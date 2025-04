Le 10 migliori alternative Recraft IA per la progettazione di contenuti creativi

L'IA sta rimodellando la creazione di contenuti visivi aiutando gli utenti a generare immagini di alta qualità in pochi minuti.

Dai ritratti iperrealistici alla complessa grafica vettoriale, i generatori di immagini IA stanno cambiando le regole del gioco per designer, esperti di marketing e autori di contenuti. Tuttavia, non tutti gli strumenti sono uguali.

Prendiamo Recraft IA, ad esempio. Sebbene sia una scelta popolare per la creazione di immagini e la grafica vettoriale, presenta dei limiti, che si tratti di prezzi, restrizioni delle funzionalità o mancanza di personalizzazione. Se stai cercando qualcosa di più flessibile, potente o su misura per le tue esigenze, sei nel posto giusto.

Abbiamo raccolto le migliori alternative a Recraft IA in modo che tu possa trovare il generatore di arte IA perfetto per il tuo flusso di lavoro.

Midjourney : Ideale per opere d'arte di alta qualità generate dall'IA

Canva : la migliore per una progettazione grafica facile e veloce

DALL·E 3: Il migliore per la generazione di immagini attraverso l'integrazione di ChatGPT

Ideogramma: Ideale per IA da testo a immagine con controllo avanzato dello stile

Stable Diffusion Online : Ideale per immagini generate gratis dall'IA con pieno controllo creativo

Figma: Ideale per la progettazione e la prototipazione collaborativa di interfacce utente/esperienza utente

Piktochart: Ideale per infografiche e storytelling visivo basati sull'IA

Stencil: Ideale per grafiche rapide e semplici per i social media

Adobe Express: Ideale per la creazione di contenuti basati sull'IA con qualità professionale

Che cos'è Recraft IA

Recraft AI è un generatore di immagini basato sull'IA progettato per creare facilmente arte vettoriale, illustrazioni e arte digitale. Aiuta designer, esperti di marketing e autori di contenuti a generare immagini scalabili di alta qualità in pochi clic.

A differenza dei software di progettazione tradizionali, Recraft IA utilizza l'apprendimento automatico per automatizzare il processo creativo, rendendolo più veloce ed efficiente.

🧠 Curiosità: L'NFT generato dall'IA con il valore più alto è stato venduto per 1 milione di dollari. L'arte dell'IA sta ridefinendo il valore digitale: chi avrebbe mai pensato che pochi prompt potessero creare capolavori da un milione di dollari? 🎨💎

Perché scegliere le alternative Recraft IA

Recraft AI è un solido generatore di immagini basato sull'IA, ma non è privo di difetti. Per gli utenti che hanno bisogno di maggiore controllo, flessibilità ed efficienza, esplorare alternative può portare a una soluzione più adatta. Ecco dove Recraft AI non è all'altezza:

Strumenti di post-modifica limitati: Spesso è necessario esportare le immagini in un altro editor per perfezionarle, poiché le regolazioni all'interno dell'app sono minime

Interfaccia rigida: La piattaforma manca di flessibilità per modifiche dettagliate direttamente all'interno dell'app

Modello freemium restrittivo: La distribuzione mensile di token può essere limitante, rendendo difficile sperimentare liberamente. Un sistema di token giornaliero, come quello di Sumo, migliorerebbe l'usabilità

*incoerenze dei prompt: non tutti i parametri dei prompt si traducono accuratamente nell'immagine finale e non c'è un modo chiaro per regolare il peso delle parole

*problemi di ritocco: lo strumento di ritocco della versione web non sempre funziona come previsto, rendendo frustranti le modifiche di precisione

Output ripetitivi: Anche dopo aver modificato i prompt, lo strumento a volte rigenera immagini simili, riducendo il controllo creativo

💡 Suggerimento: L'IA ha il potere di aumentare l'efficienza in vari settori. Dai vita a ogni tua visione creativa con questi esempi di arte ispirata all'IA che possono aiutarti in tutto: pensa alla foto del tuo profilo LinkedIn o a un'opera d'arte per la tua casa!

