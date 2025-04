ClickUp vs. Clockify: quale strumento è migliore per il monitoraggio del tempo?

Il tempo. È l'unica cosa di cui nessuno sembra averne mai abbastanza, con attività non completate, scadenze di lavoro incombenti e impegni personali che richiedono la nostra costante attenzione.

Ma da quanto tempo capisci davvero dove va il tuo tempo?

Fai delle stime o usi fogli di calcolo per registrare manualmente il tempo dedicato alle attività? È una strada che porta rapidamente alla confusione e alla perdita di ore. Fortunatamente, i moderni strumenti di monitoraggio del tempo dei progetti rendono le cose molto più organizzate.

Se stavi cercando un'app per il monitoraggio del tempo, probabilmente avrai visto ClickUp e Clockify, entrambe ottime scelte per il monitoraggio dello stato dei progetti. Ma quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro?

In questa guida, metteremo fine al dibattito tra ClickUp e Clockify con un confronto dettagliato delle loro funzionalità/funzioni e punti di forza.

Cos'è ClickUp?

Iniziare il monitoraggio del tempo in ClickUp Monitorare il tempo, impostare durate stimate, aggiungere note alle voci relative al tempo e accedere ai report relativi al tempo da qualsiasi luogo utilizzando il timer globale di ClickUp

👀 Lo sapevi? Il cambio di contesto sta intaccando silenziosamente la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra le varie piattaforme, gestire le email e saltare da una riunione all'altra.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è progettata per riunire tutte le attività, con le relative durate stimate, in un unico posto. Consolida progetti, documenti e chat in un unico strumento basato sull'IA.

Utilizzalo come strumento di gestione delle attività e dei tempi di progetto per ottimizzare i flussi di lavoro e raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi. Goditi il monitoraggio del tempo nativo nell'app web e con l'estensione ClickUp per Chrome gratis.

📮 ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori della conoscenza utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste congetture in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di attenzione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatti al tuo modo di lavorare!

Funzionalità/funzioni di ClickUp

Ecco perché ClickUp è uno dei migliori strumenti per il monitoraggio e la gestione del tempo:

1. ClickUp Monitoraggio del tempo per i progetti

Monitoraggio del tempo nelle varie fasi del progetto con le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp

Con le funzionalità di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp, è possibile monitorare il tempo impiegato per ogni attività e attività secondaria in modo granulare, da pochi secondi a giorni

Avviare e arrestare i timer sulle attività, registrare manualmente il tempo e classificare le voci per una migliore reportistica. Funzionalità avanzate come il tempo fatturabile, la durata stimata e i report dettagliati aiutano i team a mantenere la produttività, garantendo al contempo un'accurata definizione del budget dei progetti.

2. ClickUp Time Management

Modifica la data di scadenza di un'attività che ne blocca altre e ClickUp modificherà automaticamente le date di scadenza delle attività dipendenti

Da cosa dipende che alcune persone riescono a gestire meglio i propri impegni rispetto ad altre? Il segreto spesso sta nella gestione del tempo e ClickUp ti aiuta a gestire il tuo tempo in modo più efficace.

La suite ClickUp Time Management ridefinisce il modo in cui il team monitora e alloca il tempo all'interno dei progetti.

Inizia registrando il tempo direttamente all'interno delle attività utilizzando piattaforme desktop, mobili o browser per monitorare accuratamente l'allocazione del tempo. Imposta le durate previste per le attività e le attività secondarie per facilitare la pianificazione del carico di lavoro e la gestione delle aspettative. Differenzia tra ore fatturabili e non fatturabili per semplificare i processi di fatturazione e reportistica interna.

ClickUp ti consente di programmare facilmente le attività trascinandole sull'interfaccia del Calendario ClickUp. Supporta visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili. Puoi persino modificare la data di scadenza di un'attività e ClickUp aggiornerà automaticamente tutte le attività secondarie dipendenti per preservare le sequenze dei progetti.

Infine, è possibile generare report personalizzati e tabelle orarie all'interno di ClickUp per rivedere le voci relative al tempo, analizzare la produttività e migliorare l'allocazione delle risorse. ​

🧠 Curiosità: ClickUp si integra con vari strumenti di monitoraggio del tempo di terze parti, come Time Doctor, Clockify e Toggl, per consolidare le voci del tempo in un unico strumento. Parliamo di efficienza e risparmio di tempo!

3. ClickUp Calendario

Organizza e monitora facilmente le tue attività con il Calendario di ClickUp per visualizzare meglio il tuo lavoro

Il Calendario di ClickUp consente di visualizzare tutti i tuoi commit. Usalo per integrare i tuoi calendari di lavoro, personali e sociali in un unico posto e dire addio alle doppie prenotazioni, alle scadenze mancate e al saltare da uno strumento all'altro.

