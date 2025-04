13 migliori strumenti di IA per la gestione del team nel 2025

Scegliereste un nuovo smartphone elegante o un goffo flip phone degli anni '90? O meglio ancora, preferireste inviare messaggi di testo o affidarvi ai piccioni viaggiatori?

"Che razza di domande sono queste?"

Esattamente: chi, sano di mente, sceglierebbe quest'ultimo?

Allora perché molti team sono ancora fermi ai metodi di gestione del team della vecchia scuola, che richiedono più tempo e lavoro richiesto e possono portare a malintesi?

Quello che serve sono strumenti di IA per la gestione del team.

🧠 Da fare: il 77% dei project manager affermano che l'IA ha avuto un impatto positivo sul loro lavoro.

Se non sapete da dove cominciare, ci pensiamo noi. Date un'occhiata a questa lista dei 13 migliori strumenti di IA per aumentare la produttività e migliorare la collaborazione del vostro team.

Cosa cercare negli strumenti di IA per la gestione del team?

Quando si chiacchiera con il proprio team o si propongono strumenti di IA ai superiori, si sentono termini fantasiosi come analisi predittiva e algoritmi di apprendimento automatico.

Certo, questi strumenti vi aiuteranno nel lungo periodo, ma non dovrebbero essere il vostro obiettivo fin dall'inizio.

💡 Pro Tip: Iniziate in modo semplice: identificate i problemi del flusso di lavoro che rallentano voi e il vostro team.

Che si tratti della prioritizzazione delle attività, del monitoraggio dei progetti o del miglioramento della collaborazione del team, scegliete uno strumento che affronti questi problemi di petto. Punti extra se lo strumento di IA aggiunge alcune funzioni aggiuntive (come la gestione automatizzata delle attività o le integrazioni multiple con le app) ed è così intuitivo che vi chiederete come avete fatto a lavorare con altri strumenti di project management.

Alcuni obiettivi chiave da perseguire nello strumento di IA ideale per la gestione del team:

Intuitivo e facile da usare

Gestisce i progetti, i processi di project management e le attività secondarie come un vero professionista

Tiene il team impegnato, senza affogare nella complessità

Semplifica le comunicazioni per i progetti e le attività

Offre opzioni di integrazione per scalare con l'azienda

Altri aspetti da considerare sono la capacità di replicare o migliorare l'input umano, la profondità delle funzioni IA e, per dirla tutta, il prezzo.

Trovate uno strumento che risponda a questi requisiti e risparmierete tempo, ridurrete le attività di routine ripetitive e aumenterete facilmente la produttività.

I 13 migliori strumenti di IA per la gestione del team

Le attività automatizzate possono farvi risparmiare un bel po' di tempo 2 ore e 24 minuti al giorno .

Siete convinti di quanto sarebbe fantastico per il vostro team? Vediamo i 13 principali strumenti di IA che possono aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

1. ClickUp (il migliore per la gestione completa del project management e la collaborazione del team)

Il modo migliore per evitare conflitti nel team è quello di responsabilizzare ogni singolo individuo.

Ma è possibile monitorare manualmente lo stato di ognuno senza perdere la testa? Sì, se si utilizza ClickUp .

Il lavoro di oggi è interrotto, con 60% del nostro tempo è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento di informazioni in diversi strumenti. ClickUp risolve questo problema diventando la vostra app per tutto il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che vi aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente automatizzando le attività del vostro team.

Ma prima di immergersi nelle attività, il team ha bisogno di un oggetto chiaro. Obiettivi di ClickUp consente di suddividere i grandi oggetti in passaggi più piccoli e attuabili in sequenze giornaliere, settimanali o addirittura annuali.

ClickUp Obiettivi

È anche possibile creare liste di controllo per stabilire le priorità delle attività, in modo che tutti sappiano quali sono le più importanti.

A proposito di priorità delle attività, niente lo fa meglio dell'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain .

