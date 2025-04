i 10 migliori software di gestione della flotta per ottimizzare le operazioni nel 2025

La tua flotta ti costa troppo tempo e denaro?

Monitorare i veicoli, la manutenzione e i conducenti è tutt'altro che facile. Senza il sistema giusto, potresti perdere le riparazioni, perdere l'efficienza del carburante o avere problemi con le consegne in ritardo. I registri cartacei e i fogli di calcolo non fanno che rendere le cose più difficili.

Pensa a quanto sarebbe più facile se ricevessi avvisi prima che un camion abbia bisogno di olio, se conoscessi automaticamente i percorsi più veloci o se potessi dimostrare che i tuoi autisti stanno seguendo le norme di sicurezza. Da fare. Ti aiuta a vedere dove si trova ogni veicolo, quando ha bisogno di manutenzione e come si comportano gli autisti, tutto in un unico posto.

In questa guida analizziamo i migliori software di gestione della flotta per aiutarti a trovare quello più adatto alle tue esigenze aziendali.

Cosa cercare in un software di gestione della flotta

Un buon software di gestione della flotta ti aiuta a collaborare con il tuo team senza intoppi, a risparmiare tempo, a tagliare i costi e a mantenere i tuoi conducenti al sicuro. Ma con così tante opzioni, come si fa a scegliere la migliore? Concentrati su queste funzionalità/funzioni chiave:

Programmazione e monitoraggio proattivi della manutenzione: Cerca un software che programmi automaticamente l'assistenza in base al chilometraggio effettivo, alle ore di funzionamento del motore o agli intervalli di tempo. Una registrazione digitale completa di tutti i lavori di manutenzione, comprese le ricevute e le note di riparazione, ti aiuta a individuare i problemi ricorrenti e a prolungare la durata dei veicoli

Reportistica personalizzabile e approfondimenti aziendali: Il software giusto aiuta a visualizzare a colpo d'occhio metriche chiave come le ricevute di rifornimento, l'utilizzo dei veicoli e i costi di manutenzione. Cerca sistemi che ti consentano di creare report personalizzati ed esportare dati per analisi finanziarie più approfondite

*monitoraggio GPS in tempo reale con notifiche intelligenti: i migliori sistemi forniscono dati precisi e aggiornati al secondo sulla posizione di tutti i veicoli con funzionalità di geofencing personalizzabili.

Monitoraggio completo della sicurezza del conducente: le soluzioni moderne utilizzano IA e tecnologia video per avvisi di collisione, avvisi di frenata brusca e schede di valutazione del conducente per contribuire a migliorare la sicurezza in tutta la flotta

Strumenti di conformità automatizzati: Un buon software di gestione della flotta automatizzerà gli avvisi per le licenze o le registrazioni in scadenza e contribuirà a eliminare le pratiche burocratiche

🧠 Curiosità: La decarbonizzazione sta diventando una priorità assoluta, con oltre la metà degli operatori di flotte statunitensi che punta a flotte completamente prive di emissioni di carbonio entro il 2027 e il 90% impegnato nella transizione in futuro.

I 10 migliori software di gestione della flotta

Il software di gestione della flotta giusto rende più facile il monitoraggio dei veicoli, l'ottimizzazione dei percorsi, il monitoraggio del comportamento dei conducenti e altro ancora.

Ecco i 10 migliori software di gestione della flotta per aumentare l'efficienza e gestire i costi delle operazioni di trasporto.

1. ClickUp (la soluzione migliore per creare un hub centralizzato per la gestione della flotta)

Prova ClickUp: è gratis Utilizza ClickUp per il monitoraggio del ciclo di vita dei veicoli e la pianificazione della manutenzione

Gestire una flotta significa destreggiarsi tra orari, monitoraggio della manutenzione dei veicoli e centinaia di elementi in movimento. ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, riunisce tutto in un unico posto, rendendo la gestione della flotta più fluida e organizzata.

