserimento dei dipendenti e le operazioni quotidianeDimensioni del team: piccoli provider di servizi di pulizia locali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese WorkWave Service Ottimizzazione dei percorsi e spedizioni su larga scala con monitoraggio in tempo reale Ideale per la pianificazione dei percorsi e la distribuzione su larga scalaDimensioni del team: Grandi provider di servizi di pulizie commerciali Prezzi personalizzati

Cosa cercare in un software per le imprese di pulizie?

Il software giusto per le imprese di pulizie commerciali mantiene il tuo team allineato, i tuoi lavori puntuali e i tuoi clienti soddisfatti. Per molti esempi di aziende di servizi, dalle pulizie e HVAC al giardinaggio, l'utilizzo del software giusto fa la differenza tra operazioni fluide e caos quotidiano.

Ecco cosa cercare quando scegli un software per la tua impresa di pulizie:

Facile pianificazione: il software dovrebbe consentire la pianificazione dei lavori con il drag-and-drop per assegnare gli addetti alle pulizie, gestire i calendari ed evitare doppie prenotazioni

CRM integrato: un sistema CRM ti aiuta a memorizzare le informazioni essenziali sui client, come i dettagli di contatto, la cronologia dei servizi, le richieste speciali e le preferenze di pulizia, tutto in un unico posto

Fatturazione automatizzata: Un buon software per le imprese di pulizie dovrebbe generare automaticamente le fatture in base ai lavori completati, inviarle ai clienti e persino integrarsi con i sistemi di pagamento per consentire i pagamenti online

Monitoraggio del tempo: Scegli un software con funzionalità di monitoraggio del tempo che consentano agli addetti alle pulizie di registrare digitalmente l'orario di inizio e di fine lavoro. Ciò contribuisce a garantire la responsabilità e fornisce una registrazione accurata delle ore di lavoro per l'elaborazione delle buste paga

Automazione del flusso di lavoro: Il software con automazione del flusso di lavoro può automatizzare attività come il follow-up dei client, la fatturazione e la conferma degli appuntamenti, liberando tempo da dedicare alle operazioni aziendali principali

Gestione dell'inventario: Tenere traccia dei prodotti per la pulizia può essere una sfida. Un software con monitoraggio dell'inventario ti aiuta a monitorare i livelli delle scorte, impostare avvisi di riordino e garantire che il tuo team disponga dei materiali giusti per ogni lavoro

🧠 Lo sapevi? Si prevede che il mercato dei prodotti per la pulizia domestica genererà oltre 41,15 miliardi di dollari di fatturato nel 2025.

Il miglior software per le imprese di pulizie nel 2025

1. ClickUp (Ideale per una gestione completa delle imprese di pulizie)

Gestisci tutti gli aspetti della tua attività di pulizie con ClickUp

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che aiuta le imprese di pulizie a gestire la pianificazione dei lavori, il coordinamento del personale, la comunicazione con i client, la fatturazione, il monitoraggio delle attività e la gestione della forza lavoro.

Con tutti gli strumenti disponibili in un unico posto, ClickUp sostituisce fogli di calcolo, chat di gruppo e app sparse con un sistema centralizzato creato per gestire sia lavori occasionali che contratti di pulizia ricorrenti.

Che si tratti di assegnare turni giornalieri a un piccolo team o di gestire decine di addetti alle pulizie in più sedi, ClickUp ti consente di creare flussi di lavoro personalizzati, automatizzare le attività di routine e monitorare lo stato dei lavori in tempo reale. È l'ideale per le imprese di pulizie che desiderano una maggiore visibilità delle proprie operazioni senza aggiungere ulteriore lavoro amministrativo.

🧹 Gestione delle attività e dei progetti con le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp ti consentono di creare pianificazioni strutturate con il livello di dettaglio necessario alle imprese di pulizie per garantire la massima efficienza. Puoi creare diversi tipi di attività per pulizie una tantum, contratti ricorrenti o richieste urgenti, ciascuna con il proprio stato, assegnatario e priorità.

