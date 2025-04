I 17 migliori strumenti di gestione della pipeline commerciale nel 2025

I migliori venditori hanno successo perché comprendono le emozioni dei clienti e offrono loro qualcosa a cui non possono resistere. Lo fanno costruendo relazioni solide e comprendendo veramente ciò che il cliente desidera.

Ora, immagina di fare una ricerca così dettagliata per l'intera pipeline commerciale. Sembra difficile? È qui che entra in gioco il software di gestione della pipeline.

Questi potenti strumenti consentono ai team commerciali di monitorare le trattative, prevedere i ricavi, automatizzare le attività e ottenere informazioni preziose sulle loro prestazioni di vendita.

In questo blog esploreremo i 17 migliori strumenti di gestione della pipeline commerciale che abbiamo selezionato dopo ricerche e test.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi ClickUp: Ideale per il project management commerciale e le relazioni con i clienti

Pipedrive: Ideale per visualizzare le pipeline commerciali

Keap: Ideale per l'automazione completa delle vendite e del marketing

Freshsales: Ideale per il CRM commerciale e le informazioni basate sull'IA

Salesforce CRM: Ideale per grandi aziende con esigenze complesse

HubSpot: Ideale per l'allineamento tra vendite inbound e marketing

Insightly: Ideale per il project management e l'integrazione CRM

ActiveCampaign: Ideale per l'email marketing e l'automazione commerciale

EngageBay: Ideale per soluzioni commerciali e di marketing all-in-one convenienti

Copper CRM: Ideale per l'integrazione con Google Workspace

Salesmate: Ideale per l'assistenza commerciale basata sull'IA

Capsule: Ideale per un CRM semplice e intuitivo

Chiudi: Ideale per il dialer commerciale e il monitoraggio delle chiamate

Zapier: Ideale per automatizzare i flussi di lavoro tra app

Zendesk Sell: Ideale per l'assistenza clienti e l'integrazione commerciale

Streak: Ideale per l'integrazione con Gmail e Google Workspace

Salesflare: Ideale per un monitoraggio delle vendite semplice e automatizzato

Scegliere il software giusto per la gestione della pipeline di vendita può determinare il successo o il fallimento della tua strategia commerciale. Con così tante opzioni disponibili, è essenziale sapere quali funzionalità/funzioni supportano al meglio le esigenze specifiche del tuo team e il tuo processo di vendita.

Ecco alcuni aspetti chiave da considerare:

Opzioni di personalizzazione: Assicurati che lo strumento per la pipeline commerciale sia personalizzabile in base alle tue esigenze. Dovrebbe consentirti di adattare le fasi della pipeline, i flussi di lavoro e le metriche della pipeline commerciale in modo che corrispondano al tuo specifico processo di vendita

Facilità d'uso: dai la priorità alle piattaforme con un'interfaccia intuitiva e una curva di apprendimento minima, in modo che i tuoi rappresentanti commerciali possano essere subito operativi

Funzionalità di automazione: gli strumenti di automazione delle vendite consentono di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza gestendo attività ripetitive come email di follow-up, lead scoring, inserimento dati e altre attività commerciali

Capacità di integrazione: Assicurati che lo strumento si integri perfettamente con il tuo flusso di lavoro CRM esistente. Ciò include strumenti di gestione delle relazioni con i clienti, strumenti di automazione del marketing e piattaforme di comunicazione

Reportistica e analisi: Scegli uno strumento con una solida intelligence commerciale per monitorare le metriche chiave, identificare i colli di bottiglia, prevedere i ricavi e valutare le prestazioni del tuo team commerciale

Supporto clienti: Cerca strumenti di gestione della pipeline commerciale con recensioni positive e funzionalità di supporto efficaci per risolvere rapidamente i problemi e rispondere alle domande

➡️ Per saperne di più: Una giornata tipo di un responsabile commerciale: mansioni, sfide e risorse per un esito positivo

Gestire in modo efficiente la pipeline commerciale è fondamentale per chiudere più contratti. Gli strumenti giusti possono aiutarti a monitorare lo stato di avanzamento, individuare i colli di bottiglia e garantire che tutto funzioni senza intoppi.

Abbiamo selezionato un elenco dei 17 migliori strumenti di gestione della pipeline commerciale per ottimizzare la tua pipeline commerciale e migliorare la produttività delle vendite.

1. ClickUp (Ideale per il project management commerciale e le relazioni con i clienti)

ClickUp è una potente piattaforma per la gestione dei progetti e della produttività che può rivoluzionare la gestione dell'intero ciclo commerciale.

Centralizza le attività commerciali, consentendoti di gestire i lead, creare flussi di lavoro, ottenere informazioni dettagliate e prevedere i ricavi, il tutto in un unico strumento.

