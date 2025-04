Le 11 migliori alternative di Grain IA per le trascrizioni delle riunioni e la collaborazione

Ti è mai capitato di uscire da una riunione pensando: "Aspetta, cosa abbiamo deciso in realtà?"

Gli strumenti per riunioni basati sull'IA, come Grain AI, aiutano a catturare le conversazioni sotto forma di note di riunione a cui è possibile fare riferimento. Ma Grain AI non è l'unica opzione.

A seconda delle esigenze del tuo team, potresti desiderare integrazioni più profonde, analisi più avanzate o un piano Free che ti dia davvero valore. Molte alternative a Grain AI offrono modi più intelligenti per acquisire, analizzare e agire in base alle informazioni raccolte durante le riunioni, sia attraverso assistenti basati sull'IA, sia attraverso l'intelligenza delle conversazioni o la sincronizzazione CRM senza soluzione di continuità.

Ecco alcuni dei migliori strumenti di trascrizione delle riunioni che stanno cambiando il modo in cui i team commerciali e altri professionisti gestiscono le note delle riunioni e le interazioni con i clienti.

Cos'è Grain AI?

Grain AI è una piattaforma di intelligenza per riunioni che aiuta i team a catturare, organizzare e condividere note e momenti chiave delle riunioni virtuali. Agisce come un'area di lavoro collaborativa, consentendo agli utenti di registrare videochiamate, evidenziare spunti chiave e creare clip condivisibili.

Integrandosi perfettamente con le più diffuse piattaforme di videoconferenza come Zoom, automatizza la presa di note e conserva momenti e discussioni importanti, rendendo le riunioni più accessibili e fruibili grazie a strumenti di collaborazione e di evidenziazione basati sull'IA.

🧠 Curiosità: La "fatica da Zoom", un termine coniato da Jeremy Bailenson di Stanford, è un fenomeno reale e studiato: il nostro cervello lavora di più nelle riunioni virtuali, il che porta a un maggiore esaurimento mentale.

Perché scegliere le alternative di Grain AI?

Sebbene Grain IA offra eccellenti capacità di documentazione delle riunioni, diversi fattori potrebbero prompt i team a esplorare alternative:

Opzioni di integrazione limitate : Grain AI lavora principalmente con Zoom, il che può essere limitante per le organizzazioni che utilizzano più piattaforme di collaborazione. Molti team hanno bisogno di soluzioni che funzionino perfettamente su Google Meet, Microsoft Teams e altri strumenti per conferenze

Preoccupazioni sui prezzi : La struttura dei prezzi potrebbe non essere scalabile in modo efficace per i team in crescita, poiché i costi possono aumentare rapidamente con l'aggiunta di utenti e funzionalità avanzate. Le piccole e medie imprese hanno spesso bisogno di modelli di prezzo più flessibili

Limiti di accuratezza della trascrizione : sebbene generalmente affidabile, la qualità della trascrizione può risultare inferiore rispetto a servizi specializzati, soprattutto con termini tecnici, più oratori o accenti

Sfide legate all'esperienza utente : l'interfaccia, sebbene funzionale, può risultare complessa per i nuovi utenti che necessitano di un'esperienza più intuitiva senza una formazione approfondita

Analisi con profondità limitata: le informazioni della piattaforma potrebbero non essere sufficientemente solide per i team commerciali e i team di customer success che cercano un'analisi più approfondita dei modelli di conversazione e del sentiment dei clienti

Per i team che affrontano queste sfide, le alternative in questo elenco offrono funzionalità/funzioni specializzate che potrebbero soddisfare meglio le vostre esigenze specifiche.

11 alternative all'IA di Grain in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei casi d'uso e delle funzionalità/funzioni principali di ciascuna alternativa a Grain AI!

