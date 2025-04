Le 10 migliori alternative a Feathery per moduli senza codice e automazione del flusso di lavoro

Abbiamo testato Feathery per creare moduli e raccogliere dati, e funziona bene con la personalizzazione e la logica. È un buon generatore di moduli se si è disposti a dedicare del tempo per padroneggiarne gli strumenti.

Ma ecco il trucco: il processo di configurazione può essere noioso.

Sebbene Feathery offra potenti funzionalità/funzioni, a volte sembra che ci voglia molto lavoro per ottenere il massimo. E se stai cercando un'esperienza semplice e facile da usare, potrebbe non essere l'opzione migliore.

Se sei frustrato dalla curva di apprendimento di Feathery o desideri un generatore di moduli più snello, abbiamo quello che fa per te! Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Feathery che rendono la creazione di moduli e l'automazione del flusso di lavoro più veloci, più facili e più efficienti.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco le 10 migliori alternative a Feathery disponibili oggi: : automazione del flusso di lavoro e integrazione delle attività ClickUp: automazione del flusso di lavoro e integrazione delle attività Jotform: Creazione di moduli senza codice Microsoft Moduli: Ideale per gli utenti di Microsoft 365 che necessitano di sondaggi e quiz di base Wufoo: Il migliore per la creazione di moduli personalizzati Moduli Zoho: Ideali per le aziende che utilizzano l'ecosistema Zoho per la raccolta dati Typeform: Ideale per creare moduli interattivi e coinvolgenti Moduli Google: Ideali per chi utilizza Google Workspace Formstack: Ideale per utenti aziendali che cercano la creazione di moduli e la gestione dei documenti FormsAssembly: Ideale per le aziende che puntano sulla sicurezza nella raccolta dei dati e sulla conformità Moduli app: Ideale per la creazione di moduli semplice e veloce

Cos'è Feathery?

Feathery è una piattaforma per la creazione di moduli senza codice progettata per creare moduli complessi e dinamici con flussi di lavoro avanzati. Consente agli utenti di creare moduli a più passaggi e logica condizionale che si adattano agli input dell'utente in tempo reale.

Sebbene Feathery sia potente per la creazione di esperienze utente personalizzate e l'integrazione con vari strumenti, la sua interfaccia può essere impegnativa per coloro che cercano una configurazione più semplice. È adatto agli utenti che necessitano di un'ampia personalizzazione e controllo sui processi di raccolta dati.

Perché scegliere le alternative Feathery?

Sfide di integrazione ❌

La connessione di Feathery ai tuoi strumenti di marketing esistenti come HubSpot, Mailchimp e Salesforce può essere un processo complesso e dispendioso in termini di tempo. Gli utenti segnalano integrazioni plug-and-play limitate, passaggi di configurazione confusi e una mancanza di modelli pronti all'uso per velocizzare le cose. Se hai bisogno di un'esperienza fluida, il processo di integrazione di Feathery potrebbe rallentarti.

Curva di apprendimento ❌

Sì, Feathery è potente e offre molte opzioni di personalizzazione. Ma quel livello di flessibilità può anche sembrare eccessivo, soprattutto se non si ha già familiarità con strumenti avanzati per la creazione di moduli.

Potresti dover passare ore a capire come funziona. Anche se il team del supporto è disponibile, i titolari di piccole imprese e gli utenti non tecnici potrebbero trovare Feathery più complesso del necessario.

Funzionalità/funzioni limitate ❌

Ora, questo è interessante. Anche se Feathery offre molte funzionalità/funzioni interessanti, alcuni utenti ritengono che non sia ancora abbastanza. Alcuni utenti hanno segnalato che mancano strumenti avanzati di reportistica, una migliore automazione del flusso di lavoro e modelli personalizzabili.

È ottimo per creare moduli semplici, certo. Ma se stai cercando qualcosa di più dinamico (come un modulo per i team di software) e interattivo, potresti sentirti come se avessi sbattuto contro un muro. C'è spazio per migliorare, soprattutto se si desidera una soluzione più all-in-one.