Con ClickUp, riunisci tutto in un unico posto: dal monitoraggio dei lead all'onboarding dei clienti e alla collaborazione sulle trattative

ClickUp per i team commerciali semplifica la gestione dei tuoi progetti di vendita. Ti aiuta a visualizzare la tua pipeline e a monitorare l'attività degli account in tempo reale, così sei sempre aggiornato. Inoltre, con flussi di lavoro personalizzabili, gestisci tutto, dai lead alle vendite chiuse, il tutto mentre coltivi solide relazioni con i clienti.

Gestisci l'intero funnel di vendita, i processi e i team utilizzando la piattaforma ClickUp Sales

Immagina di dover gestire contemporaneamente più trattative e interazioni con i clienti: sarebbe caotico, vero? È qui che entra in gioco ClickUp CRM, che semplifica la gestione dei tuoi progetti commerciali e delle relazioni con i clienti!

Consente al tuo team commerciale di gestire più account e monitorare da vicino le trattative, gestendo tutte le interazioni con i clienti e i dati di vendita in un unico strumento. Mantiene tutto sotto controllo, dall'alimentazione dei lead alla chiusura delle trattative, rafforzando le relazioni e aumentando la produttività in ogni passaggio.

Ciò che rende ClickUp altamente efficace è la sua vasta libreria di modelli adatti a ogni attività del funnel di vendita. Ad esempio, il modello ClickUp Sales Pipeline fornisce un framework pronto all'uso per gestire e ottimizzare ogni fase della pipeline.

Questo modello semplifica i processi di vendita, garantendo che i tuoi team commerciali possano concentrarsi su ciò che conta di più: chiudere le trattative e costruire relazioni durature con i clienti. Inoltre, prendi in considerazione il modello di piano di vendita di ClickUp per creare un piano orientato ai risultati con obiettivi SMART, strategie più rapide e informazioni organizzate in un unico posto facilmente accessibile.

Un'altra opzione è il modello CRM di ClickUp, che aiuta a gestire l'intero ciclo del cliente. Consente di massimizzare le relazioni con i clienti monitorando i lead, organizzando i contatti in un unico database e assegnando priorità alle attività in base alla fase commerciale.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza i flussi di lavoro e le dashboard CRM in base al tuo processo commerciale unico

Assegna attività, gestisci le dipendenze e monitora facilmente lo stato delle tue attività commerciali utilizzando le attività di ClickUp per gestire l'intera performance commerciale

Ottieni informazioni preziose sulle prestazioni commerciali con ClickUp Portfolio , che fornisce dettagli granulari su ogni cliente e ogni trattativa nella tua pipeline commerciale

Integra ClickUp con altre app e piattaforme come software CRM, software per pipeline o strumenti di videoconferenza leader come Google Meet e Slack per migliorare la produttività commerciale

Automatizza attività ripetitive come l'inserimento manuale dei dati e le sequenze di email utilizzando le automazioni di ClickUp per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Limiti di ClickUp

Le opzioni di personalizzazione avanzate e le molteplici funzionalità potrebbero richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi utenti

L'esperienza dell'app mobile può essere meno intuitiva rispetto alla versione desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa dice Barnie Pretorius, amministratore di dominio di Jasper Consulting, su ClickUp:

Credo che sia utile in qualsiasi situazione in cui sia necessario ordinare e monitorare i dati, dai rappresentanti commerciali ai team di gestione: tutti possono trarre vantaggio dall'utilizzo di ClickUp.

Credo che sia utile in qualsiasi situazione in cui sia necessario ordinare e monitorare i dati, dai rappresentanti commerciali ai team di gestione, tutti possono trovare vantaggi nell'utilizzo di ClickUp.

💡 Suggerimento: Vuoi assumere il controllo del tuo processo commerciale? Prova il modello di monitoraggio delle vendite di ClickUp. Monitora le prestazioni individuali e del team in tempo reale

Prendi decisioni basate sui dati per ottimizzare la tua pipeline

Scopri dove è più efficace il lavoro richiesto al reparto commerciale

2. Pipedrive (ideale per visualizzare le pipeline commerciali)

via Pipedrive

Pipedrive è uno strumento CRM intuitivo che aiuta i team commerciali a gestire le pipeline senza sforzo.

Vuoi chiudere più contratti? Con la sua interfaccia intuitiva drag-and-drop, puoi creare rapidamente una pipeline visiva, monitorare lo stato, spostare i contratti attraverso ogni fase e iniziare a chiudere i contratti.

Oltre al suo aspetto accattivante, include funzionalità/funzioni quali la gestione dei contatti, l'integrazione delle email e la previsione delle vendite per supportare l'intero ciclo di vendita. Inoltre, poiché Pipedrive dispone di un'app mobile, il tuo team commerciale potrà accedervi ovunque si trovi.

Migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Visualizza la tua pipeline commerciale con un'interfaccia drag-and-drop chiara e intuitiva

Assegna priorità alle trattative concentrandoti sulle migliori opportunità, supportato da previsioni commerciali accurate e dalla gestione della pipeline

Automatizza le attività ripetitive come l'inserimento dei dati e le sequenze di email per risparmiare tempo e aumentare la produttività

Limiti di Pipedrive

Sebbene visivamente accattivante, l'interfaccia non è personalizzabile, il che ne limita l'uso per funnel di vendita complessi

L'automazione del flusso di lavoro con IA è disponibile solo nei piani Professional, Power o Enterprise di livello superiore

Prezzi Pipedrive

Essenziale : 24 $ al mese

Avanzato : 49 $ al mese

Professional: 69 $/mese

Potenza : 79 $/mese

Azienda: 129 $/mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Il miglior CRM che abbia mai usato, lo consiglio sempre. La maggior parte dei CRM sono creati e gestiti da tecnici con una comprensione limitata delle vendite. Quello che mi piace di Pipedrive è che è stato chiaramente creato da venditori e sviluppato da tecnici in base alle loro esigenze.

Il miglior CRM che abbia mai usato, lo consiglio sempre. La maggior parte dei CRM sono creati e gestiti da tecnici con una comprensione limitata delle vendite. Quello che mi piace di Pipedrive è che è stato chiaramente creato da venditori e sviluppato da tecnici in base alle loro esigenze.

💡 Suggerimento bonus: Scegli un software di gestione della pipeline commerciale che ti aiuti a monitorare gli OKR commerciali per ottenere prestazioni ottimali.

3. Keap (Il migliore per l'automazione completa delle vendite e del marketing)

via Keap

Keap (precedentemente Infusionsoft) è il tuo motore di vendita e marketing in un unico pacchetto. Ha tutto ciò di cui le piccole imprese e gli imprenditori hanno bisogno: email marketing, CRM, automazione delle vendite e strumenti per la creazione di landing page, senza costi aggiuntivi, solo risultati!

Una funzionalità/funzione che lo contraddistingue è l'email marketing, che consente di creare campagne personalizzate direttamente dalla piattaforma. Keap si integra perfettamente con strumenti come Zapier, QuickBooks e Mailchimp, perfetto per le aziende che desiderano allineare il marketing e le vendite su un'unica piattaforma.

Migliori funzionalità/funzioni di Keap

Automatizza con facilità le campagne di email marketing, i funnel di vendita e le sequenze di follow-up

Gestisci i contatti, monitora le interazioni e segmenta il tuo pubblico in base al comportamento e al livello di coinvolgimento

Crea pagine di destinazione e moduli personalizzati per acquisire lead e ampliare la tua lista di email

Pianifica appuntamenti e gestisci il tuo calendario in modo semplice all'interno della piattaforma

Limiti di Keap

Sebbene le sue funzionalità siano complete, alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia un po' disordinata e difficile da navigare

Il prezzo può diventare relativamente elevato per i team più grandi, con l'aumentare del numero di contatti e utenti

Prezzi Keap

299 $/mese (fino a 2 utenti, 1500 contatti)

Valutazioni e recensioni Keap

G2: 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 1.200 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Come sviluppare una strategia commerciale e di marketing (+ esempi)

4. Freshsales (ideale per CRM commerciale e approfondimenti basati sull'IA)

via Freshsales

Freshsales, di Freshworks, è come un assistente commerciale basato sull'IA che semplifica la gestione dei lead, il coinvolgimento dei clienti e il monitoraggio delle trattative. Semplifica la pipeline in modo che tu possa concentrarti sull'obiettivo reale: chiudere le trattative!

Freddy AI, l'assistente IA di Freshsales, aiuta i rappresentanti commerciali a valutare i lead, individuare le tendenze e dare priorità alle attività per una maggiore efficienza. Inoltre, con strumenti integrati per telefono, email e chat, Freshsales ti offre una visualizzazione completa della tua pipeline di vendita.

Migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Utilizza le informazioni basate sull'IA per prevedere le probabilità di chiusura delle trattative e identificare i lead di alto valore

Automatizza le attività ripetitive come le sequenze di email, la pianificazione degli appuntamenti e l'inserimento dei dati con le funzionalità/funzioni di automazione commerciale

Ottieni visibilità in tempo reale sulle attività commerciali e sullo stato della pipeline con dashboard personalizzabili

Limiti di Freshsales

Le funzionalità/funzioni IA sono potenti, ma la loro accuratezza dipende dalla qualità e dalla quantità dei dati disponibili

Alcune funzionalità avanzate, come la reportistica personalizzata e le integrazioni complesse, potrebbero richiedere una curva di apprendimento più ripida

Prezzi Freshsales

Crescita : 9 $ al mese per utente

Pro : 39 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Freshsales

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Un utente G2 afferma:

FreshSales offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo ideale per le piccole imprese o le aziende che desiderano un CRM efficace senza spendere troppo. È uno strumento molto intuitivo con funzionalità (come l'email marketing) che semplificano la gestione aziendale.

FreshSales offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo ideale per le piccole imprese o le aziende che desiderano un CRM efficace senza spendere troppo. È uno strumento molto intuitivo con funzionalità (come l'email marketing) che semplificano la gestione aziendale.