Analizza i dati e le scadenze passate per suggerire le attività più rilevanti, riepilogare gli aggiornamenti e generare nuove attività in pochi secondi. Questi suggerimenti possono essere trasformati istantaneamente in attività Attività di ClickUp che si allineano perfettamente ai vostri obiettivi.

ClickUp Brain

È possibile utilizzare anche Modello di piano di gestione del team di ClickUp per organizzare il progetto e aiutare il team ad allinearsi su ciò che è più importante per l'esito positivo collettivo.

Ora non resta che comunicare queste attività al team. La bellezza di ClickUp sta nella sua capacità di integrare gli obiettivi direttamente nelle funzioni. In questo modo, nessuno si gratta il capo, chiedendosi perché Da fare: è tutto chiarissimo.

ClickUp Brain riesce a raggiungere facilmente questo obiettivo convertendo obiettivi, email e messaggi in attività con un semplice pulsante. E la parte migliore? Questa conoscenza è immediatamente disponibile: basta porre a Brain una domanda in inglese semplice per ottenere le informazioni giuste dalla vostra area di lavoro in pochi secondi.

collegare le attività e gli obiettivi in ClickUp per essere sempre allineati e informati

A proposito di messaggi: potete taggare i membri del team, impostare priorità e persino condividere aggiornamenti, file o note rapide con ClickUp Chattare . È come avere un'app di messaggistica istantanea integrata nel sistema di gestione del team. È la ricetta perfetta per una collaborazione perfetta tra team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Clickup-Chat-5-1400x932.png ClickUp Chattare /$$$img/

rimani sempre in connessione con il tuo team _con ClickUp Chat

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riepilogare/riassumere : Riepilogare/riassumere rapidamente lunghi thread, aggiornamenti di progetti o documenti per un contesto immediato

: Riepilogare/riassumere rapidamente lunghi thread, aggiornamenti di progetti o documenti per un contesto immediato Trascrizione delle riunioni : Trascrizione delle discussioni delle riunioni in documenti utilizzabili con collaborazione in tempo reale

: Trascrizione delle discussioni delle riunioni in documenti utilizzabili con collaborazione in tempo reale Comunicazione immediata : Utilizzate ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, file e collegati senza soluzione di continuità

: Utilizzate ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, file e collegati senza soluzione di continuità Feedback attivabile : Assegnazione di commenti direttamente nei file o nelle attività per garantire un feedback preciso e attuabile

: Assegnazione di commenti direttamente nei file o nelle attività per garantire un feedback preciso e attuabile Integrazioni: Connessione con Slack, Zoom e l'area di lavoro di Google percomunicazione centralizzata 🧠 Da fare: Alcuni studi rivelano che le inefficienze della collaborazione costano al 64% dei dipendenti almeno tre ore alla settimana, con 20% perde fino a sei ore di tempo sprecato.

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di opzioni personalizzate può essere eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7 per utente/mese

: $7 per utente/mese Business : $12 per utente/mese

: $12 per utente/mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

✨ Recensioni degli utenti: Gli utenti apprezzano il suo che fonde project management, organizzazione delle conoscenze e assistenza guidata dall'IA in un'esperienza senza soluzione di continuità. Come dicono in molti, "ClickUp si adatta al vostro flusso di lavoro, non il contrario"

2. Asana (migliore per la gestione intuitiva delle attività)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Asana-1400x997.png Asana- Strumento IA per la gestione del team /$$$img/

via Asana Quando le scadenze incombono e il lavoro si accumula, Asana organizza tutto e automatizza anche le cose noiose.

Questo strumento connette gli obiettivi strategici alle attività quotidiane, assicurando che tutti sappiano cosa è importante.