Le migliori alternative all'IA di Grain da utilizzare

Che tu abbia bisogno di un'alternativa gratis a Grain o di una solida piattaforma di coinvolgimento commerciale con funzionalità/funzioni di IA affidabili, questo elenco fa al caso tuo:

1. ClickUp (il migliore per le note delle riunioni con IA e la gestione del flusso di lavoro)

Inizia Collega le note delle riunioni ai documenti e alle attività di ClickUp con ClickUp AI Notetaker

Immagina se ogni brillante idea emersa dalle discussioni del tuo team si trasformasse automaticamente in attività assegnate con scadenze. ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, colma il divario tra conversazione ed esecuzione che tanti team faticano a superare.

A differenza di Grain, che si concentra solo sulle riunioni, ClickUp combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp AI Notetaker automatizza le note delle riunioni e gli elementi di azione, consentendo ai team di concentrarsi sulle discussioni mentre tutto viene catturato in tempo reale. Integrato con ClickUp Meetings, questo software intelligente di riconoscimento vocale registra, trascrive e riepiloga le riunioni, mentre tu ti concentri su una partecipazione significativa.

Trasforma le informazioni raccolte durante le riunioni in elementi concreti con ClickUp AI Notetaker

L'intelligente IA per gli appunti delle riunioni riconosce gli oratori, comprende il contesto e colma anche le lacune linguistiche, assicurando che nessun dettaglio vada perso: un modo perfetto per documentare le conversazioni senza distrazioni. Gli appunti appaiono istantaneamente nella finestra In arrivo di ClickUp, eliminando i ritardi post-riunione. Mentre l'IA fornisce suggerimenti e rileva potenziali azioni, gli utenti mantengono il controllo sulla creazione dell'elenco delle attività, sull'assegnazione e sulla definizione delle scadenze.

Rendi ricercabili le note e le trascrizioni delle riunioni con ClickUp Brain

L'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain, può rendere ulteriormente ricercabili le tue trascrizioni. Basta porre una domanda in linguaggio naturale, ad esempio Cosa è stato discusso il 10 gennaio con il team commerciale?, e Brain esaminerà le note della riunione per recuperare i dettagli chiave.

Brain può anche convertire le tue note in attività, bozze di email e risposte, tradurre discussioni o estrarre informazioni chiave per la reportistica.

Tradurre le note delle riunioni in varie lingue utilizzando ClickUp Brain

Su questa base, ClickUp Docs si integra con IA Notetaker per organizzare e archiviare le trascrizioni delle riunioni in un'area di lavoro collaborativa e ricercabile.

Lavorate insieme su note e piani d'azione delle riunioni utilizzando ClickUp Docs

I membri del team possono accedere, modificare e commentare facilmente questi documenti, assicurando che tutti siano allineati su decisioni e informazioni importanti. Le note generate dall'IA si integrano perfettamente con il sistema documentale, creando una base di conoscenza che preserva la memoria istituzionale in tutta l'organizzazione.

Per i team che cercano coerenza nella documentazione delle riunioni, il modello di verbale delle riunioni di ClickUp fornisce un quadro strutturato che standardizza il modo in cui le discussioni vengono registrate in tutta l'organizzazione.

Ottieni un modello gratis Inizia subito a lavorare con il modello di verbale di riunione ClickUp

Questo modello personalizzabile include sezioni per i partecipanti, elementi del programma della riunione, decisioni e azioni da intraprendere, garantendo che le informazioni critiche vengano acquisite in modo coerente, indipendentemente da chi prende appunti.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Converti automaticamente i punti di discussione in attività assegnabili con scadenze

Pianifica e documenta le riunioni all'interno dell'area di lavoro del tuo progetto

Utilizza ClickUp Clips per registrare e condividere momenti chiave con i membri del team che non hanno potuto partecipare

Coordina visivamente la disponibilità del team e gli orari delle riunioni con il Calendario di ClickUp . Lascia che l'IA pianifichi il tuo programma in base alle priorità delle attività, alla disponibilità e altro ancora

Fai brainstorming in tempo reale con le lavagne online collaborative ClickUp

Passa all'asincrono ed elimina le riunioni inutili con ClickUp Chat, mantenendo le tue attività e conversazioni collegate in un unico strumento, invece di destreggiarti tra molti

