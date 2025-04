OpenAI vs. DeepSeek: quale modello di IA è il migliore per le tue esigenze?

"Qual è il miglior strumento di project management?" "Come creare buoni progetti?" "Quali sono le migliori metriche per misurare le prestazioni?" L'elenco delle domande è infinito.

Gli esseri umani sono fatti per essere curiosi. Infatti, questo incessante interrogarsi e ragionare è ciò che distingue le persone e porta a grandi risultati.

E, onestamente, questa stessa caratteristica è ciò che sta rendendo più intelligenti anche i modelli di IA.

Ma con così tanti modelli di IA ora sul mercato, quale è il più adatto a te?

In questo articolo esamineremo e confronteremo due pesi massimi del settore nella corsa all'IA: DeepSeek e OpenAI, e scopriremo quale strumento di IA è più adatto alle vostre applicazioni basate sull'IA, agli agenti LLM e alle soluzioni di IA generativa.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Non riesci a decidere tra i modelli di OpenAI e DeepSeek? Ecco una panoramica che mette a confronto i loro punti di forza e le loro funzionalità/funzioni per aiutarti a scegliere: OpenAI è un laboratorio di ricerca leader nel campo dell'IA, noto per ChatGPT, DALL·E, Sora e Codex , che offre comprensione avanzata del linguaggio naturale, IA multimodale e soluzioni pronte per l'azienda. I punti di forza di OpenAI includono generazione fluida di testo , IA conversazionale e profonda integrazione con l'ecosistema Microsoft per l'adozione dell'IA in azienda

DeepSeek è un modello di IA open source incentrato sulla risoluzione dei problemi, sul ragionamento logico e sull' accessibilità . I punti di forza di DeepSeek risiedono nella risoluzione dei problemi strutturata, nel codice e nell'analisi finanziaria, offrendo alle aziende un' alternativa economica ai costosi modelli di IA

Il confronto dei prezzi mostra che ChatGPT Plus di OpenAI costa 20 dollari al mese con costi API variabili, mentre DeepSeek offre costi di input inferiori a partire da 0,07 dollari per milione di token

OpenAI supera DeepSeek nell'elaborazione del linguaggio naturale, nelle capacità di IA multimodale e nell'adozione da parte delle aziende, rendendola ideale per la generazione di contenuti e il supporto clienti

DeepSeek supera OpenAI in termini di accessibilità , personalizzazione e ragionamento strutturato , offrendo un vantaggio agli sviluppatori che necessitano di un maggiore controllo sui modelli di IA

ClickUp integra la gestione delle conoscenze basata sull'IA , l'automazione e l'esecuzione dei progetti direttamente nei flussi di lavoro del team. ClickUp Brain collega attività, documenti e conoscenze del team, fornendo informazioni in tempo reale basate sull'IA senza richiedere agli utenti di passare da una piattaforma all'altra. La ricerca connessa di ClickUp recupera i dati istantaneamente da app come Google Drive, Slack e Salesforce, eliminando lo spreco di tempo speso nella ricerca di informazioni , l'automazione e l'esecuzione dei progetti direttamente nei flussi di lavoro del team. ClickUp Brain collega attività, documenti e conoscenze del team,senza richiedere agli utenti di passare da una piattaforma all'altra. La ricerca connessa di ClickUpda app come Google Drive, Slack e Salesforce, eliminando lo spreco di tempo speso nella ricerca di informazioni

Cos'è OpenAI?

A questo punto, tutti avranno sentito parlare di OpenAI. OpenAI è un laboratorio di ricerca leader negli Stati Uniti che si occupa di machine learning, deep learning, robotica e computer vision.

Ma il suo compito principale è sviluppare modelli di IA, di cui ChatGPT (generative pre-trained transformer) è il più noto.

OpenAI offre anche DALL·E, Sora e Codex, che vengono utilizzati in tutto, dalla generazione di immagini e video allo sviluppo di software.

tramite ChatGPT

Ecco una rapida analisi di ciò che fa OpenAI:

✅ I modelli di OpenAI aiutano gli utenti con la scrittura, le attività di codice, la generazione di immagini, il riconoscimento vocale e altro ancora

✅ ChatGPT è integrato nei prodotti Microsoft, nei flussi di lavoro delle aziende e nelle industrie creative

✅ Le organizzazioni utilizzano la piattaforma di IA per automatizzare le operazioni aziendali e migliorare i tassi di esito positivo dei clienti

Funzionalità/funzioni di OpenAI

"Aiutami a elaborare questa email" o "Aiutami a riepilogare/riassumere questo documento" -* Il CEO di OpenAI, Sam Altman, utilizza quotidianamente l'IA per attività "noiose", ma la tecnologia in sé è tutt'altro che noiosa.

