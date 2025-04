Le 10 migliori alternative semplificate per un marketing efficiente nel 2025

Hai mai provato ad aggiornare i post sui social, a progettare grafiche e a programmare i contenuti tutto in un'unica piattaforma prima che il caffè del mattino si raffreddi? Questa è la lotta quotidiana quando Simplified non riesce a tenere il passo con le crescenti esigenze di marketing!

Sebbene prometta la comodità di un sistema all-in-one, i limiti dei modelli, i colli di bottiglia nella collaborazione e le semplicistiche funzionalità di automazione iniziano a sembrare delle manette digitali man mano che il team cresce.

Il mondo degli strumenti di marketing è pieno di alternative semplificate che mantengono il flusso di lavoro fluido e allo stesso tempo aumentano le funzioni.

Hai bisogno di una programmazione social turbo, di un modello di calendario dei contenuti potente o di un'IA che scriva contenuti coinvolgenti? Ti aspetta un'alternativa migliore a Simplified! Esploriamo gli strumenti per gli autori di contenuti che non si limitano a sostituire Simplified, ma rivoluzioneranno il tuo intero gioco di marketing!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco le migliori alternative semplificate che possono trasformare il flusso di lavoro del marketing: : Ideale per la gestione del marketing all-in-one ClickUp: Ideale per la gestione del marketing all-in-one Canva: Il migliore per la progettazione grafica intuitiva Synthesia: la migliore per la generazione di video con IA *heyGen: Ideale per video e presentazioni con avatar IA Anyword: Ideale per il copywriting con IA con previsione del ROI SocialPilot: Ideale per la gestione e l'analisi dei social media *gravityWrite: Ideale per la creazione di contenuti basati su IA per piccoli team Claude: Ideale per la creazione e la modifica di contenuti con moduli lunghi Adobe Express: Ideale per modelli di livello professionale e coerenza del marchio Piktochart: Ideale per creare infografiche e storie visive

Cosa dovresti cercare nelle alternative semplificate?

Quando scegliete le alternative semplificate per la creazione di contenuti e il marketing, considerate queste funzionalità/funzioni chiave per trovare la soluzione più adatta al vostro team:

Funzionalità di creazione dei contenuti: assistenza per vari tipi di contenuti (grafica per social media, video, contenuti scritti e altro) all'interno di un'unica piattaforma

Funzionalità di collaborazione: consente funzioni di commento, aree di lavoro condivise e modifiche in tempo reale per semplificare il processo di revisione

Integrazione dell'ecosistema: connessione con piattaforme di social media, CRM e software di project management per un'integrazione perfetta del flusso di lavoro

Assistenza IA: migliora l'efficienza con la creazione automatica di testi, la generazione di immagini e l'ottimizzazione dei contenuti

*interfaccia intuitiva: offre un design user-friendly che riduce la curva di apprendimento e aumenta l'adozione da parte del team

*opzioni di personalizzazione: Mantiene la coerenza del marchio attraverso modelli, guide di stile e gestione delle risorse

Analisi e reportistica: Fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni dei contenuti per perfezionare le strategie di marketing

Le 10 migliori alternative semplificate

1. ClickUp (la migliore per la gestione del marketing all-in-one)

Monitoraggio dello stato dei progetti, ottimizzazione dei flussi di lavoro e collaborazione senza interruzioni con il team, tutto all'interno dell'area di lavoro di ClickUp

Il lavoro oggi è rotto. I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi in strumenti scollegati che ci rallentano. ClickUp risolve questo problema con l'app Tutto per il lavoro, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato da IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Mentre Simplified tenta di combinare un design di base con un coordinamento rudimentale del team, ClickUp fa un passo avanti. Offre un project management di livello aziendale perfettamente connesso agli strumenti di creazione dei contenuti: l'ambiente perfetto e integrato per far prosperare il tuo team di marketing.

