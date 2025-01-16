Lark vs. ClickUp: Quale strumento di collaborazione è il migliore?

Fogli di calcolo, email e documenti. Li utilizzate ancora per mantenere la sincronizzazione del vostro team? Credeteci: sono la causa di scadenze non rispettate, comunicazioni errate e produttività alle stelle.

È ora di cambiare approccio, ed è qui che entrano in gioco i moderni strumenti di collaborazione.

Questi strumenti non si limitano a semplificare la comunicazione, ma centralizzano tutto. Messaggi, email, documenti e perfino monitoraggio dei progetti -tutto in un hub organizzato!

In questo blog post, metteremo a confronto due grandi nomi dello spazio di collaborazione, ClickUp e Lark. Dalle funzionalità/funzione chiave alle integrazioni, vi aiuteremo a determinare quale sia la soluzione migliore per i flussi di lavoro dei vostri progetti.

Che cos'è ClickUp?

Che siate un freelance, una startup o un'azienda in piena regola, ClickUp è il vostro fidato aiutante per la produttività. È un'app per il lavoro che organizza i vostri impegni, snellisce i flussi di lavoro, monitora le scadenze, semplifica la collaborazione tra team e molto altro. Con ClickUp potete terminare il vostro lavoro senza dover passare da uno strumento all'altro o da un'app all'altra.

Funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp offre numerose funzionalità/funzione che cambiano il modo di lavorare. Ecco una rapida panoramica:

1. Funzionalità/funzione n. 1: ClickUp Project Management

Pianificate ogni progetto in modo dettagliato e monitorate lo stato di avanzamento dei vostri elementi di azione con Le soluzioni ClickUp per il project management .

Semplificate i progetti complessi con lo strumento di project management di ClickUp

Visualizzate il vostro lavoro nel modo che preferite con gli elenchi e le tavole Kanban, oppure sceglietene altri tra quelli disponibili Le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp . In questo modo è possibile concentrarsi sugli aspetti più importanti e assicurarsi che nulla venga trascurato.

Avete bisogno di registrare i dettagli del progetto? Utilizzate Documenti di ClickUp per creare un documento e invitare gli stakeholder e i membri del team a collaborare, lasciare feedback e assegnare elementi d'azione. È possibile centralizzare le informazioni critiche in un unico luogo, in modo che tutti abbiano accesso alle cose importanti.

Abilitare la creazione collaborativa di contenuti con ClickUp Docs

Per migliorare ulteriormente la collaborazione, Lavagne online di ClickUp aiutano a fare brainstorming e a discutere le idee con il team su una tela digitale. Lasciate fluire le vostre idee: schizzate o disegnate i vostri pensieri, usate i connettori per collegare concetti collegati e utilizzate la generazione di immagini IA per trasformare il testo in immagini.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Suggerimento: Scegliete tra la vasta libreria di ClickUp di modelli di piano di comunicazione per accelerare la collaborazione e avere tutti i dettagli del progetto in un unico documento centrale.

2. Funzionalità/funzione n. 2: Attività di ClickUp

Organizzate gli aspetti più fini e le responsabilità del vostro progetto con Attività di ClickUp . Va oltre la gestione di base delle attività, consentendo agli utenti di creare tipi di attività, impostare livelli di priorità e collegare attività dipendenti o collegate.

Organizzate i vostri impegni e seguite il loro stato con le attività di ClickUp Tasks

Le attività possono essere suddivise in più elenchi per ottimizzare i flussi di lavoro e si adattano facilmente a diversi tipi di progetto, sia che si tratti di marketing, risorse umane, finanza, affari legali o ingegneria. Per ogni attività, utilizzare Stati personalizzati di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento e aggiungere campi personalizzati per fornire ulteriori livelli di informazione, come assegnatari, date di scadenza, blocchi, ecc.

💡Pro Tip: Rimanete organizzati e affrontate le attività in modo sistematico con l'aiuto di un'agenda precostituita modelli di elenchi di attività precostituiti . Questo aiuta a coordinare progetti di grandi dimensioni e a completare attività complesse nei tempi previsti.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Collaborazione ClickUp

Mantenete i vostri team in connessione e allineati con le solide funzionalità/funzione di ClickUp.