E c'è di più: puoi personalizzare la visualizzazione del tuo calendario per mostrare i programmi giornalieri, settimanali o mensili in modo da poter pianificare meglio il tuo lavoro.

Il filtro avanzato aiuta a evidenziare le attività chiave, mentre l'interfaccia drag-and-drop consente di riprogrammare rapidamente riunioni e commit. Con i suggerimenti di ClickUp AI, puoi trovare i blocchi di tempo ottimali per affrontare le attività in sospeso, programmare riunioni con i tuoi colleghi e riprendere fiato!

Per il monitoraggio avanzato del tempo, ClickUp offre tabelle, fogli di calcolo, cartelle ed elenchi predefiniti per aiutare le aziende a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti. Include anche modelli di monitoraggio e studio del tempo per una più facile gestione delle attività. Questi modelli semplificano le scadenze, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dei progressi, mantenendo i progetti in linea con il minimo lavoro richiesto.

Una volta registrato il tempo, ClickUp consente di aggiungere rapidamente tag e voci di ricerca: semplice, efficace e progettato per risparmiare tempo.

📮ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che i lavoratori della conoscenza potrebbero trascorrere quasi 308 ore alla settimana in riunioni in un'organizzazione di 100 persone! Ma se potessi ridurre il tempo dedicato alle riunioni? L'area di lavoro unificata di ClickUp riduce drasticamente le riunioni inutili! 💫 Risultati reali: Clienti come Trinetix hanno ottenuto una riduzione del 50% delle riunioni centralizzando la documentazione dei progetti, automatizzando i flussi di lavoro e migliorando la visibilità tra i team utilizzando la nostra app Tutto per il lavoro. Immagina di recuperare centinaia di ore produttive ogni settimana!

Prezzi ClickUp

Cos'è Clockify?

tramite Clockify

Mentre ClickUp riunisce tutti gli strumenti per la produttività in un'unica app, Clockify si concentra fortemente sulle funzionalità delle tabelle orarie e delle ore fatturabili. Le grandi organizzazioni utilizzano comunemente la piattaforma per i suoi portali client, avvisi e notifiche che tengono i team aggiornati sullo stato dei progetti. La funzione di pianificazione dei dipendenti semplifica inoltre la pianificazione dei turni.

Per i team aziendali più grandi, Clockify aiuta a monitorare le attività dei dipendenti, assegnare i progetti in modo efficace e offre una chiara visualizzazione dello stato di avanzamento. Inoltre, aumenta la visibilità delle attività del team, rendendo più facile rimanere informati sugli sviluppi del progetto.

💡Consiglio dell'esperto: Utilizza la matrice di Eisenhower o un quadro di priorità simile per classificare le attività in base all'urgenza e all'importanza. Concentrati sulle attività ad alto impatto che favoriscono lo stato di avanzamento, delegando o programmando quelle meno critiche. In questo modo, ti assicurerai di dedicare il tempo dove è più importante, invece di farti prendere dal lavoro.

Funzionalità/funzioni di Clockify

Ecco alcune delle funzionalità più apprezzate di Clockify, dal monitoraggio del tempo alla reportistica dettagliata, tutte progettate per aumentare la produttività e mantenere i progetti in carreggiata.

1. Monitoraggio del tempo

tramite Clockify

Il monitoraggio del tempo con Clockify è semplice sia che si utilizzi l'app desktop, l'app mobile o le estensioni del browser. Funziona perfettamente anche su Chrome, Firefox ed Edge.

Gli amministratori possono impostare i dispositivi come chioschi in loco per un facile monitoraggio del tempo, mentre i project manager possono aggiungere direttamente il tempo per i loro team. Se necessario, gli utenti possono modificare le voci relative al tempo e aggiungere tempo manualmente. Per una maggiore precisione, gli amministratori possono abilitare l'arrotondamento ai fini del libro paga.

Se sei un dipendente, fai semplicemente clic sul pulsante Riproduci ▶️ per iniziare, seleziona un Client, un Progetto e un'Attività, quindi premi il pulsante ⏹️ Stop quando hai terminato. Puoi anche aggiungere tag per la reportistica, contrassegnare il tempo come fatturabile o non fatturabile e monitorare le pause

In qualità di manager, puoi visualizzare tutte le attività svolte dal tuo team, pause comprese. Tuttavia, non puoi imporre pause di durata specifica o forzare direttamente l'uscita dal lavoro a meno che non crei un'attività personalizzata come "Pausa" nel sistema

2. Tracker automatico

tramite Clockify

Se hai bisogno di monitorare automaticamente il tempo delle tue attività in base all'attività del computer, lo strumento di monitoraggio automatico di Clockify ti evita di dover avviare o interrompere manualmente i timer.