Inoltre, dispone di funzionalità/funzione IA in grado di ridurre il lavoro manuale ripetitivo, aiutando i team a concentrarsi su altre attività importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Collega gli obiettivi strategici alle attività, mantenendo il team focalizzato sugli oggetti aziendali

Automazioni dei flussi di lavoro per ridurre le incombenze e aumentare la produttività

Accesso a oltre 300 integrazioni, tra cui Slack, Google Drive e Microsoft Teams

Migliora il lavoro di squadra grazie ai commenti, agli aggiornamenti in tempo reale e alla visibilità delle attività personali

Utilizzare modelli precostituiti per avviare progetti e gestire efficacemente le attività

Limiti di Asana

L'abbondanza di funzionalità/funzione può far sembrare semplici attività più complesse del necessario

È possibile assegnare un solo utente a un'attività, il che può ostacolare la collaborazione su responsabilità condivise

Prezzi di Asana

Personale : Gratis

: Gratis Starter : $10,99 per utente/mese

: $10,99 per utente/mese Avanzato: $24,99 per utente/mese

Valutazioni e recensioni su Asana

G2 : 4.4/5 (oltre 10.700 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 10.700 recensioni) Capterra: 4.5/5 (13.200+ recensioni)

✨ Recensioni degli utenti: Asana è apprezzata per la sua facilità d'uso, la sua versatilità e il suo funzionalità/funzione dell'IA . Le integrazioni con app popolari come Slack ed Everhour aumentano la produttività, mentre i layout personalizzabili e le funzionalità di reportistica soddisfano le esigenze dei vari team.

3. Notion IA (migliore per la gestione della conoscenza e della documentazione del team)

via Notion IA Immaginate questo: un nuovo assunto ha 20 domande sul flusso di lavoro del vostro team e metà del team è troppo occupato per rispondere. Entrate in Notion IA, la vostra azienda che si occupa di Assistente personale IA per la gestione della conoscenza.

Permette di centralizzare la documentazione del team, creare wiki condivisi e gestire le autorizzazioni in modo che ogni membro sappia cosa Da fare e quando.

Inoltre, la sua funzionalità/funzione Q&A alimentata dall'IA consente ai membri del team di porre domande in un linguaggio semplice e di ricevere risposte accurate e citate, eliminando i ritardi causati dalla ricerca o da una comunicazione errata.

🧠 Da fare: La cattiva comunicazione è responsabile di 28% delle scadenze non rispettate sottolineando l'importanza di canali di comunicazione strutturati per garantire l'allineamento e l'efficienza del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Centralizzare e organizzare le informazioni del team in wiki facilmente accessibili

Assegnare attività, condividere aggiornamenti e gestire le autorizzazioni per un efficace coordinamento del team

Utilizzare modelli personalizzabili per l'onboarding, la gestione dei processi e il piano del team

Connessione con strumenti come Slack e GitHub per garantire un'integrazione perfetta del flusso di lavoro

Limiti di Notion IA

Può essere eccessivo per i team che non conoscono gli strumenti di gestione della conoscenza

Può rallentare quando si gestiscono database di grandi dimensioni

Richiede un accesso costante a Internet per la maggior parte delle funzionalità/funzione

Prezzi di Notion IA

**Gratis

Plus : $10 per utente/mese

: $10 per utente/mese Business : $15 per utente/mese

: $15 per utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Notion IA valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (5.930+ recensioni)

: 4.7/5 (5.930+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.430+ recensioni)

✨ Recensioni degli utenti: Notion è molto apprezzato per la sua flessibilità, la facilità d'uso e il capacità innovative dell'IA che rendono la gestione della conoscenza e l'organizzazione delle attività senza soluzione di continuità. I suoi modelli, l'assistente di scrittura IA e l'integrazione con strumenti come Slack migliorano la collaborazione, sia per attività professionali che per progetti personali.

Da fare: 41% dei dipendenti fa più fatica a collaborare tra i vari reparti che a lavorare all'interno dei propri team, evidenziando la necessità di abbattere i silos organizzativi per migliorare il coordinamento.

