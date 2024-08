Come fare rete a una conferenza: Consigli di networking per prepararsi al meglio

Che si tratti di un evento virtuale o di persona, una conferenza può essere fondamentale per la vostra crescita professionale. È un'ottima occasione per tenersi aggiornati sulle tendenze del settore e per stringere relazioni reciprocamente vantaggiose con persone che la pensano allo stesso modo.

La partecipazione a una conferenza può però intimorire chi è alle prime armi. e se la mia goffaggine soffocasse ogni conversazione? O peggio, se avessi una macchia di senape sulla camicia e nessuno me lo facesse sapere?

Sebbene queste preoccupazioni siano comuni e legittime, non dovete permettere che vi impediscano di fare networking. La verità è che non avete bisogno di particolari abilità di networking per rendere fruttuosa la vostra esperienza alla conferenza, ma solo di preparazione.

Se avete in programma un evento importante, leggete la nostra guida su come fare networking a una conferenza. Imparerete a conoscere le regole e le regole del networking e scoprirete alcuni strumenti che vi aiuteranno a prepararvi e a trarre il massimo valore possibile dall'evento.

Prepararsi a fare networking a una conferenza

Prima dell'inizio dell'evento, ci sono molti passaggi da fare per garantire un'esperienza positiva alla conferenza. Anche un po' di preparazione può essere utile per sfruttare al meglio l'evento di networking. Più ci si prepara, meno stressanti saranno i giorni della conferenza e più ci si sentirà sicuri. 💪

Suggerimento: Pensate al networking della conferenza come a un progetto di sviluppo professionale. Trattatelo come se fosse un incarico, pianificando meticolosamente ogni passaggio. A project management strumento, come ad esempio ClickUp può essere un database completo per i piani della conferenza, le note e i nuovi contatti. La preparazione è semplice e vi aiuta a tenere tutto sotto controllo, ovunque vi troviate.

Sfruttate ClickUp per prendere note, condividere approfondimenti e comunicare facilmente.

Seguite le sei strategie che seguono per prepararvi alla conferenza e impostare il vostro esito positivo.

1. Obiettivi cancellati

Pensate al motivo per cui partecipate alla conferenza. Individuate i vantaggi più importanti che sperate di ottenere. Fissateli i vostri obiettivi e usarli per guidare il piano e le attività in loco. 🧭

Le conferenze sono frenetiche e ricche di eventi sociali. Sebbene vogliate partecipare a tutti, è impossibile. **Dovrete dare priorità ad alcune attività piuttosto che ad altre, e l'impostazione degli obiettivi vi aiuterà a farlo

Suggerimento: Potete definire i vostri Obiettivi in ClickUp e impostare per ciascuno di essi dei traguardi misurabili. Segnate i vostri progressi man mano che completate le attività di ClickUp, che calcolerà automaticamente il vostro stato.

Chiarite gli oggetti della vostra conferenza e monitorate lo stato di avanzamento con ClickUp

2. Soggiorno nell'hotel della conferenza

Le conferenze lasciano in genere molto spazio per il networking (si fa per dire). È possibile incontrare i partecipanti durante le pause, le sessioni di networking designate e le feste.

Per fare un ulteriore passaggio, prenotate la vostra camera nell'hotel della conferenza (se si tratta di un hotel). Da fare, avrete più opportunità di networking e di incontrare altri partecipanti durante il vostro tempo libero. Se alloggiate nello stesso hotel, sarà più facile prendere un caffè o un pranzo insieme e stabilire connessioni significative.

Suggerimento: Organizzate rapidamente il vostro itinerario di viaggio con il programma Modello di pianificatore di viaggio ClickUp . Raccogliete tutte le informazioni sul vostro viaggio, come l'alloggio, il trasporto e le cose essenziali da mettere in valigia, in modo da non perdervi tra app e note varie.

3. Creare un programma di conferenza

Consultate il calendario della conferenza sul sito web ufficiale. Studiatelo attentamente per determinare la Sequenza ottimale, assicurandovi di includere gli eventi di networking. 📆

Se volete approfittare appieno del programma della conferenza, è molto probabile che il vostro programma sia molto fitto, quindi è meglio creare un piano di lavoro per il vostro lavoro programma dettagliato . **Oltre agli orari, annotate le posizioni delle sessioni della conferenza

Quando arrivate alla sede, familiarizzate con essa in modo da non dover cercare freneticamente le aule all'ultimo minuto. In questo modo, potrete risparmiare i nervi e dedicare le pause al networking. Non dimenticate di iscrivervi il prima possibile alle sessioni di networking, ai meetup, alle cene e ad altri eventi a capacità limitata.