Gestisci le operazioni della flotta con le attività di ClickUp

Con le attività di ClickUp, è possibile creare, assegnare e monitorare attività quali la manutenzione dei veicoli, la gestione del carburante e il monitoraggio delle prestazioni dei conducenti. Creare campi personalizzati per ogni attività assegnata ai conducenti per registrare facilmente i dettagli chiave, come "Numero di licenza", "Veicolo assegnato" e "Ore di guida mensili"

Non perdere mai un aggiornamento sulle attività di gestione della flotta con la Gestione attività di ClickUp

I responsabili delle operazioni possono anche utilizzare stati personalizzati per diverse attività per un migliore monitoraggio. Ad esempio, se si sta monitorando la manutenzione del veicolo, utilizzare stati come "Pianificato" per la manutenzione pianificata ma non iniziata e "Ritardato" se alcune parti non sono disponibili.

Monitorare la durata dei progetti

La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp aiuta i membri del team a registrare le ore trascorse in attività di manutenzione dei veicoli, ottimizzazione dei percorsi e lavoro amministrativo. È possibile utilizzarla per monitorare le ore di lavoro dei conducenti. I conducenti possono avviare/interrompere il timer quando iniziano e terminano il loro turno (tramite cellulare o desktop). È anche facile monitorare per quanto tempo ogni veicolo è in funzione per pianificare la manutenzione in base all'utilizzo.

Monitoraggio delle ore di lavoro dei conducenti e dell'utilizzo dei veicoli con la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp

Questi dati aiutano a identificare le inefficienze, ottimizzare le risorse e tagliare i costi superflui. Sapendo esattamente dove va a finire il tempo, migliorare la produttività diventa molto più facile.

Analizza i dati della flotta e ottieni strategie di miglioramento con ClickUp Brain

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, per analizzare i dati dei veicoli e dei conducenti e ottenere strategie su come semplificare la gestione complessiva della flotta. Ciò garantisce un miglioramento continuo della manutenzione dei veicoli, dei programmi dei conducenti e della conformità, tutto in un unico posto.

Analizza i dati di gestione della flotta con ClickUp Brain per ridurre i tempi di inattività

Modello di gestione della flotta di ClickUp: Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto

*il modello di gestione della flotta di ClickUp fornisce un quadro strutturato per la gestione della flotta. È possibile utilizzarlo per organizzare i dati dei veicoli, monitorare la manutenzione e ottenere visibilità sull'utilizzo dei veicoli.

Ottieni un modello gratis Semplifica la gestione della flotta centralizzando i dati con il modello ClickUp per la gestione della flotta

Usalo per:

Imposta promemoria per la manutenzione regolare in modo che i veicoli rimangano in ottima forma

Delegare facilmente il lavoro a conducenti e meccanici

Tieni d'occhio i costi del carburante, le riparazioni e altre spese

Monitoraggio di chilometraggio, efficienza e stato generale della flotta

Con tutto in un unico modello di gestione della flotta, gestire la tua flotta diventa meno un mal di testa e più una passeggiata.

ClickUp funzionalità/funzioni

Scopri come creare una dashboard ClickUp su misura per le operazioni della tua flotta qui👇🏽

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni offerte da ClickUp può sembrare eccessivo per alcuni utenti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita relativamente più facile, in quanto è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, monitorare e fare reportistica facilmente e, sulla base delle riunioni giornaliere, la pianificazione futura è stata facile.

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare le tabelle orarie automatizzate (best practice e vantaggi)

2. Fleetio (il migliore per la manutenzione preventiva)

tramite Fleetio

Fleetio è un moderno software di gestione della flotta che monitora, mantiene e ottimizza in modo efficiente veicoli e attrezzature. La sua programmazione della manutenzione preventiva consente di impostare soglie di servizio basate su diversi fattori, come la distanza percorsa o le ore di funzionamento del motore.

Fleetio ti invia promemoria sul cellulare per automatizzare la manutenzione, riducendo il rischio di guasti imprevisti e prolungando la durata complessiva della flotta. Puoi anche monitorare i costi di manutenzione di ogni veicolo e pianificare di conseguenza la manutenzione ordinaria.

La parte migliore? Grazie alle integrazioni per il monitoraggio GPS dei veicoli, le schede carburante e la telematica, Fleetio elimina la voce manuale dei dati e conserva tutte le informazioni critiche in un unico posto.

