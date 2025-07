i 13 migliori concorrenti di NetSuite per la gestione aziendale nel 2025

Sapevi che l'inefficienza costa alle aziende fino al 30% del loro fatturato ogni anno?

La soluzione? Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) solido e scalabile che collega ogni parte della tua azienda, semplificando le operazioni e favorendo la crescita.

Per anni, NetSuite è stata una forza dominante nello spazio ERP. Ma è davvero all'altezza delle aspettative? O esiste un'alternativa più flessibile ed economica che ti sta aspettando?

Continua a leggere per scoprire i principali concorrenti di NetSuite con funzionalità complete per crescere in modo più intelligente e veloce. 🚀

Ecco una rapida panoramica delle 13 migliori alternative a NetSuite, ciascuna eccellente in diverse funzioni aziendali, quali finanza, CRM, project management e automazione: : Il migliore per la gestione aziendale personalizzabile ClickUp: Il migliore per la gestione aziendale personalizzabile

Odoo: Ideale per la flessibilità ERP e CRM open source

Microsoft Dynamics 365: Ideale per l'integrazione ERP e CRM di livello aziendale

Sage Intacct: Il migliore per la gestione finanziaria e l'automazione basate sull'IA

Quickbooks Enterprise: Il migliore per la contabilità e la gestione dell'inventario

Acumatica: Ideale per soluzioni ERP scalabili e gestione degli acquisti

Xero: Ideale per la contabilità e l'automazione finanziaria delle piccole imprese

SAP S/4HANA Cloud: Ideale per soluzioni di gestione aziendale basate sull'IA

Epicor Kinetic: Ideale per ERP cognitivi incentrati sulla produzione

Infor M3: Ideale per la gestione di flussi di lavoro aziendali complessi

IFS Cloud ERP: Il migliore per la gestione delle risorse aziendali basata sull'IA

Certinia: Ideale per le aziende di servizi e per le funzionalità di gestione finanziaria

Workday: Ideale per una perfetta integrazione delle risorse umane e della finanza

🔎 Lo sapevi? Oracle possiede NetSuite, uno dei suoi maggiori rivali! Oracle ha acquisito NetSuite per 9,3 miliardi di dollari nel 2016, integrandolo completamente nel proprio ecosistema. Tuttavia, possiede anche Oracle Fusion Cloud ERP, un concorrente di NetSuite!

Che cos'è NetSuite?

tramite NetSuit

NetSuite è una soluzione software ERP basata su cloud che centralizza le operazioni aziendali principali. Integra la contabilità di progetto, la gestione della catena di fornitura, l'elaborazione degli ordini e la reportistica finanziaria, fornendo una piattaforma unificata per migliorare l'efficienza e la scalabilità.

Gestione finanziaria: automatizza la contabilità, il budgeting e il monitoraggio delle entrate

Gestione dell'inventario: Monitora le scorte, semplifica l'evasione degli ordini e riduci gli errori

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) : gestisci le attività commerciali, il marketing e le interazioni con i clienti

Gestione magazzino: Ottimizza la logistica, l'approvvigionamento e le relazioni con i fornitori

Business intelligence e reportistica: Ottieni informazioni in tempo reale con dashboard personalizzabili

Limiti di NetSuite

📈 Il mercato globale dell'ERP è in forte espansione e dovrebbe raddoppiare da 55,38 miliardi di dollari nel 2024 a 110,15 miliardi di dollari entro il 2034, con un CAGR del 7,1%! Con la domanda in forte aumento, le aziende hanno bisogno di soluzioni software ERP scalabili ed economiche, ma non tutti gli strumenti sono all'altezza.

Questo vale anche per NetSuite ERP. La sua struttura rigida, i costi elevati e la configurazione complessa spingono molte aziende a cercare alternative più flessibili.

Ecco i suoi punti deboli:

Complessità dei prezzi : aspettati spese iniziali e ricorrenti elevate. La sottoscrizione annuale di NetSuite include costi per la piattaforma, costi per utente e costi aggiuntivi per moduli e integrazioni aggiuntivi, rendendolo un impegno costoso

Supporto clienti limitato: Pagate di più per un servizio prioritario. NetSuite offre un supporto di base con assistenza telefonica per problemi critici e una knowledge base consultabile, costringendo le aziende ad aggiornare il servizio per ottenere tempi di risposta più rapidi e un supporto completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Implementazione lunga: Attesa più lunga per l'avvio. L'implementazione di NetSuite richiede una configurazione approfondita, la migrazione dei dati e la formazione dei dipendenti, spesso ritardando la piena adozione e interrompendo i processi aziendali