Suggerimento: Utilizzate il servizio ClickUp Visualizzazione del calendario , Vista Gantt , oppure Sequenza visualizzata per visualizzare il programma della conferenza e semplificare il monitoraggio degli eventi.

Pianificate tutte le attività della conferenza con la visualizzazione Calendario di ClickUp

4. Esercitatevi nell'introduzione

Se non vi viene spontaneo, dovete anche prepararsi a comunicare . A un certo punto dell'evento, dovrete presentarvi. Se non siete abituati a farlo, potreste balbettare e borbottare, il che può essere imbarazzante. Con un po' di pratica, potrete superare questo ostacolo.

Questo non significa che dobbiate preparare un lungo discorso TED su di voi. Un semplice elevator pitch è sufficiente a farvi sembrare sicuri di voi stessi e a lasciare una prima impressione positiva agli altri partecipanti. 🗣️

Se siete ansiosi di suscitare conversazioni, può essere utile preparare alcune domande per rompere il ghiaccio. Ecco alcuni suggerimenti:

qual è la parte della conferenza che attendete di più?

qual è la parte della conferenza che hai aggiunto ai preferiti finora?

partecipa spesso alle conferenze?

Assicuratevi che le vostre schede aziendali o virtuali siano aggiornate e fatene scorta prima dell'evento.

5. Vestiti per l'esito positivo

I vestiti non fanno l'individuo, ma possono farlo sentire bene. Invece di indossare la solita maglietta e i soliti jeans, prendete in considerazione l'idea di indossare qualcosa di più formale alla conferenza per aumentare la fiducia in voi stessi. L'abbigliamento deve comunque essere comodo, perché le conferenze possono essere estenuanti. 👔

Potete anche indossare un badge per rappresentare la vostra azienda. **I badge possono essere un ottimo spunto di conversazione, soprattutto se l'interlocutore conosce la vostra azienda

6. Portate la vostra sicurezza

La sindrome dell'impostore e la mancanza di fiducia in se stessi possono sabotarvi durante gli eventi di networking, impedendovi di notare il vostro valore e di condividerlo con gli altri. Se volete fare networking a una conferenza e creare connessioni significative, dovete trovare la forza e mettere da parte i vostri dubbi.

Sì, non piacerai a tutti, ma ad alcuni potresti piacere. Se vi chiudete in voi stessi, non date agli altri la possibilità di conoscervi e di apprezzarvi. Ricordate che potete sempre parlare della conferenza e del vostro settore: non potete sbagliare con questi argomenti.

Mettendosi in gioco e partecipando alle conversazioni, si aprirà un mondo di opportunità. Chissà, potreste anche incontrare qualche responsabile delle assunzioni e assicurarvi il vostro prossimo grande lavoro! 🤩

Scopo delle reti professionali e delle schede aziendali

Non dovete aspettare la conferenza per riunirvi ai partecipanti. Trovate la pagina dell'evento su reti professionali come LinkedIn o piattaforme di social media come Facebook e vedete chi ne parla. Potreste identificare persone con interessi simili o addirittura rendervi conto di conoscere alcuni dei partecipanti. Se vi sembra giusto, potete aggiungerli o contattarli per discutere dell'evento in programma.

Per aumentare la vostra visibilità, potete seguire i seguenti passaggi:

Post sulla conferenza: Siate attivi sui network o sui social media e includete gli hashtag pertinenti. In questo modo, gli altri vi noteranno e potranno anche entrare in connessione con voi, gettando le basi per un lavoro di rete di persona Aggiornate i vostri profili: Assicuratevi che i vostri profili riflettano accuratamente le vostre competenze e interessi professionali. Vi aiutano a presentarvi nella luce migliore e ad attirare l'attenzione dei colleghi che la pensano come voi 👥 Installare un'app per la conferenza: Se l'app è disponibile, installatela prima dell'evento e unitevi ad altre comunità online. L'app della conferenza può migliorare la vostra esperienza e di solito ha funzionalità/funzione di networking che permettono ai partecipanti di creare profili

Sebbene lo scambio di social sia un modo comune di stabilire contatti al giorno d'oggi, non trascurate il potere di una scheda aziendale. Facilita il networking post-evento e vi fa apparire professionali e orientati all'obiettivo, il che è particolarmente importante quando si tratta di conferenze sull'imprenditorialità . Sulla scheda, includere il titolo del proprio lavoro, le informazioni di contatto e i dati relativi alla propria attività profili dei social media .

Se preferite evitare di portare con voi una pila di schede, potete creare un biglietto da visita digitale utilizzando uno dei tanti strumenti disponibili online. Le schede aziendali digitali consentono di includere più informazioni che possono essere modificate in qualsiasi momento.

