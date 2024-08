La guida al project management di Infinity (pro, limiti)

Che si tratti di gelato o di software di project management, decidere cosa si vuole può essere difficile, soprattutto quando ci sono tonnellate di fantastiche opzioni tra cui scegliere. 🍦

Fortunatamente, avete la sensazione che Infinity project management sia il gusto giusto per la vostra azienda.

Ma volete verificare che Infinity sia adatto ai vostri gusti e alle esigenze della vostra azienda. Non vorrete mica dare un morso e farvi congelare il cervello, vero? 🥶

Per aiutarvi a testare il prodotto, abbiamo creato una guida completa sul project management di Infinity che ne illustra le caratteristiche funzionalità/funzione chiave , vantaggi e cinque limiti principali (con soluzioni) .

Iniziamo!

Che cos'è l'infinito?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image8-5-1400x559.png pagina iniziale del project management infinity /$$$img/

Infinity è una soluzione software per il project management e uno strumento di collaborazione che può aiutarvi a collaborare con il vostro team e ad archiviare le informazioni relative ai progetti in un unico posto.

La maggior parte dei team e dei singoli utilizza Infinity perché offre funzionalità come il grafico di Gantt e la vista Modulo, e si adatta alle esigenze del team.

Ma il punto è questo: potete avere le migliori scarpe da jogging del mondo, ma se non sapete come correre, non andrete molto lontano. 🏃

Allo stesso modo, potreste aver bisogno di un addestramento adeguato prima di poter utilizzare una uno strumento di project management al suo pieno potenziale.

Per fortuna, Infinity ha un programma di avviamento con diversi tutorial e guide. In questo modo, potrete iniziare a utilizzare lo strumento anche se non avete un'esperienza estesa con le app di project management.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image3-9.gif bug bunny running gif /$$$img/

3 Funzionalità/funzione essenziali di Infinity

Ecco tre validi motivi per cui Infinity è un utile strumento di project management:

1. Visualizzazioni multiple del progetto

Un eccellente software di project management offre multipli modi per visualizzare i dati relativi al progetto. In questo modo è possibile visualizzare e gestire le attività nel modo desiderato.

Ecco le sei diverse visualizzazioni offerte da Infinity:

A. Vista tabella

A volte è necessario gestire più elementi di dati, con la probabilità di dover ricorrere a fogli di calcolo.

Fortunatamente, non è necessario fare affidamento su fogli di calcolo come Fogli Google quando si dispone di Infinity.

Infinity consente di importare file CSV o di creare un foglio di calcolo da zero. Grazie alla funzionalità/funzione di formula, potrete disporre di un software di foglio di calcolo integrato abbastanza decente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image9-3-1400x743.png foglio di calcolo infinity per il project management /$$$img/

B. Visualizzazione delle colonne

La gestione manuale dei flussi di lavoro può diventare complicata.

I progetti hanno fasi multiple con tonnellate di attività diverse appartenenti a ciascun passaggio.

Inoltre, dovrete monitorare lo stato di avanzamento, e da fare manualmente può diventare infinito. 😫

Ma non preoccupatevi, la visualizzazione a colonne di Infinity (una bacheca kanban ) può aiutarvi in questo caso.

Questa funzionalità/funzione può aiutarvi a gestire i dati con facilità, soprattutto perché lavorare con i blocchi visivi è intuitivo. Con la funzione di trascinamento, organizzare le attività diventa facile.

C. Vista Elenco

Gli elenchi di Da fare sono piuttosto semplici da usare.

Per non parlare della menzione che può essere super soddisfacente spuntare le cose da un lungo elenco di cose da fare. 📝

Infinity dispone di una funzionalità/funzione di $$$a che offre una rapida panoramica delle attività. È possibile filtrare le attività in base al completamento e persino raggrupparle in base a etichette, date, membri e altro ancora.

D. Visualizzazione del calendario

Con la vista Calendario di Infinity è possibile impostare scadenze, gestire attività personali e creare pianificazioni del flusso di lavoro per aiutare i membri del team a rimanere in carreggiata.

È particolarmente utile per mischia e team agili che lavorano in cicli a tempo. Hanno bisogno di un'impostazione cancellata sequenza del progetto per rispettare le scadenze.

E. Vista Gantt

La vista Gantt di Infinity è un ottimo strumento per la pianificazione dei progetti.

È possibile impostare le sequenze temporali e creare roadmap che può essere utile quando si lavora a un progetto a lungo termine con diversi obiettivi. È inoltre possibile impostare facilmente date di inizio e fine e visualizzare le impostazioni per giorno, settimana, mese e anno.

F. Visualizzazione modulo

Cosa c'è di più noioso che compilare moduli? Crearne uno. 😴

Ecco perché la maggior parte delle app per il project management hanno integrazioni di terze parti con strumenti per la creazione di moduli .