💡 Suggerimento: Ti interessa automatizzare le attività ripetitive nel settore commerciale? Consulta la nostra guida su come utilizzare l'IA nelle vendite per perfezionare la gestione della pipeline commerciale

5. Salesforce CRM (Ideale per grandi aziende con esigenze complesse)

tramite Salesforce

Salesforce è lo strumento CRM per la pipeline di vendita leader a livello mondiale, che offre funzionalità/funzioni potenti per aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, dà il meglio di sé nelle grandi aziende con esigenze complesse che desiderano automatizzare i propri processi commerciali e operativi.

Le sue potenti opzioni di personalizzazione e integrazione lo rendono ideale per i rappresentanti commerciali che desiderano semplificare il CRM e le pipeline di vendita in un'unica piattaforma. Inoltre, la piattaforma basata su cloud di Salesforce garantisce l'accessibilità dei dati da qualsiasi dispositivo, rendendola ideale per i team commerciali globali.

Migliori funzionalità/funzioni di Salesforce CRM

Personalizza la piattaforma in base alle tue esigenze aziendali uniche con un ampio intervallo di configurazioni e integrazioni

Ottieni una visualizzazione a 360 gradi dei tuoi clienti con una vasta gamma di dati e approfondimenti

Automatizza i processi commerciali, le campagne di marketing e le interazioni con il servizio clienti

Utilizza funzionalità/funzioni basate sull'IA come Einstein AI per prevedere il comportamento dei clienti e migliorare i risultati commerciali

Limiti di Salesforce CRM

L'abbondanza di funzionalità/funzioni potrebbe richiedere una formazione specializzata per essere sfruttata appieno

La complessità della piattaforma potrebbe essere eccessiva per le aziende più piccole che necessitano di un CRM semplice

Prezzi di Salesforce CRM

Enterprise: 165 $/mese per utente

Unlimited : 330 $/mese per utente

Einstein 1 Sales: 500 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce CRM

G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

6. HubSpot (Ideale per l'allineamento tra vendite inbound e marketing)

tramite Hubspot CRM

Hubspot è un altro ottimo software per la gestione della pipeline di vendita che consente di gestire il marketing e il project management commerciale end-to-end. Questo strumento ampiamente utilizzato include un CRM gratuito noto per la sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità di inbound marketing.

HubSpot aiuta i team commerciali a tenere sotto controllo i lead, automatizzare le attività e garantire il corretto funzionamento del funnel di vendita. Inoltre, grazie alle sue potenti funzionalità di analisi, i tuoi rappresentanti commerciali possono ottenere informazioni chiare sulla pipeline e sulle prestazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Allinea il lavoro richiesto dai reparti commerciali e di marketing con una piattaforma unificata e dati condivisi

Coinvolgi i lead con campagne email personalizzate, flussi di lavoro automatizzati e chat live

Utilizza innumerevoli modelli di pipeline di vendita per ottimizzare e automatizzare la gestione della tua pipeline di vendita

Chiudi le trattative in modo più efficace con strumenti commerciali quali gestione dei contatti, monitoraggio delle trattative e reportistica

Limiti di HubSpot

Il CRM gratuito non dispone di automazione del flusso di lavoro, quindi ogni interazione con il cliente richiede l'inserimento manuale dei dati

La maggior parte delle funzionalità/funzioni chiave si concentrano sull'inbound marketing, che potrebbe non essere adatto alle organizzazioni con una strategia commerciale diversa

Prezzi HubSpot

Per singoli individui e piccoli team:

Strumenti gratuiti

Sales Hub Starter: 20 $ al mese per postazione

Piattaforma per clienti principianti: 20 $ al mese per postazione

Sales Hub Professional: 100 $/mese per postazione

Per aziende e grandi imprese:

Sales Hub Professional : 100 $/mese per postazione

Sales Hub Enterprise: 150 $/mese per postazione

Valutazioni e recensioni HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Un ottimo strumento per la gestione dei lead e della pipeline. Siamo in grado di visualizzare in modo molto chiaro l'intera pipeline dei clienti, il che aiuta a gestire facilmente i rapporti con i clienti grazie all'aiuto di email e sequenze automatizzate.

Un ottimo strumento per la gestione dei lead e della pipeline. Siamo in grado di visualizzare in modo molto chiaro l'intera pipeline dei clienti, facilitando la gestione dei rapporti con i clienti grazie all'aiuto di email e sequenze automatizzate.

➡️ Per saperne di più: 10 modelli gratuiti di piani commerciali in Word, Excel e ClickUp

7. Insightly (Ideale per il project management e l'integrazione CRM)

via Insightly

Insightly è un CRM per la pipeline commerciale che va oltre la tradizionale gestione dei contatti. Integra perfettamente le vendite con il project management, rendendolo ideale per le aziende che necessitano di uno stretto coordinamento tra i team commerciali, di marketing, tecnici e di progetto.

È economico e semplicissimo da usare, motivo per cui tante aziende in crescita lo scelgono per incrementare le vendite senza alcuna difficoltà.

Migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Integra le funzionalità CRM, di gestione della pipeline commerciale e di project management in un'unica piattaforma

Tieni traccia delle trattative, gestisci i progetti e collabora con i rappresentanti commerciali senza soluzione di continuità

Ottieni una visualizzazione a 360 gradi delle interazioni con i clienti e dello stato dei progetti

Limiti di Insightly

Sebbene offra funzionalità di project management, non sono efficienti come strumenti quali ClickUp, Asana o Jira

Lo strumento completo per la gestione della pipeline commerciale può essere costoso per i team più piccoli

Prezzi Insightly

In più: 99 $/mese (per 2.000 potenziali clienti)

Professional : 499 $/mese (per 2.000 potenziali clienti)

Enterprise: 999 $/mese (per 2.000 potenziali clienti)

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 600 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Reportistica CRM: come creare report CRM per il tuo team commerciale

8. ActiveCampaign (Ideale per l'email marketing e l'automazione commerciale)

tramite ActiveCampaign

Cerchi strumenti di gestione della pipeline commerciale per potenziare l'automazione e allinearti meglio al marketing? Prova ActiveCampaign, che integra funzionalità di automazione del marketing e CRM.

La parte migliore? Le funzionalità di gestione delle campagne ti consentono di inviare messaggi personalizzati e automatizzati ai tuoi contatti, risparmiando tempo e mantenendo un approccio personale. In questo modo, puoi gestire la tua pipeline di vendita per la generazione di lead, il monitoraggio delle trattative e molto altro ancora.

Funzionalità/funzioni migliori di ActiveCampaign

Crea sofisticate campagne di email marketing con funzionalità avanzate di segmentazione e automazione

Automatizza i flussi di lavoro commerciali, inclusi il lead scoring, il lead nurturing e le sequenze di follow-up

Ottieni informazioni approfondite sul comportamento dei clienti con analisi e reportistica dettagliate

Limiti di ActiveCampaign

Il prezzo dipende dal numero di contatti, il che lo rende costoso per le organizzazioni con grandi quantità di dati sui clienti

Le funzionalità/funzioni CRM sono funzionali ma potrebbero non avere la profondità di un software CRM dedicato

Prezzi di ActiveCampaign

Starter : 15 $/mese (fino a 1000 contatti)

Plus : 49 $/mese (per un massimo di 1000 contatti)

Pro : 79 $/mese (fino a 1000 contatti)

Enterprise: 145 $/mese (fino a 1000 contatti)

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

9. EngageBay (Il migliore per soluzioni commerciali e di marketing all-in-one convenienti)

via EngageBay

EngageBay è una piattaforma di vendita e marketing all-in-one conveniente che offre un vasto intervallo di strumenti a un prezzo competitivo. Include email marketing, CRM, automazione delle vendite e strumenti per la creazione di siti web e landing page.

Questo approccio all-in-one è ideale per software di gestione della pipeline, software di generazione di lead o soluzioni di gestione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di EngageBay

Combina email marketing, software CRM, automazione commerciale e costruttore di siti web in un'unica piattaforma conveniente

Gestisci i contatti, monitora le trattative e ottieni informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti con funzionalità/funzioni avanzate come il lead scoring

Crea pagine di destinazione e moduli personalizzati per acquisire lead e far crescere la tua pipeline commerciale

Limiti di EngageBay

La piattaforma potrebbe non disporre delle funzionalità/funzioni degli strumenti CRM e di automazione del marketing più consolidati

Sebbene siano convenienti, le funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore, rendendoli costosi

Prezzi EngageBay

Free

Base : 12,99 $ al mese per utente

Crescita : 49,99 $/mese per utente

Pro: 79,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di EngageBay

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

💡 Suggerimento: Vuoi aumentare le prestazioni commerciali? Utilizza contenuti mirati che informino i clienti sulla tua offerta esclusiva. Ecco una guida dettagliata sulla creazione di contenuti per il sales enablement.

10. Copper CRM (ideale per l'integrazione con Google Workspace)

tramite Copper CRM

Copper CRM è uno strumento di gestione della pipeline commerciale semplice e intuitivo, progettato specificamente per gli utenti di Google Workspace. Si sincronizza facilmente con Gmail, Google Calendar e altre app Google, semplificando la gestione dei lead, il monitoraggio delle trattative e il lavoro di squadra.

L'interfaccia semplice e intuitiva di Copper lo rende perfetto per i team commerciali che preferiscono un approccio minimalista. Offre inoltre funzionalità/funzioni quali la gestione dei contatti, il monitoraggio delle trattative e il monitoraggio delle email per gestire in modo efficiente la pipeline di vendita.

