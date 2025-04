le 10 migliori alternative a NoteGPT nel 2025

Prendere appunti in modo efficace è essenziale per massimizzare la produttività, che si tratti di una lezione, di una riunione di team o di un'approfondita ricerca. La sfida spesso consiste nel gestire innumerevoli idee sparse in varie app, documenti e memo vocali.

Entra in NoteGPT, un'app per prendere appunti basata sull'IA che offre molte funzionalità/funzioni, dal riepilogare/riassumere video di YouTube e estrarre informazioni da PDF e articoli alla generazione di mappe mentali che organizzano visivamente i tuoi pensieri. Con queste capacità, NoteGPT può semplificare il processo di prendere appunti e migliorare la conservazione delle informazioni.

Tuttavia, nonostante le sue capacità, non riesce a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Fortunatamente, molte alternative a NoteGPT (gratis e a pagamento) offrono la possibilità di prendere appunti basati sull'IA, una migliore organizzazione e personalizzazione.

Questo post del blog esplora le 10 migliori alternative per aumentare la produttività.

Evernote: Il migliore per mantenere organizzate idee e attività in vari progetti

Microsoft OneNote: Il migliore per organizzare note multimediali dettagliate con formattazione flessibile su tutti i dispositivi

Notion: Ideale per l'organizzazione delle attività, il project management e la collaborazione in team

Google Keep: Ideale per note rapide, organizzazione con etichette e impostazione di promemoria basati sulla posizione

Bear: Il migliore per prendere appunti offline con un ottimo supporto Markdown e un facile tagging

Simplenote: Ideale per prendere appunti in modo semplice, veloce e multipiattaforma con una sincronizzazione senza sforzo

Zoho Notebook: Ideale per prendere appunti in modo creativo e multimediale con design vivaci

Obsidian: Ideale per creare una rete di idee e concetti

Roam Research: Ideale per organizzare idee interconnesse e attività di ricerca complesse

👀Lo sapevi? Gli antichi greci usavano tavolette di cera per prendere appunti, dove scrivevano con uno stilo e poi lisciavano la cera per riutilizzare la tavoletta: il primo taccuino riutilizzabile al mondo!

Che cos'è NoteGPT?

NoteGPT è uno strumento di presa di appunti basato sull'IA che semplifica l'apprendimento e l'acquisizione di informazioni. La sua interfaccia intuitiva e di facile utilizzo aiuta gli utenti a estrarre senza sforzo le informazioni chiave.

L'estensione NoteGPT per Chrome semplifica il riepilogo/riassunto di lunghi contenuti video di YouTube, PDF, presentazioni, immagini e articoli web.

tramite NoteGPT

Ecco cosa lo contraddistingue:

Riepilogo dei contenuti: riepiloga/riassumi rapidamente video di YouTube, documenti, immagini e libri in brevi riassunti, concentrandoti sui punti chiave

Creazione di diagrammi con IA: Genera mappe mentali, schizzi, diagrammi e diagrammi di flusso per visualizzare le idee e migliorare la comprensione

Assistente di chat IA: ottieni spiegazioni dettagliate su argomenti complessi chattando con l'IA

*trascrizioni con indicazione dell'ora: genera trascrizioni con indicazione dell'ora per video lunghi con un solo clic

Estensioni per Chrome: Accedi a YouTube Summarizer e Web Summarize direttamente dalla barra laterale o dal pannello incorporato

Prezzi di NoteGPT

Basic: 2,99 $/mese per utente

Pro: 9,99 $/mese per utente

Unlimited: 29 $/mese per utente

Limiti di NoteGPT

Sebbene NoteGPT offra potenti funzionalità/funzioni di riepilogo/riassunto di YouTube e di presa di appunti basate sull'IA, presenta alcuni limiti:

Restrizioni relative al tipo di contenuto: Ideale per riepilogare/riassumere testi digitali e video di YouTube, ma non per materiali altamente visivi o ricchi di grafica

Personalizzazione limitata: gli utenti che desiderano riepiloghi/riassunti altamente personalizzati con IA o controllo manuale potrebbero trovare opzioni carenti