Pianifica le pulizie, monitora le forniture, gestisci il personale e fattura i client in modo efficiente con le attività di ClickUp

Vuoi ricevere aggiornamenti immediati sullo stato delle attività o cercare i requisiti dei client? ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, fa al caso tuo. Fornisce risposte immediate alle tue query di ricerca.

Ottieni risposte basate sull'intelligenza artificiale con AI Knowledge Manager in ClickUp Brain

📃 Automatizza le attività amministrative con le automazioni di ClickUp

ClickUp Automazioni aiuta le imprese di pulizie a ridurre i follow-up manuali e a semplificare la gestione dei lavori. Con il generatore di automazioni IA e oltre 100 modelli, puoi assegnare automaticamente i lavori, aggiornare lo stato delle attività e inviare avvisi quando un addetto alle pulizie inizia o termina un lavoro, senza bisogno di microgestione.

Automatizza la pianificazione, i promemoria e gli aggiornamenti dei client per operazioni di pulizia senza intoppi

Puoi anche attivare l'automazione delle email per notificare ai clienti gli appuntamenti programmati o il lavoro completato e generare fatture non appena un lavoro viene completato, migliorando la soddisfazione dei clienti.

Funzionalità/funzioni come assegnatari dinamici e registri di controllo garantiscono che il tuo team rimanga responsabile e che la fatturazione rimanga accurata senza dover rincorrere i dettagli alla fine della giornata.

📈 Dashboard personalizzati per il monitoraggio delle entrate e delle prestazioni del team

Le dashboard di ClickUp offrono alle imprese di pulizie una visione chiara di come stanno andando le operazioni, dalla produttività del team alla soddisfazione dei clienti. Invece di destreggiarti tra più strumenti, puoi monitorare i lavori aperti, le attività completate, le entrate e i follow-up dei clienti da un'unica dashboard.

Monitora lo stato delle attività e le prestazioni aziendali complessive con le dashboard di ClickUp

È utile per i manager che desiderano tenere sotto controllo lo stato dei lavori, la qualità del servizio e le prestazioni complessive senza dover ricorrere ad aggiornamenti manuali.

🧹 Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratuito Centralizza i dati dei client, monitora le interazioni e gestisci le relazioni con i servizi di pulizia con il modello CRM ClickUp

Il modello CRM ClickUp è un ottimo punto di partenza. Ti aiuta a organizzare i dati dei client, assegnare attività e guidare ogni lavoro o richiesta attraverso un processo definito. Ecco come puoi utilizzarlo:

Vista Elenco Tieni traccia dei dati e delle preferenze dei clienti utilizzando la

Assegna le attività agli addetti alle pulizie e monitora lo stato di avanzamento con Visualizza i miei incarichi

Gestisci le richieste di servizio in arrivo o i lead commerciali utilizzando la Visualizzazione del processo commerciale

Crea uno spazio di onboarding personalizzato per i nuovi clienti con la Visualizzazione di benvenuto

Puoi anche provare il modello ClickUp per la gestione dei servizi di facility management. Garantisce un coordinamento preciso e l'organizzazione delle risorse affinché le tue operazioni di pulizia si svolgano senza intoppi. Ecco come: Fornisce una panoramica completa delle attività relative alle strutture per un processo decisionale migliore

Aiuta i manager a identificare, monitorare e creare report sulle attività relative alle strutture in modo rapido

Consente ai titolari di valutare rapidamente le prestazioni del proprio personale di servizio

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero riscontrare una certa curva di apprendimento a causa della varietà di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione G2 afferma:

La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro, automatizzare i processi e integrarsi perfettamente con altri strumenti lo rende una parte essenziale delle nostre operazioni quotidiane. Le diverse viste (elenco, bacheca e calendario) consentono una gestione efficiente delle attività e le funzionalità/funzioni di documentazione integrate aiutano a tenere tutto in un unico posto. La velocità e l'affidabilità della piattaforma garantiscono che i nostri progetti procedano senza interruzioni.

