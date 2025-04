I 10 migliori strumenti di IA per generare un discorso da ascensore

Tutti abbiamo visto i momenti di Shark Tank in cui anche le idee migliori falliscono in modo scioccante. Alcuni di questi momenti "ahi" avrebbero potuto essere salvati da un elevator pitch ben strutturato.

Naturalmente, la maggior parte di noi non si troverà di fronte a luci e telecamere quando ci presentiamo professionalmente . Ma la posta in gioco è alta e il tempo scorre ogni volta che ci si presenta!

Vendere idee aziendali o persuadere potenziali datori di lavoro in pochi secondi è una prospettiva spaventosa. La maggior parte di noi probabilmente inciamperebbe o sarebbe gravemente impreparata.

Ma non preoccupatevi! La soluzione è semplice: un'app IA per trasformare i vostri pensieri sparsi in un discorso accattivante che persino Mark Cuban applaudirebbe.

⏰ Riassunto di 60 secondi

Ecco i 10 migliori generatori di elevator pitch per parlare della vostra idea brillante in un batter d'occhio:

ClickUp: Il migliore per i lanci di ascensore generati dall'IA senza sforzo

Galaxy.ai: il migliore per i lanci di ascensore altamente personalizzati

WriterBuddy: il migliore per i pitching di prima mano

Voilà: Il migliore per i pitch semplificati

Texta.ai: il migliore per la generazione di pitch in stile ChatGPT

Typli.ai: il migliore per i lanci dettagliati degli ascensori

Taskade: il migliore per la creazione di pitch collaborativi

Angel Match: Il migliore per gli elevator pitches degli investitori

Thanos: il migliore per i lanci di ascensore coinvolgenti

HyperWrite: Il migliore per i pitch dei colloqui

Che cosa si deve cercare nei generatori di pitch da ascensore?

La prima impressione può essere tutto; avete un'opportunità - e a volte solo pochi secondi - per farla valere. Ecco quindi cosa dovreste cercare in un generatore di elevator pitch che vi garantisca di brillare:

Opzioni di personalizzazione: Trovatene uno che vi permetta di adattare il discorso alle vostre esigenze specifiche, al vostro settore, al vostro traguardo e al tono che desiderate

Trovatene uno che vi permetta di adattare il discorso alle vostre esigenze specifiche, al vostro settore, al vostro traguardo e al tono che desiderate Interfaccia facile da usare: Usate un generatore che sia intuitivo e facile da navigare, anche per gli utenti non tecnologici

Usate un generatore che sia intuitivo e facile da navigare, anche per gli utenti non tecnologici Considerazioni preziose: Cercate feedback, suggerimenti e approfondimenti utili per perfezionare il vostro pitch e renderlo più d'impatto

Cercate feedback, suggerimenti e approfondimenti utili per perfezionare il vostro pitch e renderlo più d'impatto Opzioni personalizzate: Optate per strumenti che offranomodelli di one-pager personalizzabili e flessibilità in termini di tono, stile e lunghezza dei pitch generati

Optate per strumenti che offranomodelli di one-pager personalizzabili e flessibilità in termini di tono, stile e lunghezza dei pitch generati Collaborazione: Scegliete uno strumento di generazione di elevator pitch che permetta la collaborazione in tempo reale, il che è ottimo per chi lavora in team

💡Pro Tip: Utilizzate le tre C per un elevator pitch persuasivo: chiarezza, concisione e compattezza per far risaltare il vostro pitch. Mantenete un linguaggio breve e privo di gergo e concludete con una forte CTA per renderlo memorabile.

I 10 migliori generatori di presentazioni per ascensori

Ora che sapete cosa cercare, ecco una lista dei 10 migliori strumenti per elevator pitch sul mercato.

1. ClickUp (il migliore per i pitch da ascensore generati dall'IA)

Il vostro generatore di elevator pitch deve essere veloce come la vostra consegna e altrettanto personalizzato. Questo sembra un lavoro per ClickUp !