Restrizioni di personalizzazione: Modificabile con flessibilità limitata. Sebbene NetSuite consenta la personalizzazione, le modifiche avanzate spesso richiedono sviluppatori o consulenti di terze parti, rendendo più difficile adattare il sistema alle tue esigenze specifiche

Interfaccia utente complessa: Navigazione in flussi di lavoro rigidi. L'interfaccia utente disordinata di NetSuite richiede settimane di formazione, rallentando l'adozione e la produttività. Inoltre, i problemi di sincronizzazione dei dati creano ostacoli per le aziende che necessitano di operazioni senza interruzioni

Le migliori alternative a NetSuite in sintesi

Prima di approfondire i dettagli, ecco un rapido confronto tra i principali concorrenti di Netsuite, i casi d'uso ideali e le funzionalità/funzioni distintive.

Soluzione 🏆 Ideale per ✅ Migliori funzionalità/funzioni ClickUp Aziende che necessitano di una piattaforma all-in-one Gestione delle attività e dei progetti, CRM, strumenti di IA, flussi di lavoro personalizzabili, strumenti di collaborazione Odoo Piccole e medie imprese App open source, modulari, scalabili e flessibili ERP Microsoft Dynamics 365 Grandi aziende e aziende di grandi dimensioni Informazioni basate sull'IA, integrazioni Microsoft senza soluzione di continuità, strumenti finanziari e commerciali efficaci Sage Intacct Team finanziari, contabili, CFO Gestione avanzata della liquidità, dashboard in tempo reale, soluzione di contabilità multi-entità QuickBooks Enterprise Aziende in crescita, ideali per la vendita al dettaglio, l'e-commerce e la produzione Contabilità scalabile, gestione dell'inventario, gestione delle buste paga Acumatica Aziende di medie dimensioni, in particolare nel settore manifatturiero ed edile ERP basato su cloud, prezzi illimitati per gli utenti, orientato al cliente Xero Piccole imprese, startup e liberi professionisti Contabilità semplificata, monitoraggio finanziario in tempo reale, interfaccia intuitiva SAP S/4HANA Cloud Grandi aziende clienti, aziende globali ERP basato su IA e analisi predittiva aziendale Epicor Kinetic Aziende di produzione e distribuzione ERP specifico per settore, gestione approfondita della catena di fornitura e automazione del magazzino Infor M3 Alimentare, bevande, moda e prodotti chimici Automazione avanzata del magazzino e dell'inventario, ERP basato su cloud IFS Cloud ERP Settori ad alta intensità di capitale come l'edilizia e l'aerospaziale ERP basato su progetti, gestione delle risorse Certinia Aziende basate sui servizi PSA (Professional Services Automation) potente, ideale per le aziende di servizi professionali Workday Aziende incentrate sulle risorse umane e orientate alla finanza Gestione del capitale umano (HCM), gestione delle retribuzioni, pianificazione avanzata della forza lavoro e analisi dei dati

I principali concorrenti di NetSuite da tenere d'occhio

🧠 Curiosità: il primo sistema ERP in assoluto è stato sviluppato negli anni '60 da un'azienda manifatturiera che cercava di automatizzare la gestione dell'inventario. Quello che era iniziato come un semplice strumento è ora un settore multimiliardario che alimenta aziende in tutto il mondo! 🌍

Che tu abbia bisogno di una soluzione di gestione finanziaria migliore, di una maggiore scalabilità o di integrazioni flessibili, lo strumento giusto fa la differenza!

Ecco i principali concorrenti di Netsuite che stanno facendo scalpore nel campo:

1. ClickUp (ideale per la gestione aziendale personalizzabile)

Pianifica, monitora e ottimizza la gestione delle prestazioni della tua azienda con ClickUp

La gestione della tua azienda non è un'attività standardizzata e ClickUp ti garantisce che non dovrai mai scendere a compromessi. Come app completa per il lavoro, riunisce team, processi e dati in un unico sistema connesso, aiutandoti a ottimizzare i flussi di lavoro, automatizzare le operazioni e scalare senza sforzo.

Il Project Management di ClickUp ti consente di rimanere in linea con la visibilità in tempo reale dei carichi di lavoro, delle capacità e delle sequenze dei progetti. Dashboard e report personalizzati mostrano la gestione dei ricavi, la pianificazione delle risorse aziendali e i KPI, mantenendo agile la leadership.

Ma non è tutto! ClickUp combina CRM e project management per aiutarti a monitorare i lead, automatizzare le vendite e gestire i clienti senza uscire dalla tua area di lavoro. Tutto, dall'onboarding dei client al monitoraggio delle trattative e alla gestione degli ordini, è centralizzato all'interno di ClickUp CRM.

Lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante! Questo assistente basato sull'intelligenza artificiale automatizza le attività ripetitive, genera report istantanei, riepiloga/riassume le riunioni e identifica le incongruenze nel flusso di lavoro. In questo modo, il tuo team può concentrarsi sul lavoro ad alto impatto invece che sulle attività amministrative.

Automatizza il follow-up commerciale, monitora le attività cardine dei progetti o semplifica le approvazioni interne senza perdite di tempo con ClickUp

Le automazioni di ClickUp eliminano il lavoro manuale: assegnano attività, aggiornano gli stati, attivano notifiche e gestiscono le approvazioni automaticamente. Niente più avanti e indietro, solo flussi di lavoro fluidi che mantengono in movimento i team interfunzionali.

💡Suggerimento: Una strategia aziendale vincente non è solo pianificazione, ma anche esecuzione e lavoro di squadra. Utilizza un'analisi SWOT per ottimizzare i processi, quindi dai vita alla tua strategia con gli strumenti di collaborazione di ClickUp. Usa i documenti di ClickUp per documentare le iniziative, centralizzare i dettagli e creare wiki interni con modifica in tempo reale e formattazione avanzata. Hai bisogno di decisioni rapide? La chat di ClickUp mantiene le conversazioni collegate alle attività, così nulla va perso in email o messaggi sparsi!

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

💡 Suggerimento: sei indeciso tra ERP e CRM? Perché scegliere uno solo quando puoi averli entrambi? ClickUp combina il meglio dei due mondi, offrendoti project management, monitoraggio commerciale, automazione del flusso di lavoro e personalizzazione completa, il tutto in un'unica piattaforma.

Limiti di ClickUp

Il suo ampio set di funzionalità/funzioni potrebbe risultare eccessivo per i nuovi utenti

Alcune funzionalità/funzioni IA avanzate richiedono una curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Ho utilizzato ClickUp per affrontare diverse sfide aziendali, che spaziano dalla gestione strategica e del portfolio alla supervisione delle risorse e dei fornitori, fino alle soluzioni ERP. Grazie alla creazione e all'automazione dei processi aziendali, ho osservato un notevole miglioramento dell'efficienza operativa. Le funzionalità di reportistica della piattaforma, tra cui dashboard complete e prospettive sulle risorse, hanno contribuito in modo significativo a una comprensione più ampia e approfondita del nostro panorama aziendale complessivo.

Ho utilizzato ClickUp per affrontare diverse sfide aziendali, che spaziano dalla gestione strategica e del portfolio alla supervisione delle risorse e dei fornitori, fino alle soluzioni ERP. Grazie alla definizione e all'automazione dei processi aziendali, ho osservato un notevole miglioramento dell'efficienza operativa. Le funzionalità di reportistica della piattaforma, tra cui dashboard complete e prospettive sulle risorse, hanno contribuito in modo significativo a una comprensione più ampia e approfondita del nostro panorama aziendale complessivo.

2. Odoo (ideale per la flessibilità ERP e CRM open source)

tramite Odoo

Odoo è un software ERP all-in-one che cresce con te. Inizia con le funzioni essenziali, come inventario, risorse umane, marketing o contabilità, e espandi il sistema man mano che cresci. La sua struttura modulare ti consente di creare il sistema aziendale perfetto, adattandolo alle tue esigenze specifiche.

Cosa offre di speciale? La sua flessibilità open source ti garantisce il massimo controllo. La versione gratuita consente una personalizzazione completa, mentre la versione Enterprise offre hosting, manutenzione e assistenza di esperti, ideale per le aziende che necessitano di una soluzione ERP completamente gestita.

Migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Gestisci la tua azienda da qualsiasi luogo con il web, i desktop e i dispositivi mobili

Rimani al passo con la logistica grazie al monitoraggio in tempo reale di magazzini e posizioni

Integra scanner di codici a barre e sistemi POS per una gestione dell'inventario senza intoppi

Automatizza la gestione degli ordini con l'ottimizzazione della catena di fornitura basata sull'IA

Limiti di Odoo

Le personalizzazioni avanzate richiedono competenze tecniche, rendendo la configurazione complessa per chi non è uno sviluppatore

Dipendenza da sviluppatori esterni per le modifiche, con conseguenti costi più elevati e tempi di implementazione più lunghi

Prezzi Odoo

Free Forever

Standard: 24,90 $ al mese per utente

Personalizzato: 37,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2 : 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1200 recensioni)

Ciò che mi piace di più di Odoo ERP è la sua soluzione all-in-one che copre un ampio intervallo di esigenze aziendali, dalla contabilità ai sistemi di gestione dell'inventario, con una facile personalizzazione e un'interfaccia intuitiva. Aiuta a semplificare le operazioni e a migliorare l'efficienza complessiva.

