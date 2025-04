Come creare un podcast con NotebookLM

Recentemente, un esempio virale delle capacità di NotebookLM ha fatto il giro di Reddit. Il podcast mostrava una conversazione tra due host di IA così convincente da scatenare dibattiti sulla capacità dell'IA di percepire o sentire le cose.

Questa impressionante dimostrazione di creazione di contenuti da parte dell'IA ha lasciato che molti elogiassero il potenziale di NotebookLM. ma quanto è valido lo strumento?

e come si può sfruttare questo potente strumento per creare i propri podcast IA?

In questo articolo illustreremo i passaggi della creazione di un podcast IA con NotebookLM, discuteremo i limiti dello strumento e suggeriremo alcune best practice per il vostro viaggio nel podcasting.

Come bonus, forniremo anche una valida alternativa e dei modelli che vi aiuteranno a migliorare i vostri lavori richiesti per l'IA.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Combinare IA, creatività personale, analisi e SEO per podcast migliori

NotebookLM trasforma documenti, blog, diapositive e video in podcast audio

Caricate fino a 50 fonti (PDF, video di YouTube, Documenti Google) e fate clic su Genera per creare il vostro podcast

Personalizzate con istruzioni sul tono o sull'argomento

NotebookLM ha dei limiti, come il tetto massimo di 30 minuti per i podcast e le opzioni vocali IA limitate

Per una migliore pianificazione dei podcast, ClickUp Brain fornisce funzionalità di IA per la gestione delle attività e la creazione di contenuti

Iniziare con NotebookLM

che cos'è NotebookLM di Google?

È uno strumento sperimentale di IA per i notebook dei Google Labs, progettato per trasformare il modo in cui impariamo e organizziamo le informazioni attraverso un format di conversazione.

A differenza dei modelli di IA ad ampio raggio, NotebookLM crea un modello linguistico personalizzato basato sui documenti forniti dall'utente, rendendolo un potente alleato per la ricerca e i progetti personali.

💡 Pro Tip: avete titolo per creare un podcast? Prima di produrre il vostro primo podcast, ecco un elenco di 15 podcast sulla produttività per motivarvi ._"

Creare un podcast IA con NotebookLM

Ecco come creare un podcast IA passo dopo passo con NotebookLM.

Passaggio 1: accedere a NotebookLM e creare il proprio Notebook

Titolo notebooklm.google.com e accedere con il proprio account Google. L'accesso consente di accedere all'area di lavoro, dove verranno archiviati e gestiti tutti i progetti.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeX0XnGD\_21b5ztFGaj4moJuCGDBCvJdp\_awrVsYYp\_LpCNnmyPzy2JucMFlbL4f\_ea3ldUxwsIQy9x-88ZMfir57filBUDTLadXacxo0jxFwpBvbrCthE\zR0V84NUbNBP5uqAqw?chiave=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P crea il tuo Notebook : Come creare un Podcast con Notebook LM /$$$img/

Quindi, se siete utenti per la prima volta, fate clic su "Crea nuovo"; altrimenti, selezionate "Nuovo blocco note" Questo nuovo blocco note imposta una nuova tela per il vostro progetto di podcast.

Passaggio 2: caricare il materiale sorgente

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdAo2OPePwknElandMD8GgNSm6wE62blKTgt-T19vN\6ce29BnXPkag2YNzDrROuSexgTAxUZRt18kGk8\_4exYWazpLplPjLab9mleXzvD9m-vrpQP-ngtKtNNheQT89TWxXXIn2w?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P Caricare il materiale sorgente : Come creare un podcast con Notebook LM /%img/

NotebookLM consente di aggiungere fino a 50 documenti sorgente. Questi possono includere PDF, siti web, collegamenti a video di YouTube, Documenti Google e Slides.

È possibile trascinare i file o sceglierli da varie fonti, tra cui il computer e Google Drive.

Perché caricare così tante fonti? Beh, diversificando i vostri input, fornirete all'IA un ricco bacino di informazioni da cui attingere, che porteranno a discussioni audio più dettagliate e coinvolgenti.