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative di IA di Recraft per aiutarti a trovare lo strumento perfetto per le tue esigenze creative.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave ClickUp Gestione del flusso di lavoro di progettazione basata sull'IA Lavagne online, generazione di immagini con IA, project management Metà percorso Arte di alta qualità generata dall'IA Immagini iperrealistiche, prompt dettagliati, chat basate su Discord Canva Progettazione grafica facile e veloce Modelli, strumenti di IA, collaborazione in team DALL·E 3 Immagini generate dall'IA con integrazione ChatGPT Integrazione ChatGPT, immagini dettagliate, perfezionamento prompt Ideogramma IA da testo a immagine con controllo avanzato dello stile Personalizzazione dello stile, rendering del testo, prompt magico Diffusione stabile Immagini generate da IA gratis con pieno controllo creativo Inpainting, outpainting, database prompt Figma Progettazione e prototipazione collaborativa di UI/UX Collaborazione in tempo reale, prototipi di IA, sistemi di progettazione Piktochart Infografiche e storytelling visivo basati sull'IA Infografiche, modelli, modifica video Stencil Grafica per social media facile e veloce Modelli per social media, estensioni per browser, foto stock Adobe Express Creazione di contenuti basati sull'IA con qualità professionale Generazione di immagini con IA, modifica di video, risorse di stock

Le 10 migliori alternative a Recraft IA per creare immagini nel 2025

Abbiamo terminato il lavoro più pesante e abbiamo trovato 10 potenti strumenti che eguagliano o addirittura superano Recraft AI in vari aspetti. Che tu abbia bisogno di una migliore generazione di immagini, di una migliore integrazione del flusso di lavoro o di funzionalità avanzate basate sull'IA, queste alternative offrono soluzioni valide.

1. ClickUp (la migliore per la gestione del flusso di lavoro di progettazione basata sull'IA)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che supporta i flussi di lavoro creativi end-to-end con l'IA. Immagina di fare un brainstorming sul tuo prossimo grande progetto creativo e di generare istantaneamente immagini basate sull'IA senza lasciare il tuo flusso di lavoro. Questo è esattamente ciò che ClickUp Brain mette in tavola.

Fai brainstorming di progetti creativi e dai vita alle idee in pochi secondi con ClickUp Brain

Utilizza questo potente strumento per generare immagini, idee e contenuti per diagrammi, grafici o qualsiasi altro contenuto visivo di cui potresti aver bisogno. La parte migliore? Specificando le tue preferenze per temi, colori e stili artistici, puoi creare immagini che corrispondono ai tuoi sogni di design ogni volta!

*integrato direttamente nelle lavagne online di ClickUp, questo assistente IA aiuta i team a dare vita alle idee generando descrizioni dettagliate, facendo brainstorming di concetti creativi e assistendo nella pianificazione dei progetti, il tutto all'interno di un'unica area di lavoro.

Immagina di fare un brainstorming per un progetto di design a tema subacqueo. ClickUp Brain può aiutarti a creare descrizioni vivide delle scene, perfezionare i tuoi brief creativi e generare contenuti per guidare il tuo lavoro di progettazione. Hai bisogno di un'idea per la tua prossima campagna? Basta chiedere a ClickUp Brain; ti fornirà input creativi, facendoti risparmiare tempo e stimolando l'ispirazione.

Usa ClickUp Brain per generare e perfezionare idee per progetti

Le lavagne online ClickUp aggiungono più dimensioni a questo processo creativo in quanto supportano la collaborazione in tempo reale e catturano tutte le idee in un unico posto. Da fare in un batter d'occhio quando è terminato il brainstorming!

Quindi, che tu stia mappando una campagna di marketing, progettando un nuovo prodotto o organizzando una strategia di contenuti visivi, ClickUp rende il tuo intero processo creativo senza soluzione di continuità!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizza idee creative con le lavagne online ClickUp per il brainstorming, le mappe mentali e la pianificazione dei progetti

Gestisci i progetti di design senza sforzo con elenchi di attività, bacheche Kanban, grafici Gantt e viste Sequenza

Collaborare con il team di progettazione in tempo reale utilizzando i commenti integrati, ClickUp Chat e la condivisione dei file, riducendo le incomprensioni e accelerando le approvazioni

Si integra perfettamente con strumenti come Figma, Slack e Google Drive, mantenendo il flusso di lavoro creativo connesso e ottimizzato

Ottimizza i flussi di lavoro creativi utilizzando modelli di progettazione grafica già pronti

Automatizza le attività ripetitive come l'assegnazione delle revisioni dei progetti, il monitoraggio delle scadenze dei progetti e l'aggiornamento dei report sullo stato con Automazioni ClickUp

Organizza e gestisci le risorse di progettazione in un unico posto con ClickUp Docs , allegati alle attività e un hub file centralizzato, che semplifica la ricerca e il riutilizzo dei contenuti

Limiti di ClickUp

Può avere una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Alcune funzionalità/funzioni avanzate di IA richiedono un piano a pagamento aggiuntivo

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

ecco cosa Jayson Ermac di AI bees ha da dire su ClickUp:*

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo e ha continuato a migliorare in tal senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

🔍 Lo sapevi? Il 65% degli artisti ha utilizzato strumenti di IA per la conversione di testo in immagini per trovare idee creative. Bloccato su un'idea? Strumenti di IA come ClickUp Brain sono qui per trasformare le tue scintille creative in immagini straordinarie in pochi secondi!