Funzionalità/funzioni di Fleetio

Monitorare le tendenze di utilizzo del carburante, individuare le inefficienze e tenere sotto scheda le condizioni e la posizione degli pneumatici

Utilizza dashboard e reportistica per vedere a colpo d'occhio le prestazioni della flotta, le spese e la cronologia delle posizioni

Effettua l'ispezione di veicoli e conducenti, allega foto e aggiungi commenti con il software di ispezione

Limiti di Fleetio

Non è in grado di aggiornare istantaneamente l'inventario del carburante quando viene aggiunto un ticket carburante da un sistema in loco, il che può creare discrepanze nel monitoraggio

L'integrazione delle letture del chilometraggio con le schede carburante, in particolare con le schede WEX, pone delle sfide per un monitoraggio e una reportistica accurati

Da fare Non fornisce un modo integrato per monitorare il deprezzamento dei veicoli, che è fondamentale per la pianificazione finanziaria e l'auditing, soprattutto per le organizzazioni non profit

Prezzi Fleetio

Essenziale: 5 $ al mese per veicolo

Professionale: 7 dollari al mese per veicolo, fatturazione annuale

Premium: 10 $ al mese per veicolo, fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Fleetio

G2: 4. 6/5 (120+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (190+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fleetio?

La cosa migliore di Fleetio è di gran lunga la semplicità d'uso. Chiunque può imparare facilmente a utilizzare questo sistema in un breve periodo di tempo e iniziare a usarlo. Inoltre, ha una suite completa di funzionalità/funzioni che sono davvero preziose per qualsiasi gestore di flotte.

💡 Suggerimento: Inserisci gli standard di sicurezza nelle operazioni quotidiane della tua flotta. Aggiorna regolarmente il software di gestione della flotta con le normative OSHA, DOT, FMCSA e NHTSA per automatizzare il monitoraggio della conformità. Imposta avvisi per le ispezioni dei veicoli, i limiti delle ore di servizio (HOS) e i protocolli relativi ai materiali pericolosi.

3. Samsara (la migliore per la sicurezza e la conformità in tempo reale basate sull'IA)

tramite Samsara

Samsara è un software basato su cloud con sensori IoT che fornisce visibilità in tempo reale su veicoli, attrezzature e cantieri. La piattaforma combina monitoraggio GPS, telecamere con IA e diagnostica intelligente per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la conformità della flotta.

I gestori di flotte utilizzano Samsara per monitorare i percorsi, il consumo di carburante e le esigenze di manutenzione della flotta, riducendo i costi e i tempi di inattività dei veicoli. Il suo sistema di sicurezza basato su video rileva comportamenti di guida rischiosi come l'eccesso di velocità o la distrazione e fornisce avvisi e istruzioni istantanei. Oltre a camion e rimorchi, Samsara monitora anche le risorse, i carichi sensibili alla temperatura e i cantieri remoti.

Funzionalità/funzioni di Samsara

Rileva comportamenti di guida non sicuri (distrazione, stanchezza) con le dashcam IA e fornisci un feedback al conducente

Monitoraggio della posizione, dell'utilizzo e dello stato dei macchinari per prevenire guasti imprevisti

Monitoraggio in tempo reale dei movimenti del carico con controlli della temperatura e misure antifurto

Ottimizza la supervisione del cantiere con telecamere e sensori remoti che forniscono aggiornamenti in tempo reale ai responsabili

Limiti di Samsara

Samsara richiede un contratto di tre anni, che potrebbe non funzionare per le aziende che vogliono flessibilità

Non tutto l'hardware lavora perfettamente con ogni marca di veicolo, il che porta a configurazioni difficili e a occasionali problemi di affidabilità

Prezzi Samsara

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Samsara

G2: 4. 6/5 (1.150+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (710+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Samsara?

Abbiamo riscontrato che tutti i prodotti Samsara sono estremamente facili da usare, non solo per gli autisti ma anche per i manager. Adattarsi a una nuova piattaforma di sicurezza può essere a volte opprimente, ma la nostra partnership e i controlli di routine ci hanno aiutato a implementarla senza intoppi.