6 consigli per un networking efficace durante le conferenze

La preparazione prima dell'evento è importante, ma il vero gioco di networking si svolge durante la conferenza. Seguite i nostri consigli per sfruttare al meglio le opportunità di networking.

1. Iniziare con il piede giusto

Quando entrate nella sede, salutate il gruppo e stringete la mano ai membri del panel e ai moderatori. Da fare in questo modo sembrerete amichevoli, lascerete un'impressione positiva sugli altri e aprirete la strada a future conversazioni. 👋

2. Avviare e partecipare alle conversazioni

In alcuni casi, gli altri partecipanti possono iniziare una conversazione con voi, ma anche voi dovreste iniziare. Cogliete tutte le opportunità da fare.

Ad esempio, mentre aspettate l'inizio di una presentazione, potete fare conoscenza con la persona seduta accanto a voi. Chiedete come sta Da fare e usate gli spunti di conversazione che avete preparato. In seguito, potrete condividere la vostra azienda, progetti a cui state lavorando e anche alcuni aneddoti. 😁

Durante una conversazione, assicuratevi di non dominarla: dopo tutto, dovrebbe essere una strada a doppio senso. ascoltate attivamente_ invece di preparare quello che direte dopo. fate domande pertinenti e continuate la conversazione. Da fare in questo modo, mostrerete un interesse genuino, formerete relazioni significative ed eviterete quei silenzi imbarazzanti.

3. Ramificate le vostre connessioni

Se siete entrati in sintonia con qualcuno, potreste essere portati a rimanere con lui per tutta la durata della conferenza. Questo va bene, ma limita le opportunità di creare nuove connessioni e relazioni professionali. Potete sempre rimanere in contatto con loro dopo l'evento, dato che le conferenze si tengono solo una volta ogni tanto.

Allo stesso modo, se venite all'evento con colleghi o compagni di classe, non limitate la vostra comunicazione sul posto di lavoro solo a loro. Cercate di riunirvi con gli altri partecipanti alla conferenza. Potete anche chiedere alle persone che conoscete di presentarvi ai loro conoscenti e ampliare così la vostra rete. 🔗

4. Avere una strategia di uscita per le conversazioni

Oltre a sapere come mantenere una conversazione, dovreste sapere quando e come terminarla. Anche se l'incontro è coinvolgente, limitatelo a 15 minuti o poco più, per garantire il benessere vostro e dell'interlocutore tempo sia il vostro che quello dell'altro interlocutore siano utilizzati in modo efficace Ecco alcuni suggerimenti per la vostra strategia di uscita:

Aspettare una pausa nella conversazione

Scusarsi per un'imminente sessione alla quale si deve andare

Siate onesti e spiegate che volete mescolarvi, anche se vi ha fatto piacere la loro riunione

Presentate loro un'altra persona e lasciate che continuino la conversazione

Chiedere di recuperare più tardi e magari ancheprogrammare una riunione Qualunque cosa diciate, non dimenticate di scambiarvi le schede aziendali, di concludere con una nota positiva e di ringraziare la persona per il suo tempo. 🙏

Oltre alle schede aziendali, è possibile utilizzare ClickUp per annotare e monitoraggio di tutti i vostri nuovi contatti . La gerarchia di ClickUp presenta un modo semplice per organizzare i contatti e rendere accessibili le informazioni che li riguardano. È possibile creare un'attività per ogni contatto, aggiungere immagini, file e descrizioni e ordinarli in Elenchi e Spazi. Con più di 15 visualizzazioni, tra cui la Vista Tabella di ClickUp e Vista Bacheca è possibile personalizzare l'area di lavoro in qualsiasi modo.

Annotare le nuove connessioni e le relative informazioni con la visualizzazione Tabella di ClickUp

Se si ha poco tempo a disposizione, si può utilizzare la funzione Modello di elenco di contatti ClickUp e iniziate subito a fare networking! Il modello contiene campi personalizzati in cui inserire i contatti:

Titoli di lavoro

Posizione

Indirizzi email

Profili dei social media

La parte migliore è che potete modificare il modello a vostro piacimento.

5. Prendere nota

Con tutto questo lavoro di networking, potreste dimenticare l'argomento della conferenza. Per questo motivo, è necessario annotare le chiavi di lettura delle presentazioni, dei panel e dei workshop. Da fare in modo efficiente con ClickUp Documenti e le loro opzioni di formattazione complete.

