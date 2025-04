11 migliori sistemi di ticketing HR per la gestione delle richieste dei dipendenti

I team delle risorse umane gestiscono tutto: assunzioni, inserimento, buste paga, conformità e un flusso infinito di richieste urgenti da parte dei dipendenti.

"Posso passare al controllo remoto?" o "Qual è la nostra politica in materia di congedo parentale?": le richieste più difficili arrivano nei momenti di maggiore attività.

Gestire queste continue domande tramite email, fogli di calcolo o note adesive porta a inefficienza, frustrazione e potenziale esaurimento.

Un sistema di ticketing per le risorse umane può cambiare le regole del gioco. Centralizzando, monitorando e automatizzando ogni richiesta dei dipendenti, mantiene i team delle risorse umane organizzati, reattivi e senza stress, in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta di più.

Sembra l'aggiornamento di cui ha bisogno il tuo reparto risorse umane? Unisciti a noi mentre esploriamo gli 11 principali strumenti software di ticketing per le risorse umane per semplificare i flussi di lavoro e migliorare il supporto ai dipendenti.

HappyFox : la soluzione migliore per automazione e self-service delle risorse umane basati sull'IA

Zoho Desk : il migliore per operazioni HR senza soluzione di continuità all'interno dell'ecosistema Zoho

Hiver : la soluzione migliore per la gestione dei ticket e la collaborazione delle risorse umane basata su Gmail

HelpScout : Ideale per i team delle risorse umane che necessitano di un sistema di supporto intuitivo

HubSpot : Ideale per i team delle risorse umane che necessitano di un hub di servizi all-in-one

Zendesk : Ideale per team HR di grandi dimensioni che necessitano di automazione avanzata

Freshdesk : la soluzione migliore per la gestione multicanale dei servizi HR

Spiceworks : il miglior software gratis per l'help desk delle risorse umane per i piccoli team

Jira Service Management: Il migliore per la creazione di ticket e automazioni a livello aziendale

Deskpro: il migliore per la gestione personalizzabile dei servizi HR

Che cos'è un sistema di ticketing per le risorse umane?

Un sistema di ticketing per le risorse umane è una piattaforma centralizzata che monitora, gestisce e semplifica le richieste dei dipendenti. Sostituisce i canali di comunicazione sparsi con un flusso di lavoro strutturato, assicurando che ogni richiesta delle risorse umane venga registrata, assegnata e risolta in modo rapido ed efficiente.

Ma non si limita a gestire le query dei dipendenti. Semplifica i processi delle risorse umane, automatizza le attività ripetitive e genera preziose informazioni sulla soddisfazione dei dipendenti. 💯

Ecco alcuni casi d'uso reali di un sistema di ticketing per le risorse umane:

Esempio 1: Problemi relativi a buste paga e retribuzioni

Un dipendente nota una misteriosa detrazione sulla sua busta paga. Invece di rincorrere il dipartimento delle risorse umane attraverso le email, invia un ticket. Il sistema lo indirizza automaticamente al team delle buste paga, garantendo una risoluzione rapida e documentata, senza il via vai.

Esempio 2: Identificazione di modelli e reclami frequenti

I responsabili delle risorse umane notano che i reclami relativi alla presa di forza si stanno accumulando. Invece di rispondere ripetutamente alla stessa query, il sistema di ticketing dell'helpdesk delle risorse umane lo contrassegna come problema ricorrente, promptando l'helpdesk delle risorse umane ad aggiornare la knowledge base interna o a fornire formazione, riducendo i ticket futuri.

🔎 Lo sapevi? I sistemi di ticketing delle risorse umane e il software di help desk sono essenzialmente la stessa cosa! Che si tratti di risorse umane, IT o supporto clienti, registrano, seguono e risolvono le richieste. Nomi diversi, stessa missione: gestione efficiente dei ticket.

Vantaggi dell'implementazione di un sistema di ticketing HR

Le risorse umane non sono solo politiche e scartoffie, ma creano un'esperienza senza soluzione di continuità per i dipendenti. Quando il supporto delle risorse umane è veloce, strutturato ed efficiente, tutti ne traggono vantaggio.

Ecco come un sistema di ticketing per l'help desk delle risorse umane fa la differenza:

1. Maggiore soddisfazione dei dipendenti

Due terzi dei responsabili delle risorse umane citano il sovraccarico di lavoro come la loro sfida più grande, e la lentezza dei sistemi e delle risposte delle risorse umane non fa che aumentare la frustrazione. Un sistema di ticketing aiuta i dipendenti a ottenere risposte più rapide, una migliore visibilità dello stato e l'accesso a un portale self-service, senza infiniti follow-up.

2. Onboarding più rapido dei dipendenti

I nuovi assunti non dovrebbero perdere tempo a occuparsi di configurazioni IT o scartoffie. L'assegnazione automatica delle attività garantisce la sincronizzazione tra IT, gestione delle paghe e manager, assicurando che ogni passaggio venga gestito in modo efficiente e nei tempi previsti, in modo che i dipendenti siano subito operativi fin dal primo giorno.