📖 Per saperne di più: Il miglior software di ottimizzazione dell'inventario da utilizzare

4. Geotab (la migliore per telematica di flotte miste e transizioni di flotte ecologiche)

tramite Geotab

Se siete alla ricerca di una piattaforma di gestione della flotta di alto livello che aiuti le aziende a monitorare, ottimizzare e garantire la sicurezza dei loro veicoli e beni, Geotab è la risposta. È basata su IA e telematica avanzate e fornisce il monitoraggio GPS in tempo reale per tracciare le informazioni sul comportamento del conducente.

La piattaforma lavora con quasi tutti i veicoli, sia che si utilizzi il dispositivo GO di Geotab, sistemi OEM o hardware di terze parti, garantendo una raccolta dati telematici senza soluzione di continuità. Inoltre, fornisce assistenza per la conformità ai mandati ELD (Electronic Logging Device), reportistica fiscale sul carburante IFTA e DVIR (Driver Vehicle Inspection Reports), rendendo più facile il rispetto delle normative.

Funzionalità/funzioni di Geotab

Utilizza un unico sistema per gestire flotte e risorse con informazioni intelligenti e basate sui dati

Migliora la sicurezza dei conducenti e riduci i rischi con le dashcam e gli avvisi in tempo reale

Monitoraggio di attrezzature e carichi con soluzioni hardware e software integrate

Monitoraggio del consumo di carburante, delle esigenze di manutenzione e del comportamento del conducente per ridurre i costi

Limiti di Geotab

Il software non fornisce direttamente il chilometraggio totale per un intervallo di date specifico; gli utenti devono invece calcolarlo manualmente dalle letture del contachilometri, aggiungendo complessità non necessaria

Il caricamento dei dati per intervalli di date estesi è lento e il sistema non è in grado di cercare più veicoli contemporaneamente

Prezzi Geotab

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Geotab

G2: 4. 4/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (80+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Geotab?

Geotab è facile da usare e da implementare. Il loro team del supporto clienti è fantastico, uno dei supporti più utili con cui abbia avuto a che fare finora. Uso Geotab ogni giorno e rende il monitoraggio dei nostri veicoli un gioco da ragazzi.

5. Fleet Complete (il migliore per il monitoraggio di veicoli e attrezzature pesanti)

tramite Fleet Complete

Fleet Complete aiuta le aziende a ottimizzare le operazioni attraverso il monitoraggio dei veicoli in tempo reale, informazioni basate sull'IA e l'intelligenza dei veicoli connessi. Progettato per flotte di tutte le dimensioni, dai furgoni per le consegne locali alla logistica aziendale, fornisce dati utilizzabili per migliorare l'efficienza, aumentare la sicurezza e garantire la conformità.

La piattaforma integra il monitoraggio GPS, le dash cam con IA e la telematica avanzata per offrire ai manager piena visibilità sulla posizione dei veicoli, sul comportamento dei conducenti e sulle condizioni delle risorse. Supporta anche flotte miste, compresi i veicoli elettrici, con strumenti specializzati per la gestione della ricarica e l'ottimizzazione dell'energia.

Per settori come i trasporti, l'edilizia e le flotte governative, Fleet Complete offre soluzioni su misura, dai dispositivi ELD conformi alla FMCSA al monitoraggio delle attrezzature pesanti.

Funzionalità/funzioni di Fleet Complete

Rileva eccessi di velocità, frenate brusche e distrazione alla guida con avvisi istantanei e prove video

Automazioni dei registri delle ore di servizio e dei report di ispezione per evitare violazioni e multe

Monitoraggio dello stato di salute della batteria, dei modelli di ricarica e del consumo energetico per veicoli elettrici e ibridi

Monitoraggio di rimorchi, macchinari e merci di alto valore con GPS a prova di manomissione e sensori ambientali

Costruisci dashboard su misura per il monitoraggio delle metriche chiave come la spesa per il carburante, i programmi di manutenzione e le prestazioni del conducente

