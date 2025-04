Noti frequenti assenze sul posto di lavoro? Oppure le assenze dell'ultimo minuto interrompono i flussi di lavoro?

Se sì, la tua organizzazione ha bisogno di una politica di presenza dei dipendenti chiara.

Una politica ben definita ed equa imposta le giuste aspettative, garantisce la responsabilità, aumenta la soddisfazione generale sul lavoro e mantiene le operazioni senza intoppi, senza sovraccaricare il resto del team.

In questo post del blog vi mostriamo come creare una politica di presenza dei dipendenti chiara ed efficace per la vostra organizzazione.

Che cos'è una politica di presenza dei dipendenti?

Una politica di presenza dei dipendenti è un insieme chiaro di linee guida che definisce le aspettative per quanto riguarda l'orario di lavoro, gli arrivi in ritardo e le richieste di permesso. La politica delinea l'orario di lavoro, le assenze accettabili, le procedure per i permessi e le eventuali conseguenze per le violazioni della politica.

Il risultato è un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, una maggiore responsabilità e un'efficienza operativa, creando un ambiente di lavoro in cui i dipendenti e l'azienda prosperano.

Ecco perché è importante una politica aziendale strutturata in materia di presenze:

Per le organizzazioni : standardizzare la gestione delle ferie, applicare le politiche aziendali in modo coerente e garantire il rispetto delle leggi sul lavoro

Per i responsabili delle risorse umane : Incoraggiare la puntualità e la responsabilità e stabilire standard di presenza uniformi per evitare favoritismi

Per i gestori del progetto e i responsabili del team: Monitoraggio della disponibilità delle risorse, bilanciamento dei carichi di lavoro e riduzione dei conflitti causati da assenze non pianificate dei dipendenti

*per i dipendenti: avere aspettative chiare riguardo alla presenza e al tempo libero per favorire un ambiente di lavoro equo e migliorare la pianificazione personale e la soddisfazione sul lavoro.

Perché è essenziale una politica di presenza dei dipendenti?

Una politica solida aiuta a creare un luogo di lavoro in cui l'affidabilità non è solo apprezzata, ma è la norma. Assicura che i dipendenti non debbano rimpiazzare i membri assenti del team, che i manager non debbano fare i detective e che tutti abbiano la possibilità di conciliare lavoro e vita privata.

Ecco come mantenere il buon funzionamento delle operazioni:

*imposta aspettative chiare: aiuta i dipendenti a comprendere e rispettare i requisiti relativi all'orario di lavoro, le procedure di congedo e le linee guida per la reportistica delle assenze, riducendo confusione e cattiva comunicazione

Migliora l'accountability : garantisce che i dipendenti si assumano la responsabilità delle loro attività, fornendo al contempo ai manager un approccio strutturato per gestire le cose in loro assenza

Migliora la produttività : riduce le interruzioni dovute ad assenze non pianificate, aiutando i team a mantenere la continuità aziendale con un flusso di lavoro costante

Supporto alla pianificazione della forza lavoro : aiuta le risorse umane e i manager a monitorare le tendenze delle presenze, anticipare le esigenze di personale e prevenire i conflitti di pianificazione con l'analisi della forza lavoro

Promuove una cultura del lavoro positiva: crea un ambiente di lavoro equo e trasparente in cui i dipendenti si sentono valorizzati e supportati, il che migliora il morale e la fidelizzazione

🔍 Lo sapevi? Secondo un sondaggio di ricerca SHRM, 1 dipendente su 3 riferisce che il proprio lavoro ha avuto un impatto negativo sulla propria salute mentale negli ultimi sei mesi

il 30% dei lavoratori* si sente sopraffatto a causa del lavoro

il 29% prova ansia* almeno una volta alla settimana a causa del proprio lavoro

il 27% dei dipendenti della generazione Z* riferisce di sentirsi depresso almeno una volta alla settimana a causa del lavoro

Componenti chiave di una politica efficace per la presenza dei dipendenti

Una politica efficace in materia di presenze dei dipendenti dovrebbe delineare chiaramente le aspettative, le procedure e le conseguenze relative alle presenze.

