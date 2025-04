50 migliori prompt di ChatGPT per il settore commerciale

Vi è mai capitato di partecipare a una telefonata commerciale in cui avete lottato per entrare in connessione, cercando di mantenere viva la conversazione? Non siete i soli. Nel mercato di oggi, vendere non significa più solo fare un'offerta, ma capire e coinvolgere i clienti in modo autentico.

Con strumenti di IA come ChatGPT, potete andare oltre le basi e adottare strategie più intelligenti che migliorano il vostro processo commerciale.

Esploriamo i migliori prompt di ChatGPT per il settore commerciale. Scopriremo come creare messaggi convincenti, scoprire i punti dolenti dei clienti, ottimizzare i follower e analizzare le tendenze del mercato, il tutto per aiutarvi a migliorare il vostro gioco commerciale e catturare il vostro pubblico.

I vostri traguardi commerciali vi ringrazieranno!

Che cosa sono i prompt commerciali di ChatGPT?

I prompt commerciali di ChatGPT sono domande o comandi specifici progettati per aiutare i professionisti delle vendite a perfezionare le strategie, coinvolgere i potenziali clienti e migliorare le conversazioni commerciali.

Questi prompt aiutano a navigare in vari scenari commerciali, dall'approccio iniziale alla chiusura degli affari, rendendo le conversazioni più coinvolgenti e meno simili a un copione robotico.

Supponiamo che vi stiate preparando per una telefonata con un potenziale client. Invece di improvvisare, chiedete a ChatGPT,

"Aiutatemi a pensare a punti di vendita unici per il nostro [prodotto/servizio] che possano interessare il [potenziale cliente]"

Improvvisamente, non siete solo una voce al telefono, ma un supereroe che risolve i problemi e interviene con soluzioni su misura per le loro esigenze.

Oppure state preparando un'email di follower dopo una presentazione. Invece di un generico "Grazie per il suo tempo", potreste usare un prompt di ChatGPT,

ho appena avuto una conversazione su $$$a un cliente e voglio inviare un'email per approfondire il modo in cui il nostro prodotto può risolvere il problema"

L'email creata da ChatGPT in risposta a questo prompt non solo dimostra che siete stati attenti, ma aggiunge anche un tocco personale difficile da ignorare.

Benefici di un buon prompt IA per il settore commerciale

Sfruttare Strumenti di IA per il settore commerciale trasformeranno il vostro modo di entrare in connessione con i clienti. Ecco alcuni benefici chiave che possono portare il vostro gioco commerciale a un livello superiore.

Miglioramento del coinvolgimento: Le aziende che danno priorità al coinvolgimento dei clienti vedono una63% in più tasso di fidelizzazione dei clienti. I prompt ben realizzati possono innescare conversazioni significative, aiutando i professionisti del settore commerciale a entrare in contatto con i potenziali clienti a livello personale

Le aziende che danno priorità al coinvolgimento dei clienti vedono una63% in più tasso di fidelizzazione dei clienti. I prompt ben realizzati possono innescare conversazioni significative, aiutando i professionisti del settore commerciale a entrare in contatto con i potenziali clienti a livello personale Risparmio di tempo: I prompt dell'IA snelliscono il processo commerciale, consentendo ai rappresentanti di concentrarsi sulla vendita piuttosto che sulla creazione di messaggi ex novo

I prompt dell'IA snelliscono il processo commerciale, consentendo ai rappresentanti di concentrarsi sulla vendita piuttosto che sulla creazione di messaggi ex novo Miglioramento della fiducia: Avere a disposizione una serie di prompt affidabili può aumentare la fiducia dei venditori, rendendo più facile affrontare conversazioni difficili e gestire gli oggetti

Avere a disposizione una serie di prompt affidabili può aumentare la fiducia dei venditori, rendendo più facile affrontare conversazioni difficili e gestire gli oggetti Messaggio coerente: L'utilizzo di prompt standardizzati assicura che tutti i rappresentanti trasmettano una voce e un messaggio coerenti con il marchio, aumentando la produttività commerciale e rafforzando l'identità e la fiducia del marchio nel suo complesso

Come prompt ChatGPT per le vendite

Prima di tutto, come lavora ChatGPT ?

