DeepSeek IA Vs ChatGPT: quale modello di IA è più adatto alle tue esigenze?

I chatbot con IA sono ovunque. E sono diventati una parte indispensabile del nostro flusso di lavoro in molti modi. Che si tratti di eseguire il debug del codice, generare contenuti, analizzare grandi quantità di dati o automatizzare attività ripetitive, l'IA si è integrata perfettamente nel nostro modo di lavorare.

Da alcuni anni ChatGPT domina questo spazio come assistente IA di riferimento. Tuttavia, ha un nuovo concorrente: DeepSeek AI R1.

Ora la domanda è: DeepSeek o ChatGPT? Quale dei due è più adatto alle tue esigenze?

Per decidere un vincitore in questa gara di IA, analizziamo i loro punti di forza, i punti deboli e le prestazioni nel mondo reale in modo da poter scegliere l'IA che funziona meglio per te.

Cos'è DeepSeek IA?

DeepSeek IA è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open source sviluppato come alternativa open source a ChatGPT.

È eccellente nella creazione di contenuti, nella generazione di codice, nella ricerca e nel ragionamento avanzato, gestendo tutto, dalle semplici query alla risoluzione di problemi complessi.

Accessibile sia da dispositivo mobile che da web, DeepSeek IA offre soluzioni API personalizzabili che possono essere adattate a esigenze specifiche.

Trattandosi di un modello open source, si ha il pieno controllo sulla distribuzione e sulla personalizzazione della piattaforma.

Lo sapevi? Solo una settimana dopo il suo rilascio, DeepSeek-R1 è diventata l'app gratis più scaricata negli Stati Uniti.

Funzionalità/funzioni di DeepSeek IA

DeepSeek AI si è rapidamente posizionata come una forte concorrente di alcuni dei migliori strumenti di IA, tanto che molti utenti attivi di IA la stanno prendendo in considerazione come sostituta di ChatGPT. Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzioni che distinguono DeepSeek AI.

Funzionalità/funzione n. 1: architettura MoE

DeepSeek IA utilizza un modello di miscela di esperti (MoE) per generare risposte alle query degli utenti.

Ciò significa che invece di utilizzare un'unica rete neurale gigante per tutto, le attività vengono suddivise tra modelli "esperti" specializzati che si concentrano su problemi diversi.

MoE è come avere un team di specialisti per ogni categoria di attività, invece di una sola persona che fa tutto il lavoro. Questo permette a DeepSeek IA di lavorare in modo più efficiente con meno risorse e di dare agli utenti le risposte più precise.

Funzionalità/funzione n. 2: modello open source

DeepSeek utilizza un modello di IA completamente open source. Chiunque può scaricare DeepSeek-R1 gratis ed eseguirlo localmente, il tutto avendo accesso illimitato alla sua architettura e ai dati di addestramento.

Con DeepSeek, gli sviluppatori e le aziende possono modificare, ottimizzare e implementare l'IA sui propri sistemi senza affidarsi a provider di terze parti.

Funzionalità/funzione n. 3: Ragionamento a catena di pensiero

tramite DeepSeek IA

DeepSeek IA utilizza l'apprendimento per rinforzo (RL) e la logica per rispondere alle query degli utenti. Segue un processo di ragionamento passo dopo passo per scomporre logicamente i problemi complessi invece di fare affidamento su modelli per ottenere risposte rapide.

Questo ragionamento avanzato rende Deepseek altamente efficace per attività matematiche, di codice e analitiche, dove contano accuratezza e spiegazioni strutturate.

Funzionalità/funzione n. 4: elaborazione avanzata del testo

L'elaborazione del testo di DeepSeek si basa su un'adattabilità addestrata al dominio. Recupera informazioni da testi densi, ricchi di ricerche e pieni di gergo con elevata precisione e accuratezza, superando i chatbot standard di IA.