Ecco gli elementi chiave:

1. Ambito e scopo

Questa sezione spiega perché la presenza è importante, collegandola alla produttività, all'equità e all'esito positivo dell'attività. Rispondere a A chi si applica e Perché è importante aiuta i dipendenti a capire fin dall'inizio che la politica serve a garantire operazioni senza intoppi e un carico di lavoro equilibrato.

Per maggiore chiarezza: ✅ Spiegare perché esiste la politica e la sua importanza nel mantenere la produttività e l'equità dei dipendenti ✅ Definire a chi si applica la politica (ad esempio, a tutti i dipendenti, a reparti specifici, a tipi di lavoro)

2. Aspettative di presenza

Qui, si stabilisce esattamente cosa significa "presentarsi" sul posto di lavoro. Ciò significa che non ci sono più scuse del tipo "Non lo sapevo", ma solo regole chiare per l'orario di lavoro, le assenze e tutto il resto.

Per impostare correttamente le aspettative: ✅ Specificare orari di lavoro, pause e aspettative di puntualità ✅ Includere linee guida per il lavoro da remoto o ibrido

3. Procedure di reportistica delle assenze

Indica ai dipendenti esattamente come, quando e chi avvisare quando non possono andare al lavoro. Linee guida chiare eliminano la confusione di testi vaghi, email perse o messaggi inoltrati attraverso cinque persone diverse.

Per garantire la convenienza: ✅ Specificare in che modo i dipendenti devono segnalare le assenze (ad esempio, notificando a un supervisore, utilizzando un'app di calendario ) ✅ Includere scadenze per la reportistica (ad esempio, almeno 2 ore prima dell'inizio del turno)

💡Suggerimento: Utilizza tabelle orarie automatizzate per registrare in tempo reale gli orari di ingresso, le pause e le uscite, garantendo dati di presenza precisi senza inserimenti manuali.

4. Tipi di assenze

Le politiche di presenza non dovrebbero diventare un gioco d'ipotesi. Questa sezione analizza cosa conta come assenza giustificata, cosa no e come funzionano i diversi tipi di congedo. Un sistema strutturato per le assenze riduce le aree grigie e semplifica il monitoraggio, le approvazioni e gli adeguamenti delle buste paga.

Per evitare confusione: ✅ Delinea le categorie di congedo, insieme ai criteri di ammissibilità, alla richiesta e al processo di approvazione, e alle linee guida di utilizzo per ogni tipo, come PTO illimitato e periodi sabbatici ✅ Fornire esempi di assenze giustificate (ad esempio, malattia, emergenze familiari) e la documentazione richiesta

5. Politiche di congedo

Questa sezione è il manuale definitivo per le assenze. Stabilisce chi ottiene cosa, quando e come richiederlo. Linee guida chiare sui periodi di approvazione e preavviso significano meno confusione dell'ultimo minuto e incubi di programmazione.

Per garantire che le politiche siano inattaccabili e facili da seguire: ✅ Delinea come i dipendenti dovrebbero richiedere un permesso (ad esempio, portale delle risorse umane, email, approvazione del manager) ✅ Affrontare come vengono gestite le assenze impreviste e urgenti (ad esempio, malattia improvvisa, emergenze familiari) ✅ Spiegare come si accumulano le ferie e se quelle non utilizzate vengono riportate o scadono ✅ Assicurati che le politiche siano in linea con le leggi e i regolamenti sul lavoro per i tipi di congedo obbligatorio (ad esempio, congedo per malattia, congedo di maternità/paternità)

Ecco una rapida ripartizione dei diversi tipi di congedo, se sono retribuiti, se è necessaria l'approvazione e con quanto preavviso.