📮 ClickUp Insight: il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni del lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

📖 Per saperne di più: Modelli CRM gratuiti: Excel, Fogli Google e ClickUp

2. ZenMaid (Ideale per una pianificazione semplificata e la comunicazione con i client)

via ZenMaid

ZenMaid è un software di pianificazione creato appositamente per i servizi di pulizia e gli addetti alle pulizie indipendenti. Ti aiuta a organizzare gli appuntamenti, monitorare la disponibilità del team e automatizzare le comunicazioni quotidiane in un'unica dashboard. ZenMaid elimina la pianificazione manuale consentendoti di impostare appuntamenti ricorrenti, visualizzare la disponibilità ed evitare doppie prenotazioni.

Promemoria automatici, aggiornamenti via email e strumenti dedicati agli addetti alle pulizie aiutano a ridurre gli appuntamenti mancati e a migliorare la coerenza del servizio. Rendono più facile rimanere in carreggiata e migliorare la gestione dei client senza dover microgestire ogni dettaglio.

Le migliori funzionalità/funzioni di ZenMaid

Usa il calendario drag-and-drop per pianificare e riprogrammare rapidamente i lavori

Riduci le assenze e le incomprensioni con promemoria automatici via SMS ed email

Crea liste di controllo digitali per gli addetti alle pulizie per seguire le istruzioni specifiche del lavoro

Consenti ai client di programmare i servizi di pulizia commerciale direttamente con moduli di prenotazione online integrati

Ottieni registrazioni accurate degli orari di lavoro e visibilità sulle buste paga con il monitoraggio del tempo basato su GPS

Limiti di ZenMaid

Opzioni limitate di reportistica e personalizzazione dei dati e dei modelli

Meno integrazioni di terze parti rispetto alle piattaforme di servizi più ampie

Prezzi ZenMaid

Versione di prova gratuita

Starter: 19 $ al mese

Pro: 39 $ al mese

Pro Max: 49 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ZenMaid

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ZenMaid

Una recensione di Capterra afferma:

La facilità d'uso, la scalabilità e le funzionalità/funzioni aggiuntive sono incredibili. Dalle app di monitoraggio GPS alla reportistica istantanea, fino a un dashboard di facile lettura: fa davvero tutto.

📖 Per saperne di più: Modelli di pianificazione gratuiti in Excel, Fogli Google e ClickUp

3. Housecall Pro (Il migliore per la comunicazione sul campo)

tramite Housecall Pro

Housecall Pro aiuta le imprese di pulizie a gestire tutto, dalla pianificazione e l'invio degli incarichi alla comunicazione con i client e ai pagamenti. È utile per i team che gestiscono più appuntamenti ricorrenti e squadre sul campo.

Housecall Pro riduce il carico di lavoro degli amministratori con strumenti che semplificano le prenotazioni online, automatizzano la fatturazione e creano un'esperienza cliente senza intoppi. Funzionalità come un portale clienti e aggiornamenti in tempo reale aiutano i team di pulizie a mantenere un elevato standard di servizio clienti, tenendo i clienti informati in ogni passaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Housecall Pro

Imposta appuntamenti di pulizia ricorrenti su base settimanale, bisettimanale o mensile

Crea moduli di preventivazione personalizzati per inviare rapidamente preventivi accurati

Genera automaticamente e invia le fatture subito dopo il completamento del lavoro

Consenti ai client di prenotare i servizi direttamente tramite il tuo sito web o le piattaforme social

Offri ai clienti l'accesso a un portale per gestire prenotazioni, pagamenti e comunicazioni

Limiti di Housecall Pro

Gli utenti segnalano ritardi negli aggiornamenti del software nell'app

L'app mobile ha funzionalità limitate rispetto alla versione desktop

La struttura dei prezzi può risultare confusa per le aziende più piccole

Prezzi di Housecall Pro

Base: 59 $/mese

Essentials: 149 $/mese

Massimo: 299 $/mese

Valutazioni e recensioni di Housecall Pro

G2: 4,3/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Housecall Pro

Una recensione G2 afferma:

Housecall Pro è molto intuitivo e facile da implementare. Mi piace la configurazione del listino prezzi, la facilità di accettazione delle carte di credito/debito e i tag relativi ai clienti e ai lavori. È anche facile monitorare le fonti dei lead. Mi piace il supporto clienti.