Ecco un elenco delle funzionalità/funzioni più impressionanti di OpenAI:

Funzionalità/funzione n. 1: IA che ascolta e risponde come un essere umano

Gli ultimi modelli di OpenAI, come GPT-4o, sono in grado di elaborare parlato e testo in tempo reale, imitando conversazioni simili a quelle umane con una latenza quasi nulla. È così efficace che Microsoft e altri giganti del settore lo stanno utilizzando per potenziare assistenti IA, bot per il supporto clienti e persino strumenti di trascrizione delle riunioni.

tramite ChatGPT

Funzionalità/funzione n. 2: IA più intelligente, costi inferiori

OpenAI ha introdotto il caching dei prompt e la distillazione dei modelli, riducendo i costi delle API per le aziende fino al 50%. Ciò significa che le app basate sull'IA non devono pagare il prezzo pieno per i prompt ripetitivi.

Funzionalità/funzione n. 3: Un vero e proprio concentrato di potenza multimodale

GPT-4o ora vede, sente e parla, il che significa che può interpretare immagini, comprendere video e generare audio in tempo reale. Gli sviluppatori lo stanno utilizzando per creare tutor basati sull'IA, assistenti per la codifica e persino strumenti di sorveglianza intelligenti.

Funzionalità/Funzione n. 4: IA che ricorda, impara e si adatta

A differenza di altri modelli di IA che trattano ogni prompt come una riunione per la prima volta, la funzionalità di memoria di OpenAI consente all'IA di mantenere il contesto su più conversazioni. Ciò significa che ricorda il tuo stile di scrittura o l'ultimo reclamo del cliente per un'esperienza più personalizzata.

tramite ChatGPT

Prezzi OpenAI

Livello gratis

ChatGPT Plus : 20 $ al mese per utente

ChatGPT Team : 30 $ al mese per utente

ChatGPT Enterprise: Prezzi personalizzati

📮 ClickUp Insight: Ai tuoi dipendenti manca il contesto Secondo una ricerca di ClickUp, il lavoratore della conoscenza medio invia circa 25 messaggi al giorno solo per cercare di rintracciare informazioni e contesti. È un sacco di tempo perso a scorrere infinite email, a chattare e a conversazioni sparse. Se solo ci fosse un modo più intelligente per mantenere tutto connesso (con l'IA, ovviamente): attività, progetti, messaggi ed email. Beh, c'è: prova ClickUp!

Cos'è DeepSeek?

DeepSeek è sulla bocca di tutti perché punta a competere con OpenAI con un modello linguistico ampio, potente ed economico.

Ed è questo che attrae gli utenti: uno strumento con un processo di pensiero progettato per gestire ragionamenti complessi, comprensione del linguaggio e risoluzione dei problemi, senza i costi di elaborazione massicci dei suoi concorrenti.

tramite DeepSeek

Ecco cosa rende DeepSeek degno di nota:

✅ A differenza della maggior parte dei modelli di IA, DeepSeek consente agli sviluppatori di modificare e utilizzare liberamente la sua tecnologia

✅ Offre prestazioni simili ai modelli GPT di fascia alta, pur funzionando a un costo notevolmente inferiore

✅ Con requisiti hardware inferiori, più aziende e ricercatori possono sperimentare lo sviluppo dell'IA senza spendere una fortuna

✅ DeepSeek si è rapidamente posizionato come nuovo concorrente, dimostrando che i modelli più piccoli possono ancora offrire risultati impressionanti

💡 Suggerimento: Sei alle prese con distrazioni e ore sprecate? Scopri come utilizzare l'IA per la produttività e recuperare fino a 683 ore all'anno automatizzando le attività con questa guida!

Funzionalità/funzioni di DeepSeek

È l'ultimo segno di concorrenza che emerge su un nuovo fronte: attirare conducenti e passeggeri con strumenti di chatbot più avanzati.