Panoramica delle alternative a Feathery

Alternativa a Feathery Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Automazione del flusso di lavoro e integrazione delle attività Generatore drag-and-drop, modelli completi, integrazioni con Fogli Google e PayPal, logica condizionale e moduli adattivi per dispositivi mobili Free Jotform Creazione di moduli senza codice Un'interfaccia semplice e intuitiva per moduli, quiz e sondaggi, perfetta integrazione con Excel, condivisione tramite link o codici QR, monitoraggio delle risposte in tempo reale e moduli ottimizzati per dispositivi mobili A partire da 39 $ al mese Moduli Microsoft Utenti di Microsoft 365 che necessitano di sondaggi e quiz Generatore drag-and-drop, personalizzazione dei temi, integrazioni con gateway di pagamento, automazione del flusso di lavoro tramite Zapier, reportistica personalizzata ed esportazione dei dati A partire da 7 $ al mese Wufoo Utenti alla ricerca di reportistica sui moduli Aziende che utilizzano l'ecosistema Zoho A partire da 16,25 $ al mese Moduli Zoho Moduli di conversazione, integrazione con Salesforce e Zapier, vari tipi di moduli, temi personalizzabili e analisi per il monitoraggio delle prestazioni. Generatore drag-and-drop, notifiche condizionali, analisi dei dati, integrazioni con le app Zoho, condivisione tramite link o codici QR A partire da 10 $/utente/mese Typeform Creazione di moduli interattivi e coinvolgenti Un'interfaccia semplice per creare sondaggi, quiz e moduli di feedback, collaborazione in tempo reale, analisi tramite Fogli Google e modelli gratis A partire da 29 $ al mese Moduli Google Persone che utilizzano Google Workspace Un'interfaccia drag-and-drop per la pubblicazione di moduli su siti web, supporto per la firma elettronica, funzionalità/funzione di salvataggio e ripresa e conformità alla privacy dei dati A partire da 7,20 $/utente/mese Formstack Utenti aziendali che necessitano di moduli e gestione dei documenti Flusso di lavoro automatizzato, integrazione con Salesforce, firme elettroniche, generazione di documenti basata su IA, gestione dei dati pulita A partire da 99 $ al mese FormAssembly Aziende focalizzate su sicurezza e conformità Un'interfaccia drag-and-drop per la pubblicazione di moduli su siti web, supporto per la firma elettronica, funzionalità/funzione di salvataggio e ripresa, conformità alla privacy dei dati A partire da 83 $ al mese Moduli App Creazione di moduli semplice e veloce Generatore drag-and-drop, raccolta delle risposte in tempo reale, ottimizzazione mobile, integrazioni con Fogli Google e Slack, temi personalizzabili Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5 $ al mese

Le migliori alternative a Feathery da utilizzare

Da fare per te e abbiamo scelto le migliori alternative gratis a Feathery sul mercato. Dai un'occhiata qui sotto:

1. ClickUp (il migliore per l'automazione del flusso di lavoro e l'integrazione delle attività)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA. Viene fornita con ClickUp Forms, un potente generatore di moduli online che va oltre la semplice raccolta di dati.

Crea moduli interattivi e raccogli informazioni dettagliate con ClickUp Forms

Puoi utilizzare ClickUp Forms per creare moduli interattivi per raccogliere informazioni. Ti consente quindi di convertire le risposte del modulo in elementi di azione.

Per esempio: Un modulo di richiesta interno può innescare approvazioni e escalation

Un modulo di richiesta del client può creare automaticamente un'attività per il tuo team

Un modulo di feedback può assegnare follow-up basati sull'analisi del sentiment

Feathery richiede un lavoro manuale per estrarre informazioni dai dati dei moduli. ClickUp Forms automatizza questo processo integrandosi con ClickUp Brain, riepilogando/riassumendo il sentiment dei clienti, identificando domande comuni e suggerendo azioni.

Questa analisi intelligente ti consente di prendere decisioni migliori più velocemente, sulla base di informazioni chiare.

Chiedi a ClickUp Brain riepiloghi/riassunti, suggerimenti o domande

Ma non è tutto.

ClickUp Forms si integra perfettamente con i flussi di lavoro. È possibile automatizzare i processi in cui le risposte ai moduli attivano istantaneamente la creazione di attività, gli aggiornamenti di stato e le assegnazioni. Con ClickUp Automations, è possibile impostare regole per creare attività, assegnarle alla persona giusta e contrassegnarne l'urgenza, assicurandosi che nulla venga trascurato.