Ciò che mi piace di più di Odoo ERP è la sua soluzione all-in-one che copre un ampio intervallo di esigenze aziendali, dalla contabilità ai sistemi di gestione dell'inventario, con una facile personalizzazione e un'interfaccia intuitiva. Aiuta a semplificare le operazioni e a migliorare l'efficienza complessiva.

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (ideale per l'integrazione ERP e CRM di livello aziendale)

tramite Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics è una suite completa progettata per semplificare le operazioni, migliorare l'esperienza dei clienti e promuovere decisioni più intelligenti. Il suo più grande vantaggio? La profonda integrazione con MS 365, Power BI e Teams, perfetta per le aziende nell'ecosistema Microsoft.

La sua soluzione di punta, Business Central, unifica finanza, operazioni, commerciale e assistenza clienti in un unico sistema basato su cloud, consentendo una scalabilità senza soluzione di continuità. Le informazioni basate sull'IA, l'automazione e l'analisi in tempo reale ti aiutano a operare in modo più intelligente senza aumentare i costi.

Funzionalità/funzioni migliori di Microsoft Dynamics 365

Unifica i dati ERP e CRM per ottenere informazioni in tempo reale su finanza, commerciale e operazioni

Automatizza la gestione finanziaria con previsioni, reportistica e monitoraggio delle spese

Migliora le relazioni con i clienti grazie alle informazioni commerciali basate sull'IA e all'analisi predittiva del business

Ottimizza le operazioni di assistenza sul campo con pianificazione intelligente, monitoraggio e assistenza remota

Limiti di Microsoft Dynamics 365

Costi di implementazione elevati: più adatto alle aziende con budget IT elevati

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione

Prezzi Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 $/mese per utente

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 4,0/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 180 recensioni)

Questo strumento è come avere un segretario altamente efficiente che semplifica il tuo lavoro; ha un'incredibile varietà di applicazioni che ci hanno permesso di aumentare la nostra produttività. Si integra anche con quasi tutti i programmi Microsoft, consentendoci di mantenere un eccellente controllo delle finanze e delle vendite grazie al collegamento con Excel.

Questo strumento è come avere un segretario altamente performante che semplifica il tuo lavoro; ha un'incredibile varietà di applicazioni che ci ha permesso di aumentare la nostra produttività. Si integra anche con quasi tutti i programmi Microsoft, consentendoci di mantenere un eccellente controllo delle finanze e delle vendite grazie al collegamento con Excel.

➡️ Per saperne di più: Alternative e concorrenti di Microsoft Dynamics 365

4. Sage Intacct (ideale per la gestione finanziaria e l'automazione basate sull'IA)

tramite Sage Intacct

Sage Intacct è progettato per le aziende che danno priorità alla finanza e sono pronte ad abbandonare i fogli di calcolo, automatizzare la contabilità e prendere decisioni più intelligenti. La sua automazione basata sull'IA semplifica il budgeting, il flusso di cassa e la chiusura finanziaria, mentre il supporto multi-entità semplifica i consolidamenti tra le filiali.

Con dashboard in tempo reale e automazioni conformi alle normative, ottieni una visualizzazione a 360° della redditività, delle spese e delle tendenze dei ricavi. Dagli account fornitori alle previsioni e all'integrazione con Salesforce, Sage Intacct mantiene i tuoi numeri precisi e sotto controllo.

Migliori funzionalità/funzioni di Sage Intacct

Automatizza i processi finanziari fondamentali, dalla contabilità fornitori/clienti alle riconciliazioni bancarie e al riconoscimento dei ricavi

Gestisci più entità con facilità, consolidando i dati finanziari delle filiali e delle operazioni globali

Semplifica la conformità fiscale con reportistica automatizzata e rendiconti finanziari pronti per la revisione contabile

Integrazione con Salesforce, strumenti per la gestione delle buste paga e delle spese

Limiti di Sage Intacct

Meno completo come software ERP rispetto ad altre alternative

Costoso per le piccole imprese, poiché i prezzi sono più adatti alle medie e grandi aziende

Prezzi Sage Intacct

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sage Intacct

G2: 4,3/5 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sage Intacct?

Abbiamo abbandonato NetSuite perché non era in grado di gestire correttamente le complessità dell'e-commerce con l'evasione degli ordini. Intacct gestisce problemi come l'evasione da più magazzini e l'acquisto su ordine o il dropshipping all'interno dello stesso ordine.

Siamo passati da NetSuite perché non era in grado di gestire correttamente le complessità dell'e-commerce con l'evasione degli ordini. Intacct gestisce problemi come l'evasione da più magazzini e l'acquisto su ordine o il dropshipping all'interno dello stesso ordine.

