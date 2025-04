Glean vs. ChatGPT: qual è il migliore per la produttività e la gestione della conoscenza?

Hai riunioni una dietro l'altra, le email si accumulano e il tuo team ha bisogno di risposte rapide. Ma invece di una collaborazione senza intoppi, sei bloccato alla ricerca di documenti pertinenti, informazioni sparse e messaggi di Slack persi nell'abisso.

È qui che entrano in gioco strumenti basati sull'IA come Glean e ChatGPT. Entrambi promettono di rendere la gestione della conoscenza e la collaborazione in team più semplici, ma lavorano in modo diverso.

Glean è progettato per far emergere le informazioni giuste al momento giusto all'interno dell'ecosistema della tua azienda, mentre ChatGPT funge da assistente conversazionale, generando risposte e automatizzando le attività.

Confrontiamo Glean e ChatGPT per determinare quale strumento di intelligenza artificiale offre i migliori risultati personalizzati.

Cos'è Glean?

Glean è una piattaforma di gestione della conoscenza e di ricerca sul posto di lavoro basata sull'IA, progettata per aiutare i team a trovare, creare e automatizzare rapidamente i flussi di lavoro.

Aiuta a memorizzare informazioni sensibili provenienti da varie fonti (email, documenti, messaggi Slack e app) in un unico assistente di ricerca e automazione basato sull'IA.

Sostenuta da investitori come Lightspeed Venture Partners, Glean si è evoluta in una piattaforma di ricerca IA per aziende. Fa emergere le informazioni giuste all'interno delle origini dati della tua azienda al momento giusto, generando un significativo fatturato annuo ricorrente per le soluzioni SaaS basate sull'IA.

Funzionalità/funzioni di Glean

Glean è stato progettato per eliminare il tempo sprecato nella ricerca di informazioni su più strumenti sul posto di lavoro. Ecco uno sguardo più da vicino a ciò che offre Glean:

1. Ricerca basata su IA

Glean si connette a tutte le app e piattaforme già utilizzate dal team, tra cui Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence e altre ancora. Ciò consente ai dipendenti di cercare informazioni su più sistemi in un unico posto.

A differenza degli strumenti di ricerca standard dell'azienda, Glean comprende il contesto e dà priorità ai risultati pertinenti in base alle ricerche precedenti, ai ruoli lavorativi e ai modelli di dati a livello aziendale.

La sicurezza è un aspetto fondamentale, per garantire che i risultati della ricerca rispettino le autorizzazioni dell'utente e i livelli di accesso. I dipendenti vedranno solo ciò che possono visualizzare, mantenendo la riservatezza e la conformità, consentendo al contempo una scoperta continua della conoscenza.

🧠 Curiosità: Prima di Glean, Arvind Jain, il fondatore e CEO, ha co-fondato Rubrik, che offre servizi di sicurezza informatica alle organizzazioni!

Che tu abbia bisogno di una vecchia email, di un documento importante o di un thread di chat interno, Glean ti assicura di trovare immediatamente la risposta giusta, non solo un altro elenco di link da setacciare.

2. Assistente IA

Da fare: L'assistente IA di Glean non si limita a rispondere alle domande, è un compagno di lavoro intelligente che comprende le conoscenze specifiche dell'azienda e fornisce risposte immediate e accurate.

I dipendenti possono semplicemente chiedere a Glean in linguaggio naturale invece di cercare manualmente un documento di policy o un aggiornamento di un progetto. L'IA utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per estrarre dati rilevanti da documenti interni, email e riunioni registrate, fornendo risposte dirette e contestuali.

Inoltre, l'assistente IA di Glean aiuta nella creazione e nel riepilogo/riassunto dei contenuti. Fornisce bozze generate dall'IA in base al contesto aziendale, garantendo accuratezza e coerenza.

La perfetta integrazione tra le app consente ai team di collaborare, fare brainstorming e generare idee senza cambiare piattaforma, riducendo le interruzioni del flusso di lavoro.

3. Automazioni del flusso di lavoro

Glean va oltre la ricerca di informazioni, automatizzando attività e processi ripetitivi per migliorare l'efficienza del team.

Molti team del supporto, dipartimenti delle risorse umane e help desk IT ricevono un elevato volume di domande frequenti. L'IA connessa di Glean è in grado di gestirle generando risposte automatiche alle query comuni, riducendo significativamente il carico sui team interni.

Oltre alla semplice automazione, Glean consente alle aziende di orchestrare flussi di lavoro complessi tra diversi reparti. Che si tratti di inserire nuovi assunti, approvare richieste interne o automatizzare i follow-up, l'IA aziendale di Glean può attivare le azioni giuste in base a informazioni contestuali.

