Le 10 migliori soluzioni software per le PMI per incrementare la crescita nel 2025

Gestire una piccola impresa significa indossare molti cappelli: gestire le fatture, supervisionare i progetti, parlare con i clienti e tenere d'occhio il team. È molto!

La buona notizia è che il software di project management per le piccole e medie imprese (PMI) ti toglie un bel peso dalle spalle.

Ad esempio, una piattaforma di project management con automazioni può rendere più efficienti i flussi di lavoro; l'apprendimento automatico può aiutare le aziende a prevedere le tendenze e il cloud computing semplifica la collaborazione. Le possibilità continuano ad espandersi.

Ecco perché abbiamo stilato questo elenco dei migliori software per PMI per aiutarti a incrementare la crescita aziendale e acquisire nuovi clienti.

Le 10 migliori soluzioni software per PMI in sintesi

Ecco una tabella comparativa rapida per il software per PMI:

Nome strumento Migliore per Funzionalità/funzioni chiave Limiti Prezzi Valutazioni ClickUp Software di gestione del lavoro all-in-one per PMI Monitoraggio delle attività, collaborazione documentale, automazione, dashboard, approfondimenti basati sull'IA, integrazioni con strumenti come Xero e QuickBooks I nuovi utenti hanno bisogno di tempo per navigare e utilizzare appieno tutte le funzionalità/funzioni Free, Unlimited: 5 $/utente/mese, Business: 12 $/utente/mese, Enterprise: prezzo personalizzato G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni), Capterra: 4. 6/5 (più di 4.000 recensioni) Intuit QuickBooks Online Fatturazione e contabilità Automazione di fatture ricorrenti, pagamenti e promemoria; monitoraggio di inventario e fornitori; report finanziari dettagliati Bug regolari, mancanza di una gestione efficace degli utenti e precisione di riconoscimento nella funzionalità/funzione di scansione delle ricevute Simple Start: 35 $/mese, Essentials: 65 $/mese, Plus: 99 $/mese, Advanced: 235 $/mese G2: 4. 4/5 (270+ recensioni), Capterra: 4. 3/5 (7.000+ recensioni) HubSpot CRM Gestione della pipeline commerciale Monitoraggio delle interazioni, automazione dei flussi di lavoro, dashboard condivise, informazioni basate sull'IA, oltre 1.800 integrazioni Reportistica limitata per i dati non HubSpot, personalizzazione impegnativa per processi commerciali complessi Free, Starter: 15 $/mese per postazione, Professional: 800 $/mese, Enterprise: 3600 $/mese G2: 4. 4/5 (oltre 12.000 recensioni), Capterra: 4. 5/5 (oltre 4.000 recensioni) Trello Visualizzazione dei progetti Bacheche Kanban personalizzabili, Sequenze, Calendari, Automazioni con Butler, integrazioni con Slack, Google Drive e altro ancora Si basa molto su integrazioni di terze parti, personalizzazione limitata per flussi di lavoro unici Free, Standard: 5 $/mese, Premium: 10 $/mese, Enterprise: 17,50 $/mese per 50 utenti G2: 4. 4/5 (oltre 13.000 recensioni), Capterra: 4. 5/5 (oltre 23.000 recensioni) Gusto Elaborazione delle buste paga e gestione dei processi HR Automatizza la gestione delle buste paga e delle imposte, monitoraggio del tempo integrato, si integra con QuickBooks, Xero, Shopify e altro ancora Personalizzazione limitata, mancanza di promemoria per pause e straordinari per la conformità alla legislazione sul lavoro Semplice: 49 $/mese + 6 $/persona, Plus: 80 $/mese + 9 $/persona, Premium: 180 $/mese + 22 $/persona G2: 4. 5/5 (2.000+ recensioni), Capterra: 4. 6/5 (4.000+ recensioni) NetSuite Pianificazione delle risorse aziendali Flussi di lavoro personalizzabili, informazioni in tempo reale, lead nurturing, automazione del marketing, ottimizzazione della catena di fornitura Mancanza di opzioni flessibili per la reportistica Prezzi personalizzati G2: 4/5 (oltre 3.000 recensioni), Capterra: 4. 2/5 (oltre 1.000 recensioni) MailChimp Marketing via email Campagne automatizzate, editor di email drag-and-drop, autore di email basato su GPT, strumenti di e-commerce Non adatto per il marketing di affiliazione, creazione di elenchi restrittivi Free, Essentials: 13 $/mese, Standard: 20 $/mese, Premium: 350 $/mese G2: 4. 4/5 (oltre 5.000 recensioni), Capterra: 4. 5/5 (oltre 17.000 recensioni) Zendesk Gestione del servizio clienti Consolida le conversazioni con i clienti, chatbot IA, chat dal vivo, knowledge base, branding personalizzabile Travolgente per i nuovi agenti, impegnativo per i piccoli team che gestiscono volumi elevati di biglietti Team del supporto: 25 $/mese/utente, Team Suite: 69 $/mese/utente, Suite Professional: 149 $/mese/utente G2: 4. 3/5 (oltre 6.000 recensioni), Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni) Onda Fatturazione e accettazione dei pagamenti Fatturazione gratis, promemoria automatici per i pagamenti, scansione mobile delle ricevute, aggiornamenti in tempo reale delle transazioni Sottoscrizione a pagamento per funzionalità/funzioni avanzate, automazione delle buste paga e delle imposte limitata agli stati supportati Starter: gratis, Pro: 16 dollari al mese G2: 4. 3/5 (oltre 200 recensioni), Capterra: 4. 4/5 (oltre 1.000 recensioni) Zoho Inventory Gestione dell'inventario Previsione della domanda, gestione di elementi compositi, spedizione automatizzata, integrazione con Amazon, eBay, USPS, FedEx Compatibilità limitata con sistemi esterni oltre alla suite Zoho Free, Standard: 29 $/mese, Professional: 79 $/mese, Premium: 129 $/mese, Enterprise: 249 $/mese G2: 4. 3/5 (90+ recensioni), Capterra: 4. 5/5 (400+ recensioni)