Limiti di ClickUp

La funzionalità dell'app mobile è talvolta più limitata rispetto all'esperienza desktop

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di prestazioni con le registrazioni video nelle riunioni più grandi

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente

Business : 12 $/mese per utente

Azienda : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain : aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

*clickUp AI Notetaker: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

"Sono davvero impressionato da questo [ClickUp AI Notetaker] in quanto non ho bisogno di un altro strumento per fare tutto questo. È tutto all'interno dell'interfaccia ClickUp. Si connette al mio Google Calendar ed è semplicemente super fluido. "

👀 Lo sapevi? Il metodo del brainwriting 6-3-5 è una potente tecnica di brainstorming in cui sei persone scrivono tre idee in cinque minuti. Poi passano le loro idee alla persona successiva per svilupparle. In soli 30 minuti, questo metodo, mirato a riunioni produttive, può generare 108 idee uniche, aumentando la creatività senza la pressione di parlare! 🚀

📖 Leggi anche: I migliori generatori di verbali di riunioni con IA

3. Otter. ai (la migliore per la precisione della trascrizione in tempo reale)

In team globali con accenti diversi, gergo tecnico e voci sovrapposte, Otter.ai è uno strumento di trascrizione che mira a capire cosa dicono tutti, non solo cosa pensano di poter dire.

Otter AI supera Grain AI, che a volte fatica a fornire trascrizioni sempre accurate anche in ambienti audio difficili. Con una tecnologia di riconoscimento vocale leader del settore, a differenza di molte alternative a Otter AI, la piattaforma offre una qualità di trascrizione superiore che cattura con precisione le sfumature delle conversazioni.

Otter.ai: le migliori funzionalità/funzioni

Connettiti rapidamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Addestrare l'IA alla terminologia specifica del settore

Aggiungere commenti ed evidenziazioni alle trascrizioni durante le riunioni

Genera riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni con i punti chiave

Cerca conversazioni in tutte le riunioni registrate

Limiti di Otter. ai

Integrazione limitata del project management rispetto a strumenti più completi

Il piano Free limita la durata della registrazione e il numero di trascrizioni

Prezzi di Otter. ai

Di base

Pro : 16,99 $/mese

Business : 30 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. Valutazioni e recensioni di IA

G2: 4. 3/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

"La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi/riassunti dell'IA fanno risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplice, aumentando la produttività."

📮 ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge otto o più partecipanti. Sebbene le riunioni di grandi dimensioni possano essere utili per l'allineamento e il processo decisionale, spesso creano delle sfide. Infatti, un altro sondaggio ClickUp ha rivelato che il 64% delle persone ha difficoltà con passaggi successivi poco chiari in quasi la metà delle riunioni. Come app per il lavoro che fa tutto, colmiamo questa lacuna con una soluzione end-to-end per la gestione delle riunioni. ClickUp Meetings trasforma il modo in cui i team collaborano con programmi dinamici, mentre IA Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nel follow-up e mantenendo tutti allineati! 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano un'incredibile riduzione del 50% di conversazioni e riunioni non necessarie!

3. Fireflies. ai (la migliore per analisi e approfondimenti sulle riunioni basati sull'IA)

Mentre altri strumenti catturano le conversazioni, Fireflies.ai cerca di rivelare i modelli nascosti al loro interno, trasformando il dialogo grezzo in informazioni fruibili che consentono di prendere decisioni migliori.

Fireflies. ai va oltre la trascrizione con analisi basate sull'IA che monitorano i modelli di conversazione, l'analisi dei sentimenti e gli argomenti chiave. Identifica automaticamente le obiezioni dei clienti, i concorrenti e i punti di discussione, fornendo ai team verbali di riunione quantificabili, senza bisogno di tag manuali.

...