Nessuna funzionalità di collaborazione: Manca la condivisione di note in tempo reale o asincrona, rendendo difficili i progetti di gruppo e l'apprendimento collaborativo

Apprendimento: i principianti potrebbero aver bisogno di tempo per familiarizzare con l'interfaccia e sfruttare al massimo le funzionalità/funzioni

Integrazione limitata con l'area di lavoro: non è possibile riepilogare/riassumere direttamente o accedere ai dati dagli strumenti interni dell'area di lavoro

Queste sfide evidenziano la necessità di un strumento di IA per prendere appunti più flessibile alternativo per una migliore gestione della conoscenza.

👀 Lo sapevi? Prendere appunti mentre si guardano video aumenta la capacità di memorizzazione fino al 50%, trasformando la visione passiva in apprendimento attivo e produttivo.

Panoramica delle alternative a NoteGPT

Ecco una rapida panoramica dei punti di forza di ogni strumento e del pubblico a cui è destinato. Che si tratti di ottimizzare l'efficienza o di accendere la creatività, ci sono strumenti di IA per ogni esigenza!

Strumento Caso d'uso Ideale per ClickUp Combina project management e la possibilità di prendere appunti con le sue funzionalità/funzioni avanzate di IA Liberi professionisti, startup, team, aziende Evernote Organizza attività, idee e risorse Professionisti, studenti e ricercatori Microsoft OneNote Offre modi creativi e flessibili per creare riepiloghi/riassunti condensati Teams, educatori e artisti Notion Crea flussi di lavoro e wiki interconnessi Liberi professionisti, startup e team Google Keep Rapido e semplice per prendere appunti Utenti privati e persone orientate alle attività Orso Scrittura minimalista con tag avanzati Scrittori, studenti e utenti Apple Simplenote Scrittura senza distrazioni Minimalisti e utenti personali Zoho Notebook Crea note ricche di contenuti multimediali Professionisti, studenti e aziende Obsidian Visualizza la relazione tra le tue note Ricercatori e pensatori creativi Roam Research Organizza ricerche e attività complesse Accademici e autori

Le 10 migliori alternative a NoteGPT da utilizzare

Cerchi un'alternativa più intelligente a NoteGPT per prendere appunti, riepilogare file video e testo e aumentare la produttività? Dai un'occhiata a questi 10 strumenti basati sull'IA, ognuno progettato per soddisfare le tue esigenze.

1. ClickUp (ideale per la scrittura, la presa di appunti e la gestione di documenti con IA)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina in un unico strumento la pianificazione dei progetti, l'organizzazione e la collaborazione.

La parte migliore dell'utilizzo di ClickUp è ClickUp Brain, un assistente basato sull'IA che semplifica la creazione di contenuti, automatizza gli aggiornamenti delle attività e genera i riepiloghi delle riunioni. ClickUp Brain attinge alla tua area di lavoro, estraendo dati da attività, progetti e documenti per creare riepiloghi precisi.

Utilizza questa IA per prendere appunti durante le riunioni, risparmiare tempo, acquisire riepiloghi/riassunti accurati e delineare elementi di azione.

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere testi, migliorare la scrittura e correggere gli errori direttamente all'interno dei documenti

Hai bisogno delle note di una riunione?

Il sistema di registrazione IA di ClickUp cattura ogni singolo dettaglio della riunione. Cattura automaticamente intuizioni chiave, decisioni ed elementi di azione e semplifica il flusso di lavoro fornendo riepiloghi/riassunti chiari e utilizzabili che collegano le discussioni ai progetti in corso.

Trasforma la tua modalità di prendere appunti e gestire i documenti con ClickUp Docs, dove la collaborazione asincrona è più facile che mai. A differenza di NoteGPT, ClickUp ti consente di condividere le note con il tuo team.