3. Fornitura di servizi HR standardizzati, ovunque e in qualsiasi momento

Il supporto ai dipendenti o l'erogazione dei servizi non dovrebbero dipendere dalla posizione. Un sistema centralizzato di erogazione e gestione dei servizi HR garantisce che le politiche e i tempi di risposta rimangano coerenti, indipendentemente dal fatto che il team sia remoto, ibrido o globale.

4. Nessuna lacuna nella conformità, piena responsabilità

Le sfide delle risorse umane, dalle lamentele al riconoscimento delle politiche, richiedono una documentazione adeguata. Un sistema centralizzato registra e monitora ogni richiesta, creando un record pronto per la revisione che garantisce trasparenza e mantiene la tua azienda conforme alle leggi sul lavoro.

5. Conversazioni semplificate, produttività potenziata

Niente più email perse o follow-up infiniti: un sistema di ticketing conserva ogni richiesta e aggiornamento delle risorse umane in un unico posto. I flussi di lavoro automatizzati e la gestione e l'instradamento intelligenti dei ticket aiutano i team a risolvere i problemi più rapidamente, mentre la collaborazione senza soluzione di continuità garantisce che nulla sfugga di mano.

6. Marchio del datore di lavoro più forte e maggiore fidelizzazione

I dipendenti che lavorano in un ambiente con un buon supporto sono il 68% meno propensi ad andarsene. Un'esperienza HR reattiva riduce la frustrazione, aumenta la lealtà e mantiene i migliori talenti, rafforzando al contempo le valutazioni del datore di lavoro.

📚 Leggi anche: Gli specialisti delle risorse umane devono destreggiarsi tra richieste infinite, attività di conformità e aggiornamenti delle politiche. Curioso di conoscere il loro segreto? Dai un'occhiata dietro le quinte a una giornata nella vita di un responsabile delle risorse umane e scopri come fanno a far funzionare i processi delle risorse umane come un orologio!

Cosa dovresti cercare in un sistema di ticketing per le risorse umane?

Il giusto sistema di ticketing per le risorse umane diventa l'hub delle operazioni delle risorse umane, assicurando che ogni richiesta arrivi alla persona giusta, venga risolta rapidamente e venga archiviata per riferimento futuro.

Ecco alcune funzionalità/funzioni indispensabili da verificare:

Abilità dell'IA: Ordina i ticket, prevedi le tendenze e indirizza automaticamente le richieste al team giusto. Ordina i ticket, prevedi le tendenze e indirizza automaticamente le richieste al team giusto. Il 61% dei responsabili delle risorse umane investe nell'IA e utilizza l'automazione intelligente per eliminare le attività amministrative ripetitive, concentrandosi sulle priorità strategiche

Sicurezza dei dati: Proteggi i dati sensibili dei dipendenti, come buste paga, reclami e documenti legali. L'accesso basato sul ruolo, la crittografia e i registri di controllo garantiscono la conformità con GDPR, SOC 2 e altre normative

*collaborazione in tempo reale: sincronizzazione dei team addetti a buste paga, benefit e conformità con una dashboard HR condivisa. Discussioni in thread, monitoraggio delle attività e notifiche istantanee assicurano che nessuna richiesta vada persa

*personalizzabilità: Adatta i flussi di lavoro, le categorie di ticket e i trigger di escalation per adattarli ai tuoi processi HR. Un sistema flessibile che si adatta alla crescita della tua azienda, senza colli di bottiglia o inefficienze

Portale self-service: Consente ai dipendenti di trovare risposte istantaneamente grazie a una knowledge base ricercabile e alle FAQ. Gli studi dimostrano che Consente ai dipendenti di trovare risposte istantaneamente grazie a una knowledge base ricercabile e alle FAQ. Gli studi dimostrano che il 73% delle persone preferisce le opzioni self-service piuttosto che chiedere aiuto, e le richieste delle risorse umane non fanno eccezione

Facilità d'uso: Adotta un'interfaccia utente elegante e intuitiva. Quando la navigazione è semplice, i team delle risorse umane risolvono le richieste dei dipendenti più velocemente e senza attriti

💡 Consiglio dell'esperto: le aziende che utilizzano l'analisi delle risorse umane hanno 2,4 volte più probabilità di superare i concorrenti. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario monitorare le metriche chiave (volume dei ticket, tempo di risoluzione e tassi di escalation) per individuare le tendenze e prevenire i colli di bottiglia. Inoltre, l'utilizzo di strumenti di reportistica per analizzare queste metriche consente ai team delle risorse umane di apportare miglioramenti basati sui dati e di aumentare la fornitura complessiva dei servizi.

