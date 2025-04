Modelli gratis per l'inventario alimentare per organizzare e monitorare le scorte

Se lavori nel settore alimentare o semplicemente ami cucinare a casa, sai quanto sia importante tenere traccia degli ingredienti e delle scorte. Rimanere organizzati può farti risparmiare tempo, ridurre gli sprechi e assicurarti di non rimanere mai senza gli elementi essenziali.

È qui che entrano in gioco i modelli per l'inventario degli alimenti!

Organizzano le informazioni, fornendo una panoramica di ciò che è in magazzino, di ciò che sta per finire e di ciò che sta per scadere. Questo offre un duplice vantaggio: risparmiare denaro ed evitare gli sprechi.

In questo articolo abbiamo raccolto più di 15 modelli di inventario alimentare per aiutarti a gestire le tue scorte. Iniziamo.

🔎 Lo sapevi? Una gestione efficiente dell'inventario alimentare riduce i costi di trasporto fino al 25%!

Cosa sono i modelli di inventario alimentare?

Un modello di inventario alimentare offre un quadro strutturato per il monitoraggio, la gestione e l'organizzazione delle scorte alimentari.

Che tu gestisca un food truck, un ristorante di lusso o una semplice cucina casalinga, questi modelli ti consentono di sapere cosa è disponibile in magazzino, cosa deve essere rifornito e cosa sta per scadere.

Il modello ti aiuta a preparare un elenco aggiornato dell'inventario, rendendo disponibili tutti gli ingredienti chiave senza sprechi. Ti aiuta anche a pianificare l'inventario, in quanto ti consente di sapere quali elementi stanno per finire.

Infine, aiutano nella gestione delle risorse ottimizzando l'uso del cibo, riducendo il deterioramento, migliorando la disponibilità e ottimizzando il consumo di cibo.

➡️ Per saperne di più: Come creare un sistema di gestione dell'inventario

Cosa rende un modello di inventario alimentare valido?

Un modello di inventario alimentare offre una serie di vantaggi. Ma cosa distingue un buon modello di inventario alimentare dagli altri?

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave a cui puoi prestare attenzione:

Facilità d'uso : il modello deve essere semplice e intuitivo, in modo che chiunque possa utilizzarlo, indipendentemente dalle proprie conoscenze tecniche

Categorizzazione degli alimenti : Dovrebbe consentire di separare gli alimenti in base a fattori quali deperibilità o non deperibilità, prodotti freschi, elementi congelati, prodotti secchi, ecc.

Monitoraggio della data di scadenza : il modello dovrebbe avere una colonna per la data di scadenza del prodotto, che consente di utilizzare il prodotto in modo tempestivo e ridurre al minimo gli sprechi

Indicatore della quantità di scorte : Infine, è necessario avere accesso ai campi che indicano gli ultimi livelli delle scorte. Questo previene le rotture di stock ed evita l'acquisto eccessivo di elementi

Cronologia acquisti/rifornimenti : un registro di quando l'elemento è stato acquistato o rifornito in modo da poter monitorare le metriche dell'inventario come la frequenza di acquisto/rifornimento

Monitoraggio dei prezzi : tenere un registro del costo per elemento per tenere traccia delle spese e pianificare il budget

Dettagli del fornitore : questo campo conterrà l'elenco dei fornitori o le informazioni sul fornitore, consentendoti di metterti rapidamente in contatto con loro per il rifornimento o l'acquisto

Integrazione degli strumenti di IA: l'uso di strumenti di IA nella gestione dell'inventario vi consentirà di attingere a nuove possibilità. Utilizzateli per prevedere le tendenze dell'inventario, prevedere la domanda di prodotti, prevedere quando un prodotto finirà e persino effettuare ordini automaticamente

💡 Consiglio dell'esperto: sebbene l'indicatore della quantità di scorte debba contenere un valore numerico, cerca un modello che utilizzi un codice colore per aiutarti a monitorare visivamente lo stato delle scorte.

