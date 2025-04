8 modelli gratis di grafici organizzativi per Google Slides (+ alternative)

Un organigramma rappresenta visivamente la struttura di un'azienda, rendendo più facile la comprensione di ruoli, responsabilità e linee di reportistica.

Un organigramma ben progettato migliora la comunicazione, semplifica il processo decisionale e migliora l'efficienza del flusso di lavoro. Che tu stia gestendo una startup o una grande azienda, un organigramma aiuta i dipendenti a capire quale sia il loro ruolo all'interno del team.

Un modello predefinito consente di creare rapidamente un organigramma professionale in linea con le esigenze aziendali. Il giusto quadro di riferimento garantisce chiarezza, facilità di aggiornamento e adattabilità ai cambiamenti futuri.

Oggi esaminiamo i migliori modelli di organigramma per Google Slides e le migliori alternative offerte da ClickUp!

🔍 Lo sapevi? Avere una chiara comprensione dei ruoli aumenta le prestazioni sul lavoro del 25%.

Cosa rende un modello di organigramma efficace?

Un modello organizzativo mantiene la chiarezza del flusso di lavoro. Un buon modello di organigramma dovrebbe includere quanto segue:

*gerarchia chiara: il modello dovrebbe avere una struttura logica che mostri le relazioni di reportistica e permetta di selezionare la gerarchia in modo logico. Dovrebbe trasmettere ogni informazione senza confusione, garantendo un processo di creazione dell'organigramma senza intoppi

opzioni di personalizzazione*: dovresti essere in grado di modificare facilmente ruoli, nomi e reparti nel modello, che dovrebbe essere abbastanza personalizzabile da riflettere il tuo marchio

Chiarezza visiva : elementi ben distanziati con font leggibili e colori di riempimento assicurano chiarezza. Gli elementi della struttura dovrebbero essere disposti correttamente in modo che i membri del team possano facilmente cogliere il flusso

Funzionalità/funzioni di collaborazione : il grafico dovrebbe consentire ai membri del team di collaborare in modo efficace. Dovrebbero essere in grado di monitorare o aggiornare le informazioni e discutere i punti chiave senza confusione

Scalabilità: man mano che il tuo team cresce, il modello che scegli dovrebbe supportare la crescita, consentendoti di espandere o apportare modifiche secondo necessità

💡 Consiglio dell'esperto: Visualizza la struttura della tua organizzazione creando e ottimizzando gli organigrammi. Ti aiutano a comprendere la gerarchia della tua azienda e sono particolarmente utili per i nuovi dipendenti per comprendere le relazioni di reportistica.

Modelli di grafici organizzativi di Google Slides

Ecco i migliori modelli di grafici organizzativi di Google Slides da utilizzare per garantire una gerarchia strutturata:

1. Modello di gerarchia del team di Google Slides di Slides Carnival

via Slides Carnival

Presenta i ruoli del team, le linee di reportistica e i grafici organizzativi con il modello di gerarchia del team di Google Slides di Slides Carnival.

Questo modello ti consente di trasmettere la gerarchia dell'azienda in un formato facile da seguire e visivamente accattivante. È compatibile con Google Slides, Microsoft PowerPoint e Canva.

Lo stile minimalista e il flusso strutturato di questo grafico assicurano che ogni ruolo e designazione siano trasmessi in modo accurato.

Ecco perché ti piacerà: Applicare animazioni e funzionalità/funzioni di transizione per ogni infografica

Personalizza le infografiche in formato A4 pronte all'uso per adattarle alla tua struttura organizzativa

Utilizza grafici, cornici e linee per aggiungere dettagli sui ruoli

*ideale per: professionisti delle risorse umane e manager per presentare strutture di reportistica, ruoli dei team e grafici organizzativi.