Disclaimer: Questo può essere adattato alle esigenze aziendali e agli ambienti di lavoro specifici. *

Tipo di congedo Retribuito/non retribuito È necessaria l'approvazione? Tempo di notifica Vacanza Retribuito ✅ 2-3 settimane in anticipo Congedo per malattia Retribuito ❌ Il prima possibile Assenza ingiustificata Non retribuito ❌ Nessun preavviso Congedo parentale Retribuito ✅ 30 giorni in anticipo Congedo per lutto Retribuito ✅ Il prima possibile

6. Conseguenze della mancata conformità

Rispondi alla parte della tua politica di presenza che riguarda "cosa succede se non si seguono le regole". I dipendenti sanno esattamente cosa succede se sono costantemente in ritardo, prendono un numero eccessivo di permessi non approvati o non si presentano al lavoro senza preavviso. Niente sorprese, niente zone d'ombra.

Per garantire un'applicazione equa e coerente: ✅ Stabilire chiaramente le azioni disciplinari per assenze eccessive, ritardi o mancata osservanza delle procedure ✅ Includere un processo disciplinare progressivo (ad esempio, avviso verbale, avviso scritto, licenziamento)

7. Flessibilità e adattamenti

È qui che la politica delle presenze incontra la vita reale. Riconosce che i dipendenti non sono robot e che a volte è necessaria flessibilità.

Per garantire l'equità tenendo sotto controllo le esigenze aziendali: ✅ Delineare le regole relative alle sistemazioni per i dipendenti con disabilità, condizioni mediche o altre esigenze speciali, in linea con i requisiti legali ✅ Assicurati che i dipendenti comprendano che la flessibilità va di pari passo con la responsabilità e deve essere in linea con le responsabilità lavorative

Quale è meglio? *le politiche di presenza senza colpa sono più equilibrate e ampiamente utilizzate, in quanto forniscono un sistema strutturato pur consentendo ai dipendenti una certa flessibilità. Una politica di tolleranza zero per quanto riguarda le assenze, invece, è molto più dura e può portare a un alto livello di insoddisfazione e di turnover dei dipendenti.

8. Monitoraggio e controllo

Considera questa sezione come la spina dorsale della tua politica di presenza. Assicura che tutto funzioni in modo fluido, equo e trasparente.

Per garantire accuratezza ed equità: ✅ Definire come monitorare la presenza dei dipendenti (ad esempio, software di monitoraggio del tempo, registri manuali, sistemi di presenza remoti ) ✅ Specificare come vengono monitorati e registrati i ritardi e le partenze anticipate ✅ Spiegare come i dipendenti devono registrare le ore di lavoro, comprese le configurazioni di lavoro da remoto e ibrido

💡 Suggerimento: è possibile utilizzare modelli di tabella oraria per il monitoraggio del tempo dei dipendenti al lavoro su attività e con i clienti. I manager possono anche impostare promemoria per la tabella oraria per garantire che le voci vengano inviate in tempo, riducendo errori e ritardi nei pagamenti.

Con l'emergere del lavoro da remoto, degli orari flessibili o delle nuove tecnologie, le politiche devono essere perfezionate per rimanere aggiornate, pertinenti e in linea con le esigenze in continua evoluzione del posto di lavoro. Inoltre, i dipendenti apprezzano quando la politica viene rivista con attenzione, non solo scolpita nella pietra e dimenticata.

Per garantire che la politica rimanga pertinente ed efficace: ✅ Menzione della frequenza con cui la politica sarà rivista e aggiornata per riflettere i cambiamenti nelle leggi o nelle esigenze organizzative ✅ Specificare chi è responsabile della revisione e dell'aggiornamento della politica (HR, team legale, leadership) ✅ Spiegare come vengono raccolti i feedback per gli aggiornamenti delle politiche e come verranno condivisi gli aggiornamenti (ad esempio, email aziendali, riunioni, portale delle risorse umane)

Questa sezione è la guida di riferimento per sapere a chi rivolgersi quando sorgono domande o problemi relativi alle presenze. Avere contatti diretti per le risorse umane, i manager o l'ufficio paghe significa che i dipendenti ricevono rapidamente la giusta guida e si sentono più supportati.