Con una semplice logica if/then, imposta le automazioni per i tuoi moduli con ClickUp Automations

Avrai anche la possibilità di visualizzare i dati in vari formati. Le diverse visualizzazioni di ClickUp offrono un modo più organizzato di guardare i dati e prendere decisioni informate con bacheche Kanban, grafici a torta e altre visualizzazioni.

Le opzioni di branding sono un altro punto di forza di ClickUp Forms. È possibile personalizzare i moduli con temi, sfondi, colori e loghi per adattarli perfettamente all'identità del proprio marchio. Inoltre, è possibile monitorare facilmente le metriche e utilizzare la logica condizionale per personalizzare dinamicamente le domande in base alle risposte dell'utente, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.

Consiglio: È anche semplicissimo condividere i moduli ClickUp. Da fare è solo copiare il link diretto al modulo e condividerlo con chi si vuole (letteralmente, questo è tutto!). Inoltre, si può scegliere di aggiungere un modulo HTML alla pagina di destinazione tramite la sezione Codice da incorporare.

Pronto per iniziare con i moduli ClickUp? Dai un'occhiata al modello di modulo di feedback ClickUp per una configurazione rapida ed efficace. Questo modello ti consente di raccogliere feedback dai clienti, semplificare le richieste e trasformare gli invii in attività attuabili, tutto in un unico posto.

Ottieni un modello gratis Raccogli facilmente il feedback dei clienti con il modello di modulo per il feedback di ClickUp

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Converti le informazioni dei moduli in attività: Trasforma i dati raccolti in attività attuabili all'interno Trasforma i dati raccolti in attività attuabili all'interno delle attività di ClickUp per migliorare la produttività e il follow-up

Comunicare con ClickUp Chat: discussione di approfondimenti, condivisione di aggiornamenti e collaborazione in tempo reale utilizzando discussione di approfondimenti, condivisione di aggiornamenti e collaborazione in tempo reale utilizzando ClickUp Chat

Imposta e monitora gli obiettivi: monitora lo stato con monitora lo stato con ClickUp Obiettivi trasformando l'invio dei moduli in obiettivi misurabili e monitorandone il completamento

Utilizzare il monitoraggio del tempo: tenere una scheda su quanto tempo viene speso lavorando sulle attività generate dai moduli con tenere una scheda su quanto tempo viene speso lavorando sulle attività generate dai moduli con ClickUp Time Tracking

Limite di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare una curva di apprendimento più ripida

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di G2 dice:

Quello che mi piace di più di ClickUp è che sostituisce più strumenti in un unico posto. Non dovrai più passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità/funzioni senza pari rispetto ad altri software. È anche altamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro grazie a funzionalità come le visualizzazioni multiple che mi permettono di impostare i progetti esattamente come mi serve, dashboard che mi danno una visione chiara di report e statistiche e automazioni che mi fanno risparmiare ore gestendo attività ripetitive.

Quello che mi piace di più di ClickUp è che sostituisce più strumenti in un unico posto. Non dovrai più passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità senza pari rispetto ad altri software. È anche altamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro grazie a funzionalità come le visualizzazioni multiple che mi permettono di impostare i progetti esattamente come mi serve, le dashboard che mi danno una visione chiara di report e statistiche e le automazioni che mi fanno risparmiare ore gestendo attività ripetitive.

📮ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia 0-10 messaggi al giorno. Anche se questo suggerisce conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione senza soluzione di continuità, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare di passare da una piattaforma all'altra e cambiare contesto inutilmente, è necessaria un'app che faccia tutto per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato da IA che aiuta a lavorare in modo più efficiente.

2. Jotform (il migliore per la creazione di moduli senza codice)

tramite Jotform

jotform è un generatore di moduli online che semplifica il processo di creazione, condivisione e gestione dei moduli. La sua interfaccia intuitiva offre un generatore drag-and-drop, che rende la creazione di moduli accessibile agli utenti senza competenze di codifica.