Modifica con formattazione avanzata, comandi slash rapidi e aggiungi pulsanti, banner, blocchi di codice e widget in ClickUp Docs

Usa il blocco note di ClickUp per annotare i tuoi pensieri, organizzarli con liste di controllo e trasformarli in attività pratiche (il tutto con ricche opzioni di formattazione come colori, intestazioni ed elenchi puntati) per rendere le tue note visivamente accattivanti e facili da seguire.

ClickUp offre anche un intervallo di modelli personalizzabili per prendere appunti per iniziare. Il modello di note per riunioni ClickUp è il tuo punto di riferimento per trasformare in azione quelle riunioni standup quotidiane.

Se stai cercando un modo per centralizzare tutte le conoscenze del tuo team, il modello della Knowledge Base di ClickUp è la tua libreria digitale, che organizza tutto, dalle FAQ alle risorse essenziali, in un unico comodo spazio. Rende la condivisione e l'accesso alle informazioni critiche più veloce e semplice che mai.

💡Suggerimento: Prova il metodo Cornell per prendere appunti! Dividi la pagina in tre sezioni: note, spunti e riepilogo. Dopo aver preso appunti, aggiungi domande nella sezione degli spunti e riepiloga i punti chiave in fondo. Questa strategia di presa di appunti migliora la memorizzazione e facilita l'apprendimento. Usa il modello di note Cornell di ClickUp per un apprendimento approfondito!

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento con le sue numerose funzionalità/funzioni per risparmiare tempo

L'app mobile copre le funzioni di base, ma manca di tutte le funzioni desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain : aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

ClickUp AI Notetaker: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4. 7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

È la mia app per le cose da fare, per prendere appunti, per il project management e per il calendario, tutto in uno. È molto rassicurante sapere che c'è tutto; nulla sfugge. Con il mondo folle che ci intervalla, è bello sentirsi in controllo di questa piccola parte.

È la mia app per le cose da fare, per prendere appunti, per il project management e per il calendario, tutto in uno. È molto rassicurante sapere che c'è tutto; nulla sfugge. Con il mondo folle che ci intervalla, è bello sentirsi in controllo di questa piccola parte.

2. Evernote (il migliore per mantenere organizzate idee e attività in vari progetti)

tramite Evernote

Ami tenere le tue note organizzate e facilmente accessibili? Evernote è lo strumento che fa per te! La sincronizzazione tra i dispositivi ti consente di riprendere da dove avevi interrotto.

La sua potente funzione di ricerca ti aiuta a trovare informazioni importanti in testo, immagini, PDF e allegati, mentre Web Clipper ti consente di salvare pagine web o frammenti direttamente nelle tue note.

📮ClickUp Insight: Il 37% degli intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, tra cui la scrittura, la modifica e le e-mail. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento per la generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, si ottiene assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, comprese e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Evernote semplifica anche l'organizzazione con le pile di taccuini. Se lavori in team, Evernote consente una facile collaborazione permettendo a più persone di condividere, modificare e commentare le stesse note.

Le migliori funzionalità di Evernote

Accedi a tutte le tue note senza sforzo su dispositivi mobili, desktop o web con una sincronizzazione perfetta

Trasforma immagini, audio o video lunghi in testo modificabile per un rapido inserimento dei dati

Organizza le tue note con titoli, evidenziazioni ed elenchi per una maggiore chiarezza

Scansiona più velocemente le tue note con la ricerca basata su IA (ancora in versione beta) che comprende il contesto per risultati più intelligenti

Limiti di Evernote

Assistenza limitata per Markdown e impossibilità di visualizzare graficamente le connessioni tra le note

La versione gratis consente la sincronizzazione solo su un dispositivo

Prezzi di Evernote

Free Forever

Personal : 14,99 $/mese per utente

Professionale : 17,99 $/mese per utente

Teams: 24,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4. 4/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Recentemente sono passato da Simplenote a Evernote e finora l'esperienza è positiva. Preferisco Note/Attività/Calendario in un'unica app.

Di recente sono passato da Simplenote a Evernote e finora l'esperienza è positiva. Preferisco Note/Attività/Calendario in un'unica app.