🎉 Fatto divertente: Il termine "podcast" è stato coniato unendo "iPod" e "broadcasting" Sebbene il nome sia nato con l'iconico dispositivo di Apple, il settore del podcasting si è evoluto ben oltre la sua associazione iniziale. Oggi i podcast vengono consumati su smartphone, desktop e persino altoparlanti intelligenti, rendendoli accessibili a milioni di persone in tutto il mondo.

Passaggio 3: rivedere e organizzare le fonti

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdnaLG1Jz\_tNC1mc1oY5oXq2L75m1poiND64LWoyIoH1E6\pc_PFYNh5dBdzxyHlYJbkZvfXy9HQ87tKyvlNR4OgEXt12L4xYh1bbJhFWymgBaFRRyPnG4qI5DwJPc-t96J1\_?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P Rivedere e organizzare le fonti : Come creare un podcast con Notebook LM /$$$img/

I file caricati appaiono nella barra laterale di sinistra.

È possibile aggiungerne altri facendo clic sull'icona ""più"". Deselezionare i file che non si desidera includere nel riepilogo/riassunto.

In questo modo, è possibile regolare con precisione l'input per il podcast IA in modo che non abbia "allucinazioni", aiutandolo a concentrare la discussione sulle informazioni più rilevanti.

💡 Leggi anche: 20 Podcast IA per saperne di più sull'intelligenza artificiale

Passaggio 4: Generare il podcast

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXctw\_WXc7KTjMQxb6M6HJT-4c66IQcQB68ZgZCQuWQGT1ux\_-1p4hEW1yTjDieVt\_JSyGtZuPlxd2hAb5U3amMGjqH5OqVS6lMWJ3GEtRA76wQuh8kiPK74MeZxsFl6ANtcyzZ6ag?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P Generare il podcast : Come creare un podcast con Notebook LM /$$$img/

È qui che avviene la magia.

Passare alla sezione "Guida di Notebook" e individuare la funzionalità "Panoramica audio". Fare clic sul pulsante "Genera" per trasformare il contenuto in una conversazione in stile podcast.

L'IA di NotebookLM analizzerà il vostro materiale di partenza e creerà un nuovo copione di conversazione tra due host IA che non è mai stato prodotto!

Distilla i punti chiave dei vostri documenti in un formato audio coinvolgente.

Leggi anche: I migliori prompt di scrittura IA per marketer e scrittori

Passaggio 5: personalizzare il podcast (facoltativo)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcgVRzMGj4fj\_VFPC3EDVtBOeLoLbRLufXXqIOgL11U47p6PdbEYBEzBTXBY\dCSjsxQGE4pIQ44wS8K5u39IFvqo2-gAlQpPr\_6WBliaqCyRyAE2zmJIEH3R2vreOw1uKvucg?chiave=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P Personalizzare il podcast (opzionale) : Come creare un podcast con il Notebook LM /$$$img/

Per un'esperienza più personalizzata, fare clic su "Personalizza" invece che su "Genera"

Nella finestra Personalizza panoramica audio, aggiungere istruzioni specifiche per guidare l'IA nella creazione del podcast.

Le istruzioni personalizzate aggiungono "sfumature" che possono aiutare a guidare l'IA. Consentono di concentrarsi su determinati argomenti, di adottare un tono particolare o di strutturare la conversazione nel modo più adatto alle proprie esigenze.

Passaggio 6: Ascoltare e perfezionare

L'ultimo passaggio riguarda il controllo di qualità e l'iterazione.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfgbcLDUkqGuYKs2Te\_xGyqkc49qiiWcoutHbeY5X1b-FyqVDlj4QsrGMJG7WobBJvlDdkAue3J0P9PmD8XgrTNDzmFISOxBcd8dcPuLD4r1e6qumnzgrXpx34zV2PFIR9uN8bT?chiave=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P Ascoltare e rifinire : Come creare un podcast con Notebook LM /$$$img/

Una volta generato, utilizzare il pulsante di riproduzione e il cursore per controllare la riproduzione. È possibile mettere in pausa, riprendere e andare avanti o indietro nel podcast.