Cosa cercare in un software per PMI?

Scegliere il software di project management giusto per le piccole imprese può sembrare un'impresa ardua. Ci sono troppe opzioni, troppe funzionalità/funzioni e troppi prezzi. Quindi, cosa conta davvero?

La chiave è trovare strumenti che soddisfino le tue esigenze attuali, offrendoti al contempo la flessibilità necessaria per crescere. Ecco a cosa prestare attenzione:

Funzionalità aziendali principali: Utilizzare cinque strumenti diversi per la fatturazione, la gestione degli incidenti e il supporto clienti? È un disastro. Il miglior software per PMI riunisce in un unico pacchetto la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la gestione dell'inventario, la gestione delle attività e altre funzioni aziendali principali

*automazioni: Scegliete strumenti che aiutino ad automatizzare le attività, come il follow-up dei clienti, l'elaborazione delle buste paga e le conferme d'ordine, per semplificare il vostro lavoro

Reportistica e analisi: Cerca software con funzionalità avanzate di reportistica e analisi che forniscano informazioni dettagliate e in tempo reale su performance commerciali, disponibilità dei dipendenti, stato dei progetti, traffico e analisi del sito web

*collaborazione in team: se lavori con un team, cerca un software per piccole e medie imprese con opzioni di assegnazione delle attività, monitoraggio del tempo e condivisione dei file

Prezzi e scalabilità semplici: le funzionalità/funzioni extra non significano molto se il prezzo ti fa piangere. Cerca piani tariffari flessibili che si adattino alle dimensioni e al budget della tua azienda. Punti bonus se c'è una versione di prova gratis in modo da poterla testare prima di effettuare il commit

Facile integrazione con ciò che già utilizzi: nessuno vuole cambiare tutto dall'oggi al domani. Il nuovo software dovrebbe integrarsi facilmente con l'infrastruttura IT esistente, che si tratti di software di contabilità, CRM o piattaforma di email marketing

Facilità d'uso: i migliori strumenti per le PMI sono intuitivi, in modo che tu e il tuo team possiate iniziare a utilizzarli senza ore di formazione

🧠 Lo sapevi? Secondo il sondaggio SMB Tech, il 79% dei titolari di piccole imprese utilizza almeno due strumenti digitali per gestire le proprie attività, mentre il 13% ne utilizza cinque o più!

I 10 migliori software per PMI

Diamo un'occhiata ai migliori software per piccole e medie imprese, alle loro migliori funzionalità/funzioni, ai prezzi e persino ai limiti.

1. ClickUp (Il miglior software all-in-one per la gestione del lavoro per le PMI)

Gestisci tutti i tuoi progetti, documenti e discussioni in un unico posto con la soluzione di project management di ClickUp

Siete una piccola impresa con un team appassionato, tutti desiderosi di portare a termine le cose. Ma ecco il trucco: ognuno ha il proprio modo di lavorare. Le finanze sono gestite su fogli di calcolo, il team di marketing utilizza una piattaforma diversa per gestire i lead e le operazioni? Su una piattaforma completamente diversa. Prima che ve ne accorgiate, state passando più tempo a passare da uno strumento all'altro che a portare effettivamente a termine il lavoro. È qui che strumenti completi di project management come ClickUp rendono il vostro lavoro più facile. ClickUp è l'app che fa tutto al lavoro, che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato su IA che aiuta le piccole e medie imprese a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Con la soluzione di project management ClickUp, puoi pianificare, eseguire e monitorare i tuoi progetti in un unico posto. Inizia elencando l'ambito e i requisiti del progetto in ClickUp Docs. Puoi aggiungere tabelle, inserire elementi di formattazione e modificare in tempo reale con i membri del tuo team.