È l'ultimo segno di concorrenza che emerge su un nuovo fronte: attirare conducenti e passeggeri con strumenti di chatbot più avanzati.

Questo è ciò che Phate Zhang, fondatore del provider di dati EV con sede a Shanghai CnEVPost, ha detto di DeepSeek. Recentemente, oltre una dozzina di case automobilistiche, da BYD a Leapmotor, si sono affrettate a integrare le funzionalità/funzioni basate sull'IA di DeepSeek nei loro veicoli.

Ma cosa rende DeepSeek così allettante?

Funzionalità/funzione n. 1: l'IA si mette al volante

DeepSeek sta aiutando i veicoli elettrici intelligenti con l'assistenza alla guida autonoma, l'IA integrata nell'auto e i cruscotti digitali. Le case automobilistiche lo stanno integrando per migliorare la navigazione, il controllo vocale e un'esperienza di guida più personalizzata.

Funzionalità/funzione n. 2: pensa prima di parlare

A differenza della maggior parte dei modelli di IA che si limitano a prevedere la parola successiva, DeepSeek-R1 ragiona. Suddivide i problemi complessi, rendendolo utile per il codice, la finanza e le attività logiche.

tramite DeepSeek

Funzionalità/funzione n. 3: open source, senza paywall

Mentre OpenAI mantiene i suoi modelli bloccati, l'approccio open source di DeepSeek sta conquistando gli sviluppatori. Le aziende possono modificarlo, perfezionarlo e distribuirlo senza costosi costi di licenza. Questa libertà sta alimentando una comunità in crescita desiderosa di costruire sulle sue fondamenta.

Funzionalità/funzione n. 4: IA che non costa una fortuna

DeepSeek sta dimostrando che le capacità di IA di fascia alta non richiedono un budget aziendale. Offre prezzi notevolmente inferiori rispetto ai principali concorrenti, rendendo più facile l'adozione dell'IA per aziende e ricercatori.

tramite DeepSeek

Prezzi di DeepSeek

DeepSeek-Chat (aggiornato a DeepSeek-V3) Input (Cache Hit) : 0,07 $ per 1 milione di token Input (Cache Miss) : 0,27 $ per 1 milione di token Output : 1,10 $ per 1 milione di token

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Input (Cache Hit) : $0,14 per 1 milione di token Input (Cache Miss) : $0,55 per 1 milione di token Output : $2,19 per 1 milione di token

DeepSeek vs. OpenAI: funzionalità/funzioni a confronto

OpenAI e DeepSeek stanno entrambi spingendo i confini dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, con approcci diversi, è meglio vedere come si confrontano tra loro:

Funzionalità/Funzione n. 1: ragionamento e risoluzione dei problemi basati sull'IA

I modelli GPT di OpenAI eccellono nella comprensione del linguaggio naturale, nella scrittura creativa e nella risposta a query complesse.

Tuttavia, DeepSeek segue una strada diversa: il suo modello DeepSeek-R1 è costruito per risolvere i problemi piuttosto che limitarsi a prevedere le parole. Questo lo rende particolarmente potente per attività che richiedono una logica strutturata, come il codice, la finanza e il processo decisionale.

🏆 Vincitore: DeepSeek per le sue potenti capacità di ragionamento.

Funzionalità/funzione n. 2: comprensione del linguaggio naturale e generazione di contenuti

DeepSeek potrebbe essere ottimo per la logica, ma quando si tratta di scrittura e conversazione fluenti e simili a quelle umane, OpenAI regna ancora sovrana.

GPT-4o comprende le sfumature, adatta il tono senza soluzione di continuità e ti aiuta a generare un testo simile a quello umano. Che si tratti di scrivere un post accattivante sul blog, di redigere un testo di marketing o di fornire supporto ai clienti, OpenAI offre risultati raffinati che definiscono lo standard del settore.

🏆 Vincitore: OpenAI per la sua capacità di generare testo (quasi) simile a quello umano.

💡 Suggerimento professionale: impara a utilizzare l'IA per l'analisi dei dati per capire il "perché" dietro le tendenze delle prestazioni. Come risultato, ottimizza le campagne, prevedi il comportamento dei clienti e prendi decisioni basate sui dati.

Funzionalità/funzione n. 3: personalizzazione e accessibilità

OpenAI mantiene i suoi modelli dietro paywall, limitando la personalizzazione per gli sviluppatori.