💡 Suggerimento: Vuoi semplificare le tue idee? Usa le mappe mentali di ClickUp e trasforma le tue idee in realtà. Con l'aiuto di questa funzionalità/funzione, puoi: Scomporre idee e gerarchie complesse per semplificare il flusso di lavoro

Disegna le connessioni e descrivi le dipendenze tra le diverse attività

Mappare i flussi di lavoro per terminare il lavoro più rapidamente

Organizza layout disordinati per tenere tutti informati su modifiche e attività

2. Modello di grafico organizzativo infografico di Presentazioni Google di Slide Carnival

via Slides Carnival

Crea un'infografica chiara e concisa con il modello di infografica per organigramma di Google Slides di Slides Carnival.

Questo modello infografico semplifica la gerarchia organizzativa in modo che sia possibile comprenderla a colpo d'occhio. Il quadro personalizzabile garantisce che tutte le informazioni siano centralizzate.

Che si tratti di preparare organigrammi o di riepilogare/riassumere dati, il modello consente di presentare le informazioni in un formato di facile comprensione.

Ecco perché ti piacerà: Personalizza i grafici organizzativi in base alla tua gerarchia organizzativa per presentare una panoramica completa

Utilizza elementi di design e icone per migliorare i dettagli e le rappresentazioni visive

Inserisci le immagini insieme alla designazione per una facile identificazione

ideale per: *Team di leadership per creare grafici organizzativi visivi coinvolgenti per mantenere la gerarchia organizzativa.

➡️ Leggi di più: Modelli gratis di grafici organizzativi in PPT, Word e ClickUp

3. Modello di grafico organizzativo di Google Slides di Slidesgo

via Slidesgo

Crea una gerarchia organizzativa strutturata con il modello di organigramma di Google Slides di Slidesgo

Capire chi è responsabile di cosa e chi fa report a chi può creare confusione, specialmente in un'organizzazione grande o a matrice. Il modello ti aiuta a organizzare i ruoli e le responsabilità dei membri del team in un formato facile da seguire.

Ecco perché ti piacerà: Inserisci o modifica le forme per migliorare l'impatto visivo e la struttura

Personalizza il tema e i grafici organizzativi per riflettere la tua gerarchia organizzativa

Usa le icone e l'estensione di Flaticon per migliorare i dettagli

*ideale per: dirigenti e team delle risorse umane per definire i ruoli e le responsabilità del team.

4. Modello di grafico organizzativo di Google Slides di Slidemodel

tramite Slidesmodel

Crea un potente organigramma con il modello di organigramma di Google Slides di Slidemodel.

La soluzione consente di creare un organigramma semplice e informativo per garantire chiarezza sulla gerarchia organizzativa completa. Utilizza avatar modificabili per definire i diversi ruoli nell'organizzazione.

Con questo grafico organizzativo di Google Slides, puoi definire i ruoli dei diversi dipendenti in un formato facile da navigare.

Ecco perché ti piacerà: Inserisci piccole note sul ruolo per fornire informazioni complete

Usa immagini pertinenti per gli stakeholder e i membri del team per migliorare l'impatto visivo

Utilizza forme e flussi diversi per definire la struttura dell'azienda e mantenere la chiarezza

*ideale per: i leader aziendali per delineare le strutture organizzative e mantenere la chiarezza nel flusso di lavoro

5. Modello di struttura organizzativa a matrice di Google Slides di Slidemodel

via Slidemodel

Mostra in modo creativo la struttura organizzativa con il modello di struttura organizzativa a matrice di Google Slides di Slidemodel.

Il monitoraggio del flusso di informazioni in un'organizzazione può essere difficile quando non viene mantenuta alcuna gerarchia. Il modello di Google Slides fornisce un modo semplice per comprendere questo processo.

Con diverse righe e dipendenze, l'organigramma definisce diverse posizioni, come i vari livelli di manager e altri dipendenti. Fornisce un modo grafico di comunicare, garantendo chiarezza.