Gestisci l'ambito e i requisiti del progetto in ClickUp Docs

Le piccole e medie imprese hanno spesso ruoli a tempo indeterminato e può essere difficile monitorare ciò che ognuno sta facendo. Non con le attività di ClickUp, però. Ti aiuta ad assegnare attività chiare a ciascun membro del team per una migliore responsabilità.

Assegnare priorità alle attività e monitorare facilmente lo stato con le attività di ClickUp

Vuoi che i membri del team lavorino insieme? Imposta le dipendenze delle attività in modo che il lavoro venga svolto più velocemente. Puoi anche impostare le priorità delle attività e gli stati delle attività personalizzati per un facile monitoraggio. Se sei in viaggio e hai bisogno di un rapido aggiornamento sulle attività in sospeso e su ciò su cui sta lavorando il tuo team, ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, fa al caso tuo!

Ottieni riepiloghi delle attività e approfondimenti istantanei con ClickUp Brain

ClickUp Brain può fornire aggiornamenti istantanei su progetti e attività e persino riepiloghi delle chat. Agisce come uno strumento di gestione della conoscenza e recupera le risposte da documenti, attività, wiki e chat. E non è tutto! ClickUp Brain funziona anche come assistente di scrittura. Può creare campagne email personalizzate, post sui social media o testi per siti web per i client. Se stai cercando uno strumento per migliorare l'efficienza del lavoro, ClickUp Automazioni è tutto ciò di cui hai bisogno. Ti aiuta a impostare flussi di lavoro basati su trigger per terminare il lavoro più velocemente.

Automatizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza con ClickUp Automazioni

La parte migliore di ClickUp? Non devi spendere soldi per più strumenti per mantenere i membri del tuo team sulla stessa pagina. Tutto è disponibile in un'unica piattaforma completa.

Per rendere la gestione aziendale ancora più fluida, ClickUp offre modelli predefiniti. Ad esempio, il modello di project management di ClickUp riunisce tutte le attività del progetto in un unico posto. Inoltre, consente di visualizzare la descrizione del progetto, lo stato delle priorità delle attività e le metriche relative all'esito positivo del progetto.

Ottieni il modello gratis Gestisci facilmente progetti complessi con il modello di project management ClickUp

Quando si gestisce un'azienda, c'è sempre molto da fare e avere un piano chiaro può fare la differenza. Il modello di tabella di marcia aziendale di ClickUp semplifica la pianificazione strategica trasformando gli obiettivi in passaggi chiari e attuabili. Ti aiuta ad allineare i team, a stabilire le priorità delle attività e a visualizzare lo stato di avanzamento, tutto in un unico posto.

Ottieni un modello gratis Visualizza la tua strategia aziendale e dai priorità alle attività con il modello di roadmap aziendale di ClickUp

Puoi anche provare il modello ClickUp per il registro dell'inventario aziendale per il monitoraggio di tutti gli elementi dell'inventario in un unico luogo e il modello ClickUp per il rapporto mensile sullo stato aziendale per visualizzare le prestazioni aziendali mensili.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti hanno bisogno di tempo per navigare e utilizzare appieno tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

[Tabella prezzi]

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Essendo un team più piccolo e avendo migliaia di ordini da tutto il mondo, dobbiamo essere ultra efficienti e i grafici Gantt di ClickUp ci consentono di monitorare tutta la nostra produzione e logistica in un unico posto, il che rende il nostro team di produzione due terzi più efficiente.

Essendo un team più piccolo e avendo migliaia di ordini da tutto il mondo, dobbiamo essere ultra efficienti e i grafici Gantt di ClickUp ci consentono di monitorare tutta la nostra produzione e logistica in un unico posto, il che rende il nostro team di produzione due terzi più efficiente.

2. Intuit QuickBooks Online (il migliore per la fatturazione e la contabilità)

tramite QuickBooks

QuickBooks Online è la soluzione per le piccole imprese che vogliono tenere sotto controllo le proprie finanze senza problemi. Copre tutto, dal monitoraggio di fatture e spese alla gestione dei pagamenti e alla riconciliazione bancaria. Infatti, è possibile personalizzarlo con centinaia di integrazioni di app.

QuickBooks importa automaticamente le transazioni bancarie e con carta di credito, quindi le abbina ai tuoi record per mantenere tutto accurato. Puoi anche impostare regole bancarie per rendere la riconciliazione e la categorizzazione più semplici. E se ti trovi in difficoltà, il chatbot IA integrato è lì per aiutarti con approfondimenti finanziari e domande di contabilità.