Nel suo nucleo, ChatGPT utilizza l'apprendimento automatico per comprendere e generare testi simili a quelli umani in base ai prompt ricevuti. Quando si inserisce un prompt, il modello lo analizza e predice il testo che dovrebbe seguire in base a modelli appresi da vaste quantità di dati.

In questo modo ChatGPT è in grado di fornire risposte contestualmente pertinenti per assistere l'utente in vari aspetti del processo commerciale, dalla creazione di proposte di vendita all'analisi delle interazioni con i clienti. Ingegneria del prompt è la scienza della creazione di input efficaci ("prompt") che guidano i modelli IA, come ChatGPT, a generare risposte fondate e pertinenti. Integrando in modo ponderato i punti critici nei prompt, è possibile migliorare la qualità dell'output e renderlo più applicabile alle esigenze commerciali. Strumenti per la progettazione dei prompt aiutano a semplificare questo processo, da semplici prompt basati su testo a strutture più complesse che possono rispondere a casi d'uso commerciali specifici. Allo stesso modo, modelli gratuiti di prompt per l'IA contiene centinaia di prompt, classificati in modo ordinato per una facile consultazione.

Imparando le basi dell'ingegneria dei prompt, potrete creare prompt migliori per mantenere le vostre conversazioni commerciali focalizzate ed efficaci.

50 Migliori prompt di ChatGPT per il settore commerciale

Secondo uno studio di McKinsey, le aziende che adottano l'IA possono migliorare la produttività commerciale fino al 50% .

Esploriamo alcune chiavi di lettura Casi d'uso di ChatGPT e prompt commerciali di esempio per iniziare.

Abilitazione commerciale

L'abilitazione alle vendite si concentra sul fornire al team commerciale i provider per coinvolgere efficacemente gli acquirenti. Questo include formazione, strumenti e contenuti che migliorano le loro capacità di vendita. Ecco alcuni prompt per iniziare:

creare un modulo di formazione per i nuovi commerciali che metta in evidenza i punti di forza del " "Creare un modulo di formazione per i nuovi commerciali che metta in evidenza i punti di forza del " "Creare un modulo di formazione per i nuovi commerciali che metta in evidenza i punti di forza del redigere una guida rapida per i rappresentanti commerciali sulla gestione delle più comuni obiezioni commerciali al " quali materiali dovrei includere in un kit di strumenti commerciali per il nostro team per ?" aiutatemi a creare una lista di controllo per i nuovi assunti nel settore commerciale, in modo che siano preparati per il loro primo mese" "Aiutatemi a creare una lista di controllo per i nuovi assunti nel settore commerciale, in modo che siano preparati per il loro primo mese" generare una panoramica dei vantaggi del nostro prodotto per la presentazione di una riunione commerciale" quali scenari di ruolo posso utilizzare per la formazione commerciale?" "Redigere un modello di email per i rappresentanti commerciali per presentare i a potenziali client" "_"Il nostro prodotto è un prodotto di qualità"

Generazione di lead

La generazione di lead è fondamentale per costruire una solida pipeline commerciale. Se avete appena iniziato il vostro percorso commerciale o se la vostra azienda ha lanciato un nuovo prodotto/offerta, questi prompt vi daranno un vantaggio nella vostra impresa:

quali sono i modi creativi per generare lead attraverso i social media?" aiutatemi a pensare a degli argomenti per le email fredde per aumentare le valutazioni" {\an8}"Redigere un messaggio per raggiungere i potenziali clienti dopo un evento di networking" quali domande dovrei porre per qualificare i contatti durante le prime conversazioni? Il mio prodotto è ."_"Il mio prodotto è generare un elenco di strumenti di lead generation che funzionano bene per un marchio D2C specializzato in " aiutatemi a scrivere contenuti coinvolgenti per una pagina di destinazione con una call-to-action che aiuti a convertire i visitatori in lead. Il mio prodotto è " quali sono i modi efficaci per sfruttare i referral per la generazione di contatti?"