ClickUp è molto più di un semplice generatore di elevator pitch: è un'app che semplifica l'intero processo. Dal brainstorming delle idee alla creazione dei pitch e al loro invio, potete usarla per terminare tutto in un unico posto.

Volete generare rapidamente un elevator pitch? ClickUp Brain ne genera uno personalizzato per voi, proprio come lo desiderate.

Basta inserire tutte le informazioni necessarie - le vostre credenziali e il vostro background, i vostri oggetti, le vostre USP, ecc. La parte migliore? Può anche attingere informazioni dalle attività già esistenti, dalle note delle riunioni o persino dalle chat, rendendo la presentazione pertinente e assicurando che non venga tralasciato nulla di valido!

L'IA può essere un ottimo sparring partner, ma niente è meglio del feedback umano e del buon vecchio lavoro di squadra. Documenti di ClickUp può contribuire ad abbellire la vostra presentazione consentendo la collaborazione con il vostro team.

Sia che stiate annotando le prime bozze o che stiate co-autorizzando la vostra proposta finale, in Docs potete lavorare per affinare le idee in tempo reale con il vostro team e chattare con loro mentre lo fate.

Una volta che la proposta è pronta, non è necessario scaricarla o cambiare scheda per inviarla. È invece possibile condividere direttamente i propri pitch rifiniti via email in ClickUp .

Per iniziare rapidamente, provate a utilizzare il modello Modello di presentazione di ClickUp Elevator Pitch . È perfetto per i principianti e aiuta in tutto, dall'ideazione alla creazione.

Ecco come può aiutare il vostro elevator pitch:

Fare brainstorming con il vostro team sul documento e finalizzare la vostra presentazione in modo collaborativo

Crearemodelli di attività in ClickUp e personalizzarli con i dettagli del prodotto o del servizio che si sta proponendo

Utilizzare Lista di controllo di ClickUp per monitorare tutto ciò che dovete provare prima del vostro elevator pitch, dal linguaggio del corpo al tono vocale!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Utilizzate ClickUp Brain per creare modelli di elevator pitch e soddisfare altri requisiti in pochi secondi

Utilizzate i campi personalizzati nelle attività per monitorare gli elementi essenziali del pitch, come il traguardo, la proposta di valore unica e le chiavi di lettura

Accedere a tutte le informazioni sull'app mobile di ClickUp quando si è in viaggio

Esercitatevi e registrate direttamente il vostro pitch e condividetelo con i vostri colleghi in ClickUp, utilizzando i seguenti strumenti ClickUp Clip Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero avvertire una curva di apprendimento con alcune funzionalità/funzione

Alcune funzionalità potrebbero richiedere un tempo di caricamento più lungo

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

🧠Fatto divertente: Gli studi dimostrano che la capacità media di attenzione di un essere umano è solo 48 secondi -da 75 secondi nel 2012, il che rende una presentazione concisa fondamentale per catturare l'attenzione.

2. Galaxy.ai (il migliore per presentazioni altamente personalizzate)

via Galassia.AI Le idee eccellenti a volte sono difficili da spiegare in 30 secondi, non è vero? Bene, Galaxy.ai cerca di cambiare questa situazione.

Galaxy.ai è un assistente IA che fornisce oltre 1500 strumenti per qualsiasi cosa, dalla scrittura alla generazione di immagini e video. Questo strumento vi aiuta a creare dei discorsi concisi che riflettono la vostra personalità in ogni parola.