5. QuickBooks Enterprise (ideale per la contabilità e la gestione dell'inventario)

tramite QuickBooks Enterprise

Mentre QuickBooks è ampiamente conosciuto come software di contabilità, QuickBooks Enterprise va oltre la contabilità di base. Offre una soluzione ERP completa per le aziende che richiedono un monitoraggio dettagliato dell'inventario e una gestione finanziaria.

Approfondimenti finanziari e reportistica personalizzabile rendono QuickBooks la scelta ideale per grossisti, produttori e rivenditori. Il monitoraggio delle scorte in tempo reale, la categorizzazione dell'inventario su più livelli e il riordino automatico aiutano a ridurre le disparità e a prevenire le rotture di stock.

Funzionalità/funzioni migliori di QuickBooks Enterprise

Genera oltre 200 report personalizzati per monitorare finanze, vendite e previsioni

Automatizza il prelievo, l'imballaggio e la spedizione con la gestione del magazzino basata su dispositivi mobili

Organizza il tuo inventario in modo più intelligente con la categorizzazione multilivello e il monitoraggio delle scadenze

Assegna date di scadenza ai prodotti e gestisci le merci deperibili in modo più efficiente

Limiti di QuickBooks Enterprise

Problemi di navigazione: non è chiaro come tornare alla pagina originale dopo aver aperto una transazione

I problemi segnalati come voci di giornale potrebbero scomparire se la prima riga non ha un account

Prezzi QuickBooks Enterprise

Gold: 2.210 $ all'anno (sottoscrizione annuale)

Platinum: 2.717 $ all'anno (sottoscrizione annuale)

Diamante: 5.264 $ all'anno (sottoscrizione mensile)

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Enterprise

G2: 4,2/5 (oltre 940 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20.000 recensioni)

L'azienda per cui lavoro è distribuita in diverse posizioni e QuickBooks ci permette di lavorare insieme in tempo reale anche se non siamo fisicamente presenti. Lo utilizziamo anche per le pratiche relative alle spedizioni, i rapporti, i pagamenti scaduti e l'archiviazione dei documenti utilizzati dal nostro stabilimento di produzione.

L'azienda per cui lavoro è distribuita in diverse posizioni e QuickBooks ci permette di lavorare insieme in tempo reale anche se non siamo fisicamente presenti. Lo utilizziamo anche per le pratiche relative alle spedizioni, i rapporti, i pagamenti scaduti e l'archiviazione dei documenti utilizzati dal nostro stabilimento di produzione.

6. Acumatica (Ideale per soluzioni ERP scalabili e gestione degli acquisti)

tramite Acumatica

Acumatica è un ERP moderno e flessibile che offre un intervallo di automazioni di servizi professionali e strumenti di pianificazione di progetti. A differenza dei sistemi tradizionali, non applica costi per utente, rendendolo ideale per le aziende che pianificano di espandersi senza aumentare i costi di licenza.

I moduli Acumatica specifici per il settore manifatturiero, della distribuzione, dell'edilizia e della vendita al dettaglio sono davvero eccezionali. Consentono alle aziende di personalizzare i flussi di lavoro, monitorare i dati finanziari in tempo reale e ottimizzare le operazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Acumatica

Sincronizzazione semplice con Amazon, BigCommerce e Shopify per operazioni di vendita al dettaglio senza intoppi

Gestisci le finanze in un unico posto con il monitoraggio automatico della liquidità e le riconciliazioni bancarie

Semplifica i flussi di lavoro dei progetti collegando i preventivi al CRM e monitorando la cronologia delle versioni

Migliora l'approvvigionamento raggruppando le richieste e automatizzando le approvazioni

Limiti di Acumatica

Errori di trasferimento dei dati dovuti a moduli sviluppati in modo indipendente

La curva di apprendimento ripida e la terminologia complessa potrebbero richiedere una formazione aggiuntiva per i nuovi utenti

Prezzi Acumatica

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acumatica

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate ottengono ottimi risultati con nove strumenti o meno. Tuttavia, molte alternative a NetSuite si affidano ancora a strumenti sparsi per il project management, il CRM, l'automazione e la collaborazione, causando inefficienze invece che soluzioni. ClickUp elimina il caos riunendo attività, progetti, documenti, wiki, chat e automazioni in un'unica area di lavoro integrata. Non dovrai più passare da uno strumento all'altro: rendi visibile il lavoro, collabora senza sforzo e lascia che l'IA si occupi delle attività più impegnative. 🚀

7. Xero (Ideale per la contabilità e l'automazione finanziaria delle piccole imprese)

via Xero

Vuoi semplificare la fatturazione, la riconciliazione bancaria e il monitoraggio delle spese? Xero automatizza queste attività e fornisce una visualizzazione in tempo reale del flusso di cassa, dello stato finanziario e dei pagamenti imminenti attraverso la sua dashboard intuitiva.

