Modelli gratis per piani quinquennali per fissare obiettivi chiari per il futuro

Immagina di svegliarti ogni mattina sapendo esattamente cosa devi fare per avvicinarti ai tuoi obiettivi personali o professionali. Un modello di piano quinquennale può aiutarti a trasformare questa visione in realtà.

È uno strumento semplice che ti aiuta a suddividere i tuoi grandi obiettivi in passaggi più piccoli e gestibili. Che tu voglia metterti in forma, avviare un'attività o finalmente viaggiare per il mondo, questo modello ti aiuta a impostare attività cardine chiare e a monitorare il tuo stato nel tempo.

Con un piano quinquennale, non ti limiti a desiderare il cambiamento, ma lo crei attivamente.

Organizzati, mantieni la concentrazione e guarda quanto puoi ottenere in soli cinque anni con questi 12 modelli per un piano quinquennale.

Cosa sono i modelli di piano quinquennale?

Un modello di piano quinquennale è uno strumento strategico che individui o organizzazioni utilizzano per delineare obiettivi a lungo termine per i prossimi cinque anni. Aiuta a fornire indicazioni, stabilire priorità e monitorare lo stato

Questo modello include in genere sezioni per definire obiettivi, strategie, sequenze e risorse necessarie per raggiungerli. In breve, assicura che si pianifichi in anticipo e si rimanga organizzati, responsabili e adattabili ai cambiamenti nel tempo.

🤓 Curiosità: Nel 1928, Joseph Stalin, in qualità di leader dell'Unione Sovietica, lanciò il primo piano quinquennale. Questa politica economica mirava a industrializzare rapidamente il paese e a spingere per la collettivizzazione dell'agricoltura.

Cosa rende un modello di piano quinquennale valido?

Un buon modello di piano quinquennale è come un GPS per il tuo futuro: ti aiuta a navigare senza lo stress di perderti. Analizziamo le funzionalità/funzioni chiave di un buon modello di piano quinquennale.

*obiettivi chiari e misurabili: definire obiettivi specifici e raggiungibili che aiutino a monitorare lo stato di avanzamento e a concentrare il lavoro richiesto nel tempo

passaggi attuabili*: suddividi gli obiettivi in attività più piccole, assicurandoti di avere una tabella di marcia chiara da seguire

Sequenza con attività cardine : Imposta scadenze e punti di controllo per misurare lo stato e rimanere in carreggiata

Allocazione delle risorse : identifica le risorse necessarie, come tempo, denaro e persone, per raggiungere ogni obiettivo

Flessibilità per gli aggiustamenti : lascia spazio a modifiche e adattamenti man mano che le circostanze evolvono, assicurando che il piano rimanga pertinente

Meccanismo di revisione periodica: include revisioni periodiche per valutare lo stato di avanzamento e apportare le correzioni necessarie

Molte cose possono cambiare in cinque anni ed è essenziale disporre di strumenti, risorse, competenze e sistemi che consentano di valutare i propri obiettivi e pianificare meglio per raggiungere i risultati desiderati.

12 migliori modelli di piani quinquennali

ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto*, offre modelli personalizzabili di project management per varie esigenze. Che si tratti di un piano di carriera, di obiettivi personali o di qualsiasi altra cosa, puoi modificare attività, sequenze temporali e obiettivi per adattarli alla tua visione a lungo termine!

Di seguito sono riportati alcuni esempi dei migliori modelli di piani quinquennali con tutti i dettagli necessari per iniziare.

1. Modello di piano di vita ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i tuoi obiettivi per i prossimi cinque anni e crea strategie per raggiungerli con il modello ClickUp Life Plan

Il modello ClickUp Life Plan ha tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi, sia personali che professionali.

Inoltre, è possibile monitorare lo stato di avanzamento con Sequenze, attività cardine e strumenti visivi, che facilitano la concentrazione e la motivazione. Che si tratti di carriera, salute o crescita personale, questo modello fornisce un modo semplice per pianificare, monitorare e raggiungere i propri obiettivi di vita.