DeepSeek, invece, è completamente open source, consentendo alle aziende di mettere a punto e modificare i propri modelli secondo necessità, senza costi di licenza restrittivi. Questo rende DeepSeek la scelta migliore per le startup, i team di ricerca e le aziende che vogliono possedere la propria infrastruttura di IA invece di affidarsi all'accesso API.

🏆 Vincitore: DeepSeek, per il suo modello open source, che consente una personalizzazione profonda.

Funzionalità/Funzione n. 4: IA e ecosistema di livello aziendale

Il punto di forza di OpenAI non sono solo i suoi modelli di IA, ma l'ecosistema.

Con strumenti pronti per l'azienda, integrazioni perfette e un enorme supporto infrastrutturale, OpenAI è la scelta migliore per le aziende che cercano strumenti di IA plug-and-play.

Da ChatGPT a DALL·E, OpenAI offre un intervallo di applicazioni basate sull'IA con aggiornamenti continui e affidabilità leader del settore.

🏆 Vincitore: OpenAI, per la sua perfetta integrazione nell'ecosistema Microsoft.

DeepSeek vs. OpenAI su Reddit

Quando si tratta di modelli di IA, pochi posti offrono tanta onestà senza filtri come Reddit.

OpenAI, in particolare ChatGPT, è stata la forza dominante nello spazio dell'IA, ma DeepSeek sta generando un forte interesse, soprattutto tra gli sviluppatori e coloro che cercano alternative API convenienti.

In base alle discussioni su Reddit, ecco cosa dicono gli utenti.

Per molti, l'esperienza con DeepSeek è stata fluida, potente e reattiva, soprattutto nei flussi di lavoro di codice.

Un post di u/klippers su r/LocalLLaMA ha scatenato un'enorme discussione:

Ho trascorso la maggior parte della giornata di ieri lavorando con DeepSeek, risolvendo problemi di programmazione tramite Open Hands (precedentemente noto come Open Devin). E il modello è assolutamente solido come una roccia.

Ho passato la maggior parte della giornata di ieri a lavorare con DeepSeek, risolvendo problemi di programmazione tramite Open Hands (precedentemente noto come Open Devin). E il modello è assolutamente solido come una roccia.

Un altro fatto da notare: l'IA può essere costosa, soprattutto quando si utilizzano API per attività su larga scala. Il prezzo di OpenAI ha frustrato molti, mentre l'accessibilità di DeepSeek è stata una boccata d'aria fresca, secondo gli utenti.

Ho caricato 2 dollari e fatto oltre 400 richieste. Mi restano ancora 1,50 dollari a quanto pare.

Ho caricato 2 dollari e fatto oltre 400 richieste. Mi restano ancora 1,50 dollari a quanto pare.

Tuttavia, la lamentela più frequente è l'incoerenza. Come ha sottolineato un utente di Reddit:

DeepSeek a volte rimane bloccato in un loop, ignora i miei prompt e dice cose senza senso. Forse è stato messo a punto per il codice e altri benchmark? Sembra che i programmatori siano entusiasti di questo modello, ma per le cose normali (buon senso, ragionamento, ecc.) sembra solo un passaggio al di sotto dei modelli migliori.

DeepSeek a volte rimane bloccato in un loop, ignora i miei prompt e dice cose senza senso. Forse è stato messo a punto per il codice e altri benchmark? Sembra che i programmatori siano entusiasti di questo modello, ma per le cose normali (buon senso, ragionamento, ecc.) sembra solo un passaggio al di sotto dei modelli migliori.

Nel frattempo, OpenAI è stata una forza dominante nel settore dell'IA con i suoi modelli GPT, che si riflettono nelle esperienze degli utenti. E questo post su Reddit lo cattura davvero al meglio:

Oh ChatGPT, fammi contare le cose incredibili che fai per me... pianificare eventi aziendali, brainstorming di argomenti, riepiloghi di riunioni, schemi per white paper, espressioni regolari, MBO, scrivere SQL... capire cosa preparare per cena, scrivere storie stupide per i miei figli, e potrei continuare all'infinito. A questo punto non potrei più farne a meno.

Oh ChatGPT, fammi contare le cose incredibili che fai per me... pianificare eventi aziendali, brainstorming di argomenti, riepiloghi di riunioni, schemi per white paper, espressioni regolari, MBO, scrivere SQL... capire cosa preparare per cena, scrivere storie stupide per i miei figli, e potrei continuare all'infinito. A questo punto non potrei più farne a meno.