Gli 11 migliori sistemi di ticketing per le risorse umane da esplorare

La scelta del giusto sistema di ticketing per le risorse umane è fondamentale per snellire le operazioni e migliorare l'esperienza dei dipendenti.

Ecco una panoramica dei migliori sistemi da prendere in considerazione:

1. ClickUp (il migliore per la gestione dei progetti HR e delle relazioni con i dipendenti)

Prova ClickUp per i team delle risorse umane Costruisci, monitora e ottimizza la tua forza lavoro con le soluzioni di gestione delle risorse umane di ClickUp

Il reparto risorse umane è il collante che tiene insieme l'azienda, dall'assunzione dei migliori talenti al mantenimento dell'impegno dei dipendenti e tutto il resto. Eppure, infinite email e richieste di approvazione ti impantanano nel caos degli amministratori.

È qui che ClickUp cambia le regole del gioco. Essendo un'app per il lavoro che fa tutto, semplifica ogni aspetto del flusso di lavoro, e le operazioni delle risorse umane non fanno eccezione. Con ClickUp, puoi riunire i tuoi progetti delle risorse umane, i documenti e chattare con il tuo team in un unico potente strumento basato su IA contestuale, eliminando il cambio di contesto e risparmiando più di 3 ore a settimana.

Devi destreggiarti tra più candidati in diverse fasi di reclutamento? Con le pipeline di reclutamento personalizzabili di ClickUp, puoi monitorare ogni candidato, programmare i colloqui e memorizzare i feedback, tutto in un unico posto.

E non si tratta solo di assunzioni. ClickUp ti aiuta a raccogliere informazioni sui dipendenti, a monitorare il loro coinvolgimento e a migliorare il loro morale. Hai bisogno di un rapido controllo Pulse? Esegui sondaggi con i moduli ClickUp per cogliere il sentimento dei dipendenti e trasformare le risposte in attività attuabili, quindi immergiti nelle dashboard di ClickUp per visualizzare il coinvolgimento e le tendenze dei dipendenti e intraprendere azioni mirate.

Monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti e del carico di lavoro con la dashboard personalizzabile ClickUp

Ma le risorse umane non lavorano in un vuoto. È necessario un coordinamento senza soluzione di continuità con i manager, l'IT, la finanza e la leadership. ClickUp rende la collaborazione interfunzionale senza sforzo, sia che si tratti di approvare richieste di ferie, monitorare le revisioni delle prestazioni o gestire la conformità.

E la parte migliore? È possibile utilizzare la soluzione HR di ClickUp per creare una knowledge base completamente integrata, che dia ai dipendenti accesso immediato a politiche, FAQ e materiali di onboarding. Aiuterà i professionisti delle risorse umane a dedicare meno tempo a rispondere a domande ripetitive e a concentrarsi maggiormente su ciò che conta.

Inoltre, ClickUp Docs consente di centralizzare tutte le politiche organizzative, le risorse e le knowledge base in un unico luogo. È possibile modificare e aggiornare facilmente i documenti in base alle esigenze e condividerli con i team utilizzando controlli di accesso personalizzabili.

Infine, con i modelli gratis per le risorse umane di ClickUp, non dovrai reinventare la ruota. Evita il fastidio dell'amministratore e prendi strumenti già pronti per l'inserimento, le revisioni delle prestazioni e altro ancora.

Modello ClickUp per procedure operative standard delle risorse umane: standardizzare i processi delle risorse umane e garantire coerenza in ogni reparto

Modello ClickUp HR Knowledge Base: crea un hub centralizzato di politiche aziendali, domande frequenti e risorse interne per un self-service dei dipendenti senza soluzione di continuità

Modello di manuale per i dipendenti ClickUp: tieni i dipendenti informati e allineati alla cultura, alle politiche e alle aspettative dell'azienda, il tutto in un unico documento di facile accesso

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di manuale del dipendente in Word e ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza le dipendenze delle attività per programmare controlli regolari, monitorare i cicli di feedback e garantire che ogni membro del team riceva il supporto di cui ha bisogno

Utilizza modelli di valutazione delle prestazioni per standardizzare le valutazioni e garantire coerenza tra i reparti

Imposta automazioni intelligenti, dagli avvisi di conformità alle approvazioni di instradamento e alle liste di controllo di onboarding, per eliminare le attività manuali degli amministratori delle risorse umane

Migliora la sinergia del team con commenti in tempo reale, dashboard condivise e comunicazione integrata

Monitorare la disponibilità di PTO e team utilizzando le viste Carico di lavoro di ClickUp per prevenire carenze di personale e ottimizzare la pianificazione della forza lavoro

Pianificare le esigenze di assunzione attraverso la previsione della domanda di forza lavoro in base alle sequenze dei progetti e agli obiettivi aziendali

📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con ClickUp Brain come gestore delle conoscenze di riferimento, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre una domanda direttamente dall'area di lavoro e ClickUp Brain recupererà istantaneamente le informazioni pertinenti dall'area di lavoro o dalle app di terze parti connesse!