📖 Per saperne di più: Modelli per il servizio clienti per organizzare le operazioni di assistenza

4. Jobber (ideale per gestire preventivi, lavori e fatturazione)

tramite Jobber

Jobber offre alle imprese di pulizie un modo organizzato per gestire il lavoro dei clienti dall'inizio alla fine. È ideale per i team che gestiscono più lavori ogni giorno e desiderano un modo più veloce e organizzato per inviare preventivi, pianificare le pulizie e ricevere i pagamenti.

Con strumenti per automatizzare la pianificazione, generare fatture e comunicare in modo chiaro, Jobber aiuta a ridurre il lavoro amministrativo e a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia, soprattutto nella gestione dei client abituali o delle richieste dell'ultimo minuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jobber

Consenti ai client di prenotare i servizi direttamente dal tuo sito web o dai social media

Offri ai client l'accesso a un portale self-service per visualizzare i lavori, approvare i preventivi e pagare online

Converti istantaneamente i dettagli dei lavori in fatture personalizzate e ricevi i pagamenti più rapidamente con i modelli di fattura

Crea moduli di lavoro e liste di controllo personalizzati per garantire standard di pulizia costanti

Tieni traccia della cronologia dei client, delle note e dei registri delle comunicazioni con gli strumenti CRM integrati

Limiti di Jobber

Mancano strumenti robusti per la gestione dell'inventario e commerciale, funzionalità/funzioni essenziali per un'azienda di pulizie

Alcuni utenti lo trovano carente in termini di scalabilità e opzioni di integrazione

Prezzi Jobber

Versione di prova gratuita

Core: 24 $ al mese

Connect: 72 $ al mese

Crescita: 120 $/mese

Valutazioni e recensioni di Jobber

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jobber

Una recensione G2 afferma:

Utilizzo Jobber per organizzare i miei servizi di pulizia programmati, inviare preventivi, tenere traccia delle fatture e riscuotere i pagamenti/acconto dei clienti. È molto intuitivo ed è esattamente ciò di cui ho bisogno per la mia piccola impresa.

📖 Per saperne di più: Strategie di fidelizzazione dei clienti per un esito positivo a lungo termine dell'azienda

5. mHelpDesk (Ideale per ordini di lavoro personalizzati e pianificazione sul campo)

tramite mHelpDesk

mHelpDesk è pensato per le aziende che gestiscono richieste di assistenza dettagliate e necessitano di un maggiore controllo sulla pianificazione sul campo. Consente di gestire tipi di lavoro personalizzati, come pulizie approfondite, proprietà con più unità o servizi di trasloco, con strumenti per creare ordini di lavoro dettagliati, inviare il personale e monitorare i lavori in tempo reale.

L'app mobile aiuta gli addetti alle pulizie a rimanere aggiornati sulle attività in loco, mentre il personale dell'ufficio può visualizzare lo stato di avanzamento, inviare fatture ed elaborare i pagamenti, il tutto da un unico posto.

le migliori funzionalità/funzioni di mHelpDesk

Assegna e pianifica i lavori di pulizia con un calendario che mostra la disponibilità del team

Imposta messaggi automatici per client e personale per ridurre i follow-up

Genera e invia le fatture direttamente dai registri dei lavori

Utilizza l'app mobile per aggiornare lo stato dei lavori e accedere ai dettagli dei lavori sul campo

Accetta pagamenti online o di persona con l'elaborazione dei pagamenti integrata

limiti di mHelpDesk

L'app non supporta attualmente la modalità offline. Pertanto, non funziona se non c'è una connessione Internet

I prezzi non sono elencati in anticipo: per ulteriori dettagli è necessario contattare il reparto commerciale

prezzi di mHelpDesk

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di mHelpDesk

G2: 4,0/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di mHelpDesk

Una recensione di Capterra afferma:

Puoi automatizzare la tua attività per mantenere un database clienti, pianificare e monitorare gli ordini di lavoro. La fatturazione è semplicissima grazie alla funzionalità email che invii ai tuoi clienti.

