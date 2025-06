Come creare un piano di project management BIM?

I disegni tradizionali e gli strumenti CAD (Computer-Aided Design) possono essere utili quando si lavora su piani e progetti di costruzione. Tuttavia, spesso presentano delle difficoltà.

Apportare modifiche in tempo reale può essere lento e soggetto a errori. Inoltre, integrare discipline diverse può essere complicato e creare immagini significative è altrettanto difficile.

Il risultato? Accesso e comunicazione limitati, silos di dati, scarsa individuazione delle interferenze progettuali e spreco di risorse.

Ora, immaginate di poter creare immagini 3D realistiche e prendere decisioni più intelligenti in ogni fase del processo. È qui che entra in gioco il BIM (Building Information Modeling).

In questo post esploreremo il project management BIM, i suoi componenti chiave e i vantaggi, e vedremo come implementarlo per garantire il successo dei progetti di costruzione.

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi Il BIM project management è il processo di pianificazione, coordinamento e supervisione dell'uso del Building Information Modeling per migliorare l'efficienza, la collaborazione e i risultati dei progetti

Offre numerosi vantaggi, tra cui un'esecuzione più fluida dei progetti, un miglioramento del rilevamento delle interferenze e della produttività, una riduzione dei costi, una migliore visualizzazione e una collaborazione e comunicazione potenziate

Il BIM centralizza tutti i dati di progetto in modelli 3D intelligenti, semplificando i progetti tra architetti, ingegneri, appaltatori e facility manager durante tutto il ciclo di vita dell'edificio

Utilizza l'ampio elenco di strumenti di ClickUp , tra cui documenti, dashboard, lavagne online, grafici e Brain, per semplificare l'intero processo di implementazione BIM

Che cos'è il BIM Project Management?

Il BIM project management è un approccio alla pianificazione, progettazione, costruzione e gestione di edifici o progetti infrastrutturali che utilizza strumenti e processi digitali.

È tipicamente utilizzato da architetti, ingegneri, produttori, appaltatori e facility manager per lavorare insieme utilizzando modelli 3D intelligenti di un edificio o di una struttura.

Questo modello intelligente cattura le caratteristiche fisiche e funzionali di un edificio, rendendo più facile visualizzare, modificare e perfezionare ogni aspetto prima di iniziare i lavori.

tramite InnovaSystems

Ciò che rende il BIM così potente nella gestione dei progetti di costruzione è la sua capacità di centralizzare tutto in un database condiviso. Hai bisogno di controllare i materiali, eseguire una simulazione o pianificare un programma di manutenzione? È tutto lì, pronto all'uso.

E non si ferma alla costruzione: il BIM supporta l'intero ciclo di vita del progetto, dall'idea iniziale e dalla progettazione fino alle operazioni, alla manutenzione e persino alla demolizione.

👀Lo sapevate? Secondo il rapporto di Allied Market Research, il mercato globale del BIM, con un valore di 7,9 miliardi di dollari nel 2022, dovrebbe crescere fino a 34,2 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale del 16%. Questa rapida crescita è guidata da fattori quali i mandati governativi per il BIM, l'ascesa delle tecnologie digitali nell'edilizia e l'integrazione della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR) con il BIM.

Componenti chiave del BIM Project Management

È giunto il momento di approfondire i componenti chiave che rendono così efficace il BIM project management. Esaminiamo più nel dettaglio ciascuno degli elementi fondamentali:

tramite ResearchGate

🏢 Il modello 3D

Cominciamo con il protagonista assoluto: il modello 3D. A differenza dei disegni 2D tradizionali che riescono a malapena a svolgere il loro compito, questo modello 3D conosce la geometria, i materiali, il layout e le relazioni spaziali

Invece di strizzare gli occhi su un progetto, immagina di entrare in una versione interattiva e percorribile dell'intero progetto. È come sostituire una mappa cartacea con Google Maps: intuitivo, dettagliato e decisamente fantastico.