2. Midjourney (la migliore per opere d'arte di alta qualità generate dall'IA)

via Midjourney

Se siete alla ricerca di opere d'arte generate dall'IA, straordinarie e ad alta risoluzione, Midjourney è uno dei migliori strumenti disponibili.

Nota per la sua produzione iperrealistica e artistica, è la scelta ideale per artisti digitali, esperti di marketing e designer che desiderano immagini uniche realizzate con l'IA. I risultati sono spesso ingegnosi, il che la rende una delle preferite tra i creativi che spingono i confini dell'arte dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Midjourney

Genera istantaneamente immagini IA iperrealistiche ad alta risoluzione

Personalizza le immagini con prompt di testo dettagliati e variazioni di stile

Accedi a un numero illimitato di generazioni con i piani Standard e superiori

Usa la modalità invisibile per la generazione di immagini private (piani Pro e Mega)

Unisciti a una grande e attiva community su Discord per trovare ispirazione e supporto

Limiti di metà percorso

Nessuna integrazione diretta con strumenti di project management come Photoshop o Figma

Richiede l'uso di Discord, che può essere una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Controllo limitato su dettagli specifici nelle immagini generate dall'IA

Prezzi a metà percorso

Piano base: 10 $/mese per utente

Piano standard: 30 $/mese per utente

Piano Pro: 60 $/mese per utente

Mega piano: 120 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4. 4/5. 0 (80+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: Creare prompt chiari e dettagliati è la chiave per generare immagini IA straordinarie. Imparare da prompt di Midjourney ben strutturati può aiutarti a perfezionare i tuoi input per ottenere immagini migliori e più accurate.

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative e i migliori concorrenti di Midjourney per la generazione di immagini IA

3. Canva (la migliore per una progettazione grafica facile e veloce)

tramite Canva

Canva è una piattaforma di progettazione di facile utilizzo che consente agli utenti di creare immagini senza competenze di progettazione avanzate. Con la sua interfaccia drag-and-drop, la vasta libreria di modelli per il brainstorming e gli strumenti basati sull'IA, è perfetta per la grafica dei social media, i materiali di marketing, le presentazioni e altro ancora.

Canva supporta anche il team di collaborazione, rendendolo uno strumento di riferimento per le aziende e gli autori di contenuti che necessitano di progetti veloci e di qualità professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Crea immagini straordinarie utilizzando un editor intuitivo con funzionalità drag-and-drop

Accedi a una vasta libreria di modelli, foto d'archivio ed elementi di design

Rimuovi gli sfondi e ridimensiona i progetti con un clic in Canva Pro

Collaborare in tempo reale con i membri del team su progetti condivisi

Utilizza strumenti basati sull'IA per semplificare la creazione artistica e il branding

Limiti di Canva

Richiede una connessione a Internet per la modifica, nessuna modalità offline

Mancano funzionalità/funzioni avanzate per i designer professionisti che lavorano a progetti complessi

Prezzi di Canva

Piano Free

Piano Pro: 14,99 $/mese per utente

Piano Teams: 29,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4. 7/5. 0 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5. 0 (oltre 12.400 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Canva?

È uno strumento di progettazione molto semplice che aiuta chiunque a creare grafiche straordinarie per i propri progetti, indipendentemente dalle proprie capacità di progettazione. È possibile personalizzare rapidamente un'ampia libreria di modelli, foto d'archivio ed elementi di design.

💡 Suggerimento: Padroneggiare l'IA per la progettazione grafica significa capire come combinare automazione e creatività, ad esempio utilizzando strumenti di IA per velocizzare attività ripetitive e concentrarsi sul proprio stile di progettazione unico. Esplorare come l'IA sta trasformando la progettazione grafica può darti un vantaggio nella creazione di immagini straordinarie.