3. Microsoft OneNote (il migliore per organizzare note multimediali dettagliate con formattazione flessibile su tutti i dispositivi)

tramite OneNote

Che si tratti di testo, immagini o contenuti multimediali, OneNote ti consente di decidere come dare forma alle tue note. La sua integrazione con gli strumenti Microsoft come Outlook e Teams rende facile mantenere la produttività.

Puoi utilizzare OneNote offline per catturare i tuoi pensieri in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Per le note delle riunioni o delle lezioni, ti basta premere "Registra" e memorizzare l'audio direttamente nelle tue note. I tag personalizzabili ti aiutano a monitorare le attività e i punti chiave senza sforzo quando organizzi le tue note.

Le migliori funzionalità di Microsoft OneNote:

Crea più quaderni e organizzali gerarchicamente per una struttura migliore

Usa l'OCR per cercare senza sforzo il testo all'interno delle immagini

Collaborare in tempo reale attraverso notebook condivisi per un lavoro di squadra senza soluzione di continuità

Salva le pagine web direttamente nei taccuini per una ricerca più comoda

Aumenta la produttività con Copilot (IA di Microsoft) per generare riepiloghi/riassunti, bozze di contenuti e organizzare le note

Limiti di Microsoft OneNote:

La versione gratis offre solo 5 GB di spazio di archiviazione

Mancano funzionalità/funzioni avanzate per la gestione delle attività

Prezzi di Microsoft OneNote

Free Forever

Microsoft 365 Personal : 9,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Family: 12,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2 : 4. 5/5 (1800+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (1700+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft OneNote?

Adoro la sua flessibilità. Posso digitare, scrivere con uno stilo, registrare audio e salvare pagine web direttamente nelle mie note. La struttura con quaderni, sezioni e pagine mantiene tutto in ordine.

Adoro la sua flessibilità. Posso digitare, scrivere con uno stilo, registrare audio e salvare pagine web direttamente nelle mie note. La struttura con quaderni, sezioni e pagine mantiene tutto in ordine.

💡Suggerimento: le app per prendere appunti con riconoscimento vocale automatico (ASR) catturano ogni parola in tempo reale, permettendoti di concentrarti sull'ascolto invece di affannarti a scrivere.

4. Notion (ideale per l'organizzazione delle attività, il project management e la collaborazione in team)

tramite Notion

Quando si tratta di organizzare il lavoro, Notion si distingue per i suoi database personalizzabili (ad esempio Tabelle, Calendari), tutti progettati per adattarsi al flusso di lavoro.

Sia che lavori da solo o con un team, la collaborazione in tempo reale e i pratici modelli rendono la creazione di una base di conoscenze interna un gioco da ragazzi. Funziona anche offline, quindi puoi continuare a lavorare anche senza connessione a Internet.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Centralizza attività, progetti e dati in un unico hub

Usa l'IA per scrivere, ottenere informazioni e prendere decisioni basate sui dati

Semplifica i flussi di lavoro con bacheche Kanban, calendari e sequenze

Aumenta la produttività con Notion IA per il brainstorming, la stesura e l'automazione

Avvia i progetti con modelli personalizzabili di Notion

Limiti di Notion

Le personalizzazioni possono essere difficili da creare e mantenere nel tempo

La funzione di ricerca e la navigazione potrebbero non essere precise come ci si aspetterebbe

Prezzi di Notion

Free Forever

In più : 10 $/mese per postazione

Business : 15 $/mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4. 7/5 (più di 5.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Ho iniziato a usare Notion per i miei progetti personali e poi ho scoperto con piacere che anche il mio nuovo team lo stava usando per archiviare tutte le informazioni sui nostri clienti e progetti in una sorta di wiki.

Ho iniziato a usare Notion per i miei progetti personali e poi ho scoperto con piacere che anche il mio nuovo team lo stava usando per archiviare tutte le informazioni sui nostri clienti e progetti in stile wiki.

5. Google Keep (ideale per note rapide, organizzazione con etichette e impostazione di promemoria basati sulla posizione)

tramite Google Keep

Google Keep si distingue per la sua semplicità, che lo rende una buona alternativa gratis a Notegpt per catturare e organizzare i pensieri in movimento. È possibile annotare appunti, assegnare loro un codice colore per un accesso rapido e aggiungere etichette per una facile classificazione.