Per accelerare la risoluzione dei problemi: ✅ Aggiungere i nomi, gli indirizzi email e i numeri di telefono delle persone che i dipendenti possono contattare per domande o chiarimenti sulla politica ✅ Specificare quando le risorse umane o i contatti pertinenti sono disponibili per rispondere alle domande relative alla presenza ✅ Includere un contatto designato per le situazioni di congedo urgenti (ad esempio, emergenze mediche o familiari

Passaggi per creare una politica aziendale sulla presenza

1. Valutare le esigenze aziendali e i requisiti legali

Prima di redigere la vostra politica di presenza, fate un passo indietro e valutate ciò di cui la vostra azienda ha veramente bisogno. Considerate la natura del vostro settore, l'ambiente di lavoro e i requisiti operativi.

Successivamente, assicurati che la tua politica sia in linea con le leggi e i regolamenti locali sul lavoro per quanto riguarda orario di lavoro, straordinari, diritto alle ferie e diritti dei dipendenti. La non conformità può portare a problemi legali, quindi consultare uno specialista delle risorse umane o un esperto legale è una mossa intelligente.

Per esempio, il Fair Labor Standards Act (FLSA) stabilisce il salario minimo, la retribuzione degli straordinari e la tenuta dei registri per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale nel settore privato e nel governo.

💡Consiglio dell'esperto: Considera la possibilità di esplorare modelli di programmazione flessibili. Se la tua azienda vuole offrire flessibilità mantenendo la struttura, un programma di lavoro 8/90 potrebbe essere un'ottima opzione. Assicura ai dipendenti un giorno di riposo regolare, rispettando le ore richieste.

2. Stabilire linee guida chiare per le presenze e le assenze

✅ Hai terminato la tua ricerca in termini di leggi sul lavoro e requisiti aziendali.

✅ Ottenuto il via libera dai team legale e delle risorse umane.

✅ Creazione di una struttura di gestione delle assenze.

E adesso?

Ora è il momento di mettere tutto in linee guida chiare e attuabili che i dipendenti possano seguire facilmente. Una politica di presenza ben definita elimina l'ambiguità e garantisce coerenza in tutta l'organizzazione.

Con ClickUp Docs, la vostra politica di presenza rimane organizzata, trasparente e facile da mantenere, garantendo al contempo conformità e chiarezza per il vostro team.

Puoi:

Aggiungere liste di controllo per i passaggi delle richieste di ferie o le procedure di monitoraggio delle presenze

Organizzare i tipi di congedo, le sequenze di notifica e i requisiti di approvazione in tabelle

Consenti ai manager e alle risorse umane di lasciare feedback o suggerire modifiche direttamente nel documento con funzionalità/funzioni di modifica e collaborazione in tempo reale

Creare e assegnare attività alle risorse umane per aggiornamenti delle politiche o formazione dei dipendenti

Collabora in tempo reale con il tuo team, lascia commenti e assegna attività ai membri direttamente all'interno dei tuoi documenti ClickUp

ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, rende il processo più veloce, intelligente ed efficiente. Sfrutta l'IA per fornire una struttura con sezioni chiave, adattare le politiche alle esigenze specifiche dell'azienda, suggerire le best practice per il monitoraggio delle presenze e la conformità e condensare il gergo legale in un linguaggio semplice e comprensibile per i dipendenti.

ClickUp Brain scansiona anche le informazioni obsolete e consiglia aggiornamenti basati sulle nuove leggi sul lavoro. Questo aiuta a sviluppare politiche inclusive che tengano conto delle leggi geografiche e dei fattori culturali, se si dispone di un team geograficamente disperso.

3. Comunicare la politica ai dipendenti

Una politica delle presenze ben scritta è inutile se i dipendenti non sanno che esiste. Una comunicazione chiara e proattiva in un database centralizzato assicura che tutti siano sulla stessa pagina, riducendo la confusione e i problemi di conformità lungo la linea.

Con le soluzioni di gestione delle conoscenze di ClickUp, la vostra politica di presenza diventa una risorsa viva e accessibile a cui i dipendenti possono fare riferimento in qualsiasi momento.