18 modelli di inventario alimentare

Che tu stia utilizzando un sofisticato software di ottimizzazione dell'inventario per i titolari di ristoranti o semplici fogli di calcolo per mantenere organizzata la dispensa, ecco alcuni dei migliori modelli di gestione dell'inventario che si integreranno nel tuo stack tecnologico:

1. Modello di inventario di ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo del tuo inventario oggi stesso con il modello di inventario ClickUp

Il modello di inventario ClickUp è progettato per una gestione più generica dell'inventario. Tuttavia, è possibile personalizzarlo in base alle proprie preferenze e utilizzarlo per monitorare i dati dell'inventario alimentare. Offre una panoramica completa dei livelli delle scorte e dei dettagli collegati.

Il modello consente di visualizzare sei diverse visualizzazioni, come "Inventario", "Per fornitore", ecc. Ciò consente una visualizzazione dei dati senza sforzo e una gestione pratica dell'inventario.

🏅Ideale per: Aziende alla ricerca di una soluzione versatile per gestire e monitorare i livelli di inventario di diversi elementi.

➡️ Per saperne di più: Modelli di inventario gratis per Excel, Fogli di lavoro e Elenchi ClickUp

2. Modello per l'inventario del ristorante ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai scorta di ingredienti prima che finiscano con il modello per l'inventario del ristorante di ClickUp

Il modello per l'inventario del ristorante di ClickUp è più in linea con i requisiti del settore della ristorazione. Utilizzalo per mantenere livelli di scorte, ordini e registri di consegna accurati. È possibile selezionare stati personalizzati come "Nuovo elemento", "Esaurito", "In magazzino", ecc. per monitorare da vicino i livelli delle scorte.

Questo modello di inventario alimentare per ristoranti offre flessibilità nel passaggio tra "Consumo settimanale", "Spazio di archiviazione degli elementi" e "Esaurito", rendendo più organizzato l'accesso alle informazioni.

🏅Ideale per: Ideale per gestire l'inventario del ristorante e ridurre gli sprechi alimentari.

3. Modello ClickUp per la gestione dell'inventario

Ottieni il modello gratis Evita le carenze e le eccedenze di scorte con il modello di gestione dell'inventario ClickUp

Il modello ClickUp per la gestione dell'inventario semplifica la gestione di un elenco di inventario ampio o complesso. La scheda panoramica di questo modello funge da dashboard, consentendo il monitoraggio in tempo reale dei livelli di inventario, della disponibilità delle scorte, dei movimenti delle scorte e delle fluttuazioni dei costi.

Il layout dell'elenco consente di organizzare i dettagli del prodotto, come il nome del prodotto, il prezzo, ecc. È anche possibile utilizzare i tag per classificare i prodotti nell'inventario.

🏅Ideale per: Rivenditori e responsabili dell'inventario alla ricerca di una soluzione affidabile per monitorare e analizzare i dati dell'inventario.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software di gestione dell'inventario per l'e-commerce

4. Modello di report di inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Genera reportistica approfondita dell'inventario in pochi secondi con il modello di report dell'inventario di ClickUp

Il modello di rapporto di inventario di ClickUp facilita il monitoraggio dei livelli delle scorte di prodotti e la pianificazione di ordini futuri. È dotato di una tabella personalizzabile che è possibile aggiornare per riflettere le scorte disponibili. Queste informazioni consentono di prendere decisioni relative agli acquisti, ovvero se desideri effettuare un nuovo ordine o meno.

Funziona alla grande come strumento decisionale. Se aggiorni regolarmente questo report, funge anche da dispositivo di registrazione.

🏅Ideale per: responsabili e team di inventario per un processo decisionale e una convalida efficaci del rifornimento. Aiuta anche nella manutenzione dei record.

💡 Consiglio dell'esperto: Utilizza il metodo First In, First Out (FIFO) per utilizzare le scorte più vecchie prima delle consegne di cibo per ridurre al minimo il deterioramento.

5. Modello ClickUp per ordini di acquisto e inventario

Ottieni il modello gratis Consolida gli ordini di acquisto e il monitoraggio dell'inventario in un unico posto con il modello per ordini di acquisto e inventario su ClickUp

Il modello per ordini di acquisto e inventario su ClickUp semplifica la gestione degli ordini di acquisto e li collega agli elementi dell'inventario.