Intuit QuickBooks Online: le migliori funzionalità/funzioni

Automatizza le fatture ricorrenti, i pagamenti delle fatture e i promemoria di pagamento mantenendo il backup dei dati nel cloud

Invia fatture direttamente dal telefono o da Gmail, aggiungi pulsanti per il pagamento e converti preventivi in fatture con un clic

Gestisci l'inventario, i fornitori e gli ordini di acquisto con funzionalità/funzioni integrate di monitoraggio e raggruppamento

Accedi a report finanziari dettagliati su richiesta o impostali per l'esecuzione automatica per approfondimenti aziendali in tempo reale

Limiti di Intuit QuickBooks Online

Incontra bug regolari che possono interrompere i flussi di lavoro

Mancanza di una gestione degli utenti efficace e di precisione nel riconoscimento nella funzionalità/funzione di scansione delle ricevute

Prezzi di Intuit QuickBooks Online

Simple Start: 35 dollari al mese

Essentials: 65 $ al mese

In più: 99 $/mese

Avanzato: 235 $/mese

Valutazioni e recensioni di Intuit QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (270+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 7.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Intuit QuickBooks Online?

La facilità di accesso e navigazione di Intuit QuickBooks è stata la cosa che ho aggiunto ai preferiti. Ho potuto aggiungere un nuovo dipendente in circa 10 minuti e anche inviare loro i collegamenti per iscriversi al sistema di rilevazione presenze. Penso che la cosa che non mi è piaciuta di più sia il prezzo. Sicuramente è più costoso per l'azienda rispetto al nostro nuovo servizio di gestione delle buste paga. Anche il supporto clienti non era dei migliori.

La facilità di accesso e navigazione di Intuit QuickBooks è stata la cosa che ho aggiunto ai preferiti. Ho potuto aggiungere un nuovo dipendente in circa 10 minuti e anche inviare loro i collegamenti per iscriversi al sistema di timbratura. Penso che la cosa che non mi è piaciuta di più sia il prezzo. Sicuramente è più costoso per l'azienda rispetto al nostro nuovo servizio di gestione delle buste paga. Anche il supporto clienti non era dei migliori.

🧠 Lo sapevi? QuickBooks Online ti consente la condivisione sicura dei tuoi libri contabili con il tuo commercialista utilizzando la funzionalità/funzione Invita commercialista.

3. HubSpot CRM (il migliore per la gestione della pipeline commerciale)

tramite HubSpot

HubSpot CRM tiene tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto: marketing, commerciale e assistenza, tutti connessi. Puoi facilmente acquisire lead tramite moduli web, chatbot o dispositivi mobili e tenere traccia di ogni interazione in modo da non perdere mai un passaggio nel percorso del cliente. Interagisci con i lead tramite email, telefono, chat dal vivo o social media e automatizza i follow-up con flussi di lavoro personalizzati.

L'IA nativa aiuta a prevedere le vendite, individuare le opportunità di crescita e arricchire i dati. È possibile creare report personalizzati, gestire attività e attivare flussi di lavoro senza intoppi. Con oltre 1.800 integrazioni, è possibile adattarlo alle esigenze del team, in modo che il CRM lavori per voi e non viceversa.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Monitoraggio delle interazioni personalizzate e della cronologia dei contatti per semplificare i follow-up e la gestione delle relazioni

Creare flussi di lavoro automatizzati per attività interne, approvazioni e notifiche, utilizzando opzioni personalizzate o preconfigurate

Accedi a dashboard condivise per informazioni in tempo reale per allineare i team commerciali e di marketing

Utilizza Breeze Copilot per creare e suggerire flussi di lavoro

Limiti del CRM HubSpot

Capacità di reportistica limitate, soprattutto per i dati non raccolti tramite HubSpot

La personalizzazione può essere impegnativa per i processi commerciali complessi, limitando la flessibilità

Prezzi CRM HubSpot

Free

Marketing Hub Starter : 15 dollari al mese per postazione

Piattaforma per clienti principianti: 15 dollari al mese per postazione

Marketing Hub Professional: 800 $/mese

Marketing Hub Enterprise: 3600 $/mese

Valutazioni e recensioni del CRM HubSpot:

G2: 4. 4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?

La cosa migliore di HubSpot Sales Hub sono le funzionalità/funzioni per riconnettersi con i clienti o anche per inviare promemoria internamente al team. È incredibile la reportistica che può generare quando vengono inserite le informazioni giuste. Facile da usare, implementare e integrare se il team è disposto a imparare. C'è una curva di apprendimento che il team deve essere disposto a fare. Le risorse online sono ottime per l'apprendimento. Se il team è registrato e lo utilizza, è facile da usare frequentemente.

La cosa migliore di HubSpot Sales Hub sono le funzionalità/funzioni per riconnettersi con i client o anche per creare promemoria interni per il team. È incredibile la reportistica che può generare quando vengono inserite le informazioni giuste. Facile da usare, implementare e integrare se il team è disposto a imparare. C'è una curva di apprendimento che il team deve essere disposto a fare. Le risorse online sono ottime per l'apprendimento. Se il team è registrato e lo utilizza, è facile da usare frequentemente.