Gli utenti possono scegliere applicazioni e siti web specifici per monitorare e personalizzare gli intervalli di registrazione per un controllo ancora maggiore sul monitoraggio del tempo.

3. Integrazioni

tramite Clockify

Con oltre 80 integrazioni, Clockify si connette a molte app e strumenti popolari, tra cui ClickUp!

L'integrazione di Clockify con ClickUp funziona senza problemi su tutti i piani. Sia che si tratti di monitorare il tempo su un desktop o tramite Google Chrome, è possibile registrare facilmente le ore trascorse su qualsiasi attività o progetto.

🧠 Curiosità: Uno studio di Microsoft ha rilevato che i dipendenti trascorrono circa il 57% della loro giornata lavorativa in comunicazione. Si tratta di circa 4 ore e 33 minuti trascorsi a inviare email, partecipare a riunioni e chattare con il team.

Prezzi Clockify

Free

Basic: $4,99/mese per utente

Standard : 6,99 $/mese per utente

Pro : 9,99 $/mese per utente

Enterprise : 14,99 $/mese per utente

*suite per la produttività: 15,99 $ al mese per utente

ClickUp vs. Clockify: funzionalità/funzioni a confronto

Ora analizziamo le funzionalità di ClickUp e Clockify per vedere quale software di monitoraggio del tempo e project management si adatta meglio alle tue esigenze. Di seguito è riportato un confronto diretto:

Funzionalità/funzioni ClickUp Clockify Monitoraggio del tempo Strumento di monitoraggio del tempo integrato con voce manuale Monitoraggio del tempo automatico e manuale Gestione delle attività Gestione avanzata delle attività, attività ricorrenti, dipendenze Monitoraggio di attività di base con timer Monitoraggio del progetto Scegli tra oltre 15 visualizzazioni, tra cui grafici Gantt, Sequenze e la vista Carico di lavoro. Ottieni tabelle orarie dettagliate e personalizzabili Tabelle orarie, reportistica dettagliata Integrazioni oltre 1.000 integrazioni, tra cui Slack, Zapier oltre 80 integrazioni, tra cui Trello, Asana Funzionalità/funzioni del team Utenti illimitati, autorizzazioni, vista Carico di lavoro Monitoraggio di base del team, ruoli limitati Personalizzazione Dashboard personalizzate, modelli, automazioni Tag di base, etichette di progetto Prezzi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4,99 $/mese Sicurezza Sicurezza di livello aziendale Prestazioni standard Sicurezza

Ecco uno sguardo più approfondito alle funzionalità/funzioni e ai vincitori di ciascuna categoria.

1. Opzioni di monitoraggio del tempo

Clockify si occupa di monitoraggio del tempo, sia che si utilizzi il cronometro integrato o che si registri manualmente il tempo. Ti aiuta a vedere dove va il tempo, a monitorare le ore dei dipendenti, a raggiungere i traguardi, ad aggiungere note e a verificare il lavoro, perfetto per mantenere i progetti nel budget.

ClickUp, invece, offre un monitoraggio del tempo flessibile integrato direttamente nell'area di lavoro, dove vengono eseguiti i progetti. È possibile monitorare il tempo da attività, visualizzazioni, tabelle orarie o la pratica estensione di Chrome.

Una barra di stato mostra il tempo monitorato rispetto alla durata stimata in ClickUp; le voci fatturabili sono disponibili nei piani superiori. Gli strumenti di reportistica e le dashboard di ClickUp forniscono anche informazioni dettagliate sui dati relativi al tempo su tutti i dispositivi.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per la sua flessibilità e l'intervallo di opzioni per il monitoraggio del tempo

2. Project management

Clockify ti aiuta a monitorare lo stato di avanzamento del progetto e le metriche chiave, classificando il tempo come fatturabile o non fatturabile. Puoi assegnare compiti, confrontare il tempo monitorato con quello stimato e impostare tariffe di progetto personalizzate, ottime per i team che lavorano con i client o con scadenze.

ClickUp, invece, è un potente strumento completo per la gestione dei progetti, con la possibilità di impostare flussi di lavoro personalizzati, creare conoscenze condivise tramite ClickUp Docs e creare dashboard in tempo reale che mantengono i team in movimento e migliorano il loro modo di lavorare. Semplifica i progetti personali e professionali con automazioni senza codice e strumenti di scrittura, gestione della conoscenza e gestione delle attività basati sull'IA.

Lascia che ClickUp Brain scriva per te per risparmiare tempo e lavoro richiesto!

