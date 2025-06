Motion vs. Google Calendar: quale strumento di pianificazione è migliore?

Sono le 9 del mattino e guardi il tuo calendario: una griglia organizzata di riunioni, scadenze e attività personali. La tua giornata sembra gestibile, finché non lo è più.

Una riunione si protrae, arriva un'email urgente e improvvisamente il tuo programma va in tilt. Ti affretti ad adeguarti, riorganizzando manualmente il tuo programma e sperando di non aver perso nulla di importante. Peggio ancora? Quel tempo che avevi riservato per lavorare alle idee per una campagna imminente? Qualcuno te l'ha rubato con una riunione improvvisata!

Questo scenario si verifica spesso nelle nostre vite frenetiche, quando dobbiamo destreggiarci tra impegni di lavoro e commissioni personali. La vera sfida è gestire gli imprevisti e rimanere produttivi quando le cose inevitabilmente cambiano.

In questo articolo, confronteremo Motion e Google Calendar per vedere quale dei due può aiutarti a organizzare il tuo calendario con flessibilità e facilità.

Come bonus, ti presenteremo un calendario basato sull'IA che finalmente ti darà il controllo sulla tua giornata.

👀 Lo sapevi? Il 78% delle persone ritiene che il proprio programma delle riunioni sia sempre o talvolta fuori controllo.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Motion e Google Calendar sono potenti strumenti di pianificazione, ma soddisfano esigenze diverse. Ecco un confronto tra i due: Motion: ideale per i professionisti che desiderano un assistente intelligente basato sull'IA per pianificare automaticamente la propria giornata, ridefinire le priorità delle attività e modificare dinamicamente i programmi senza lavoro manuale. Google Calendar: ideale per gli utenti che necessitano di un calendario pulito e affidabile per gestire riunioni, impostare promemoria e mantenere la sincronizzazione nell'ecosistema Google Workspace. Una panoramica delle funzionalità/funzioni di Motion e Google Calendar: Pianificazione e assegnazione delle priorità alle attività: Motion pianifica automaticamente le attività in base alla priorità e alla disponibilità. Google Calendar supporta la creazione di attività di base tramite Google Tasks, ma tutto deve essere pianificato manualmente. Esperienza utente: Google Calendar è semplice, intuitivo e facile da adottare. Motion offre automazioni più avanzate, ma potrebbe richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi utenti. Integrazioni: Motion si collega con strumenti come Google Calendar, ClickUp, Trello e Zoom. Google Calendar si integra in modo nativo con Gmail, Google Meet e centinaia di app tramite Zapier. ClickUp colma il divario, offrendo potenti funzionalità di pianificazione, gestione delle attività e collaborazione in team in un'unica piattaforma unificata: Il Calendario di ClickUp ti consente di pianificare e gestire attività, eventi e riunioni in un unico posto

Le attività di ClickUp si collegano perfettamente al tuo calendario, così nulla sfugge al tuo controllo

ClickUp Brain offre note basate sull'intelligenza artificiale, riepiloghi/riassunti delle riunioni e approfondimenti sulla produttività

ClickUp Docs, lavagne online e chat semplificano la pianificazione, la collaborazione e l'esecuzione in team

Motion vs. Google Calendar in sintesi

Prima di entrare nei dettagli, ecco un rapido confronto delle differenze chiave tra Motion e Google Calendar:

Funzionalità/funzione Motion Google Calendar Gestione delle attività Priorità avanzata delle attività e project management assistito dall'IA Creazione di attività di base (tramite Google Tasks) Pianificazione automatica e blocco delle fasce orarie Pianifica automaticamente le attività e i blocchi di tempo sul calendario in base alla priorità e al tempo disponibile Nessuna funzionalità di pianificazione automatica/blocco automatico del tempo Integrazione con altri strumenti Si integra con strumenti come Google Calendar, ClickUp, Slack, Asana, ecc. Si integra con Google Workspace (Gmail, Google Meet, ecc.) Visualizzazioni personalizzate Offre viste personalizzabili per attività ed eventi (Gruppo, Ordina, Vista Elenco, Vista Kanban) Visualizzazioni personalizzate limitate (giorno, settimana, mese) Prezzi Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 19 $ al mese per utente Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $7,20/utente al mese Funzionalità di base Grande attenzione alla produttività e alla gestione intelligente delle attività Focalizzato principalmente sulla pianificazione del calendario

Cos'è Motion?

tramite Motion

Motion è uno strumento di pianificazione e produttività basato sull'IA che ti aiuta a gestire automaticamente il tuo tempo integrando attività ed eventi del calendario. Si sincronizza con Google Calendar, Outlook e piattaforme di gestione delle attività popolari come ClickUp, Asana e Trello per creare un programma giornaliero ottimizzato.