Le migliori funzionalità di Galaxy.aiA

Affronta in modo specifico i punti dolenti e gli interessi con una generazione incentrata sul pubblico

Selezione del tono di voce preferito e regolazione del pitch per riflettere il vostro stile unico. Lo strumento genera due versioni del vostro messaggio, in modo che possiate scegliere la migliore

Accedere a modelli precostituiti, adattati a settori specifici come quello tecnologico, sanitario e finanziario

Utilizzate i vostri database di ricerche di mercato o l'analisi dei social media per personalizzare i vostri pitch

I limiti di Galaxy.ai

Le funzionalità/funzione di analisi sono disponibili solo nelle versioni a pagamento

Sebbene l'IA sia avanzata, ci sono istanze in cui i contenuti generati possono richiedere personalizzazioni manuali

Prezzi di Galaxy.ai

Free Forever

Versione a pagamento: 49$/mese

Valutazioni e recensioni di Galaxy.ai

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: Valutazioni non disponibili

3. WriterBuddy (migliore per chi scrive per la prima volta)

via ScritturaerBuddyWriterBuddy è un pratico assistente IA progettato per assistere la scrittura professionale con oltre 40 strumenti. Questo generatore di elevator pitch IA è perfetto per gli utenti che non hanno alcuna esperienza nella creazione di presentazioni.

Offre un'interfaccia di facile utilizzo, che consente a chiunque di generare rapidamente e facilmente dei pitch originali e persuasivi.

Le migliori funzionalità/funzione di WriterBuddy

Utilizza gli strumenti di IA per creare proposte personalizzate e performanti ispirate alle best practice del settore

Personalizzate la vostra proposta in modo che risuoni con i vostri clientistrategia di marketing del prodotto con fino a 10 opzioni basate sulle vostre informazioni

Creazione di pitch in più di 20 lingue per un appeal globale

Lavorate con 2.000 crediti gratis al mese e 40+ modelli di contenuto

Limiti di WriterBuddy

Una volta esauriti i 2.000 crediti mensili, non è più possibile generare pitch gratis

Troppe opzioni di personalizzazione potrebbero confondere alcuni utenti

Prezzi di WriterBuddy

Free Forever

Basic: $15/mese

$15/mese Pro: $29/mese

$29/mese Unlimited: $49/mese

Valutazioni e recensioni di WriterBuddy

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: Valutazioni non disponibili

💡Pro Tip: Abbina il tuo strumento di generazione di pitch elevatore con Strumenti di IA CRM per tenere traccia di ogni lead e personalizzare di conseguenza i follower e i lanci.

4. Voilà (Ideale per i lanci semplificati)

via Voilà Avete problemi a spiegare la vostra idea aziendale al vostro pubblico? Voilà aiuta a trasformare concetti complessi in messaggi chiari e concisi.

Voilà è l'assistente IA per eccellenza che genera testi e immagini e legge gli URL dei siti web. La sua attenzione alla comunicazione efficace lo rende un eccellente generatore di elevator pitch per il networking e il pitching.

Le migliori funzionalità/funzioni di Voilà

Salta il gergo e trasforma idee complesse in messaggi chiari e accattivanti

Creare presentazioni in oltre 50 lingue

Affilate le vostre proposte di valore uniche per mantenere il vostro marketing ineccepibile

Personalizzazione e creazione di messaggi illimitati ogni volta che ne avete bisogno

Limiti di Voilà

La versione gratuita utilizza un'IA di base, che potrebbe influire sull'accuratezza

L'efficacia del pitch generato dipende in larga misura dalla qualità e dalla chiarezza dei dati forniti dall'utente

Prezzi di Voilà

Free Forever

Premium: $8/mese

$8/mese Ultimo: $16/mese

Voilà valutazioni e recensioni

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: Valutazioni non disponibili

5. Texta.ai (migliore per la generazione di pitch in stile ChatGPT)

via Texta.ai Siete alla ricerca di uno strumento che vi permetta di utilizzare la vostra ChatGPT prompt ? Questo è per voi. Anche se è stato progettato principalmente per contenuti lunghi come i blog, Texta.ai vi aiuta anche a creare un elevator pitch di grande impatto.