Ecco perché ti piacerà: Personalizza le posizioni chiave, i progetti, le icone e i nodi per adattarli alla struttura organizzativa

Indichi l'intersezione di progetti e ruoli utilizzando nodi circolari per un facile monitoraggio di ruoli e responsabilità

Segna rapidamente il flusso del processo utilizzando la freccia verso il basso e verso destra

*ideale per: project manager per il monitoraggio dei ruoli interfunzionali e la comprensione del flusso di informazioni.

6. Modello di grafico dell'organizzazione commerciale di Google Slides di Slideegg

via Slideegg

Con il modello di grafico dell'organizzazione commerciale di Google Slides di Slideegg, è possibile creare rappresentazioni visive dei ruoli all'interno del reparto commerciale.

Il modello rende più facile comunicare i ruoli e le responsabilità nel reparto commerciale. Con un flusso e una struttura organizzati, questo grafico in Google Slides semplifica la presentazione della struttura in modo visivamente accattivante per aumentare la fidelizzazione.

Ecco perché ti piacerà: Personalizza il design, i colori e altri elementi per riflettere la tua organizzazione

Riempi i segnaposto delle immagini con immagini pertinenti per identificare facilmente i membri del team

Inserisci i nomi insieme alle responsabilità in blocchi per evitare confusione e duplicazione del lavoro

*ideale per: Responsabili commerciali per delineare la gerarchia del team di vendita in modo visivamente accattivante.

7. Modello PowerPoint per la presentazione del team di Google Slides di Slideegg

via Slideegg

Crea una formazione del team chiara e concisa con il modello PowerPoint Team Lineup di Google Slides di Slideegg.

Creare una formazione di squadra sembra difficile? Questo modello lo rende semplice con un flusso organizzato di informazioni. Aggiungi il manager, i team leader e i membri del team in un formato strutturato per garantire a tutti una chiara panoramica del team.

Ecco perché ti piacerà: Elenca chiaramente i membri del team e i loro ruoli per una comunicazione precisa sul posto di lavoro

Modifica le icone per rappresentare la struttura del tuo team e migliorarne l'impatto visivo

Aggiungere o rimuovere livelli di gerarchia per creare una rappresentazione accurata del team

*ideale per: team leader per presentare le strutture del team e fornire un'accurata panoramica del team.

8. Modello di grafico organizzativo multicolore campione di Google Slides di Slideegg

via Slideegg

Aggiungi ruoli, dati e icone per rappresentare la struttura del tuo team in modo creativo con il modello multicolore di organigramma di Google Slides di Slideegg.

Una struttura organizzativa non deve essere necessariamente noiosa. Questo schema offre un modo creativo e colorato per presentare la struttura del team. È possibile scegliere tra diverse opzioni di colore e di nodi per aggiungere tutti i dettagli all'organigramma.

Ecco perché ti piacerà: Utilizza icone e colori diversi per mantenere la chiarezza e l'attrattiva visiva

Aggiungere i dettagli del reparto o del dipendente nei super cerchi

Inserisci i dati e le informazioni pertinenti a lato per garantire coerenza

*ideale per: team leader per presentare le strutture del team e fornire un'accurata panoramica del team.

➡️ Leggi di più: Come ristrutturare un'organizzazione nel modo giusto

Limiti dell'utilizzo di Google Slides per i grafici organizzativi

Google Slides può essere una soluzione rapida per creare un organigramma, ma presenta alcuni limiti:

Opzioni di progettazione limitate : Google Slides ha una struttura di base e manca di funzionalità/funzioni avanzate personalizzate che si trovano in strumenti specializzati

*problemi di scalabilità: i grafici organizzativi di grandi dimensioni diventano difficili da gestire e organizzare all'interno delle diapositive. Quindi, man mano che il tuo team cresce, gestire la struttura sarà difficile

Sfide di collaborazione : sebbene più utenti possano apportare modifiche, mantenere il controllo delle versioni nei grafici organizzativi in Google Slides può essere complicato

Mancanza di automazioni: È necessario regolare manualmente forme e connettori, il che richiede molto tempo

➡️ Leggi di più: I migliori programmi software per lavagne online

Modelli alternativi di grafico organizzativo

🔍 Lo sapevi? La ricerca suggerisce che quando si abbinano attività a ruoli specifici, il coinvolgimento dei dipendenti aumenta del 10%.