La perfetta integrazione con Google Workspace mantiene tutto sincronizzato tra i dispositivi.

Se vuoi collaborare, la condivisione delle note richiede solo un tocco. Che si tratti di impostare un promemoria basato sulla posizione, creare una lista di controllo o registrare un memo vocale, Google Keep semplifica l'organizzazione quotidiana.

Le migliori funzionalità di Google Keep

Trascrivi istantaneamente le note vocali con l'ASR per una documentazione senza interruzioni

Organizza visivamente con etichette codificate a colori e note categorizzate

Imposta promemoria basati sulla posizione per non perdere nessuna commissione o appuntamento

Sfrutta Gemini IA per suggerimenti su misura e approfondimenti utili

Limiti di Google Keep

Non dispone di opzioni di formattazione avanzate per testo normale e layout complessi

Mancano funzionalità/funzioni robuste per prendere appunti e gestire progetti per attività su larga scala

Prezzi di Google Keep

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (200+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Keep?

La semplicità e la facilità d'uso sono le sue caratteristiche migliori, è ottimo per note e promemoria veloci. Sincronizzazione perfetta tra i dispositivi.

La semplicità e la facilità d'uso sono le sue caratteristiche migliori, è ottimo per note e promemoria veloci. Sincronizzazione perfetta tra i dispositivi.

🧠 Curiosità: Ogni minuto vengono caricate oltre 500 ore di contenuti su YouTube, rendendolo una delle piattaforme più dinamiche per l'apprendimento, l'intrattenimento e la creatività.

6. Bear (Il migliore per prendere appunti offline con un ricco supporto Markdown e un facile tagging)

via Bear

Con il supporto completo di Markdown, Bear ti consente di formattare e strutturare facilmente le tue note, cosa che NoteGPT non fa. Bear lavora offline, quindi puoi prendere appunti sempre e ovunque, mentre NoteGPT si affida al web per le sue funzionalità basate sull'IA.

È perfetto per gli utenti Apple che preferiscono un approccio semplice e flessibile alla presa di appunti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bear

Cattura le idee con un'interfaccia elegante e intuitiva

Organizza senza problemi con un solido sistema di tag

Annota file PDF, DOCX, HTML e TXT, mantenendo tutte le tue note centralizzate

Accesso senza sforzo con sincronizzazione automatica dei dati su tutti i dispositivi

Superare i limiti

Mancano app per Android e Windows, il che limita la compatibilità dei dispositivi

Le opzioni avanzate di formattazione sono disponibili solo tramite estensioni a pagamento

Offre integrazioni limitate con altri strumenti, limitando la flessibilità

Prezzi Bear

Free Forever

Pro: $2. 99/mese

Valutazioni e recensioni di Bear

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bear?

Nel complesso, se stai cercando un editor di testo veloce, bello e ricco di funzionalità, vale sicuramente la pena provare Bear.

Nel complesso, se stai cercando un editor di testo veloce, bello e ricco di funzionalità, vale sicuramente la pena provare Bear.

7. Simplenote (la migliore per prendere appunti in modo semplice, veloce e multipiattaforma con una sincronizzazione senza sforzo)

tramite Simplenote

Con un'interfaccia elegante e senza fronzoli che ti consente di annotare rapidamente le idee, Simplenote rende la tua attività di prendere appunti (come suggerisce il nome) semplice! Inoltre, la sincronizzazione avviene in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi, così le tue note sono sempre a portata di mano, ovunque tu sia.

A differenza di NoteGPT, Simplenote offre funzionalità come la condivisione collaborativa delle note, in cui più utenti possono modificare e commentare una nota contemporaneamente.

È anche ottimizzato per la creazione di note in modo semplice e veloce, senza fronzoli, concentrandosi esclusivamente sul contenuto con idee chiave e senza formattare in modo complesso.