Limiti di Fleet Complete

Alcuni utenti hanno segnalato che il supporto clienti varia in base alla posizione

Gli aggiornamenti del monitoraggio subiscono un notevole ritardo invece di fornire dati in tempo reale

Il caricamento in blocco delle posizioni GPS richiede una formattazione precisa, rendendolo un processo noioso

Il sistema non calcola automaticamente il chilometraggio, aumentando il carico di lavoro

Prezzi di Fleet Complete

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fleet Complete

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio dell'esperto: Coinvolgi gli autisti e i responsabili della flotta nella scelta del software e fornisci una formazione completa. La loro esperienza diretta garantisce che il sistema soddisfi le esigenze pratiche e venga utilizzato in modo efficace.

6. Fleetmatics di Verizon Connect (il migliore per l'ottimizzazione della forza lavoro mobile)

tramite Fleetmatics di Verizon Connect

Fleetmatics, ora parte di Verizon Connect, fornisce soluzioni avanzate di gestione della flotta e della forza lavoro mobile per aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole attività di consegna alle grandi flotte con centinaia di veicoli.

Grazie al monitoraggio GPS in tempo reale, le aziende ottengono piena visibilità su posizione dei veicoli, percorsi e comportamento dei conducenti, contribuendo a ridurre i costi del carburante, prevenire l'uso non autorizzato dei veicoli e migliorare i tempi di risposta. La piattaforma supporta anche le flotte di veicoli elettrici (EV) con monitoraggio in tempo reale della batteria, aggiornamenti sullo stato di carica e informazioni per massimizzare il lavoro richiesto in termini di sostenibilità.

Fleetmatics di Verizon Connect

Accedi a mappe in tempo reale, dati sulle prestazioni dei conducenti e reportistica automatizzata per prendere decisioni informate

Monitoraggio dei livelli di carica delle batterie e dello stato di carica e ottimizzazione della flotta di veicoli elettrici per una migliore sostenibilità

Ricevi notifiche istantanee in caso di guida brusca, eccesso di velocità o minimo acceso per adottare abitudini più sicure

Monitorare lo stato dei veicoli, programmare le riparazioni ed evitare guasti con report diagnostici

Automazione dei registri delle ore di servizio e dei report DOT per rimanere conformi con meno errori

Limiti di Fleetmatics di Verizon Connect

Aggiungere un nuovo GPS per veicoli può richiedere mesi a causa della lentezza delle risposte commerciali

Annullare il servizio può essere difficile, soprattutto considerando la penale di 3.000 dollari per la risoluzione anticipata che alcuni utenti hanno dovuto pagare

L'installazione può essere scomoda, richiedere installatori approvati dall'azienda con lunghi tempi di attesa per i pezzi di ricambio

Prezzi Fleetmatics di Verizon Connect

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fleetmatics di Verizon Connect

G2: 3. 8/5 (più di 900 recensioni)

Capterra: 3. 2/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fleetmatics di Verizon Connect?

Verizon Fleet Tracking è stato una grande risorsa per la nostra attività. Ci piacciono molto il geofencing, così come il monitoraggio della velocità e del tempo, e utilizziamo tutte queste funzionalità/funzioni nelle nostre operazioni quotidiane.

🧠 Da fare? I progressi nella tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) stanno rivoluzionando il monitoraggio delle flotte e il geofencing, con un valore di mercato che dovrebbe passare da 4,5 miliardi di dollari a ben 13,9 miliardi di dollari entro il 2030.

7. Teletrac Navman (la soluzione migliore per l'efficienza dei consumi e le informazioni sulla flotta multi-energia)

tramite Teletrac Navman

Teletrac Navman è una soluzione per la gestione di flotte e risorse che combina il monitoraggio GPS in tempo reale, l'analisi delle prestazioni dei conducenti e la telematica avanzata per offrire ai gestori di flotte piena visibilità e controllo.