Ecco i migliori modelli di grafici organizzativi alternativi per mantenere l'efficienza nella gerarchia organizzativa:

1. Modello di grafico aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza la struttura del team per garantire una collaborazione efficace con il modello di organigramma ClickUp

La mancanza di una struttura organizzativa può portare a confusione e ritardi. Il modello di organigramma di ClickUp, grazie alla sua struttura di facile comprensione, semplifica la gestione di un organigramma.

È possibile aggiungere i ruoli e le responsabilità di ogni membro del team per chiarire il lavoro. Ciò contribuirà a migliorare il flusso di lavoro complessivo, garantendo efficienza e produttività.

Ecco perché ti piacerà: Creare attività per ogni membro del team e aggiungere informazioni rilevanti sul membro del team

Inserisci ulteriori dettagli sulla struttura utilizzando le note adesive

Aggiungi immagini e forme per migliorare la struttura e mantenere la chiarezza dei ruoli

*ideale per: team delle risorse umane per definire la struttura organizzativa per la collaborazione ed eliminare la confusione.

💡 Suggerimento: strumenti basati sull'IA come le lavagne online di ClickUp ti aiutano a visualizzare le relazioni organizzative con tabelle di marcia codificate per colore e molto altro ancora. Ecco come ti aiutano: Utilizza presentazioni colorate e accattivanti per rendere più facili da ricordare strutture, relazioni e gerarchie

Chiarisci le relazioni con connettori personalizzabili

Condividi la tua lavagna online con chiunque nel tuo team in modo che nessuno si perda nulla

2. Modello ClickUp Meet the Team

Ottieni il modello gratis Crea un profilo del team ed evidenzia i dettagli importanti sui membri del team con il modello ClickUp Meet the Team

Presentare il proprio team può essere difficile quando tutte le informazioni non sono presentate in un formato strutturato. Il modello ClickUp Meet the Team semplifica la presentazione dei dettagli del team.

Ti consente di mostrare in modo professionale e coerente le competenze, i risultati e i punti salienti del tuo team. Inoltre, puoi aggiornare facilmente il modello in caso di cambiamenti nel team.

Questo quadro di riferimento ti consente di guadagnare la fiducia dei clienti e aiutare i membri del team a conoscersi rapidamente.

Ecco perché ti piacerà: Usa elementi visivi insieme ai ruoli per rendere il modello più accattivante e professionale

Fornisci una panoramica dei membri del tuo team all'inizio per presentare rapidamente il tuo team

Aggiungi dettagli su ruoli, competenze e talenti dei membri del tuo team

Ideale per: I team di leadership e risorse umane per presentare i membri del team in modo professionale.

💡 Suggerimento: il monitoraggio degli obiettivi dei dipendenti può essere impegnativo. È qui che un modello di carta del team può essere d'aiuto! Questo layout consente di tenere traccia di questi parametri e di impostare regole e regolamenti di base per tutti.

3. Modello ClickUp per l'elenco del personale

Ottieni il modello gratis Rivedi i programmi del team, monitora le richieste di ferie e gestisci il tuo team con il modello ClickUp per l'organico del personale

Organizzare e gestire l'elenco del personale per garantire che tutti siano disponibili quando necessario può essere complicato. Il modello per l'elenco del personale di ClickUp mostra le operazioni, gli impegni, le attività, ecc. in corso dell'azienda, per semplificare il monitoraggio di tutto.