Limiti di ClickUp

Con un set di funzionalità/funzioni molto ampio, i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo e formazione per padroneggiare le capacità di ClickUp

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Aziendale: 12 $/mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Gli utenti sono entusiasti dell'adattabilità di ClickUp e di come semplifica le operazioni delle risorse umane, evidenziando la sua capacità di consolidare più strumenti in un'unica piattaforma efficiente.

Da quando ClickUp è stato implementato sul mio posto di lavoro, è stato uno strumento che ha aiutato molto nel controllo e nella gestione delle attività, specialmente nel mio dipartimento delle risorse umane. In precedenza, usavamo uno strumento per il reclutamento, un altro per l'inserimento e un altro ancora per l'uscita. Oggi, praticamente tutti i nostri processi, moduli, aggiornamenti e automazioni sono all'interno di questo strumento.

Da quando ClickUp è stato implementato sul mio posto di lavoro, è stato uno strumento che ha aiutato molto nel controllo e nella gestione delle attività, specialmente nel mio dipartimento delle risorse umane. In precedenza, usavamo uno strumento per il reclutamento, un altro per l'inserimento e un altro ancora per l'uscita. Oggi, praticamente tutti i nostri processi, moduli, aggiornamenti e automazioni sono all'interno di questo strumento.

2. Help Desk HappyFox (il migliore per automazione e self-service delle risorse umane basati sull'IA)

tramite HappyFox

HappyFox è un popolare sistema di ticketing per le risorse umane che trasforma le funzioni HR con automazioni basate sull'IA e opzioni self-service. Invece di destreggiarsi tra richieste di email sparse, il suo sistema di ticketing strutturato consente ai team delle risorse umane di consolidare, classificare e risolvere le richieste più velocemente.

Inoltre, HappyFox offre una reportistica e analisi robuste per scoprire informazioni sulle prestazioni del team e le tendenze dei clienti, riducendo al minimo il carico di lavoro della reportistica manuale. Ancora meglio, le integrazioni senza soluzione di continuità con i più diffusi strumenti aziendali assicurano che il tuo ecosistema di supporto rimanga unificato ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di HappyFox

Gestisci un numero illimitato di ticket su più caselle di posta HR senza limiti di volume

Offri ai dipendenti un servizio self-service istantaneo per documenti relativi alle polizze, ai benefit e alle domande frequenti

Risolvi le richieste più velocemente con suggerimenti di ticket basati sull'IA e promemoria automatici

Ottieni informazioni approfondite sulla forza lavoro con analisi in tempo reale su tendenze delle risorse umane, tempi di risposta e problemi dei dipendenti

Limiti di HappyFox Help Desk

Le regole di automazione non sono abbastanza flessibili per eseguire più azioni contemporaneamente

Strumenti completi di reportistica sono disponibili solo su piani di livello superiore

Prezzi di HappyFox Help Desk

Base: 29 $ al mese per agente

Team: $69/mese per agente

Pro: 119 $/mese per agente

Enterprise Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HappyFox Help Desk

G2: 4. 5/5 (130+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (90+ recensioni)

💡 Suggerimento: quando si utilizza l'IA per ottimizzare le operazioni delle risorse umane, è bene iniziare in piccolo e concentrarsi prima su aree ad alto impatto e basso rischio, come l'automazione della selezione dei curriculum o la risposta alle domande frequenti dei dipendenti con i chatbot IA. Questo crea fiducia nei processi basati sull'IA, riducendo al minimo le interruzioni. Una volta ottenuto un esito positivo, espandetevi in aree più complesse come la pianificazione della forza lavoro e l'analisi predittiva.

3. Zoho Desk (il migliore per operazioni HR senza soluzione di continuità all'interno dell'ecosistema Zoho)

tramite Zoho Desk

I dipartimenti delle risorse umane non lavorano in modo isolato, ma collaborano quotidianamente con quelli finanziario, informatico e legale. Zoho Desk colma il divario, assicurando che ogni richiesta dei dipendenti sia collegata ad altri sistemi delle risorse umane, dati, aggiornamenti delle buste paga e configurazioni IT in un unico hub centralizzato.

Grazie alla solida integrazione CRM, i team delle risorse umane ottengono un quadro completo delle interazioni dei dipendenti. Questa visibilità aiuta a prevedere in anticipo le preoccupazioni dei dipendenti, a personalizzare il supporto e a migliorare l'esperienza dei dipendenti, dal reclutamento ai controlli continui delle prestazioni.

