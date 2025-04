Esempi di email di promemoria gentili: 12 modi per fare un follow-up educato

Invii una fattura. Silenzio.

Programmi una riunione. Qualcuno se la dimentica.

Si fa seguito a una scadenza. Nessuna risposta.

È frustrante, vero? Non è che alle persone non importi, è solo che devono destreggiarsi tra innumerevoli priorità. È proprio per questo che serve un'email di promemoria!

Un'email di promemoria inviata al momento giusto può trasformare il silenzio radio in un pagamento confermato, una chiamata programmata o un'attività completata.

La parte migliore? Non devi scriverne uno da zero. Questo post del blog contiene 12 esempi di email di promemoria che possono essere facilmente modificati e personalizzati per il tuo uso professionale.

Vi presenteremo anche uno strumento che crea email di promemoria e le automatizza per voi. Cominciamo!

Perché le email di promemoria sono importanti

Un'email di promemoria inviata al momento giusto ricorda ai dipendenti le attività in sospeso, i prossimi eventi e le scadenze cruciali, contribuendo a prevenire il più possibile il caos e le interruzioni operative.

Ecco perché le email di promemoria sono necessarie:

Mantiene le pianificazioni strutturate: Riunioni, eventi e sequenze di progetti rimangono organizzati quando le persone ricevono un promemoria in anticipo

Aumenta le conversioni: un promemoria tempestivo evita che le potenziali trattative vadano in fumo

Riduce le cancellazioni dell'ultimo minuto: le email di promemoria tempestive aiutano le persone a ricordare le riunioni e danno loro la possibilità di riprogrammarle in anticipo, se necessario, riducendo le assenze

Previene interruzioni operative: le attività interne come l'invio delle tabelle orarie, le approvazioni e la reportistica possono essere monitorate con un'email di promemoria prompt

🧠 Lo sapevi? L'80% delle vendite richiede almeno cinque tentativi di follow-up dopo il contatto iniziale prima di concludere una vendita.

Come scrivere un'email di promemoria

Scrivere un'email di promemoria non significa solo dare seguito a qualcosa, ma anche scegliere il momento giusto, il tono e la struttura per renderla impossibile da ignorare.

1. Inizia con un oggetto pertinente

Evita le sciocchezze: mantieni l'oggetto chiaro e diretto, in modo che lo scopo della tua email sia immediatamente evidente.

Mantieni breve l'oggetto (da sei a otto parole) e includi un verbo d'azione (ad esempio: azione richiesta, promemoria o follow-up) per richiamare immediatamente l'attenzione.

✅ Buona riga dell'oggetto dell'email di promemoria: Promemoria: Pagamento dovuto per la fattura n. [numero] ❌ Soggetto dell'email del promemoria sbagliato: Promemoria fattura

2. Personalizza il saluto

Non importa se è la prima o la centesima email di promemoria allo stesso client: inizia sempre con un saluto personalizzato. Fa la differenza!

Rivolgersi al destinatario per nome rende l'email più coinvolgente e pertinente. Di fatto, crea un tono più professionale e premuroso, aumentando le possibilità di risposta.

✅ Buongiorno: Ciao/Ciao [Nome] ❌ Saluto sbagliato: Gentile cliente,

3. Sviluppare il corpo di un'email

Vai dritto al punto dopo il saluto.

La prima riga dovrebbe fornire un contesto sufficiente in modo che il lettore non debba scavare tra le email passate. In tre brevi paragrafi (massimo due righe ciascuno), indica chiaramente lo scopo, i dettagli chiave e i passaggi successivi.

✅ Buon esempio: Solo un breve promemoria che abbiamo una riunione su Zoom in programma il 27 gennaio, venerdì, alle 3:00 EST ❌ Cattivo esempio: Spero che tu stia bene. Solo un breve promemoria sulla riunione sui contenuti che ho menzionato la scorsa settimana. Fammi sapere se hai bisogno di modifiche

4. Aggiungi una CTA chiara

Se la tua call to action (CTA) non è nei primi tre paragrafi, è il momento di aggiungerla.

