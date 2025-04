Come creare un albero decisionale in Excel per pianificare un progetto

Sapevi che oltre il 25% delle organizzazioni prende ogni decisione strategica basandosi interamente sui dati? E quasi la metà si affida ai dati per la maggior parte delle decisioni, secondo il sondaggio Voice of the Enterprise di S&P Global.

Non sorprende che prendere la decisione giusta spesso significhi scavare tra montagne di dati grezzi.

Non c'è da stupirsi che il sovraccarico di dati sia una realtà. Fissare numeri e fogli di calcolo infiniti può essere opprimente. È qui che le immagini vengono in soccorso. Mappe concettuali, grafici, tabelle e bacheche delle idee rendono più facili da digerire i dati complicati.

E poi c'è il più strutturato di tutti: un albero decisionale, la tecnica decisionale per eccellenza. A differenza di altri elementi visivi che si limitano a visualizzare informazioni, gli alberi decisionali guidano l'utente passo dopo passo attraverso ogni possibile risultato. Aiutano a confrontare le opzioni, prevedere i rischi e fare scelte più intelligenti.

In questo articolo ti spiegheremo come creare un albero decisionale in Excel in modo da poter trasformare i tuoi dati in informazioni utili.

Come bonus, ti presenteremo anche ClickUp Mappe mentali, lo strumento perfetto per creare alberi decisionali che chiariscono i tuoi processi di pensiero e semplificano la pianificazione + modelli gratis per iniziare!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Creare alberi decisionali può rendere più semplici le scelte complesse. Ecco come crearne uno in Excel: Inizia inserendo i nodi e i rami delle decisioni in un foglio di calcolo Excel vuoto

Inserire caselle di testo tramite la scheda Inserisci per rappresentare azioni o domande

Aggiungere forme e linee dalla scheda Inserisci per illustrare i risultati e le loro connessioni

In alternativa, selezionare Gerarchia orizzontale in Grafica SmartArt per visualizzare in modo organizzato e strutturato

Modifica i segnaposto e il layout in base alle tue esigenze specifiche

Excel richiede rami manuali, non dispone di personalizzazioni avanzate e fatica con alberi di grandi dimensioni, rendendo difficile il ridimensionamento e l'ottimizzazione visiva dei diagrammi.

ClickUp offre strumenti avanzati come Mappe mentali e Lavagne online per creare alberi decisionali con una migliore collaborazione e visualizzazione

ClickUp integra anche alberi decisionali nei flussi di lavoro, migliorando la gestione delle attività e la collaborazione in tempo reale

Come creare un albero decisionale in Excel

Un albero decisionale aiuta a scomporre il processo decisionale in nodi, ognuno dei quali rappresenta una fase del percorso decisionale:

Nodo radice : il punto di partenza del processo decisionale, solitamente il problema o la domanda da affrontare

Nodi decisionali : sono le opzioni o le scelte che si diramano dal nodo radice, ognuna delle quali conduce a un percorso diverso

*nodi casuali: non tutte le decisioni hanno un esito certo. Questi nodi rappresentano incertezze o rischi lungo il percorso

Nodi di risultato: i potenziali risultati di ciascuna decisione, che ti guidano verso la migliore soluzione possibile

tramite AlmaBetter

Excel non è un software per diagrammi di flusso, ma è possibile costruire un albero decisionale in due modi: manualmente utilizzando la libreria delle forme o utilizzando la funzionalità/funzione SmartArt Graphics.

👀 Lo sapevi? Gli alberi decisionali nell'apprendimento automatico (ML) sono utilizzati per strutturare gli algoritmi.

Iniziamo.

1. Inserisci i dati nel foglio di calcolo

Inizia aprendo un nuovo foglio di calcolo Excel e inserendo i dati per il tuo albero decisionale.

tramite Microsoft Excel

Questo include i nodi o i rami, che rappresentano le diverse scelte o decisioni che incontrerai durante il processo.