Migliori funzionalità/funzioni di Copper CRM

Integrazione perfetta con Gmail, Google Calendar e altre app di Google Workspace

Gestisci le trattative e più pipeline di vendita con funzionalità/funzioni chiave per registrare chiamate ed email in un ambiente Google familiare

Tieni traccia delle prestazioni commerciali con report personalizzabili, previsioni di vendita e dashboard

Limiti di Copper CRM

Poiché è progettato principalmente per gli utenti di Google Workspace, potrebbe limitare il suo appeal per le aziende che utilizzano altre piattaforme

L'app mobile non è ricca di funzionalità come la versione desktop

Prezzi di Copper CRM

Starter : 12 $ al mese per postazione

Base : 29 $/mese per postazione

Professional : 69 $/mese per postazione

Business: 134 $/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Copper CRM

G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

11. Salesmate (Il migliore per l'assistenza commerciale basata sull'IA)

via Salesmate

Salesmate è uno degli strumenti di gestione della pipeline di vendita che utilizza l'IA per fornire ai team commerciali informazioni e assistenza preziose. Prevede i risultati delle trattative, suggerisce i passaggi successivi e redige persino email personalizzate.

Queste funzionalità/funzioni automatizzate supportano i rappresentanti commerciali in ogni passaggio, aiutando i team a semplificare i flussi di lavoro e a concentrarsi sulla creazione di relazioni con i clienti.

Migliori funzionalità/funzioni di Salesmate

Utilizza le informazioni basate sull'IA per aiutare i responsabili commerciali a prevedere i risultati delle trattative e consigliare i passaggi migliori per chiudere più contratti

Automatizza i flussi di lavoro commerciali, comprese le sequenze di email, la pianificazione degli appuntamenti e la pubblicazione sui social media

Ottieni visibilità in tempo reale sulle attività commerciali e sullo stato della pipeline con dashboard personalizzabili

Limiti di Salesmate

La piattaforma potrebbe non essere adatta alle grandi aziende con esigenze complesse e più pipeline commerciali personalizzate

Alcune funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere l'aggiornamento a un piano più costoso

Prezzi di Salesmate

Base: 29 $ al mese per utente

Pro : 49 $ al mese per utente

Business : 79 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesmate

G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

Un utente G2 afferma:

La piattaforma di Salesmate è aperta e flessibile e offre tutte le API e le integrazioni Zapier necessarie. Non potrei elogiare abbastanza questo prodotto! La disponibilità a formare gli utenti è un altro enorme vantaggio. Nel complesso, Salesmate ha superato le mie aspettative e lo consiglio vivamente a chiunque abbia bisogno di una soluzione CRM robusta.

La piattaforma di Salesmate è aperta e flessibile, con tutte le API e le integrazioni Zapier necessarie. Non potrei lodare abbastanza questo prodotto! La disponibilità a formare gli utenti è un altro enorme vantaggio. Nel complesso, Salesmate ha superato le mie aspettative e lo consiglio vivamente a chiunque abbia bisogno di una soluzione CRM robusta.

12. Capsule (Ideale per un CRM semplice e intuitivo)

via Capsule

Capsule è un software leggero ma efficace progettato per le piccole imprese che desiderano semplificare il proprio processo commerciale.

La sua interfaccia intuitiva e il design minimalista lo rendono facile da imparare e da usare, anche per chi ha un'esperienza tecnica limitata. Inoltre, le funzionalità/funzioni principali di Capsule, come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle trattative e la reportistica di base, lo rendono adatto alle aziende con pipeline di vendita più semplici.

Principali funzionalità/funzioni di Capsule

Gestisci i contatti, monitora le trattative e registra le interazioni con i clienti

Crea semplici pipeline commerciali e monitora le trattative man mano che avanzano nel processo di vendita

Collabora con i membri del team condividendo contatti e note sulle trattative

Limiti della versione Capsule

Scalabilità limitata per aziende di grandi dimensioni con esigenze complesse

Le funzionalità/funzioni di reportistica di base non sono ideali per le organizzazioni che hanno bisogno di monitorare metriche chiave o ottenere informazioni complete sulle vendite

Prezzo capsula

Starter : 18 $ al mese per utente

Crescita : 36 $ al mese per utente

Avanzato : 54 $ al mese per utente

Ultimate: 72 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni Capsule

G2: 4,7/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Un utente G2 afferma:

È così facile da usare che lo adoriamo. Ci sono voluti pochi minuti per configurarlo, lo uso tutti i giorni e mi piacciono le funzionalità relative ai progetti e alla pipeline. Consiglio vivamente questo prodotto alle start-up e alle aziende in fase di espansione. Il livello di personalizzazione, la funzionalità di ricerca, i promemoria ecc. sono tutti molto intuitivi.

È così facile da usare che lo adoriamo. Ci sono voluti pochi minuti per configurarlo, lo uso tutti i giorni e mi piacciono le funzionalità/funzioni relative ai progetti e alla pipeline. Consiglio vivamente questo prodotto alle start-up e alle aziende in fase di espansione. Il livello di personalizzazione, la funzionalità di ricerca, i promemoria ecc. sono tutti molto intuitivi.