Uno che spicca? ClickUp Brain, un assistente IA che:

Trova rapidamente le risposte tra le tue attività, i documenti e le chat in ClickUp

Automazione degli aggiornamenti dei progetti e dei riepiloghi delle attività con StandUp™ con l'IA

Scrive e perfeziona contenuti come email, post di blog, report di progetti e altro ancora sulla base di semplici prompt

🏆 Vincitore: ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Dal monitoraggio del tempo al recupero dei dati necessari, quando serve, tiene davvero tutto in un unico posto.

3. Reportistica e analisi

Sia Clockify che ClickUp aiutano a monitorare e analizzare i dati relativi al tempo, ma adottano approcci diversi.

Clockify offre tre tipi di report: report di riepilogo per una panoramica di tempo, attività e utenti; report dettagliati che suddividono attività, ore totali e importi fatturabili; e report settimanali che forniscono un'istantanea del tempo monitorato. I report possono essere filtrati per giorno, attività o utente e condivisi in formato CSV, Excel o PDF.

ClickUp funge da centro di controllo aziendale, consentendo agli utenti di creare dashboard personalizzate con grafici, diagrammi e tabelle di dati trascinabili. Queste dashboard aiutano i team a monitorare lo stato dei progetti, tenere traccia delle metriche chiave, incluse le tendenze temporali, e ottenere informazioni preziose per ottimizzare il loro approccio.

🏆 Vincitore: ClickUp supera Clockify per le dashboard personalizzabili, che riepilogano/riassumono l'attività del progetto e forniscono aggiornamenti in tempo reale su statistiche importanti come il tempo dedicato alle attività.

🧠 Curiosità: Stanley Security, un utente di ClickUp, ha visto una riduzione del 50% del tempo impiegato nella creazione e condivisione di report dopo essere passato a ClickUp. In ClickUp, i numeri non si limitano a sommare, ma raccontano una storia!

4. Compatibilità delle piattaforme

ClickUp e Clockify offrono entrambi l'accesso a più dispositivi, garantendo il monitoraggio del tempo e la gestione delle attività ovunque ci si trovi.

Clockify funziona su app desktop, applicazioni web ed estensioni del browser per Chrome e Firefox. Supporta Windows, Mac, Linux, Android e iOS, rendendo facile registrare le ore da qualsiasi dispositivo.

ClickUp mantiene la produttività a portata di mano con le sue app per Windows, Mac e Linux. Le sue app per iPhone, iPad e dispositivi Android ti consentono di rimanere connesso e gestire le attività in movimento.

🏆 Vincitore: È un pareggio. Sia ClickUp che Clockify sono presenti su più piattaforme di dispositivi, rendendo il monitoraggio facile.

ClickUp vs. Clockify su Reddit

Abbiamo controllato su Reddit cosa pensa la gente di ClickUp rispetto a Clockify.

Un utente di Reddit della community r/ClickUp ha elogiato la piattaforma per il suo tracker:

Mi ci è voluto un po' per abituarmi allo strumento di monitoraggio del tempo integrato in ClickUp, ma è davvero ottimo e monitora il tempo dedicato alle attività nel caso in cui i client vogliano una fatturazione dettagliata. E una semplice dashboard mostra tutte le ore del mese, per spazio, che è ciò da cui fatturo.

Un altro utente del subreddit r/produttività ha spiegato perché preferisce Clockify:

Clockify è facile da usare e mi è piaciuto che fosse gratis.

Le discussioni tra gli utenti del monitoraggio del tempo evidenziano alcuni punti in comune:

Clockify è preferito per il suo monitoraggio diretto e la sua convenienza

ClickUp si distingue per il suo approccio all-in-one al project management

Entrambi gli strumenti aiutano i team a tenere sotto controllo le ore di lavoro e la produttività

Le funzionalità di personalizzazione e reportistica giocano un ruolo significativo nelle preferenze dell'utente

Queste informazioni sono in linea con il nostro confronto delle funzionalità/funzioni, ma offrono un contesto reale su come ogni strumento si adatta ai diversi flussi di lavoro.

Scegli ClickUp per monitorare facilmente il tempo dedicato ai progetti

Il verdetto è arrivato: ClickUp è il migliore!

Mentre Clockify eccelle nel semplice monitoraggio del tempo, ClickUp va oltre con potenti strumenti di project management. Flussi di lavoro personalizzabili, dashboard in tempo reale, dipendenze delle attività e funzionalità di collaborazione in team lo rendono una soluzione più completa.

I vantaggi di ClickUp non finiscono qui. Con le potenti ClickApp, le notifiche intelligenti e l'automazione basata sull'IA, aiuta i team a rimanere produttivi e organizzati in ogni reparto.

Vuoi vedere queste funzionalità/funzioni in azione? Prova ClickUp oggi stesso e scopri la differenza!