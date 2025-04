10 Moduli gratuiti per la valutazione dei colloqui di lavoro

Le assunzioni possono sembrare semplici: pubblicare un annuncio di lavoro, condurre colloqui e scegliere un candidato. Ma i professionisti delle risorse umane sanno bene che si tratta di una delle responsabilità più impegnative e rischiose di qualsiasi organizzazione.

Ogni assunzione non si limita a far coincidere le competenze chiave e a trovare la giusta misura per la cultura aziendale, il team e gli obiettivi a lungo termine. Esiste quindi un modo per rendere le assunzioni più efficienti?

La risposta è: i modelli di moduli per la valutazione dei colloqui. Questi modelli possono trasformare processi HR disorganizzati e soggettivi in processi misurabili e oggettivi. Essi delineano chiaramente i punti di forza, le debolezze e il potenziale di ogni candidato, assicurando che i colloqui di lavoro non siano semplici conversazioni ma valutazioni mirate.

Esploriamo i migliori modelli di moduli per la valutazione dei colloqui.

Cosa sono i moduli di valutazione dei colloqui?

I moduli di valutazione dei colloqui sono documenti strutturati progettati per aiutare i selezionatori e i team delle risorse umane a valutare sistematicamente le candidature. Forniscono un quadro chiaro per analizzare le competenze di un candidato, comprese le competenze tecniche, le abilità interpersonali, le capacità di risolvere i problemi e l'allineamento culturale.

In questo modo si garantisce che ogni candidato sia valutato in modo equo, in base ai requisiti specifici del ruolo. Ad esempio, se state assumendo uno sviluppatore di software, il modulo di valutazione del colloquio potrebbe includere sezioni per valutare la competenza nel codice, l'esperienza nel progetto e il lavoro di squadra.

I modelli di valutazione dei colloqui possono anche contenere domande aperte.

📌 Supponiamo che stiate assumendo per un ruolo di leadership. Il modulo potrebbe includere prompt a risposta aperta, come ad esempio:

Valutare la sua capacità di motivare un team

Descrivere come il candidato ha dimostrato di essere un leader nei ruoli precedenti

I prompt dettagliati e le sezioni di valutazione personalizzate consentono agli intervistatori di registrare osservazioni specifiche, rendendo più facile la successiva revisione dei candidati. Questi modelli sono particolarmente utili per i processi decisionali di gruppo, quando sono necessari i contributi di più parti interessate.

Ma in mezzo a un mare di modelli di moduli di valutazione per i colloqui, Da fare per scegliere il migliore per le proprie esigenze? Non preoccupatevi, ci occupiamo anche di questo!

Cosa rende un buon modulo di valutazione del colloquio un modello?

Un modulo di valutazione ben progettato garantisce che tutti i candidati siano valutati in base agli stessi parametri, riducendo i pregiudizi e migliorando la qualità complessiva delle decisioni di assunzione.

Se state cercando di assumere uno stagista o un CFO, ecco alcuni fattori chiave da considerare in un modello di valutazione del colloquio:

Criteri di valutazione cancellati: Definire categorie come le competenze tecniche, le competenze trasversali e l'adattamento culturale per una valutazione strutturata

Definire categorie come le competenze tecniche, le competenze trasversali e l'adattamento culturale per una valutazione strutturata Domande di colloquio specifiche per il ruolo: Includere prompt adeguati ai requisiti del lavoro, come domande basate su scenari o domande comportamentali. Ad esempio, una posizione commerciale potrebbe dare priorità alle capacità di comunicazione e persuasione, mentre un ruolo tecnico potrebbe enfatizzare la risoluzione dei problemi e le conoscenze tecniche

Includere prompt adeguati ai requisiti del lavoro, come domande basate su scenari o domande comportamentali. Ad esempio, una posizione commerciale potrebbe dare priorità alle capacità di comunicazione e persuasione, mentre un ruolo tecnico potrebbe enfatizzare la risoluzione dei problemi e le conoscenze tecniche **Utilizzare una scala numerica coerente per la valutazione di ciascun criterio, per garantire un'assunzione equa

✍️ Spazio per le note: Fornire ai provider uno spazio per annotare osservazioni specifiche o intuizioni non catturate nelle categorie predefinite

Fornire ai provider uno spazio per annotare osservazioni specifiche o intuizioni non catturate nelle categorie predefinite Possibilità di allegare documenti: Includere sezioni separate per aggiungere curriculum o portfolio

10 Moduli di valutazione del colloquio ClickUp , un software all-in-one che aiuta a semplificare i processi HR, ha creato i migliori moduli per la valutazione dei colloqui.