Jotform è popolare per le aziende che cercano di raccogliere dati attraverso sondaggi, moduli di feedback, registrazioni e altro ancora. Supporta varie integrazioni con altri strumenti per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Utilizza un generatore di moduli intuitivo con funzionalità drag-and-drop per personalizzarli facilmente

Prova i numerosi modelli di moduli adatti a diversi settori e scopi

Si integra perfettamente con app come Fogli Google, PayPal e Mailchimp

Usa la logica condizionale avanzata per un'esperienza personalizzata con i moduli

Limiti di Jotform

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto agli strumenti più avanzati per la creazione di moduli

I prezzi possono essere elevati per le piccole imprese

Il pulsante Annulla non è facilmente accessibile

Prezzi Jotform

Starter: Gratis

*bronzo: 39 dollari al mese

Silver: 49 dollari al mese

Oro: 129 dollari al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4. 7/5 (3400+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2400+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jotform?

Una recensione di G2 dice

Jotform rende la creazione di moduli incredibilmente facile con la sua interfaccia drag-and-drop, che mi permette di creare rapidamente moduli professionali e raffinati utilizzando vari modelli per moduli di contatto, sondaggi e altro ancora. Tuttavia, il design reattivo potrebbe essere migliore, poiché i moduli a volte non vengono visualizzati bene sui dispositivi mobili, il che è una preoccupazione per gli utenti mobili.

Jotform rende la creazione di moduli incredibilmente facile con la sua interfaccia drag-and-drop, che mi permette di creare rapidamente moduli professionali e raffinati utilizzando vari modelli per moduli di contatto, sondaggi e altro ancora. Tuttavia, il design reattivo potrebbe essere migliore, poiché i moduli a volte non vengono visualizzati bene sui dispositivi mobili, il che è una preoccupazione per gli utenti mobili.

3. Moduli Microsoft (ideali per gli utenti di Microsoft 365 che necessitano di sondaggi e quiz di base)

tramite Microsoft Moduli

Microsoft Moduli è un semplice strumento per la creazione di sondaggi, questionari e quiz online. Perfettamente integrato con Microsoft 365, consente agli utenti di raccogliere risposte in tempo reale, analizzare i dati con grafici incorporati ed esportare i risultati in Excel per approfondimenti più dettagliati.

Con un design intuitivo, suggerimenti basati sull'IA e opzioni di personalizzazione, Microsoft Moduli è ideale per aziende, educatori e team che cercano di semplificare la raccolta di feedback e il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Moduli

Abilita le risposte anonime in alcune impostazioni

Condivisione dei moduli tramite link, codici QR o email

Raccogli risposte in tempo reale con la visualizzazione automatica dei dati

Garantisci l'accessibilità con moduli ottimizzati per dispositivi mobili

Limiti dei moduli Microsoft

Meno opzioni di design e branding rispetto alla concorrenza

Mancano funzionalità/funzioni come la logica condizionale e l'analisi avanzata

Supporta solo fino a 7 misure invece di una scala completa da 1 a 10

Prezzi dei moduli Microsoft

Business Basic: 7,14 $ al mese per utente

Standard aziendale: 14,88 $ per utente al mese

Business Premium: 26,20 $ per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Moduli

G2: 4. 4/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Moduli?

Una recensione di G2 dice

Microsoft Moduli è incredibilmente facile da usare, il che rende semplice raccogliere dati da più persone contemporaneamente con il monitoraggio e l'analisi delle risposte in tempo reale. Il supporto clienti è rapido e affidabile e l'implementazione è semplice per un uso regolare. Tuttavia, manca di funzionalità/funzioni avanzate e non supporta le risposte anonime in modalità Enterprise, il che può essere uno svantaggio.

Microsoft Moduli è incredibilmente facile da usare, il che rende semplice raccogliere dati da più persone contemporaneamente con il monitoraggio e l'analisi delle risposte in tempo reale. Il supporto clienti è rapido e affidabile e l'implementazione è semplice per un uso regolare. Tuttavia, manca di funzionalità/funzioni avanzate e non supporta le risposte anonime in modalità Enterprise, il che può essere uno svantaggio.

4. Wufoo (il migliore per la creazione di moduli personalizzati)

tramite Wufoo

Wufoo è un pratico generatore di moduli online che semplifica le cose con la sua interfaccia drag-and-drop e i temi predefiniti. Wufoo rende la creazione di moduli eleganti e personalizzati un gioco da ragazzi.