Se ti senti limitato dal flusso di lavoro di Simplified, le oltre 15 visualizzazioni, le opzioni di automazione e le funzionalità di reportistica dettagliata di ClickUp possono essere un potente aggiornamento.

ClickUp Brain

Inoltre, con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, i team di marketing possono generare contenuti a una velocità senza precedenti, dalle didascalie social ai blog completi, il tutto mantenendo una coerenza unificata del brand.

Riepilogare/riassumere o migliorare rapidamente i contenuti con ClickUp Brain

ClickUp Brain va oltre i semplici strumenti di IA, perfezionando i contenuti esistenti, controllando la grammatica e fornendo supporto multilingue. Inoltre, adatta il tono per soddisfare il pubblico di destinazione, capacità che l'IA di Simplified non può eguagliare.

Ma c'è di più! Gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere di lavorare con più LLM, come Claude e GPT-4o, direttamente dalla loro area di lavoro di ClickUp.

ClickUp Documenti

Nel frattempo, ClickUp Docs trasforma il modo in cui i team collaborano ai materiali di marketing, collegando la creazione dei documenti direttamente alle attività e ai flussi di lavoro.

Accedi a tutti i tuoi contenuti in un unico posto collegando i documenti e le attività di ClickUp

Scrittori, designer e stakeholder possono modificare contemporaneamente, lasciare commenti contestuali e collegare documenti a campagne specifiche, creando un hub centrale per la gestione delle conoscenze.

Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Vuoi semplificare rapidamente i flussi di lavoro dei contenuti? Il modello di gestione dei contenuti ClickUp fornisce un quadro pronto all'uso con visualizzazioni personalizzabili per la pianificazione, il monitoraggio della produzione e la programmazione della pubblicazione.

Ottieni un modello gratis Mantieni tutti i membri dei team di contenuti e marketing sulla stessa pagina con il modello di gestione dei contenuti ClickUp

Questo modello aiuta i team di marketing a visualizzare la pipeline dei contenuti, monitorare le metriche dei contenuti, produrre contenuti e mantenere una qualità costante dei risultati senza dover costruire sistemi da zero.

Devi destreggiarti tra il project management dei social media, gli strumenti di progettazione e il software di marketing? ClickUp Integrations, con la sua vasta gamma di oltre 1.000 strumenti di lavoro, mantiene tutto connesso, in modo che i tuoi contenuti fluiscano senza sforzo dalla creazione alla distribuzione. Hai bisogno di informazioni in tempo reale? Le dashboard di ClickUp ti consentono di visualizzare chiaramente i KPI di marketing e le prestazioni delle campagne, fornendo analisi approfondite che Simplified non può eguagliare.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Fai brainstorming di idee per campagne sulle lavagne online di ClickUp per mappare strategie e contenuti per i social media

Trigger assegnazione attività, approvazioni e consegne di contenuti con ClickUp Automazioni

Ottimizza il feedback utilizzando la correzione di bozze e le annotazioni su progetti, video e documenti

Archivia le risorse del marchio in ClickUp Docs o in un'area di lavoro condivisa per un facile accesso da parte del team

Integra strumenti di progettazione come Canva o Figma per garantire che il marchio rimanga coerente in tutti i materiali di marketing

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento potrebbe essere ripida per i nuovi utenti

L'app mobile ha funzionalità limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione di G2 dice:

Siamo un team di marketing interno molto impegnato. La struttura flessibile di ClickUp in Sequenza e Tabella, insieme ai campi personalizzati che possono essere creati al volo, ha reso facile la creazione di questa vista, che viene aggiornata in tempo reale man mano che aggiorniamo questi progetti promozionali in altre parti di ClickUp.

Siamo un team di marketing interno molto impegnato. La struttura flessibile di ClickUp in Sequenza e Tabella, insieme ai campi personalizzati che possono essere creati al volo, ha reso facile la creazione di questa vista, che viene aggiornata in tempo reale man mano che aggiorniamo questi progetti promozionali in altre parti di ClickUp.