Il modello consente di comunicare i ruoli e garantire la collaborazione in tempo reale tra i membri del team. Inoltre, aiuta a mantenere un registro accurato delle ore di lavoro.

Ecco perché ti piacerà: Monitoraggio rapido della retribuzione totale del personale utilizzando la bacheca delle retribuzioni del personale

Visualizzare e modificare il programma del turno di un determinato dipendente nella vista Calendario settimanale

Controlla il carico di lavoro corrente di un dipendente per vedere se può assumersi più attività utilizzando il box del lavoro in corso

*ideale per: team delle risorse umane e delle operazioni per gestire i programmi dei dipendenti e comunicare i ruoli.

💡 Consiglio dell'esperto: Oggi la gestione sta progredendo verso una migliore gestione del team e una distribuzione ottimale delle risorse con pratiche migliori. Ecco uno sguardo alle funzioni della gestione con esempi di vita reale.

4. Modello di directory foto team ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le foto del personale e monitora i dettagli di contatto con il modello di directory delle foto del team ClickUp

Archiviare le foto e i dettagli di contatto del personale in un unico posto può essere un'attività senza un formato adeguato. Il modello di directory delle foto del team ClickUp fornisce un formato facile da usare per disporre tutte le immagini in modo creativo con diagrammi incorporati.

Il modello semplifica l'identificazione delle persone nell'organizzazione. Organizza le informazioni in modo professionale per garantire un accesso rapido quando necessario.

Creare e assegnare attività con stati personalizzati, come Aperta e Completata, monitorando lo stato di avanzamento di ogni dipendente.

Ecco perché ti piacerà: Crea categorie e aggiungi attributi per visualizzare la directory del team e gestire in modo efficiente i membri del team

Disponi le foto e i dettagli di contatto nella lavagna online per una rapida panoramica dei membri del team

Usa forme e note adesive per aggiungere informazioni extra e migliorare l'impatto visivo della directory

*ideale per: team delle risorse umane per mantenere una directory dei dipendenti per identificare le persone senza confusione.

5. Modello di elenco dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni i registri dei dipendenti organizzati e accurati con il modello di elenco dipendenti ClickUp

Le directory dei dipendenti sono un modo utile per organizzare le informazioni sui dipendenti e migliorare la collaborazione. Il modello di directory dei dipendenti di ClickUp ti aiuta a memorizzare facilmente le informazioni sui dipendenti in un unico luogo centralizzato.

Il modello fornisce un rapido accesso ai titoli di lavoro e ai dettagli di contatto, migliorando la comunicazione tra colleghi. Inoltre, semplifica l'inserimento dei nuovi assunti fornendo informazioni essenziali.

È possibile accedere a diversi stati, come Terminato, In congedo, Malato e Congedo di maternità, per monitorare solo i dipendenti attivi.

Ecco perché ti piacerà: Monitoraggio dell'accesso dei dipendenti alle informazioni sensibili per garantire la sicurezza dei dati riservati

Ottieni un database completo dei dipendenti attualmente in servizio e in congedo, insieme ai turni di lavoro e ai reparti

Controlla i dettagli di contatto, le valutazioni delle prestazioni, i pagamenti, lo stato dei dipendenti e le competenze in un unico posto per un accesso rapido

*ideale per: team delle risorse umane per organizzare in modo efficiente i dati dei dipendenti e monitorare le loro ferie, competenze e pagamenti

6. Modello ClickUp per i profili dei dipendenti

Ottieni il modello gratis Compila note settimanali individuali ed evidenzia i risultati con il modello ClickUp per i profili dei dipendenti

Il modello ClickUp per i profili dei dipendenti offre a manager e dipendenti un modo efficiente per documentare lo sviluppo professionale e gestire le prestazioni in modo efficace.

Il modello consente di compilare note sulla crescita in una posizione centralizzata. È possibile utilizzare questo quadro per prendere appunti per le riunioni dei dipendenti, affrontare le lacune di competenze e delineare in modo efficace gli sviluppi professionali.