📖 Per saperne di più: Il miglior software per gli ordini di lavoro per le richieste di manutenzione

6. ServiceTitan (Ideale per pianificazioni complesse e invio di grandi volumi)

tramite ServiceTitan

ServiceTitan aiuta a gestire più squadre, aree di servizio o grandi volumi di lavori giornalieri. Semplifica la pianificazione, monitora la posizione dei team in tempo reale e riduce i ritardi causati da comunicazioni errate o dal coordinamento manuale.

Se il tuo team incontra costantemente problemi di pianificazione o di invio inefficiente, ServiceTitan ti offre visibilità e controllo completi per risolvere questi colli di bottiglia. È vantaggioso per le aziende in crescita che necessitano di un monitoraggio più rigoroso dei lavori, di una riprogrammazione più rapida e di una fornitura di servizi più coerente a tutti i livelli.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceTitan

Pianificazione drag-and-drop per modificare facilmente gli appuntamenti in base alla disponibilità del personale

Bacheca di spedizione in tempo reale per monitorare lo stato dei lavori e la posizione dei tecnici

App mobile per gli addetti alle pulizie per aggiornare lo stato dei lavori e comunicare dal campo

Strumenti di fatturazione integrati per inviare richieste di pagamento subito dopo il completamento del servizio

Dashboard e report personalizzati per monitorare il volume di lavoro, le entrate e l'efficienza del team

Limiti di ServiceTitan

Può essere ricco di funzionalità/funzioni per le piccole imprese di pulizie

La configurazione e l'onboarding richiedono più tempo rispetto agli strumenti più semplici

I prezzi possono essere elevati per i team con budget limitati

Prezzi di ServiceTitan

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceTitan

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ServiceTitan

Una recensione G2 afferma:

Adoro il fatto che possiamo gestire l'intera attività da un'unica app. Distribuzione, pianificazione, monitoraggio delle chiamate, tracciamento dei lead, preventivi, marketing, comunicazione con i clienti, inventario, fatturazione, project management, attività interne, comunicazioni con i tecnici e portale clienti... l'elenco potrebbe continuare all'infinito.

📖 Per saperne di più: I migliori CRM per servizi di assistenza e manutenzione HVAC

7. Hubstaff (Ideale per il monitoraggio del tempo e la produttività dei dipendenti)

tramite Hubstaff

Hubstaff aiuta le imprese di pulizie a monitorare accuratamente il tempo e a migliorare le prestazioni del team nei vari cantieri. Il monitoraggio GPS, il geofencing e le tabelle orarie automatizzate mostrano chiaramente dove si trovano i tuoi addetti alle pulizie e quanto tempo dedicano a ciascuna attività.

Queste informazioni semplificano la gestione delle buste paga e aiutano a identificare le inefficienze, come il tempo perso tra un lavoro e l'altro o il personale sottoutilizzato. Per i team che lavorano in più posizioni, Hubstaff aiuta a mantenere la responsabilità, monitorare la produttività e soddisfare le aspettative dei clienti senza dover controllare ogni minimo dettaglio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Automatizza gli ingressi e le uscite dalle posizioni di lavoro con il geofencing

Crea report sulla produttività che mostrano il tempo dedicato alle singole attività e il rendimento del personale

Calcola automaticamente la retribuzione degli addetti alle pulizie in base alle ore monitorate con l'integrazione dei libri paga

Crea fatture direttamente dal tempo registrato per una fatturazione semplice

Limiti di Hubstaff

Mancanza di funzionalità/funzioni integrate per la pianificazione dei lavori o la distribuzione

Il monitoraggio della produttività può sembrare invasivo ad alcuni membri del team