🧾 Repository dati

Il passo successivo è il repository dei dati. Tutto viene inserito in questo ambiente dati comune, ad esempio:

Progetti

Dimensioni

Specifiche delle attrezzature

Stime dei costi

Garanzia

Parametri di riferimento

Piani di manutenzione

Chiunque nel tuo team può accedere alla libreria digitale dell'edificio in tempo reale e prendere decisioni informate, migliorando la gestione dei dati e il coordinamento del progetto tra i membri del team.

🥽 Simulazione e analisi

Il project management BIM agisce come un problem solver personale per il tuo edificio, eseguendo simulazioni per identificare potenziali problemi prima che si verifichino. Ad esempio, è in grado di rilevare interferenze tra impianti elettrici, idraulici e strutturali ben prima dell'inizio della costruzione.

📆Programmazione e pianificazione

Con la tecnologia 4D BIM, pianificare è un gioco da ragazzi. Questo componente consente di creare una sequenza dettagliata delle fasi di costruzione, con risorse, attività cardine, monitoraggio dello stato di avanzamento e possibilità di apportare modifiche al volo. È possibile individuare potenziali intoppi in anticipo, evitando così di non rispettare le scadenze o di avere sorprese.

💸Gestione dei costi

gli strumenti di project management BIM basati su 5D integrano i dati sui costi nel modello 3D. Immagina di poter suddividere i costi e i budget dei progetti nello stesso posto in cui stai progettando l'edificio. In questo modo avrai una stima accurata dei costi! Il tuo team potrà monitorare le spese, apportare modifiche in tempo reale e prendere decisioni che consentono di mantenere i costi di costruzione entro il budget.

👀Lo sapevate? Secondo il rapporto SmartMarket di Autodesk e Dodge Data & Analytics, il 40-60% delle aziende di tutti i settori utilizza il BIM in più della metà (>50%) dei propri progetti.

🌎 Analisi di sostenibilità 6D

Il componente BIM 6D analizza il consumo energetico, l'impronta di carbonio e verifica persino se i materiali utilizzati sono sostenibili, aiutandoti a costruire edifici efficienti dal punto di vista energetico e più rispettosi dell'ambiente.

🧑‍🏭 Gestione delle strutture 7D

La tecnologia BIM va oltre la fase di costruzione per offrire vantaggi durante tutto il ciclo di vita degli edifici. Questo componente monitora tutto, dai programmi di manutenzione alla gestione delle risorse. Ciò significa meno tempi di inattività, costi operativi inferiori e edifici più performanti più a lungo.

🤝 Integrazione BIM

Ma c'è di più: il project management BIM funziona anche con altri strumenti. Che utilizziate software CRM per l'edilizia, ERP o altri strumenti, connette le piattaforme senza soluzione di continuità e condivide i dati di progetto standardizzati. Niente più silos di dati, niente più "Non riesco ad accedervi!"

➡️ Leggi anche: Il miglior software ERP per le imprese di costruzione

Vantaggi del BIM nel project management

La tecnologia BIM sta rivoluzionando il settore delle costruzioni e sempre più aziende stanno abbandonando i metodi obsoleti per sfruttare i vantaggi offerti da questa tecnologia. Inoltre, con i tempi che cambiano rapidamente, è possibile combinarla con strumenti di IA per l'edilizia per diventare ancora più efficienti.

Scopri come il BIM sta aiutando i team di costruzione a realizzare progetti di esito positivo:

🎯 Maggiore efficienza

Il BIM automatizza molti dei processi di costruzione, aiutandovi a eliminare le incongruenze lungo il percorso. Ciò si traduce in un minor numero di ordini di modifica, una comunicazione più fluida e un project management efficace.

⏳Applicazione in tempo reale: BIM automatizza varie attività di costruzione, tra cui valutazioni quantitative, controlli delle collisioni, aggiornamento dei dati e dei piani di costruzione e creazione di modelli di simulazione, consentendo di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza dei progetti.