Le finestre contestuali multilivello possono monitorare le connessioni tra diversi blocchi di testo in documenti lunghi, rendendolo uno strumento potente per la ricerca accademica, i documenti legali e i report tecnici.

Leggi di più: Come utilizzare l'IA per la produttività (casi d'uso e strumenti)

Prezzi di DeepSeek IA

I prezzi di DeepSeek lavorano su un modello pay-as-you-go, il che significa che paghi solo per quello che usi. Invece di una sottoscrizione fissa, il prezzo è basato sul numero di token elaborati.

Piano Free: Free Forever

DeepSeek IA Chattare: DeepSeek IA Chattare costa 0,07 $ se la risposta viene recuperata dalla cache (cache hit), 0,27 $ se richiede un'elaborazione nuova (cache miss) e 1,10 $ per l'output

Motore di ragionamento IA DeepSeek: Questo piano costa 0,14 $ per i risultati nella cache, 0,55 $ per i mancati nella cache e 2,19 $ per l'output

Nota: questi prezzi sono calcolati per 1 milione di token elaborati*

Cos'è ChatGPT?

ChatGPT è un chatbot basato sull'IA che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per coinvolgere gli utenti in conversazioni simili a quelle umane.

La piattaforma è attualmente alimentata dal modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) GPT-4o, che offre capacità avanzate di comprensione del contesto, memorizzazione delle interazioni passate e generazione di risposte dettagliate.

Dal supporto clienti alla risoluzione di problemi tecnici e alla creazione di contenuti, la versatilità di ChatGPT può gestire quasi tutto. È diventato una pietra miliare per l'innovazione guidata dall'IA nelle aziende moderne, aiutando le aziende e gli sviluppatori a costruire e distribuire facilmente strumenti basati sull'IA.

🔎Lo sapevi? Lanciato nel novembre 2022 da OpenAI, ChatGPT è diventato l'applicazione software consumer in più rapida crescita della storia, guadagnando oltre 100 milioni di utenti in due mesi.

ChatGPT funzionalità/funzioni

ChatGPT è un assistente IA ampiamente utilizzato da un numero di professionisti. Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni più importanti:

Funzionalità/funzione n. 1: Architettura basata su Transformer

ChatGPT di OpenAI è costruito su un'architettura basata su un trasformatore. Invece di attivare percorsi neurali selezionati, utilizza l'intera base di conoscenza (1,8 trilioni di parametri) per rispondere in modo più coerente alla query di un utente.

ChatGPT utilizza un meccanismo di auto-attenzione per comprendere le relazioni tra le parole, il che lo rende molto efficace nella gestione di lunghe discussioni, nel seguire istruzioni complesse e nel generare accuratamente testo simile a quello umano.

Funzionalità/funzione n. 2: GPT personalizzati

ChatGPT consente agli utenti di creare i cosiddetti GPT personalizzati. È possibile utilizzare queste versioni personalizzate di ChatGPT per svolgere attività specifiche.

I GPT personalizzati consentono di mettere a punto le risposte del bot, integrare conoscenze specifiche e automatizzare determinate attività senza alcun codice.

È possibile creare un GPT personalizzato addestrato sulle politiche aziendali per gestire le query interne e implementarne uno addestrato sul proprio stile di scrittura unico per l'assistenza ai contenuti. Oppure è anche possibile impostare un GPT per il debug del codice utilizzando un framework specifico. Le possibilità sono infinite!

I GPT personalizzati operano indipendentemente dalla memoria che ChatGPT utilizza nelle interazioni standard. Ogni GPT personalizzato può avere le proprie istruzioni e file di riferimento, ma per impostazione predefinita non ricorda le interazioni passate.

Funzionalità/funzione n. 3: capacità multimodali

ChatGPT non è limitato alle risposte testuali. Le sue capacità multimodali gli consentono di elaborare e generare testo, immagini e persino contenuti audio.