Le migliori funzionalità di Zoho Desk

Inoltra automaticamente le richieste allo specialista o al reparto giusto: niente colli di bottiglia, niente ritardi

Collegare le richieste di assistenza ai record dei dipendenti per un contesto completo sulle interazioni passate

Accelerare le risoluzioni con suggerimenti di ticket basati sull'IA e automazione del flusso di lavoro

Ridurre il carico di lavoro delle risorse umane con una base di conoscenze self-service per politiche, benefici e domande frequenti

Limiti di Zoho Desk

Il design incentrato sul CRM può sembrare eccessivo per i team che necessitano solo di un processo di ticketing HR di base

Le opzioni di personalizzazione avanzate potrebbero richiedere tempi di configurazione aggiuntivi

Prezzi di Zoho Desk

Express: 9 $ al mese per utente

Standard: $20/mese per utente

Professionale: 35 $ al mese per utente

Azienda: 50 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Desk?

Molto dettagliato e granulare. Crea campi, elenchi di attività e altro tramite le app del marketplace. L'onboarding delle risorse umane sembra fluido quando si combinano gli elenchi con i ticket. Anche la parte relativa all'automazione è piuttosto interessante.

Molto dettagliato e granulare. Crea campi, elenchi di attività e altro tramite le app del marketplace. L'onboarding delle risorse umane sembra fluido quando si combinano gli elenchi con i ticket. Anche la parte relativa all'automazione è piuttosto interessante.

4. Hiver (il migliore per la gestione dei ticket e la collaborazione delle risorse umane basate su Gmail)

via HiverHQ

Hiver trasforma Gmail in un help desk HR perfettamente funzionante, trasformando le richieste di email sparse in ticket strutturati e tracciabili. Invece di smistare manualmente vari processi e richieste HR, i team assegnano, monitorano e risolvono i problemi con chiarezza, direttamente dalla finestra In arrivo.

Grazie all'automazione basata sull'IA, questo sistema di ticketing per le risorse umane consente ai team di dare priorità alle richieste urgenti, semplificare le approvazioni e separare le discussioni interne dalle comunicazioni rivolte ai dipendenti, garantendo un supporto chiaro ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hiver

Trasforma le email delle risorse umane in ticket strutturati con monitoraggio in tempo reale e assegnazioni chiare

Ridurre i ritardi di risposta con la priorità automatica dei ticket e l'instradamento intelligente

Migliorare la collaborazione delle risorse umane con note interne e visibilità condivisa del team

Misura l'efficienza con analisi in tempo reale sui tempi di risposta e sulle tendenze del servizio

Limiti invernali

Progettato principalmente per Gmail, limita la flessibilità per i team su altre piattaforme di email

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di gestione delle risorse umane oltre alla gestione dei ticket e alla collaborazione

Prezzi invernali

Free forever

Lite: 24 $ al mese per utente

Crescita: 34 $/mese per utente

Pro: 59 $/mese per utente

Elite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hiver

G2: 4. 6/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (100+ recensioni)

💡 Suggerimento: i modelli di busta paga gratis possono far risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori se utilizzati in modo efficace. Ecco come sfruttarli al meglio: 📋 Automazione dei calcoli delle tasse e dei benefici per snellire i processi 🕒 Monitoraggio delle scadenze delle buste paga e impostazione di promemoria per evitare ritardi 🔍 Rivedere e aggiornare regolarmente i modelli per rimanere conformi alle normative

5. HelpScout (ideale per i team delle risorse umane che necessitano di un sistema di supporto di facile utilizzo)

tramite HelpScout

Help Scout ridefinisce il supporto delle risorse umane con un approccio basato sulla conversazione e sulle persone. A differenza di altri sistemi di ticketing per le risorse umane, questo strumento sembra più una finestra In arrivo condivisa, che mantiene le interazioni personali garantendo al contempo una gestione strutturata delle richieste.

Grazie all'automazione integrata, i team delle risorse umane eliminano gli arretrati, gestiscono i follow-up e danno priorità alle attività ad alto impatto. Nel frattempo, i dipendenti accedono istantaneamente alle politiche e alle domande frequenti, riducendo le richieste ripetitive e il volume dei ticket.

Le migliori funzionalità di Help Scout

Ridurre gli arretrati delle risorse umane con l'automazione del flusso di lavoro per follow-up e promemoria

Semplifica la gestione delle attività classificando, assegnando priorità e monitorando le richieste

Personalizza le interazioni con le risorse umane con accesso in tempo reale alla cronologia dei dipendenti, alle conversazioni passate e ai registri delle attività

Mantenere l'allineamento del team con note interne e rilevamento delle collisioni per evitare risposte duplicate

Limiti di Help Scout

Il prezzo aumenta con l'aumentare del volume dei contatti, il che potrebbe non essere adatto ai team delle risorse umane più grandi con frequenti interazioni con i dipendenti

Strumenti di project management limitati come il monitoraggio delle scadenze e la gestione delle conoscenze

Prezzi di Help Scout

Free Forever

Standard: 55 $/mese per 100 contatti

In più: 83 $/mese per 100 contatti

Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Help Scout

G2: 4. 4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Help Scout?