Motion assegna priorità alle attività in base all'urgenza e alle scadenze. Adatta dinamicamente il tuo programma man mano che sorgono nuove attività o cambiano quelle esistenti. Lo strumento assegna automaticamente il tempo per le riunioni, il lavoro approfondito e le pause, assicurando che la tua giornata sia equilibrata e che le attività essenziali siano completate in tempo.

Funzionalità/funzioni di Motion

Scopriamo le funzionalità/funzioni chiave di Motion che possono aiutarti a gestire efficacemente il tuo programma.

1. Calendario IA

tramite Motion

Il Calendario IA di Motion assegna automaticamente le priorità e pianifica le attività in modo ottimale, garantendo il rispetto delle scadenze senza sovraccaricare il lavoro.

Basta impostare l'orario di lavoro e Motion mappa le riunioni e le attività, concentrando il tempo in un programma personalizzato che ti consente di rimanere produttivo e bilanciato. Se hai troppi impegni, ti avvisa e modifica il piano, così non perderai mai una scadenza né ti esaurirai cercando di rispettarla.

2. Gestione attività e blocco del tempo

tramite Motion

Motion include un gestore delle attività in cui è possibile aggiungere rapidamente le cose da fare. È possibile creare attività giornaliere o settimanali e Motion bloccherà automaticamente il tempo sul calendario per garantire che vengano completate.

Imposta finestre temporali personalizzate per ogni attività e Motion le pianificherà di conseguenza. Tutti i dettagli delle attività sono archiviati centralmente per un facile accesso.

3. Assistente per riunioni IA

tramite Motion

Con l'Assistente IA per riunioni di Motion, puoi personalizzare le tue preferenze di riunione in base al tuo stile di lavoro unico, che si tratti di riunioni consecutive, sessioni mattutine o venerdì senza riunioni.

Imposta un limite giornaliero per le riunioni e, una volta raggiunto, il calendario bloccherà il resto: niente più overbooking. Motion genera automaticamente una pagina di prenotazione personalizzata che riflette la tua disponibilità. Condividila con i tuoi colleghi o clienti e aiutali a organizzare rapidamente una riunione.

Puoi creare modelli di pianificazione su misura per riunioni interne, chiamate ai clienti, riunioni con gli investitori o conversazioni con i lead, con la durata e le fasce orarie che preferisci.

👀 Lo sapevi? Motion utilizza un algoritmo unico nel suo genere chiamato The Happiness Algorithm per creare automaticamente il tuo programma. La sua missione? Aumentare la tua felicità e produttività perché portare a termine le cose dovrebbe farti sentire bene!

Prezzi di Motion

Versione di prova gratuita

Pro IA: 19 $ al mese per utente

Business IA : 29 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Cos'è Google Calendar?

tramite Google Calendar

Google Calendar (parte di Google Workspace) è uno strumento di pianificazione e gestione del tempo basato su cloud. Consente di creare, gestire e condividere eventi, appuntamenti e promemoria su diversi dispositivi.

Puoi pianificare eventi singoli o ricorrenti, impostare promemoria personalizzati e ricevere notifiche. Si integra perfettamente con altri strumenti Google Workspace, come Gmail e Google Meet, consentendo la creazione automatica di eventi da email (come inviti a riunioni o dettagli sui voli) e la pianificazione diretta di videochiamate.

Questa app calendario offre anche funzionalità di collaborazione, che consentono di condividere calendari con i colleghi, invitare altre persone agli eventi e impostare autorizzazioni per la visualizzazione o la modifica.

Funzionalità/funzioni di Google Calendar

Ecco le principali funzionalità che rendono Google Calendar uno strumento di pianificazione utile:

1. Tutti i tuoi calendari in un unico posto

tramite Google Calendar

Google Calendar organizza tutti i tuoi eventi (di lavoro, personali e altri) in un'unica vista, così non devi destreggiarti tra più app. Puoi visualizzare tutto, dalle riunioni virtuali alle cene di famiglia, a colpo d'occhio. Grazie a questa struttura unificata, puoi controllare rapidamente la disponibilità, impostare promemoria e risolvere i conflitti di pianificazione.