2. Creare finestre di dialogo o caselle di testo per visualizzare le informazioni

Per aggiungere l'azione o la domanda principale, fare clic sulla scheda Inserisci, scegliere Casella di testo dalla Sezione testo e disegnare la casella sul foglio di calcolo. Quindi, digitare l'azione o la domanda che si desidera visualizzare all'interno della casella di testo.

tramite Microsoft Excel

3. Aggiungere possibili risultati con forme e linee

Per rappresentare i possibili risultati, vai alla scheda Inserisci, seleziona Forme e scegli Linea retta. Traccia una linea che colleghi la tua decisione o domanda a un risultato. Aggiungi box o ovali nella libreria delle forme per rappresentare ogni risultato e continua a usare linee e forme per illustrare ulteriori risultati, se necessario.

4. Creare un albero decisionale utilizzando la grafica SmartArt in Excel

In alternativa, puoi creare un albero decisionale in Excel utilizzando la grafica SmartArt.

Inizia facendo clic sulla scheda Inserisci e selezionando Grafica SmartArt dalla sezione Illustrazioni

Nella finestra di dialogo che appare, vai alla scheda Gerarchia , seleziona l'opzione Gerarchia orizzontale e fai clic sul pulsante OK

In questo modo verrà inserito il grafico SmartArt Gerarchia orizzontale nel foglio Excel

Per personalizzare l'albero decisionale, è sufficiente fare clic sul testo segnaposto all'interno delle caselle di decisione e sostituirlo con il proprio contenuto

È inoltre possibile utilizzare la piccola casella dell'editor accanto al grafico per ulteriori modifiche

💡Suggerimento: per migliorare la leggibilità e l'estetica generale dell'albero decisionale, mantenere una formattazione coerente per tutti i nodi e i connettori (ad esempio colori, font e stili di linea uniformi).

👀 Lo sapevi? I ricercatori del Georgia Institute of Technology hanno sviluppato una rete neurale che emula i processi decisionali umani, con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità dei modelli di apprendimento automatico.

Limiti della creazione di un albero decisionale in Excel

Creare un albero decisionale in Excel è un modo pratico per mappare le scelte e visualizzare i risultati, soprattutto quando si prendono decisioni complesse.

Ecco alcuni altri limiti che potresti incontrare durante la creazione di un diagramma ad albero decisionale in Microsoft Excel.

Nessun ramo automatico: Excel non offre rami automatici dell'albero decisionale basati sugli input, il che significa che è necessario creare manualmente ogni ramo e punto decisionale, aumentando il rischio di errori ❌

Scarsa scalabilità per alberi di grandi dimensioni: la struttura a griglia di Excel diventa ingombrante man mano che gli alberi decisionali crescono. La navigazione e la modifica di alberi di grandi dimensioni può essere frustrante e rallentare le prestazioni della cartella di lavoro ❌

Appeal visivo limitato: Gli strumenti di formattazione di Excel sono relativamente semplici, il che rende difficile la creazione di diagrammi ad albero delle decisioni visivamente accattivanti. Per i team che richiedono una grafica altamente raffinata, Excel può risultare limitante ❌

Opzioni di personalizzazione limitate: Sebbene Excel fornisca forme e connettori di base, manca di funzionalità avanzate come il trascinamento della selezione o modelli predefiniti di alberi decisionali, rendendo la creazione di alberi complessi dispendiosa in termini di tempo ❌

Un utente di Quora dice ,

Sebbene Excel possa essere uno strumento utile per la stima di progetti software, le sue limitate funzioni, la tendenza agli errori e le difficoltà di collaborazione possono limitarne l'efficacia per progetti complessi e di grandi dimensioni. In questi casi, strumenti specializzati di project management e stima possono essere più appropriati.

Sebbene Excel possa essere uno strumento utile per la stima di progetti software, le sue limitate funzioni, la tendenza a commettere errori e le difficoltà di collaborazione possono limitarne l'efficacia per progetti complessi e di grandi dimensioni. In questi casi, strumenti specializzati di project management e stima possono essere più appropriati.