Con clickUp Chat integrato per condividere aggiornamenti rapidi e aggiornarsi in tempo reale. Ecco come migliora la comunicazione:

Recupera le informazioni dalla vostra area di lavoro per elaborare le risposte suggerite ogni volta che un collega vi pone una domanda

Riepilogare/riassumere i thread delle conversazioni per avere una visione d'insieme di ciò che viene discusso

Gestire i commenti e convertirli automaticamente in attività per facilitare i follower

Collegare le attività, i documenti e le conversazioni ai messaggi per creare un contesto

Semplificate la collaborazione del team con ClickUp Chat

Inoltre, Riunioni ClickUp aiuta a semplificare le riunioni. Pianificate il vostro programma e create una lista di controllo per tutti gli elementi da discutere, in modo da avere sempre gli argomenti pronti per le riunioni. Grazie a funzionalità/funzione come la presa di nota collaborativa, il monitoraggio del tempo e l'integrazione con i vostri strumenti di videoconferenza preferiti (utili per generare trascrizioni), ClickUp garantisce la produttività e l'efficacia di ogni riunione.

4. Funzionalità/funzione n. 4: ClickUp Clip

Spiegate facilmente concetti complessi con ClickUp Clip . Si tratta di brevi Clip che possono essere condivise con il team, evitando lunghe riunioni o istruzioni interminabili. Le clip registrate verranno salvate in ClickUp e sarà possibile scaricarle o creare un link pubblico per condividere la registrazione.

Registrate video per spiegare al vostro team concetti importanti con ClickUp Clip

I vostri compagni di squadra possono visualizzare la Clip a loro piacimento, rendendo comunicazione video asincrona un gioco da ragazzi.

👀 Lo sapevate? È possibile usare ClickUp Brain l'IA nativa di ClickUp trascrive le Clip e le note vocali. Può anche riepilogare le discussioni delle riunioni e i thread delle conversazioni in ClickUp Chat. E funge anche da assistente di scrittura e da sparring partner per le vostre idee!

5. Funzionalità/funzione n. 5: Visualizzazione del calendario di ClickUp

Tenete sotto controllo la vostra agenda, completate le attività in tempo e gestite le sequenze temporali con la vista Calendario di ClickUp Visualizzazione del calendario di ClickUp .

Utilizzate la visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile per avere una panoramica rapida delle attività, delle riunioni e degli eventi imminenti. Trascinate le attività nel calendario per programmare lavori importanti e regolarne la durata. È anche possibile visualizzare il calendario del team in ClickUp per pianificare attività e riunioni in collaborazione senza dover passare a un altro strumento di calendario!

Programmate eventi e pianificate attività con la visualizzazione del calendario di ClickUp

Suggerimento: Preparate sempre un programma per le riunioni e condividetelo con i partecipanti prima della riunione. In questo modo, i partecipanti sanno esattamente di cosa si parlerà e possono offrire in modo proattivo suggerimenti o raccomandazioni, portando a un maggior numero di produttività delle discussioni .

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro

Cos'è Lark?

via Allodola Lark è un'app per la produttività delle organizzazioni con funzionalità/funzione che semplificano la comunicazione tra team, la collaborazione sui documenti e la gestione del team. Oltre alla messaggistica istantanea, alle videoconferenze e alla modifica collaborativa, lo strumento consente di programmare e gestire calendari, creare flussi di lavoro e integrarsi con sistemi aziendali di terze parti.

Questo piattaforma di project management offre anche l'archiviazione cloud per caricare, archiviare e accedere ai file da qualsiasi dispositivo o posizione.

Funzionalità/funzione di Lark

Lark offre diverse funzionalità/funzione efficaci per i team che cercano uno strumento semplice e coeso per rimanere in contatto e gestire le attività. Eccone alcune:

1. Funzionalità/funzione n. 1: Meegle

Una suite di strumenti costruiti per il project management, Meegle permette di gestire le attività creare flussi di lavoro personalizzati e organizzare i dettagli chiave del progetto. Aggiungete un contesto a ogni attività con campi e dettagli come assegnatari, date di scadenza e indicatori di stato.

Le attività sono rappresentate con schede Kanban o Alberi (per mostrare le dipendenze e le attività correlate) e il loro stato può essere visualizzato con grafici Gantt e dashboard.