Le risposte salvate mi fanno risparmiare l'80% del tempo. Mi piace anche vedere a quali ticket stanno lavorando i membri del mio team e come possiamo aggiungere note ai ticket. Il vantaggio di utilizzare HelpScout invece di un generico servizio di email è che gli altri membri del team sono automaticamente allineati.

Le risposte salvate mi fanno risparmiare l'80% del tempo. Mi piace anche vedere a quali ticket stanno lavorando i membri del mio team e come possiamo aggiungere note ai ticket. Il vantaggio di utilizzare HelpScout invece di un generico servizio di email è che gli altri membri del team sono automaticamente allineati.

6. HubSpot (ideale per i team delle risorse umane che necessitano di un hub di servizi all-in-one)

tramite HubSpot

Utilizzi già HubSpot CRM? Estendilo alle risorse umane con un sistema di ticketing senza soluzione di continuità, automazioni basate sull'IA e un database unificato delle interazioni dei dipendenti.

Grazie alle dashboard in tempo reale, i team delle risorse umane ottengono visibilità sulle tendenze del servizio, sui tempi di risposta e sulla distribuzione del carico di lavoro, il che li aiuta a ottimizzare il supporto e a migliorare l'erogazione del servizio. L'automazione basata sull'IA riduce le attività manuali, semplificando le approvazioni, il monitoraggio delle richieste e la risoluzione dei problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Automazione della gestione delle richieste HR con suggerimenti di risposta basati sull'IA e assistenti per il flusso di lavoro

Assegnare i ticket in modo efficiente con l'instradamento basato sulle competenze allo specialista HR giusto

Centralizza le query dei dipendenti in un help desk completamente integrato in HubSpot CRM

Fornire un supporto omnicanale tramite la connessione di email, chat e portali self-service

Limiti di HubSpot

Potrebbe essere proibitivo per le piccole imprese, soprattutto se avete bisogno anche di Marketing o Hub commerciali

Alcune funzionalità/funzioni avanzate (come gli strumenti di reportistica personalizzati) richiedono piani di livello superiore

Prezzi HubSpot

Free forever

Service Hub Starter: $20/mese per postazione

Service Hub Professional: 100 dollari al mese per postazione

Service Hub Enterprise: a partire da 150 dollari al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4. 4/5 (oltre 2.400 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 100 recensioni)

💡 Suggerimento: un helpdesk HR ben strutturato si basa su responsabilità chiare, come un ottimo supporto clienti. È qui che entra in gioco la matrice RACI, che mantiene organizzate le richieste della forza lavoro e garantisce che ogni problema venga gestito dalle persone giuste, ovvero: Responsabile : Assistenza ai rappresentanti: gestire e risolvere le richieste dei dipendenti

Responsabile : responsabile delle risorse umane: assicura che i ticket soddisfino gli standard di servizio

Consulenza : IT, legale o paghe: fornisce competenze su casi specializzati

Informati: Dipendenti: tenetevi aggiornati sulle loro richieste Vuoi definire i ruoli con precisione e snellire i processi delle risorse umane? Questi esempi di matrici RACI mostrano come aumentare l'efficienza del tuo team delle risorse umane! 🚀

7. Zendesk (Ideale per team HR di grandi dimensioni che necessitano di automazioni avanzate)

tramite Zendesk

I grandi team delle risorse umane gestiscono centinaia di richieste ogni giorno, dall'inserimento di nuovi assunti agli adeguamenti delle buste paga, fino all'approvazione delle ferie. Gestire questo volume senza ritardi richiede un sistema scalabile e strutturato: è qui che entra in gioco Zendesk.

Centralizza le richieste delle risorse umane su tutti i canali, garantendo ai dipendenti un supporto accurato e rapido. Questo software di ticketing basato sull'IA automatizza le approvazioni e le escalation, mentre le dashboard in tempo reale monitorano i tempi di risposta, gli arretrati delle richieste e le tendenze del servizio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Automazione delle attività ripetitive con instradamento dei ticket basato su IA, risposte predefinite e trigger del flusso di lavoro

Consente una collaborazione trasversale tra i team con note interne, visualizzazioni condivise e collegamento dei ticket per i casi complessi

Gestisci le richieste di conformità con audit trail strutturati e documentazione sicura

Fornire supporto ai dipendenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chatbot basati su IA e portali self-service

Limiti di Zendesk

La visualizzazione personalizzata richiede la configurazione manuale per ogni utente, aumentando il lavoro richiesto all'amministrazione

I problemi occasionali del sistema di biglietteria compromettono l'efficienza del flusso di lavoro

Prezzi Zendesk

*suite Team: 55 $ al mese per agente (fatturazione annuale)

Suite Growth: 89 $ al mese per agente (fatturazione annuale)

Suite Professional: 115 $ al mese per agente (fatturazione annuale)

*suite Enterprise: Prezzi personalizzati

IA avanzata: disponibile come componente aggiuntivo al costo di 50 dollari al mese per agente

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4. 3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?