2. Canva (la migliore per la progettazione grafica intuitiva)

tramite Canva

Canva è un'alternativa user-friendly a Simplified, perfetta per i team senza competenze di progettazione grafica.

Il suo editor drag-and-drop e gli oltre 250.000 modelli gratis rendono i flussi di lavoro per la creazione di contenuti rapidi e facili. Mentre Simplified offre strumenti di progettazione di base, Canva supporta post sui social media, presentazioni e materiali stampati, rendendolo una scelta versatile per il visual marketing.

Grazie ai suggerimenti basati sull'IA, alla pubblicazione diretta e all'ampio supporto per la formattazione, Canva semplifica la produzione di contenuti di alta qualità per i professionisti del marketing di tutti i livelli.

🧠 Curiosità: Canva è nata quando Melanie Perkins, che insegnava software di progettazione all'Università dell'Australia Occidentale, trovò programmi come Photoshop troppo complessi. Nel 2007, lei e Cliff Obrecht hanno lanciato Fusion Books, un'azienda di progettazione di annuari scolastici che ha aperto la strada a Canva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Accelera la creazione del design con una vasta libreria di modelli, elementi e foto d'archivio

Mantieni la coerenza del marchio utilizzando Brand Kit per archiviare e applicare la tua identità visiva

Collaborare in tempo reale con i membri del team utilizzando commenti e flussi di approvazione

Programma i post sui social media direttamente sulle principali piattaforme

Dai vita ai progetti statici con semplici strumenti di animazione

Limiti di Canva

Le funzionalità di progettazione avanzate sono più limitate rispetto agli strumenti professionali come la suite Adobe

Le funzionalità di modifica video sono basilari rispetto alle piattaforme video dedicate

Prezzi di Canva

Gratis : funzionalità/funzioni di base

Pro : 15 $/mese per utente

Teams : 30 $ al mese per tre utenti

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4. 7/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva

Una recensione di G2 dice

Canva ha un'interfaccia user-friendly che offre maggiore produttività e non richiede alcuna formazione preliminare, sono disponibili vari modelli di progettazione con funzionalità drag-and-drop, un'ampia libreria di elementi di design e grafica e l'accesso a milioni di immagini gratis e foto d'archivio. Opzioni di branding personalizzate con facili opzioni di esportazione e pubblicazione... la cosa migliore sono i piani tariffari convenienti.

Canva ha un'interfaccia user-friendly che offre maggiore produttività e non richiede alcuna formazione preliminare, sono disponibili vari modelli di progettazione con funzionalità drag-and-drop, un'ampia libreria di elementi di design e grafica e l'accesso a milioni di immagini e foto d'archivio gratis. Opzioni di branding personalizzate con facili opzioni di esportazione e pubblicazione... la cosa migliore sono i piani tariffari convenienti.

3. Synthesia (la migliore per la generazione di video con IA)

tramite Synthesia

I contenuti video sono molto richiesti, ma le difficoltà di produzione rendono difficile il lavoro dei team di marketing che utilizzano Simplified. Spesso i costi, la programmazione e il coordinamento dei talenti bloccano la produzione.

Synthesia rimuove queste barriere con la creazione di video basata sull'IA, senza bisogno di telecamere, microfoni o competenze di modifica. Genera presentatori virtuali realistici che recitano script in oltre 120 lingue, ideali per video educativi e promozionali.

A differenza degli strumenti di modifica di base di Simplified, Synthesia trasforma istantaneamente il testo in video professionali, eliminando la necessità di riprese originali.