📖 Leggi anche: Come creare una dashboard in Excel? (Passaggi e modelli)

Creare un albero decisionale con ClickUp

Sebbene Excel sia uno strumento prezioso per la creazione di alberi decisionali di base, i suoi limiti, come la mancanza di collaborazione, la visualizzazione disordinata e la difficoltà di gestione di strutture complesse, giustificano la ricerca di alternative a Excel.

Se vuoi una pianificazione più efficace dei progetti, hai bisogno di una soluzione innovativa e completa. ClickUp è l'app per il lavoro che combina collaborazione visiva, gestione delle conoscenze e comunicazione del team in un unico posto.

ClickUp offre due ottimi strumenti, Mappe mentali e Lavagne online, per creare alberi decisionali.

Come si fa un albero decisionale con ClickUp Mappe mentali?

Puoi utilizzare le Mappe mentali di ClickUp per creare un albero decisionale che suddivida ogni scelta e colleghi le attività senza sforzo. Man mano che procedi nel processo decisionale, puoi convertire le idee in attività, assegnare priorità e monitorare lo stato in tempo reale.

Genera il tuo albero decisionale con ClickUp Mappe mentali

Ecco una guida passo passo su come creare il tuo albero decisionale in ClickUp Mappe mentali:

1. Fare clic sull'icona + nella barra delle viste per aprire la finestra modale delle viste

2. Selezionare Mappa mentale tra le opzioni di visualizzazione disponibili e assegnare alla Mappa mentale un nome descrittivo

Selezionare Mappe mentali dalle opzioni di visualizzazione

3. Utilizza la funzionalità/funzione Aggiungi nodo per creare il nodo centrale ed etichettarlo con la tua decisione o l'enunciato del problema

Fare clic su Aggiungi nodo su Canva per iniziare con il nodo centrale

4. Creare due rami (o più se si desidera) per i potenziali risultati o sotto-decisioni utilizzando la funzionalità/funzione Aggiungi nodo

Fare clic su Aggiungi nodo per creare ulteriori nodi che si diramano dal nodo centrale

5. Etichetta chiaramente ogni nodo di risultato con il risultato potenziale o il passaggio successivo. Continua a ramificare per ogni risultato, creando una struttura ad albero che visualizzi tutti i percorsi possibili

6. Condividi la visualizzazione con il tuo team e collabora con loro per fare brainstorming sulle decisioni

💡Suggerimento: Utilizza la funzionalità/funzione Re-Layout per riorganizzare rapidamente la tua Mappa mentale, preservando la gerarchia della mappa e migliorandone la leggibilità.

Selezionare le persone o lo spazio con cui si desidera condividere la visualizzazione

Collegare la Mappa mentale alle funzionalità/funzioni di gestione delle attività per garantire che le decisioni siano tradotte in attività attuabili. È possibile aggiungere un'attività a ciascun nodo facendo clic su Crea attività sul rispettivo nodo

Assegnare attività a nodi specifici nel proprio albero decisionale

🧠 Curiosità: Uno studio della Cornell University rivela che i chatbot con IA mostrano modelli decisionali che non sono né puramente umani né del tutto razionali, indicando una miscela unica di logica computazionale.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per il processo decisionale in Excel, documenti e ClickUp

Da fare un albero decisionale con le lavagne online ClickUp?

ClickUp Whiteboard è un'altra eccellente opzione per creare alberi decisionali e visualizzare il processo decisionale. Consente di mappare le opzioni, collegare attività e vedere i potenziali risultati in un'unica area di lavoro dinamica.

Da alberi decisionali a flussi di esperienza utente, le lavagne online ClickUp possono fare tutto

Ecco come creare un albero decisionale in ClickUp utilizzando le lavagne online.