Niente più PDF fuori posto, documenti obsoleti o confusione. Grazie all'IA, crea un sistema semplificato e facile da seguire che mantiene la tua forza lavoro allineata alle aspettative e responsabile in ogni momento.

📮ClickUp Insight: Un tipico lavoratore della conoscenza deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il lavoro. Ciò significa raggiungere 6 connessioni principali su base giornaliera per raccogliere il contesto essenziale, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione di versioni e buchi neri di visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

I dipendenti possono utilizzare l'IA per recuperare informazioni sparse tra documenti, attività e commenti all'interno di un'area di lavoro per ottenere risposte precise alle query. Tutte le risorse di conoscenza vengono archiviate in un Hub documenti centralizzato, con funzionalità/funzioni per cercare, ordinare e filtrare i documenti per un facile accesso.

Utilizza ClickUp Knowledge Management per riunire tutte le informazioni aziendali in un unico posto per un accesso rapido

Per i nuovi assunti, utilizza il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp per definire aspettative, linee guida e procedure chiare per la presenza.

Ottieni il modello gratis Facilita il coordinamento dell'inserimento dei nuovi assunti all'interno dei team con il modello di inserimento dei dipendenti ClickUp

Il modello ti aiuta a:

Aggiungere documenti sulla politica di presenza e assegnarli come attività di lettura obbligatoria ai nuovi assunti

Imposta una dashboard per il monitoraggio delle tendenze di presenza , aiutando le risorse umane a individuare precocemente i problemi ricorrenti

Mantenere un calendario condiviso che mostri i congedi approvati per una migliore pianificazione della forza lavoro

📌 Esempio Politica di presenza aziendale di Netflix La politica di presenza di Netflix non è la tipica configurazione per i dipendenti stipendiati che timbra il cartellino e conta i giorni di ferie. Invece, incoraggia i dipendenti a prendersi il tempo necessario, in base al giudizio personale e alle discussioni con i manager, per garantire che diano il meglio di sé al lavoro. ​ Gli aspetti chiave includono: Nessun orario di lavoro prestabilito : Nessuno guarda l'orologio. I dipendenti gestiscono i propri orari per terminare il lavoro

Tempo libero illimitato: niente fogli di calcolo per le ferie o accumulo di PTO. Hai bisogno di una pausa? Prenditela, e tieni il tuo team aggiornato L'idea è semplice: quando le persone hanno la libertà di gestire il proprio tempo, si presentano più impegnate, energiche e produttive. Netflix punta sull'autonomia e sulla responsabilità personale piuttosto che sulla microgestione.

Il ruolo del software di pianificazione dei dipendenti

Creare una politica di presenza chiara ed efficace è solo metà della battaglia. Garantire che i dipendenti la seguano senza intoppi è il punto in cui entra in gioco il software di pianificazione dei dipendenti. Uno strumento di pianificazione ben progettato aiuta le aziende a semplificare il monitoraggio delle presenze, a ridurre i conflitti di pianificazione e a ottimizzare la gestione delle ferie.

ClickUp Timesheets offre una soluzione completa per la gestione del monitoraggio del tempo, l'invio e l'approvazione dei processi all'interno di una piattaforma unificata. Monitora il tempo direttamente all'interno delle attività, assicurando che tutte le voci relative al tempo siano associate a specifiche attività e progetti.

Le dashboard in tempo reale monitorano le voci di tempo man mano che vengono approvate, fornendo immediata visibilità sulle attività del team e facilitando una gestione efficiente del carico di lavoro e delle risorse.

Crea tabelle orarie per ogni membro del team e controlla quanto tempo ha impiegato per completare le attività con ClickUp Timesheets

Il modello giornaliero di tabella oraria dei dipendenti di ClickUp offre un quadro strutturato per monitorare il tempo dedicato alle attività e gestire l'allocazione delle risorse su più progetti da un'unica interfaccia.