13. Close (ideale per il dialer commerciale e il monitoraggio delle chiamate)

via Chiudi

Close è uno dei più popolari strumenti di gestione della pipeline di vendita progettato specificamente per i team commerciali che fanno ampio uso delle telefonate. Offre un potente dialer commerciale, monitoraggio delle chiamate e funzionalità di registrazione vocale, che lo rendono una soluzione ideale per i team di vendita outbound.

La parte migliore? Si integra con altri strumenti commerciali e fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni del team, aiutando i rappresentanti commerciali a gestire la pipeline in modo più efficace.

Chiudi le migliori funzionalità/funzioni

Effettua e ricevi chiamate direttamente dal CRM utilizzando il dialer integrato

Tieni traccia della cronologia delle chiamate, registra le chiamate per riferimento futuro e analizza le prestazioni delle chiamate

Automatizza le chiamate in uscita con le funzionalità/funzioni del power dialer

Limiti chiusi

Prezzo più elevato rispetto ad altri strumenti di gestione della pipeline commerciale con funzionalità/funzioni simili

La piattaforma potrebbe non essere ideale per le aziende che fanno ampio uso di email o inbound marketing

Prezzi chiusi

Base: 29 $/mese per postazione

Startup : 59 $/mese per postazione

Professional : 109 $/mese per postazione

Enterprise: 149 $/mese per postazione

Personalizzato: Prezzi personalizzati (per più di 10 rappresentanti commerciali)

Chiudi valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 160 recensioni)

14. Zapier (Il migliore per automatizzare i flussi di lavoro tra app)

tramite Zapier

Zapier non è il tipico CRM, ma è ottimo per automatizzare i flussi di lavoro e integrare le app. Vuoi connetterti a Gmail, Slack o ClickUp? Zapier ha ciò che fa per te! Elimina le attività manuali per semplificare i tuoi processi commerciali.

La piattaforma si distingue per la sua vasta libreria di integrazioni di app (oltre 5.000). Che tu voglia registrare automaticamente le email nel tuo CRM (Zapier Tables) o sincronizzare le attività tra i diversi strumenti di project management, Zapier ha tutte le soluzioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Connetti il tuo CRM a centinaia di altre app, tra cui piattaforme di email marketing, strumenti di project management e piattaforme di social media

Automatizza più attività nella tua pipeline commerciale, come la creazione di contatti, l'aggiornamento delle trattative e l'invio di notifiche

Migliora il flusso di dati tra diverse app, eliminando l'inserimento manuale dei dati e riducendo gli errori

Limiti di Zapier

Sebbene potente, Zapier può avere una curva di apprendimento ripida per gli utenti che non hanno familiarità con i concetti di automazione

Non si tratta di un software di gestione della pipeline, quindi non è l'ideale per le organizzazioni con un processo commerciale semplice

Prezzi Zapier

Free

Professional : a partire da 29,99 $ al mese

Team : a partire da 103,50 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.900 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Zapier è in costante miglioramento e aggiunge continuamente nuove funzionalità. Rispetto a Make, Afterpieces e Microsoft Flow, Zapier è solitamente più facile da configurare e offre più integrazioni. È uno dei migliori servizi di automazione disponibili.

Zapier è in costante miglioramento e aggiunge continuamente nuove funzionalità. Rispetto a Make, Afterpieces e Microsoft Flow, Zapier è solitamente più facile da configurare e offre più integrazioni. È uno dei migliori servizi di automazione disponibili.

15. Zendesk Sell (Ideale per il supporto clienti e l'integrazione commerciale)

tramite Zendesk Sell

Zendesk Sell è un potente strumento commerciale che aiuta i team ad aumentare la produttività, gestire i lead e mantenere efficienti i processi. Con il monitoraggio dei lead, la gestione della pipeline e l'analisi in tempo reale, lavorare in modo più intelligente, non più duro, è alla portata di tutti!

Questo software per la pipeline di vendita si integra perfettamente con gli strumenti di assistenza clienti di Zendesk, offrendoti un'unica soluzione per le vendite e l'assistenza. È l'ideale per i team che desiderano unificare vendite e assistenza.

Migliori funzionalità/funzioni di Zendesk Sell

Integra perfettamente la piattaforma di supporto clienti Zendesk per una visione unificata dei clienti

Gestisci i contatti, monitora le trattative e registra le interazioni con i clienti all'interno di un'unica piattaforma

Automatizza le attività commerciali, come l'inserimento dei dati e le sequenze di email

Limiti di Zendesk Sell

La piattaforma potrebbe non essere ideale per le aziende che non utilizzano gli strumenti di supporto clienti di Zendesk

L'integrazione con Zendesk è ottima, ma le funzionalità/funzioni di base potrebbero non essere così solide come quelle di uno strumento dedicato alla pipeline commerciale

Prezzi di Zendesk Sell

Sell Team : 19 $ al mese per agente

Sell Growth : 55 $ al mese per agente

Sell Professional: 115 $ al mese per agente

Valutazioni e recensioni di Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

💡 Suggerimento: prima di implementare uno strumento di gestione della pipeline, mappa il percorso dei tuoi clienti per identificare le funzionalità/funzioni chiave necessarie per gestire le trattative e le diverse fasi. Questo ti aiuterà a restringere le opzioni.

