Effetto gradiente degli obiettivi: come migliorare il coinvolgimento degli utenti?

Vi è mai capitato di avere un'ondata di energia all'ultimo minuto per portare a termine un'attività o vincere una sfida?

Quella sensazione di spingere al massimo quando ci si avvicina al traguardo, con tutta la concentrazione e il lavoro richiesto che si uniscono in una volta sola?

Questa esplosione di motivazione quando ci si avvicina agli obiettivi professionali o personali ha un nome: L'Effetto Gradiente degli Obiettivi.

In questo articolo parleremo di questo fenomeno, esploreremo come può aumentare la produttività del team e il coinvolgimento dei clienti e vi mostreremo come ClickUp può aiutarvi a sfruttare l'Effetto Gradiente Obiettivi all'interno della vostra organizzazione.

Che cos'è l'Effetto Gradiente Obiettivi?

L'Effetto Gradiente Obiettivi, o ipotesi, suggerisce che gli esseri umani aumentano il lavoro richiesto per raggiungere un obiettivo man mano che si avvicinano al traguardo. Quando un gradiente si intensifica di colore man mano che ci si avvicina a una delle due estremità, la crescente sensazione di uno stato di avanzamento alimenta uno sforzo e una concentrazione ancora maggiori.

Lo psicologo comportamentale Clark L. Hull ha proposto questo principio psicologico per la prima volta nel 1934, e ancora oggi è rilevante con applicazioni in diversi settori, come la psicologia, il marketing, la produttività e la progettazione dell'esperienza utente.

via Studio grezzo L'Effetto gradiente obiettivo ha un'importanza cruciale applicazioni di progettazione dell'esperienza utente (UX) . Può aumentare significativamente la probabilità che gli utenti completino un processo, come un'iscrizione o un acquisto.

Ecco alcuni modi per applicarlo nella progettazione UX:

Milastri chiari: Suddividete i processi lunghi in più tappe, definendo chiaramente i passaggi chiave per completare il processo

Suddividete i processi lunghi in più tappe, definendo chiaramente i passaggi chiave per completare il processo Indicatori di progresso: Mostrare i progressi verso un obiettivo utilizzando elementi visivi come indicatori basati sulla percentuale o barre di stato, motivando gli utenti ad avanzare

Mostrare i progressi verso un obiettivo utilizzando elementi visivi come indicatori basati sulla percentuale o barre di stato, motivando gli utenti ad avanzare Gamification: Guidare il completamento delle attività integrando elementi di gamification come punti, badge o ricompense visive che coinvolgano e incentivino gli utenti

Guidare il completamento delle attività integrando elementi di gamification come punti, badge o ricompense visive che coinvolgano e incentivino gli utenti Liste di controllo: Utilizzare liste di controllo che consentano agli utenti di spuntare gli elementi uno alla volta, guidandoli verso l'obiettivo

Il meccanismo psicologico alla base dell'effetto gradiente degli obiettivi

L'Effetto Gradiente Obiettivi lavora grazie a molti fattori psicologici sottostanti al comportamento umano, quali:

Anticipazione della ricompensa : Le ricompense hanno un ruolo fondamentale nel motivare le persone. Quando una ricompensa è legata al raggiungimento di un obiettivo, le persone si spingono a lavorare di più per ottenere la ricompensa

: Le ricompense hanno un ruolo fondamentale nel motivare le persone. Quando una ricompensa è legata al raggiungimento di un obiettivo, le persone si spingono a lavorare di più per ottenere la ricompensa Paura del fallimento : Anche la paura può lavorare come fattore motivante per spingere alcune persone a raggiungere i propri obiettivi, soprattutto se la competizione è intensa

: Anche la paura può lavorare come fattore motivante per spingere alcune persone a raggiungere i propri obiettivi, soprattutto se la competizione è intensa Senso di stato: Le persone sono anche più propense a perseguire un obiettivo se vedono alcuni segni visivi dello stato di avanzamento, come barre di avanzamento o percentuali di completamento. Man mano che le persone si avvicinano a un obiettivoobiettivi misurabiliquesto senso di stato si accentua gradualmente