Vai all'area di lavoro di ClickUp, fai clic sul pulsante Nuovo nell'angolo in alto a destra

Selezionare Nuovo per creare un nuovo elemento in ClickUp

Selezionare la scheda Lavagna online dal menu a discesa. Assegnare un nome alla lavagna online, scegliere la posizione e decidere se renderla privata o un elemento fissato per un accesso rapido

Scegliere Lavagna online nella schermata pop-up per creare una nuova lavagna online

Crea l'icona Forme e scegli una forma per creare la decisione principale o l'enunciato del problema

Selezionare Forme e scegliere una forma dalla barra di accesso rapido per creare il nodo primario

Usa lo strumento linea o freccia per disegnare rami dal nodo radice. Etichetta ogni ramo con diverse opzioni o percorsi decisionali, delineando le possibili scelte

Selezionare Freccia dalla barra di accesso rapido per creare connettori

Utilizza lo strumento forma per aggiungere nodi (foglie) alla fine di ogni ramo, che rappresentano i risultati attesi o i passaggi successivi per ogni decisione

Utilizza le forme nella barra di accesso rapido per aggiungere i passaggi e i risultati successivi

Aggiungere caselle di testo a ciascun ramo che delineano le probabilità stimate di esito positivo per ciascuna decisione, aiutando a quantificare la probabilità di ciascun risultato

Fare clic sulle caselle di testo nella barra di accesso rapido per aggiungere informazioni sulle possibilità di risultato

Allega note o caselle di testo a ciascun ramo per includere i rischi e i costi associati a ciascuna opzione decisionale, fornendo un contesto più informato per le tue scelte

Utilizzare le note dalla barra di accesso rapido per aggiungere informazioni

Condividi la lavagna online con il tuo team per una collaborazione in tempo reale. Raccogli feedback, apporta aggiornamenti e assicurati che l'albero decisionale rimanga pertinente e rifletta il contributo di tutte le parti interessate

Condivisione della lavagna online con i membri del team per una collaborazione

Vuoi un modo più semplice per farlo? Usa un modello di lavagna online gratis per accelerare il processo decisionale e dare il via alle sessioni di brainstorming.

📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta intaccando silenziosamente la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra piattaforme, gestire le email e saltare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da Chat, Documenti, Lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Modello di albero decisionale ClickUp

Il modello dell'albero decisionale di ClickUp ti fornisce la struttura per esplorare tutte le possibilità e prendere decisioni migliori.

Ottieni il modello gratis Creare alberi decisionali dettagliati e visivamente intuitivi utilizzando il modello di albero decisionale ClickUp

Da fare con questo modello:

Monitoraggio rapido dello stato delle decisioni con codici colore, per aiutarti a identificare gli ostacoli e mantenere il processo in carreggiata

Personalizza i flussi di lavoro con stati delle attività personalizzati e viste come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario per soddisfare le preferenze del tuo team

Organizza e categorizza le tue decisioni utilizzando i campi personalizzati per una visualizzazione e un'analisi più chiare di scenari complessi

Collegare le attività alle decisioni e impostare le Automazioni ClickUp per le azioni basate sulle condizioni, riducendo il lavoro manuale e migliorando l'efficienza

Ecco cosa dice Jayson Ermac, responsabile dei processi presso AI Bees, sull'utilizzo di ClickUp.

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo ed è stato migliorato, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo ed è stato migliorato, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

Leggi anche: I migliori programmi di lavagna online

ClickUp è un'alternativa più intelligente per un diagramma ad albero decisionale

Perché lottare con i limiti di una cartella di lavoro Excel quando ClickUp offre un modo più veloce e flessibile per creare alberi decisionali in diversi formati?

Con le Mappe mentali e le Lavagne online di ClickUp, puoi trasformare scelte complesse in piani chiari e attuabili.

ClickUp va oltre la semplice visualizzazione: i tuoi alberi decisionali si integrano perfettamente nei tuoi flussi di lavoro, rendendo più facile l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dello stato e la collaborazione in tempo reale.

Pronto a migliorare il tuo processo decisionale?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prendi decisioni più intelligenti e rapide con facilità!