4. Wrike (il migliore per la visualizzazione avanzata dei progetti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Wrike.png Wrike- strumento di IA per la gestione /$$$img/

via Wrike Immaginate più team che lavorano su aspetti diversi di un progetto, ognuno con i propri flussi di lavoro e le proprie priorità. Eppure lo stato di avanzamento di tutti è allineato e visibile su un'unica piattaforma. Questo è Wrike in azione.

Wrike si distingue per la sua capacità di centralizzare i progetti, automatizzare le attività ripetitive e fornire strumenti di visualizzazione dinamica come grafici Gantt e tabelle Kanban. I team possono personalizzare i flussi di lavoro, creare progetti e utilizzare gli approfondimenti basati sull'IA per prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Personalizzazione dei flussi di lavoro in base alle esigenze specifiche del team e del progetto

Automazioni di attività ripetitive come approvazioni e notifiche per una maggiore efficienza

Consente di commentare direttamente i file e le attività per ottimizzare i feedback e gli aggiornamenti

Connessione con team come Microsoft Teams, Slack e Adobe Creative Cloud

Limiti di Wrike

Le funzionalità/funzione premium possono essere costose per gli utenti singoli o per i piccoli team

Alcune integrazioni, come Outlook, possono subire ritardi nelle notifiche

Nessuna funzionalità/funzione di chat integrata; richiede strumenti di comunicazione di terze parti

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team : $10 per utente/mese

: $10 per utente/mese Business : $24,80 per utente/mese

: $24,80 per utente/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.730+ recensioni)

: 4.2/5 (3.730+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.740+ recensioni)

Leggi anche: Strategie efficaci di gestione del lavoro collaborativo per i team

5. Trello (il migliore per una gestione delle attività semplice e visiva)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Trello-1.png Trello per la gestione visiva delle attività /$$$img/

via Trello Pensate a Trello come a un sistema di note appiccicose per l'era digitale.

È una buona opzione per i team che cercano un modo semplice per gestire le attività senza complicare eccessivamente i flussi di lavoro. Grazie all'uso di schede, elenchi e foglietti, Trello offre un modo visivo per monitorare lo stato di avanzamento e organizzare le attività in modo intuitivo per tutti.

Inoltre, supporta aggiornamenti in tempo reale, automazione senza codice e integrazioni con strumenti popolari come Slack e Google Drive.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Visualizza le attività con un sistema intuitivo di bacheche, elenchi e schede

Riflette le modifiche alle attività istantaneamente, mantenendo tutti i membri del team sulla stessa pagina

Automazione delle attività ripetitive con l'automazione Butler integrata in Trello

Connessione con strumenti come Slack, Google Drive e Microsoft Teams

Trovate piani tariffari accessibili adatti a singoli e piccoli team

Limiti di Trello

Manca di strumenti come i grafici Gantt e una reportistica completa per progetti complessi

Ha difficoltà con i team più grandi o con un alto volume di attività

Richiede app di terze parti o Power Up per colmare le lacune delle funzioni

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5 per utente/mese

: $5 per utente/mese Premium : $10 per utente/mese

: $10 per utente/mese Azienda: $17,50 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.650+ recensioni)

: 4.4/5 (13.650+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.310+ recensioni)

✨ Recensioni degli utenti: Trello è ampiamente lodato per la sua intuitive Bacheche in stile Kanban che rendono semplice l'organizzazione delle attività e la collaborazione. Gli utenti ne apprezzano la flessibilità, le funzionalità di gestione del team e la capacità di integrarsi con strumenti come Slack. Funzionalità/funzione come l'automazione di Butler fanno risparmiare tempo, mentre la semplicità di Trello lo aggiunge ai preferiti per l'uso personale e professionale.

Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la gestione delle operazioni

6. Monday.com (il migliore per i flussi di lavoro personalizzabili e il coordinamento dei team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Monday.com-for-team-collaboration.png Monday.com per la collaborazione del team /$$$img/

via Monday.com Monday.com è un sito altamente personalizzabile piattaforma per il project management progettata per soddisfare team di ogni dimensione e settore.