Prima di Zendesk, monitoravamo tutti i ticket dell'help desk tramite email. Ora utilizziamo il loro sistema di ticketing, quindi non dobbiamo lavorare sull'email e possiamo assicurarci che un ticket sia assegnato a un utente in modo che più di una persona non stia lavorando sulla stessa cosa.

Prima di Zendesk, monitoravamo tutti i ticket dell'help desk tramite email. Ora utilizziamo il loro sistema di ticketing, quindi non dobbiamo lavorare sulle email e possiamo assicurarci che un ticket sia assegnato a un utente, in modo che più persone non lavorino sulla stessa cosa.

8. Freshdesk (il migliore per la gestione multicanale dei servizi HR)

tramite Freshdesk

Freshdesk rende il supporto HR senza soluzione di continuità centralizzando le richieste multicanale dei dipendenti in un'unica piattaforma strutturata. La sua base di conoscenza intelligente semplifica il self-service, mentre i team HR gestiscono la visibilità, organizzano le FAQ e ottimizzano i flussi di lavoro.

Devi affrontare questioni complesse? Assegna dipendenze, inoltra le richieste e assicurati che i ticket principali rimangano aperti fino alla risoluzione di tutti i problemi. L'analisi basata sull'IA segnala i problemi ricorrenti, consentendo ai team delle risorse umane di ottimizzare i tempi di risposta e risolvere i colli di bottiglia prima che si aggravino.

Le migliori funzionalità di Freshdesk

Imposta SLA personalizzati per soddisfare le priorità, i turni e i flussi di lavoro del servizio HR

Monitorare le prestazioni delle risorse umane con reportistica predefinita su tempi di risposta, volume di ticket e soddisfazione dei dipendenti

Aggiornare gli articoli informativi in blocco utilizzando l'API di Freshdesk per una gestione dei contenuti senza soluzione di continuità

Collaborare in modo efficiente con note private e discussioni interne, senza intasare le comunicazioni dei dipendenti

Limiti di Freshdesk

L'analisi potrebbe essere più raffinata per un migliore monitoraggio delle prestazioni dei ticket HR

Potrebbe rallentare quando si gestiscono più ticket e modifiche di documenti di grandi dimensioni

Prezzi Freshdesk

Free forever

Crescita: 15 $/utente al mese

Pro: 49 $/utente al mese

Enterprise: 79 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Freshdesk

G2: 4. 4/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshdesk?

La base di conoscenze, le risposte predefinite e la possibilità di monitoraggio e metriche dei ticket per l'assistenza HR della nostra azienda sono incredibili. I dipendenti possono anche valutare il servizio ricevuto. Possiamo anche creare ticket per le chiamate.

La base di conoscenze, le risposte predefinite e la possibilità di monitoraggio e metriche dei ticket per l'assistenza delle risorse umane della nostra azienda sono incredibili. I dipendenti possono anche valutare il servizio ricevuto. Possiamo anche creare ticket per le chiamate.

🧠 Curiosità: il termine "ticket" nel software di ticketing delle risorse umane deriva dalla vecchia pratica di scrivere le richieste su fogli di carta e passarle di mano in mano! Oggi è tutto digitale, ma l'obiettivo rimane lo stesso: far arrivare la richiesta giusta alla persona giusta, velocemente!

9. Spiceworks (Il miglior software gratis per l'help desk delle risorse umane per piccoli team)

tramite Spiceworks

Spiceworks è un sistema di ticketing HR gratis progettato per piccoli team che necessitano di una soluzione semplice e a bassa manutenzione. Ospitato nel cloud, elimina il fastidio della manutenzione del server mantenendo le richieste HR strutturate e facili da monitorare.

La sua dashboard intuitiva consolida la biglietteria, aiutando i team a dare priorità e risolvere le richieste dei dipendenti in modo efficiente. La reportistica in tempo reale fornisce preziose informazioni sulle tendenze dei servizi delle risorse umane, facilitando il monitoraggio dei problemi comuni e migliorando i flussi di lavoro di risposta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spiceworks

Automazione dell'assegnazione dei ticket in base a priorità, categoria e carico di lavoro per mantenere organizzate le attività delle risorse umane

Gestisci le richieste con dashboard visive e flussi di attività consolidati

Risolvi i problemi in movimento con un'app di help desk ottimizzata per dispositivi mobili per Android e iOS

Ottieni informazioni dettagliate con una reportistica avanzata: filtra i dati, monitora le tendenze e fai previsioni sulle esigenze dei servizi HR

Limiti di Spiceworks

Personalizzazione limitata rispetto alle alternative a pagamento

La versione gratis supportata da pubblicità potrebbe non essere adatta a tutti i team

Prezzi di Spiceworks

Free forever

Valutazioni e recensioni su Spiceworks

G2: 4. 3/5 (300+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 500 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Il miglior software per il flusso di lavoro delle risorse umane per semplificare i processi delle risorse umane

10. Jira Service Management (il migliore per la gestione dei ticket e l'automazione a livello aziendale)

via Atlassian

Jira Service Management offre ticketing e automazioni a livello aziendale per i professionisti delle risorse umane. Inizialmente creato per l'IT, i suoi flussi di lavoro flessibili si adattano alle vostre approvazioni, escalation e altre richieste di fornitura di servizi specifiche delle risorse umane.