Ecco come potete utilizzare questi meccanismi per integrare l'Effetto Gradiente Obiettivi nel vostro lavoro:

Spostare il traguardo: l'ipotesi del gradiente di obiettivi

spostare il traguardo" significa prolungare leggermente un'attività, proprio prima che l'utente creda di averla finita, per mantenere o addirittura amplificare la motivazione. L'idea è di mantenere gli utenti impegnati prolungando leggermente il loro percorso, ma facendo comunque sentire la ricompensa a portata di mano.

Esempio: Dopo aver aggiunto elementi al carrello e aver raggiunto il checkout, agli utenti viene prompt: 'Ti mancano 10 dollari per la spedizione gratis!

Progettare per la motivazione

Quindi, progettate i processi aziendali e le esperienze degli utenti per motivare le persone. È possibile:

Suddividere le attività in passaggi piccoli e realizzabili

Aggiungere urgenza con scadenze per intensificare la motivazione

Avviare gli utenti con stati di avanzamento artificiali per creare slancio

Introdurre funzionalità/funzione competitive, come le classifiche

Esempio: I programmi di fidelizzazione di una caffetteria danno agli utenti un vantaggio: 'Congratulazioni per esserti iscritto a Brew Rewards! Inizi con 2 timbri su 10 sulla tua scheda del caffè.'

Il ruolo dei premi e della gamification nel migliorare il perseguimento degli obiettivi

Offrire ricompense, anche se virtuali, può migliorare la capacità dell'utente di perseguire un obiettivo. È possibile collegare le funzionalità di gamification, come ricompense, badge, classifiche e valute virtuali, a un obiettivo per creare un senso di realizzazione e incoraggiare la coerenza. L'emozione è quella di un video: gli utenti salgono di livello, usufruiscono di vantaggi e continuano a inseguire il prossimo traguardo!

Esempio: Uno strumento di produttività premia gli utenti per lo stato di avanzamento verso il loro obiettivo a lungo termine: "Hai guadagnato il badge "Progressive Planner" per aver completato 3 delle 5 attività cardine del tuo obiettivo "Lancia una campagna di marketing""

Esempi dell'effetto gradiente dell'obiettivo in azione

Vediamo tre esempi principali di come questo effetto aiuta gli interessi aziendali di alcune app popolari:

1. Duolingo

Duolingo utilizza l'Effetto Gradiente Obiettivi per mantenere la motivazione durante l'apprendimento di una nuova lingua. L'app tiene traccia della tua striscia, mostrando per quanti giorni di fila hai completato una lezione. Impostando un Obiettivo di striscia, si ottiene una ricompensa ogni volta che si raggiunge il traguardo.

È possibile utilizzare un 'Streak Freeze' per salvare lo stato, mantenendo intatta la striscia. E se avete bisogno di una spinta visiva, la barra dello stato di avanzamento si chiude, permettendovi di vedere esattamente quanto siete vicini a usufruire della prossima ricompensa.

via Duolingo

2. Amazon

Amazon sfrutta l'ipotesi del gradiente di obiettivi in molti modi, ma l'esempio migliore è rappresentato dalle promozioni Prime Day per l'accelerazione degli acquisti. Mentre si fanno acquisti, una barra di avanzamento mostra quanto si è vicini a usufruire del livello di appartenenza successivo.

Più ci si avvicina, più si è entusiasti di quelle offerte esclusive e di quelle promozioni che aspettano solo di essere colte al volo, perché chi non ama i buoni affari?

3. LinkedIn

LinkedIn utilizza un Indicatore di forza del profilo per mostrare agli utenti una rappresentazione visiva di quanto sono vicini ad avere un profilo perfetto. Questo incoraggia gli utenti a riempire il profilo con il maggior numero di informazioni possibile, rendendo più facile per i reclutatori dare un'occhiata approfondita al loro background.