Perché ti piacerà

Utilizza stati personalizzati, tra cui Completato, In corso e Da fare

Utilizza tre visualizzazioni personalizzate con diverse integrazioni ClickUp, tra cui Bacheca, Elenco piani e Guida introduttiva

Visualizza chiaramente i tuoi obiettivi e sviluppa strategie per raggiungerli

🔑 Ideale per: Persone che cercano il modo di raggiungere i propri obiettivi a breve e lungo termine .

💡 Suggerimento: Stai impostando le attività cardine del progetto? Ecco la guida per semplificare il processo: Stabilisci obiettivi chiari e raggiungibili

Sincronizzazione con la sequenza del progetto

Coinvolgere gli stakeholder nella pianificazione

Mantenere il flusso di comunicazione

Utilizza i grafici di Gantt per il monitoraggio delle attività cardine

Festeggia le vittorie nelle attività cardine per mantenere alto l'entusiasmo del team

2. Modello ClickUp per il percorso di carriera

Scarica il modello gratis Crea la tabella di marcia ideale per la tua crescita e per un esito positivo con il modello ClickUp per il percorso di carriera

Il modello ClickUp per il percorso di carriera aiuta i singoli e i team a mappare lo sviluppo della carriera attraverso l'impostazione di obiettivi chiari, il monitoraggio delle attività cardine e l'identificazione delle competenze chiave necessarie per l'avanzamento.

Fornisce un quadro strutturato per visualizzare i piani di carriera, gestire lo sviluppo professionale e concentrarsi sulle aspirazioni. Questo modello consente inoltre di organizzare le attività, impostare le sequenze temporali e monitorare lo stato di avanzamento verso il raggiungimento del piano di carriera successivo o del ruolo all'interno dell'organizzazione.

Perché ti piacerà

Creare attività con stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare lo stato di ogni passaggio degli obiettivi di carriera

Organizza e aggiungi attributi alle attività per una migliore gestione e una facile visualizzazione dello sviluppo della carriera

Visualizza due diverse configurazioni, tra cui Inizia qui e Lavagna online

Accedi ad altri strumenti di project management come attività secondarie annidate, tag, assegnatari multipli ed etichette di priorità

🔑 Ideale per: singoli collaboratori o manager che desiderano visualizzare e pianificare gli obiettivi futuri del proprio team*.

3. Modello ClickUp per il piano di sviluppo dei dipendenti

Ottieni il modello gratis Monitoraggio della crescita e dello sviluppo dei dipendenti con il modello ClickUp per il piano di sviluppo dei dipendenti

Il modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp ti aiuta a creare un percorso chiaro per la crescita del tuo team. Puoi impostare obiettivi specifici, monitorare lo stato di avanzamento e identificare le aree di miglioramento su cui il tuo team deve lavorare.

Con questo modello, è possibile assegnare facilmente le attività, impostare le sequenze e garantire che i dipendenti ricevano la formazione e le risorse necessarie per migliorare. È un modo semplice per supportare lo sviluppo dei dipendenti, allineandolo all'esito positivo complessivo della vostra azienda.

Perché ti piacerà

Pianifica gli obiettivi di sviluppo e gli obiettivi per ogni reparto

Valutare le competenze attuali dei dipendenti, impostare obiettivi e fornire risorse per aiutarli a raggiungere tali obiettivi più velocemente

Organizza le attività in tre stati: Terminato, In revisione e In corso, per un facile monitoraggio dello stato

Imposta le scadenze per mantenere il tuo team in linea con i progetti e gli obiettivi

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane o team leader che desiderano migliorare le competenze dei propri team e monitorare gli obiettivi e lo stato di avanzamento professionali.