Il routing automatizzato, le integrazioni Atlassian e la gestione strutturata dei casi mantengono organizzate le attività delle risorse umane riducendo il carico di lavoro manuale. Per un supporto mirato, è anche possibile creare centri assistenza personalizzati per diversi tipi di pubblico: nuovi assunti, manager o ex dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira Service Management

Semplifica i processi delle risorse umane con modelli predefiniti per richieste di assunzione, buste paga e benefit

Automatizza le approvazioni e le escalation per mantenere in movimento le richieste delle risorse umane, senza bisogno di monitoraggio manuale

Proteggi i dati sensibili con controlli di accesso basati sul ruolo e autorizzazioni di sicurezza

Offri ai team delle risorse umane un hub self-service per un supporto immediato e l'accesso alla knowledge base

Limiti di Jira Service Management

Potrebbe richiedere una formazione per i team delle risorse umane non tecnici

Le funzionalità premium hanno un prezzo più alto

Prezzi di Jira Service Management

Free Forever per un massimo di 3 agenti

Standard : 19,04 $/agente al mese

Premium : 47,82 $/agente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira Service Management

G2 : 4. 2/5 (più di 750 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (700+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: Il miglior software HRMS per il tuo business: soluzioni scalabili recensite

11. Deskpro (il migliore per la gestione personalizzabile dei servizi HR)

tramite Deskpro

Deskpro è un sistema versatile di ticketing per le risorse umane, progettato per organizzazioni medio-grandi che necessitano di flessibilità e scalabilità. Che si tratti di richieste di routine relative alle risorse umane o di casi riservati riguardanti i dipendenti, Deskpro centralizza ogni richiesta in una dashboard strutturata e facile da gestire.

Con opzioni sia on-premise che cloud, si adatta facilmente, mantenendo i flussi di lavoro delle risorse umane fluidi e i tempi di risposta efficienti in tutti i reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deskpro

Monitoraggio di ogni richiesta dei dipendenti su tutti i canali in un'unica dashboard strutturata

Automatizza la gestione dei ticket con trigger, SLA e escalation per mantenere fluidi i flussi di lavoro delle risorse umane

Ridurre le query ripetitive con un portale di auto-aiuto e una knowledge base interna

Ottieni informazioni in tempo reale monitorando i tempi di risposta, le tendenze delle richieste e le prestazioni delle risorse umane

Limiti di Deskpro

Costi aggiuntivi per componenti aggiuntivi come l'onboarding, la formazione degli agenti e le certificazioni

Integrazioni complesse che potrebbero richiedere tempi di configurazione e lavoro aggiuntivi

Prezzi Deskpro

Team: 29 $ al mese per agente

Professionale: 59 $ al mese per agente

Azienda: 99 $ al mese per agente

Valutazioni e recensioni di Deskpro

G2: 4. 3/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Deskpro?

Uso DeskPro da un paio d'anni ormai e, nel complesso, la mia esperienza è stata molto positiva. DeskPro consente all'utente finale di creare elenchi personalizzati, visualizzare i ticket e creare funzioni personalizzate per rispondere ai ticket o aggiungere note. Penso che anche il Centro assistenza/Knowledge Base sia semplice da usare.

Uso DeskPro da un paio d'anni ormai e, nel complesso, la mia esperienza è stata molto positiva. DeskPro consente all'utente finale di creare elenchi personalizzati, visualizzare i ticket e creare funzioni personalizzate per rispondere ai ticket o aggiungere note. Penso che anche il Centro assistenza/Knowledge Base sia semplice da usare.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software per la gestione dei talenti delle risorse umane

Dalle richieste ai risultati: potenzia i tuoi processi HR con ClickUp

La gestione delle richieste delle risorse umane non dovrebbe essere percepita come un elenco infinito di cose da fare. Un sistema di ticketing solido non si limita a organizzare le richieste, ma semplifica le approvazioni, automatizza le risposte e garantisce che ogni dipendente riceva rapidamente il supporto di cui ha bisogno.

Tuttavia, mentre altri sistemi di ticketing per le risorse umane si concentrano sulla risoluzione di richieste individuali, ClickUp va oltre il ticketing. Integra la gestione delle attività, la collaborazione documentale e l'automazione basata sull'IA per semplificare e migliorare i flussi di lavoro di erogazione dei servizi delle risorse umane in ogni fase.

Con ClickUp, puoi creare un'esperienza HR fluida e scalabile che aumenta la produttività e la soddisfazione dei dipendenti. Offri al tuo team HR l'eccezionale supporto che merita. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! 🚀