16. Streak (ideale per l'integrazione con Gmail e Google Workspace)

via Streak

Streak è un CRM leggero integrato direttamente in Gmail. È perfetto per i team commerciali che dipendono principalmente dalla comunicazione via email. Il software CRM consente agli utenti di monitorare i lead, gestire le pipeline e automatizzare i flussi di lavoro delle email senza uscire dalla finestra In arrivo.

L'integrazione tra Gmail e Google Workspace lo rende perfetto per i piccoli team e gli imprenditori individuali che desiderano automatizzare le email e ottimizzare la propria pipeline di vendita.

Migliori funzionalità/funzioni di Streak

Gestisci i contatti, monitora le trattative e registra le interazioni direttamente dalla finestra In arrivo di Gmail

Tieni traccia delle email aperte e dei clic per ottenere informazioni dettagliate sul coinvolgimento dei clienti

Collabora con i membri del team condividendo le pipeline e accedendo alle informazioni di contatto condivise

Limiti di Streak

Scalabilità limitata per team o aziende di grandi dimensioni

Essendo integrato in Gmail, le funzionalità di Streak sono limitate dai vincoli dell'interfaccia di Gmail

Prezzi Streak

Pro : 59 $ al mese per utente

Pro+ : 89 $ al mese per utente

Enterprise: 159 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni Streak

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 450 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Ottimo strumento CRM per liberi professionisti e piccole imprese. Adoro creare una pipeline per le mie vendite ed è facile creare snippet per precompilare modelli di email per diversi tipi di lead e lead in diverse fasi. Streak mi fa letteralmente risparmiare 2-3 ore alla settimana e la sua integrazione diretta in Gmail lo rende molto facile da usare. Mi piace anche la possibilità di esportare la mia pipeline in modo da poter eseguire analisi sulle mie prestazioni.

Ottimo strumento CRM per liberi professionisti e piccole imprese. Adoro creare una pipeline per le mie vendite ed è facile creare snippet per precompilare modelli di email per diversi tipi di lead e lead in diverse fasi. Streak mi fa risparmiare letteralmente 2-3 ore alla settimana e la sua integrazione diretta in Gmail lo rende molto facile da usare. Mi piace anche la possibilità di esportare la mia pipeline in modo da poter eseguire analisi sulle mie prestazioni.

17. Salesflare (Ideale per un monitoraggio delle vendite semplice e automatizzato)

via Salesflare

L'ultimo software di gestione della pipeline commerciale dell'elenco è Salesflare. Si tratta di uno strumento semplice e automatizzato che monitora le attività e ti aiuta a chiudere più contratti, oltre a raccogliere le interazioni con i clienti da email, telefono e calendario per una visione a 360 gradi.

Il vero vantaggio? Le funzionalità/funzioni basate sull'IA ti aiutano a dare priorità ai lead, a prevedere la chiusura delle trattative e a consigliare i passaggi successivi migliori.

Migliori funzionalità/funzioni di Salesflare

Assegna priorità ai lead e identifica le opportunità di alto valore con informazioni basate sull'IA

Genera report e dashboard automatizzati per monitorare le prestazioni commerciali

Limiti di Salesflare

Le funzionalità/funzioni IA potrebbero non essere accurate o avanzate come quelle di un sistema CRM di alto livello

Prezzi di Salesflare

Crescita : 29 $ al mese per utente

Pro : 49 $ al mese per utente

Enterprise: 99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesflare

G2: 4,8/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Menzioni speciali Zoho CRM: Unisce marketing, vendite e successo dei clienti in un'unica piattaforma dinamica

Monday. com: Consente alle aziende di tutte le dimensioni di creare pipeline commerciali senza bisogno di uno sviluppatore

Lusha: potenzia il team commerciale con strumenti di arricchimento dei lead, sales intelligence e generazione di lead

Nutshell: Visualizza la pipeline commerciale per monitorare le trattative e spostarle attraverso le varie fasi per un monitoraggio più semplice

Padroneggia la tua pipeline commerciale con ClickUp

Abbiamo esaminato 17 strumenti di gestione della pipeline commerciale, ciascuno con i propri vantaggi e peculiarità. Considerando le tue esigenze e il tuo budget, scegli quello più adatto a te e guarda la tua pipeline (e le tue vendite) decollare!

Tuttavia, nota che ClickUp è una piattaforma all-in-one che combina tutto ciò di cui hai bisogno in un software per la pipeline di vendita con funzionalità aggiuntive per la produttività. Con questo software CRM, puoi automatizzare le attività, gestire i lead, impostare flussi di lavoro e ottenere tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica area di lavoro ordinata.

Sei pronto a trasformare la tua pipeline commerciale? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prendi il controllo del lavoro richiesto dal tuo reparto commerciale.