Ciò significa che è possibile caricare immagini, screenshot o clip audio e ChatGPT può estrarre informazioni, identificare oggetti, trascrivere parole pronunciate e fornire spiegazioni o riepiloghi/riassunti in base al contenuto.

Funzionalità/funzione n. 4: memoria delle conversazioni

ChatGPT è in grado di ricordare le preferenze dell'utente, le discussioni passate e le attività in corso attraverso più interazioni. A differenza dei modelli di IA che si resettano dopo ogni sessione, ChatGPT può richiamare i dettagli nel tempo, rendendolo ideale per progetti a lungo termine, flussi di lavoro personalizzati e automazione aziendale.

Gli utenti a pagamento possono addestrare la memoria di ChatGPT a conservare informazioni specifiche, come i dettagli del progetto, lo stile di scrittura o le istruzioni specifiche dell'utente. In questo modo, invece di offrire istruzioni dettagliate ogni volta, le aziende possono continuare senza interruzioni le attività, mantenere la coerenza e automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi.

Prezzi di ChatGPT

Anche se ChatGPT offre un piano gratuito, le persone che lo utilizzano in modo costante e frequente possono trarre maggiori vantaggi dal piano a pagamento.

Free Forever

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Team : 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Per saperne di più: ChatGPT vs. ClickUp: quale strumento di IA generativa è il migliore?

DeepSeek IA vs. ChatGPT: funzionalità/funzioni a confronto

Sia DeepSeek IA che ChatGPT hanno punti di forza distinti.

Mentre ChatGPT è uno strumento di IA consolidato e affidabile, che eccelle nelle interazioni di conversazione, DeepSeek AI è altamente efficiente in termini di costi e ottimizzato per attività tecniche e ragionamento logico.

Ecco una rapida panoramica delle differenze tra i due modelli di IA:

Funzionalità/funzioni DeepSeek ChatGPT Prestazioni Prestazioni superiori per attività strutturate Prestazioni costanti su un intervallo più ampio di argomenti Casi d'uso Attività tecniche, ricerca, analisi strutturata dei dati Scrittura creativa, brainstorming e attività generali di IA Interfaccia utente Per gli sviluppatori Intuitiva e facile da seguire Tempo di inattività Frequenti interruzioni del server Uscita costante dal server Costo della formazione 5,5 milioni di dollari 100 milioni di dollari Personalizzazione Consente una personalizzazione avanzata e una messa a punto precisa A seconda degli aggiornamenti dei dati di Open AI Analisi dei dati Supporta solo testo Estrazione multimodale di informazioni da testo, immagini e audio

Ora discutiamo in dettaglio le differenze chiave.

Funzionalità/funzione n. 1: creazione di contenuti

Sia DeepSeek AI che ChatGPT sono modelli di IA conversazionale in grado di produrre contenuti simili a quelli umani per il loro pubblico. Tuttavia, quando le loro capacità di generazione di contenuti vengono testate da vicino, ognuno eccelle in aspetti diversi, adattandosi a casi d'uso e stili di scrittura distinti.

DeepSeek

DeepSeek IA fa un lavoro migliore nella scrittura tecnica rispetto a ChatGPT. Produce contenuti strutturati e basati sui fatti, concentrandosi su spiegazioni approfondite piuttosto che sul flusso della conversazione.

Ciò non significa che sia privo di capacità di scrittura creativa. È semplicemente più adatto per documenti formali, spiegazioni tecniche e riepiloghi/riassunti di ricerche che richiedono informazioni contestuali, ben organizzate e precise, senza fronzoli.

Abbiamo chiesto a DeepSeek AI di spiegarci i principi di funzionamento della tecnologia LiDAR nei veicoli autonomi e la sua risposta, sebbene concisa e pertinente, ha fornito un'analisi chiara e strutturata del concetto, rendendolo incredibilmente facile da capire.

ChatGPT

ChatGPT, d'altra parte, ha un vantaggio nella scrittura creativa e tecnica, con particolare attenzione a mantenerla colloquiale e coinvolgente.