Grazie a funzionalità/funzioni come il monitoraggio dei veicoli in tempo reale, le aziende possono monitorare i percorsi, ridurre i tempi di inattività e rispondere rapidamente ai ritardi. Il sistema dà inoltre priorità alla sicurezza attraverso la telematica video basata sull'IA, contribuendo a prevenire gli incidenti e a migliorare il comportamento dei conducenti. Gli avvisi di manutenzione assicurano che i veicoli rimangano in ottime condizioni, evitando guasti imprevisti.

Funzionalità/funzioni di Teletrac Navman

Rileva la guida rischiosa e fornisci prove in caso di incidenti con telecamere ad alta definizione

Ricevi avvisi tempestivi per problemi al motore, usura dei pneumatici e altri problemi per evitare costose riparazioni

Analizza il consumo di carburante ed esplora le opzioni di energia alternativa per una flotta più ecologica

Semplifica i registri elettronici, le ispezioni e la reportistica IFTA con strumenti integrati

Limiti di Teletrac Navman

La connettività satellitare nelle aree rurali è incoerente, il che comporta lacune nel monitoraggio

Il monitoraggio GPS potrebbe non essere affidabile in aree con segnali deboli, causando occasionali ritardi negli aggiornamenti della posizione

Prezzi di Teletrac Navman

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Teletrac Navman

G2: 3. 7/5 (20+ recensioni)

Capterra: 2. 8/5 (40+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teletrac Navman?

È fantastico poter monitorare i rimorchi in tempo reale per sapere sempre dove si trovano. Mi piace che ci siano molte opzioni per le informazioni sui rimorchi. È anche bello poter organizzare le cose sul sistema nel modo che mi è più utile, in modo che le informazioni di cui ho bisogno siano le prime e più importanti quando apro Teletrac.

🧠 Da fare? Il software di gestione della flotta è fondamentale per ridurre i rischi e i costi operativi, poiché solo gli incidenti stradali costano ai datori di lavoro statunitensi oltre 60 miliardi di dollari all'anno. Un sistema robusto aiuta a migliorare la sicurezza dei conducenti, a ottimizzare i percorsi e a prevenire incidenti costosi.

8. FleetGO (la soluzione migliore per la conformità alle normative europee e per i carichi sensibili alla temperatura)

La piattaforma cloud di FleetGO fornisce soluzioni avanzate di gestione della flotta per offrire alle aziende piena visibilità e controllo su veicoli, rimorchi e risorse. Con il monitoraggio GPS, l'analisi automatizzata del tachigrafo (registrazione di tempo di guida, velocità, distanza e attività del conducente) e il monitoraggio remoto della temperatura, FleetGO garantisce alle aziende la conformità normativa riducendo al contempo i costi inutili.

Il sistema è progettato per essere flessibile, sia che si tratti di monitorare una singola auto o di gestire una grande flotta di camion e rimorchi. Offre anche il monitoraggio della pressione dei pneumatici per prevenire guasti, il monitoraggio dettagliato dei rimorchi per evitare perdite e un'app intuitiva per l'ispezione dei veicoli che semplifica la conformità alle normative DVSA.

Funzionalità/funzioni di FleetGO

Monitoraggio delle merci termosensibili in più zone e conservazione dei registri legali

Prevenire i guasti e risparmiare carburante con avvisi in tempo reale sulla pressione dei pneumatici

Rispetta le leggi sulle ore di guida utilizzando controlli automatizzati del tachigrafo e report chiari

Guida gli autisti attraverso i controlli obbligatori con foto e firme digitali per la piena conformità

Limiti di FleetGO

L'azienda non specifica le ore di operatività del suo team del supporto, il che porta a incertezza su quando l'assistenza è accessibile

Prezzi FleetGO

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FleetGo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Per saperne di più: Il miglior software per gli ordini di lavoro per le richieste di manutenzione

9. Wheels, Inc. (la migliore per il noleggio di flotte a servizio completo e il supporto alla transizione ai veicoli elettrici)

Wheels, Inc. offre una gamma completa di servizi per flotte, dal leasing e manutenzione dei veicoli alla gestione del carburante, telematica e ricarica dei veicoli elettrici, in modo che le operazioni aziendali possano essere più intelligenti ed efficienti. Le loro soluzioni coprono ogni passaggio della gestione della flotta, compreso il supporto in caso di incidenti, i programmi di sicurezza per i conducenti, la gestione di pedaggi e violazioni e la conformità alle normative sui trasporti.