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di tabella oraria giornaliera di ClickUp per il monitoraggio delle ore lavorative dei dipendenti e per garantire che vengano impiegate in modo responsabile

Con questo modello potrai:

Visualizza le tendenze e i modelli di presenza con grafici e diagrammi

Passare alla vista Elenco riepilogo dipendenti per avere una panoramica degli invii e approvare o modificare lo stato di una tabella oraria specifica

Monitoraggio della tariffa oraria, delle ore fatturabili totali, delle ore di ferie pagate e altro ancora con i campi personalizzati

Creare una politica di presenza efficace: best practice

1. Garantire la conformità legale

Le leggi sul lavoro non sono scolpite nella pietra. Si evolvono e anche la vostra politica di presenza dovrebbe farlo. Tenetevi aggiornati su FMLA, ADA, la legge sulle disabilità, USERRA e altre normative per garantire la conformità, evitare sanzioni e mantenere le cose eque per tutti. Un rapido controllo legale oggi vi risparmia un grosso mal di testa domani.

2. Allineamento con la cultura aziendale

Una buona politica delle presenze dovrebbe adattarsi al settore e all'atmosfera dell'azienda e non sembrare un regolamento rigido. La politica di un ristorante in caso di mancata presentazione? Non negoziabile. Un'agenzia di marketing con orari flessibili? È tutta un'altra storia. L'obiettivo? Supportare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, pur continuando a soddisfare le esigenze aziendali.

3. Rendere la politica accessibile e di facile comprensione

Comunica le aspettative della politica e includile nel manuale del dipendente, nella base di conoscenza interna dell'azienda e nella documentazione di inserimento.

La chiave è renderla facile da trovare e da capire. Evita il gergo e scrivila in un linguaggio semplice e comprensibile. Nessuno vuole decifrare un enigma aziendale solo per capire come richiedere un congedo per malattia retribuito.

4. Stabilire un meccanismo di feedback e revisione

Le politiche di presenza non dovrebbero essere un affare da impostare e dimenticare. Controlla con il tuo team, fai dei sondaggi rapidi e crea uno spazio per parlare davvero di ritardi, assenteismo e di ciò che funziona davvero.

Man mano che la dinamica sul posto di lavoro cambia, anche la vostra politica dovrebbe cambiare. Modificate, perfezionate e aggiornate in base al feedback per mantenere le cose eque ed efficaci.

💡Suggerimento: Utilizza ClickUp per visualizzare i moduli per raccogliere il feedback dei dipendenti e creare un sondaggio strutturato sulle presenze. Centralizza le risposte, automatizza la raccolta dei dati e aiuta le risorse umane a perfezionare la politica in base alle reali esigenze dei dipendenti.

5. Riconoscere la presenza costante

Un piccolo riconoscimento può fare molto. Seriamente, a chi non piace una meritata pacca sulla spalla? Anche se è facile concentrarsi sulla risoluzione dei problemi di assenteismo, non dimenticate di premiare coloro che si presentano sempre e contribuiscono a far funzionare tutto senza intoppi.

Alcuni modi per premiare la regolarità della presenza:

Riconoscimento pubblico : elogia i migliori in riunioni di team, newsletter aziendali o sulla tua piattaforma di comunicazione interna

Bonus : integra gli incentivi alla presenza nel programma premi della tua azienda

Giorni di ferie aggiuntivi: offri un giorno di ferie in più o un venerdì più corto a chi ha un ottimo record di presenze

Creare una politica aziendale di partecipazione di esito positivo con ClickUp

Creare una politica di presenze efficace è essenziale per mantenere un ambiente di lavoro affidabile, efficiente ed equo.

Attraverso l'impostazione di linee guida chiare e il mantenimento di politiche accessibili e aggiornate, le aziende possono ridurre l'assenteismo, migliorare la conformità e promuovere una cultura del lavoro positiva.

Utilizza ClickUp Docs per creare documenti di policy completi e facilmente accessibili, ClickUp Knowledge Management per fornire risposte basate sull'IA alle query dei dipendenti e ClickUp Timesheets per monitorare il tempo e le presenze.

Iscriviti gratis a ClickUp per mantenere il tuo team impegnato, responsabile e produttivo.