Le migliori funzionalità di Synthesia

Genera presentatori IA che forniscono contenuti in modo naturale in oltre 120 lingue

Creare video professionali di formazione e marketing senza telecamere o attori

Sfondi e scene virtuali personalizzati per adattarsi all'identità del tuo marchio

Traduci i video istantaneamente mantenendo lo stesso presentatore IA

Migliora il coinvolgimento con grafica, transizioni e testo sovrapposti integrati, senza bisogno di modifiche

Limiti di Synthesia

Intervallo emotivo limitato nei presentatori di IA rispetto agli attori umani

Alcuni utenti segnalano movimenti occasionali innaturali nelle animazioni degli avatar

Prezzi di Synthesia

Gratis: Versione base

Starter : 29 $ al mese

Autore: 89 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2 : 4. 7/5 (più di 1.900 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 200 recensioni)

Leggi anche: Alternative a Synthesia AI per video generati dall'IA

4. HeyGen (il migliore per video e presentazioni con avatar IA)

tramite Capterra

La scalabilità dei contenuti video personalizzati è quasi impossibile quando ogni messaggio richiede le riprese di una persona reale. I team commerciali e di marketing raggiungono rapidamente un limite di produzione, lottando per personalizzare i video per diversi segmenti e aggiornamenti.

HeyGen rivoluziona il video marketing creando gemelli digitali, avatar IA che forniscono video personalizzati illimitati senza riprese aggiuntive.

Questa alternativa semplificata eccelle nella comunicazione video scalabile e autentica, rendendola ideale per il lavoro commerciale, il coinvolgimento dei clienti e altri lavori richiesti dal marketing. Teams può generare versioni realistiche di membri reali con IA, garantendo messaggi personalizzati e senza interruzioni.

Le migliori funzionalità di HeyGen

Personalizza video per singoli potenziali clienti o clienti su larga scala

Tradurre il contenuto in più lingue mantenendo il presentatore originale

Incorporare registrazioni e dimostrazioni dello schermo insieme a presentazioni con avatar

Aggiungi interattività con elementi cliccabili e pulsanti di invito all'azione

Limiti di HeyGen

La creazione di gemelli digitali realistici richiede un tempo di configurazione iniziale

Una curva di apprendimento ripida per funzionalità/funzioni di personalizzazione avanzate

Prezzi HeyGen

Autore : 29 $/mese

Team : 89 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2 : 4. 8/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (290+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HeyGen

Una recensione di Capterra dice

HeyGen è uno strumento fantastico che può far risparmiare tempo e denaro a chiunque abbia bisogno di creare video professionali, ma richiede una certa esperienza e consiglio di affidarsi a professionisti che già sanno come utilizzare lo strumento.

HeyGen è uno strumento fantastico che può far risparmiare tempo e denaro a chiunque abbia bisogno di creare video professionali, ma richiede una certa esperienza e consiglio di affidarsi a professionisti che già sanno come utilizzare lo strumento.

Leggi anche: Come creare video di prodotto di grande impatto

5. Anyword (la migliore per il copywriting con IA con previsione del ROI)

tramite Anyword

Gli esperti di marketing fanno fatica a prevedere quale testo sarà più efficace prima di investire nella distribuzione. I test A/B richiedono traffico e budget, mentre le congetture portano a messaggi poco efficaci e a uno spreco di denaro.

Anyword trasforma il copywriting basato sull'IA con il suo Predictive Performance Score, analizzando miliardi di impressioni per prevedere il ROI prima della pubblicazione. Questa piattaforma basata sui dati elimina le congetture, ottimizzando i contenuti per ottenere conversioni più elevate.

A differenza della scrittura di base basata sull'IA di Simplified, Anyword offre strumenti più avanzati per l'analisi predittiva, garantendo al contempo la conformità alle norme HIPAA, SOC2, ISO 27001 e GDPR per le aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Genera contenuti specifici per il pubblico, adattati a diversi segmenti demografici

Crea testi multicanale per social media, email, annunci e siti web

Ottimizza i contenuti esistenti con suggerimenti per migliorare le metriche di coinvolgimento

Accedi a una knowledge base di strumenti di copywriting basati sull'IA e best practice

Nessun limite

Le prestazioni predittive sono più accurate per i casi d'uso comuni nel marketing