Ecco perché ti piacerà: Ottieni una panoramica completa delle sessioni individuali programmate e mantieni un programma ordinato

Organizza riunioni produttive con la preparazione del programma, aggiornamenti, discussioni ad hoc ed elementi di azione, e mantieni una collaborazione efficiente

Aggiungi dettagli specifici su ogni dipendente per garantire coerenza nel flusso di lavoro e ridurre la confusione

*ideale per: manager per il monitoraggio dello sviluppo e delle prestazioni dei dipendenti e la compilazione di note 1:1 delle sessioni.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Una ricerca di ClickUp mostra che questo processo porta a informazioni sparse e inefficienza. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività per mantenere il tuo team sulla stessa pagina.

7. Modello di panoramica aziendale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza tutte le campagne e le iniziative a volo d'uccello con il modello di panoramica aziendale di ClickUp

Una panoramica completa dell'azienda è essenziale per prendere decisioni informate e mantenere tutti sulla buona strada. Il modello di panoramica aziendale di ClickUp ti aiuta a creare un'istantanea aggiornata della tua azienda.

Il modello consente di accedere alle informazioni sul team, sui prodotti e sui clienti. Inoltre, è possibile fare riferimento a metriche chiave per il monitoraggio delle prestazioni e garantire una comunicazione ottimale tra le parti interessate e coinvolte.

Ecco perché ti piacerà: Visualizza in modo lineare le attività non programmate o in ritardo con codici colore per un'analisi rapida

Controlla i costi complessivi e altri dettagli dei progetti del reparto e spostali in reparti diversi semplicemente trascinandoli

Monitoraggio dello stato di avanzamento insieme al titolare del progetto, alle parti interessate, allo stato RAG, al tasso di avanzamento e al costo del progetto

Ideale per: Dirigenti e team per il monitoraggio delle iniziative chiave dell'azienda e delle prestazioni e per garantire una comunicazione ottimale.

8. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Comunicare linee guida chiare e monitorare la documentazione importante con il modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Un manuale per i dipendenti informa i dipendenti sulle politiche aziendali e definisce le aspettative. Il modello di manuale per i dipendenti ClickUp è progettato per creare una guida completa e utile a cui i dipendenti possono fare riferimento.

Fornisce una registrazione scritta delle politiche aziendali, aiutando i dipendenti a comprendere i propri diritti e le proprie responsabilità. Il modello consente inoltre di comunicare linee guida chiare per l'inserimento e l'uscita.

Ecco perché ti piacerà: Aggiungere sottopagine in base alle esigenze dell'azienda per garantire informazioni complete

Disponi tutti i dettagli relativi ai servizi, alla struttura, al team dirigenziale e alla presenza online dell'azienda per fornire una panoramica dell'azienda

Definire il codice di condotta standard con la missione, i valori fondamentali, il motivo per cui l'azienda esiste e chi sono le persone interessate

Ideale per: Dirigenti e team per il monitoraggio delle iniziative chiave dell'azienda e delle prestazioni e per garantire una comunicazione ottimale.

9. Modello ClickUp per l'inserimento di nuovi assunti

Ottieni il modello gratis Crea una lista di controllo per i nuovi assunti per assicurarti che siano ben equipaggiati con il modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp

Un neoassunto conosce poco l'azienda. È essenziale fornirgli una lista di controllo in modo che possa prepararsi meglio per il viaggio che lo attende.

Il modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti include tutte le azioni necessarie che il nuovo assunto deve completare prima di iniziare il lavoro.

Il modello garantisce che tutte le azioni siano completate con esito positivo entro il tempo assegnato. Agisce come una guida passo dopo passo e organizza le responsabilità essenziali per preparare l'arrivo del nuovo dipendente.