Dal brainstorming di idee creative allo sviluppo di schemi per blog, testi per social media, email e tutto il resto, il punto di forza di ChatGPT risiede nella narrazione fluida, nella generazione di idee e nella produzione di contenuti con un flusso naturale e simile a quello umano.

Questo non vuol dire che ChatGPT non sia in grado di scrivere contenuti tecnici. A differenza di DeepSeek IA, che si concentra su accuratezza e precisione, ChatGPT si concentra sulla semplificazione di idee tecniche complesse con analogie, esempi e punti di dati per renderle digeribili per utenti non tecnici.

Per testare le sue capacità di brainstorming, abbiamo chiesto a ChatGPT di spiegare il quantum computing come farebbe a un bambino di 10 anni. Come potete vedere, scompone l'argomento complesso per renderlo di facile comprensione. Tuttavia, manca il bersaglio in termini di precisione su specifici punti dati.

🏆Vincitore: ChatGPT si distingue per la sua scrittura creativa e basata sulla conversazione. Tuttavia, se stai cercando qualcosa per la documentazione tecnica e i riepiloghi/riassunti di ricerca, DeepSeek è migliore.

Leggi di più: I migliori prompt di scrittura con IA per marketer e scrittori

Funzionalità/funzione n. 2: capacità matematiche e di codice

Entrambi i modelli di IA, DeepSeek e ChatGPT, hanno capacità impressionanti che aiutano con la matematica e il codice. Confrontiamoli.

DeepSeek

DeepSeek IA eccelle nell'esecuzione di attività tecniche, che si tratti di problemi matematici avanzati, calcoli statistici, sviluppo di codice o persino debug di codici complessi.

Ha ottenuto un punteggio del 97,3% nel benchmark MATH-500 e ha mostrato un'elevata posizione percentuale nelle sfide di Codeforces, superando ChatGPT e Gemini di Google.

DeepSeek IA dà la priorità alle risposte dirette rispetto alle spiegazioni passo dopo passo. È pensato per programmatori, ingegneri e ricercatori che hanno bisogno di risultati rapidi e precisi senza dover passare al setaccio lunghe spiegazioni.

ChatGPT

ChatGPT offre anche prestazioni eccezionali nel ragionamento matematico e nello sviluppo di codice. Non si limita a generare risposte alle query matematiche, ma guida l'utente attraverso il ragionamento, spiegando tutti i punti principali in modo semplificato.

Inoltre, ChatGPT offre un'assistenza completa per il codice, suggerisce miglioramenti e aiuta a correggere gli errori. È perfetto per studenti, sviluppatori e professionisti, in particolare per coloro che non hanno esperienza di programmazione o di matematica avanzata e che necessitano di una guida strutturata e passo dopo passo.

🏆Vincitore: Sebbene entrambi questi strumenti siano utili per la matematica e il codice, DeepSeek vince per la sua precisione e capacità di gestire rapidamente algoritmi complessi.

Funzionalità/funzione n. 3: visualizzazione dei dati e capacità analitiche

Vediamo come DeepSeek IA e ChatGPT aiutano nell'analisi dei dati.

DeepSeek

DeepSeek IA eccelle nel recupero e nella ricerca dei dati. Elabora in modo efficiente grandi set di dati e genera output strutturati senza perdere precisione.

Tuttavia, non può estrarre informazioni dalle immagini né supportare la ricerca vocale. Inoltre, non dispone di strumenti di visualizzazione integrati, quindi non può creare tabelle, grafici o diagrammi essenziali per l'analisi dei dati, la reportistica e la visualizzazione delle tendenze.

ChatGPT

A differenza di DeepSeek, ChatGPT supporta l'analisi delle immagini e l'estrazione di testo dagli screenshot, consentendo agli utenti di elaborare direttamente i dati visivi. Questo lo rende utile per la scansione di documenti, l'estrazione di tabelle e l'analisi di contenuti grafici senza bisogno di strumenti di terze parti.