✨ Curiosità: prima ancora che HubSpot avesse un prodotto, i suoi fondatori, Dharmesh Shah e Brian Halligan, lanciarono un blog per promuovere l'idea dell'inbound marketing. Costruirono un pubblico e posizionarono il loro software come la soluzione ideale, prima ancora che esistesse!

📖 Per saperne di più: Utilizza modelli di monitoraggio dei problemi per tenere schede sui feedback dei clienti o identificare e risolvere rapidamente i bug

4. Trello (il migliore per visualizzare i progetti)

via Trello

Trello ti aiuta a visualizzare con facilità campagne di marketing, creazione di contenuti, monitoraggio delle vendite e attività delle risorse umane. Puoi creare schede per le attività, ordinarle in elenchi e aggiungere dettagli come date di scadenza, etichette e priorità. Hai bisogno di inserire note, file o liste di controllo? Nessun problema: è tutto lì sulla scheda.

Trello ti consente di taggare i membri del team, lasciare commenti e ricevere notifiche in tempo reale per promuovere la responsabilità. Anche se non è progettato per il budget o la fatturazione, puoi comunque allegare quei documenti se necessario. Con i Power-Up per il monitoraggio del tempo, i grafici Gantt e le analisi, puoi personalizzare Trello in base al tuo modo di lavorare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Personalizza i flussi di lavoro con etichette, sfondi, modelli e adesivi codificati per colore in base alle esigenze e alle preferenze del team

Gestisci e misura il lavoro richiesto dal marketing con visualizzazioni multiple, tra cui bacheche Kanban, Sequenze, Calendari e viste Tabella

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi utilizzando Butler e crea trigger, azioni basate su regole e pulsanti personalizzati

Aumenta l'efficienza attraverso la collaborazione nel cloud e le integrazioni come Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox e centinaia di altre app

Limiti di Trello

Si basa molto su integrazioni di terze parti, aggiungendo potenziali costi e problemi di compatibilità

Le opzioni di personalizzazione limitate lo rendono meno adattabile a flussi di lavoro unici

Prezzi di Trello

Free

Standard: 5 $ al mese

Premium: 10 $ al mese

Enterprise: 17,50 $ al mese per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Trello:

G2: 4. 4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Trello è stato uno strumento meraviglioso per mantenere l'organizzazione e lo stato, e l'ho trovato piuttosto efficace. La sua perfetta integrazione con altri strumenti come Google Drive e Slack semplifica la gestione di varie attività in una posizione centralizzata. Anche se la versione gratuita è ottima, alcune funzionalità/funzioni utili sono disponibili solo nella versione premium. Sarebbe bello avere qualche opzione in più nel piano Free.

Trello è stato uno strumento meraviglioso per mantenere l'organizzazione e lo stato, e l'ho trovato piuttosto efficace. La sua perfetta integrazione con altri strumenti come Google Drive e Slack semplifica la gestione di varie attività in una posizione centralizzata. Anche se la versione gratuita è ottima, alcune utili funzionalità/funzioni sono disponibili solo nella versione premium. Sarebbe bello avere qualche opzione in più nel piano Free.

📮ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare un'unica piattaforma? Come app per il lavoro che fa tutto, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

5. Gusto (il migliore per l'elaborazione delle buste paga e la gestione dei processi HR)

tramite Gusto

Gusto rende facile pagare i lavoratori a tempo pieno, part-time e a contratto, senza le solite complicazioni. Puoi aggiungere nuovi assunti in pochi clic e, poiché Gusto addebita una tariffa mensile fissa, puoi gestire le buste paga tutte le volte che vuoi senza costi aggiuntivi.

Include anche Gusto Wallet, che aiuta i dipendenti a gestire il proprio denaro con strumenti di budgeting integrati. Gusto offre 11 tipi di report che coprono tutto, dalle buste paga alle informazioni sulle risorse umane. Oltre ai report fissi come i documenti fiscali, è possibile personalizzare i report per qualsiasi periodo di tempo e persino impostarli in modo che vengano eseguiti automaticamente, giornalmente, settimanalmente o ogni volta che ne hai bisogno.