2. Funzionalità/funzione n. 2: OKR

I Teams si concentrano grazie all'impostazione di OKR e obiettivi individuali, in modo che tutti lavorino per raggiungere oggetti realistici e di impatto. I membri del team hanno completa visibilità su ciò che gli altri stanno lavorando, migliorando la collaborazione tra i team e il contesto.

Gli aggiornamenti degli OKR vengono effettuati nei documenti di Lark, con dashboard per monitorare e gestire lo stato del team verso gli obiettivi.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Riunioni e Messenger

Collaborate con i membri del team in tempo reale utilizzando Lark Messenger. Aggiungete emoji per esprimere il vostro tono e ridurre i malintesi quando comunicate per testo. È anche possibile tradurre automaticamente i messaggi in diverse lingue, in modo da facilitare la comprensione delle conversazioni.

Con l'aiuto dei documenti in chiamata, è possibile prendere rapidamente nota e modificare in modo collaborativo senza lasciare la finestra della videochiamata.

4. Funzionalità/funzione n. 4: Verbali

Con Lark Minutes è possibile generare automaticamente trascrizioni delle riunioni che possono essere visualizzate, ricercate e su cui è possibile collaborare. Lasciate commenti per i commenti e le emoji per le reazioni, e facilitate la comunicazione tra team globali con la traduzione automatica di Lark. In questo modo è più facile recuperare in modo asincrono, anche quando si perde una riunione.

5. Funzionalità/funzione #5: Calendario

Con Lark Calendario è facile visualizzare la disponibilità del team e programmare chiamate o riunioni. Confrontate i calendari del team uno accanto all'altro per prenotare gli orari senza dover fare avanti e indietro, e create calendari separati per i municipi, i lanci di prodotto, i comunicati editoriali e altro ancora.

Prezzi di Lark

**Free Forever

Pro : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Vs Lark: Funzionalità/funzione a confronto

Mettiamo testa a testa Lark e ClickUp e vediamo come si comportano. 💪🏻

1. Project management

In questo primo round, vedremo quale piattaforma si distingue per la gestione di progetti e attività.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per il project management

Oltre 15 viste personalizzabili, tra cui la vista Gantt Chart per gestire la Sequenza, la vista Team per la gestione delle risorse, la vista Carico di lavoro per visualizzare la larghezza di banda, ecc.

Gestione delle attività con tipi di attività, livelli di priorità, campi personalizzati e descrizioni di attività

Moduli per gestire le richieste di progetto, le modifiche e i feedback

Schede ed elenchi Kanban per organizzare le attività e costruire flussi di lavoro flessibili per i progetti

Dashboard intuitivi per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e le prestazioni del team

Visualizzazione del progetto in ClickUp

Una funzionalità/funzione di ClickUp è la possibilità di visualizzare e gestire il lavoro in più modi. Scegliete la prospettiva che meglio si adatta al vostro flusso di lavoro per migliorare la produttività e ottenere chiarezza sui diversi aspetti del progetto.

Avete a disposizione:

Visualizzazioni basate sul tempo per pianificare le attività, impostare le scadenze e identificare le sovrapposizioni di attività

Viste di gestione delle risorse per monitorare il carico di lavoro del team

Visualizzazioni di collaborazione per il brainstorming e l'organizzazione delle idee

Visualizzazioni avanzate per ordinare le attività, segnalare i colli di bottiglia e gestire le dipendenze

Scegliete tra le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Gestione delle attività di ClickUp

Con le attività di ClickUp è possibile classificare gli elementi di azione in base al tipo di attività, allo stato e alle date di scadenza e aggiungere attività secondarie per progetti complessi e a più fasi per semplificare il monitoraggio. È possibile stabilire delle dipendenze tra le attività per semplificare il monitoraggio gestire le pianificazioni dei progetti .

È possibile migliorare ulteriormente l'account creando un lista di controllo delle attività per ogni attività. Se si devono apportare modifiche a più attività, si può usare l'opzione Barra delle azioni in blocco di ClickUp per apportare modifiche in una sola volta.