Imprenditori e persone in cerca di lavoro possono utilizzare la sua interfaccia utente per creare un'introduzione ben fatta che comunichi efficacemente le loro idee e i loro punti di forza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Texta.ai

Guidate lo strumento IA a perfezionare e creare l'elevator pitch perfetto per voi: impara e si adatta rapidamente

Scegliete tra i modelli specifici del settore per tenere separati i vostri discorsi medici da quelli di marketing

Ottenere suggerimenti e idee per i principianti per rendere il vostro discorso accattivante, anche se siete alle prime armi con gli strumenti di IA

Eliminare le sottigliezze robotiche con l'umanizzatore dell'IA, per rendere il vostro discorso naturale e comprensibile

Limiti di Texta.ai

I suggerimenti dello strumento possono diventare ripetitivi a volte

Potrebbe essere costoso per l'uso personale

Prezzi di Texta.ai

Free Forever

**Versione di prova gratuita per 7 giorni

Individuo: $9/mese

$9/mese Team: $39/mese

$39/mese Scala: $79/mese

Valutazioni e recensioni di Texta.ai

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

6. Typli.ai (il migliore per i pitch di ascensore dettagliati)

via Tipoli.aiTypli.ai è un altro assistente IA che fornisce all'utente 184+ Strumenti di IA per la scrittura che coprono tutto, dagli articoli a modulo lungo ai testi brevi.

Questo generatore gratuito di elevator pitch è perfetto per startup, imprenditori e professionisti che vogliono fare un'impressione duratura.

Le migliori funzionalità di Typli.ai

Lasciate che Typli.ai migliori la vostra presentazione aggiungendo segmenti di valore, andando oltre il semplice affidamento sui vostri input

Utilizzate gli strumenti di supporto come il riepilogare/riassumere IA o il Bullet Point Generator per perfezionare il vostrocaso aziendale Accedere alla cronologia dei pitch per rivedere e riutilizzare le idee generate in precedenza



Limiti di Typli.ai

La versione gratuita permette di fornire solo un prompt di 500 caratteri

Non offre la possibilità di scegliere la lingua

Prezzi di Typli.ai

Free: Fino a 1000 parole generate

Fino a 1000 parole generate Basic: $12,99/mese

$12,99/mese Pro: $49,99/mese

$49,99/mese Plus: $19,99/mese

Valutazioni e recensioni di Typli.ai

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

7. Taskade (Il migliore per la creazione collaborativa di pitch)

via Taskade Sei stanco di lanciare in solitaria? Taskade è principalmente uno strumento di project management che aiuta a creare un'efficace presentazione con il team.

L'attenzione alla collaborazione in tempo reale e al brainstorming assistito dall'IA aiuta a perfezionare il messaggio principale.

Le migliori funzionalità di Taskade

Personalizzate il vostromodello di elevator pitch per adattarlo alle vostre esigenze e utilizzarlo come modello per la creazione di un'idea perfetta

Collaborate in tempo reale con il vostro team in un'area di lavoro condivisa per un feedback immediato e un brainstorming

Lasciate che l'IA vi assista nel brainstorming per generare idee e perfezionare il messaggio in base ai suggerimenti del team

Monitoraggio delle attività relative allo sviluppo del pitch per garantire che tutto sia pronto prima del giorno della presentazione

Limiti di Taskade

L'assistente IA è disponibile solo per gli utenti che pagano

Potrebbe non essere la scelta migliore per i principianti che hanno bisogno di maggiore assistenza per la creazione dei loro primi pitch

Prezzi di Taskade

free Forever: Gratuito per sempre

Taskade Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Taskade for Teams: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Taskade

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

8. Angel Match (migliore per gli elevator pitches degli investitori)

via Partita dell'angeloPartita dell'angelo è una piattaforma specializzata che mette in connessione le startup con una vasta rete di oltre 110.000 angel investor e venture capitalist.