Inoltre, l'opzione LinkedIn Easy Apply suddivide i lunghi moduli di candidatura in più passaggi, con un indicatore di stato che mostra quanto sono vicini a completare la candidatura.

via LinkedIn

Applicare l'effetto gradiente degli obiettivi al Business

Applicare l'Effetto Gradiente Obiettivi ai processi aziendali è un ottimo modo per sfruttare la mentalità della ricerca dell'obiettivo e aumentare il coinvolgimento. Che si tratti di iscriversi, compilare moduli o completare sondaggi, gli obiettivi possono far sentire le persone motivate a finire. Vedono il traguardo e vogliono tagliarlo!

Passaggi per implementare l'Effetto Gradiente Obiettivi nelle strategie di marketing

Vediamo quattro semplici modi in cui il vostro team di marketing può utilizzare l'Effetto Gradiente Obiettivi per pianificare e guidare iniziative strategiche di marketing:

1. Migliorare il viaggio del cliente attraverso il perseguimento di obiettivi strategici

Il primo passaggio è quello di visualizzare il percorso del cliente e identificare tutti i punti di contatto dell'interazione con il cliente. Una volta che conoscete ogni passaggio del percorso di acquisto di un cliente e ogni interazione che ha con il vostro marchio, potete iniziare a migliorarlo strategicamente utilizzando l'Effetto Gradiente Obiettivi. Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp mappano l'intero percorso del cliente e mettono in evidenza gli eventuali ostacoli che possono incontrare lungo il cammino.

Queste informazioni vi aiutano a utilizzare efficacemente l'ipotesi del gradiente degli obiettivi per accelerare il completamento degli obiettivi da parte degli utenti e aiutarli a trovare il vostro sito web il momento "aha" della produttività !

Inoltre, Lavagne online di ClickUp permettono di collaborare in tempo reale con i membri del team, in modo che i colleghi del reparto commerciale o marketing possano contribuire alla creazione di un progetto all'esercizio di visualizzazione in tempo reale e non si perde nessun punto di contatto.

Creare e visualizzare mappe del viaggio del cliente con collaborazione in tempo reale su una lavagna online ClickUp

💡Pro Tip: Conducete analisi del comportamento del cliente per capire cosa guida le decisioni d'acquisto per adattare le strategie che utilizzano l'Effetto Gradiente Obiettivi.

2. Integrare la gamification nei punti di contatto con i clienti

Ora che conoscete tutti i punti di contatto con i clienti, il passaggio successivo consiste nell'integrare la gamification in essi per sfruttare la potenza dell'Effetto Gradiente Obiettivi. Che si tratti di un modulo di iscrizione o di una pagina di checkout, l'introduzione di elementi di gamification come barre visive di stato o premi può aumentare i tassi di conversione.

3. Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di marketing

Definendo traguardi specifici e misurabili (ad esempio, traffico sul sito web, generazione di lead, tassi di conversione), i team possono monitorare le loro prestazioni in tempo reale e apportare modifiche basate sui dati.

Ciò implica stabilire attività cardine chiare e monitorare lo stato di avanzamento di tali traguardi, sia che si tratti di traguardi numerici (ad esempio, "aumentare il traffico del sito web del 20%"), sia che si tratti di traguardi monetari (ad esempio, "generare 10.000 dollari di entrate") o di traguardi binari (ad esempio, "lanciare una nuova campagna di marketing entro la fine del trimestre"). Questo oggetto consente un monitoraggio continuo delle iniziative di marketing e garantisce l'allineamento con gli obiettivi aziendali generali. Obiettivi di ClickUp la funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi incorporata in ClickUp, consente di impostare obiettivi potete vedere i risultati delle vostre iniziative di marketing in tempo reale e creare traguardi numerici, monetari o vero/falso in base alle metriche che state monitorando.