⏰ Rilevamento tempestivo delle collisioni

Ogni modello può variare dalle condizioni di costruzione in cantiere all'edificio finale. Tuttavia, il BIM ti aiuta a individuare tempestivamente collisioni ed errori, consentendoti di iniziare i lavori e evitare perdite di tempo e controlli manuali.

⏳Applicazione in tempo reale: Una soluzione avanzata di project management BIM individua i conflitti tra tubi fognari, condotti di ventilazione e cavi elettrici, segnalando i problemi e generando un report in modo da poter adeguare immediatamente i piani.

💸 Aumento del ROI

La tecnologia BIM riunisce tutte le parti interessate su un'unica piattaforma, garantendo la sincronizzazione costante tra progettisti, appaltatori e fornitori. Questo livello di coordinamento riduce i costosi intoppi, accelera il processo decisionale ed elimina gli sprechi.

⏳Applicazione in tempo reale: la tecnologia BIM è in grado di allineare i layout idraulici ed elettrici in un progetto di complesso residenziale. Quando il team idraulico aggiorna i percorsi delle tubazioni, il team elettrico regola immediatamente i piani di cablaggio. Ciò ha evitato costose sovrapposizioni e sprechi di materiale, consentendo di consegnare il progetto più rapidamente e aumentando il ROI grazie a una collaborazione più fluida.

Passaggi per implementare il BIM nel project management

Ora hai una buona conoscenza dei componenti e dei vantaggi. Scopri come integrare perfettamente il BIM nel tuo flusso di lavoro di costruzione ⬇️

1. Comprendere le esigenze e definire obiettivi chiari

Ogni progetto presenta una serie di sfide e obiettivi specifici. Ecco perché il primo passaggio consiste nel dedicare del tempo al proprio team per comprendere l'ambito, i requisiti e lo scopo del progetto. Una volta chiarito questo punto, è possibile impostare obiettivi specifici per ciò che si desidera ottenere con il BIM.

Per iniziare, ecco alcune domande che potete porvi: Quali sfide specifiche, quali ritardi, rilavorazioni o comunicazioni errate, stiamo affrontando nei nostri attuali progetti di costruzione?

Quali processi, come il rilevamento delle interferenze o la pianificazione, devono essere migliorati con l'implementazione del BIM?

Quali risultati misurabili, come la riduzione dei costi o il completamento più rapido dei progetti, definiranno l'esito positivo della nostra implementazione del BIM?

In che modo il BIM ci aiuterà a migliorare il coordinamento tra i team di progettazione, ingegneria e costruzione?

Di quali strumenti e formazione avrà bisogno il nostro team per integrare efficacemente il BIM nei nostri flussi di lavoro?

In definitiva, si tratta di migliorare il lavoro di squadra, prevenire ritardi, ridurre i costi aggiuntivi o perfezionare l'accuratezza della progettazione. Ma qualunque siano i tuoi obiettivi, definirli in anticipo ti consentirà di gettare le basi per un esito positivo.

💡Suggerimento: punta ad almeno un obiettivo legato a metriche chiare, ad esempio "Ridurre le richieste di informazioni del 30% nel primo anno" piuttosto che traguardi vaghi come "migliorare il coordinamento". In questo modo l'esito positivo sarà misurabile e giustificherà l'investimento nel BIM.

Ma allora, come fare tutto questo? Quale soluzione garantisce una transizione fluida al BIM e ne massimizza i vantaggi?

Per iniziare, puoi utilizzare ClickUp Docs per collaborare con i tuoi colleghi e definire l'ambito del progetto, lo scopo, gli obiettivi del client e gli obiettivi desiderati.