Se hai bisogno di una risposta, chiedila. Inserisci un link diretto al portale per il pagamento, al caricamento dei documenti o allo strumento di pianificazione se è necessaria un'azione.

✅ Buon esempio: Clicca qui per riprogrammare l'appuntamento: [Collegamento al Calendario] ❌ Cattivo esempio: Per favore, dai un'occhiata quando hai tempo

5. Concludere con un'osservazione finale educata

Concludi con una nota educata e professionale che inviti a rispondere, ma evita le scuse inutili. Sii sicuro e chiaro.

✅ Buon esempio: Per favore fatemi sapere se avete bisogno di assistenza ❌ Cattivo esempio: In attesa di una tua risposta

Ed ecco qua: la chiave per creare email di promemoria perfette.

💡 Suggerimento: Non perdere ore a creare le email di promemoria perfette. Con ClickUp Brain, basta inserire un prompt e genererà immediatamente un'email ben strutturata, chiara e orientata all'azione che soddisfa tutte le tue esigenze.

Usa ClickUp Brain per creare un'email di promemoria rapida ed efficace

📮ClickUp Insight: L'83% dei lavoratori della conoscenza si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team. Tuttavia, quasi il 60% della giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutti in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

12 esempi di email di promemoria per diverse situazioni

Situazioni diverse richiedono tipi diversi di promemoria. Dai un'occhiata a questi 12 modelli efficaci di email di promemoria, pronti per essere modificati, personalizzati e adattati alle tue esigenze specifiche!

1. Email di promemoria amichevole per una riunione imminente

Hai una riunione importante con un cliente la prossima settimana? O una riunione mensile tra reparti con 50 partecipanti? Un'email di promemoria, inviata con largo anticipo, darà a tutti il tempo sufficiente per gestire i propri impegni e presentarsi puntuali.

Ecco un modello di promemoria che puoi usare:

Oggetto: Riepilogo mensile del team dei contenuti: venerdì 15:00 Ciao [Nome], Solo un breve promemoria che la nostra riunione mensile sui contenuti è prevista per [Data] alle [Ora] ([Fuso orario]). Tratteremo [Punti salienti del programma], quindi vi preghiamo di dedicare un momento alla revisione di eventuali materiali pertinenti in anticipo. Per organizzarti, assicurati di segnare il tuo slot su Google Calendar, se non l'hai già fatto. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa per prepararti alla riunione. Non vedo l'ora! *cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione] [Nome dell'azienda]

💡 Consiglio dell'esperto: considera l'invio di promemoria per le riunioni con almeno 48 ore di anticipo per dare ai partecipanti il tempo di prepararsi.

2. Un'email di promemoria educata per la prossima fattura in scadenza

Anche le aziende che pagano regolarmente possono perdere una fattura tra finestre In arrivo traboccanti e attività quotidiane. Una spinta veloce e gentile attirerà immediatamente la loro attenzione sulla fattura e incoraggerà il pagamento puntuale.

Ecco un modello di email di promemoria per il pagamento che puoi utilizzare:

Oggetto: Promemoria di pagamento per il numero #fattura Salve [Nome del client], Questa email è un rapido promemoria che il pagamento della fattura #[numero fattura] per [importo] è dovuto il [data di scadenza]. Puoi trovare la fattura in allegato come riferimento. Se il pagamento è già stato elaborato, si prega di ignorare questo messaggio. In caso contrario, è possibile completare il pagamento utilizzando una delle nostre opzioni disponibili: [Link di pagamento], bonifico bancario o qualsiasi altro metodo preferito. Contattami se hai dubbi o domande al riguardo. *cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione] [Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento: Invia il primo promemoria di pagamento tre o cinque giorni prima della data di scadenza per consentire ai tuoi clienti di avere tempo sufficiente per elaborare il pagamento

3. Email di promemoria per pagamento scaduto

Nonostante i ripetuti promemoria, a volte le fatture rimangono non pagate, anche con i migliori client. In questa fase, l'email di promemoria deve essere ferma ma professionale. Sottolinea che devono agire tempestivamente e metti in evidenza le possibili conseguenze legali se il pagamento non viene effettuato.