🏆Vincitore: ChatGPT si aggiudica la vittoria in questo round. Le sue capacità multimodali gli consentono di estrarre e interpretare informazioni da testo, immagini e persino grafici, mentre DeepSeek può estrarre informazioni solo dal testo.

Leggi di più: Il miglior software di gestione dei documenti per organizzarsi

Funzionalità/funzione n. 4: privacy, considerazioni etiche e censura

Privacy, etica e censura sono fattori chiave nella scelta di uno strumento di IA. Tra i due, ChatGPT è più affidabile per le sue politiche standard di protezione dei dati.

DeepSeek

DeepSeek IA memorizza i dati degli utenti su server sicuri in Cina, ma le sue politiche di utilizzo dei dati rimangono poco chiare. Questa mancanza di trasparenza solleva preoccupazioni per le aziende che gestiscono informazioni sensibili, poiché non è chiaro come i dati degli utenti vengano elaborati o conservati.

Inoltre, DeepSeek IA applica una censura rigorosa su argomenti politicamente sensibili, in particolare geopolitica ed eventi storici.

ChatGPT

ChatGPT, tuttavia, segue gli standard occidentali di protezione dei dati, allineandosi alla conformità al GDPR e al CCPA. Offre una maggiore trasparenza nella gestione dei dati, rendendola una scelta più sicura per le aziende che gestiscono informazioni sensibili. I clienti aziendali possono anche avere un maggiore controllo sulla loro privacy rinunciando al monitoraggio dei dati.

Sebbene OpenAI applichi moderazione dei contenuti e filtri di sicurezza, queste misure non eliminano completamente i pregiudizi. È necessario implementare manualmente controlli dei pregiudizi per garantire risultati equi ed equilibrati in applicazioni sensibili.

Abbiamo posto a ChatGPT la stessa domanda sui diritti umani che abbiamo posto a DeepSeek, ma invece di bloccare la risposta, ha fornito una risposta dettagliata e ricca di sfumature, riconoscendone la complessità.

🏆Vincitore: ChatGPT vince per la sua conformità agli standard GDPR e CCPA che lo rendono migliore per la protezione dei dati e la trasparenza.

DeepSeek IA vs. ChatGPT su Reddit

Abbiamo cercato su Reddit per vedere dove si posizionano le persone nel dibattito tra DeepSeek IA e ChatGPT. Quando si cerca DeepSeek IA vs ChatGPT su Reddit, molti utenti concordano sul fatto che DeepSeek IA è più efficiente (e più economico) per il codice e le query matematiche.

Un utente di Reddit ha detto:

Due cose che GPT sbaglia continuamente sono le "matrici" e le istruzioni "if else". Non importa quante milioni di volte correggo GPT, non ricorda la correzione. DeepSeek IA e Copilot, che sono gratis, hanno la loro prima possibilità. Per non parlare del fatto che è 17 volte più economico di GPT 4o

Due cose che GPT sbaglia continuamente sono le "matrici" e le istruzioni "if else". Non importa quante milioni di volte correggo GPT, non ricorda la correzione. DeepSeek IA e Copilot, che sono gratis, hanno la loro prima possibilità. Per non parlare del fatto che è 17 volte più economico di GPT 4o

Un altro utente di Reddit ha detto:

La gente non capisce che è buono come O1 ma costa 1/50. Puoi usarlo tutto il giorno e spendere la stessa cifra che spendevi con O1

La gente non capisce che è buono come O1 ma costa 1/50. Puoi usarlo tutto il giorno e spendere la stessa cifra che spendevi con O1

Un altro utente di Reddit ha detto questo a favore di DeepSeek IA:

R1 supera decisamente o1 per quanto riguarda la visualizzazione del suo processo di pensiero. OpenAI ci ha nascosto questa funzionalità/funzione, quindi mi piace che R1 mostri ogni passaggio che ha fatto per arrivare a quella risposta.