Queste funzionalità/funzioni aiutano i team a muoversi più velocemente, a ridurre i costi amministrativi e a garantire che la conoscenza non venga solo archiviata, ma utilizzata attivamente per migliorare le operazioni.

💡 Suggerimento: L'automazione di approvazioni, promemoria e voci di dati consente di risparmiare ore settimanali e ridurre gli errori umani. La chiave è identificare i colli di bottiglia nel flusso di lavoro e impostare trigger che semplifichino i processi senza intervento manuale. Ecco alcuni esempi di automazione del flusso di lavoro che dovresti conoscere.

Prezzi Glean

Versione di prova gratis

Per i privati: 14,49 $ al mese per utente

Che cos'è ChatGPT?

ChatGPT è un assistente conversazionale basato sull'IA sviluppato da OpenAI. È progettato per rispondere a domande, generare contenuti, riepilogare/riassumere informazioni e assistere in varie attività attraverso interazioni in linguaggio naturale.

A differenza dei motori di ricerca tradizionali, ChatGPT dialoga, perfeziona le risposte basate sul contesto e aiuta gli utenti con query complesse in tempo reale.

Aziende, professionisti e privati utilizzano ChatGPT per la ricerca, l'assistenza nella scrittura, il brainstorming di idee, l'automazione dei flussi di lavoro e persino per i ticket di supporto.

Si integra con varie applicazioni e può essere personalizzato per le esigenze dell'azienda, il che lo rende uno strumento versatile per migliorare la produttività e l'efficienza.

🔍 Lo sapevi? L'82% delle aziende utilizza o esplora l'IA nelle proprie strategie aziendali. Gli strumenti basati sull'IA come Glean, ChatGPT e ClickUp stanno diventando essenziali per la gestione della conoscenza, l'automazione e la produttività dei team!

ChatGPT Funzionalità/Funzioni

ChatGPT offre potenti funzionalità basate sull'IA che migliorano la produttività, la gestione della conoscenza e l'automazione del flusso di lavoro. Ecco cosa offre:

1. Assistenza conversazionale basata su IA

ChatGPT è progettato per comprendere, elaborare e generare risposte simili a quelle umane in base all'input dell'utente. Può rispondere a domande, spiegare concetti, suggerire idee e persino tenere conversazioni dettagliate su vari argomenti.

A differenza dei chatbot di base, ricorda il contesto all'interno di una conversazione, consentendo interazioni più significative ed efficienti.

ChatGPT funge da assistente di ricerca, coach di scrittura, partner di brainstorming o aiutante di codice per i professionisti. Riepiloga/riassume documenti, genera report, scrive bozze di email e aiuta persino a creare testi di marketing, il tutto in tempo reale.

Le aziende possono integrare ChatGPT negli strumenti di lavoro per automatizzare le comunicazioni di routine e le richieste di assistenza clienti, risparmiando tempo prezioso.

2. Creazione e riepilogo/riassunto dei contenuti

Una delle funzionalità/funzioni più preziose di ChatGPT è la sua capacità di creare, modificare e perfezionare rapidamente contenuti basati su testo. Che si tratti di redigere articoli, riepilogare/riassumere report o generare contenuti creativi, ChatGPT fornisce risposte coerenti e contestualmente rilevanti.

Riepiloghi/riassunti automatici: Trasforma rapidamente documenti lunghi, note di riunioni o documenti di ricerca in punti chiave

Redazione dei contenuti: generare facilmente post per blog, testi di marketing, didascalie per i social media e persino script

Assistenza per email e documenti: Migliora le risposte alle email, crea report strutturati o bozze di proposte aziendali con suggerimenti basati sull'IA

3. Codice e supporto tecnico

Per gli sviluppatori e i professionisti IT, ChatGPT offre assistenza in tempo reale per la codifica, supporto per il debug e spiegazioni tecniche. Analizza e genera frammenti di codice in più linguaggi di programmazione, aiutando a:

Debug degli errori: Identificare e risolvere i problemi in Python, JavaScript e altri linguaggi

*ottimizza il codice: suggerisci miglioramenti per l'efficienza e la leggibilità

Spiegare concetti: Scomporre in termini semplici algoritmi, API e framework complessi

I team tecnologici utilizzano spesso ChatGPT per accelerare lo sviluppo del software, automatizzare le attività di routine di codifica e fornire supporto IT basato sull'IA all'interno delle organizzazioni.