Ecco un'ultima email di promemoria che puoi inviare:

*oggetto: Urgente: fattura scaduta n. [numero fattura] - Azione immediata richiesta Ciao [Nome], Questo è un promemoria finale relativo alla fattura n. [numero fattura] per [importo], che doveva essere pagata entro il [data di scadenza]. Nonostante i precedenti solleciti, non abbiamo ancora ricevuto il pagamento. Come da contratto, se una fattura è in ritardo di una settimana, si possono intraprendere azioni legali. Per evitare spese di mora o ulteriori azioni, si prega di saldare l'importo dovuto entro il [Data] utilizzando una delle opzioni di pagamento disponibili: [Link di pagamento] | Dettagli del bonifico bancario | Altri metodi accettati Se il pagamento è già stato elaborato, si prega di ignorare questo messaggio. Contattatemi se avete dubbi o domande in merito. Cordiali saluti,[Il tuo nome][La tua posizione][Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento: Invia promemoria di pagamento scaduti tra le 9 e le 11 del mattino, quando i destinatari sono più propensi a controllare le loro email. Evita di inviare tali email nei fine settimana, poiché il tuo messaggio potrebbe finire nella finestra In arrivo.

4. Modelli di email promemoria per eventi dell'ultimo minuto

Organizzi una conferenza o una fiera? Un promemoria dell'ultimo minuto aiuterà i partecipanti a pianificare la loro giornata, arrivare in tempo e prepararsi per le sessioni chiave e le opportunità di networking.

Ecco un modello di email di promemoria che puoi utilizzare per il tuo prossimo evento:

*oggetto: Promemoria finale: [La conferenza annuale SEO inizia oggi] Ciao [Nome], Siamo lieti di darti il benvenuto a [nome evento] oggi alle [ora] ([fuso orario])]! L'evento inizia alle [ora di inizio] e in allegato troverai il programma dell'evento, così non perderai la tua sessione preferita. Per rendere più agevole il tuo arrivo, [Link per il check-in] è disponibile e puoi trovare la mappa del luogo [Link] per le indicazioni. Se arrivi in auto, ecco i dettagli per il parcheggio [Link]. Non vedo l'ora di vedervi lì. Contattatemi a [dati di contatto] se avete difficoltà a raggiungermi. *cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione] [Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento: semplifica la vita ai partecipanti aggiungendo un link per il check-in rapido, una mappa della sede o i dettagli sul parcheggio per aiutarli ad arrivare senza problemi.

5. Promemoria per un appuntamento per una riunione/evento imminente

Fissare un appuntamento è una cosa, ma assicurarsi che il cliente si presenti è un'altra. Un promemoria dell'appuntamento (o un paio prima della data) li aiuta a pianificare, evita cancellazioni dell'ultimo minuto e dà loro il tempo di riprogrammare se necessario.

Ecco una breve email di promemoria che puoi utilizzare non appena il client conferma la riunione:

Oggetto: Confermato: il tuo appuntamento il [data e ora] Ciao [Nome], Solo un promemoria amichevole che conferma l'appuntamento per il [Nome servizio/riunione] per [Data] alle [Ora] ([Fuso orario]). 📍 Posizione: [Indirizzo/Link Zoom]⏳ Durata: [Durata riunione] Se hai bisogno di riprogrammare, puoi farlo con 24 ore di anticipo utilizzando questo link: [Link di riprogrammazione di Google Calendar]. Attendo con ansia la nostra riunione! *cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione] [Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento: un link di riprogrammazione consente ai clienti di modificare facilmente gli appuntamenti invece di saltarli senza preavviso. Utilizza il Calendario ClickUp AI per impostare le riunioni in modo che non vengano perse e che tu non perda tempo prezioso.