Questi modelli aiutano le aziende a trovare i talenti giusti e a fare in modo che i vita di un HR professionale meno caotica. Esplorate i modelli qui sotto!

1. Modello di modulo di valutazione ClickUp

Modello di modulo per la valutazione dei dipendenti di ClickUp

Vi state preparando a condurre una valutazione semestrale o annuale delle prestazioni per promozioni o bonus del team? Il Modello di modulo di valutazione ClickUp è lo strumento perfetto per valutare le competenze e le prestazioni dei vostri dipendenti.

Il modello ha un modulo facile da compilare che include campi per ore di lavoro, descrizioni delle mansioni e valutazioni per le competenze comunicative e tecniche, garantendo valutazioni eque e strutturate. Aiuta a monitorare lo stato dei dipendenti e a identificare le aree di miglioramento.

Inoltre, è possibile aggiungere un campo per i riconoscimenti e i risultati extra per identificare i membri del team con le prestazioni più elevate.

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Visualizzate lo Start Here View per avere una panoramica del processo di valutazione

per avere una panoramica del processo di valutazione Utilizzare la Vista Elenco per confrontare facilmente le valutazioni di più dipendenti e monitorare l'attuale stato di valutazione di ciascun dipendente

per confrontare facilmente le valutazioni di più dipendenti e monitorare l'attuale stato di valutazione di ciascun dipendente Creare moduli di valutazione personalizzati per ogni dipendente con la Visualizzazione modulo di valutazione

🌟 Ideale per: I gestori del team e le risorse umane per le revisioni delle prestazioni o le valutazioni trimestrali.

💡Pro Tip: Annotare esempi o citazioni specifiche a supporto delle valutazioni. Ad esempio, invece di "sembrava preparato", scrivete "ha presentato un piano dettagliato per gestire gli oggetti dei clienti"

2. Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/e78d5f05-1000-1.png Modello di matrice di selezione per le assunzioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Il processo di assunzione è in pieno svolgimento, ma avete difficoltà a monitorare lo stato delle candidature. Il Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp semplifica il processo di assunzione organizzando tutti i profili dei candidati per ruoli simili in un'unica posizione centralizzata.

Questo modello permette di confrontare facilmente le candidature e le valutazioni in base allo screening iniziale, al colloquio o alle competenze. Assicura un processo di assunzione equo e oggettivo. La parte migliore è che potete impostare i criteri di valutazione, pianificare quando condurre i colloqui e assegnare le attività di assunzione ai membri del team.

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Organizzare ogni dettaglio sui candidati, compresa la fase del colloquio in cui si trovano e il reparto in cui hanno fatto domanda con la Visualizzazione del database dei candidati

Monitoraggio del membro del team che sta intervistando un candidato e visualizzazione dell'ora e della data del colloquio con la vista Programmi colloqui

Assegnare ai membri del team l'impostazione delle chiamate per i colloqui con la visualizzazione Assegnazioni chiamate

🌟 Ideale per: Teams che vogliono standardizzare il processo di assunzione e prendere decisioni di assunzione oggettive e basate sui dati.

3. Modello di ClickUp per l'assunzione di candidati

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Hiring-Candidates-Template.png Modello per l'assunzione di candidati ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello per l'assunzione di candidati ClickUp visualizza il processo di assunzione per aiutare a prendere decisioni informate ed efficienti.

Volete assegnare attività specifiche a ciascun candidato? Connettetevi a Modulo di ClickUp , Google Modulo, Typeform o qualsiasi strumento applicativo via Zapier per condividere automaticamente le attività.

È anche possibile utilizzare scale di valutazione personalizzabili per valutare le attività o utilizzare tabelle interattive e monitoraggi per confrontare le prestazioni di diversi candidati. Il modello consente anche di creare liste di controllo e promemoria per tutte le attività HR, scambiare intuizioni, discutere dei ruoli e fornire feedback sui candidati direttamente all'interno del sistema.

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Visualizzate le attività di assunzione specifiche per ogni posizione con la Vista Mappa

Aggiungere dati granulari come le aspettative salariali e i profili LinkedIn utilizzando i campi personalizzati

Monitorare ogni fase del processo di assunzione con la visualizzazione Richiedente per il monitoraggio delle risorse umane

Controllare i candidati selezionati e quelli rifiutati, insieme alle motivazioni di ogni decisione, con la Vista Elenco completo

🌟 Ideale per: I team di acquisizione dei talenti e i reclutatori che desiderano semplificare il processo di selezione dei candidati e migliorare la collaborazione durante le assunzioni.

