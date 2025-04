Ogni professionista del controllo qualità conosce bene la pressione delle scadenze strette e delle funzionalità/funzioni complesse. Hai eliminato i bug e l'app funziona senza intoppi, ma la domanda rimane: reggerà nel mondo reale?

Cosa succede se un picco di utenti causa il crash della tua app? O se la tua nuova funzionalità invece di soddisfare gli utenti li confonde? Questa è la differenza tra test funzionali e test non funzionali.

I test funzionali garantiscono che il codice funzioni come previsto. I test non funzionali? Riguardano le prestazioni, la sicurezza e l'esperienza dell'utente, ovvero gli aspetti che determinano il successo o il fallimento di un software in produzione.

Esploriamo i dettagli dei test funzionali e non funzionali e come entrambi possono migliorare il processo di test.

Basato su requisiti non funzionali come velocità, scalabilità e affidabilità

Eseguiti in genere prima dei test non funzionali.

In breve, ecco le differenze tra test funzionali e test non funzionali:

I tester forniscono dati di test, simulano le azioni degli utenti e verificano se i risultati dei test corrispondono al comportamento previsto.

I test funzionali contribuiscono in modo significativo ai test agili e riguardano esclusivamente il cosa.

Ecco alcuni dei vantaggi chiave dei test funzionali:

Supporto per la convalida della logica aziendale: Conferma che i flussi di lavoro dell'applicazione sono in linea con i requisiti aziendali previsti, garantendo risultati coerenti per vari input

👀 Lo sapevate? L'automazione dei test non sostituisce completamente i test manuali. È più efficace se utilizzata insieme ai metodi manuali. Sebbene l'automazione velocizzi i test e individui difetti specifici, non può sostituire l'intuito umano necessario per attività come i test esplorativi.