Modificate più attività contemporaneamente con la barra delle azioni in blocco di ClickUp

Funzionalità/funzione chiave di Lark per il project management

Ruoli e funzioni cancellate per ogni membro del team per semplificare la collaborazione interfunzionale tra i vari team

Bacheche e Alberi Kanban per l'organizzazione delle attività

Vista Gantt Chart per visualizzare le attività cardine e le scadenze del progetto

Dettagli e campi per l'acquisizione di informazioni sul progetto

Visualizzazione dei progetti in Lark

Organizzate i vostri compiti usando le tavole Kanban per visualizzare lo stato delle attività attraverso le diverse fasi, rendendo più facile tenere traccia e concentrarsi sugli elementi di azione attivi.

È anche possibile utilizzare una struttura ad albero per organizzare le attività in modo gerarchico. Questo semplifica la visualizzazione delle dipendenze delle attività e fornisce chiarezza ai progetti complessi.

È anche possibile visualizzare le Sequenze delle attività e le attività cardine critiche con la vista Gantt di Lark.

Gestione delle attività in Lark

Create attività direttamente dai documenti o da Lark Messenger e assegnatele ai membri del team. Utilizzate campi per acquisire dettagli granulari come priorità, complessità, collegamenti importanti, tipo di problema e altro ancora. Catalogate le descrizioni delle attività, i passaggi, gli allegati, i commenti e le richieste di modifica attraverso campi personalizzati.

Per quanto riguarda l'attività di ClickUp e la gestione delle attività, è meglio Lark o ClickUp?

Grazie alle molteplici opzioni di visualizzazione dei progetti, alle funzionalità avanzate di gestione delle risorse clickUp ha sicuramente una marcia in più rispetto a Lark per quanto riguarda l'attività di Project Management e di ClickUp. Grazie a ClickUp, i team possono centralizzare tutto, dall'assegnazione delle attività al monitoraggio dello stato di avanzamento in un unico luogo, assicurando che i progetti rimangano in linea. Inoltre, le ampie integrazioni, la reportistica avanzata e i modelli lo rendono una soluzione unica per la gestione di progetti di qualsiasi portata.

2. Collaborazione e comunicazione del team

È il momento del secondo round del dibattito ClickUp vs Lark. Questa volta esaminiamo quale strumento è migliore per la collaborazione tra progetti.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per la collaborazione e la comunicazione

Chattare con l'IA per condividere aggiornamenti in tempo reale

ClickUp Whiteboards per il brainstorming e l'ideazione

ClickUp Documenti per la modifica in collaborazione

Modifica collaborativa e brainstorming

ClickUp offre alcune funzionalità/funzione molto interessanti per collaborazione in tempo reale .

Con le lavagne online di ClickUp potete fare brainstorming con il vostro team, indipendentemente da dove si trovi. Una volta finalizzate le idee, è possibile collegarle ad altri documenti, chat o attività nell'area di lavoro per assicurarne l'esecuzione completa.

I ClickUp Teams sono un altro modo per consentire al team di collaborare agli aggiornamenti e alle informazioni sul progetto. Con i documenti è possibile creare risorse informative utili o wiki e gestirli centralmente, in modo che il team possa accedervi quando necessario.

Suggerimento pro: Collegate i documenti ad attività specifiche in modo che tutte le informazioni pertinenti siano disponibili in un unico luogo, riducendo così le comunicazioni tra colleghi durante il lavoro sui progetti.

Comunicazione con il team

ClickUp Chattare si apre all'interno dell'area di lavoro, in modo da mantenere la comunicazione nell'area di lavoro sempre legata alle attività.

Inoltre, è dotato di SyncUps, che rende più facile la connessione con il team durante le chiamate vocali e le videochiamate! ClickUp Brain riepilogherà tutto ciò che è stato discusso durante una chiamata e potrà persino estrarre gli elementi d'azione dai verbali delle riunioni, rendendo molto più facile per voi rimanere in cima alle discussioni critiche.

Funzionalità/funzione chiave di Lark per la collaborazione e la comunicazione

Messenger per la connessione con i team per discussioni e aggiornamenti rapidi

Documenti per la collaborazione

Wiki per la gestione della conoscenza

Modifiche collaborative

Lark Docs semplifica la collaborazione sui contenuti per i team. È collegato alla chat, in modo da ricevere immediatamente una notifica quando qualcuno commenta il vostro documento. È possibile rendere i documenti più interattivi aggiungendo elementi di formattazione, sondaggi, diagrammi e grafici.