Ecco come:

Crea schemi dettagliati dei progetti di costruzione con pagine nidificate, opzioni di stile, segnalibri, tabelle, banner e pulsanti

Modifica il documento in tempo reale insieme ai tuoi colleghi, assegna loro elementi di azione e converti il testo in attività per rimanere allineati

Inserisci una tabella dei contenuti e passa a qualsiasi sezione del tuo documento di project management per l'edilizia

Utilizza i comandi /Slash per aggiungere planimetrie, incorporare modelli BIM o inserire tabelle di monitoraggio dello stato direttamente nella documentazione del tuo progetto di costruzione

Definisci gli obiettivi e lo scopo del progetto utilizzando i documenti ClickUp

📮ClickUp Insight: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed email (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma tu ce l'hai: prova ClickUp!

2. Sviluppa un piano di esecuzione BIM

Una volta arrivato qui, inizia a creare un piano BIM che copra tutto: ruoli, responsabilità, dettagli, sequenze, attività cardine, comunicazione, standard di modellazione e modalità di condivisione dei dati. Questo aiuterà ogni membro del team a conoscere i propri compiti ed evitare lacune nella comunicazione.

Inoltre, chiediti: 👉 Il modello BIM verrà utilizzato attivamente durante le fasi di pianificazione, progettazione e costruzione e in che modo supporterà il processo decisionale in ogni fase? 👉 Quali membri del team o reparti specifici saranno incaricati di progettare, creare e mantenere il modello BIM 3D e quali sono i loro risultati finali? 👉 Qual è la sequenza esatta per completare la fase di progettazione e quali sono le scadenze specifiche per ogni fase successiva del progetto? 👉 Quale livello di dettaglio (LOD) è necessario per il modello BIM per soddisfare gli obiettivi del progetto, come il rilevamento delle interferenze, la stima dei costi o la gestione delle strutture?

Una volta ottenuto un elenco di riferimento, utilizza le lavagne online di ClickUp per ideare, raccogliere idee e coordinare un piano. La parte migliore? Iniziare è semplicissimo:

Crea lavagne online da zero o utilizza una libreria di modelli predefiniti per risparmiare tempo

Utilizza forme e connettori per mappare i ruoli di tutti. Ad esempio, lascia che gli specialisti della progettazione si occupino dei modelli 3D, mentre i responsabili della gestione delle informazioni si concentrano sulla coerenza dei dati

Converti queste forme e questi testi in attività di ClickUp tracciabili con campi personalizzati, dipendenze e tag pertinenti

Fai brainstorming con il tuo team e sviluppa un piano di esecuzione BIM con le lavagne online di ClickUp

➡️ Bonus: Il miglior software di project management per subappaltatori

Ora è il momento di scegliere lo strumento giusto. E, se possiamo dirlo, scegliere quello giusto può essere particolarmente difficile, dato che esistono numerosi software per la gestione del flusso di lavoro nel settore delle costruzioni.

Come sapere se stai scegliendo il BIM giusto per il project management?

Ecco quattro elementi da considerare nella selezione di uno strumento così importante: Facilità d'uso: la piattaforma deve essere intuitiva, in modo da dimezzare i tempi di formazione Requisiti del progetto: valutare l'ambito, il tipo e la complessità del progetto per scegliere lo strumento più adatto alle vostre esigenze Scalabilità: Con l'aumentare del numero di progetti completati con esito positivo e dei dati di costruzione, lo strumento dovrebbe scalare senza compromettere le prestazioni Interoperabilità: Lo strumento deve integrarsi con i sistemi aziendali esistenti e le soluzioni software BIM per connettere i flussi di lavoro ed eliminare i silos di dati

Con tutti questi criteri e molto altro ancora, ClickUp per i team di costruzione si pone come la soluzione definitiva per i team che desiderano pianificare, gestire e monitorare i progetti di costruzione all'interno di un'unica piattaforma.