Se non si è soddisfatti del risultato, è possibile valutarlo e fornire un feedback, quindi rigenerarlo con istruzioni modificate, ad esempio "parla in stile Joe Rogan", "fai le domande come fa Lex Fridman nei suoi podcast" e così via.

Non fermatevi finché non sarete soddisfatti del risultato "finale" e il gioco è fatto! Avete appena creato il vostro primo podcast in pochi secondi con l'aiuto di NotebookLM.

💡 Pro Tip: Combinate i contenuti generati dall'IA di NotebookLM con approfondimenti o aneddoti personali per creare una voce unica che risuoni con il vostro pubblico. Mentre l'IA offre efficienza, il vostro tocco personale garantisce autenticazione e connessione.

Ecco un esempio di podcast

Il podcast demo che segue dimostra quanto sia facile creare podcast con NotebookLM.

Come fonti, è stato caricato un output generato da ChatGPT della domanda "Logica vs. intuizione e come si applica all'acqua bollente", insieme a un video collegato a YouTube sullo stesso argomento.

Godetevi la conversazione! 😄

💡 Leggi anche: 15 migliori strumenti di IA per la scrittura di contenuti

Limiti dell'uso di NotebookLM per la creazione di podcast

La funzionalità/funzione podcast di NotebookLM, pur essendo innovativa, presenta diversi limiti di cui gli autori devono essere consapevoli. Questi limiti possono avere un impatto sulla qualità dei podcast generati.

1. La lunghezza dei podcast è limitata a 30 minuti

Sì, le limitazioni di lunghezza rappresentano una sfida significativa. NotebookLM in genere limita gli episodi di podcast a circa 30 minuti, con alcuni utenti che riportano limiti ancora più brevi, da 3 a 15 minuti. Questa limitazione può ostacolare gli autori che vogliono produrre episodi approfonditi e completi su argomenti complessi.

2. Mancanza di selezione e anteprima della voce

Le opzioni vocali sono un altro punto debole di NotebookLM. Lo strumento offre solo due voci sintetizzate, una maschile e una femminile. Questa selezione limitata può rendere difficile per gli autori stabilire un'identità di marchio unica o soddisfare le preferenze di un pubblico diverso.

Inoltre, senza una funzionalità/funzione di anteprima della voce, gli utenti non possono testare come suoneranno i loro contenuti prima di generare il podcast completo.

💡 Pro Tip: L'IA di NotebookLM è addestrata a ridurre al minimo gli errori, ma può comunque avere delle "allucinazioni", introducendo imprecisioni o inventando dettagli non presenti nel materiale originale. Per questo motivo è fondamentale rivedere i contenuti generati dall'IA prima di pubblicarli.

3. Meno personalizzazione

La personalizzazione è un punto dolente. Il generatore automatico di script di NotebookLM offre un controllo minimo per la messa a punto o l'aggiunta di sfumature creative. Questa mancanza di flessibilità può risultare in podcast generici o nell'incapacità di catturare il tono e lo stile desiderato dall'autore.

4. Assenza di supporto multilingue

Il supporto linguistico è un altro limite significativo. Attualmente, NotebookLM supporta solo l'inglese, escludendo i non anglofoni e gli autori che mirano a un pubblico multilingue. Questa restrizione limita fortemente l'applicabilità globale dello strumento.

💡 Leggi anche: Come creare un calendario di marketing (con modelli gratis)

5. La modifica avanzata dell'audio non è disponibile

Le capacità di modifica dell'audio sono a dir poco elementari. NotebookLM non dispone di opzioni avanzate per la regolazione dell'intonazione, del ritmo o per la rifinitura della post-produzione. Ciò significa che gli autori potrebbero dover ricorrere a un software aggiuntivo per la rifinitura dei loro podcast, aggiungendo un ulteriore passaggio al processo di produttività.