Comunicazione del team

Lark Messenger supporta la messaggistica diretta con i membri del team. Si integra con email, calendari e attività per supportare la condivisione di file, la programmazione di riunioni e l'assegnazione di attività. Inoltre, è possibile inviare e ricevere messaggi nella propria lingua madre grazie alla funzionalità di traduzione automatica della chat, eliminando le barriere linguistiche.

ClickUp o Lark sono migliori per migliorare la collaborazione tra i team?

Sebbene entrambe le piattaforme offrano funzionalità di collaborazione tra team, ClickUp integra in un'unica piattaforma funzionalità come lavagne online, documenti e chat, che consentono un brainstorming creativo, una modifica collaborativa e una comunicazione basata sull'IA. Questo fa di ClickUp una scelta superiore per la produttività e la comunicazione, rispetto alle funzioni di chattare di Lark, robuste ma basilari.

3. IA e automazione del flusso di lavoro

Vediamo ora come si confrontano l'IA e l'automazione di ClickUp e Lark.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per l'automazione e l'IA

oltre 100 automazioni precostituite tra cui scegliere

Creatore di automazioni IA per flussi di lavoro di automazione personalizzati

ClickUp Brain per la gestione delle conoscenze, gli aggiornamenti dei progetti e la creazione di copie

Automazioni

ClickUp vi aiuta a concentrarvi sulle attività più complicate, automatizzando il lavoro più impegnativo. Scegliete tra più di 100 programmi precostituiti Automazioni di ClickUp per ottimizzare i vostri flussi di lavoro o costruirne di propri utilizzando il costruttore di Automazioni NLP (Natural Language Processing).

È possibile creare automazioni per diversi casi d'uso, come l'assegnazione di attività, la pubblicazione di commenti, l'aggiornamento degli stati e l'invio di email. In questo modo si risparmia tempo, si riducono gli errori e si aiuta il team a rimanere produttivo e concentrato.

Automatizzare le attività ripetitive con le Automazioni di ClickUp

/IA ClickUp Brain agisce come un assistente personale per garantire che siate sempre concentrati e aggiornati sulle attività.

Avete una query legata al lavoro? Brain fa emergere le informazioni dalla vostra area di lavoro. Avete bisogno di aggiornamenti sullo stato di avanzamento o di reportistica? Brain genera automaticamente riepiloghi/riassunti in base alla chat, alle attività e ai documenti. Cercate un modo migliore per scrivere un'email? Chiedete a Brain suggerimenti e controlli ortografici.

Generare riepiloghi/riassunti delle riunioni con un clic utilizzando ClickUp Brain

💡Pro Tip: Semplificare il vostro flusso di lavoro della gestione dei documenti impostando automazioni per notificare ai membri del team interessati ogni volta che un documento viene creato, aggiornato o approvato. In questo modo si garantisce un passaggio di informazioni fluido e affidabile.

Funzionalità/funzione chiave di Lark per l'IA e l'automazione

Lark Base per la creazione di flussi di lavoro personalizzati per automatizzare le attività

Base x OpenAI per generare contenuti in scala

Modelli per la progettazione di processi e flussi di approvazione

Automazioni

Base è la soluzione senza codice di Lark automazioni del flusso di lavoro costruttore adatto a gestire il lavoro sporco. Ottimizza la comunicazione del team, la gestione delle attività e la gestione delle conoscenze per migliorare la produttività complessiva. Base consente inoltre di importare dati da fogli di calcolo e moduli per estrarre informazioni aziendali e prendere decisioni informate.

IA

Lark non ha una funzionalità/funzione integrata di IA. Offre invece un'integrazione con OpenAI. È possibile utilizzare questa combinazione per generare contenuti su scala utilizzando diversi prompt di IA.

Quale strumento scegliere per automatizzare i flussi di lavoro?

ClickUp si aggiudica la corona in questo caso, offrendo funzionalità native di IA e automazione personalizzabile. Lark, invece, non ha funzionalità/funzione integrate di IA e offre capacità di automazione limitate. Sebbene siano sufficienti per l'ottimizzazione dei processi di base, è difficile automatizzare attività complesse senza integrazioni di terze parti.