4. Modello ClickUp per il piano di sviluppo personale

Scarica il modello gratis Monitora e rivedi il tuo stato per rimanere in linea con i tuoi obiettivi con il Piano di sviluppo personale ClickUp

Creare obiettivi di sviluppo personale è la chiave per raggiungere un intervallo di obiettivi in determinati progetti, e il modello di sviluppo personale di ClickUp ti aiuta in questo.

La parte migliore di questo modello? È possibile impostare un'attività ricorrente per rivedere i propri progressi e apportare modifiche, se necessario, per dare loro la priorità e gestire meglio il tempo. Inoltre, consente di aggiornare i propri stati per tenere informati i membri del team sui propri progressi.

Perché ti piacerà

Utilizza le funzionalità di monitoraggio del tempo per tenere sotto controllo il tuo stato di avanzamento

Sfrutta quattro visualizzazioni personalizzate con diverse configurazioni, come il monitoraggio dello stato, il PD per trimestre e il piano d'azione

Imposta attività cardine realizzabili a lungo termine

🔑 Ideale per: Individui e team che desiderano raggiungere un certo livello di crescita in un periodo di cinque anni.

💡 Consiglio dell'esperto: Cambiare carriera può essere un'esperienza entusiasmante per chiunque, a patto di conoscere i passaggi necessari. Consulta questa guida per capire come cambiare carriera o lavoro a qualsiasi età.

5. Modello ClickUp SMART per il piano d'azione degli obiettivi

Ottieni il modello gratis Raggiungi obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, realistici e tempestivi (SMART) con il modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Con il modello ClickUp SMART Goal Action Plan, puoi suddividere i tuoi obiettivi in passaggi chiari e attuabili. Ti consente di impostare obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e con scadenze definite, per poi monitorare facilmente lo stato di avanzamento.

Perché ti piacerà

Definire gli obiettivi in attività più piccole e più realizzabili

Creare attività con stati personalizzati come Completato, Valutazione, Esecuzione, Non iniziato e Pianificazione per il monitoraggio di ogni passaggio del piano d'azione per l'obiettivo SMART

Sfruttare gli avvisi di dipendenza, le email, le funzionalità di monitoraggio del tempo, ecc. per il project management

🔑 Ideale per: Persone o organizzazioni che stabiliscono obiettivi e cercano di tenere tutti aggiornati su obiettivi, strategie e monitoraggio dello stato di avanzamento.

6. Modello ClickUp per la roadmap strategica aziendale

Ottieni il modello gratis Piano, monitoraggio e gestione della crescita strategica aziendale con il modello ClickUp Strategic Business Roadmap

Stai cercando uno strumento semplice per pianificare ed eseguire in modo efficace la tua strategia aziendale? Prova il modello ClickUp per la roadmap strategica aziendale.

La parte migliore? Puoi visualizzare la tua strategia, dare priorità alle iniziative chiave e assicurarti che tutti rimangano sulla stessa pagina per ottenere un esito positivo a livello aziendale.

Perché ti piacerà

Utilizza le funzionalità/funzioni integrate come le dashboard di ClickUp , i grafici di Gantt e gli strumenti di reportistica per monitorare lo stato e identificare quando sono necessari degli aggiustamenti

Allineare diversi team o reparti all'interno dell'azienda alle stesse iniziative strategiche

Condivisione di note, feedback e aggiornamenti per garantire allineamento e un'esecuzione fluida

🔑 Ideale per: Aziende che cercano di ottimizzare la pianificazione, stabilire obiettivi chiari e monitorare lo stato di avanzamento verso obiettivi a lungo termine.

7. Modello Obiettivi annuali ClickUp

Scarica il modello gratis Monitoraggio e gestione dello stato di avanzamento del team verso gli obiettivi annuali con il modello Obiettivi annuali di ClickUp

Ti stai chiedendo come rimanere al passo con i tuoi grandi obiettivi durante tutto l'anno? Il modello per obiettivi annuali di ClickUp è la risposta che fa per te! Perfetto sia per gli obiettivi personali che per quelli del team, questo modello ti assicura di essere sempre allineato e sulla buona strada per raggiungere ciò che conta di più durante tutto l'anno!