Inoltre, è ricco di funzionalità/funzioni che aiutano le aziende a raccogliere dati, ricevere pagamenti e semplificare i flussi di lavoro attraverso le integrazioni. E, quando si tratta di dare un senso a tutti quei dati, gli strumenti di analisi integrati di Wufoo sono ciò che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wufoo

Crea e distribuisci rapidamente moduli personalizzati utilizzando un generatore intuitivo drag-and-drop

Integra facilmente i moduli con strumenti come Zapier, Mailchimp e Salesforce per semplificare i flussi di lavoro

Consentire la sicurezza dei pagamenti attraverso integrazioni con i principali gateway come PayPal e Stripe

Accedi ad analisi in tempo reale con strumenti di reportistica personalizzati e dati esportabili per approfondimenti più dettagliati

Limiti di Wufoo

Design obsoleto che rende Wufoo poco intuitivo per l'utente

Mancanza di CAPTCHA o di una forte protezione antispam, che rende i moduli vulnerabili

Opzioni di personalizzazione CSS limitate per modifiche avanzate al design

Prezzi Wufoo

Starter: 16,25 $ al mese

Professionale: 29,08 $ al mese

Avanzato: 74,08 $ al mese

Ultimate: 183,25 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Wufoo

G2: 4. 2/5 (200+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wufoo?

Una recensione di G2 dice:

Wufoo è uno strumento semplice e intuitivo che non richiede competenze avanzate di codifica, anche per moduli complessi. I suoi servizi sono interessanti e il prezzo è ragionevole. Tuttavia, il design sembra obsoleto e non molto intuitivo per coloro che preferiscono un'interfaccia moderna, e le opzioni di personalizzazione CSS sono piuttosto limitate.

Wufoo è uno strumento semplice e intuitivo che non richiede competenze avanzate di codice, anche per moduli complessi. I suoi servizi sono interessanti e il prezzo è ragionevole. Tuttavia, il design sembra obsoleto e non molto intuitivo per coloro che preferiscono un'interfaccia moderna, e le opzioni di personalizzazione CSS sono piuttosto limitate.

5. Moduli Zoho (I migliori per le aziende che utilizzano l'ecosistema Zoho per la raccolta dati)

tramite Moduli Zoho

Zoho Forms offre un approccio completo alla creazione di moduli online personalizzati. È progettato per soddisfare vari casi d'uso come la raccolta di feedback, i sondaggi e la generazione di lead.

La sua interfaccia flessibile consente alle aziende di incorporare moduli d'ordine, automatizzare i flussi di lavoro e ricevere notifiche in tempo reale. Con l'accesso mobile e le opzioni di integrazione, Zoho Forms garantisce un'efficace raccolta e gestione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Moduli

Progetta moduli con facilità utilizzando un generatore drag-and-drop mobile-responsive

Automatizza le approvazioni e l'assegnazione delle attività per semplificare i flussi di lavoro interni

Accedi alle voci del modulo offline con il supporto delle app mobili per iOS e Android

Genera reportistica visiva e monitoraggio delle prestazioni con strumenti di analisi integrati

Si integrano perfettamente con le app Zoho, Google Workspace e strumenti di terze parti come Mailchimp

Limiti di Zoho Moduli

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi o lentezza nella funzionalità di sincronizzazione delle app mobili

La personalizzazione avanzata può richiedere alcune conoscenze tecniche, soprattutto per la logica condizionale

Flessibilità di progettazione limitata rispetto alla concorrenza con opzioni di stile più moderne o dinamiche

Prezzi dei moduli Zoho

Free

Basic : 10 $ per utente al mese

Standard : 25 $ per utente al mese

Professionale : 50 dollari al mese per utente

Premium: 90 $ per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Moduli

G2: 4. 5/5 (più di 130 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (160+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Moduli?

Una recensione di G2 dice:

Zoho Forms è facile da usare e si integra bene, il che lo rende una scelta affidabile per i moduli di base. È ottimo per gestire le email in modo efficiente ed è la nostra soluzione di riferimento da anni. Tuttavia, il prezzo potrebbe essere migliore e mancano alcune funzionalità/funzioni. Inoltre, se non si sta attenti, si potrebbe finire con una sottoscrizione extra e l'helpdesk può essere lento nel rispondere.

Zoho Forms è facile da usare e si integra bene, il che lo rende una scelta affidabile per i moduli di base. È ottimo per gestire le email in modo efficiente ed è la nostra soluzione di riferimento da anni. Tuttavia, il prezzo potrebbe essere migliore e mancano alcune funzionalità/funzioni. Inoltre, se non si sta attenti, si potrebbe finire con una sottoscrizione extra e l'helpdesk può essere lento a rispondere.