La piattaforma si concentra principalmente sulla creazione di testi piuttosto che di contenuti visivi

Prezzi Anyword

Starter : 49 $/mese

Data-Driven : 99 $/mese

Aziendale : 499 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2 : 4. 8/5 (più di 1.200 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (più di 300 recensioni)

Leggi anche: Modelli di scrittura di contenuti gratis per una creazione più veloce dei contenuti

💡Suggerimento rapido: Un risultato statisticamente significativo di un test A/B non sempre significa che il vincitore sia la scelta migliore. Falsi positivi, errori di misurazione o impatto trascurabile nel mondo reale possono falsare i risultati. Invece di fare affidamento esclusivamente sui numeri, interpretate i dati dei test attraverso la lente del vostro contesto aziendale e delle informazioni degli utenti. Un approccio equilibrato, in cui i dati incontrano la strategia, porta a decisioni più intelligenti.

6. SocialPilot (il migliore per la gestione e l'analisi dei social media)

tramite SocialPilot

Gestire più account di social media è impegnativo, soprattutto quando le analisi sono sparse tra le varie piattaforme. I team di marketing, i social media manager e le agenzie fanno fatica a semplificare la programmazione e a estrarre informazioni significative.

SocialPilot semplifica la gestione di più account con la programmazione in blocco, report white label e dashboard personalizzabili. Le sue analisi avanzate monitorano il coinvolgimento, la portata e le conversioni su tutte le principali reti, offrendo informazioni che a Simplified mancano.

Le agenzie traggono vantaggio dal portale di gestione clienti di SocialPilot, che consente un accesso controllato ai clienti per approvazioni e reportistica, una funzionalità di livello aziendale che manca nel toolkit di Simplified.

Le migliori funzionalità di SocialPilot

Gestisci più account sulle principali piattaforme social da un'unica dashboard

Analizza le prestazioni multipiattaforma con reportistica analitica completa

Scopri i contenuti con strumenti di selezione integrati per mantenere attivi i profili

Limiti di SocialPilot

Gli strumenti per la creazione di contenuti sono più limitati rispetto alle piattaforme incentrate sul design

Alcuni utenti segnalano occasionali ritardi nella pubblicazione diretta su Instagram

Prezzi di SocialPilot

Professionale : 30 $/mese

Piccolo team : 50 $ al mese

Agenzia : 100 $/mese

Azienda: 200 $/mese

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2 : 4. 5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SocialPilot

Una recensione di Capterra dice

Le funzionalità/funzioni più utili che ho trovato in questo strumento sono state la programmazione in blocco, i contenuti curati e l'analisi dei post. Le funzionalità/funzioni come la reportistica White label e la navigazione semplice e agevole all'interno dello strumento sono uno dei motivi principali per cui consiglio questo strumento ad altri.

Le funzionalità/funzioni più utili che ho trovato in questo strumento sono state la programmazione in blocco, i contenuti curati e l'analisi dei post. Le funzionalità come la reportistica White label e la navigazione semplice e agevole all'interno dello strumento sono uno dei motivi principali per cui consiglio questo strumento ad altri.

7. GravityWrite (ideale per la creazione di contenuti basati su IA per piccoli team)

tramite GravityWrite

I piccoli team di marketing possono avere difficoltà a soddisfare le richieste di contenuti senza scrittori specializzati o budget extra. GravityWrite semplifica la creazione di contenuti con modelli di IA specifici del settore che generano bozze accurate e contestualizzate in formati come descrizioni di prodotti e post di blog.

A differenza dell'approccio ampio di Simplified, GravityWrite offre contenuti specializzati che richiedono meno modifiche, facendo risparmiare tempo ai team con esigenze di nicchia. La sua IA addestrata verticalmente produce bozze di alta qualità, risolvendo una lamentela comune di Simplified sull'eccessiva modifica di contenuti generici generati dall'IA.