Annotare preziose informazioni sulla conferenza con ClickUp Documenti

Non avete voglia di leggere tutte le note dopo la conferenza? Chiedete a ClickUp Brain , l'assistente IA dell'app, per riepilogare/riassumere gli appunti in modo che possiate vedere il quadro generale. Nel caso in cui un collega chieda le note complete perché non è riuscito a partecipare alla conferenza, ClickUp AI può correggere le note e sistemarle prima di inoltrarle. 🤖

Utilizzate ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le vostre note in pochi secondi

Come annotereste le intuizioni più preziose di un oratore, prendete nota delle conversazioni che avete avuto. Poiché durante la conferenza farete molte nuove connessioni, potreste dimenticarne alcune se non le documentate.

Scrivete tutto ciò che vi aiuterà a ricordare la persona: dove vi siete riuniti, di cosa avete parlato e magari qualche momento divertente. Potete anche scattare delle foto per conservare il ricordo.

Invece di prendere appunti sul retro delle schede aziendali o nell'app del telefono, utilizzate l'elenco dei contatti creato in ClickUp per raccogliere tutte le informazioni e le foto. Questo renderà il vostro lavoro molto più facile quando dovrete fare un follow-up. 📓

Ricordare qualsiasi interazione prendendo note in ClickUp

6. Follower

Dopo la conferenza, è necessario mantenere relazioni professionali con le connessioni. Lasciatevi un po' di tempo per riposare, ma contattateli quando hanno ancora un ricordo fresco di voi. L'ideale è che vi contattiate entro due o tre giorni dall'evento. Potete impostare una promemoria in ClickUp per essere sicuri di non dimenticarsene. ⏰

Se avete fatto delle promesse, assicuratevi di dare seguito anche a quelle. In questo modo, potrete creare fiducia e sfruttare potenziali opportunità aziendali.

Come fare rete a una conferenza virtuale

Gli eventi virtuali possono non consentire il contatto visivo come quelli di persona, ma possono offrire altrettante opportunità di networking se si ha il giusto approccio. 🧑‍💻

La maggior parte delle linee guida offerte in questo articolo si applicano a eventi e conferenze virtuali ma qui ci sono alcuni consigli per il networking specifici per comunicazione virtuale :

Pubblicare sui social media prima e dopo l'inizio della conferenza aziendale

Create un profilo di partecipante sulla piattaforma e connettete i vostri social network

Presentatevi quando entrate e accendete la macchina fotografica

Non abbiate paura di fare domande e di partecipare attivamente alle discussioni

Partecipare alla chat di gruppo e inviare messaggi privati ai partecipanti se si stabilisce una connessione

5 errori comuni di networking da evitare

Se siete alle prime armi con le conferenze e il networking, fate attenzione a non commettere questi cinque errori:

Dimenticare di chiedere le informazioni di contatto: Per il desiderio di incontrare quante più persone possibile, potreste dimenticare di terminare una conversazione senza scambiare schede aziendali o informazioni di contatto. Per questo motivo, potreste perdere il contatto con alcuni professionisti straordinari o addirittura con potenziali client e datori di lavoro Connettersi solo con persone con maggiore anzianità: Le persone che occupano posizioni di livello superiore sono influenti e possono insegnarvi molto. Non dovete però sottovalutare tutti gli altri. Chissà dove può trovarsi la vostra prossima opportunità di lavoro Vantarsi dei propri risultati: Sebbene si debba essere orgogliosi e condividere il proprio lavoro, bisogna essere moderati per non apparire egocentrici. Date a tutti la stessa possibilità di condividere i propri risultati e di ricevere elogi Chiedere offerte di lavoro: Le conferenze mettono in contatto persone con un interesse genuino comune. Non sono bacheche di lavoro. Anche se la riunione può portare a un'offerta di lavoro, non andate in giro a cercarla da persone che avete conosciuto pochi minuti fa. Dovete prima stabilire una connessione e offrire aiuto prima di chiederlo **Se passate la conferenza a fissare il telefono in un angolo, probabilmente non incontrerete nessuno. Sembrerete disinteressati e chiusi, limitando le vostre opportunità di connessione

Espandi la tua rete professionale con ClickUp

Sia che siate un'azienda che

leader di primo piano

o un piccolo pesce nell'oceano, partecipare a eventi e fare networking può essere determinante per lo sviluppo della vostra carriera. Col tempo diventa più facile, ma se non siete sicuri potete sempre consultare le nostre linee guida su come fare networking a una conferenza.

Se la prima volta non riuscite a fare molte connessioni, non disperate! Analizzate cosa è andato storto, continuate a provare e utilizzate le conoscenze acquisite per le conferenze future.

Con uno strumento come ClickUp, la preparazione e la navigazione delle conferenze sono meno intimidatorie. Iscrivetevi gratis oggi stesso e fai della tua prossima conferenza un esito positivo! ✨