6. Typeform (il migliore per creare moduli interattivi e coinvolgenti)

tramite Typeform

Typeform è progettato per creare moduli di conversazione e interattivi, sondaggi e quiz. A differenza di Feathery, che si concentra sulla raccolta dinamica dei dati, il punto di forza di Typeform sta nel fornire moduli coinvolgenti e visivamente accattivanti che aumentano la partecipazione degli utenti e migliorano i moduli di iscrizione.

Il suo formato unico, una domanda alla volta, e le ampie capacità di integrazione lo rendono una valida alternativa per le aziende che cercano di migliorare l'esperienza utente e l'interattività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Crea moduli e sondaggi visivamente accattivanti che sembrano conversazioni e aumentano i tassi di completamento

Moduli personalizzati con il kit del marchio, font e temi colore per un look professionale e raffinato

Usa Logic Jump e Hidden Fields per personalizzare i percorsi degli utenti e porre domande più intelligenti

Si integrano perfettamente con strumenti come Fogli Google, HubSpot, Slack e Facebook Pixel

Monitoraggio delle conversioni e del comportamento del pubblico con analisi integrate e integrazioni di marketing

Limite di Typeform

Le funzionalità/funzioni di livello superiore possono essere bloccate dietro piani tariffari costosi, soprattutto per i team più piccoli

Funzionalità offline limitata: i moduli richiedono una connessione Internet per funzionare

I layout personalizzati e le modifiche al design oltre lo stile predefinito sono in qualche modo limitati

Prezzi di Typeform

Basic: 29 dollari al mese

In più: 59 $ al mese

Business: 99 dollari al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4. 5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Una recensione di G2 dice:

Typeform rende semplicissimo creare moduli complessi mantenendo al contempo un aspetto personalizzato per gli utenti. Ha ridotto drasticamente gli invii di spam sul mio sito web e migliorato le richieste generali. La pagina dei risultati è ottima per raccogliere rapidamente le statistiche dei clienti. Tuttavia, non mi piace che alcune funzionalità/funzioni siano bloccate dietro un prezzo premium.

Typeform rende semplicissimo creare moduli complessi mantenendo un aspetto personalizzato per gli utenti. Ha ridotto drasticamente gli invii di spam sul mio sito web e migliorato le richieste generali. La pagina dei risultati è ottima per raccogliere rapidamente le statistiche dei clienti. Tuttavia, non mi piace che alcune funzionalità/funzioni siano bloccate dietro un prezzo premium.

7. Moduli Google (ideali per chi utilizza l'area di lavoro Google)

tramite Google Moduli

Google Moduli è uno strumento gratuito e di facile utilizzo, perfetto per creare sondaggi, quiz e moduli di feedback. È famoso per la sua semplicità e la sua facile integrazione con l'area di lavoro di Google, che rende la raccolta dei dati estremamente facile.

Anche se non offre tantissime opzioni di personalizzazione avanzate, fornisce tutte le funzioni di base necessarie, come la creazione di un sondaggio per raccogliere e analizzare rapidamente le risposte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Moduli

Crea un numero illimitato di moduli gratis con un'interfaccia semplice e intuitiva

Moduli personalizzati con temi, immagini, colori e font per un look in linea con il marchio

Raccogli e analizza le risposte in tempo reale con la perfetta integrazione di Fogli Google

Condivisione immediata dei moduli tramite link o email e collaborazione con i compagni di squadra in tempo reale

Utilizza modelli predefiniti per lanciare rapidamente sondaggi, quiz e moduli di feedback

Limiti di Google Moduli

Mancano modelli, rami e sfondi personalizzati (GIF/video)

I moduli possono sembrare visivamente semplici, con meno opzioni di progettazione rispetto agli strumenti premium

Nessuna acquisizione della firma integrata o autenticazione personalizzata dell'utente oltre al login di Google

Prezzi dei moduli Google

Free

Business Starter: 7,20 $ per utente al mese

Standard aziendale: 14,40 $ per utente al mese

Business Plus: 21,60 $ per utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Moduli

Capterra: 4. 7/5 (oltre 11.000 recensioni)

G2: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Moduli?