Dal monitoraggio delle singole attività alla gestione di progetti di livello aziendale, Monday offre un intervallo di strumenti, come schede personalizzabili, automazione basata su regole e integrazioni con oltre 200 app.

Le migliori funzionalità di Monday.com

Personalizzazione delle schede dei progetti per soddisfare le esigenze specifiche del team

Risparmio di tempo grazie all'automazione di attività e processi ripetitivi grazie a Monday IA

Accesso a oltre 200 modelli per una rapida configurazione dei progetti

Mantenete aggiornati tutti i membri del team con il monitoraggio delle attività e la condivisione senza soluzione di continuità

Connessione con strumenti come Slack, Google Drive e Microsoft Teams per operazioni semplificate

Limiti di Monday.com

Le opzioni di filtraggio possono risultare restrittive per alcuni utenti

La versione mobile manca di funzionalità/funzioni rispetto all'app desktop

Monday IA è disponibile solo nei piani di livello superiore, il che limita l'accesso agli utenti di base

Prezzi di Monday.com

**Gratuito

Basico : $9 per utente/mese

: $9 per utente/mese Standard : $12 per utente/mese

: $12 per utente/mese Pro : $19 per utente/mese

: $19 per utente/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (12.680+ recensioni)

4.7/5 (12.680+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5.360+ recensioni)

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di gestione delle attività in ClickUp ed Excel

7. Taskade (migliore per la collaborazione leggera del team e i flussi di lavoro potenziati dall'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Taskade-1400x921.webp Taskade /%img/

via Taskade Taskade è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per migliorare la collaborazione e semplificare il project management. Grazie a funzionalità/funzione come la collaborazione in tempo reale, gli utenti possono comunicare senza problemi attraverso la chat integrata e le videochiamate mentre gestendo le attività .

Il generatore di flussi di lavoro IA automatizza le attività di routine, mentre gli agenti IA personalizzati assistono nella creazione di contenuti e nell'organizzazione dei documenti. L'interfaccia facile da usare, le configurazioni flessibili e gli strumenti di collaborazione ne fanno un forte concorrente per i team più piccoli o per chi inizia a gestire i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Automazioni delle attività e generazione di contenuti grazie alle funzionalità IA integrate

Visualizza meglio i progetti utilizzando elenchi di attività, mappe mentali, diagrammi di flusso, schede Kanban e calendari

Organizzare i progetti con aree di lavoro e cartelle personalizzabili

Limiti di Taskade

Mancano grafici Gantt e strumenti di monitoraggio del tempo per progetti complessi

Il caricamento di troppi documenti può causare problemi o rallentamenti

Richiede una connessione a internet per tutte le funzioni

Prezzi di Taskade

**Gratuito

Taskade Pro : $8 per utente/mese

: $8 per utente/mese Taskade for Teams: $16 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (65+ recensioni)

🧠 Da fare: Stress da comunicazione non chiaro l'80% dei dipendenti mentre il 46% spende fino a 40 minuti al giorno per risolvere la confusione, con un impatto sulla produttività e sul benessere.

8. Motion (migliore per l'autoprogrammazione e l'ottimizzazione delle attività da parte dell'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Motion-1-1400x1037.png Movimento /$$$img/

via Movimento Se il vostro team è vittima di elenchi di cose da fare che non finiscono mai, di scadenze che si accavallano e di riunioni che occupano metà della giornata, Motion può aiutarvi.

Motion riorganizza automaticamente le attività, ottimizza i flussi di lavoro e prevede le sequenze di consegna, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta davvero: portare a termine le cose.

Con il suo IA per la programmazione e l'automazione dei flussi di lavoro motion consente ai team di evitare il caos della pianificazione manuale.