Per le aziende che stanno passando ai veicoli elettrici, la piattaforma fornisce una guida esperta sulla selezione dei veicoli elettrici, sull'infrastruttura di ricarica e sulla formazione dei conducenti. La loro tecnologia avanzata per le flotte fornisce informazioni in tempo reale, strumenti mobili per i conducenti e analisi per ottimizzare le prestazioni.

Wheels, Inc. funzionalità/funzioni

Consolida leasing, manutenzione, carburante e telematica in un unico luogo per una gestione della flotta senza soluzione di continuità

Ottieni consigli di esperti su veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica e formazione dei conducenti

Implementa programmi di sicurezza per incoraggiare una guida responsabile e ridurre al minimo i rischi

Scegli l'outsourcing completo o servizi personalizzati per allinearti ai tuoi requisiti aziendali

Limiti di Wheels, Inc

L'impostazione del sistema comporta costi significativi

Prezzi di Wheels, Inc

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wheels, Inc

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Per saperne di più: Come implementare la gestione del ciclo di vita IT

10. Lytx (Il migliore per il coaching dei conducenti basato sull'IA e la prevenzione delle collisioni)

tramite Lytx

Lytx è un software leader nel monitoraggio delle flotte che combina IA, visione artificiale e monitoraggio GPS in tempo reale per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la conformità. Aiuta i gestori delle flotte a monitorare il comportamento dei conducenti, ridurre gli incidenti e ottimizzare le operazioni attraverso informazioni utili.

La funzionalità/funzione distintiva di Lytx è il rilevamento dei rischi basato sull'IA, che identifica oltre 60 comportamenti di guida non sicuri, dalla guida distratta alla frenata brusca, e fornisce avvisi istantanei in cabina per una correzione immediata. Il sistema telematico video acquisisce filmati ad alta definizione (inclusa la visione notturna e a 360 gradi), consentendo un coaching basato su prove concrete e una risoluzione più rapida degli incidenti.

Funzionalità Lytx

Rileva la guida rischiosa (come l'eccesso di velocità o la distrazione) e ricevi avvisi in tempo reale per prevenire le collisioni

Semplifica i requisiti ELD, DVIR e DOT con registri, ispezioni e reportistica automatizzati per i conducenti

Monitoraggio dei consumi di carburante per ridurre gli sprechi e massimizzare l'efficienza

Accedi al servizio clienti dedicato per risolvere rapidamente i problemi e garantire tempi di attività più elevati della flotta

Limiti di Lytx

Offre funzioni limitate oltre al monitoraggio della sicurezza

Gli utenti hanno segnalato problemi con le telecamere Lytx, un servizio clienti che non risponde e continui malfunzionamenti del sistema

Prezzi Lytx

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lytx

G2: 4. 4/5 (170+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lytx?

Le telecamere stanno lavorando bene, la tempestività con cui veniamo avvisati di eventuali discrepanze o potenziali problemi è ottima. LYTX è al top per quanto riguarda la revisione dei video. Il supporto clienti per i problemi che abbiamo avuto ha risposto rapidamente con delle soluzioni.

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti software per la gestione delle operazioni

Usa ClickUp per trasformare la gestione della flotta e ottenere la massima efficienza

Dover destreggiarsi tra orari, guasti e aggiornamenti dei conducenti è estenuante. Fogli di calcolo, app disordinate e informazioni sparse ti fanno perdere tempo. I software e gli strumenti tradizionali di monitoraggio della flotta rendono tutto più difficile perché si finisce per passare costantemente da un'app all'altra, correggere errori e cercare aggiornamenti.

ClickUp cambia tutto. Riunisce tutte le attività, i programmi e le comunicazioni della flotta in un'unica dashboard. Assegna i lavori, monitora i veicoli e registra la manutenzione senza problemi. ClickUp lavora come te, così risparmi tempo e mal di testa.

Pronto a riprendere il controllo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp: la tua flotta (e il tuo team) ti ringrazieranno!