Una recensione di Capterra dice:

Google Moduli è un ottimo strumento per raccogliere dati da colleghi di lavoro o membri della comunità. Tuttavia, mancano modelli per questionari e sondaggi e non è possibile creare rami o saltare la logica. Inoltre, non supporta sfondi personalizzati con GIF o brevi video, il che limita la personalizzazione.

Google Moduli è un ottimo strumento per raccogliere dati da colleghi di lavoro o membri della comunità. Tuttavia, mancano modelli per questionari e sondaggi e non è possibile creare ramificazioni o saltare la logica. Inoltre, non supporta sfondi personalizzati con GIF o brevi video, il che limita la personalizzazione.

8. Formstack (ideale per gli utenti di aziende che cercano la creazione di moduli e la gestione dei documenti)

tramite Formstack

Formstack è una piattaforma senza codice per aziende, creata per molto più della semplice creazione di moduli di base. È il tuo punto di riferimento per la creazione di moduli potenti, la gestione di documenti e persino la raccolta di firme elettroniche.

A differenza di Feathery, Formstack offre una soluzione più completa per potenziare i flussi di lavoro. Si integra facilmente con diversi strumenti aziendali, aiutandoti a semplificare la raccolta dei dati, automatizzare i processi e mantenere i tuoi dati importanti al loro posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formstack

Crea moduli avanzati con un generatore intuitivo drag-and-drop, senza bisogno di conoscenze di codice

Automatizza approvazioni, notifiche e flussi di lavoro per migliorare l'efficienza del team

Analizza i dati di invio con strumenti di reportistica e ottimizzazione dettagliati

Garantisci uno spazio di archiviazione dei documenti sicuro con crittografia, conformità HIPAA e logica condizionale

Si integra con oltre 100 strumenti, tra cui Salesforce, PayPal, Microsoft e Zapier

Limiti di Formstack

Può diventare costoso per le piccole aziende o i team con budget limitati

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante l'impostazione di flussi di lavoro o integrazioni complessi

La reattività e le prestazioni dei dispositivi mobili possono talvolta essere incoerenti

Prezzi di Formstack

Moduli: 99 dollari al mese

Suite: 299 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Formstack

G2: 4. 3/5 (450+ recensioni)

Capterra: 4. 0/5 (110+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Formstack?

Una recensione di Capterra dice:

Formstack offre un'interfaccia facile da usare con funzionalità/funzioni semplici per la creazione di moduli. Tuttavia, mentre gli elementi drag-and-drop sono semplici, la connessione a software di pagamento o la raccolta dei pagamenti non è così intuitiva.

Formstack offre un'interfaccia facile da usare con funzionalità/funzioni semplici per la creazione di moduli. Tuttavia, mentre gli elementi drag-and-drop sono semplici, la connessione a software di pagamento o la raccolta dei pagamenti non è altrettanto intuitiva.

9. FormAssembly (ideale per le aziende che puntano sulla sicurezza nella raccolta dei dati e sulla conformità)

tramite FormAssembly

FormAssembly è una piattaforma di raccolta dati progettata per le organizzazioni che danno priorità a sicurezza, conformità e flessibilità. Si distingue per la semplicità del drag-and-drop per la creazione rapida di moduli e per le opzioni di codifica avanzate per la personalizzazione su misura.

La forte integrazione di FormAssembly con Salesforce e le funzionalità di conformità lo rendono una scelta preziosa per le aziende che gestiscono dati sensibili e flussi di lavoro complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di FormAssembly

Crea moduli complessi e sicuri utilizzando un potente generatore drag-and-drop con supporto per la personalizzazione HTML

Connessione diretta con Salesforce e altre piattaforme principali per una perfetta sincronizzazione dei dati

Automazione dei flussi di lavoro con logica condizionale, approvazioni in più fasi e logica dei moduli robusta

Garantisci la conformità a rigorosi standard di sicurezza come HIPAA, GDPR e SOC 2

Raccogli i pagamenti in sicurezza tramite gateway integrati come Stripe e Authorize.net

Limiti di FormAssembly

I livelli di prezzo più elevati potrebbero non essere ideali per le piccole imprese o gli utenti singoli

Ritardi occasionali nelle risposte del supporto clienti, soprattutto per i problemi tecnici

Prezzi di FormAssembly

Basic: 83 $ al mese (fatturazione annuale)

Essentials: Prezzi personalizzati

Team: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gov Cloud: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FormAssembly

G2: 4. 5/5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di FormAssembly?