Fireflies. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Rileva e classifica automaticamente gli argomenti di discussione

Ricerca conversazioni con query in linguaggio naturale

Analizza il sentiment della conversazione per approfondire le intuizioni

a a

Automazione dei flussi di lavoro in base al contenuto delle riunioni

Identificare diversi oratori con il riconoscimento vocale

Limiti dell'IA

Più incentrato sulle informazioni che sulla gestione delle attività

Problemi occasionali di latenza con la trascrizione in tempo reale

Prezzi di Fireflies. ai

Free

Pro : 18 $ al mese per postazione

Business : 29 dollari al mese per postazione

Azienda: 39 $/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (630+ recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

"I verbali sono validi quanto quelli di un essere umano, con in più la registrazione audio/video, la trascrizione e alcuni extra interessanti."

👀 Da fare? Il termine "pensiero di gruppo" è stato reso popolare dallo psicologo Irving Janis nel 1971, ispirato dal "doppio pensiero" di George Orwell in 1984. Descrive un fenomeno in cui il desiderio di armonia di un gruppo prevale sul pensiero critico, portando a decisioni sbagliate. Sebbene non tutti i team coesi cadano nel pensiero di gruppo, riconoscere i suoi sintomi, come la pressione a conformarsi e la mancanza di dissenso, è la chiave per evitare un processo decisionale imperfetto! 🧠🚀

4. Avoma (la migliore per l'intelligence e il coaching nelle riunioni commerciali)

tramite Avoma

Immagina un mondo in cui i tuoi rappresentanti commerciali non ricevono solo note delle riunioni, ma anche un coaching personalizzato basato sulle conversazioni effettive con i clienti. Avoma cerca di trasformare ogni chiamata in un'opportunità di crescita.

Avoma supera Grain AI con l'intelligenza focalizzata sulle vendite. Monitora i rapporti di conversazione, il coinvolgimento e le metriche chiave per il coaching basato sui dati. La sua integrazione CRM registra automaticamente le note in Salesforce e HubSpot, riducendo le voci manuali.

Il suo assistente IA per le riunioni va anche oltre la registrazione, offrendo suggerimenti di coaching in tempo reale, approfondimenti sulla concorrenza e prompt per la gestione delle obiezioni durante le conversazioni dal vivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Monitoraggio delle metriche delle conversazioni direttamente correlate all'esito positivo delle trattative commerciali

Sincronizzazione dei dati delle riunioni con il CRM senza voci manuali

Ricevi prompt di coaching basati sull'IA durante le chiamate in diretta

Collegare i modelli di conversazione ai risultati della pipeline

Confronta le metriche delle prestazioni tra i membri del team

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni con IA e elementi per l'azione

Limiti di Avoma

Progettato principalmente per analizzare le chiamate commerciali; meno versatile per altri reparti

Preparati a una curva di apprendimento più ripida per massimizzare le funzionalità avanzate

Prezzi Avoma

AI Meeting Assistant : 29 $/mese per utente

Intelligenza della conversazione : 69 dollari al mese per utente

Revenue Intelligence: 99 dollari al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4. 6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Fathom (la migliore per riepiloghi/riassunti di riunioni gratis con IA)

vai Fathom

Fathom rende i riepiloghi delle riunioni più semplici, identificando automaticamente e timbrando i momenti chiave, eliminando la necessità di evidenziare manualmente. A differenza di Grain, funziona su Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex, rendendolo una scelta flessibile.