Ma con Infinity non è necessario affidarsi alle integrazioni per costruire moduli.

La vista Team consente di creare moduli e di condividerli con il team. Potete anche incorporare il collegato al vostro sito web e condividerlo con i vostri contatti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image13-5-1400x757.png segnalazione di bug per il project management di infinity /$$$img/

2. Attributi personalizzati

Infinity offre numerosi attributi personalizzati per aggiungere ulteriori dettagli a più progetti, in modo da poterli gestire in modo efficiente.

Date, etichette, caselle di controllo, testi, formule... c'è un attributo per tutto ciò che vi serve!

In questo modo, avrete la flessibilità necessaria per personalizzare i progetti in base alle loro esigenze specifiche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image10-8-1400x760.png attributi personalizzati del project management infinity /$$$img/

3. Assegnare attività a più utenti

Infinity dispone di un attributo per i membri che consente di assegnare più utenti a un'attività specifica per migliorare la collaborazione e il lavoro di squadra.

Affinché il team di progetto sia super produttivo, ogni membro deve essere consapevole delle proprie responsabilità. Per questo Infinity consente di assegnare ruoli specifici ai membri del team con diversi livelli di autorizzazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image11-5-1400x758.png infinity project management assegna attività /$$$img/

2 Vantaggi chiave dell'uso di Infinity per il project management

Ecco due modi principali per trarre vantaggio dall'uso di Infinity per il project management:

1. Supporta diversi modelli per tutte le esigenze

L'impostazione di progetti da zero può essere un incubo per molti di noi.

Fortunatamente, Infinity vi offre numerosi modelli in vari domini per darvi un vantaggio.

Sia che abbiate bisogno di un modello di bacheca kanban per progetti o un sistema di ticket di assistenza, si potrebbe trovare un modello adatto.

E se siete un #fitnessaddict, potreste usare il modello di pianificazione degli allenamenti di Infinity per tenere traccia delle vostre routine di esercizio e dei vostri obiettivi.

2. Memorizzare e strutturare all'infinito i dati del progetto

I grandi progetti hanno a che fare con molti dati che possono essere difficili da organizzare e da lavorare.

Una soluzione consiste nel suddividere il progetto in piccole unità e organizzarle in una gerarchia.

Infinity può aiutarvi in questo senso.

Il software consente di organizzare progetti complessi in gerarchie composte da aree di lavoro, schede, cartelle, sottocartelle, schede, elenchi ed elementi.

In questo modo è possibile espandere i progetti quasi all'infinito, rendendo l'organizzazione un gioco da ragazzi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image17-2.gif gerarchia infinita del project management /$$$img/

5 limiti principali del project management infinito (con soluzioni)

Visualizzazioni multiple dei progetti, modelli, gerarchie, personalizzazioni.... Infinity sembra un vero affare.

Tuttavia, Infinity non è tutto rose e fiori.

Le cose si fanno burrascose quando ci si rende conto dei limiti di Infinity project management . ☔

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image15-5.gif un po' di pioggia non ha mai fatto male a nessuno gif /$$$img/

Beh, questa volta potrebbe proprio farlo!

Ecco cinque motivi principali per cui non dovreste usare Infinity: Non è disponibile un piano Free in questo articolo!

In questo modo è possibile spostare i dati tra le app preferite sul posto di lavoro senza dover aprire innumerevoli schede e finestre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image2-5-1400x658.png integrazioni ClickUp /$$$img/

Oltre alle integrazioni, ClickUp offre anche una funzionalità/funzione di importazione automatica che consente di importare i dati da altri software per il project management , come ad esempio Basecamp e Jira .

In questo modo, potrete passare facilmente a ClickUp senza problemi!

Ecco altri motivi per cui ClickUp è meglio di Infinity:

All'infinito e oltre con ClickUp

Sebbene Infinity sia molto potente con i suoi modelli e le sue visualizzazioni, manca di alcune funzionalità/funzioni di base che lo mettono in crisi. 🥊

Funzionalità/funzione come la promemoria e le visualizzazioni personali, che sono comuni nella maggior parte dei siti robusti gestione delle attività non si trovano in Infinity.

Uno strumento flessibile per il project management, come ClickUp, ha un'applicazione integrata per la gestione dei progetti Blocco note , stime di durata stimata e una modifica collaborativa per aiutarvi a gestire e lavorare sui progetti in modo efficiente.

Certo, scegliere un gusto di gelato è difficile, ma con ClickUp la selezione del giusto software di project management è un gioco da ragazzi. Provate ClickUp gratis oggi stesso per sperimentare tutto ciò che si può chiedere a una piattaforma di project management! 🍨