Il suo generatore di elevator pitch è stato progettato per aiutare i fondatori di startup a creare rapidamente modelli di pitch deck persuasivi che comunicano efficacemente le loro idee aziendali ai potenziali investitori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Angel Match

Creare un elevator pitch personalizzato aggiungendo dettagli come il nome della startup, il settore, il traguardo e il tono di presentazione

Generare illimitati pitch con facilità utilizzando un'interfaccia user-friendly, senza bisogno di competenze tecniche

Accesso ai profili degli investitori per adattare il vostro pitch ai loro interessi e al loro background per ottenere il massimo impatto

Limiti di Angel Match

Non è disponibile un livello gratuito

I modelli non sono disponibili sul piano Basic, il che rappresenta un problema per le aziendesfida per le startup Prezzi di Angel Match

Basic: $59/mese

$59/mese Crescita: $99/mese

$99/mese Premium: $199/mese

Angel Match valutazioni e recensioni

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: Valutazioni non disponibili

9. Thanos (Il migliore per i lanci di ascensore coinvolgenti)

via Thanos E se Thanos avesse più di 400 pietre dell'infinito invece che solo 6? È un pensiero che spaventa, ma questo Thanos è diverso. In questo caso, ha più di 400 strumenti di IA.

Mentre le Pietre dell'Infinito permettono al loro titolare di controllare il tempo, lo spazio, la realtà, la mente, il potere e l'anima, questi strumenti permettono di controllare il contenuto e la creazione di campi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Thanos

Personalizzate le vostre proposte per diversi scenari, daal networking durante una conferenza ai colloqui di lavoro e alle riunioni con gli investitori

Scegliete tra vari toni, come casual o formale, per adattarvi all'atmosfera del vostro pubblico o evento

Date una spinta alla creatività con prompt e suggerimenti che vi ispirano a pensare fuori dagli schemi

Limiti di Thanos

L'approccio semplice potrebbe non essere adatto agli utenti che cercano pitch specifici per il settore

La qualità dei pitch dipende in larga misura dai dati inseriti

Prezzi di Thanos

Free Forever

Basic: $25/mese

$25/mese Pro: $49/mese

Thanos valutazioni e recensioni

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: Valutazioni non disponibili

10. HyperWrite (migliore per i colloqui di lavoro)

via IperScritturaIperScrittura utilizza una suite di strumenti progettati per semplificare la scrittura con l'assistenza dell'IA.

Il generatore di elevator pitch di HyperWrite è perfetto per le persone in cerca di lavoro, i reclutatori e i career coach che vogliono fare la prima impressione.

Le migliori funzionalità/funzioni di HyperWrite

Fornite dettagli sul lavoro per cui vi state candidando per creare una presentazione perfettamente adatta al ruolo

Affidatevi ai modelli avanzati GPT-4 e ChatGPT per creare una presentazione che metta in evidenza i vostri punti di forza

Personalizzate la vostra presentazione con l'estensione di HyperWrite Chrome per ottenere uno stile e un tono che vi corrispondono davvero

Limiti di HyperWrite

Le funzionalità avanzate richiedono una sottoscrizione

Prezzi di HyperWrite

Accesso gratuito limitato

Premium: $19,99/mese

$19,99/mese Ultra: $44,99/mese

Valutazioni e recensioni di HyperWrite

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: Valutazioni non disponibili

💡Pro Tip: Concentratevi su qualcosa di più della semplice presentazione a parole. Assicuratevi di trasmettere sicurezza attraverso un linguaggio del corpo intelligente, una postura sicura, un abbigliamento elegante e un tono d'impatto.

Diventa un perfezionista della presentazione con ClickUp

Volete aprire le porte al cliente o al lavoro dei vostri sogni? Bastano trenta secondi. Anche se l'idea di creare un perfetto elevator pitch sembra scoraggiante, non è impossibile.

La cosa migliore è che non è nemmeno necessario essere degli scrittori provetti. Basta avere i giusti generatori di elevator pitch: con l'IA tutto è possibile! ClickUp project management di ClickUp è la soluzione completa per realizzare presentazioni tanto professionali quanto personalizzate. Non solo, potete gestire tutte le bozze dei vostri pitch in un unico posto, ricevere idee e feedback per perfezionarli e fare del vostro meglio all'interno dello stesso strumento.

Dalla generazione di nuove idee con l'IA alla collaborazione in tempo reale, ClickUp AI è la spalla di cui avete bisogno. Iscrivetevi a un sito web di ClickUp account gratuito di ClickUp ora.