Le migliori funzionalità di Simplenote

Sincronizzazione delle note in tempo reale su più dispositivi per aggiornamenti senza interruzioni

Condivisione e collaborazione senza sforzo grazie alla modifica delle note e ai commenti

Rimani concentrato con un'interfaccia di scrittura pulita e senza distrazioni

Navigare senza sforzo con un design veloce, intuitivo e senza ingombri

Limiti di Simplenote

Opzioni di formattazione limitate

Mancano strumenti avanzati di project management

Prezzi di Simplenote

Free Forever

Premium: 10 $/anno

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2: 4. 2/5 (30+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Simplenote?

Sorprendentemente ha un'interfaccia semplice, ideale per prendere rapidamente appunti durante le riunioni, annotare idee urgenti e cose da fare; mi dà accesso alle mie note da qualsiasi dispositivo e gestisce istantaneamente la sincronizzazione e il backup dei miei dati.

Sorprendentemente ha un'interfaccia semplice, ideale per prendere rapidamente appunti durante le riunioni, annotare idee urgenti e cose da fare; mi dà accesso alle mie note da qualsiasi dispositivo e gestisce istantaneamente la sincronizzazione e il backup dei miei dati.

8. Zoho Notebook (ideale per prendere appunti in modo creativo e multimediale con design vivaci)

tramite Zoho Notebook

Luminoso, divertente e ricco di utili funzionalità, Zoho Notebook rende la presa di appunti un'esperienza più creativa. Grazie alla sincronizzazione fluida tra i dispositivi, le note sono sempre accessibili. È anche possibile registrare note audio, il che lo rende perfetto per i pensatori in movimento!

Con le schede Smart, organizza le note in liste di controllo, schizzi e collegamenti. Inoltre, puoi anche scarabocchiare o disegnare direttamente nelle tue note.

Le migliori funzionalità di Zoho Notebook

Clip testo, immagini e articoli direttamente alle note utilizzando il web clipper

Proteggi le tue note con Touch ID per una maggiore privacy

Personalizza i tuoi taccuini con copertine personalizzate per un tocco unico

Tieni tutto organizzato con schede codificate a colori per un sistema visivamente ordinato

Prendi appunti in modo più efficace con Zia, l'assistente IA che offre informazioni più intelligenti

Limiti di Zoho Notebook

Integrazioni limitate con altri strumenti

Le opzioni di visualizzazione possono essere un po' restrittive

Prezzi di Zoho Notebook

Free Forever

Zoho Notebook Personal: $14,99/anno

Zoho Notebook Pro: 1,99 $ al mese

Valutazioni dei clienti di Zoho Notebook

G2 : 4. 4/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (80+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Notebook?

Adoro scattare istantanee del design di un sito web o della pubblicità creativa di marketing, e il web clipper di Zoho Notebook mi aiuta davvero a gestire tutte le istantanee e a organizzarle in base alla categoria e alla data in cui sono state scattate. Per me è davvero importante, perché posso fare riferimento all'istantanea quando ho bisogno di un'idea per il mio prodotto di marketing.

Adoro scattare istantanee del design di un sito web o della pubblicità creativa di marketing, e il web clipper di Zoho Notebook mi aiuta davvero a gestire tutte le istantanee e a organizzarle in base alla categoria e alla data in cui sono state scattate. Per me è davvero importante, perché posso fare riferimento all'istantanea quando ho bisogno di un'idea per il mio prodotto di marketing.

9. Obsidian (la migliore per costruire una rete di idee e concetti)

di Obs idian

Le tue note non sono solo pensieri isolati. Sono pezzi di un quadro più ampio. Obsidian ti aiuta a collegarle come una rete, trasformando idee sparse in una solida base di conoscenza. La sua visualizzazione grafica ti consente di visualizzare le relazioni tra le note, mentre i backlink e i collegamenti bidirezionali rendono la navigazione semplice.

Obsidian può funzionare completamente offline, mantenendo i tuoi dati privati e sotto il tuo controllo. Supporta markdown per note pulite e portatili e offre plugin, temi e script personalizzati per adattare la configurazione. Tuttavia, la sincronizzazione tra i dispositivi richiede un componente aggiuntivo a pagamento.