4. Modello di gestione e reportistica dei colloqui ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-272.png Modello di gestione e reportistica dei colloqui ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205385442&department=hr-recruiting Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di gestione e reportistica dei colloqui ClickUp fornisce un approccio strutturato per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati.

Il modulo relazione del colloquio aiuta gli intervistatori ad aggiungere i dettagli del candidato, come la posizione e il reparto, e una relazione narrativa che riepiloga il loro feedback complessivo. Include opzioni a discesa per le capacità di comunicazione e le competenze tecniche, idoneità alla cultura e l'esperienza, tutti valutati come "Eccellente", "Buono", "Accettabile" o "Non accettabile" E, naturalmente, è possibile personalizzarli tutti!

Il modello è ampliato con due schede aggiuntive, "Reportistica dei colloqui" e "Stato dei rapporti", per offrire rappresentazioni visive e dettagliate di valutazioni dei candidati .

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Monitoraggio in tempo reale dello stato di ogni candidato con la Visualizzazione dello stato dei rapporti

Memorizzate e organizzate tutte le vostre relazioni con la Visualizzazione delle relazioni dei colloqui

Impostare il processo di raccolta dei feedback dei candidati utilizzando la visualizzazione Guida introduttiva

🌟 Ideale per: Specialisti delle risorse umane e responsabili delle assunzioni che gestiscono volumi elevati di colloqui e cercano una reportistica dettagliata per migliorare le decisioni di assunzione.

🧠 **Da fare? 28% dei candidati vuole conoscere in anticipo il vostro processo di colloquio. Ricordate che la trasparenza è la chiave per creare un'esperienza positiva per i candidati.

5. Modello di mappa delle competenze di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Skills-Mapping-Template.png Modello di mappatura delle competenze ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205355895&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di mappa delle competenze di ClickUp valuta le competenze specifiche e le soft skills dei candidati. È possibile personalizzare il modulo di valutazione delle competenze per valutare la competenza dei candidati in varie aree, come la leadership, la comunicazione e le competenze tecniche.

La parte più interessante? Tutte le valutazioni sono fornite utilizzando emoji coinvolgenti! La Vista Mappa visualizza il nome di ciascun candidato accanto alle valutazioni delle sue competenze, offrendo una rapida panoramica delle sue capacità in diverse aree. In questo modo è più facile identificare i punti di forza e di debolezza di ciascun candidato e prendere decisioni di assunzione informate.

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Identificare le competenze trasversali di tutti i potenziali assunti utilizzando la Visualizzazione delle competenze trasversali

Esplorare le competenze tecniche dei candidati utilizzando la Visualizzazione delle competenze tecniche

Analizzare quali candidati hanno competenze specifiche per il lavoro utilizzando la visualizzazione Job-Specific Skills

🌟 Ideale per: Pianificatori della forza lavoro e team leader che vogliono identificare le carenze di competenze e allineare strategicamente le competenze dei dipendenti agli obiettivi dell'organizzazione.

🧠 Lo sapevi? In genere Da fare circa 42 giorni per occupare una posizione lavorativa . È un tempo quasi sufficiente per imparare un nuovo hobby o guardare una serie TV!

6. Modello di reclutamento e assunzione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-429.png Modello di reclutamento e assunzione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di reclutamento e assunzione di ClickUp vi aiuta a gestire facilmente gli annunci di lavoro e il reclutamento dei candidati.

Il modello include una scheda Tutti i ruoli per tenere traccia di tutti i ruoli aperti, assicurandovi di rimanere aggiornati sulle posizioni disponibili. Le schede Hiring Pipeline e schedule aiutano a monitorare lo stato dei candidati, dalla candidatura iniziale alla selezione finale, mantenendo il processo di reclutamento super organizzato.

Dovete dare un feedback? Da fare. Volete aprire un nuovo ruolo? Facile. Questo modello ha anche una scheda Formulario di candidatura di facile utilizzo, che consente ai candidati di inviare facilmente le loro candidature.

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Creare i programmi dei colloqui e aggiungere dettagli come lo stipendio desiderato, il reparto, gli interessi e il ruolo utilizzando la visualizzazione Schedule

Monitorare gli annunci di lavoro e le candidature con la visualizzazione Pianificazione delle assunzioni

Personalizzare il modulo di domanda di lavoro per raccogliere i dettagli specifici del ruolo dai candidati

🌟 Ideale per: I responsabili del reclutamento e le agenzie che gestiscono processi di assunzione end-to-end e hanno bisogno di un hub centralizzato per organizzare attività e comunicazioni.