Le migliori funzionalità/funzione di Motion

Massimizza l'efficienza del team assegnando automaticamente le priorità e pianificando le attività

Semplificare i processi ripetitivi e ridurre il lavoro manuale

Monitoraggio visivo dello stato e delle scadenze dei progetti

Ottenere informazioni preziose sulle pianificazioni del team e sulle priorità delle attività

Connessione con strumenti come Zoom, Google Calendar e Zapier per flussi di lavoro senza interruzioni

Limiti del movimento

Poche opzioni di personalizzazione per la visualizzazione dei progetti e delle attività

Occasionali malfunzionamenti possono influire sull'usabilità

L'app per dispositivi mobili manca di funzioni rispetto all'app desktop

Prezzi di Motion

Individuale : $19 per utente/mese

: $19 per utente/mese Business Standard : $12 per utente/mese

: $12 per utente/mese Business Pro: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Motion

G2 : 4.0/5 (90+ recensioni)

: 4.0/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (45+ recensioni)

✨ Recensioni degli utenti: Motion ha raccolto apprezzamenti per la sua funzionalità/funzione di programmazione automatica, che elimina la necessità di mentale di stabilire le priorità delle attività e aiuta gli utenti a raggiungere in modo efficiente obiettivi piccoli e grandi. Funzionalità/funzione come gli avvisi per le scadenze non rispettate, la riprogrammazione dinamica e i trigger per i progetti aggiungono valore ai flussi di lavoro degli utenti.

Leggi anche: I 10 migliori gestori di attività dell'IA

9. Todoist (il migliore per la gestione semplice delle attività con supporto multipiattaforma)

via Todoist Conosciuto per la sua interfaccia pulita e minimalista, Todoist aiuta i singoli e i team a gestire le proprie attività senza problemi su tutti i dispositivi.

La funzionalità/funzione principale di Todoist è l'input in linguaggio naturale, che consente agli utenti di creare e aggiungere attività agli elenchi con frasi del tipo: "Presenta una relazione domani alle 15"

Funziona anche come un Strumento di collaborazione per l'IA con progetti condivisi, assegnazione di attività e strumenti di monitoraggio della produttività, che lo rendono versatile per l'uso personale e professionale.

Migliori funzionalità/funzione di Todoist

Sincronizzazione perfetta delle attività su tutti i dispositivi, inclusi desktop, dispositivi mobili ed estensioni per il browser

Creazione di progetti, assegnazione di etichette e definizione delle priorità per un project management efficiente delle attività

Impostazione di obiettivi e monitoraggio dello stato con grafici e statistiche visivi

Limiti di Todoist

Alcune funzioni principali sono bloccate dietro piani a pagamento

Non è ideale per gli utenti che necessitano di una suddivisione avanzata delle attività

I prezzi possono essere costosi per i gruppi più numerosi

Prezzi di Todoist

Principiante : Free

: Free Pro : $4 per utente/mese

: $4 per utente/mese Business: $6 per utente/mese

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2 : 4.4/5 (800+ recensioni)

: 4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.530+ recensioni)

Leggi anche: Come migliorare le capacità di gestione del team

10. Lattice (Ideale per la valutazione delle prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti)

via Lattice I dipendenti altamente impegnati sono la linfa vitale delle organizzazioni di successo - alcuni studi suggeriscono addirittura che le aziende con dipendenti altamente impegnati possono vedere una 21% di aumento della redditività .

Per mantenere questo risultato è necessaria una piattaforma per le valutazioni delle prestazioni, il feedback dei dipendenti, l'impostazione degli obiettivi e i sondaggi sul coinvolgimento.

Ecco Lattice. Le sue funzionalità/funzione OKR e Obiettivi aiutano le aziende ad allineare gli individui e i team con gli obiettivi aziendali, mentre strumenti come gli incontri 1:1 e i sondaggi favoriscono discussioni produttive e feedback significativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Lattice

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle priorità aziendali con obiettivi trasparenti e misurabili

Facilitare riunioni produttive con programmi ed elementi di azione suggeriti

Raccogliere il feedback dei dipendenti e analizzare le tendenze per migliorare la soddisfazione sul posto di lavoro

Condurre revisioni strutturate utilizzando esempi documentati per valutazioni corrette