6. Allucinazioni occasionali

L'accuratezza del contenuto può essere un problema. Sebbene NotebookLM cerchi di rimanere fedele al materiale di partenza, a volte introduce imprecisioni o inventa dettagli che non erano presenti nel contenuto originale. Questo può essere particolarmente problematico per gli autori che producono contenuti fattuali o educativi.

💡 Leggi anche: Modelli di Calendario dei contenuti per i social media in Excel e Fogli

7. Output non monetizzabili

Le opzioni di monetizzazione sono inesistenti in NotebookLM. Lo strumento non consente l'inserimento di pubblicità o sponsorizzazioni, il che può essere uno svantaggio significativo per gli autori che vogliono generare entrate dai loro podcast.

8. Mancano le capacità di integrazione

Infine, la mancanza di integrazione con strumenti e piattaforme esterne può essere frustrante. NotebookLM non si connette direttamente alle piattaforme di hosting di podcast o ai software di modifica audio esterni, richiedendo passaggi manuali per pubblicare e perfezionare i contenuti.

state valutando delle alternative per le vostre esigenze di podcasting? Consultate i nostri elenchi curati dei 10 migliori strumenti software per il podcasting e i migliori strumenti di IA per i podcaster "_

Utilizzo di ClickUp Brain per il piano e la creazione di podcast

Considerando i limiti di cui sopra, la creazione di un podcast di alta qualità potrebbe sembrare un'impresa ardua.

Ma non quando si dispone di ClickUp per lavorare con.

ClickUp è uno strumento completo di produttività e project management che vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi. ClickUp Brain , una funzionalità/funzione alimentata dall'IA all'interno della piattaforma ClickUp, offre ai podcaster una soluzione completa per snellire il processo di produzione. Combina la gestione delle attività, l'organizzazione dei contenuti e l'assistenza dell'IA per migliorare il piano e la creazione dei podcast.

ClickUp Brain aiuta a generazione di idee analizzando le bozze o le bozze dei contenuti esistenti e suggerendo nuovi argomenti. Può aiutare a creare titoli per gli episodi, a creare bozze e a redigere sceneggiature sulla base dei vostri suggerimenti.

Grazie alle funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività e la pianificazione dei contenuti, potrete risparmiare tempo e ottenere il vostro lavoro sequenza del progetto soprattutto se lavorate con un team e avete bisogno di una comunicazione tempestiva.

Per una migliore collaborazione del team clickUp Brain è in grado di identificare i colli di bottiglia nel processo di produttività e di consigliare soluzioni per migliorare l'efficienza.

📌 Esempio: State lavorando con un team per produrre una serie di podcast sulle tendenze tecnologiche emergenti. A metà del progetto, le scadenze slittano e si sospettano problemi di flusso di lavoro. Utilizzando ClickUp Brain, si analizzano i modelli di completamento delle attività e si identifica che la modifica dei copioni è costantemente ritardata a causa della sovrapposizione delle responsabilità. L'IA suggerisce di ridistribuire le attività assegnando un editor dedicato e suddividendo le attività cardine di modifica.

Modello Podcast di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Podcast-Template.jpg Modello Podcast di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38266501&department=marketing&\_gl=1\*1gfvqgr\*\_gcl\au\*MTU0NDc4NTMxMy4xNzMzNTcwMzg3 Scarica questo modello /$$$cta/

I modelli personalizzabili di ClickUp sono molto utili per il piano dei podcast. Il Modello di podcast di ClickUp , ad esempio, consente agli utenti di organizzare gli episodi, monitorare lo stato di avanzamento e gestire le risorse in modo efficiente.

Include sezioni per le idee degli episodi, le note di ricerca e i programmi di produttività.

Questo modello facilita il piano e la programmazione degli episodi, aiutando anche a gestire le risorse come le clip audio e la grafica. È possibile monitorare lo stato di avanzamento degli episodi e delle stagioni, per tenere tutto sotto controllo.