Il modello di inventario consente di scegliere tra stati personalizzati per monitorare lo stato di ogni ordine tenendo d'occhio il valore dell'inventario. L'integrazione dei processi di ordine di acquisto con una gestione accurata dell'inventario previene lo spreco di cibo e consente di risparmiare denaro.

🏅Ideale per: Ristoranti che cercano di unificare le operazioni di ristorazione come l'acquisto di ordini e il monitoraggio dell'inventario per una maggiore efficienza.

6. Modello ClickUp per l'inventario delle forniture per ufficio

Ottieni il modello gratis Non rimanere mai più senza i tuoi alimenti essenziali con il modello di inventario delle forniture per ufficio ClickUp

Le forniture per ufficio non devono essere solo cucitrici e cancelleria! Utilizza il modello di inventario delle forniture per ufficio ClickUp per creare un registro organizzato di tutti i tuoi elementi a rapida rotazione.

Acquisire preziose informazioni sui livelli di inventario rende più facile effettuare ordini rapidi e garantire che non si esauriscano mai i prodotti necessari.

Inoltre, puoi usarlo per trovare il perfetto equilibrio tra scorte eccessive e carenze!

🏅Ideale per: attività di fast food che cercano di monitorare e gestire le scorte di cibo a supporto delle operazioni quotidiane.

7. Modello ClickUp per un semplice inventario aziendale

Ottieni il modello gratis Mantieni organizzato l'inventario aziendale con il modello di registro dell'inventario aziendale semplice di ClickUp

Come indica il nome, il modello di registro dell'inventario aziendale semplice di ClickUp è stato realizzato pensando alla facilità di accesso. Utilizzalo per mantenere un registro chiaro e organizzato degli elementi dell'inventario.

Scegli tra una selezione di stati personalizzati per monitorare il ciclo di vita di ogni prodotto alimentare. È particolarmente utile quando si lavora con elementi deperibili in quanto consente di mantenere l'elenco dell'inventario per la massima sicurezza alimentare e il minimo spreco di cibo.

🏅Ideale per: aziende alimentari di piccole e medie dimensioni che cercano uno strumento semplice ma efficace per il monitoraggio e la gestione dell'inventario dei prodotti deperibili.

8. Modello ClickUp per il costo delle ricette del ristorante

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello per il costo delle ricette del ristorante di ClickUp per calcolare con precisione i costi delle ricette

Ti chiedi quanto costa il cibo di ogni piatto del tuo menu? Il modello ClickUp per il costo delle ricette dei ristoranti ti aiuterà a scoprirlo.

Questo modello di inventario per ristoranti include campi personalizzati per ricette, dettagli del fornitore, unità di misura (UOM), resa della ricetta e UOM per ricetta per il calcolo automatico dei costi del cibo. Bilanciare i costi senza compromettere la ricetta degli elementi del menu è la chiave per l'esito positivo di qualsiasi ristorante!

🏅Ideale per: chef e gestori di ristoranti che desiderano gestire meticolosamente il costo per piatto per una maggiore redditività.

🧠 Curiosità: Per un ristorante medio, 10-15 elementi essenziali del menu rappresentano quasi il 50% del fatturato. Quindi, date la priorità in modo intelligente per sfruttare queste opportunità.

9. Modello di modulo per ordine di fornitura ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica gli ordini di fornitura e previeni le carenze con il modello di modulo per ordini di fornitura di ClickUp

Il modello di modulo per l'ordine di fornitura di ClickUp aiuta a semplificare la richiesta e la gestione degli ordini di fornitura.

È dotato di campi personalizzabili per acquisire dettagli quali la descrizione dell'elemento, la quantità richiesta, le informazioni sul fornitore, ecc. , in modo da acquisire tutti i dati necessari da inserire nel software di logistica. Monitoraggio dello stato dell'ordine, dall'invio all'evasione, per non rimanere mai senza prodotti essenziali!

🏅Ideale per: Ristoranti e aziende alimentari che desiderano rafforzare i propri processi di ordine delle forniture utilizzando un approccio strutturato e collaborativo.

10. Modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza il processo di ordine dei prodotti e il monitoraggio dell'inventario in entrata con il modello di modulo d'ordine prodotti di ClickUp

Il Modulo per ordini di prodotti di ClickUp facilita la gestione efficiente degli ordini di prodotti per una consegna accurata e puntuale. Questo modello di inventario uniforme include campi per le informazioni sui clienti, i dettagli dei prodotti, la quantità dell'ordine e i termini di pagamento.

Queste informazioni ti consentono di mantenere più facilmente uno stock ottimale dei tuoi alimenti a rapida rotazione, in modo da non rimanere mai senza e onorare ogni ordine!

🏅Ideale per: Ristoranti e attività di consegna di cibo a domicilio che desiderano monitorare i livelli delle scorte.

11. Modello ClickUp per l'evasione degli ordini

Ottieni il modello gratis Imposta un'evasione degli ordini senza intoppi, dall'acquisto alla consegna, con il modello ClickUp per l'evasione degli ordini

Stai cercando di impostare una consegna regolare e tempestiva dei tuoi prodotti alimentari? Utilizza il modello di evasione ordini di ClickUp. È dotato di stati personalizzati per monitorare ogni fase dell'evasione degli ordini e contiene specifiche dettagliate degli ordini.

Queste informazioni ti aiutano a risparmiare tempo in attività che richiedono molto tempo, come la ricerca manuale dello stato degli ordini. Ora ogni consegna di cibo porterà un sorriso sui volti dei tuoi clienti.

🏅Ideale per: ristoranti, panetterie e aziende di consegna di cibo che cercano di migliorare l'efficienza e la precisione nell'evasione degli ordini attraverso una gestione pratica dell'inventario.

➡️ Per saperne di più: Che cos'è una nota di ricevimento merci (GRN) e perché è importante?

12. Modello di foglio di inventario del ristorante di Coefficient

via Coefficiente

Il modello di foglio di inventario del ristorante di Coefficient aiuta i manager a mantenere un registro accurato dell'inventario. Questo aiuta a controllare le scorte e a gestire i costi in modo efficiente.

L'interfaccia intuitiva consente di registrare gli elementi dell'inventario, monitorare le quantità, controllare i tassi di utilizzo e calcolare i livelli di riordino. L'integrazione con Fogli Google lo rende un'ottima scelta se si opera nell'area di lavoro di Google.

🏅Ideale per: Ristoratori alla ricerca di un foglio di inventario per semplificare il monitoraggio dell'inventario e prendere decisioni informate per ridurre gli sprechi alimentari e ottimizzare gli ordini di fornitura.

13. Modello di foglio di calcolo per l'inventario alimentare per modello. Netto

Come suggerisce il nome, il modello di foglio di calcolo per l'inventario alimentare è disponibile come foglio di calcolo, il che lo rende compatibile con Fogli Google e Microsoft Excel.

Consente il monitoraggio dell'intero stock alimentare attraverso un layout strutturato di colonne per nome del prodotto, categoria alimentare, quantità, scadenza, ecc. Ciò aiuta a mantenere la sicurezza alimentare ed eliminare gli sprechi alimentari senza compromettere la disponibilità.

🏅Ideale per: Ideale per aziende alimentari, ristoranti e servizi di catering che desiderano mantenere un inventario accurato e organizzato delle scorte alimentari.

14. Modello di inventario alimentare Home di Template. Net

Mentre diversi modelli del nostro elenco aiutano a mantenere l'inventario del ristorante, eccone uno per la casa. Il modello Home Food Inventory aiuta le famiglie a mantenere un registro organizzato della dispensa e delle scorte di cucina.

Registra tutti gli elementi della dispensa e organizzali in categorie come "Cereali", "Prodotti in scatola", "Spezie", ecc. per avere una panoramica completa. Monitorare le quantità e le scadenze per una pianificazione efficace dei pasti senza sprechi.

🏅Ideale per: Individui e famiglie che desiderano organizzare l'inventario alimentare di casa e tenere a portata di mano gli ingredienti necessari.