R1 supera decisamente o1 per quanto riguarda la visualizzazione del suo processo di pensiero. OpenAI ci ha nascosto questa funzionalità/funzione, quindi mi piace che R1 mostri ogni passaggio che ha fatto per arrivare a quella risposta.

Altri utenti di Reddit notano che ChatGPT è più utile per attività che richiedono risposte dettagliate e conversazioni:

ChatGPT eccelle nel comprendere le sfumature contestuali e nel generare risposte simili a quelle umane, il che lo rende altamente adattabile a varie attività. – Recensione su Reddit

ChatGPT eccelle nel comprendere le sfumature contestuali e nel generare risposte simili a quelle umane, il che lo rende altamente adattabile a varie attività. – Recensione su Reddit

i modelli o1 o ChatGPT comprendono meglio le immagini in generale, DeepSeek credo faccia solo un'estrazione di testo, ma ha problemi a capire cosa succede con il testo se si tratta di un diagramma o qualcosa del genere. – Recensione su Reddit

i modelli o1 o ChatGPT comprendono meglio le immagini in generale, DeepSeek credo che estragga solo un po' di testo, ma ha difficoltà a capire cosa succede con il testo se si tratta di un diagramma o qualcosa del genere. – Recensione su Reddit

ChatGPT sembra essere il migliore per fare domande su argomenti. DeepSeek sembra non conoscere molti argomenti e ha le allucinazioni. – Recensione su Reddit

ChatGPT sembra essere il migliore per fare domande su argomenti. DeepSeek sembra non conoscere molti argomenti e ha le allucinazioni. – Recensione su Reddit

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a DeepSeek AI vs. ChatGPT

I motori di ricerca basati sull'IA come ChatGPT e DeepSeek AI sono ottimi per generare contenuti, riepilogare/riassumere testi, fornire assistenza con il codice e persino supportare la ricerca. Ma il loro lavoro finisce qui.

Non monitorano il tuo stato, non memorizzano le discussioni e non aiutano a mantenere allineato il tuo team. Non ricorderanno le note della riunione della scorsa settimana, la scadenza che hai riprogrammato o l'attività ancora in attesa di approvazione. Una volta terminata la chat, anche la loro memoria si spegne.

È qui che entra in gioco ClickUp, il tuo hub di produttività basato sull'IA. Combina l'IA con flussi di lavoro strutturati, collaborazione in tempo reale e organizzazione senza soluzione di continuità, per permetterti di lavorare in modo più intelligente.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain è molto più di una semplice IA. Comprende i flussi di lavoro, tiene traccia delle informazioni e recupera informazioni rilevanti dall'area di lavoro, che si tratti di una sequenza temporale di un progetto, di una discussione passata o di un file specifico.

Invece di passare da uno strumento all'altro per cercare informazioni sparse, ClickUp Brain ti offre tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. Collega perfettamente la documentazione aziendale, le attività, le persone e le conoscenze con l'IA, in modo da poter lavorare su tutto da un unico spazio di lavoro unificato.

Crea politiche aziendali complete e pertinenti con ClickUp Brain

E non è tutto. ClickUp Brain agisce davvero come assistente alla produttività, occupandosi di lavori ripetitivi come la condivisione degli aggiornamenti dei progetti, la modifica dello stato delle attività e altre attività banali ma importanti che fanno andare avanti il lavoro. In questo modo, puoi concentrarti su progetti ad alto impatto senza che il lavoro di routine ti rallenti.

Ad esempio, supponiamo che tu debba inviare un aggiornamento settimanale del progetto al tuo team. Invece di redigerlo manualmente, ClickUp Brain può analizzare lo stato del tuo progetto, estrapolare i punti chiave e generare un aggiornamento chiaro e professionale in pochi secondi.