4. DALL·E 3 (la migliore per la generazione di immagini attraverso l'integrazione di ChatGPT)

DALL·E 3 è un generatore d'arte IA all'avanguardia che traduce le tue idee in immagini altamente dettagliate e realistiche. A differenza degli strumenti standalone, DAL L·E 3 è integrato direttamente in ChatGPT, consentendoti di perfezionare i prompt IA, fare brainstorming di idee e modificare le immagini all'interno di un unico flusso di lavoro.

Che tu abbia bisogno di illustrazioni, concept art o rendering fotorealistici, DALL·E 3 offre un'accuratezza eccezionale con il minimo lavoro richiesto. La sua interfaccia intuitiva rende questa piattaforma incredibilmente utile per la modifica e la creazione di immagini, anche per i nuovi utenti.

Le 3 migliori funzionalità/funzioni di DALL·E

Crea immagini di alta qualità, realistiche e altamente dettagliate

Usa ChatGPT per perfezionare i prompt e modificare le immagini generate in pochi secondi

Crea illustrazioni uniche, concept art e immagini fotorealistiche

Possedere tutti i diritti su tutte le immagini generate senza licenze aggiuntive

Limiti di DALL·E 3

Nessuna integrazione diretta con software di progettazione esterni come Photoshop

Opzioni di modifica post-generazione limitate rispetto alla concorrenza

Per l'utilizzo sono necessari una connessione a Internet e un account OpenAI

Prezzi DALL·E 3

Prezzi personalizzati

DALL·E 3 valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 6/5. 0 (20+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: Alternative a Dall-E per creare immagini con IA

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati sfrutta l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede a queste idee brillanti in seguito? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app Tutto per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

5. Ideogram (ideale per IA da testo a immagine con controllo avanzato dello stile)

tramite Ideogram

Ideogram 2.0 è un generatore di immagini con IA di nuova generazione progettato per creare foto realistiche, tendenze di progettazione grafica e immagini basate sulla tipografia con una precisione eccezionale. Offre un rendering dei testi leader del settore, che lo rende uno strumento ideale per il branding, i poster e la grafica dei social media.

Con opzioni di stile avanzate come Realistico, Design, 3D e Anime, Ideogram ti offre un maggiore controllo sull'aspetto finale delle tue immagini. Inoltre, le sue funzionalità/funzioni Magic Prompt e Describe consentono un migliore perfezionamento dei prompt e un'esplorazione creativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ideogram

Genera immagini di alta qualità con opzioni di stile avanzate

Crea progetti basati sulla tipografia con una resa del testo leader del settore

Personalizza le immagini con una tavolozza di colori personalizzata

Modifica, remixa e perfeziona le immagini direttamente sull'editor di Canva

Limiti dell'ideogramma

Alcune funzionalità/funzioni premium, come le generazioni private e l'elaborazione in batch, richiedono un piano a pagamento

Il piano Free ha crediti limitati, il che ne limita l'uso frequente

Nessuna integrazione con software di progettazione esterni come Photoshop o Figma

Prezzi ideogramma

Piano Free

Piano base: 8 $ al mese per utente

Piano Plus: 20 $ al mese per utente

Piano Pro: 60 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ideogram

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: L'opera d'arte con IA di maggior valore, Ritratto di Edmond Belamy, è stata venduta per 432.000 dollari. L'arte con IA non è solo bella, è anche da collezione! Immagina di poter creare un capolavoro digitale del valore di quasi mezzo milione di dollari!

6. Diffusione stabile (ideale per immagini generate dall'IA gratis con pieno controllo creativo)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion Online è un versatile generatore di immagini IA che consente agli utenti di creare immagini fotorealistiche e artistiche a partire da prompt di testo.

A differenza di altre piattaforme, offre un controllo creativo completo, consentendo agli utenti di perfezionare i propri output con prompt dettagliati e funzionalità/funzioni di ritocco. Il piano Free consente di generare 10 immagini al giorno, mentre i piani Premium offrono un'elaborazione più rapida e la generazione di immagini private.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stable Diffusion

Genera immagini di alta qualità e fotorealistiche con IA a partire da prompt di testo

Crea immagini private senza filigrana con licenze commerciali

Immagini generate in alta definizione per una migliore risoluzione e chiarezza

Esplora un database di prompt con milioni di idee generate dagli utenti

Limiti della diffusione stabile

Nessuna integrazione diretta con Photoshop, Figma o altri strumenti di progettazione

Il piano Free è limitato a 10 generazioni al giorno

Richiede prompt dettagliati per output di immagini precisi

Prezzi di Stable Diffusion

Piano Free

Piano Pro : 10 $ al mese per utente

Piano Max: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Stable Diffusion

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di Stable Diffusion?