La suddivisione in livelli del calendario è una funzionalità/funzione premium dei piani Business e Enterprise di Google Workspace.

2. Rilevamento automatico degli eventi

tramite Google Calendar

Google Calendar rileva automaticamente eventi come prenotazioni di voli, prenotazioni di hotel o inviti a riunioni all'interno di Gmail e li aggiunge al tuo calendario, riducendo l'inserimento manuale delle voci.

💡Suggerimento: Se hai un account aziendale o scolastico, puoi impostare una posizione di lavoro e utilizzare le opzioni RSVP specifiche per la posizione dello strumento. Quando rispondi Sì a un evento, l'impostazione predefinita sarà automaticamente: Una sala riunioni se ti colleghi dal tuo ufficio

Una posizione virtuale se ti colleghi da casa o da un'altra posizione

3. Informazioni sul tempo

tramite Google Calendar

Disponibile su alcuni piani Google Workspace, Time Insights analizza i dati del tuo calendario per mostrare quanto tempo dedichi alle riunioni, identificare i collaboratori frequenti e visualizzare i tuoi modelli di lavoro. Ti aiuta a comprendere e potenzialmente ottimizzare la distribuzione del tuo tempo.

💡Suggerimento: Google Calendar offre modelli integrati per la pianificazione mensile, la programmazione di campagne e gli eventi ricorrenti, consentendoti di risparmiare tempo nella configurazione.

Prezzi di Google Calendar

Piano Free

Business Starter: 7,20 $ al mese per utente (Google Workspace)

Business Standard: 14,40 $/utente al mese (Google Workspace)

Piano Business: 21,60 $/utente al mese (Google Workspace)

Enterprise: Prezzi personalizzati (Google Workspace)

🧠 Curiosità: Scorri abbastanza in basso e Google Calendar ti permette di programmare eventi nell'anno 9999! Pronto a segnare in agenda la tua futura riunione con i padroni robot?

Motion vs. Google Calendar: confronto delle funzionalità/funzioni

Google Calendar è un ottimo strumento gratuito per gestire gli eventi, ma è solo un calendario. Motion, invece, aggiunge un livello intelligente a Google Calendar, aiutandoti a gestire meglio le attività utilizzando l'intelligenza artificiale per pianificare la tua giornata, proprio come farebbe un assistente personale.

Ora esaminiamo queste differenze nel dettaglio:

1. Pianificazione delle attività

Motion elimina lo stress dalla gestione delle attività ridefinendo automaticamente le priorità del tuo programma. Se si presenta una riunione dell'ultimo minuto o un'attività imprevista, Motion la modifica con un solo clic. Trova i momenti ottimali all'interno del tuo programma e inserisce in modo intelligente le attività nella tua giornata, permettendoti di rimanere in carreggiata senza il fastidio di dover riprogrammare manualmente.

Se hai un'attività in corso che ha una priorità molto alta, puoi contrassegnarla come attività "ASAP" e avrà la precedenza su tutte le altre attività.

Google Calendar ti consente di creare attività all'interno dell'app tramite Gmail o Google Tasks. Seleziona la data e l'ora in cui prevedi di completare ciascuna attività e, una volta completata, contrassegnala come completata.

Sebbene offra un modo semplice per gestire l'elenco delle cose da fare, l'intero processo è manuale. È necessario aggiungere le attività e i relativi dettagli uno per uno. Non è possibile impostare le priorità delle attività o riorganizzare in modo intuitivo la pianificazione.

🏆Vincitore: Motion. È più flessibile: regola automaticamente il tuo programma in base al tuo calendario e ti consente anche di dare priorità alle attività importanti.

2. Interfaccia e facilità d'uso

L'app Motion ha un'interfaccia elegante e moderna che integra attività, riunioni e note in un unico flusso di lavoro senza soluzione di continuità. Tuttavia, le funzionalità complesse possono rendere le cose difficili per i principianti.

Elementi chiave come la pianificazione intelligente delle attività e il blocco dinamico del tempo richiedono tempo per essere appresi. Sebbene elegante, l'interfaccia dell'app può sembrare complessa se non si ha familiarità con questi strumenti avanzati.