6. Email di promemoria dopo una mancata presentazione

Le mancate presentazioni sono piuttosto comuni per le aziende di servizi. Un follow-up educato mantiene aperta la conversazione e consente al cliente di riprogrammare. Serve anche come promemoria educato che il cliente deve onorare gli appuntamenti prenotati.

Ecco un'email di promemoria educata che puoi usare per le prime volte che qualcuno non si presenta.

Oggetto: Hai perso la riunione? Fissiamo un'altra data Ehi [nome] Ho notato che oggi non è riuscito a partecipare alla nostra [nome riunione]. Capisco che possano capitare imprevisti, quindi sarei felice di trovare un altro momento che le vada bene. Può riprogrammare qui: [link per riprogrammare]. Per cortesia, questa volta ho rinunciato alla penale per mancata presentazione. Tuttavia, in base alla nostra politica, i futuri appuntamenti mancati potrebbero essere soggetti a un addebito. Fatemi sapere come desiderate procedere. *cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione] [Nome dell'azienda]

💡 Consiglio dell'esperto: considera la possibilità di impostare promemoria automatici un giorno e un'ora prima della riunione per ridurre le assenze in ambito aziendale.

7. Email di promemoria per un follow-up sulla proposta

Hai inviato una proposta ma non hai ricevuto risposta? È facile presumere che il client non sia interessato, ma potrebbe non essere così. Una rapida email di follow-up gli ricorderà la tua offerta e la riporterà alla sua attenzione senza essere invadente.

Ecco un modello di email di promemoria che potresti usare:

Oggetto: Follow-up: proposta per [nome progetto/servizio] Ciao [Nome], Volevo solo sapere se hai avuto modo di esaminare la proposta che ho inviato il [data] in merito a [nome del progetto/servizio]. Se stai ancora valutando, sarei felice di fare una breve telefonata per discutere di eventuali modifiche che funzionano meglio per te. Rispondi qui gratis o contattami in qualsiasi momento se hai domande o hai bisogno di ulteriori dettagli. Attendo con ansia i vostri commenti. Cordiali saluti,[Il tuo nome][La tua posizione][Nome dell'azienda]

💡 Consiglio dell'esperto: i messaggi di promemoria frequenti possono risultare invadenti. Distanzia strategicamente i tuoi follow-up: invia il primo 3-5 giorni dopo la proposta, poi fai un follow-up una settimana dopo se non c'è risposta. Sii educato e professionale.

8. Email di promemoria per rinnovare la sottoscrizione

Un promemoria di rinnovo della sottoscrizione avvisa i clienti che il loro accesso sta per scadere e fornisce loro un modo semplice per rinnovarlo. Tali email sono solitamente utili per le aziende SaaS che vendono i loro servizi con sottoscrizioni mensili e annuali.

Ecco una breve email di promemoria che puoi seguire:

Oggetto: Rinnova ora: [Nome azienda] La sottoscrizione termina tra [XX] giorni Ciao [Nome], Le ricordiamo che la sua sottoscrizione al [Piano] di [Nome dell'azienda] scadrà il [Data di scadenza]. Per evitare interruzioni del servizio, può rinnovare la sua sottoscrizione ora cliccando qui [Link di rinnovo] Non esitate a contattarci se avete domande o avete bisogno di assistenza. Non vediamo l'ora di servirvi con i nostri servizi eccezionali. Cordiali saluti,[Il tuo nome][La tua posizione][Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento da professionista: offri uno sconto a tempo limitato o un'offerta esclusiva di rinnovo per aumentare i rinnovi e fidelizzare più clienti.

9. Email di promemoria per completare il sondaggio del cliente

Il feedback dei clienti è prezioso, ma ottenere risposte non è sempre facile. Un messaggio di promemoria funge da cortese follow-up, spingendo delicatamente i clienti a condividere i loro pensieri senza sentirsi sotto pressione.