Sviluppo di pitch commerciali

Una buona presentazione commerciale può fare la differenza nella chiusura degli affari. I rappresentanti commerciali che non vogliono memorizzare lo stesso noioso discorso di vendita usato da tutti gli altri venditori che conoscono possono provare i seguenti prompt:

aiutatemi a creare un'introduzione persuasiva per il nostro ultimo prodotto. Il mio prodotto è e il mio target di riferimento è " quali elementi dovrei includere in una presentazione commerciale?" {\an8}"Redigete una presentazione per un prodotto che affronti i punti dolenti più comuni dei clienti. I clienti target di questo prodotto sono e il prodotto è " quali sono le storie avvincenti che posso condividere durante la mia presentazione? Il mio prodotto è "_ "Il mio prodotto è aiutami a creare un copione per una demo del prodotto che ne illustri le funzionalità/funzione chiave" "Aiutami a creare un copione per una demo del prodotto che ne illustri le funzionalità/funzione chiave" "Aiutami a creare un copione per una demo del prodotto che ne illustri le funzionalità/funzione ⧏34⧐ quali immagini dovrei includere nella mia presentazione per coinvolgere il pubblico?" generare un elenco di domande frequenti alle quali dovrei essere pronto a rispondere durante la presentazione. Sto proponendo a "

Coinvolgimento del cliente

Mantenere i clienti impegnati è essenziale per costruire relazioni e chiudere le vendite. Le tecniche per mantenere i clienti coinvolti e interessati sono più numerose di quanto si possa immaginare. Questi prompt vi aiuteranno a familiarizzare con le seguenti tecniche:

da fare per mantenere l'interesse del cliente durante un lungo processo commerciale? Questo cliente usa il prodotto del nostro concorrente. Il mio prodotto è "_ "Come si fa a mantenere l'interesse del cliente durante un lungo processo di vendita? redigete un'email di follower personalizzata per un potenziale cliente dopo una riunione"{secondo quanto riportato dal sito web della società quali strategie posso utilizzare per coinvolgere i clienti sui social media?" aiutatemi a creare un sondaggio sul feedback dei clienti per migliorare il coinvolgimento" "Generate idee per una newsletter mensile che tenga informati i clienti" "Quali sono i modi interattivi per presentare i nostri prodotti alle fiere? Il mio prodotto è ""Il mio prodotto è " "Redigere un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti da inviare ai clienti dopo un esito positivo della vendita." "Fare un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Gestire gli oggetti

Essere preparati a gestire gli oggetti può migliorare significativamente il tasso di chiusura.

Secondo una ricerca di HubSpot, i professionisti del settore commerciale che affrontano in modo efficace gli oggetti possono raggiungere un tasso di chiusura del 64% .

Questi prompt vi aiuteranno a superare con sicurezza questi momenti difficili:

elenco degli oggetti più comuni e delle risposte efficaci per il nostro prodotto. Il mio prodotto è e i nostri clienti target sono "_ aiutatemi a creare una guida per i rappresentanti commerciali su come superare le obiezioni relative al prezzo" quali sono le tecniche per affrontare i dubbi sul nostro prodotto? Il nostro prodotto è: ?"_ "Il nostro prodotto è: ? "Redigete una risposta a un cliente che dice di voler provare una versione gratis del nostro software." "La risposta è: "Il nostro prodotto è: " quali esercizi di ruolo possono aiutare i rappresentanti ad esercitarsi nella gestione degli oggetti?" generare un elenco di risposte empatiche agli oggetti dei clienti. Il problema più comune che i miei clienti devono affrontare è ."_"Generare un elenco di risposte empatiche alle obiezioni dei clienti aiutatemi a preparare una presentazione su come trasformare gli oggetti in opportunità"

Analisi commerciale

La comprensione dei dati commerciali può migliorare il processo decisionale.