Gestisci fatturazione ricorrente per sottoscrizioni o transazioni internazionali? Xero offre assistenza multivaluta e promemoria automatici per le fatture, per tenere sotto controllo i pagamenti.

Inoltre, con oltre 1.000 integrazioni di terze parti, si connette con piattaforme di e-commerce, gateway di pagamento e servizi di gestione delle buste paga, rendendolo una scelta versatile per le aziende in crescita.

Migliori funzionalità/funzioni di Xero

Tieni traccia dei progetti e delle finanze in un unico posto con il monitoraggio dei lavori, la definizione del budget e la fatturazione

Sincronizzazione con oltre 21.000 banche in tutto il mondo per la corrispondenza e la riconciliazione delle transazioni in tempo reale

Accetta pagamenti istantanei tramite carta di debito, credito o addebito diretto direttamente dalle fatture

Monitora il flusso di cassa in tempo reale con approfondimenti in tempo reale e report finanziari automatizzati

Limiti di Xero

Progettato principalmente come software di contabilità con strumenti CRM minimi o strumenti di gestione delle operazioni più ampi

Potrebbero avere difficoltà con volumi elevati di transazioni, flussi di lavoro complessi e reportistica avanzata per le aziende di grandi dimensioni

Prezzi Xero

Offerta iniziale: 20 $ al mese per utente

In crescita: 47 $/mese per utente

Fondata: 80 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Xero

G2: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Xero è una soluzione di contabilità affidabile che ci consente di gestire tutte le nostre esigenze di gestione finanziaria in un unico posto. Aiuta a gestire le spese e a monitorare i flussi di cassa in entrata e in uscita dall'azienda.

Xero è una soluzione di contabilità affidabile che ci consente di gestire tutte le nostre esigenze di gestione finanziaria in un unico posto. Aiuta a gestire le spese e a monitorare i flussi di cassa in entrata e in uscita dall'azienda.

8. SAP S/4HANA Cloud (ideale per soluzioni di gestione aziendale basate sull'IA)

SAP S/4HANA Cloud è un ERP basato sull'IA per grandi aziende che semplifica le operazioni finanziarie, logistiche e specifiche del settore. L'automazione in tempo reale migliora la pianificazione, la gestione dei fornitori e la pianificazione delle capacità per ambienti aziendali complessi.

Lanciato nel 2015 come soluzione di punta di SAP, utilizza l'elaborazione in memoria per processare enormi volumi di dati in tempo reale, rendendolo ideale per le previsioni finanziarie, la gestione dei rischi e la conformità normativa.

Migliori funzionalità/funzioni di SAP S/4HANA Cloud

Ottimizza la finanza globale con la conformità IFRS e una gestione avanzata della tesoreria

Ridefinisci i modelli aziendali al volo con l'automazione del flusso di lavoro in tempo reale

Proteggi i dati aziendali con backup integrato, ripristino di emergenza e manutenzione del sistema

Connettiti senza problemi con SAP e app di terze parti per una completa integrazione

Limiti di SAP S/4HANA Cloud

Un'implementazione complessa richiede risorse IT e competenze significative

Architettura rigida: middleware necessario per integrazioni di terze parti

Prezzi SAP S/4HANA Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP S/4HANA Cloud

G2: 4,5/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Le applicazioni SAP S/4HANA aumentano la velocità e l'accessibilità dei dati. È molto facile da usare e il supporto clienti è incredibile.

Le applicazioni SAP S/4HANA aumentano la velocità e l'accessibilità dei dati. È molto facile da usare e il supporto clienti è incredibile.

9. Epicor Kinetic (ideale per ERP cognitivi incentrati sulla produzione)

via Epicor Kinetic

Epicor Kinetic è un ERP appositamente progettato per garantire velocità, precisione e scalabilità, consentendo ai produttori discreti, di processo e su ordinazione di potenziare la propria attività.

Gestisci un unico sito o una rete globale? Unifica la produzione in più posizioni e aumenta l'efficienza. Inoltre, il suo Manufacturing Execution System (MES) fornisce il monitoraggio in tempo reale dell'officina, riducendo i tempi di inattività, tagliando gli sprechi e massimizzando la produttività.