GravityWrite: le migliori funzionalità/funzioni

Genera contenuti specifici per il settore, su misura per il tuo mercato verticale e il tuo pubblico

Creare più formati di contenuto da un unico brief o schema

Riproporre i contenuti esistenti in diversi formati per la distribuzione multicanale

Ottimizza per SEO con integrazione di parole chiave e miglioramenti della leggibilità

Mantieni una voce del marchio coerente in tutti i contenuti generati

GravityWrite: limiti

Funzionalità di collaborazione limitate per team più grandi

Meno opzioni di integrazione rispetto alle piattaforme più affermate

Prezzi di GravityWrite

Gratis : Generazioni limitate al mese

Starter : 19 $ al mese

Pro: 79 $/mese

Valutazioni e recensioni di GravityWrite

G2 : 4. 6/5 (90+ recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare un'unica piattaforma? Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

8. Claude (Ideale per la creazione e la modifica di contenuti con moduli lunghi)

di Claude

La maggior parte degli strumenti di scrittura basati sull'IA ha difficoltà a mantenere la coerenza nei contenuti di lunga durata, che richiedono modifiche pesanti. Claude di Anthropic eccelle nella generazione di post di blog dettagliati, reportistica e contenuti di leadership di pensiero con una forte comprensione contestuale.

Mentre Simplified si concentra sulla creazione di contenuti brevi ed efficienti, Claude mantiene la coerenza nei documenti più lunghi, segue istruzioni complesse e si adatta a feedback sfumati.

Claude fornisce un'assistenza avanzata alla scrittura basata sull'IA per i professionisti del marketing che lavorano su contenuti sostanziali, con l'integrazione della ricerca di parole chiave e l'aderenza a specifiche guide di stile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Modifica e perfeziona i contenuti esistenti con una comprensione sfumata di stile e tono

Ricerca e sintesi di informazioni per contenuti educativi e di leadership di pensiero

Creare varianti di contenuto per test A/B con approcci di messaggistica diversi

Seguire i contenuti dettagliati con elevata precisione e coerenza

Limiti di Claude

Richiede un prompt chiaro per ottenere risultati ottimali

Nessuna funzionalità integrata di pubblicazione o distribuzione

Creazione di contenuti visivi limitata rispetto alle piattaforme incentrate sul design

Prezzi di Claude

Gratis : accesso di base con limiti di utilizzo

Claude Pro : 20 $/mese per limiti di utilizzo più elevati e accesso prioritario

Team : 30 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude

G2 : 4. 7/5 (40+ recensioni)

Capterra: recensioni non sufficienti disponibili

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Una recensione di G2 dice

Ciò che è più utile di Claude è la capacità dell'IA di flusso in modo più naturale. Mi piace che le risposte sembrino più simili a una conversazione tra esseri umani. Un'altra cosa che mi piace di Claude è che le sue risposte sono contestuali e coinvolgenti. Mi piace anche che cerchi di dare risposte accurate e riconosca i suoi limiti quando non sa qualcosa.

La cosa più utile di Claude è la capacità dell'IA di flusso in modo più naturale. Mi piace che le risposte sembrino più simili a una conversazione tra esseri umani. Un'altra cosa che mi piace di Claude è che le sue risposte sono contestuali e coinvolgenti. Mi piace anche che cerchi di dare risposte accurate e riconosca i suoi limiti quando non sa qualcosa.

🧠 Curiosità: Per anni, i ricercatori sono rimasti perplessi: il ridimensionamento dei modelli di IA non ha migliorato le attività di ragionamento. Le prestazioni sono rimaste invariate nonostante i modelli più grandi. La svolta? Il prompt "Catena di pensiero ". Chiedere all'IA di "pensare passo dopo passo" o mostrare esempi ha permesso di usufruire delle capacità di ragionamento nascoste, rivelandone il vero potenziale.