Le migliori funzionalità di Gusto

Dividi automaticamente la paga utilizzando lo strumento per dividere lo stipendio e suddividere i guadagni tra più account

Monitoraggio del tempo facile con funzionalità/funzioni integrate di timbratura di ingresso e uscita e cronologia dei turni

Automatizza la gestione delle buste paga e delle imposte per calcoli, ritenute e pagamenti IRS senza problemi

Si integra con oltre 46 app aziendali, di contabilità, risorse umane e comunicazione, tra cui QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack e Microsoft 365

Limiti di Gusto

Le opzioni di personalizzazione limitate possono rendere la piattaforma meno flessibile

Mancano i promemoria per le pause e gli straordinari per la conformità alla legislazione sul lavoro

Prezzi di Gusto

Semplice: 49 dollari al mese (più 6 dollari al mese a persona)

In più: 80 $/mese (più 9 $/mese a persona)

Premium: 180 $/mese (più 22 $/mese a persona)

Valutazioni e recensioni di Gusto:

G2: 4. 5/5 (2.000+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gusto?

Navigare in Gusto è semplice. Posso individuare facilmente e rapidamente le attività che devo completare. Tutte le informazioni necessarie, come buste paga, tasse, contributi e benefici, sono facilmente accessibili. Il loro servizio clienti è eccellente e sono molto reattivi. Navigare in Gusto è semplice. Uno svantaggio è che alcune funzionalità/funzioni possono richiedere un po' di tempo per abituarsi, soprattutto per i nuovi utenti, e alcune opzioni possono sembrare un po' nascoste nella piattaforma.

Navigare in Gusto è semplice. Posso individuare facilmente e rapidamente le attività che devo completare. Tutte le informazioni necessarie, come buste paga, tasse, contributi e benefici, sono facilmente accessibili. Il loro servizio clienti è eccellente e sono molto reattivi. Navigare in Gusto è semplice. Uno svantaggio è che alcune funzionalità/funzioni possono richiedere un po' di tempo per abituarsi, soprattutto per i nuovi utenti, e alcune opzioni possono sembrare un po' nascoste nella piattaforma.

✨ Curiosità: con Gusto Wallet è possibile impostare limiti di spesa per le spese essenziali come l'affitto e la spesa e monitorare lo stato ogni mese.

6. NetSuite (il migliore per la pianificazione delle risorse aziendali)

tramite NetSuite

NetSuite collega tutto (finanze, inventario, CRM, risorse umane e altro ancora) in un unico sistema unificato. La sua visibilità in tempo reale e un'unica fonte di verità ti aiutano a prendere decisioni più intelligenti e veloci senza congetture. E se la tua azienda ha esigenze particolari? Puoi ampliare la tua configurazione attuale con funzionalità/funzioni flessibili che crescono con te. Oltre trenta moduli e innumerevoli componenti aggiuntivi ti consentono di personalizzare un sistema su misura per le tue esigenze.

Il design basato su cloud di NetSuite rende tutto accessibile da qualsiasi luogo. Consente di monitorare l'inventario, automatizzare i flussi di lavoro e ottenere informazioni accurate senza destreggiarsi tra più piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di NetSuite

Personalizza flussi di lavoro, moduli e integrazioni per soddisfare le esigenze aziendali specifiche

Ottieni informazioni in tempo reale attraverso dashboard personalizzabili e analisi predittive

Utilizza gli strumenti integrati per la gestione dei lead, l'automazione del marketing e l'ottimizzazione della catena di fornitura

Gestisci e aggiorna i prezzi a livello centrale per massimizzare i profitti e creare offerte speciali che stimolino le vendite

Limiti di NetSuite

Mancano opzioni flessibili di reportistica, il che rende difficile generare riepiloghi/riassunti chiari e output leggibili

Prezzi NetSuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NetSuite

G2: 4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (più di 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di NetSuite?

Penso che NetSuite sia un ottimo strumento per le aziende da utilizzare per una moltitudine di cose diverse. Dalla gestione dell'inventario ai conti attivi, questo sito ci permette di gestire e monitorare in modo abbastanza semplice una serie di informazioni statistiche sulla nostra azienda, sull'inventario e sugli account.

Penso che NetSuite sia un ottimo strumento aziendale per una moltitudine di cose diverse. Dalla gestione dell'inventario alla contabilità clienti, questo sito ci permette di gestire e monitorare in modo abbastanza semplice una serie di informazioni statistiche sulla nostra azienda, sull'inventario e sugli account.

7. MailChimp (il migliore per l'email marketing)

via MailChimp

Se invii email a clienti o abbonati, MailChimp ti aiuta a farlo in modo più efficiente. Puoi progettare newsletter personalizzate, automatizzare le campagne e monitorare le prestazioni con analisi dettagliate.