7. Modulo di valutazione dell'attività di ClickUp modello

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-200.png Modulo di valutazione dell'attività di ClickUp Modello di attività https://app.clickup.com/signup?template=t-2yzmaap&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$cta/

Se c'è un modello che gestisce il ciclo completo di assunzioni di un'azienda, è il modello Modello di modulo di valutazione per attività di ClickUp .

Questo modello può essere utilizzato per creare una lista di controllo dettagliata per la valutazione delle candidature. Aggiungete elementi come "Revisione del curriculum", "Screening iniziale" e "Valutazione delle competenze tecniche " e assegnate attività ai membri del team per garantire una valutazione obiettiva di ogni candidato.

Inoltre, è possibile incorporare scale di valutazione per le diverse competenze, consentendo ai valutatori di visualizzare in modo sfumato i punti di forza e di debolezza di ciascun candidato

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Aggiungere altri campi personalizzati per competenze come "Risoluzione dei problemi" o "Adattabilità" per una valutazione complessiva del candidato

Creare liste di controllo separate per la verifica delle referenze e per la valutazione post-intervista

Aggiungere priorità alle attività e fissare scadenze per garantire un'assunzione più rapida

🌟 Ideale per: Teams leader e capi reparto che conducono valutazioni strutturate dei dipendenti per monitorare le metriche delle prestazioni individuali e di team.

💡Pro Tip: Nel modello di valutazione, dedicate una sezione alle impressioni generali e alle raccomandazioni, riepilogando se il candidato è adatto e perché.

8. Modello di relazione di valutazione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Evaluation-Report-Template.png Modello di rapporto di valutazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103168&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Volete un modello facile da usare per i principianti per condurre una valutazione approfondita dei potenziali candidati? Il Modello di reportistica di valutazione ClickUp è la risorsa ideale. Anche se questo modello è destinato alla valutazione dei dipendenti, è possibile personalizzarlo per valutare le competenze e le prestazioni dei candidati al lavoro.

Vi aiuta a valutare le prestazioni attraverso molteplici fattori, come la valutazione comportamentale, la valutazione delle competenze, l'adattamento culturale e le attività situazionali. Potete anche aggiungere valutazioni basate su KPI come il potenziale di leadership, le capacità di collaborazione e le abilità di risoluzione dei problemi.

Il modello offre categorie predefinite per l'aggiunta di feedback: Supera le aspettative, Soddisfa le aspettative, Al di sotto delle aspettative o Necessità di miglioramento.

come usare questo modello in modo efficace:

Aggiungere una "sezione di apprezzamento" per evidenziare le competenze di qualsiasi candidato

Includere note aggiuntive o aree di miglioramento nella sezione dei commenti

Raccogliere tutti i dati e creare una relazione di valutazione completa per tutti i candidati

🌟 Ideale per: Dirigenti e amministratori delegati che rivedono e creano relazioni di valutazione annuali.

9. Modello di processo di intervista ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-200.png Modello di processo di intervista di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78576&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello del processo di intervista ClickUp aiuta a condurre colloqui strutturati suddividendo le fasi del colloquio in segmenti. Ad esempio, il segmento "Colloquio iniziale" comprende una panoramica dell'azienda e domande specifiche sul ruolo per valutare le competenze del candidato.

La sezione "Verifica delle referenze" evidenzia questo modello, consentendo di concentrarsi sul feedback qualitativo proveniente da relazioni professionali passate. Include prompt chiave come la durata della collaborazione, le aree di forza, l'adattabilità al feedback e molto altro per verificare le competenze e l'esperienza del candidato.

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Incorporare curriculum e lettere di presentazione direttamente all'interno del modello per una facile consultazione

Sfruttare le mappe concettuali per fare un brainstorming sulle domande di follower o sui passaggi successivi

Creare un progetto separato per ogni offerta di lavoro e assegnare le attività ai membri del team per garantire la responsabilità

🌟 Ideale per: coordinatori delle risorse umane e intervistatori in settori sensibili che richiedono controlli di alto livello.

✨ Fatto divertente: Patagonia, un'azienda di abbigliamento per l'outdoor, valuta i candidati in base alle competenze e alla loro connessione con l'ambiente esterno e l'impegno per la sostenibilità. Per questo motivo, l'allineamento con la missione di un'azienda può essere importante quanto la competenza tecnica in fase di assunzione.