Oggetto: Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback, ci vorrà solo un minuto Ciao [Nome], Ci auguriamo che il nostro [nome del prodotto] sia di suo gradimento. Le saremmo davvero grati se potesse condividere con noi i suoi pensieri e le sue esperienze. Il suo feedback ci aiuta a migliorare e a continuare a fornire prodotti che le piacciano. Partecipa al sondaggio veloce qui: [Link al sondaggio] Promettiamo che ci vorrà solo un minuto. Cordiali saluti,[Il tuo nome][La tua posizione][Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento: crea un sondaggio mobile-responsive e mantienilo breve e diretto per aumentare le risposte. Un piccolo sconto o incentivo incoraggerebbe più clienti a partecipare.

10. Email di promemoria per una scadenza non rispettata

Gestire un team numeroso può essere impegnativo, soprattutto quando si tratta di monitorare le scadenze. I ritardi possono verificarsi per vari motivi, ma un promemoria chiaro e deciso può riportare l'attenzione sulla priorità dell'attività.

Ecco un campione di email di promemoria che puoi utilizzare in tali situazioni:

*oggetto: Azione necessaria: Scadenza non rispettata per [attività/progetto] Ciao [Nome], Sto seguendo la scadenza per [Nome attività/progetto] che era prevista per [Data]. Comprendiamo che potrebbe esserci una valida ragione per il ritardo, ma abbiamo bisogno di un aggiornamento sullo stato. Questo progetto è fondamentale e rispettare le scadenze è essenziale per garantire che tutto proceda senza intoppi. Se possibile, vorremmo completarlo entro [nuova scadenza] per evitare ulteriori contrattempi. Fateci sapere se incontrate ostacoli o se avete bisogno di supporto per portare avanti le cose. Attendiamo il vostro aggiornamento. Cordiali saluti,[Il tuo nome][La tua posizione][Nome dell'azienda]

💡 Consiglio dell'esperto: quando si effettua un follow-up su una scadenza non rispettata, è meglio indicare una nuova scadenza realistica invece di lasciarla aperta. Questo aiuta a prevenire ulteriori ritardi e rende più facile per il destinatario stabilire le priorità dell'attività.

11. Email di promemoria per inviare documenti in sospeso

Che si tratti di conformità, inserimento o elaborazione di una richiesta, la mancanza di documenti può rallentare le cose. Un follow-up chiaro e cortese può garantire che il destinatario dia priorità alla tua richiesta e agisca rapidamente.

Ecco un'email perfetta per un gentile promemoria che puoi inviare in queste situazioni:

*oggetto: Azione richiesta: in attesa dell'invio del documento per [scopo] Ciao [Nome], Solo un breve promemoria che stiamo ancora aspettando il tuo [Nome documento]. La scadenza per l'invio è [Data di scadenza], e ne abbiamo bisogno per elaborare i nostri documenti contrattuali. Se hai già inviato le email, ti preghiamo di ignorarle. Se invece non hai ancora inviato i documenti, ti preghiamo di caricarli utilizzando questo link: [Link per il caricamento]. Sentiti libero di contattarmi se c'è qualche query o problema in cui posso aiutarti. Cordiali saluti,[Il tuo nome][La tua posizione][Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento: imposta email automatiche per il follow-up se i documenti non vengono ricevuti nelle 24 ore successive.

12. Email di promemoria per un'azione rapida

Quando un progetto è in stallo perché si è in attesa del contributo di un membro del team, un promemoria educato ma deciso aiuta a far andare avanti le cose.

Da fare:

Oggetto: In attesa del vostro contributo per [nome del progetto] Ciao [Nome], Solo un rapido promemoria: sto ancora aspettando il tuo contributo per [attività specifica] in [nome del progetto]. La tua esperienza è essenziale per far andare avanti le cose e rispettare le scadenze. Fammi sapere se hai bisogno di supporto o se ci sono problemi che causano ritardi. Se possibile, sarebbe fantastico ricevere il tuo aggiornamento entro il [nuova scadenza] in modo da poter andare avanti. Attendo con ansia i vostri commenti. Cordiali saluti,[Il tuo nome][La tua posizione][Nome dell'azienda]

💡 Consiglio dell'esperto: mantieni un tono educato e riconoscente: un promemoria gentile mostra rispetto per il loro tempo e li rende più propensi a rispondere positivamente.