Il suo assistente IA per le riunioni crea riepiloghi/riassunti chiari e concisi, catturando elementi di azione, decisioni e punti chiave in un formato facile da scansionare. Fathom aiuta i team a concentrarsi su ciò che conta senza dover setacciare lunghe trascrizioni o registrazioni, filtrando il rumore di fondo.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Registra le riunioni con un solo clic dall'estensione del browser

Genera riepiloghi/riassunti con IA con punti chiave ed elementi di azione

Creazione e condivisione di video con marcatura temporale automatica

Connessione a tutte le principali piattaforme di videoconferenza

Organizza le riunioni in una libreria ricercabile

Accedi a tutte le funzionalità/funzioni completamente gratis

Comprendi i limiti

Funzionalità CRM limitate

Meno funzionalità/funzioni di analisi avanzate rispetto agli strumenti specializzati

Comprensione dei prezzi

Free

Premium: 19 $/mese per utente

Team Edition: $29/mese per utente

Team Edition Pro: 29 $ al mese per utente

Scopri valutazioni e recensioni

G2 : 5/5 (oltre 4.600 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 600 recensioni)

📖 Leggi anche: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e dei programmi

6. tl;dv (Ideale per annotazioni video collaborative)

E se le registrazioni delle riunioni non fossero solo per la riproduzione, ma diventassero documenti viventi e interattivi? tl;dv trasforma i video passivi in aree di lavoro collaborative, consentendo ai team di interagire direttamente nella sequenza del video.

A differenza di Grain AI, tl;dv vanta annotazioni con indicazione della data e dell'ora, riepiloghi/riassunti basati sull'IA e categorizzazione automatica degli argomenti, rendendo le riunioni più ricercabili e fruibili. Inoltre, le integrazioni con Slack e Notion assicurano che le informazioni fluiscano senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro.

Invece di limitarsi a registrare le riunioni, tl;dv le trasforma in uno spazio per la collaborazione, la discussione e il processo decisionale continui.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Aggiungere commenti a momenti specifici nelle registrazioni delle riunioni

Tagga i membri del team nelle discussioni video per una migliore collaborazione

Genera riepiloghi/riassunti con IA con punti chiave ed elementi di azione

Creare segnalibri con data e ora per un rapido riferimento

Condivisione di video con timestamp che preservano il contesto

Creare una libreria consultabile di conoscenze sulle riunioni

tl;dv limiti

Trascrizione meno sofisticata rispetto agli strumenti specializzati

Capacità di analisi limitate

tl;dv prezzi

Free

Pro : 29 $/mese per utente

Business : 98 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di tl;dv

G2: 4. 7/5 (350+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

7. Notta (la migliore per il supporto alla trascrizione multilingue)

via Notta

I team globali parlano decine di lingue, ma la maggior parte degli strumenti di trascrizione no. Notta rompe questa barriera, supportando oltre 104 lingue, molto più di Grain AI. La sua diarizzazione degli oratori garantisce attribuzioni chiare anche in conversazioni sovrapposte.

A differenza di Grain, Notta offre la trascrizione offline, rendendola utile anche al di fuori delle riunioni. Inoltre, il suo assistente IA fornisce riepiloghi/riassunti in tempo reale, elementi di azione e monitoraggio delle domande, trasformando le trascrizioni in informazioni utili.

Per una documentazione delle riunioni multilingue, flessibile e intelligente, Notta supera l'approccio più limitato di Grain.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Trascrivi le riunioni in oltre 104 lingue con elevata precisione

Identifica automaticamente i diversi oratori nelle conversazioni

Elabora file audio e video caricati offline

Addestrare l'IA con una terminologia personalizzata per il tuo settore

Supera i limiti

Integrazione del project management meno robusta rispetto agli strumenti all-in-one

L'app mobile ha meno funzionalità/funzioni chiave rispetto alla versione desktop

Prezzi Notta

Free

Pro : 13,49 $/mese

Business : 27,99 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4. 5/5 (più di 150 recensioni)

Capterra: recensioni non sufficienti disponibili

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

"Trascrizione di ottima qualità. L'inglese britannico viene acquisito bene. E sembra che il modello faccia alcuni passaggi per capire il contesto e ritrascrivere."

8. Gong (il migliore per l'intelligenza dei ricavi e l'abilitazione del team commerciale)

tramite Gong

Gong trasforma le registrazioni delle riunioni in una roadmap di guadagno, andando ben oltre la documentazione di base di Grain.