Utilizzate indicatori basati su percentuali per monitorare lo stato di avanzamento con ClickUp Obiettivi

Alcuni esempi di obiettivi e traguardi del marketing che è possibile visualizzare utilizzando questa funzionalità/funzione includono:

Impegno e fidelizzazione dell'utente : Incoraggiare 1.000 utenti in un mese a fare un acquisto quando sono vicini all'attività cardine successiva

: Incoraggiare 1.000 utenti in un mese a fare un acquisto quando sono vicini all'attività cardine successiva Completamento del profilo : ottenere che il 75% degli utenti completi il 100% del proprio profilo utilizzando un misuratore visivo della forza del profilo

: ottenere che il 75% degli utenti completi il 100% del proprio profilo utilizzando un misuratore visivo della forza del profilo Recensioni dei clienti: Offrire ai migliori recensori una funzionalità/funzione sulla homepage per raccogliere 200 recensioni di clienti in un mese

➡️ Leggi di più: 10 migliori app per il monitoraggio degli obiettivi

4. Visualizzare lo stato dei clienti nelle campagne di marketing

Visualizzare lo stato di avanzamento dell'intero imbuto di conversione è fondamentale per capire quanto si è vicini all'acquisizione di un cliente.

Monitorando i lead in ogni fase dell'imbuto, i team possono ottenere preziose informazioni sul processo commerciale. Ciò può essere ottenuto attraverso dashboard personalizzate che forniscono una panoramica chiara del movimento dei lead.

Grazie a strumenti come barre di avanzamento, grafici e diagrammi, è possibile visualizzare i dati nel tempo, facilitando l'individuazione di tendenze, cambiamenti stagionali o schemi emergenti . Ad esempio, si potrebbe notare che le vendite tendono ad aumentare nel bel mezzo delle festività o dopo una particolare campagna di marketing.

Pronti a iniziare? Monitorate lo stato di tutto il vostro imbuto di conversione usando Dashboard di ClickUp . Basta impostare un dashboard personalizzato per le vendite e renderlo disponibile ai membri del team commerciale, in modo che possano vedere i contatti in ogni fase dell'imbuto.

Monitorate le metriche chiave e visualizzate lo stato con le dashboard di ClickUp

Strategie per massimizzare l'effetto gradiente degli obiettivi

L'Effetto Gradiente Obiettivi e il suo impatto possono essere massimizzati se combinati con altri fattori motivanti e strategie che spingono le persone a raggiungere gli obiettivi.

Vediamo alcuni casi di utilizzo interno ed esterno.

1. Applicazione delle best practice per la creazione di sistemi di ricompensa efficaci

Creare sistemi di ricompensa non significa solo distribuire premi: significa far sentire gli utenti entusiasti e motivati in ogni passaggio. Il trucco è quello di bilanciare le vittorie rapide con gli obiettivi a lungo termine. Se terminati nel modo giusto, i premi stimolano il coinvolgimento e fanno sentire i clienti costantemente soddisfatti.

**Seguite queste best practice

mantenere i clienti motivati con ricompense pertinenti e in linea con le preferenze e i comportamenti

✅ Fornite premi piccoli e immediati per le azioni frequenti e premi più grandi e di maggior valore per i risultati a lungo termine

usare ricompense a livelli per creare un senso di stato e incoraggiare i clienti a raggiungere il livello successivo

✅ Prevenire l'insorgere di emozioni negative, come la frustrazione per obiettivi non realistici, mantenendo gli oggetti più piccoli e raggiungibili

2. Incoraggiare il completamento degli obiettivi attraverso la visualizzazione degli stati di avanzamento

La semplice impostazione degli obiettivi non è sufficiente a motivare le persone. Per incoraggiarle a raggiungere gli obiettivi, è necessario visualizzare il loro stato per aiutarle a vedere quanto hanno fatto e quanto sono vicine a raggiungere la ricompensa.