10. Modello di modulo di feedback di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-99.png Modello di modulo di feedback ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Un processo di assunzione senza intoppi è essenziale per le risorse umane e per i candidati. Migliora il vostro employer brand e vi aiuta ad attrarre talenti di qualità. Quindi, se volete raccogliere critiche costruttive e identificare le aree per migliorare il processo di assunzione per i candidati, la Modello di modulo di feedback ClickUp è proprio quello che vi serve.

Questo modulo aiuta a creare una sistema di gestione del feedback raccogliendo informazioni dai candidati. Potete anche usare il modello per porre domande come "Come valuterebbe l'esperienza complessiva che le abbiamo fornito? "

🎯 Come usare questo modello in modo efficace:

Personalizzare il modulo di feedback utilizzando la Visualizzazione iniziale

Memorizzare e organizzare i feedback ricevuti da ogni candidato utilizzando la visualizzazione Feedback

Gestire tutte le idee relative ai feedback e le strategie di brainstorming per migliorare il processo di reclutamento con la Vista Bacheca

🌟 Ideale per: Teams e leader organizzativi che desiderano raccogliere i feedback dei dipendenti, dei client o delle parti interessate per apportare miglioramenti.

🧠 Lo sapevate? Una cifra sbalorditiva di 55.9% dei candidati riferisce di non aver ricevuto alcun feedback dopo un colloquio non superato e solo il 5,5% ritiene utile il feedback ricevuto.

Affrontare le sfide delle risorse umane: ClickUp semplifica il reclutamento, l'onboarding e molto altro ancora

In qualità di manager delle risorse umane, gestire tutto, dal reclutamento al coinvolgimento dei dipendenti, può sembrare di destreggiarsi tra troppe palle in una volta sola. Potreste perdervi in un mare di fogli di calcolo, thread di email infiniti e follower mancati.

Ma non con ClickUp per i Teams delle risorse umane . ClickUp, l'app per il lavoro, combina la gestione del progetto HR, i documenti e la comunicazione del team in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione. Moduli ClickUp possono raccogliere informazioni sui candidati e ottimizzare la pipeline di reclutamento. È inoltre possibile monitorare le prestazioni dei dipendenti e tenere traccia dello stato delle attività di reclutamento con Dashboard di ClickUp .

organizzate l'intero processo di gestione delle risorse umane in un'unica piattaforma con ClickUp HR teams

ClickUp per i team HR vi aiuta con:

Gestione delle persone : Dite addio alle valutazioni e ai feedback sparsi! È possibile monitorare la crescita dei dipendenti, fissare obiettivi chiari e monitorare facilmente lo stato di avanzamento

: Dite addio alle valutazioni e ai feedback sparsi! È possibile monitorare la crescita dei dipendenti, fissare obiettivi chiari e monitorare facilmente lo stato di avanzamento Assunzione : Tracciate ogni fase del processo di assunzione, dallo screening iniziale al colloquio finale, con pipeline organizzate che mantengono tutto in sincronizzazione per assumere i migliori talenti

: Tracciate ogni fase del processo di assunzione, dallo screening iniziale al colloquio finale, con pipeline organizzate che mantengono tutto in sincronizzazione per assumere i migliori talenti Onboarding: Rendete il primo giorno dei vostri nuovi assunti un gioco da ragazzi! Automazioni delle attività, promemoria e un'esperienza di onboarding senza soluzione di continuità per garantire che i nuovi dipendenti si sentano accolti e attrezzati fin dal primo giorno

Rendete il primo giorno dei vostri nuovi assunti un gioco da ragazzi! Automazioni delle attività, promemoria e un'esperienza di onboarding senza soluzione di continuità per garantire che i nuovi dipendenti si sentano accolti e attrezzati fin dal primo giorno Personalizzazione dei modelli HR: Sfogliate una libreria di oltre 1000 modelli personalizzatiModelli ClickUp personalizzabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche e creare un sistema HR personalizzato che si adatti alla crescita e alla cultura della vostra azienda.

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro per la valutazione dei colloqui con ClickUp

Assumere il candidato giusto è come trovare un ago in un pagliaio. È impegnativo. Richiede molto tempo. Ma non deve essere così.

Che si tratti di una startup in rapida crescita o di una grande azienda, utilizzare modelli adatti alle vostre esigenze di assunzione è essenziale per prendere decisioni più intelligenti.

I moduli di valutazione dei colloqui di ClickUp semplificano questo processo, offrendo un modo semplice per valutare, confrontare e finalizzare le decisioni senza inutili complicazioni.

Non lasciatevi sopraffare dalle assunzioni! Iscrivetevi a ClickUp e trasformate i vostri processi di assunzione.