Funzionalità offline limitata quando le squadre lavorano in aree con segnale debole

Prezzi Hubstaff

Versione di prova gratuita

Starter: 7 $/postazione/mese

Crescita: 9 $/postazione/mese

Team: 12 $/postazione/mese

Enterprise: 25 $/postazione/mese

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff

Una recensione G2 afferma:

Utilizziamo Hubstaff da un po' di tempo e ha fatto una differenza significativa nel modo in cui monitoriamo le ore di lavoro e gestiamo il nostro team remoto. La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo è ottima e l'interfaccia è facile da capire per tutto il team e la gerarchia. Ci ha aiutato a guidare il team verso uno sviluppo efficiente e un monitoraggio migliore.

📖 Per saperne di più: Strumenti software per il monitoraggio della produttività dei dipendenti

8. Swept (Ideale per la comunicazione tra team di pulizie)

via Swept

Swept è stato appositamente progettato per le imprese di pulizie che devono mantenere i team allineati su più cantieri. Invece di affidarsi a chat di gruppo sparse o chiamate dell'ultimo minuto, i manager possono utilizzare Swept per inviare istruzioni, ottenere aggiornamenti e garantire che gli addetti alle pulizie sappiano esattamente cosa ci si aspetta da loro.

Il supporto multilingue e la messaggistica specifica per sito aiutano a evitare comunicazioni errate e lacune nel servizio, soprattutto per i team che lavorano in lingue diverse o su turni diversi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Swept

Consenti la messaggistica diretta e basata sulla posizione tra manager e addetti alle pulizie

Garantisci chiarezza tra i team con un supporto multilingue in oltre 100 lingue

Gestisci il monitoraggio delle forniture in tempo reale, così gli addetti alle pulizie possono segnalare immediatamente eventuali carenze

Crea liste di controllo digitali su misura per ogni sito di pulizia o tipo di lavoro

Limiti spazzati via

Alcune funzionalità/funzioni, come le ispezioni dei client, sono disponibili solo nei piani di livello superiore

I flussi di lavoro incentrati sulle app mobili potrebbero non essere adatti a team con un accesso limitato alla tecnologia

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per familiarizzare con la piattaforma

Prezzi Swept

Lancio: 30 $ al mese

Ottimizza: 150 $/mese

Scala: 225 $/mese

Valutazioni e recensioni di Swept

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Swept

Una recensione di Capterra afferma:

Facilissimo da usare per il personale per timbrare l'entrata e l'uscita. Ottime funzionalità/funzioni per inviare messaggi al personale assegnato alle varie posizioni. I fogli presenze a disposizione del personale sono molto utili. Le informazioni sulla sicurezza allegate alle posizioni sono uno strumento ideale. La possibilità di cambiare la lingua è utile per la messaggistica.

📖 Per saperne di più: Come migliorare la comunicazione all'interno del team (con 10 strategie)

9. Connecteam (Ideale per l'inserimento dei dipendenti e le operazioni quotidiane)

tramite Connecteam

Connecteam aiuta le imprese di pulizie ad assumere rapidamente nuovi dipendenti e a gestire le operazioni quotidiane senza il caos dei fogli di calcolo o delle liste di controllo cartacee. È possibile impostare corsi di formazione ottimizzati per dispositivi mobili, assegnare attività con istruzioni dettagliate e monitorare lo stato di avanzamento.

Per le imprese di pulizie con un elevato turnover dei dipendenti o turni a rotazione, offre strumenti per formare, gestire e comunicare con i team sul campo senza rallentare il lavoro in ufficio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Crea flussi di lavoro mobili per formare in modo efficiente i nuovi addetti alle pulizie

Offri una formazione interattiva con video, PDF e quiz integrati nell'app

Utilizza un orologio integrato per monitorare con precisione le ore di ogni turno

Assegna le attività di pulizia quotidiane con istruzioni, scadenze e aggiornamenti in tempo reale

Comunica istantaneamente con il tuo team utilizzando la chat e gli annunci integrati