9. Adobe Express (la migliore per modelli di livello professionale e coerenza del marchio)

tramite Adobe Express

Adobe Express colma il divario tra gli strumenti di progettazione di base e il software professionale, offrendo ai professionisti del marketing funzionalità di progettazione di alta qualità senza la complessità della suite completa di Adobe.

Combina strumenti intuitivi con risorse di Adobe e modelli personalizzabili, garantendo la coerenza del marchio. A differenza di Simplified, Adobe Express si connette direttamente a Photoshop, Illustrator e Creative Cloud, migliorando il flusso di lavoro e la qualità del design.

Le migliori funzionalità di Adobe Express

Sfrutta il generatore di immagini IA con Firefly per la creazione di contenuti commerciali sicuri senza preoccupazioni di copyright

Crea materiali di marca coerenti con i Brand Kit che memorizzano gli elementi visivi

Ridimensiona automaticamente i progetti per diverse piattaforme e formati

Applicare azioni rapide per la rimozione dello sfondo, l'animazione e la modifica in pochi secondi

Limiti di Adobe Express

Alcune funzionalità avanzate richiedono familiarità con i principi di progettazione

Le funzionalità Enterprise potrebbero richiedere una sottoscrizione Adobe più ampia

Prezzi di Adobe Express

Gratis : funzionalità di base e modelli limitati per i privati

Teams : 4,99 $/mese per utente per il primo anno, 7,99 $/mese per utente dal secondo anno in poi

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Express

G2 : 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (1100+ recensioni)

👀Lo sapevi? Il 92% degli esperti di marketing ritiene che l'IA e l'automazione migliorino la personalizzazione dei contenuti e l'efficienza delle campagne.

10. Piktochart (ideale per creare infografiche e storie visive)

tramite Piktochart

I team spesso faticano a presentare in modo efficace contenuti ricchi di dati quando sono intrappolati in fogli di calcolo o testo. Piktochart semplifica la visualizzazione dei dati, trasformando informazioni complesse in infografiche, reportistica e presentazioni coinvolgenti, senza bisogno di competenze di progettazione.

Il suo editor include grafici interattivi, generatori di mappe e widget specializzati creati per la narrazione dei dati. A differenza degli strumenti di progettazione generali di Simplified, Piktochart rende le informazioni complesse chiare e visivamente accattivanti. Con modelli dedicati e funzionalità di visualizzazione avanzate, garantisce che i contenuti basati sui dati siano accessibili e di grande impatto.

Le migliori funzionalità di Piktochart

Utilizza elementi interattivi per coinvolgere il pubblico con le tue informazioni

Accedi a modelli specifici per il settore per diverse esigenze di visualizzazione dei dati

Mantieni la coerenza visiva con gli elementi del marchio e le combinazioni di colori salvati

Esporta in più formati per presentazioni, siti web e materiale stampato

Limiti di Piktochart

La personalizzazione avanzata può avere una curva di apprendimento più ripida

Alcune funzionalità di visualizzazione dei dati richiedono piani di livello superiore

Prezzi di Piktochart

Gratis : funzionalità/funzioni di base con filigrana Piktochart

Pro : 29 $/mese per utente

Business : 49 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Piktochart

G2 : 4. 4/5 (160+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (190+ recensioni)

Dalla semplificazione alla potenza: ClickUp è la tua centrale di marketing

La giusta alternativa semplificata può trasformare le tue operazioni di marketing, automatizzando la creazione di contenuti e migliorando la collaborazione tra i team. Ogni strumento che abbiamo esaminato offre punti di forza unici.

La scelta ideale dipende dalle esigenze specifiche, dalle dimensioni del team e dalle priorità del flusso di lavoro. Per la maggior parte dei team di marketing alla ricerca di una soluzione veramente completa, ClickUp offre il pacchetto più completo, che combina la creazione di contenuti, il project management e altri strumenti di collaborazione in un'unica piattaforma.

Pronto a trasformare il tuo flusso di lavoro di marketing?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come può migliorare il processo di creazione dei contenuti e la collaborazione tra i team.