Una recensione di Capterra dice:

FormAssembly è facile da usare, con una semplice integrazione con Salesforce e funzionalità generate dall'IA che semplificano la creazione dei moduli. È facile navigare tra i campi, clonare i moduli senza perdere la formattazione e il supporto clienti è reattivo. Tuttavia, mancano le opzioni di personalizzazione per i CSS e non consente allegati PDF nelle e-mail di notifica.

FormAssembly è facile da usare, con una semplice integrazione con Salesforce e funzionalità generate dall'IA che semplificano la creazione dei moduli. È facile navigare tra i campi, clonare i moduli senza perdere la formattazione e il supporto clienti è reattivo. Tuttavia, mancano le opzioni di personalizzazione per i CSS e non consente allegati PDF nelle e-mail di notifica.

10. App Moduli (la migliore per la creazione di moduli semplice e veloce)

L'app Forms. è un generatore di moduli online semplice e intuitivo che consente di creare e condividere in pochissimo tempo moduli, sondaggi e quiz personalizzati. Il suo design mobile-responsive e l'interfaccia drag-and-drop sono perfetti per tutto, dalla raccolta di feedback dei clienti alla gestione delle iscrizioni agli eventi.

Inoltre, grazie alle opzioni di integrazione e alle semplici funzionalità di condivisione, è uno strumento pratico e indispensabile per la raccolta quotidiana dei dati.

Moduli App migliori funzionalità/funzioni

Crea moduli, sondaggi e quiz versatili con un'interfaccia veloce e intuitiva

Organizza il lavoro in modo efficiente utilizzando cartelle e dashboard per diversi tipi di moduli

Integrazione con altri strumenti come Fogli Google e Zapier per ottimizzare i flussi di lavoro

Accedi a tutte le funzionalità/funzioni anche sul piano Free, compresi i modelli ottimizzati per dispositivi mobili

Personalizza il design del modulo in modo che corrisponda al tuo marchio utilizzando gli strumenti visivi integrati

Limiti dell'app Moduli

Alcuni utenti segnalano bug occasionali o rallentamenti delle prestazioni nell'app mobile

Le funzionalità/funzioni avanzate (come la logica condizionale) possono essere più difficili da individuare o impostare

Documentazione e tutorial limitati per utenti alle prime armi che necessitano di una guida passo passo

Prezzi dell'app Moduli

Gratis: Gratis

Basic: 5 $ al mese

Pro: 10 $ al mese

Premium: 25 dollari al mese

Valutazioni e recensioni delle app per moduli

G2: 4. 5/5 (480+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (240+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali dell'app Moduli?

Una recensione di Capterra dice:

L'app Moduli rende la raccolta dati incredibilmente facile, con funzionalità/funzioni di tabulazione efficienti per l'analisi. Tuttavia, non consente la modifica di questionari già inviati senza interrompere i dati raccolti.

L'app Moduli rende la raccolta dati incredibilmente facile, con funzionalità/funzioni di tabulazione efficienti per l'analisi. Tuttavia, non consente la modifica di questionari già inviati senza interrompere i dati raccolti.

Usa ClickUp per creare moduli interattivi

ClickUp Forms porta la creazione di moduli a un livello superiore combinando flussi di lavoro intelligenti, visualizzazioni personalizzabili e approfondimenti basati sull'IA.

Che tu stia creando moduli di feedback, moduli di accettazione di progetti, moduli di pagamento, moduli di registrazione o sondaggi per i clienti, ClickUp è la soluzione ideale per trasformare le risposte in attività attuabili e informazioni preziose.

E la parte migliore? Si integra perfettamente con i flussi di lavoro esistenti, automatizzando l'assegnazione dei compiti e organizzando i dati in modo sensato. Inoltre, con le diverse visualizzazioni di ClickUp, è possibile visualizzare i dati come mai prima d'ora, attraverso bacheche Kanban, grafici a torta o dashboard personalizzati.

Sei pronto a rendere il processo di creazione dei moduli più semplice ed efficace? Iscriviti subito a ClickUp!