Perché ti piacerà

Migliora il monitoraggio degli obiettivi attraverso strumenti di collaborazione come reazioni ai commenti, assegnatari multipli, tag ed etichette di priorità

Disponibili visualizzazioni personalizzate , tra cui Gantt, Elenco, Calendario, ecc.

Ottimizza i piani annuali suddividendo gli obiettivi in attività settimanali, giornaliere e mensili

🔑 Ideale per: Individui o team che vogliono pianificare il loro anno.

💫 Suggerimento: Vuoi fare un piano per il futuro e lavorare per raggiungere le tue aspirazioni? Dai un'occhiata agli esempi di obiettivi a uno, cinque e dieci anni per la pianificazione degli obiettivi a lungo termine.

8. Modello ClickUp per l'elenco della tabella di marcia strategica

Ottieni il modello gratis Pianifica e visualizza il futuro della tua azienda utilizzando il modello ClickUp per l'elenco della tabella di marcia strategica

Cerchi un modo per mappare la tua strategia? Il modello Elenco strategico ClickUp può aiutarti. Che si tratti di progetti personali o di lavori richiesti dal team, questo modello ti offre una chiara roadmap visiva da seguire, assicurandoti di raggiungere i tuoi traguardi in modo efficiente e rimanere in linea con la tua visione più ampia.

Perché ti piacerà

Riconoscere e dare priorità alle iniziative chiave

Offrire un quadro coerente per il monitoraggio dello stato

Ottieni sei viste personalizzate, tra cui Sequenza, Elenco, Documento, Riquadro, Gantt e Bacheca

🔑 Ideale per: dirigenti di aziende che desiderano valutare la posizione attuale dell'azienda, lo stato futuro desiderato e il piano per ottenerlo.

9. Modello OKR e Obiettivi di ClickUp Company

Ottieni il modello gratis Costruisci una struttura organizzativa in linea con la visione e i valori della tua azienda con il modello OKR e Obiettivi Aziendali di ClickUp

Hai difficoltà ad allineare gli obiettivi della tua azienda? Il modello per obiettivi e risultati chiave dell'azienda di ClickUp è qui per aiutarti! Questa area di lavoro pronta all'uso offre un modo conciso per monitorare lo stato di avanzamento e aumentare la motivazione e il morale del team.

Consente di impostare e monitorare gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) della propria azienda in un unico posto, assicurandosi che tutti rimangano sulla stessa pagina. È possibile suddividere i grandi obiettivi in passaggi attuabili, misurare lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie.

Perché ti piacerà

Raggiungere gli obiettivi più facilmente con misurazioni standardizzate della gestione delle prestazioni

Acquisisci una chiara comprensione della visione e della missione della tua azienda

Assegnare attività e stabilire scadenze per la revisione

Allineare il team al percorso verso lo stato futuro desiderato dall'azienda

🔑 Ideale per: titolari di aziende e responsabili organizzativi che desiderano che le persone rimangano aggiornate sulla stessa pagina per quanto riguarda la pianificazione strategica e gli obiettivi.

🌟 Suggerimento bonus: Vuoi trasformare il tuo piano quinquennale da un concetto vago a una tabella di marcia ben definita, flessibile e realizzabile? Raggiungilo con ClickUp Obiettivi. Scomponi : utilizza gli obiettivi nidificati di ClickUp per trasformare il tuo sogno quinquennale in attività cardine di dimensioni ridotte: anno, trimestre o anche mese per mese

Rendilo misurabile : Imposta risultati chiave chiari per ogni obiettivo in modo da poter monitorare lo stato e rimanere concentrati

*collegalo: associa le attività direttamente agli obiettivi in modo che ogni azione contribuisca alla tua visione a lungo termine

Rimani agile : ricevi aggiornamenti in tempo reale per modificare la tua strategia al volo, senza sorprese