Limiti di Connecteam

Le prestazioni dell'app potrebbero subire lievi rallentamenti in caso di connessione Internet scadente

Alcuni utenti menzionano che la personalizzazione dei modelli richiede tempo aggiuntivo per la configurazione

La reportistica è funzionale ma non così approfondita come alcuni strumenti specializzati

Prezzi Connecteam

Free

Base: 29 $/mese

Avanzato: 49 $/mese

Esperto: 99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam

Una recensione G2 afferma:

Connecteam è stato uno strumento fantastico per la mia organizzazione nella gestione delle risorse umane. La parte migliore di questo strumento è l'interfaccia facile da capire e che può essere appresa rapidamente dai nuovi utenti. È estremamente facile da usare. Adoriamo la sezione dedicata alla pianificazione perché possiamo programmare facilmente il nostro personale, che viene immediatamente informato dei turni.

📖 Per saperne di più: Come impostare obiettivi di inserimento per aiutare i dipendenti ad avere successo

10. WorkWave Service (ideale per la pianificazione dei percorsi e la distribuzione su larga scala)

tramite WorkWave Service

WorkWave Service è ideale per le aziende con più team in viaggio e un elevato volume di appuntamenti giornalieri. Le sue funzionalità/funzioni di pianificazione dei percorsi e di invio aiutano a ridurre i costi del carburante, a evitare sovrapposizioni di pianificazioni e a mantenere i team sul campo in movimento in modo efficiente.

I manager possono assegnare i percorsi in pochi secondi, monitorare lo stato in tempo reale e modificare i programmi senza interrompere la giornata lavorativa. Per le imprese di pulizie in crescita con tempi ristretti o aree di servizio estese, questo strumento garantisce che gli addetti giusti arrivino al lavoro giusto in tempo.

Migliori funzionalità/funzioni di WorkWave Service

Pianifica e ottimizza i percorsi di pulizia in pochi minuti con la logica integrata per tempistiche, zone e tipi di lavoro

Invia aggiornamenti in tempo reale in modo da poter reindirizzare o riprogrammare immediatamente

L'app per autisti mostra ai membri del team dove andare, cosa fare e quando inviare i report

Informa automaticamente i clienti sui tempi di arrivo stimati e sui ritardi

Accedi ai report per verificare l'efficienza dei lavori, le prestazioni dei percorsi e la coerenza del servizio

Limiti del servizio WorkWave

La configurazione iniziale potrebbe richiedere assistenza per configurare zone, driver e regole di servizio

Non include la gestione delle attività a livello di lavoro per gli addetti alle pulizie (focalizzata sul routing)

Richiede un accesso costante a Internet per garantire il corretto funzionamento del monitoraggio in tempo reale

Prezzi di WorkWave Service

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WorkWave Service

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 3,1/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WorkWave Service?

Una recensione di Capterra afferma:

Non solo la navigazione (ottimizzazione del percorso) è molto più facile da fare rispetto ad altre piattaforme precedenti, ma volevamo anche poter automatizzare il "servizio completato" in modo che venisse automaticamente fatturato al cliente. Questa era una cosa che la nostra vecchia piattaforma non aveva.

📖 Per saperne di più: Come creare un formato efficace per gli ordini di lavoro

Gestisci clienti, squadre e pulizie: tutto in ClickUp

Le imprese di pulizie non hanno tempo per rincorrere le attività, cercare tra i messaggi o risolvere problemi di pianificazione. Il software giusto per le imprese di pulizie mantiene i lavori in movimento, il team sincronizzato e i clienti fedeli.

Ogni strumento che abbiamo elencato affronta una parte di questo processo, ma ClickUp li riunisce tutti insieme.

Hai tutto in un unico posto, dalla pianificazione dei lavori e la fatturazione all'automazione, al monitoraggio dei client e alla collaborazione tra i team. Che tu lavori da solo o gestisca un intero team, ClickUp si adatta al tuo modo di lavorare.

Iscriviti a ClickUp e gestisci tutta la tua attività di pulizie in un unico posto.