Cattura le chiamate tramite video, telefono e web, utilizzando l'IA per trascrivere con precisione. Ma Gong non si ferma alle parole: scopre i modelli alla base di accordi di esito positivo, segnala i rischi e monitora le menzioni della concorrenza.

I responsabili commerciali ottengono informazioni di coaching in tempo reale, aiutando i team a perfezionare il loro approccio in base alle conversazioni effettive con i clienti. Con Gong, i dati delle riunioni diventano uno strumento intelligente per la crescita, non solo una registrazione di ciò che è stato detto.

Le migliori funzionalità/funzioni

Registra conversazioni su piattaforme di video, telefono e conferenze web

Identifica automaticamente i rischi delle trattative e le opportunità di miglioramento

Monitoraggio delle prestazioni del team con dashboard di coaching personalizzabili

Analizza le menzioni della concorrenza e le tendenze di mercato nelle chiamate dei clienti

Fornire prompt di vendita guidata basati su modelli di conversazione di esito positivo

Garantire la conformità con le funzionalità/funzioni di sicurezza dell'azienda

Superare i limiti

Progettato principalmente per il processo commerciale piuttosto che per la documentazione generale delle riunioni

Richiede una notevole quantità di dati per massimizzare le informazioni fornite dall'IA

Prezzi Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Gong

G2: 4. 8/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (più di 500 recensioni)

9. ZoomInfo Chorus (ideale per l'intelligenza delle conversazioni e il coaching delle trattative)

tramite ZoomInfo Chorus

Cosa distingue i migliori rappresentanti di vendita? ZoomInfo Chorus svela gli schemi di conversazione alla base delle trattative a esito positivo e aiuta i team a replicarli. A differenza di Grain AI, che si concentra sulla documentazione generale delle riunioni, ZoomInfo Chorus fornisce informazioni specifiche per la vendita che migliorano le prestazioni e il coinvolgimento dei clienti.

La sua IA individua i momenti chiave, come le menzioni della concorrenza, le discussioni sui prezzi e i passaggi successivi, senza lavoro manuale. Gli strumenti di coaching della piattaforma analizzano i modelli a livello di team per evidenziare ciò che i top performer fanno in modo diverso.

ZoomInfo Chorus migliori funzionalità/funzioni

Identifica automaticamente i momenti critici nelle conversazioni commerciali

Valutare lo stato di salute di un accordo con il Momentum Scoring basato sull'IA

Creare playlist di formazione mirate a partire da esempi di chiamate a esito positivo

Monitoraggio delle esigenze di coaching e sviluppo delle competenze in tutto il team

Migliora i record CRM con approfondimenti sulle conversazioni ed elementi di azione

Connessione dei dati delle conversazioni con la contact intelligence di ZoomInfo

ZoomInfo Limiti di Chorus

L'attenzione principale sui casi d'uso commerciali limita la versatilità

Richiede una configurazione significativa per ottenere il massimo beneficio

Prezzi ZoomInfo Chorus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ZoomInfo Chorus

G2: 4. 6/5 (2.900+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (60+ recensioni)

10. MeetGeek (il migliore per i punti salienti e gli elementi di azione delle riunioni automatizzate)

tramite MeetGeek

Non dovrai più sforzarti di ricordare gli elementi delle tue chiamate: MeetGeek cattura tutto automaticamente, eliminando la necessità di prendere appunti manualmente. A differenza di Grain AI, che richiede agli utenti di evidenziare i punti chiave, l'IA di MeetGeek estrae e organizza per te i dettagli importanti.