4. Prezzi

Nella fase finale, vedremo quale delle due piattaforme vince in termini di prezzi.

Piani tariffari di ClickUp

Free Forever: Piano gratuito ricco di funzionalità/funzione

Piano gratuito ricco di funzionalità/funzione Unlimited: 7 dollari per membro/mese

7 dollari per membro/mese Business: $12 per membro/mese

$12 per membro/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUpAI: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Piani tariffari di Lark

free Forever : Per sempre

Per sempre Pro : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Quale strumento di collaborazione è più conveniente per gli utenti?

Sia ClickUp che Lark offrono agli utenti prezzi competitivi. Tuttavia, ClickUp offre funzionalità/funzioni estese come attività illimitate, documenti collaborativi, sprint manager, chat in tempo reale e altro ancora solo con il suo piano gratuito rispetto a Lark.

Inoltre, il piano Unlimited di ClickUp è un'ottima opzione per i piccoli team, che possono usufruire di funzionalità/funzione critiche di project management a $$$a per utente, rispetto al piano di medio livello di Lark, che ha un prezzo di $12$/mese per utente.

ClickUp vs Lark su Reddit

Se state ancora cercando di decidere tra ClickUp e Lark, Reddit è un ottimo posto per scoprire cosa pensano gli utenti reali di questi strumenti.

Da fare, ecco come gli utenti descrivono la loro esperienza con entrambe le piattaforme.

Uno Redditor raccomanda Lark per la produttività personale, in particolare per le sue capacità di integrazione.

_Ho usato Larksuite per le mie cose personali. Raccomando vivamente la suite Lark per la produttività, grazie alla quantità di integrazioni disponibili

Tuttavia, un altro Redditor trova la piattaforma meno intuitiva, soprattutto quando si tratta di gestire calendari o attività.

Il client email ha bisogno di molto lavoro, la possibilità di aggiungere elementi al calendario o alle attività o anche di spostare elementi dall'email a qualsiasi altra app richiede di copiare le cose. Inoltre la sicurezza è buona solo con il piano a pagamento di 12$, mentre tutti gli altri partono da 6$. Si potrebbe pensare che la sicurezza sia la priorità assoluta

D'altra parte, Utenti ClickUp ritengono che la piattaforma valga bene il prezzo.

Usiamo ClickUp da almeno 4 anni e onestamente è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. La scelta migliore in assoluto! Non ho mai avuto problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho sottoscritto una sottoscrizione a pagamento e con la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la grande quantità di strumenti, ClickUp ha decisamente superato tutte le mie aspettative.

Un altro l'utente mette in evidenza esattamente perché amano ClickUp.

ClickUp vale la pena in quanto si ottiene un vero e proprio flusso di lavoro di project management con automazioni, panoramica di tutti i progetti e degli stati di avanzamento. Mi piace anche la funzionalità/funzione di registrazione video della piattaforma

Sebbene Lark abbia alcune buone capacità di integrazione, può essere meno intuitivo e costoso per molti utenti. Inoltre, le funzionalità/funzione di sicurezza di Lark sono disponibili solo nei piani tariffari più alti, il che potrebbe essere un problema per le PMI che cercano un prodotto conveniente ma al tempo stesso economico strumento di collaborazione sicuro .

ClickUp viene elogiato dalla maggior parte degli utenti per le sue versatili capacità di project management. Insieme all'affidabilità del servizio clienti, la maggior parte degli utenti ritiene che la piattaforma superi le proprie aspettative.

Quale strumento di collaborazione regna sovrano?

Abbiamo messo ClickUp e Lark in una battaglia testa a testa, ed ecco il momento che stavate aspettando..

*rullo di tamburi per favore...* 🥁

Il vincitore è... ClickUp!

ClickUp offre automazione avanzata dell'IA, dashboard personalizzabili e funzionalità come Chat, Whiteboard e Documenti per la collaborazione in un'unica app. Inoltre, la flessibilità dei prezzi offre un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso!

Nel complesso, ClickUp è uno strumento completo che aggiunge valore, offre una collaborazione senza interruzioni e aumenta la produttività. Iscriviti a ClickUp e scopri perché è l'unico strumento di collaborazione di cui il tuo team avrà mai bisogno!