Il McKinsey Global Institute riporta che le organizzazioni che sfruttano i dati sono 23 volte più propense ad acquisire clienti , sei volte più probabilità di fidelizzarli e 19 volte più probabilità di raggiungere la redditività!

Questi prompt vi guideranno nell'utilizzo efficace dei dati commerciali:

quali sono gli indicatori di performance chiave da monitorare per misurare l'esito positivo delle vendite?" aiutatemi a creare un report che riepiloghi i dati commerciali dell'ultimo trimestre. Condivido i numeri qui sotto: "Potete analizzare le prestazioni commerciali del mio team nell'ultimo trimestre e identificare le tendenze? Di seguito sono riportati i dati: " quali sono i segmenti chiave dei clienti in base ai dati commerciali e come possiamo adattare le nostre strategie a ciascuno di essi? Considerate questo set di dati: "_ sulla base dei nostri dati storici commerciali, quali tendenze possiamo aspettarci per il prossimo trimestre? Esaminate queste informazioni: "_ quali sono i prodotti con i volumi commerciali e i margini di profitto più elevati e quali strategie possiamo attuare per promuoverli ulteriormente? I dati sono i seguenti: "_ in che modo le nostre recenti campagne di marketing hanno influenzato le vendite commerciali e quali sono i canali più performanti? Esaminate queste metriche: "_

Formazione commerciale

La formazione continua garantisce che il team commerciale sia sempre aggiornato ed efficace. È essenziale per adattarsi alle nuove sfide e migliorare le competenze. FQE Chemicals ha riportato un sorprendente aumento del 400% della loro pipeline commerciale entro tre mesi dall'implementazione della formazione.

Con questi prompt, potete mettere i vostri rappresentanti commerciali in condizione di dare il meglio di sé:

quali sono le principali competenze che i rappresentanti commerciali dovrebbero sviluppare per ottenere un esito positivo? programma per un workshop di formazione commerciale completo" aiutatemi a creare una libreria di risorse per i materiali di formazione commerciale." che ruolo può avere la mentorship nello sviluppo delle competenze commerciali?" generare un elenco di corsi online che potrebbero essere utili al nostro team commerciale" quali sono le attività coinvolgenti per una sessione di formazione commerciale?" modulo di valutazione per valutare l'efficacia della formazione commerciale" quali strategie di follower possiamo attuare dopo la formazione per garantire la conservazione delle conoscenze?"

Limiti dell'uso di ChatGPT per il settore commerciale

Sebbene ChatGPT possa essere uno strumento potente per migliorare le strategie commerciali, ha dei limiti. Vediamo quali sono i suoi limiti rispetto ad altri strumenti di IA.

**ChatGPT è ottimo per generare idee, ma manca di un'integrazione diretta con strumenti commerciali come sistemi di gestione delle attività, di automazione o di CRM, il che limita la sua utilità per il monitoraggio dei processi di vendita dall'inizio alla fine Incapacità di fornire approfondimenti in tempo reale: Sebbene ChatGPT sia in grado di generare risposte, non può offrire approfondimenti in tempo reale a partire dai dati reali. Non è in grado di analizzare le metriche commerciali in corso o di fornire un feedback in tempo reale basato sulle prestazioni effettive **Mancanza di funzionalità/funzione avanzate: i Teams commerciali hanno spesso bisogno di collaborare alle trattative e ChatGPT non dispone di funzionalità integrate per la condivisione, l'assegnazione di attività o il monitoraggio dei contributi all'interno di un'impostazione di team Comprensione limitata di flussi di lavoro complessi: ChatGPT può offrire consigli di alto livello, ma quando si tratta di navigare in intricati flussi di lavoro commerciali o di affrontare operazioni di vendita dettagliate basate su progetti, può mancare di dettagli chiave che influenzano la strategia complessiva

Riconoscere questi limiti può aiutare a generare prompt di ChatGPT per il settore commerciale in modo efficace. Tuttavia, vale la pena di esplorare altri Alternative a ChatGPT che integrano le competenze umane, assicurando che le intuizioni e le relazioni personali rimangano in primo piano nelle loro strategie commerciali.