D'altra parte, Google Calendar offre un'esperienza molto più semplice. Il suo design pulito e i controlli intuitivi rendono facile creare eventi, impostare promemoria e rimanere organizzati. Non c'è una curva di apprendimento ripida, solo semplici funzionalità che ti consentono di rimanere organizzato.

🏆Vincitore: Google Calendar. È progettato principalmente per la gestione essenziale del calendario e ha un'interfaccia semplice e intuitiva.

👀 Lo sapevi? Quando è stato chiesto a 11.000 persone in tutto il mondo perché utilizzano le app dei loro marchi preferiti, le ragioni principali sono state: "facilità d'uso" (35%), "semplifica la mia vita" (31%) e "mi fa risparmiare tempo" (27%).

3. Integrazioni native

Puoi integrare Motion con diversi strumenti tecnologici, come Google Calendar, Gmail, Google Meet, Microsoft Teams, Microsoft Outlook 365, Zoom, iCloud Calendar, Siri, Zapier e Zoom.

D'altra parte, Google Calendar si integra perfettamente con altri strumenti di Google Workspace, come Documenti Google, Fogli, Attività e Meet, solo per citarne alcuni. Puoi anche utilizzare Zapier per connettere Google Calendar con ClickUp, Trello, Fogli Google, Airtable, HubSpot, Asana, Calendly e altro ancora.

🏆Vincitore: Pareggio. Sia Motion che Google Calendar offrono integrazioni robuste.

Motion vs. Google Calendar su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per scoprire cosa ne pensano gli utenti reali della loro esperienza con Motion e Google Calendar. Abbiamo trovato recensioni contrastanti.

Alcuni utenti apprezzano il modo in cui Motion ha sostituito altri strumenti nel loro flusso di lavoro e ha automatizzato la pianificazione delle attività.

flip4life dice:

Motion ha sostituito Asana, TickTick e Google Calendar per me (e il mio team). Il principale valore aggiunto è proprio quello di poter staccare completamente la spina da ciò che devi fare dopo. È ottimo per dare priorità al lavoro che deve essere svolto in base alle scadenze e all'urgenza. Quindi, ogni volta che apro l'app durante la giornata, mi dice semplicemente cosa devo fare in base a ciò che deve essere fatto e quando.

Motion ha sostituito Asana, TickTick e Google Calendar per me (e il mio team). Il principale valore aggiunto è proprio quello di poter staccare completamente la spina da ciò che devi fare dopo. È ottimo per dare priorità al lavoro che deve essere svolto in base alle scadenze e all'urgenza. Quindi, ogni volta che apro l'app durante la giornata, mi dice semplicemente cosa devo fare in base a ciò che deve essere fatto e quando.

Approfondendo altre discussioni, abbiamo scoperto che alcuni utenti ritengono che Motion offra poco oltre alle funzionalità di Google Calendar. Ritengono che richieda più tempo per l'inserimento delle attività e decisioni costanti sulla durata, il che porta a un sovraccarico mentale.

Crisistalker dice

Per me richiedeva troppe impostazioni e "giochi". Direi che è un buon strumento, ma non un buon strumento di acquisizione rapida. Per inserire un'attività di base dovevo pensare ogni volta a quanto tempo ci sarebbe voluto, a quale progetto apparteneva, ecc. Ciò richiedeva troppi cambiamenti di contesto per il mio cervello. Inoltre, il mio calendario era sempre pieno, il che mi causava molto stress e impediva agli altri di inserire appuntamenti nel mio calendario senza che io dovessi accedere allo strumento e modificare le cose. Quindi funzionava per pianificare le mie settimane, ma non per l'esecuzione di come vivo realmente (perché le cose cambiano tantissimo).

Per me richiedeva troppe impostazioni e "armeggiare". Direi che è un buon strumento, ma non un buon strumento di acquisizione rapida. Per inserire un'attività di base dovevo pensare ogni volta a quanto tempo ci sarebbe voluto, a quale progetto apparteneva, ecc. Ciò richiedeva troppi cambiamenti di contesto per il mio cervello. Inoltre, il mio calendario era sempre pieno, il che mi causava molto stress e impediva agli altri di inserire appuntamenti nel mio calendario senza che io dovessi accedere allo strumento e modificare le cose. Quindi funzionava per pianificare le mie settimane, ma non per l'esecuzione di come vivo realmente (perché le cose cambiano tantissimo).