Visualizzare e comprendere le metriche chiave della forza lavoro per informare le decisioni strategiche

Limiti di Lattice

I sondaggi automatizzati possono sembrare ridondanti e portare al disimpegno

Mancano i moduli di busta paga e monitoraggio del tempo per una gestione completa delle risorse umane

Non offre un supporto diretto ed esteso per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti

Prezzi di Lattice

Gestione dei talenti : $11 per utente/mese

: $11 per utente/mese Engagement : Componente aggiuntivo per $4 per utente/mese

: Componente aggiuntivo per $4 per utente/mese Crescita : Componente aggiuntivo per $4 per utente/mese

: Componente aggiuntivo per $4 per utente/mese Compensazione : Componente aggiuntivo per $6 per utente/mese

: Componente aggiuntivo per $6 per utente/mese HRIS Core: $5 per utente/mese (Early Bird Pricing)

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2 : 4.7/5 (3.890+ recensioni)

: 4.7/5 (3.890+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (180+ recensioni)

Leggi anche: 20 migliori strumenti software per la gestione delle attività per migliorare i flussi di lavoro

11. Slack (il migliore per la comunicazione con il team e gli aggiornamenti sui progetti)

via Slack Nel corso degli anni, Slack ha ridefinito il modo in cui i team comunicano e rimangono allineati.

Lanciato inizialmente come strumento di messaggistica, Slack si è evoluto in una potente piattaforma che unisce la comunicazione del team con funzionalità/funzione per gestire attività, condividere aggiornamenti e integrare flussi di lavoro.

Sia che si tratti di monitorare gli stati attraverso gli elenchi o di automatizzare i flussi di lavoro con il suo Workflow Builder, Slack mantiene i team in connessione e produttivi, il tutto in un'unica area di lavoro digitale.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Organizzate le discussioni per progetti, dipartimenti o argomenti con canali dedicati

Traccia e gestisci le attività direttamente all'interno di Slack per migliorare la responsabilità con gli elenchi

Automazioni dei processi ripetitivi come le approvazioni e gli aggiornamenti di stato

Connessione con app come Google Drive, ClickUp e Jira per una collaborazione senza interruzioni

Organizzate discussioni dal vivo o condividete rapidi aggiornamenti video per ridurre l'ingombro delle email

Limiti di Slack

Le grandi organizzazioni potrebbero trovare caotica la gestione di più canali

Mancano i grafici Gantt o le schede Kanban, che richiedono integrazioni per un project management avanzato

Le notifiche possono facilmente distogliere l'attenzione, soprattutto nelle aree di lavoro attive

I costi possono aumentare significativamente con l'aumentare delle dimensioni del team

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro : $8,75 per utente/mese

: $8,75 per utente/mese Business+ : $15 per utente/mese

: $15 per utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5/5 (33.745+ recensioni)

: 4.5/5 (33.745+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.481+ recensioni)

💡 Pro Tip: Utilizzare La dashboard personalizzabile di ClickUp per visualizzare le metriche del progetto con grafici e diagrammi, filtrare i dati con strumenti interattivi e monitorare lo stato di avanzamento in un unico luogo.

12. Workday (il migliore per la gestione completa delle risorse umane e finanziarie)

via Giorno lavorativo Per le aziende specializzate in risorse umane, piani finanziari e buste paga, Workday offre un'interfaccia di facile utilizzo e una personalizzazione specifica per il settore che soddisfa le esigenze di organizzazioni di vari settori.

Con un'attenzione particolare all'adattabilità, permette alle aziende di gestire i cambiamenti organizzativi senza sforzo grazie a strumenti drag-and-drop e alla modellazione in tempo reale.