Alternative a ChatGPT per il settore commerciale

ChatGPT si concentra sulla creazione di contenuti, ma i team commerciali hanno bisogno di qualcosa di più: hanno bisogno di strumenti in grado di gestire la previsione della pipeline, l'automazione delle attività e gli insight in tempo reale.

Strumenti di IA per il project management come ClickUp vanno oltre la semplice generazione di risposte. ClickUp offre un sistema completo di gestione delle vendite che aiuta i team a tenere traccia delle offerte, ad automatizzare le attività e a ottimizzare i flussi di lavoro.

Ecco come ClickUp può aiutarvi a gestire efficacemente le strategie commerciali:

Dati di vendita centralizzati: Archiviate tutti i documenti commerciali, i record dei clienti e i dati storici delle vendite in un unico posto, utilizzando il sistema di gestione delle vendite di ClickUp ClickUp Documenti . È possibile collaborare con il team, lasciare commenti e aggiornare i documenti in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina

Archiviate tutti i documenti commerciali, i record dei clienti e i dati storici delle vendite in un unico posto, utilizzando il sistema di gestione delle vendite di ClickUp ClickUp Documenti . È possibile collaborare con il team, lasciare commenti e aggiornare i documenti in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina Gestione delle attività: Traccia le attività di vendita come le email di follow-up, le chiamate commerciali e la chiusura degli affari con Attività di ClickUp . È possibile creare elenchi di attività separati per ogni fase del funnel di vendita, rendendo più facile per i rappresentanti commerciali rimanere organizzati e produttivi

Traccia le attività di vendita come le email di follow-up, le chiamate commerciali e la chiusura degli affari con Attività di ClickUp . È possibile creare elenchi di attività separati per ogni fase del funnel di vendita, rendendo più facile per i rappresentanti commerciali rimanere organizzati e produttivi Strumenti di collaborazione: Facilitano la collaborazione tra i membri del team grazie a Spazi ClickUp , elenchi di attività condivise e messaggistica istantanea. Questa funzionalità/funzione garantisce che l'intero team commerciale sia in connessione e allineato, sia che lavori da remoto che in ufficio

Facilitano la collaborazione tra i membri del team grazie a Spazi ClickUp , elenchi di attività condivise e messaggistica istantanea. Questa funzionalità/funzione garantisce che l'intero team commerciale sia in connessione e allineato, sia che lavori da remoto che in ufficio Sondaggi sulla soddisfazione dei clienti: Utilizzare Moduli ClickUp per creare e distribuire sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, raccogliendo preziosi feedback sui vostri prodotti direttamente all'interno della piattaforma per migliorare le vostre strategie commerciali e migliorare l'esperienza dei clienti

Utilizzare Moduli ClickUp per creare e distribuire sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, raccogliendo preziosi feedback sui vostri prodotti direttamente all'interno della piattaforma per migliorare le vostre strategie commerciali e migliorare l'esperienza dei clienti Reportistica e analisi: Generazione di report approfonditi sulle metriche commerciali chiave, come i tassi di conversione, le chiusure delle transazioni e le previsioni di vendita. ClickUp Dashboard consentono di visualizzare le performance commerciali e di monitorare lo stato rispetto ai traguardi prefissati

ClickUp è stato lo strumento che ci ha davvero aiutato a portare innovazione in questa azienda, permettendoci di passare dal 2% di vendite digitali a oltre il 65% di vendite digitali dopo la pandemia

Blaine Labron, vicepresidente del commercio digitale e della tecnologia di Pressed Juicery

Il Software di project management commerciale ClickUp ottimizza ogni aspetto del processo commerciale. Dal monitoraggio dei lead alla chiusura delle trattative, ClickUp offre una soluzione all-in-one che consente ai team commerciali di lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Dashboard personalizzati, flussi di lavoro intuitivi e potenti strumenti di reportistica rendono semplice la gestione dell'intera pipeline commerciale.