Migliori funzionalità/funzioni di Epicor Kinetic

Ottimizza gli ordini personalizzati con un configuratore di prodotti per raccogliere e gestire le richieste dei client

Utilizza l'IA per individuare i colli di bottiglia, prevedere i ritardi e mantenere il flusso della pianificazione della produzione

Migliora la visibilità della gestione delle risorse con il monitoraggio basato sull'IoT e informazioni dettagliate sull'inventario

Esegui azioni utilizzando testo, immagini e comandi vocali: converti i preventivi in ordini

Limiti di Epicor Kinetic

La configurazione e le personalizzazioni potrebbero richiedere risorse IT aggiuntive.

Supporto clienti incoerente: gli utenti segnalano ritardi nella risoluzione di problemi complessi

Prezzi Epicor Kinetic

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Epicor Kinetic

G2: 3,8/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: 3,8/5 (oltre 170 recensioni)

Epicor Kinetic è un software ERP molto versatile che consente all'utente di creare campi, eseguire query sul database e visualizzare le informazioni su dashboard personalizzabili.

Epicor Kinetic è un software ERP molto versatile che consente all'utente di creare campi, eseguire query sul database e visualizzare le informazioni su dashboard personalizzabili.

10. Infor M3 (ideale per la gestione di flussi di lavoro aziendali complessi)

via Infor M3

Infor M3 è un sistema ERP cloud progettato per le aziende di produzione, distribuzione e noleggio di attrezzature che operano su più siti, paesi e valute. Fornisce visibilità in tempo reale su produzione, inventario e dati finanziari, garantendo operazioni senza interruzioni.

Con flussi di lavoro altamente configurabili e un'accessibilità cloud flessibile, Infor M3 consente alle aziende di scalare senza sforzo, adattarsi rapidamente e ottimizzare i processi per la massima efficienza.

Migliori funzionalità/funzioni di Infor M3

Automatizza l'analisi dei dati, i riepiloghi/riassunti e i report con l'IA generativa integrata

Scopri le inefficienze e identifica i colli di bottiglia con il process mining.

Monitorate e riportate il lavoro richiesto dall'ESG direttamente nelle operazioni quotidiane

Migliora le previsioni, la pianificazione e l'efficienza del magazzino con strumenti di gestione della catena di fornitura specifici per il settore

Limiti di Infor M3

La personalizzazione complessa richiede competenze IT per la configurazione

Costo di implementazione più elevato rispetto ad altre soluzioni ERP

Prezzi Infor M3

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Infor M3

G2: 3,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Impressionante nella sua capacità di stabilire in modo efficiente le autorizzazioni degli utenti, offrendo opzioni di personalizzazione per allinearsi alle varie operazioni. Particolarmente utile per la gestione dei processi di acquisizione e ammortamento delle immobilizzazioni.

Impressionante nella sua capacità di stabilire in modo efficiente le autorizzazioni degli utenti, offrendo opzioni di personalizzazione per allinearsi alle varie operazioni. Particolarmente utile per la gestione dei processi di acquisizione e ammortamento delle immobilizzazioni.

11. IFS Cloud ERP (ideale per la gestione delle risorse aziendali basata sull'IA)

tramite IFS Cloud

IFS Cloud va oltre l'ERP tradizionale, combinando Enterprise Asset Management (EAM), gestione dei servizi e automazione in un sistema centralizzato. Il suo assistente IA intelligente, IFS. ai Copilot, semplifica i flussi di lavoro e aumenta la produttività della forza lavoro.

Progettato per garantire scalabilità ed efficienza, IFS Cloud aiuta le aziende a ridurre la complessità e migliorare le operazioni. Consente inoltre di integrare la sostenibilità nei processi aziendali fondamentali, dal monitoraggio delle emissioni al miglioramento dell'evasione degli ordini e dell'erogazione dei servizi.

Migliori funzionalità/funzioni di IFS Cloud ERP

Ottimizza le prestazioni delle risorse con il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva

Migliora la gestione dei servizi migliorando i tempi di risposta e la pianificazione della forza lavoro

Integra la sostenibilità nei flussi di lavoro, garantendo la conformità con la CSRD e il monitoraggio delle emissioni

Migliora l'evasione degli ordini e i tassi di consegna con l'automazione intelligente della catena di fornitura

Limiti di IFS Cloud ERP

Le configurazioni specifiche per settore sono complesse e richiedono competenze specialistiche

Le funzionalità avanzate di IA e automazione hanno un costo più elevato

Prezzi IFS Cloud ERP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IFS Cloud ERP

G2: 4,0/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Si tratta di una soluzione ERP completa end-to-end per qualsiasi azienda in qualsiasi settore. Funziona in modo eccellente nel cloud e mantiene un'impressionante disponibilità "up time". Contiene un eccezionale set di controlli interni per garantire l'integrità dei dati in tutte le aree funzionali.