Le migliori funzionalità di Obsidian

Organizza le tue note in un hub di conoscenza connesso con collegamento bidirezionale

Personalizza la tua area di lavoro con un ampio intervallo di plugin e temi

Sfrutta l'assistenza dell'IA per ottenere informazioni e suggerimenti più intelligenti

Visualizza e struttura le idee senza sforzo utilizzando il plugin gratis di Obsidian per Canva

Limiti di Obsidian

La ripida curva di apprendimento può rendere la costruzione della struttura ideale dispendiosa in termini di tempo

La semplicità di Markdown potrebbe non essere sufficiente per gli utenti che cercano opzioni di progettazione avanzate

Prezzi Obsidian

Free Forever

Uso commerciale: 50 $/anno per utente

Componenti aggiuntivi

funzionalità/funzione di sincronizzazione*: 4 $ al mese per utente

*funzionalità/funzione di pubblicazione: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 8/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Facile da usare per prendere e modificare note. È stato utile per importare e leggere note in formato markdown che avevo esportato da Mac Notes.

Facile da usare per prendere e modificare note. È stato utile per importare e leggere le note in markdown che avevo esportato da Mac Notes.

10. Roam Research (ideale per organizzare idee interconnesse e attività di ricerca complesse)

via Roam Research

Hai mai avuto la sensazione che le tue idee di ricerca siano sparse ovunque? Roam Research trasforma i pensieri sparsi in una rete connessa, rivelando le relazioni tra le note in modo naturale. È ideale per ricercatori, scrittori e team che affrontano progetti complessi.

Con la sua area di lavoro non lineare, Roam rispecchia il modo in cui il cervello elabora le informazioni. Inoltre, l'esportazione e il backup sono semplici: scegli tra i formati Markdown, JSON o EDN per mantenere le tue conoscenze portatili.

Le migliori funzionalità di Roam Research

Collegare le idee senza sforzo con collegamenti bidirezionali e tag

Fare riferimento a blocchi di testo in più progetti senza duplicare il lavoro

Visualizza le tue conoscenze con un grafico interattivo che cresce man mano che pensi

Limiti della ricerca Roam

Non è disponibile alcun piano Free, il che lo rende meno accessibile per uso personale

Opzioni di formattazione limitate per la personalizzazione

Prezzi Roam Research

Pro : 15 $ al mese per utente

Believer: 500 $/ per utente (per cinque anni)

Valutazioni e recensioni di Roam Research

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Roam Research?

Roam ha davvero cambiato il mio modo di pensare su come organizzare i miei pensieri sparsi in un database grafico. La sua interfaccia utente è relativamente pulita e scrivere singole note è piuttosto semplice.

Roam ha davvero cambiato il mio modo di pensare su come organizzare i miei pensieri sparsi in un database grafico. La sua interfaccia utente è relativamente pulita e scrivere singole note è piuttosto semplice.

Scrivere, prendere appunti e gestire documenti con l'IA, tutto in un unico posto con ClickUp

"La mente serve per avere idee, non per trattenerle."

Questa citazione di David Allen coglie perfettamente il motivo per cui ci affidiamo alle nostre note: per lasciare la mente libera di creare e risolvere i problemi. Le note migliori non dovrebbero limitarsi a catturare i pensieri, ma dovrebbero aiutare a organizzarli, perfezionarli e agire di conseguenza.

Sebbene strumenti come Simplenote e Roam Research eccellano in aree specifiche, spesso non riescono a fornire un quadro completo.

È qui che ClickUp si distingue. Hai bisogno di un posto dove annotare le note? Terminato. Vuoi che l'IA perfezioni le tue idee? Facile. Cerchi un modo per tenere tutto organizzato senza disordine? Trovato. Dalle note veloci alla documentazione approfondita, ClickUp riunisce tutto in un'unica potente area di lavoro.

Perché destreggiarsi tra più strumenti quando si può avere tutto in un unico posto? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri la differenza.