Offre due editor intuitivi con blocchi di contenuto essenziali e moderni modelli per piccole imprese drag-and-drop che rendono la progettazione di email professionali un gioco da ragazzi. MailChimp si integra anche con oltre 500 app, tra cui WordPress, Facebook e Google, per una facile personalizzazione e la crescita del pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di MailChimp

Gestisci campagne inbound con moduli integrati, pagine di destinazione e sequenze di gocciolamento automatizzate

Utilizza la prenotazione degli appuntamenti con uno strumento di pianificazione integrato che supporti i pagamenti online

Vendi prodotti e gestisci il marketing con gli strumenti di e-commerce nativi

Automatizzare la generazione di contenuti con MailChimp, autore di email basate su GPT

Limiti di MailChimp

Non adatto al marketing di affiliazione, poiché le rigide politiche possono portare alla cancellazione dell'account

Limita la creazione di elenchi, rendendo più difficile la gestione dei contatti

Prezzi di MailChimp

Free

Essentials: 13 $ al mese

Standard: $20/mese

Premium: 350 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MailChimp

G2: 4. 4/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MailChimp?

Mailchimp è abbastanza valido per l'email marketing, soprattutto se sei agli inizi. L'editor drag and drop rende facile la progettazione delle email e gli strumenti di automazione fanno risparmiare un sacco di tempo con cose come email di benvenuto e promemoria. L'aumento di prezzo è un po' esagerato. Man mano che l'elenco delle email cresce, diventa rapidamente costoso e il supporto clienti del piano Free è praticamente inesistente.

Mailchimp è abbastanza solido per l'email marketing, soprattutto se sei agli inizi. L'editor drag and drop rende facile la progettazione delle email e gli strumenti di automazione fanno risparmiare un sacco di tempo con cose come email di benvenuto e promemoria. L'aumento di prezzo è un po' esagerato. Man mano che l'elenco delle email cresce, diventa rapidamente costoso e il supporto clienti del piano Free è praticamente inesistente.

🧠 Da fare? Mailchimp ha più di 14 milioni di utenti attivi, con quasi 14.000 nuove iscrizioni ogni giorno!

8. Zendesk (il migliore per la gestione del servizio clienti)

tramite Zendesk

Zendesk è un noto software di gestione dei problemi. Rende il supporto clienti semplice riunendo tutte le conversazioni (email, chat, telefono e social) in un unico punto. Hai bisogno di risposte immediate? I chatbot con IA sono ciò che fa per te. Vuoi messaggistica in tempo reale? La chat dal vivo è integrata. Inoltre, una knowledge base aiuta i clienti a trovare le risposte da soli.

Zendesk si integra facilmente anche con Slack, Teams e oltre 1.200 app, in modo che tutto rimanga connesso. L'analisi integrata consente di monitorare i tempi di risposta e analizzare la soddisfazione dei clienti, e puoi personalizzare il marchio, i temi e i widget per adattarli alla tua attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Monitoraggio del comportamento dei visitatori e analisi per ottenere informazioni e migliorare il coinvolgimento dei clienti

Raccogli i dati dei tuoi clienti, dagli acquisti alle preferenze, con Zendesk Sunshine

Widget per chattare personalizzati in base al marchio, al design del sito web e alle esigenze di funzionalità

Monitorare le metriche chiave del supporto per ottimizzare i tempi di risposta e la soddisfazione del cliente

Limiti di Zendesk

I nuovi agenti potrebbero trovare la piattaforma troppo complessa a causa di troppi strumenti e opzioni

Gestire volumi elevati di biglietti può essere difficile per i piccoli team senza processi chiari

Prezzi Zendesk

Team del supporto: 25 $ al mese per utente

*suite Team: 69 dollari al mese per utente

Suite Professional: 149 dollari al mese per utente

*suite Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4. 3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?

L'esperienza dell'utente è davvero semplice; consolida tutte le comunicazioni con i clienti in un unico posto, sia tramite email, chat dal vivo o conversazioni telefoniche. La capacità di automatizzare le attività del flusso di lavoro come l'assegnazione dei ticket, l'invio delle risposte e il monitoraggio delle interazioni è davvero notevole. Ci è voluto molto tempo per impostare le cose dall'inizio, ma il sistema è potente e necessita di alcune modifiche prima di poter essere attivato e utilizzato al massimo delle sue potenzialità.

L'esperienza dell'utente è davvero semplice; consolida tutte le comunicazioni con i clienti in un unico posto, sia tramite email, chat dal vivo o conversazioni telefoniche. La capacità di automatizzare le attività del flusso di lavoro come l'assegnazione dei ticket, l'invio delle risposte e il monitoraggio delle interazioni è davvero notevole. Ci è voluto molto tempo per impostare le cose dall'inizio, ma il sistema è potente e necessita di alcune modifiche prima di poter essere attivato e utilizzato al massimo delle sue potenzialità.

✨ Curiosità: Zendesk offre un programma per startup attraverso il quale le startup in fase iniziale possono ottenere credito gratis per sei mesi!

9. Wave (il migliore per la fatturazione e l'accettazione dei pagamenti)

tramite Wave

Wave rende la contabilità semplice, senza il prezzo elevato. Questo software gratuito basato su cloud consente di monitorare entrate e uscite, riconciliare transazioni bancarie e inviare fatture professionali. Consente inoltre un'ampia personalizzazione delle fatture e l'impostazione di promemoria di pagamento automatici, in modo da non dover costantemente inseguire i pagamenti.