Inoltre, le app mobili di Workday per le paghe, allocazione delle risorse e le attività HR consentono a dipendenti e manager di rimanere in connessione da qualsiasi luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Workday

Creazione e modifica di grafici con funzioni drag-and-drop per una ristrutturazione senza soluzione di continuità

Creazione di modelli unici per organizzazioni di supervisione, matriciali o geografiche per adattarsi alla gerarchia aziendale

Ottenere informazioni utili sulle prestazioni e sui costi dei dipendenti attraverso dashboard dinamiche

Le app mobili per iOS e Android, valutate positivamente, consentono di gestire le buste paga, il monitoraggio del tempo e le attività HR

Oltre 600 integrazioni predefinite, compresi provider di paghe come ADP, assicurano una connessione fluida dei dati

Limiti di Workday

Workday non divulga pubblicamente i prezzi, obbligando le aziende a richiedere un preventivo personalizzato

I frequenti crash, soprattutto nel monitoraggio del tempo, rimangono irrisolti nonostante i feedback degli utenti

Prezzi di Workday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Workday

G2 : 4.0 (1.300+ recensioni)

: 4.0 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.5 (oltre 1.500 recensioni)

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di impostazione e monitoraggio degli obiettivi per Excel e ClickUp

13. Jira (il migliore per lo sviluppo di software e il monitoraggio dei problemi)

via Jira Volete un centro di comando virtuale che monitori ogni attività, preveda i potenziali colli di bottiglia e allinei il vostro team senza sforzo? Allora date un'occhiata a Jira.

Nato dalla missione di Atlassian di potenziare i team Agile, Jira è diventato uno strumento potente per la gestione di progetti di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Adatta i flussi di lavoro a qualsiasi esigenza del team o del progetto

Creazione, assegnazione di priorità e monitoraggio dei problemi con funzionalità personalizzate e allegati

Gestione di tutte le attività, da quelle di un piccolo team alle complessità di un'azienda

Utilizzo di dashboard personalizzabili per prendere decisioni basate sui dati

Connessione senza problemi con strumenti come Slack, Zoom e Figma

Limiti di Jira

Può sembrare eccessivo per i principianti a causa della configurazione ricca di funzionalità/funzione

Il prezzo può essere elevato per i team più piccoli o le startup

Alcuni utenti trovano la navigazione meno intuitiva rispetto a strumenti più semplici

Prezzi di Jira

gratuito : Semplificato

Semplificato Standard : $7,53 per utente/mese

: $7,53 per utente/mese Premium : $13,53 per utente/mese

: $13,53 per utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4.2 (770+ recensioni)

: 4.2 (770+ recensioni) Capterra: 4.4 (14.990+ recensioni)

Non limitarti a tenere il passo - ClickUp il tuo gioco

_Il fatto di unirsi è un inizio. Continuare a stare insieme è uno stato. Lavorare insieme è un esito positivo

Henry Ford

Parole sagge da seguire, ma ammettiamolo: lavorare insieme in modo efficace è più facile a dirsi che a farsi.

Prendiamo ad esempio VMware. L'azienda era alle prese con richieste di progetto sparse su più canali, flussi di lavoro scollegati e visibilità limitata, con conseguenti ritardi e disordini.

Ecco cosa è successo: ClickUp ha semplificato i flussi di lavoro per VMWare con l'automazione guidata dall'IA, ha standardizzato i processi utilizzando modelli e ha fornito alla leadership approfondimenti basati sui dati attraverso dashboard, risultando in un miglioramento di 8 volte nell'assunzione e nella definizione delle priorità dei progetti. Un'altra storia di esito positivo proviene da ICM.S dove il 90% dei project management ha dichiarato di essere molto soddisfatto della flessibilità di ClickUp rispetto agli strumenti precedenti.

Se si considerano le sue funzionalità/funzione, ClickUp ha senso. Grazie ai flussi di lavoro automatizzati, all'allineamento degli obiettivi, alla prioritizzazione delle attività e alla collaborazione in tempo reale, non c'è da stupirsi che sia uno strumento di project management e di task management.

Allora, siete pronti a fare il prossimo passaggio? Iscriversi a ClickUp oggi stesso e provate la differenza.