Potenziate il vostro processo commerciale con il software di gestione delle vendite di ClickUp e ottimizzate ogni passaggio, dal lead alla chiusura

ClickUp consente ai rappresentanti commerciali di:

Ottimizzare gli argomenti e i contenuti delle email utilizzando il machine learning, migliorando l'engagement

Prevedere le tendenze commerciali e dare priorità ai lead ad alto potenziale utilizzando analisi avanzate

Migliorare il lead nurturing e la gestione delle partnership

Visualizzare l'intero imbuto commerciale per individuare i colli di bottiglia e le opportunità di miglioramento Gli strumenti di IA hanno aiutato il team pubblicitario di Spotify in previsioni commerciali più precise e nell'allocazione efficace delle risorse. Questo ha portato a un aumento del 19% dei ricavi rispetto all'anno precedente e a un incremento del 40% della produttività.

La funzionalità/funzione di ClickUp AI, ClickUp Brain, è in grado di automatizzare attività ripetitive, analizzare i dati commerciali e suggerire strategie per migliorare le prestazioni di vendita. Può anche redigere email di follow-up e analizzare i punti dolenti dei clienti. Le funzionalità di ClickUp AI facilitano le decisioni basate sui dati.

Automazioni delle attività commerciali per la massima efficienza con ClickUp Brain

Ecco alcune offerte chiave di ClickUp Brain:

Suggerimenti automatizzati di attività per aiutare a dare priorità al lavoro in base ai dati commerciali

per aiutare a dare priorità al lavoro in base ai dati commerciali Creazione intelligente di attività utilizzando il linguaggio naturale per una configurazione più rapida delle attività

utilizzando il linguaggio naturale per una configurazione più rapida delle attività Modelli di piani commerciali per organizzare le strategie in pochi semplici passaggi e mantenere il team allineato

per organizzare le strategie in pochi semplici passaggi e mantenere il team allineato Insight basati sui dati che evidenziano i punti chiave di vendita e migliorano le strategie

che evidenziano i punti chiave di vendita e migliorano le strategie Assistenza alla stesura delle email da parte dell'IA per creare comunicazioni personalizzate ed efficaci

Automazione dei flussi di lavoro per gestire le attività commerciali ripetitive e liberare il tempo a disposizione

Portate il vostro gioco commerciale al livello successivo con ClickUp

Nulla accade finché qualcuno non vende qualcosa

Arthur Motley, ex presidente della rivista Parade

Ha colto perfettamente la forza trainante di ogni azienda: la vendita.

In un mondo in cui l'IA sta rivoluzionando le industrie, anche il modo di lavorare dei commerciali si sta evolvendo. Sfruttando strumenti di IA come ChatGPT, il team commerciale può migliorare il coinvolgimento dei clienti, snellire i processi e prendere decisioni più intelligenti sulla base dei dati.

Sebbene ChatGPT offra un supporto incredibile nella generazione di prompt, nella gestione delle obiezioni e nella personalizzazione della comunicazione, è essenziale bilanciare l'assistenza dell'IA con l'esperienza umana.

Gli strumenti giusti, come ClickUp, vanno oltre i prompt, aiutandovi a gestire facilmente l'intero processo commerciale, dal monitoraggio dei lead all'analisi delle prestazioni.

Siete pronti a potenziare la vostra strategia commerciale con l'IA e la gestione continua delle attività? Iniziate oggi stesso con ClickUp!