Nonostante questi campioni, scrivere email di promemoria non è l'attività più eccitante. Soprattutto quando è necessario inviarne centinaia ogni giorno.

L'automazione delle email attraverso strumenti di produttività è l'unico modo per risparmiare tempo mantenendo un tono educato e professionale.

Come ClickUp può semplificare i promemoria via email

La finestra In arrivo non è un elenco di cose da fare, ma sembra proprio che lo sia. Un'email di follow-up è ancora in bozza, la scadenza di un cliente si avvicina e una fattura scaduta sta causando ritardi. Mantenere tutto questo è semplicemente irrealistico.

Hai bisogno di uno strumento che automatizzi e organizzi il flusso di lavoro delle tue email. Ecco ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, che offre un sistema strutturato per trasformare le email sparse in attività tracciabili, eliminando il caos dei follow-up manuali e delle scadenze mancate. Con ClickUp, puoi convertire la tua lista di cose da fare in una lista "ta-da"! Vediamo come.

Strumento di project management per email ClickUp

E al centro di questa piattaforma c'è lo strumento di project management ClickUp Email. Invece di trattare le email come separate dal flusso di lavoro, le integra direttamente nelle attività e nei progetti.

Utilizza ClickUp Email Project Management per creare attività dalle email

Che si tratti di follow-up dei clienti, aggiornamenti dei progetti o richieste di approvazione, tutto rimane connesso in un unico posto, senza sovraccaricare la finestra In arrivo.

Ora, integra le tue email con ClickUp e segui questi passaggi per automatizzare i flussi di lavoro delle tue email:

Crea un repository di email di promemoria con ClickUp Brain

Scrivere email di promemoria da zero ogni volta è noioso e inefficiente. ClickUp Brain elimina le congetture dalla creazione di email generando istantaneamente email professionali per qualsiasi situazione.

Ecco come funziona:

✅ Genera email istantaneamente: nella sezione Commento di qualsiasi attività, inserisci semplicemente il comando slash "/Scrivi email" per aprire Brain. Puoi comporre una nuova email o rispondere a una esistente, senza mai lasciare il flusso di lavoro

✅ Salvare e riutilizzare i modelli di email: archiviare le email utilizzate di frequente in ClickUp Docs per creare un repository strutturato di modelli di email di promemoria

Usa ClickUp Brain per scrivere email di promemoria e altro ancora

Modello di email di follow-up ClickUp

Ancora meglio, risparmia tempo utilizzando il modello di email di follow-up di ClickUp con oltre 10 esempi comuni che funzionano in tutti i settori.

Ottieni il modello gratis Gestisci e monitora le conversazioni con i clienti grazie al modello di email di follow-up di ClickUp

In poche parole,

centralizza tutti i modelli di email di follow-up*: mantieni risposte strutturate per diversi scenari: promemoria di pagamento, check-in delle riunioni o contatti con i clienti

Monitoraggio dei follow-up con facilità : sapere esattamente quando e con chi effettuare il follow-up, evitando di perdere opportunità

Imposta promemoria per risposte tempestive : Non perdere mai traccia delle risposte in sospeso o dei messaggi scaduti

Creare un progetto per ogni obiettivo dell'email di follow-up: Strutturare e organizzare le attività di follow-up in base alle diverse esigenze aziendali

Invece di riscrivere ripetutamente le stesse email, basta prendere un modello di email pertinente, modificarne i dettagli e inviarlo.

Imposta e personalizza le automazioni per semplificare il flusso di lavoro delle email

ClickUp Automazioni consente di impostare campi personalizzati, trigger e azioni in modo da non dover monitorare e inviare i follow-up manualmente. Indipendentemente da ciò che hai da fare, l'automazione fa sì che le tue email vengano inviate in tempo senza sforzo.