Stable Diffusion è il miglior modello di IA che ci aiuta a generare immagini di altissima qualità per i nostri siti web. Genera immagini sia dai nostri prompt che dalle nostre immagini. Offre il prezzo più basso per i crediti di generazione delle immagini. Offre anche molti stili e dimensioni di immagini per generare le immagini richieste per i nostri siti web e social media.

🔍 Lo sapevi? Su OpenSea, gli NFT generati dall'IA vengono venduti in media da 244 a 1.631 dollari. Dai prompt di testo ai mercati NFT, l'arte generata dall'IA non sta solo creando scalpore, ma sta facendo soldi! 💸

7. Figma (ideale per la progettazione e la prototipazione collaborativa di interfacce utente/esperienza utente)

tramite Figma

Figma è un potente strumento di progettazione basato su cloud che consente ai team di collaborare in tempo reale alla progettazione di interfacce utente/esperienza utente, alla prototipazione e al brainstorming. Con funzionalità/funzioni come il layout automatico, i prototipi interattivi e la modalità di sviluppo per il trasferimento del codice, è uno degli strumenti di IA preferiti da designer e sviluppatori.

Gli strumenti basati sull'IA di Figma possono generare modelli e semplificare il processo di progettazione, rendendolo un'alternativa efficiente a Recraft AI per il lavoro di progettazione strutturata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Progettazione e prototipazione in tempo reale con la collaborazione del team

Genera istantaneamente modelli di interfaccia utente utilizzando strumenti basati sull'IA

Creare prototipi interattivi con animazioni avanzate

Usa la modalità Dev per tradurre senza problemi i progetti in codice

Organizzare i sistemi di progettazione con librerie e variabili condivise

Limiti di Figma

Le funzionalità avanzate di prototipazione e la modalità di sviluppo richiedono un piano a pagamento

Può avere una curva di apprendimento per i nuovi utenti che passano da altri strumenti di progettazione

Prezzi Figma

Piano Free

Team professionale : 15 $ al mese per utente

*organizzazione: 45 $ al mese per utente

Enterprise: 75 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Figma

G2 : 4. 7/5. 0 (più di 1.100 recensioni)

Capterra: 4. 7/5. 0 (oltre 800 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Figma?

Da fare letteralmente tutto il nostro lavoro di progettazione in Figma, ed è stato un punto di svolta. Prima di tutto, la collaborazione è di prim'ordine. Più membri del team che lavorano sullo stesso file in tempo reale è perfetto per il brainstorming e l'iterazione. È un'interfaccia intuitiva; gli strumenti sono sia molto potenti che facili da usare sia per il wireframing, la prototipazione o la progettazione finale. La possibilità di condividere i progetti istantaneamente e ottenere un feedback immediato fa risparmiare molto tempo e mantiene tutti sulla stessa pagina.

8. Piktochart (ideale per infografiche e storytelling visivo basati sull'IA)

tramite Piktochart

Piktochart è uno strumento di progettazione versatile basato sull'IA che trasforma idee complesse in immagini accattivanti. Genera infografiche, grafici, presentazioni e report generati dall'IA, semplificando la comunicazione visiva per esperti di marketing, educatori e professionisti aziendali.

La piattaforma offre la possibilità di personalizzare il marchio, una vasta libreria di modelli e strumenti di collaborazione, che la rendono una valida alternativa a Recraft AI per progetti di design strutturati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Piktochart

Scegli tra migliaia di modelli personalizzabili per progetti rapidi

Modifica immagini e trascrivi video con strumenti basati sull'IA

Mantieni la coerenza del marchio con font, colori e loghi personalizzati

Collaborare con i membri del team utilizzando commenti e modifiche in tempo reale

Limiti di Piktochart

Compatibilità limitata con i browser mobili

Le funzionalità/funzioni avanzate di branding e l'ampio spazio di archiviazione sono riservati ai piani a pagamento

Il piano Free consente di scaricare solo due file PNG al mese

Prezzi Piktochart

Piano Free

Piano Pro: 29 $ al mese per utente

Piano Business: 49 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Piktochart

G2: 4. 4/5. 0 (160+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5. 0 (più di 200 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Piktochart?