Pianifica, gestisci e monitora i progetti di costruzione con ClickUp per i team di costruzione

Ecco come puoi utilizzarlo per trasformare l'intero flusso di lavoro di un progetto di costruzione:

Crea il tuo flusso di lavoro ideale: monitora le risorse in un Elenco, pianifica e monitora le attività nel Calendario e tieni d'occhio la sequenza temporale del tuo progetto con un grafico di Gantt. Puoi anche creare liste di controllo dettagliate utilizzando monitora le risorse in un Elenco, pianifica e monitora le attività nel Calendario e tieni d'occhio la sequenza temporale del tuo progetto con un grafico di Gantt. Puoi anche creare liste di controllo dettagliate utilizzando le liste di controllo di ClickUp ed esplorare oltre 15 viste di ClickUp per avere sempre sotto controllo l'intero ciclo di vita del progetto di costruzione

Collabora dall'ufficio al cantiere: Hai bisogno di rivedere il lavoro o aggiornare il team sulle recenti modifiche normative? Usa Hai bisogno di rivedere il lavoro o aggiornare il team sulle recenti modifiche normative? Usa la chat di ClickUp per coinvolgere gli stakeholder del progetto e i membri del team e collegare ogni conversazione ad attività specifiche del progetto. Con il tuo software BIM connesso a ClickUp, la collaborazione diventa un gioco da ragazzi

Chatta senza uscire dalla tua area di lavoro e converti i messaggi in elementi di azione con ClickUp Chat

Integra gli strumenti con la massima priorità: ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni, consentendoti di collegarli ai tuoi CRM, ERP, strumenti di comunicazione e software BIM esistenti. Raccogli le informazioni più importanti sui tuoi edifici in un unico flusso di lavoro semplificato

Integra ClickUp con i CRM, gli ERP e gli strumenti BIM esistenti per semplificare le operazioni

💡Suggerimento: Sebbene l'utilizzo delle piattaforme giuste sia imprescindibile, alcuni modelli rendono il lavoro ancora più semplice. Prova i modelli gratuiti per la gestione delle costruzioni con stati e campi personalizzati predefiniti per gestire le operazioni di costruzione in un unico posto e sapere cosa sta succedendo.

4. Implementa flussi di lavoro BIM

Entriamo nel dettaglio dell'implementazione del processo BIM nel project management. Per prima cosa, i project manager dovrebbero iniziare valutando i flussi di lavoro attuali. Questo aiuta a identificare dove il BIM può semplificare le operazioni e rendere più efficiente la pianificazione dei progetti.

Quindi, avvia un progetto pilota. L'idea è quella di evitare di passare subito a un'adozione su larga scala e di sovraccaricare il tuo team. Scegli un progetto piccolo e semplice che si adatti al tuo carico di lavoro abituale.

Ciò consentirà al tuo team di esplorare la piattaforma, acquisire familiarità con i flussi di lavoro e affrontare eventuali sfide in un ambiente controllato prima di implementarla in tutti i progetti.

💡Suggerimento: inizia con solo 2-3 funzionalità/funzioni BIM nel tuo progetto pilota, anziché con la suite completa. Concentrati innanzitutto sulle funzioni di grande impatto e facili da apprendere, come la visualizzazione 3D e il rilevamento delle interferenze di base.

5. Monitoraggio e miglioramento continuo

L'implementazione del BIM nel project management è solo l'inizio della corsa: monitorare le prestazioni e migliorare continuamente è ciò che ti porterà alla destinazione finale.

Detto questo, stabilisci indicatori chiave di prestazione (KPI) e metriche per comprendere l'efficacia e identificare le aree di miglioramento. Alcune metriche che puoi monitorare includono l'accuratezza e la coerenza dei modelli, il rilevamento delle interferenze e la risoluzione dei problemi, nonché l'efficienza della collaborazione.

⌛Risparmio di tempo: crea una "BIM Scorecard" che monitora sia i KPI tecnici (come i tassi di rilevamento delle interferenze) sia i fattori umani (come i tassi di adozione da parte del team). Esaminala mensilmente con i responsabili del progetto.