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Motion e Google Calendar

Conosci già ClickUp come app completa per il lavoro. Con una vista Calendario nativa, potenti funzionalità di gestione delle attività e utili integrazioni, ClickUp è un'ottima alternativa a Google Calendar che ti consente di rimanere in linea con il tuo programma, aiutandoti a spostare le cose in modo flessibile quando i piani cambiano.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: Calendario ClickUp AI

Trascina e rilascia le attività nella vista Calendario di ClickUp e gestisci il tuo programma con flessibilità

Il Calendario basato sull'IA di ClickUp è un hub di pianificazione completo che riunisce la gestione delle attività, la pianificazione delle riunioni e il coordinamento degli eventi in un'unica area di lavoro potente. Che tu stia pianificando la tua giornata lavorativa o organizzando le attività cardine del tuo team, il Calendario di ClickUp ti consente di gestire tutto facilmente in un unico posto.

Con ClickUp Calendar puoi:

Crea e gestisci gli eventi direttamente all'interno di ClickUp: aggiungi partecipanti, descrizioni delle riunioni e persino link per partecipare

Pianifica riunioni personali o di team , sincronizza con Google Calendar o Outlook e visualizza tutti gli appuntamenti insieme alle attività

Passa dalla visualizzazione giornaliera, settimanale, mensile o personalizzata per visualizzare il tuo tempo nel modo che preferisci

trascina e rilascia attività o eventi* per riprogrammarli all'istante, senza dover più passare da una scheda all'altra per aggiornare le sequenze

Che tu stia pianificando le sequenze temporali di un progetto o prenotando riunioni, avrai la flessibilità necessaria per adattarti al volo senza perdere di vista le priorità chiave.

Inoltre, grazie alla sincronizzazione bidirezionale dei calendari, puoi mantenere i calendari esterni (come Google Calendar, Apple Calendar e Outlook) completamente allineati, in modo da non perdere mai un aggiornamento, indipendentemente da dove sia stato pianificato.

Puoi anche sincronizzare la vista Calendario di ClickUp con Google Calendar, Apple Calendar, Calendly o Outlook Calendar per una gestione delle attività più centralizzata.

Il vantaggio di ClickUp n. 2: ClickUp AI Notetaker

Cattura ogni dettaglio senza sforzo con Notetaker di ClickUp

ClickUp AI Notetaker è il tuo assistente per le riunioni integrato, progettato per registrare, trascrivere e riepilogare/riassumere automaticamente le riunioni in modo che nulla sfugga. Che tu sia in una sessione di sincronizzazione del team, in una chiamata con un client o in una sessione di brainstorming, AI Notetaker mantiene tutti allineati senza lavoro manuale.

Con l'AI Notetaker di ClickUp puoi:

Partecipa automaticamente alle riunioni e registrale su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Ottieni riepiloghi/riassunti generati dall'IA, elementi di azione e decisioni chiave, direttamente nella tua area di lavoro

Collega le note delle riunioni alle attività ai documenti per un follow-up senza interruzioni

Collabora sulle note in tempo reale e condividile istantaneamente con i colleghi o gli stakeholder

Non dovrai più destreggiarti tra appunti e note mentre cerchi di rimanere concentrato sulla conversazione. Il Notetaker IA di ClickUp garantisce che le tue riunioni siano efficaci, organizzate e accessibili a tutto il team.

Inoltre, tutte le note sono archiviate in un unico hub centrale, così puoi rivedere le discussioni passate, cercare trascrizioni e mantenere il contesto tra i diversi progetti senza dover cambiare strumento.

ClickUp è migliore per il motivo n. 3: integrazioni native

Se preferisci Zoom per le videochiamate, puoi avviare una riunione Zoom direttamente da un'attività di ClickUp, grazie all'integrazione nativa di ClickUp con Zoom.

All'inizio della riunione, nei commenti dell'attività (da cui si avvia la riunione) viene automaticamente pubblicato un link per partecipare, che avvisa il team di unirsi. Al termine della riunione, ClickUp aggiunge un altro commento all'attività, includendo dettagli quali data, ora, durata e partecipanti, insieme a un link facoltativo alla registrazione.