Si tratta di una soluzione ERP completa end-to-end per qualsiasi azienda in qualsiasi settore. Funziona in modo eccellente nel cloud e mantiene un'impressionante disponibilità "up time". Contiene una serie eccezionale di controlli interni per garantire l'integrità dei dati in tutte le aree funzionali.

12. Certinia (Ideale per le aziende di servizi e per le funzionalità di gestione finanziaria)

via Certinia

Certinia (precedentemente FinancialForce) è un ERP incentrato sui servizi e sviluppato in modo nativo su Salesforce. Combina gestione finanziaria, automazione dei servizi professionali (PSA) e analisi basata sull'IA in un'unica piattaforma integrata.

Tieni traccia delle entrate, delle spese e della redditività dei progetti in tempo reale, con la sincronizzazione automatica delle transazioni per dati finanziari sempre accurati. Ottieni informazioni immediate su costi, flusso di cassa e previsioni, mantenendo ogni progetto redditizio e in linea con gli obiettivi.

Migliori funzionalità/funzioni di Certinia

Monitora, ottimizza e proteggi i margini con informazioni in tempo reale, adeguando le strategie in base alle necessità

Assegna il talento giusto ai progetti giusti, migliorando l'efficienza e i risultati dei clienti

Migliora il morale e la fidelizzazione creando un ambiente di lavoro che favorisce la crescita e

Migliora il coinvolgimento e la comunicazione attraverso un'unica piattaforma per tutte le interazioni con i clienti

Limiti di Certinia

Le funzionalità finanziarie e PSA avanzate potrebbero richiedere competenze Salesforce per una personalizzazione completa

Ideale per le aziende che già utilizzano l'ecosistema Salesforce

Prezzi Certinia

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Certinia

G2: 4,1/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Facile da usare, soprattutto se si ha esperienza con Salesforce, lo strumento è personalizzabile e il team di supporto clienti ci aiuta a capire come sfruttare al meglio gli aggiornamenti e le nuove funzionalità. C'è una buona visibilità su tutta l'organizzazione per mostrare il flusso di lavoro, lo stato di avanzamento e i dati finanziari del progetto, che non si limitano alla sola gestione dei servizi. ’

Facile da usare, soprattutto se si ha esperienza con Salesforce, lo strumento è personalizzabile e il team di supporto clienti ci aiuta a capire come sfruttare al meglio gli aggiornamenti e le nuove funzionalità. C'è una buona visibilità dell'intera organizzazione che mostra il flusso di lavoro, lo stato di avanzamento e i dati finanziari dei progetti, senza limitarsi alla sola gestione dei servizi. ’

13. Workday (Ideale per una perfetta integrazione delle risorse umane e della finanza)

via Workday

Workday offre alle aziende visibilità in tempo reale sulle prestazioni della forza lavoro e sulla salute finanziaria. La sua automazione basata sull'IA, le informazioni predittive e il monitoraggio della conformità semplificano la gestione delle buste paga, delle spese e della forza lavoro, il tutto in un unico sistema.

Che tu stia assumendo personale, gestendo budget o ottimizzando la produttività della forza lavoro, Workday si adatta alle tue esigenze con soluzioni scalabili e intuitive progettate per le aziende di medie e grandi dimensioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Workday

Ottimizza il personale, la pianificazione della successione e i costi di manodopera con dashboard in tempo reale

Utilizza strategie basate sui dati per migliorare la visibilità, ottimizzare il consolidamento finanziario e ridurre i tempi di chiusura

Rimani al passo con le normative fiscali, le leggi sul lavoro e gli standard di settore grazie al monitoraggio della conformità integrato

Migliora l'efficienza, riduci i rischi e rafforza le relazioni lungo tutto il processo source-to-pay

Limiti di Workday

Funzionalità complesse e personalizzazione estesa richiedono tempo e formazione

Ideale per aziende di medie e grandi dimensioni con un budget per la configurazione e l'assistenza continua

Prezzi Workday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Menzioni speciali Salesforce: Più che un semplice CRM, Salesforce offre funzionalità simili a quelle di un ERP per la gestione delle vendite, dei ricavi e dei dati dei clienti con automazione e approfondimenti basati sull'IA

QAD Adaptive ERP: Un ERP cloud-native creato per il settore automobilistico, le scienze della vita e la produzione industriale. Eccelle nella flessibilità della catena di fornitura, nella gestione della conformità e nell'analisi in tempo reale per le aziende globali

SAP Business One: un ERP scalabile per le piccole aziende in rapida crescita. Offre funzionalità di base per la contabilità, la gestione dell'inventario e delle vendite con opzioni di implementazione on-premise, cloud e ibrida