Puoi organizzare le ricevute con la scansione mobile per l'acquisizione automatica delle fatture e le importazioni in batch. Per il libro paga, Wave genera report fiscali per semplificare le cose. È un modo semplice ed economico per tenere sotto controllo le tue finanze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wave

Assegnare ruoli utente come Amministratore, Editor, Responsabile buste paga, Visualizzatore e Consulente H&R Block

Esportare report finanziari nei formati CSV e PDF e le transazioni in Excel e CSV

Visualizzare gli aggiornamenti delle transazioni in tempo reale sulle dashboard

Gestisci più aziende con un'unica sottoscrizione

Superare i limiti

Richiede una sottoscrizione a pagamento per le ricevute mobili e l'acquisizione automatica delle fatture

Automazioni di buste paga e tasse sono disponibili solo negli stati supportati

Prezzi a scalare

Starter: Gratis

Pro: 16 $ al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (più di 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wave?

Il loro sistema di fatturazione è molto facile da usare e intuitivo. Inoltre, per le piccole imprese, applicano una tariffa ragionevole per l'elaborazione delle carte di credito. L'integrazione bancaria per il monitoraggio del pagamento delle fatture può creare un po' di confusione.

Il loro sistema di fatturazione è molto facile da usare e intuitivo. Inoltre, per le piccole imprese, applicano una tariffa ragionevole per l'elaborazione delle carte di credito. L'integrazione bancaria per il monitoraggio del pagamento delle fatture può creare un po' di confusione.

10. Zoho Inventory (il migliore per la gestione dell'inventario)

tramite Zoho Inventory

Zoho Inventory semplifica la gestione dell'inventario grazie alla connessione con Amazon, eBay e altri. È possibile monitorare ogni elemento con i numeri di serie, raggruppare i prodotti senza sforzo e impostare punti di riordino automatico per evitare esaurimenti delle scorte.

Funziona anche con USPS, FedEx, PayPal e Stripe per semplificare spedizioni e pagamenti. Vuoi di più? Zoho Books e Zoho CRM aiutano con la contabilità e i dati dei clienti. Con potenti report per guidare le tue decisioni, tenere sotto controllo l'inventario non è mai stato così semplice.

Le migliori funzionalità di Zoho Inventory

Creazione e monitoraggio degli ordini di acquisto con informazioni sugli ordini in sospeso e completati

Previsione delle esigenze di inventario mediante previsione della domanda basata sulle tendenze commerciali

Raggruppa più componenti in un'unica unità con la gestione degli elementi compositi per una gestione più semplice

Automatizza le spedizioni con integrazioni dei corrieri, stampa di etichette e monitoraggio

Limiti di Zoho Inventory

Offre compatibilità limitata con sistemi esterni oltre alla suite Zoho

Prezzi di Zoho Inventory

Free

Standard: 29 $/mese, fatturazione annuale

Professional: 79 $/mese, fatturazione annuale

Premium: 129 $/mese, fatturazione annuale

Enterprise: 249 $/mese, fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Inventory?

Anche se l'inventario di Zoho copre tutti gli aspetti richiesti dal modello di business tradizionale, avevo bisogno di alcuni report personalizzati per la mia azienda. E il team di Zoho mi ha seguito in ogni passaggio e mi ha fornito tutti i report personalizzati che avevo richiesto anche prima che passassi al piano a pagamento. Consiglio vivamente Zoho a tutti. Potrebbero migliorare il software per concentrarsi anche sul lato B2B.

Anche se l'inventario di Zoho copre tutti gli aspetti richiesti dal modello di business tradizionale, avevo bisogno di alcuni report personalizzati per la mia attività. E il team di Zoho mi ha seguito in ogni passaggio e mi ha fornito tutti i report personalizzati che avevo richiesto anche prima che passassi al piano a pagamento. Consiglio vivamente Zoho a tutti. Potrebbero migliorare il software per concentrarsi anche sul lato B2B.

Prova ClickUp: il software per PMI ideale per la massima produttività

Gestire una piccola impresa con esito positivo significa utilizzare gli strumenti giusti per il lavoro.

Dal project management al monitoraggio finanziario e alla collaborazione tra team, il miglior software può favorire la crescita e la sostenibilità. Gli strumenti che abbiamo trattato sono essenziali per le aziende che cercano di migliorare senza compromettere il proprio budget.

Se hai bisogno di uno strumento che metta tutto insieme, ClickUp è la soluzione perfetta. Combina project management, monitoraggio delle attività, gestione del tempo e collaborazione in team in un'unica piattaforma, rendendo più facile che mai tenere tutto sotto controllo.

Sei pronto a semplificare i tuoi processi e aumentare la produttività? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!