Tuttavia, per i programmatori, anche i modelli GPT di OpenAI hanno ricevuto recensioni contrastanti. Alcuni sviluppatori sostengono che la sua precisione sia diminuita, mentre altri continuano a preferirla alle alternative.

Inoltre, sembra molto scadente per la programmazione, anche se uso qualcosa come Github Copilot o Microsoft Copilot Pro, GPT-4T sembra ancora peggiore per la programmazione rispetto a Claude 3 Opus o Claude 3. 5 Sonnet.

Inoltre, sembra molto scadente per la programmazione, anche se uso qualcosa come Github Copilot o Microsoft Copilot Pro, GPT-4T sembra ancora peggiore per la programmazione rispetto a Claude 3 Opus o Claude 3. 5 Sonnet.

💡 Suggerimento professionale: gli strumenti di scrittura IA sono efficaci solo quanto i prompt che ricevono: padroneggia i prompt di scrittura IA con questa guida per creare contenuti pertinenti, coinvolgenti e pronti per il marketing.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a OpenAI vs. DeepSeek

Immagina di avere tutti i tuoi strumenti basati sull'IA, il tuo assistente di ricerca, il generatore di contenuti, il gestore delle conoscenze e l'ottimizzatore del flusso di lavoro, raggruppati in un'unica piattaforma. Questa è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp Brain

Prima di tutto, invece di passare dai modelli linguistici di OpenAI alle capacità di ricerca di DeepSeek, ClickUp Brain fa tutto in un unico posto, integrando l'IA direttamente nei flussi di lavoro per l'automazione dei flussi di lavoro con IA.

Ed ecco la vera differenza: con OpenAI o DeepSeek, spesso è necessario fornire loro dati o chiedere i prompt giusti per estrarre informazioni utili. ClickUp, invece, sa già dove si trova il tuo lavoro e capisce a cosa stai lavorando!

Ciò significa che otterrai risposte altamente pertinenti e contestualizzate, su misura per la tua attività corrente. Non dovrai più passare da uno strumento di IA all'altro e da una piattaforma di lavoro all'altra: tutto ciò di cui hai bisogno è in un unico posto.

ClickUp si connette anche direttamente con strumenti come Google Drive, GitHub e Salesforce attraverso le sue oltre 1000 integrazioni, in modo da non perdere tempo a inserire manualmente i dati o a cercare risposte.

📌 Esempio: ora un ricercatore può porre a ClickUp Brain domande complesse su più basi di conoscenza e ricevere risposte strutturate in tempo reale.

Puoi recuperare istantaneamente informazioni rilevanti da progetti, wiki e documenti con ClickUp Brain

ClickUp Brain è una rete neurale interconnessa che colma il divario tra conoscenza, progetti e persone. Per scomporlo ulteriormente, le principali funzionalità/funzioni di ClickUp Brain includono:

✅ Accesso unificato alla conoscenza: collega tutti i tuoi file, database e attività di progetto in un unico posto. Non dovrai più passare da un'app all'altra: ClickUp raccoglie i dati da qualsiasi luogo tu stia lavorando

✅ Informazioni immediate e accurate: ClickUp Brain fornisce risposte precise in base al contesto del tuo team, senza più dover setacciare thread o documenti obsoleti

✅ Aggiornamenti di stato automatizzati: basta con la reportistica manuale. I riepiloghi/riassunti e i report basati sull'IA consentono al team di essere sempre aggiornato con il minimo lavoro richiesto

✅ Scrivere e comunicare senza sforzo: Devi scrivere una proposta di progetto? Lo scrittore IA di ClickUp si adatta al tuo stile, garantendo coerenza tra documenti, email e messaggi di chat

💡 Suggerimento professionale: continui a passare da Google agli strumenti di ricerca basati sull'IA? Basta con le congetture: i motori di ricerca basati sull'IA forniscono risposte contestuali immediate senza dover scorrere all'infinito.

Il vantaggio di ClickUp n. 2: la ricerca connessa di ClickUp

Poiché stiamo parlando di risparmiare tempo, la ricerca connessa di ClickUp ottimizza l'efficienza in termini di tempo.