Automatizza i flussi di lavoro delle email con le automazioni di ClickUp

Ecco come impostare un'automazione delle email:

Naviga fino alla posizione desiderata : Vai allo Spazio, alla Cartella o all'Elenco in cui desideri applicare l'automazione

Accedi a "Automazioni": nell'angolo in alto a destra, clicca su "Gestione automazioni"

Sfoglia "Automazioni email": clicca su "Sfoglia" in alto, quindi seleziona "Email" dalla barra laterale sinistra

scegli o crea un'automazione*: seleziona un'automazione email preesistente o creane una personalizzata impostando trigger e azioni

Configura i dettagli dell'email: Scegli l'account email da cui inviare e personalizza l'oggetto e il corpo. Puoi inserire campi dinamici come il nome dell'attività, la data di scadenza o gli assegnatari per personalizzare ogni email

*salva e attiva: una volta configurata, salva l'automazione. Ora verrà eseguita automaticamente in base ai trigger definiti

Modello di automazione email ClickUp

Il modello di automazione delle email di ClickUp rende le automazioni ancora più semplici, poiché è possibile integrarle facilmente nell'area di lavoro di ClickUp. Questo modello include trigger, azioni e liste di controllo predefiniti per follow-up e promemoria senza soluzione di continuità.

Ottieni il modello gratis Semplifica l'automazione delle email con il modello di automazione delle email di ClickUp

Ecco come ti aiuteranno:

Crea attività per email automatiche : organizza e gestisci le email di follow-up trasformandole in : organizza e gestisci le email di follow-up trasformandole in attività ClickUp attuabili

*imposta le regole per i trigger delle email: definisci quando inviare le email in base allo stato delle attività, alle date di scadenza o a condizioni personalizzate

*collaborare sul contenuto delle email: lavorare con il proprio team per redigere, perfezionare e personalizzare le email automatiche prima che vengano inviate

Monitoraggio e tracciamento delle prestazioni: Tieniti aggiornato sulle email inviate, sui follow-up e sulle risposte per assicurarti che tutto funzioni senza intoppi

Monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni delle email

Una volta automatizzati i flussi di lavoro delle email, monitorarne l'efficienza per garantire che portino a risultati. Utilizzare le dashboard di ClickUp per monitorare i follow-up, analizzare il coinvolgimento e perfezionare le regole di automazione. Se le risposte sono scarse, valutare la possibilità di modificare i tempi, le righe dell'oggetto o il contenuto dell'email per ottenere un impatto migliore.

Monitoraggio dell'efficienza delle automazioni email con le dashboard di ClickUp

Best practice per le email di promemoria

Prima di concludere questo blog, ecco alcune best practice per garantire che i tuoi promemoria via email ottengano il massimo coinvolgimento:

Personalizzalo con l'IA: vai oltre la personalizzazione del nome del destinatario. Usa l'IA per scrivere email di promemoria basate sul comportamento passato, sulle preferenze e sulla cronologia degli impegni ✅

Evita i trigger dello spam : parole come Urgente, Offerta a tempo limitato e segni eccessivi come !, $ o emoji possono segnalare la tua mail come spam ✅

Utilizza i thread delle email per mantenere il contesto : invece di inviare una nuova email ogni volta, rispondi all'interno dello stesso thread per mantenere la visibilità delle interazioni passate ✅

Rendi la tua email scorrevole : suddividi l'email in punti elenco e usa il testo in grassetto dove necessario ✅

Tempistica: invia i promemoria nei momenti migliori, ad esempio 24 ore prima di un evento o qualche giorno prima di una scadenza ✅

Automazioni delle email di promemoria aziendali con ClickUp

L'email di promemoria giusta spinge il destinatario ad agire.

E anche se l'invio di promemoria può sembrare solo un'altra incombenza infinita, non deve essere per forza così.

Con ClickUp, puoi automatizzare l'intero processo: integra la tua email, imposta i trigger per diversi scenari e lascia che l'IA crei promemoria chiari e professionali in pochi secondi.

Basta con i follow-up manuali. Basta con le opportunità mancate. Solo automazioni senza sforzo che mantengono tutto sotto controllo.

Iscriviti oggi stesso gratis a ClickUp!