E quale opzione migliore di ClickUp per il project management per unificare e monitorare i tuoi flussi di lavoro? Ottieni rapidamente informazioni approfondite e migliora le prestazioni dei progetti con le funzionalità di monitoraggio delle prestazioni integrate di ClickUp, come i dashboard ClickUp. Non è necessario un software di reportistica separato per l'edilizia!

Tieni traccia dello stato dei progetti e delle attività cardine e prevedi le sfide utilizzando i dashboard di ClickUp

Ecco come visualizzare i dati e guidare il tuo team verso un esito positivo:

Visualizza lo stato di avanzamento dei lavori e le scadenze con le funzionalità di monitoraggio del tempo, assicurando che ogni fase del tuo progetto di costruzione rispetti i tempi previsti

Utilizza le panoramiche commerciali per monitorare i costi, confrontare i budget e prendere decisioni finanziarie più intelligenti per i tuoi progetti

Configurate portali client per condividere direttamente aggiornamenti, piani e attività cardine, mantenendo coinvolti tutti gli stakeholder

Poni domande specifiche sulle prestazioni del tuo progetto e lascia che ClickUp Brain ti guidi con risposte immediate per migliorare l'efficienza

L'ho usato per monitorare lo stato di avanzamento di un ordine di merce. Ho potuto avere una descrizione dettagliata, i link ai campioni, le copie delle chat di testo, gli aggiornamenti di stato, tutto in un unico posto. Ha eliminato tantissime email.

L'ho usato per monitorare lo stato di un ordine di merce. Ho potuto avere una descrizione dettagliata, i link ai campioni, le copie delle chat di testo, gli aggiornamenti di stato, tutto in un unico posto. Ha eliminato tantissime email.

Best practice nel project management BIM

Per semplificare l'implementazione del BIM project management, ecco alcuni suggerimenti per guidare i team di progetto:

Attenetevi a convenzioni di denominazione standardizzate: la creazione e l'uso coerente di un sistema di denominazione standardizzato migliora il coordinamento dei progetti e riduce al minimo gli errori. Ad esempio, utilizzate la creazione e l'uso coerente di un sistema di denominazione standardizzato migliora il coordinamento dei progetti e riduce al minimo gli errori. Ad esempio, utilizzate termini di gestione della costruzione chiari come pareti, porte, finestre, impianti elettrici, idraulici e meccanici nei vostri progetti edilizi

Dai priorità alla gestione dei dati: esegui regolarmente il backup dei dati di costruzione e predisponi un piano di ripristino per gestire la perdita dei dati. È qui che servono formati di dati standardizzati per consentire ai team di collaborare e mantenere la coerenza durante tutto il ciclo di vita del progetto

Porta il BIM nei flussi di lavoro dell'architettura: il project management in architettura può migliorare notevolmente quando si integra il BIM. Aiuta a migliorare la precisione della progettazione, semplifica la comunicazione tra architetti, ingegneri e team di costruzione e rende più agevole il passaggio dalla progettazione alla costruzione

Definisci procedure operative standard (SOP) e protocolli di controllo qualità chiari: definisci procedure operative standard (SOP) e implementa misure di controllo qualità in modo che il tuo team possa lavorare seguendo le stesse linee guida. Ciò consente di identificare tempestivamente eventuali deviazioni e migliora l'esito positivo dei progetti

Implementa e supervisiona i piani di project management BIM con ClickUp

Il BIM project management sta cambiando e dando forma al modo in cui i progetti vengono concepiti, eseguiti e gestiti. Tuttavia, la sua implementazione e integrazione richiede un progetto dettagliato.

A quel punto, i team passano a ClickUp perché è il più efficace nel colmare il divario tra concetto e implementazione. Inoltre, gli strumenti di gestione della costruzione di ClickUp, comprese le sue capacità di integrazione, le soluzioni di comunicazione e collaborazione e i progressi nell'IA, garantiscono che non ci sia spazio per errori, riducendo al contempo i costi del progetto.

Vuoi implementare il project management BIM senza alcuna difficoltà? Prova ClickUp gratis oggi stesso.