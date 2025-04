oltre 15 migliori GPT per il marketing per automatizzare la tua strategia di marketing

Digital Marketing Manager : Ideale per i marketer che utilizzano i dati per ottimizzare le campagne multipiattaforma

Marketing GPT : Ideale per i professionisti del marketing strategico che cercano informazioni basate sull'IA per il branding

VideoGPT di VEED: ideale per i content marketer che producono video per i social media generati dall'IA

Video Summarizer : Ideale per i professionisti che vogliono condensare video di lunga durata in riepiloghi/riassunti di facile comprensione

Umanizzare l'IA : Ideale per i marketer che vogliono perfezionare i contenuti generati dall'IA per renderli più naturali

Ricerca di mercato e analisi competitiva : Ideale per strateghi e analisti per il monitoraggio delle tendenze del settore

SocialNetworkGPT : Ideale per i social media manager che elaborano strategie specifiche per le varie piattaforme

GPT per il branding : Ideale per le aziende che vogliono perfezionare la propria identità di marca e comunicare in modo efficace

Landing Page Creator di HubSpot : Ideale per gli inserzionisti che creano testi per landing page ad alta conversione

Chief Marketing Officer : Ideale per i senior marketing leader che sviluppano strategie di alto livello per il brand

Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer : Ideale per i marketer che vogliono assicurarsi che i contenuti rispettino i criteri E-E-A-T di Google

Ask All About Marketing: Ideale per i consulenti di marketing che necessitano di informazioni personalizzate basate sull'IA