Leggi di più: Inside ClickUp Brain for Teams: i migliori strumenti per la condivisione delle conoscenze, l'automazione dei progetti e la scrittura

ClickUp One Up #2: ClickUp Connected Search

Quante volte hai passato ore a cercare un singolo file, una vecchia discussione o un aggiornamento cruciale di un progetto, saltando da un'email all'altra, da Slack a Google Drive e a infinite schede, solo per renderti conto di aver perso metà della giornata?

I flussi di lavoro frammentati danneggiano la produttività. Secondo uno studio della Harvard Business Review, i lavoratori attivano/disattivano le app 1.200 volte al giorno, il che porta a quella che viene chiamata la "tassa di attivazione/disattivazione", che costa alle aziende il 9% del tempo di lavoro annuale dei loro dipendenti.

Ecco cosa aiuta a eliminare la Connected Search di ClickUp. Centralizza i tuoi dati, rendendo tutto facilmente ricercabile e accessibile. Invece di cercare manualmente tra più strumenti, puoi recuperare istantaneamente esattamente ciò di cui hai bisogno.

Correggi i flussi di lavoro frammentati con la ricerca connessa di ClickUp

Inoltre, ogni modifica all'interno di ClickUp e delle app di terze parti integrate viene aggiornata automaticamente, assicurandoti di avere sempre le informazioni più recenti.

💡 Suggerimento: sfrutta i filtri integrati per ordinare i risultati della ricerca per attività, documenti o commenti. Menziona combinazioni di parole chiave specifiche, ad esempio "note della riunione" + "Q4" per ottenere risultati rapidi e precisi

One Up #3 di ClickUp: Gestione delle conoscenze ClickUp

Centralizza le conoscenze della tua azienda con ClickUp Knowledge Management

La conoscenza della tua azienda è preziosa solo nella misura in cui è accessibile. Se le informazioni importanti sono sepolte nelle email, perse in documenti obsoleti o sparse su più strumenti, è come se fossero state dimenticate.

ClickUp Knowledge Management conserva tutte le informazioni della tua azienda in un unico hub centralizzato, strutturato e ricercabile.

Che si tratti di documentazione interna, procedure operative standard, politiche o wiki, il tuo team può accedere facilmente a informazioni aggiornate con strumenti di gestione della conoscenza.

Trasforma istantaneamente qualsiasi documento in una wiki : Converti : Converti i documenti ClickUp in una knowledge base interattiva con modelli predefiniti, formattazione avanzata e collaborazione in tempo reale ✅

Collaborazione e aggiornamento delle informazioni : i membri del team possono modificare, commentare e condividere le conoscenze in tempo reale ✅

Crea una rete connessa con backlinking : collega facilmente documenti, politiche e risorse correlate per costruire un hub di conoscenza completamente interconnesso in modo che nessuna informazione rimanga isolata ✅

Integrazione perfetta : importa fogli di calcolo, documenti e note da altri strumenti per consolidare le conoscenze senza perdere il monitoraggio del lavoro svolto in passato ✅

Modelli di knowledge base: Modelli di knowledge base predefiniti per semplificare la condivisione e il recupero delle conoscenze ✅

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

Leggi di più: Modelli di IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività

Non limitarti a usare l'IA per le risposte: potenzia il tuo flusso di lavoro con ClickUp

Mentre DeepSeek AI e ChatGPT continuano a evolversi e a competere, lo spazio dell'IA è destinato a grandi progressi. Ma alla fine della giornata, entrambi rimangono strumenti autonomi focalizzati sulla generazione di risposte, non sulla gestione dei flussi di lavoro.

Con ClickUp, non si ottiene solo uno strumento di IA per rispondere alle domande, ma anche un hub centralizzato che collega le informazioni memorizzate in documenti, attività, knowledge base e conversazioni, automatizza i flussi di lavoro e trasforma le informazioni sparse in approfondimenti fruibili.

Iscriviti gratis su ClickUp.