15. Modello di lista di controllo per l'inventario della dispensa della cucina. Netto

A proposito di dispense, ecco un altro modello di lista di controllo per l'inventario della dispensa. Ti aiuta a mantenere livelli ottimali di scorte alimentari in modo da poter cucinare i tuoi piatti preferiti senza rimanere senza scorte e senza fare scorte eccessive.

Usalo per tenere traccia degli alimenti, delle quantità, delle date di scadenza e dei requisiti speciali di spazio di archiviazione per mantenere una scorta di ingredienti freschi e genuini.

🏅Ideale per: Cuochi casalinghi e appassionati di cucina che amano sperimentare in cucina e desiderano mantenere la dispensa ben fornita e organizzata.

🧠 Curiosità: Refrigerare il pane accelera il processo di deterioramento, quindi congelalo!

16. Modulo per l'inventario delle consegne di cibo da Template. Net

Il modello di modulo per l'inventario delle consegne di cibo è progettato per le aziende che operano nel segmento delle consegne di cibo.

Offre un formato strutturato per registrare e monitorare ogni consegna di cibo completata, annotando dettagli chiave come il nome dell'azienda, la persona di contatto, la data di consegna, i dettagli dell'ordine e il metodo/modalità di pagamento.

Questo aiuta a gestire in modo efficiente la parte finanziaria delle attività di consegna di cibo, assicurando che nessuna consegna vada male.

🏅Ideale per: le aziende di consegna di cibo a domicilio che desiderano mantenere un registro accurato e verificabile delle loro consegne per migliorare la gestione dell'inventario e l'esperienza del cliente.

17. Modello di elenco per lo spazio di archiviazione degli alimenti di Template. Net

Hai un frigorifero o una dispensa pieni di scorte alimentari e non sai come conservarle?

Utilizza il modello di Elenco per la conservazione degli alimenti. Questo strumento aiuta a gestire in modo efficiente le scorte alimentari. È dotato di sezioni per gli elementi della dispensa, del frigorifero e del congelatore, a seconda di come li conservi.

Monitorate sistematicamente i prodotti, le condizioni di conservazione, le quantità e le scadenze per garantire la sicurezza alimentare, preservare la freschezza e prevenire il deterioramento.

🏅Ideale per: Famiglie numerose che fanno scorta di alimenti per pianificare i pasti in modo efficiente.

18. Modello di piano di gestione dell'inventario del ristorante da Template. Net

Il modello del piano di gestione dell'inventario del ristorante è un quadro di riferimento per i ristoranti per monitorare e controllare i livelli delle scorte. Il modello dell'inventario alimentare del ristorante delinea gli obiettivi chiave, come il monitoraggio accurato, la minimizzazione dei costi, i processi di rifornimento semplificati e il miglioramento delle previsioni.

Questo aiuta a standardizzare i processi, soprattutto nei grandi stabilimenti e nelle catene di ristoranti.

🏅Ideale per: le catene di ristoranti e le grandi strutture possono utilizzare questo modello di inventario per ristoranti per stabilire standard e migliori pratiche di gestione dell'inventario.

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative a Microsoft Excel

Mantieni un inventario alimentare sano con ClickUp

Che lo utilizzi a casa o al ristorante, un modello di inventario alimentare è fondamentale per mantenere un registro organizzato degli elementi alimentari, ridurre gli sprechi e il deterioramento, risparmiare denaro e garantire un funzionamento regolare.

Essendo l'app per tutto al lavoro, ClickUp è una piattaforma flessibile che ti aiuta a tenere sotto controllo i livelli delle scorte, sia che tu le stia immagazzinando o utilizzando. Utilizza uno dei modelli sopra riportati per mantenere un documento aggiornato di tutti i tuoi alimenti, assicurandoti di non rimanere mai senza, di non sprecare cibo o di non fare scorte eccessive!

Inoltre, le funzionalità di collaborazione in tempo reale, l'integrazione con l'IA, le dashboard interattive, gli aggiornamenti in tempo reale e la perfetta integrazione con altri strumenti lo rendono una scelta eccellente.

Tieni sotto controllo il tuo elenco di inventario. Iscriviti subito a ClickUp!