Prezzi ChatGPT

Free Forever

In più: 20 $ al mese per utente

Team: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Glean vs. ChatGPT: funzionalità/funzioni a confronto

Sia Glean che ChatGPT utilizzano l'IA per migliorare la produttività, ma soddisfano esigenze diverse. Glean si concentra sulla ricerca aziendale, sulla gestione della conoscenza e sull'automazione del flusso di lavoro, rendendolo ideale per i team per organizzare e accedere alle informazioni in modo efficiente.

ChatGPT, d'altra parte, è un assistente di IA conversazionale progettato per la generazione di contenuti, il supporto per il codice e la risoluzione dei problemi in tempo reale. Ecco come si confrontano le funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: ricerca basata su IA

Glean utilizza la generazione potenziata dal recupero (RAG) per migliorare la pertinenza della ricerca e far emergere le informazioni più utili dalle fonti aziendali.

È stato creato appositamente per trovare, organizzare e recuperare le conoscenze dell'azienda su varie piattaforme (Google Drive, Slack, Notion, Jira, ecc.). La sua ricerca basata sull'IA e sensibile al contesto garantisce agli utenti risultati precisi e basati sull'autorizzazione.

ChatGPT può fornire risposte e riepilogare/riassumere informazioni, ma non ha integrazioni dirette con le origini dati dell'azienda come Glean. Le capacità di ricerca di ChatGPT si basano sulla conoscenza generale piuttosto che su dati strutturati specifici dell'azienda.

🏆 Vincitore: Glean vince questo round. La piattaforma ha integrazioni migliori ed è molto più accurata di ChatGPT.

Funzionalità/funzione n. 2: assistenza IA e generazione di contenuti

Quando si tratta di creazione di contenuti, brainstorming e risposte in tempo reale, ChatGPT supera Glean. Aiuta a scrivere bozze di email, generare report, riepilogare/riassumere documenti, creare contenuti di marketing e persino a scrivere codice.

L'assistente IA di Glean è utile per il recupero interno delle conoscenze e l'automazione dei flussi di lavoro, ma manca della creatività e dell'adattabilità di ChatGPT nella generazione di contenuti originali. ChatGPT è la scelta migliore se la tua esigenza principale è scrivere, riepilogare/riassumere o generare idee.

🏆 Vincitore: ChatGPT brilla nella creazione di contenuti, poiché offre una maggiore flessibilità agli utenti e ha una creatività che Glean deve ancora raggiungere.

Funzionalità/funzione n. 3: automazione e integrazione del flusso di lavoro

Glean è stato creato per l'automazione del flusso di lavoro aziendale, consentendo ai team di semplificare i processi, ridurre le richieste di assistenza interna e migliorare l'efficienza dell'onboarding. Si integra perfettamente con i sistemi aziendali e orchestra i flussi di lavoro dei reparti, rendendolo un potente strumento per le organizzazioni che gestiscono grandi volumi di informazioni interne.

Sebbene ChatGPT possa automatizzare alcune attività (ad esempio, la stesura di risposte e la risposta alle domande frequenti), manca di profonde integrazioni aziendali e di un'automazione strutturata del flusso di lavoro come Glean. Se un'azienda ha bisogno di un'automazione dei processi basata sull'IA, Glean è la scelta migliore.

🏆 Vincitore: Glean è un'opzione superiore se il tuo team vuole migliorare la produttività e rendere il flusso di lavoro più fluido.

🔍 Da fare? Il 63% delle organizzazioni intende adottare l'IA a livello globale entro i prossimi tre anni. I business che cercano di semplificare i processi e la gestione delle conoscenze devono iniziare a investire in piattaforme basate sull'IA come ClickUp per rimanere competitivi.

Glean vs. ChatGPT su Reddit

Gli utenti di Reddit hanno condiviso le loro esperienze con Glean e ChatGPT, evidenziandone i pro e i contro. Per Glean, un utente ha detto

Mi piace usarlo perché posso prendere appunti su altri software o su carta e usarlo come un registratore vocale, come hai detto tu. Il vantaggio è che posso cambiare le diapositive e annotare al momento giusto, poi convertire in testo in modo da avere essenzialmente una trascrizione, esattamente accanto alle diapositive corrette.

Questo suggerisce che Glean sincronizza efficacemente le diapositive delle lezioni con l'audio registrato, rendendo lo studio più strutturato. Tuttavia, ha sottolineato un altro utente,

Finora l'ho usato una volta e la trascrizione era semplicemente orribile, non aveva alcun senso.

I reclami sulla scarsa qualità della trascrizione e sulle interferenze dovute al rumore di fondo erano comuni. Un utente ha raccomandato,

Ho usato Glean per la prima volta l'altro giorno e la registrazione era orribile (c'era più rumore di sottofondo che la voce del professore) e la trascrizione era anche peggio.