Ecco perché ti piacerà: Creare attività secondarie per ogni attività per garantire un processo di inserimento senza intoppi

Gestione e monitoraggio di tutte le azioni necessarie nelle diverse fasi del processo di inserimento utilizzando la lista di controllo per i nuovi assunti

Monitoraggio dello stato delle attività utilizzando le schede delle attività nella bacheca in corso e cliccando sulla scheda per ottenere informazioni dettagliate su ciascuna attività

*ideale per: team delle risorse umane per semplificare l'inserimento dei nuovi dipendenti e garantire il completamento di tutti i passaggi con esito positivo.

🔍 Lo sapevi che: un buon processo di inserimento può migliorare la fidelizzazione dei dipendenti dell'82%.

10. Modello per la cultura aziendale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e allinea il tuo team per garantire la crescita culturale con il modello ClickUp Company Culture

Una forte cultura aziendale garantisce l'allineamento del team, crea fiducia e motivazione e fa risaltare la tua azienda. Il modello ClickUp Company Culture è progettato per aiutarti a identificare e dare priorità alle iniziative a supporto della crescita della cultura.

Il modello garantisce un esito positivo del lavoro richiesto per il reclutamento, con un maggiore coinvolgimento e produttività dei dipendenti. Questo si traduce in un miglioramento del servizio clienti e della soddisfazione.

Usalo per delineare i valori, le missioni e la visione dell'azienda per mantenere il tuo team allineato e promuovere l'impegno e la produttività.

Ecco perché ti piacerà: Fornisci una panoramica completa dell'azienda nella pagina principale

Utilizza le sottopagine per fornire dettagli sulla cultura aziendale, le missioni, gli obiettivi e ciò che l'azienda offre

Aggiungi elementi come immagini e icone per migliorare l'impatto visivo e comunicare meglio le informazioni

ideale per:* HR e team di leadership per definire e promuovere la cultura aziendale.

11. Modello ClickUp per matrice di ruoli e autorizzazioni

Ottieni il modello gratis Allinea i ruoli e le autorizzazioni tra i vari reparti con il modello ClickUp per matrice di ruoli e autorizzazioni

Gestire i ruoli e le responsabilità del team per mantenere tutti allineati richiede un approccio strutturato. Il modello di matrice dei ruoli e delle autorizzazioni di ClickUp fornisce la struttura perfetta per mostrare i ruoli o le attività con i rispettivi approvatori.

Il modello a matrice ti aiuta a identificare chi può svolgere quale attività e quando. Rende facile l'identificazione dei ruoli e aiuta a gestire il flusso di lavoro in modo efficiente.

Ecco perché ti piacerà: Riepilogare/riassumere tutte le attività e raggrupparle per reparto nella bacheca delle attività del reparto

Monitoraggio delle attività in corso del team e degli approvatori interni utilizzando l'elenco delle attività interne

Ottieni una panoramica delle attività esterne, degli stakeholder esterni e dei responsabili utilizzando l'elenco delle attività esterne

*ideale per: team delle risorse umane per allineare ruoli e responsabilità e monitorare le attività interne ed esterne.

➡️ Leggi di più: Come utilizzare l'analisi della forza lavoro per creare un ambiente di lavoro prospero

Mantieni una gerarchia strutturata con ClickUp

I modelli di grafici organizzativi di Google Slides garantiscono chiarezza nel mantenimento della gerarchia organizzativa. Tutti i membri del team sapranno a chi devono fare report e conosceranno i loro ruoli e le loro responsabilità. Tuttavia, Google Slides ha delle capacità limitate.

Essendo un'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp fornisce un'alternativa efficiente che semplifica l'organizzazione e la strutturazione della gerarchia. Con funzionalità/funzioni come Mappe mentali ClickUp, Lavagne online ClickUp e modelli di grafici organizzativi personalizzabili, crea un flusso produttivo nel tuo team.

Non lasciare che una gerarchia disorganizzata interrompa il flusso di lavoro: iscriviti oggi stesso a ClickUp .