Partecipa a una riunione Zoom direttamente dalla tua attività ClickUp

ClickUp Meetings ti aiuta ulteriormente a documentare le tue riunioni, dalla creazione di programmi di riunione alla presa di note durante le riunioni fino alla generazione di trascrizioni delle riunioni.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: documenti e attività di ClickUp

Puoi utilizzare ClickUp Docs per ideare gli obiettivi delle riunioni, creare un programma e registrare i verbali delle riunioni. ClickUp Docs offre una collaborazione virtuale, così puoi lavorare insieme ai membri del team da remoto in tempo reale e modificare insieme i documenti.

Aggiungi liste di controllo e spuntale una volta discusse durante la riunione. Evidenzia i punti chiave della discussione e i punti salienti con elenchi puntati, grassetto, corsivo o barrato. Aggiungi liste di controllo, inserisci tabelle per visualizzare grandi quantità di informazioni e incorpora screenshot, PDF o altri file direttamente nel tuo documento per una rapida consultazione.

Agisci immediatamente sui tuoi documenti ClickUp utilizzando i comandi slash

Per rendere le riunioni più efficaci, le attività di ClickUp consentono di creare una nuova attività direttamente sui documenti. Ad esempio, se il verbale della riunione indica che il team di marketing deve rivedere la campagna commerciale per le festività, è possibile convertire il testo in un'attività tracciabile e assegnarla al reparto marketing.

Quando le riunioni si protraggono a lungo e ci sono molte discussioni da seguire, utilizza ClickUp Brain, l'assistente IA della piattaforma, per generare automaticamente le trascrizioni delle riunioni. È veloce, accurato e ti libera dal peso di prendere appunti manualmente.

Modello di pianificatore Calendario ClickUp

Ottieni il modello ad albero Organizza il tuo programma con il modello di pianificatore di calendario di ClickUp

Invece di affannarti a organizzare la tua settimana in una mezza dozzina di posti diversi, il modello di pianificatore di calendario ClickUp ti offre un layout pronto all'uso per allineare attività, sequenze e priorità, senza dover partire da zero.

È l'ideale per team o singoli utenti che desiderano una maggiore struttura nel proprio processo di pianificazione:

Mappa la tua settimana in anticipo con slot per le attività e scadenze chiare

Assegna la titolarità e monitora lo stato senza dover creare un sistema da zero

Individua i sovraccarichi o gli ostacoli prima che compromettano la tua settimana

Personalizza le visualizzazioni in base al tuo stile di pianificazione: focus giornaliero o panoramica settimanale dettagliata

Il modello include una scheda Riepilogo/Riassunto che suddivide le attività in base allo stato (In sospeso, In corso, Terminato e altro) in modo da poter valutare immediatamente cosa è in movimento e cosa richiede attenzione.

Che tu sia un project manager che pianifica sprint o un libero professionista che blocca il lavoro dei client, questo modello ti aiuta a rimanere concentrato e a muoverti velocemente, senza alcuna configurazione.

🗂️ Archivio modelli: Ti interessa la pianificazione del calendario? Dai un'occhiata al modello di pianificatore giornaliero di ClickUp, che può aiutarti a pianificare la tua giornata. Puoi anche utilizzare il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti di ClickUp per pianificare visivamente i turni, dare priorità alle attività e monitorare le assenze per un'organizzazione ottimale della forza lavoro.

Gestisci il tuo calendario in modo più efficiente con ClickUp

Se cerchi la semplicità, Google Calendar è la soluzione ideale per la pianificazione di base. Ma se desideri qualcosa di più potente, come la prioritizzazione intelligente delle attività e gli adeguamenti automatici, Motion è lo strumento che fa per te.

Vuoi il meglio di entrambi i mondi? Continua a utilizzare Google Calendar come base per i tuoi eventi e appuntamenti, mentre Motion potenzia la tua produttività con le sue funzionalità avanzate basate sull'IA.

Tuttavia, Google Calendar e Motion non sono all'altezza nella gestione delle attività insieme al tuo programma. Per una soluzione davvero completa, hai bisogno di uno strumento che offra funzionalità di gestione delle attività, pianificazione e gestione del calendario. È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp ti consente di suddividere le attività in passaggi concreti, impostare scadenze, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare con i team, il tutto all'interno della stessa interfaccia. La vista calendario è completamente integrata con le tue attività (e si sincronizza con Google Calendar, se lo utilizzi), così puoi vedere esattamente come si sta delineando la tua giornata, settimana o mese.

Inizia oggi stesso con ClickUp! ✅