Gli utenti di ChatGPT ne discutono principalmente l'uso nella creazione di contenuti e nelle risposte basate sull'IA. Un utente ha notato

No, ChatGPT non sta acquisendo sensibilità

affrontare i malintesi comuni sull'IA. Altri spesso lodano la capacità del suo team di generare contenuti, rispondere a domande sul codice e assistere nel brainstorming, anche se persistono preoccupazioni sull'accuratezza. Un utente ha menzionato

Se lo sfidi con la risposta sbagliata, si "correggerà" anche con la risposta sbagliata. Quindi non fare affidamento su di esso per qualcosa che non puoi verificare o che non conosci già.

evidenziandone l'utilità per la generazione di contenuti, pur riconoscendo la necessità di un controllo dei fatti.

Glean è preferito per prendere appunti in modo strutturato, mentre ChatGPT è visto come un assistente IA versatile. Gli utenti decidono se hanno bisogno di una gestione organizzata della conoscenza o di un supporto alle conversazioni basato sull'IA.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Glean vs. ChatGPT

Se stai cercando un'alternativa più completa e basata sull'IA a Glean e ChatGPT, ClickUp, l'app per tutto il lavoro, si distingue.

Glean è specializzata nella ricerca aziendale e nella gestione delle conoscenze, mentre ChatGPT si concentra sulla conversazione e sulla generazione di contenuti basati sull'IA. ClickUp combina entrambi e offre una gestione dei progetti, un'automazione e una collaborazione efficienti.

È progettato per semplificare i flussi di lavoro, migliorare la produttività e centralizzare le conoscenze del team. Utilizza potenti strumenti di project management basati sull'IA, come l'assistenza basata sull'IA, la ricerca connessa, la gestione delle conoscenze e il monitoraggio avanzato dei progetti.

Elimina la necessità di più app integrando la gestione delle attività, la documentazione, le informazioni basate sull'IA e gli strumenti di collaborazione basati sull'IA in un'unica area di lavoro altamente personalizzabile. Diamo un'occhiata ad alcune importanti caratteristiche di ClickUp:

il vantaggio di ClickUp: produttività potenziata dall'IA*

Automatizza la scrittura, il riepilogo e le intuizioni per lavorare in modo più intelligente, non più faticoso con ClickUp Brain

ClickUp Brain introduce l'automazione intelligente e la generazione di contenuti nei flussi di lavoro quotidiani. Questo lo rende un'alternativa superiore alla ricerca aziendale di Glean e alle capacità di contenuto di ChatGPT.

A differenza di ChatGPT, una piattaforma genAI basata su cloud che richiede un prompt per ogni interazione, ClickUp AI è integrata direttamente nel flusso di lavoro. Automatizza la scrittura, la sintesi e la definizione delle priorità delle attività all'interno di progetti e documentazione.

Con ClickUp AI, i team:

Genera istantaneamente contenuti per attività, email, note di riunioni e documentazione

Riepilogare/riassumere lunghe discussioni e documenti per evidenziare i punti chiave

Automazioni degli aggiornamenti delle attività estraendo informazioni rilevanti dalle aree di lavoro

Invece di attivare/disattivare ChatGPT per la generazione di contenuti e altri strumenti per la ricerca cognitiva, ClickUp AI garantisce che tutte le conoscenze, gli elementi di azione e le risposte siano perfettamente integrati nelle operazioni quotidiane.

💡 Suggerimento: l'IA può rendere il processo di documentazione più veloce e semplice. Vuoi saperne di più? Scopri come utilizzare l'IA per la documentazione e utilizzare tecnologie avanzate come NLP, IA e ML per potenziare i tuoi flussi di lavoro!

Il vantaggio di ClickUp n. 2: ricerca connessa e gestione della conoscenza

Trova, organizza e agisci sulle informazioni all'istante, tutto in un unico posto con ClickUp Connected Search

Le funzionalità/funzioni di Connected Search e Knowledge Management di ClickUp forniscono una soluzione avanzata e centralizzata che supera tutte le ricerche aziendali basate sull'IA. Mentre Glean e ChatGPT aiutano i team a recuperare documenti ed email, ClickUp integra la ricerca con flussi di lavoro attuabili e gestione delle attività.

Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, i team possono:

Archivia, organizza e recupera documenti, wiki e procedure operative standard in un unico posto

Ricerca tra attività, documenti e conversazioni con rilevanza basata su IA

Collegare la conoscenza ad attività attuabili, assicurando che i team possano agire immediatamente in base alle informazioni

Glean è ottimo per far emergere i dati proprietari dell'azienda, ma manca di una profonda integrazione con i flussi di lavoro di esecuzione. ClickUp colma questa lacuna assicurando che i risultati della ricerca si colleghino direttamente alla gestione delle attività, aiutando i team a trovare, organizzare e agire istantaneamente sulle intuizioni.

💡 Consiglio dell'esperto: un sistema di gestione delle conoscenze (KMS) organizza, ricerca e rende facilmente accessibili al tuo team le informazioni critiche. I migliori sistemi si integrano con il flusso di lavoro, garantendo che i dipendenti possano trovare risposte istantaneamente invece di perdere tempo a cercare documenti o conversazioni passate. Ecco alcuni esempi di sistemi di gestione della conoscenza che dovresti conoscere.

Il numero 3 di ClickUp: Project management e automazione

A differenza di Glean (che si concentra sulla ricerca) e ChatGPT (che aiuta nella generazione di contenuti), ClickUp fornisce un'automazione completa di progetti e flussi di lavoro, rendendolo un vero e proprio motore di produttività.

Le funzionalità di project management di ClickUp consentono ai team di assegnare attività, monitorare le scadenze e gestire i carichi di lavoro con dashboard intuitive. La piattaforma ti aiuta a visualizzare tutte le scadenze con i grafici di Gantt, in modo da rimanere in linea con ogni attività.

Semplifica le attività, i flussi di lavoro e la collaborazione senza sforzo con ClickUp Automazioni e funzionalità/funzioni di project management

Con ClickUp Automazioni, puoi automatizzare le azioni ripetitive, riducendo il lavoro richiesto e aumentando l'efficienza. Aiuta gli account manager a semplificare le interazioni con i clienti e i follow-up.

Con le automazioni ClickUp, puoi:

Rendi i progetti efficienti aggiungendo assegnatari e osservatori per tenere tutti aggiornati

Rispondere alle email automatizzando la comunicazione con gli stakeholder, i membri del team e i clienti

Usa l'assistente di IA Brain per automatizzare i flussi di lavoro in pochi secondi utilizzando un semplice prompt

Utilizza ClickUp Docs per creare, archiviare e condividere tutti i contenuti relativi ai tuoi progetti

Inoltre, ClickUp sostituisce la necessità di strumenti di documentazione autonomi con ClickUp Docs, un'area di lavoro collaborativa in tempo reale per la creazione, l'archiviazione e la condivisione di contenuti relativi ai progetti. Con questa funzionalità/funzione è possibile:

Utilizza i documenti per assumere il controllo dei flussi di lavoro modificando lo stato dei progetti

Modifica i documenti in tempo reale con i membri del tuo team per ottenere risultati rapidamente

Utilizza pagine nidificate, scelte di stile flessibili e includi segnalibri per soddisfare le diverse esigenze del progetto

Grazie al collegamento integrato delle attività, ai modelli di knowledge base e alle informazioni basate sull'IA, ClickUp trasforma il modo in cui i team documentano, gestiscono ed eseguono il lavoro, rendendolo un'alternativa migliore a Glean e ChatGPT.

Gestisci tutte le conoscenze aziendali in un unico hub centralizzato con il modello della Knowledge Base di ClickUp

Il modello della Knowledge Base di ClickUp fornisce un quadro strutturato per i team per creare, archiviare e gestire le conoscenze aziendali in un unico luogo. Con sezioni per domande frequenti, risorse e articoli di conoscenza, aiuta i team a costruire un centro assistenza interno, rendendo le informazioni di facile accesso e condivisione in tutta l'organizzazione.

Aumenta la tua produttività con ClickUp*

L'esplosiva tendenza genAI trasforma il modo in cui le aziende gestiscono le informazioni, automatizzano i flussi di lavoro e collaborano in modo efficiente. Mentre Glean eccelle nella ricerca cognitiva e nel recupero delle conoscenze, e ChatGPT utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni per la generazione di contenuti, nessuno dei due offre una suite di produttività completa basata sull'IA.

ClickUp combina automazione basata sull'IA, gestione delle conoscenze ed esecuzione del flusso di lavoro, garantendo al tuo team di lavorare in modo più intelligente, non più duro. Con la gestione dei progetti integrata, la ricerca connessa e l'assistenza dell'IA, ClickUp elimina la necessità di più strumenti, consentendo agli esperti in materia di concentrarsi su un lavoro ad alto impatto.

Non accontentarti di un'IA che si limita a cercare o generare contenuti: scegli ClickUp, che fa entrambe le cose e molto altro ancora.