Il suo motore di riepilogo intelligente struttura i contenuti delle riunioni per argomento, fornendo informazioni chiare e fruibili. MeetGeek automatizza anche i follow-up, assegna compiti e invia promemoria per mantenere i team in carreggiata. Con la perfetta integrazione del calendario e i riepiloghi basati sui ruoli, garantisce che le riunioni si traducano in progressi, offrendo un'esperienza hands-off che supera l'approccio manuale di Grain.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Organizza i punti di discussione per categorie di argomenti

Registrazione delle riunioni programmate senza intervento manuale

Ricevi riepiloghi/riassunti personalizzati in base al tuo ruolo

Cerca tra tutte le trascrizioni e le note delle riunioni

Limiti di MeetGeek

Modifica video meno robusta rispetto agli strumenti specializzati

Personalizzazione limitata per le esigenze delle aziende

Piattaforma più recente con meno integrazioni rispetto alle alternative consolidate

Prezzi MeetGeek

Free

Base : 19 $/mese per utente

Pro : 39 $ al mese per utente

Aziendale : 59 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek?

"Posso anche parlare di concetti abbastanza velocemente e a volte i miei colleghi non capiscono al primo tentativo. Con MeetGeek, possono riascoltare la registrazione e leggere contemporaneamente la trascrizione."

💡Suggerimento: non tutti i software di IA per prendere appunti lavorano allo stesso modo. Prova diverse piattaforme per vedere quale si adatta meglio alle tue esigenze: alcune eccellono nella trascrizione, altre si concentrano sull'evidenziazione di elementi di azione e altre ancora si integrano più profondamente con i tuoi strumenti esistenti. Molte offrono versioni di prova gratis, quindi prova prima di committare.

11. Descript (ideale per funzionalità avanzate di modifica audio/video)

tramite Descript

Descript trasforma le riprese grezze delle riunioni in contenuti professionali e raffinati con il minimo lavoro richiesto. A differenza di Grain AI, che si concentra sulla creazione di clip di base, Descript offre una suite completa per la modifica per la produzione di contenuti di alta qualità.

La modifica basata su testo consente agli utenti di modificare audio e video semplicemente modificando la trascrizione, mentre Overdub IA consente correzioni vocali senza soluzione di continuità. Studio Sound migliora la chiarezza audio, rimuovendo rumore ed eco per una finitura professionale.

Descript aiuta i team a trasformare le riunioni in materiali di formazione e presentazioni coinvolgenti con modifiche collaborative e potenti effetti video.

Descrizione delle migliori funzionalità/funzioni

Genera voice-over realistici per le correzioni con Overdub

Migliora automaticamente la qualità audio con Studio Sound

Registrazioni dello schermo con strumenti di modifica integrati

Pubblica i contenuti finiti direttamente su più piattaforme

Descrizione dei limiti

Curva di apprendimento più ripida rispetto ai semplici registratori di riunioni

Concentrati sulla creazione di contenuti multimediali piuttosto che sull'analisi delle riunioni

Descrizione dei prezzi

Hobbyist : 19 $/mese per utente

Autore : 35 $ al mese per utente

Business: 50 $/mese per utente

Descrizione valutazioni e recensioni

G2: 4. 6/5 (770+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

"Descript è una svolta per chiunque cerchi di semplificare il processo di editing audio e video, soprattutto per i principianti. Ha ottime funzionalità/funzioni come la trascrizione automatica, la registrazione dello schermo e la modifica basata su testo. La possibilità di modificare i file multimediali con la stessa facilità con cui si modifica un documento Word fa risparmiare molto tempo e lavoro richiesto."

Alternative a Grain: perché ClickUp si distingue

Grain AI gestisce bene la registrazione e la trascrizione, ma altri strumenti offrono informazioni più approfondite, flussi di lavoro più fluidi o opzioni economiche per migliorare la collaborazione. Mentre i professionisti delle vendite giurano su Gong e Chorus, anche Otter e Fireflies sono preferiti da molti.

Tuttavia, ClickUp si distingue come l'opzione più versatile per i team che cercano un ecosistema completo per la produttività in cui le note delle riunioni si trasformano senza soluzione di continuità in flussi di lavoro utilizzabili.

Sei pronto a trasformare il modo in cui il tuo team acquisisce e sfrutta le informazioni raccolte durante le riunioni? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come la documentazione delle riunioni basata sull'IA può integrarsi perfettamente con l'intero flusso di lavoro.