Mi piace perché ha molti modelli che mi fanno risparmiare tempo, poiché devo solo scegliere quello più adatto e riempirlo con le informazioni che voglio. Inoltre, posso modificare i video e possono essere trascritti in qualsiasi lingua. Adoro questa funzionalità/funzione perché mi aiuta a raggiungere più persone con i miei contenuti, il tutto in modo automatico.

9. Stencil (ideale per grafiche rapide e semplici per i social media)

tramite Stencil

Stencil è uno strumento di progettazione leggero e intuitivo, pensato per blogger, esperti di marketing e titolari di aziende che hanno bisogno di grafica di alta qualità per i social media in modo rapido.

Con milioni di foto, modelli e icone, semplifica la creazione di contenuti per piattaforme come Facebook, Instagram, Pinterest e Twitter. Le estensioni per il browser di Stencil e l'integrazione con WordPress facilitano la creazione di contenuti artistici senza dover cambiare app.

Stencil migliori funzionalità/funzioni

Crea immagini straordinarie in pochi secondi con gli strumenti drag-and-drop

Accedi a oltre 5 milioni di foto stock e oltre 3 milioni di icone e grafiche

Utilizza oltre 1.350 modelli predefiniti per una personalizzazione rapida

Ridimensiona istantaneamente i progetti con oltre 140 dimensioni preimpostate per annunci, blog e social media

Integrazione con Chrome, Firefox e WordPress per un flusso di lavoro più veloce

Limiti dello stencil

Il piano Free è limitato a 10 salvataggi di immagini al mese

Nessuna collaborazione tra team o aree di lavoro condivise

Le funzionalità/funzioni avanzate di branding (font, loghi, filigrane) sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi indicativi

Piano Free

Piano Pro: 15 $ al mese per utente

Piano Unlimited: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Stencil

G2: 4. 5/5. 0 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5. 0 (460+ recensioni)

💡 Suggerimento dell'esperto: organizzare visivamente le idee creative può migliorare il processo di progettazione. Una bacheca delle idee basata sull'IA aiuta a fare brainstorming, perfezionare e gestire i concetti senza sforzo, mantenendo tutte le ispirazioni in un unico posto.

10. Adobe Express (la migliore per la creazione di contenuti basati sull'IA con qualità professionale)

tramite Adobe Express

Adobe Express è uno strumento di progettazione all-in-one che combina la generazione di immagini basata sull'IA, la modifica di video e la creazione di contenuti per i social media. Funzionalità come Generative Fill, modelli basati sull'IA e strumenti di conversione di testo in immagini aiutano gli utenti a creare immagini straordinarie con il minimo lavoro richiesto.

Adobe Express offre risultati di qualità professionale senza la complessità di Photoshop, che si tratti di progettare volantini, post sui social media o materiale di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Express

Genera istantaneamente immagini, modelli e grafica per i social media basati sull'IA

Crea video coinvolgenti con voci fuori campo IA e generazione di musica

Accedi a milioni di risorse, font ed elementi di design

Ridimensiona e riutilizza facilmente i progetti per più piattaforme

Limiti di Adobe Express

Le funzionalità/funzioni avanzate di IA richiedono un piano a pagamento

Personalizzazione del design limitata rispetto ad Adobe Photoshop o Illustrator

Prezzi di Adobe Express

Piano Free

Piano Premium: 9,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Adobe Express

G2 4. 5/5. 0 (400+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5. 0 (1100+ recensioni)

Scegli la migliore alternativa a Recraft AI: inizia oggi stesso con ClickUp!

Trovare il generatore di immagini IA giusto dipende dalle tue esigenze, che si tratti di immagini di alta qualità, collaborazione perfetta nella progettazione o strumenti avanzati basati sull'IA.

Ogni alternativa elencata offre funzionalità/funzioni uniche, dai flussi di lavoro creativi basati sull'IA di ClickUp alla straordinaria generazione di arte basata sull'IA di Midjourney. Sebbene Recraft AI abbia i suoi punti di forza, questi strumenti offrono maggiore flessibilità, creatività ed efficienza a designer, esperti di marketing e autori di contenuti.

Se sei pronto a semplificare i tuoi progetti creativi con strumenti basati sull'IA, ClickUp offre una soluzione completa. Dal brainstorming all'esecuzione, gestisci il tuo flusso di lavoro di progettazione con facilità.

Prova subito ClickUp e migliora la progettazione dei tuoi contenuti creativi con la potenza dell'IA!