DeepSeek fa un ottimo lavoro nel recuperare informazioni da fonti esterne, ma non può cercare tra gli strumenti e i progetti interni della tua azienda. Anche OpenAI non si integra nativamente con le tue app di lavoro, il che significa che devi ancora cercare manualmente le cose.

La ricerca connessa di ClickUp, invece, riunisce tutto in un unico posto. Hai bisogno di un contratto da Google Drive, di un thread di email da Outlook e di un report commerciale da Salesforce? La ricerca connessa di ClickUp li recupera tutti all'istante.

Una rapida ricerca consente di visualizzare tutti i documenti, le email e i messaggi Slack correlati con la ricerca connessa di ClickUp

ClickUp Uno su tre: gestione delle conoscenze basata sull'IA

Un altro vantaggio è che OpenAI potrebbe generare idee, ma la gestione della conoscenza di ClickUp assicura che tali idee siano documentate, gestite e scoperte con un clic di un pulsante.

Le tradizionali basi di conoscenza spesso diventano obsolete, costringendo i team a scavare tra più strumenti e file per trovare le informazioni giuste. La gestione della conoscenza di ClickUp risolve questo problema collegando attività, documenti, wiki e ricerca basata sull'IA tramite ClickUp Brain e ClickUp Connected Search in un unico sistema coeso che si integra perfettamente con il flusso di lavoro.

Inoltre, ClickUp offre oltre 1000 modelli wiki predefiniti, che consentono di creare facilmente basi di conoscenza strutturate per i team, sia per la documentazione dei prodotti, sia per le politiche aziendali o le procedure operative standard dei client.

💡 Suggerimento professionale: Stanco di scavare tra file e chat infiniti solo per trovare un'informazione? Passa agli strumenti di IA per la gestione delle conoscenze per organizzare, recuperare e aggiornare le informazioni in tempo reale.

ClickUp Uno su tutti: ClickUp Documenti e ClickUp Automazioni

Poi c'è la scrittura e la comunicazione. OpenAI richiede di copiare e incollare il contenuto generato nell'area di lavoro, mentre DeepSeek aiuta principalmente a trovare articoli pertinenti, lasciando a te la parte di scrittura.

ClickUp Brain è integrato nei flussi di lavoro, il che significa che è possibile generare, perfezionare e integrare i contenuti direttamente nei documenti ClickUp.

Utilizza l'IA in ClickUp per perfezionare, riepilogare/riassumere e organizzare le informazioni senza abbandonare il flusso di lavoro

Ecco come i documenti ClickUp eliminano l'attrito tra scrittura ed esecuzione:

✅ Modifica i documenti in tempo reale con il tuo team

✅ Creare e assegnare elementi di azione di feedback all'interno del documento tramite Commenti assegnati

✅ Inserisci delle sottopagine all'interno del documento principale per strutturare meglio il contenuto

Infine, c'è un'altra funzionalità/funzione di ClickUp, che è la ciliegina sulla torta, e automatizza tutte le azioni di cui abbiamo parlato finora: Automazioni ClickUp.

Rimuovi le attività ripetitive come aggiornamenti di progetto, promemoria e follow-up con ClickUp Automazioni

A differenza di OpenAI, che richiede l'impostazione manuale dei flussi di lavoro, o di DeepSeek, che si concentra sul recupero delle informazioni, ClickUp Automations fa avanzare il lavoro gestendo automaticamente i processi ripetitivi.

Non c'è bisogno di cercare una IA migliore, basta essere aperti a ClickUp

Quando DISH Network era impantanata in strumenti scollegati, ClickUp Brain è passato a centralizzare il project management e ad automatizzare gli aggiornamenti. Con l'accesso immediato a informazioni in tempo reale, DISH ha eliminato la necessità di monitoraggio manuale, aumentato l'efficienza del 30%, gestito il 10% in più di progetti complessi e migliorato significativamente la collaborazione tra i team.

Questo tipo di aumento della produttività sembra uscito da un film fantasy sul lavoro, ma con ClickUp è realtà.

Dalla gestione delle conoscenze basata sull'IA e dai flussi di lavoro automatizzati agli aggiornamenti in tempo reale sui progressi e alla ricerca integrata in tutte le tue app, ClickUp mantiene il tuo lavoro organizzato e lo fa progredire attivamente.

Fortunatamente, non devi sognare una migliore produttività. Iscriviti subito gratis a ClickUp e realizza il tuo sogno.