Responsabilità, ordinata : Imposta scadenze e promemoria automatici per mantenere il ritmo, anche quando la vita diventa frenetica

Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno: condividi gli obiettivi con il tuo team per assicurarti che tutti stiano remando nella stessa direzione

10. Modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta gli obiettivi in anticipo e ottieni una panoramica della Sequenza e dello stato di avanzamento del progetto con il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

Il modello per grafico delle attività cardine di ClickUp ti aiuta a tenere traccia delle attività cardine chiave del progetto e a visualizzare lo stato di avanzamento nel tempo. Ti consente di impostare obiettivi, scadenze e risultati importanti in modo da poter vedere facilmente a che punto sei nel progetto e condividerlo con tutti i tuoi azionisti.

Questo modello semplifica l'organizzazione, il monitoraggio e la garanzia di raggiungere gli obiettivi in tempo, visualizzando chiaramente lo stato di avanzamento.

Perché ti piacerà

Dividere i progetti complessi in attività più piccole e gestibili

Identificare i momenti critici nella sequenza del progetto

Condivisione delle informazioni con gli stakeholder e i membri del team in modo prompte

🔑 Ideale per: team di progetto impegnati nel lancio di un prodotto o nel miglioramento di un processo.

11. Modello di documento per piano Business quinquennale di PandaDoc

tramite PandaDoc

Il modello di documento per il piano quinquennale di PandaDoc ti aiuta a valutare le metriche di performance chiave e a ricevere notifiche istantanee per migliorarle.

Questo modello è ideale per la condivisione dei piani Business con i clienti. Offre un formato predefinito per l'elenco dei dettagli aziendali rilevanti. Inoltre, è possibile sviluppare e condividere obiettivi strategici sviluppati per i prossimi cinque anni.

Perché ti piacerà

Sviluppare un modello di piano quinquennale utilizzando questo modello raccomandato dal mercato

Monitoraggio delle metriche critiche

Creare obiettivi specifici, misurabili e con scadenze

🔑 Ideale per: Business che cercano di attrarre investitori.

12. Modello di piano marketing quinquennale di Canva

tramite Canva

Il modello di piano di marketing quinquennale di Canva mappa visivamente le attività di marketing nel tempo. È possibile suddividere gli obiettivi a lungo termine in azioni annuali o trimestrali, monitorare lo stato di avanzamento e apportare modifiche in base alle esigenze.

È perfetto per organizzare campagne, assegnare risorse e tenere sotto controllo le attività cardine, assicurando che la strategia rimanga in linea con la visione a lungo termine, pur essendo abbastanza flessibile da consentire cambiamenti.

Perché ti piacerà

Imposta attività cardine per ogni anno, trimestre o anche mese per monitorare lo stato e adattarti in base alle necessità

Mappare quali risorse (come budget, personale o strumenti) sono necessarie in momenti diversi

Utilizza le revisioni trimestrali per valutare lo stato e apportare modifiche, contrassegnandole sul grafico di Gantt

Suddividi le campagne o i progetti chiave necessari per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine

🔑 Ideale per: Team leader che desiderano fare proiezioni di marketing e piani per cinque anni in base alle loro risorse.

Imposta gli obiettivi e suddividili in azioni gestibili con ClickUp

Un modello di piano quinquennale trasforma i grandi sogni in passaggi attuabili, mantenendoti in pista e in linea con la direzione giusta. È abbastanza flessibile da gestire gli ostacoli imprevisti lungo il percorso.

Per iniziare a pianificare in modo più efficiente i tuoi progetti futuri, prova ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, per navigare facilmente in questi cinque anni, evitando il caos e mantenendo la rotta.

Ti aiuta a gestire i tuoi piani in tempo reale, con un facile monitoraggio delle attività, promemoria e strumenti di collaborazione per garantire che la tua visione quinquennale rimanga in linea.

Pronto a fare un salto di qualità? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!