**Da fare

spezzare i grandi obiettivi in attività cardine più piccole e raggiungibili per farli sembrare gestibili e dare un senso di realizzazione lungo il percorso

gamificare il processo degli obiettivi introducendo badge, punti o livelli

✅ Incorporare classifiche, sfide di team e premi basati sulla comunità per favorire il coinvolgimento

3. Impiegare il monitoraggio dello stato e del tempo per motivare i team internamente

Quando si usa l'Effetto Gradiente Obiettivi per massimizzare la produttività del team, usarlo in tandem con le funzionalità di monitoraggio del tempo.

Il monitoraggio del tempo può aiutare le persone a capire quanto tempo viene dedicato alle attività, migliorando la definizione delle priorità e la concentrazione. ClickUp Monitoraggio del tempo aiuta a monitorare il tempo che i dipendenti impiegano per completare ogni attività, consentendovi di utilizzare queste informazioni per impostare in modo strategico gli obiettivi del progetto .

Tracciate il tempo dedicato alle attività chiave e mantenete il vostro team concentrato sulle attività di ClickUp Time Tracking

🍭 Bonus: Personalizzazione del monitoraggio del tempo di ClickUp in base alle vostre esigenze

**Aggiungere campi personalizzati alle attività per la stima del tempo rispetto al tempo effettivo monitorato, per identificare le deviazioni

Aggiungere tempo fatturabile e non fatturabile: Utilizzare tag o note per differenziare le ore fatturabili da quelle non fatturabili per una migliore reportistica

4. Mantenere la concentrazione dei team all'approssimarsi delle scadenze

Avete bisogno di energia extra? Se una delle attività del progetto è in ritardo rispetto alla tabella di marcia, spingete i dipendenti assegnati a quelle attività a completarle più velocemente tramite il sistema di controllo della qualità Promemoria di ClickUp . Aiuta a inviare promemoria preimpostati e automatizzati per mantenere il team concentrato sull'avvicinarsi delle scadenze di ogni progetto.

🌻 Esempio: Per un team di sviluppo di un prodotto che lavora a una nuova funzionalità/funzione, ClickUp Promemoria può inviare automaticamente promemoria ai team di sviluppo, test e garanzia della qualità all'avvicinarsi delle scadenze. In questo modo tutti sono in regola e le attività non vengono lasciate all'ultimo minuto.

Mantenete il vostro team impegnato, proattivo e in orario ClickUp Promemoria

5. Personalizzare le esperienze per migliorare il comportamento orientato agli obiettivi

L'aspetto migliore dell'Effetto Gradiente Obiettivi è la sua versatilità: può migliorare l'esperienza dei clienti e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. L'unica chiave è quella di personalizzare le esperienze dei dipendenti e dei clienti per rendere gli obiettivi raggiungibili, rilevanti e personalizzati.

Da fare:

obiettivi personalizzati: Fornire sfide personalizzate per garantire che le persone lavorino sempre su obiettivi stimolanti e raggiungibili, aumentando così la motivazione e l'impegno

✅ Feedback e risultati: Offrire un feedback in tempo reale e adattivo e celebrare le attività cardine per mantenere le persone motivate e in linea con le aspettative

obiettivi basati sul team: Creare opportunità di connessione tra persone con interessi comuni e unirle per raggiungere un obiettivo condiviso

Impostazione e raggiungimento degli obiettivi aziendali con ClickUp

L'effetto gradiente degli obiettivi è uno dei modi più potenti per incoraggiare gli utenti a completare un'azione. Potete anche integrare le funzionalità di gamification e di visualizzazione dello stato di avanzamento nei vostri processi aziendali, incoraggiando i vostri dipendenti a marciare più aggressivamente verso i loro obiettivi.

ClickUp rende molto più semplice l'integrazione di tutte queste funzionalità/funzione nel vostro lavoro. Le sue funzionalità di tracciamento degli obiettivi, monitoraggio del tempo, project management e collaborazione consentono ai membri del team di visualizzare facilmente i loro stati e di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi aziendali. Iscrivetevi a ClickUp e massimizza la produttività del tuo team!