📌 Esempio: Immaginate di pianificare una serie di podcast con più ospiti e conduttori. Utilizzando il modello Podcast di ClickUp, potete creare attività di brainstorming, ricerca e registrazione. Assegnate scadenze a ogni fase e monitorate lo stato con campi personalizzati come "Stato di registrazione" e "Stato di modifica" Ad esempio, è possibile utilizzare la vista Bacheca per visualizzare quali episodi sono stati pianificati, registrati e pronti per la pubblicazione, il tutto in un solo colpo d'occhio.

💡 Leggi anche: 10 modelli di script per podcast gratis per podcaster

Modello di Calendario Podcast di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Podcast-Calendar-Template.png Modello di calendario dei podcast di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201754&department=marketing&\_gl=1\*dgshg9\*\_gcl\au\*MTU0NDc4NTMxMy4xNzMzNTcwMzg3 Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di Calendario Podcast di ClickUp aiuta a pianificare e visualizzare il programma di pubblicazione dei contenuti.

Questo modello offre una visualizzazione completa dei prossimi episodi, delle apparizioni degli ospiti e degli argomenti, rendendo facile il piano e il monitoraggio del podcast. È anche possibile monitorare lo stato delle trascrizioni, gestire le note dello show e tenere traccia degli sponsor.

Questo modello assicura una produzione di podcast senza intoppi grazie a funzionalità come il monitoraggio del tempo, i tag e gli avvisi di dipendenza.

📌 Esempio: State gestendo una serie di podcast con interviste settimanali agli ospiti. Utilizzando il modello di Calendario Podcast di ClickUp, assegnate scadenze per ogni fase dell'episodio: ricerca, registrazione, modifica e pubblicazione. Per istanza, il campo personalizzato "Apparizione ospite" consente di tenere traccia dei programmi degli ospiti confermati e in attesa, mentre la visualizzazione del Calendario fornisce una Sequenza visiva per garantire che gli episodi siano spaziati in modo uniforme. Con gli avvisi di dipendenza, si viene avvisati se la preparazione della trascrizione è in ritardo, consentendo di modificare le attività ed evitare di interrompere il programma di rilascio.

Ecco un campione del processo di pianificazione e creazione di un podcast con ClickUp

Passaggio 1 - Ideazione: Usate ClickUp Brain per generare idee e bozze di episodi.

Fase 2 - Pianificazione: Utilizzate il modello ClickUp Podcast per organizzare episodi e attività.

**Passaggio 3 - Sceneggiatura: collaborare con il team alla stesura dei copioni utilizzando il modello ClickUp Podcast Documenti ClickUp con assistenza IA.

Passaggio 4 - Monitoraggio: Tracciare le sessioni di monitoraggio e gestire i file audio all'interno di ClickUp.

Fase 5 - Modifica: Assegnate attività di modifica e monitorate lo stato di avanzamento grazie alle funzionalità/funzione di ClickUp.

**Fase 6 - Pubblicazione: il modello Calendario Podcast pianifica e tiene traccia delle uscite degli episodi.

Leggi anche: Come utilizzare l'IA per il marketing (Casi d'uso e strumenti)

Best Practices per la creazione di Podcast IA

Sebbene l'IA sia uno strumento potente per mantenere la vostra voce unica e la vostra autenticità, dovete aggiungere il fattore "voi" aggiungendo tocchi personali ai contenuti generati dall'IA.

Per ottimizzare i podcast con l'IA:

Capire le preferenze e i comportamenti del pubblico utilizzando le analisi basate sull'IA. Questi dati possono guidare la vostra strategia di contenuto e aiutarvi a creare episodi più coinvolgenti.

utilizzando le analisi basate sull'IA. Questi dati possono guidare la vostra strategia di contenuto e aiutarvi a creare episodi più coinvolgenti. Semplificare le attività di post-produzione , come la riduzione del rumore, il livellamento dell'audio e la rimozione delle parole riempitive, con l'IArisparmiare tempoe migliorare la qualità.

, come la riduzione del rumore, il livellamento dell'audio e la rimozione delle parole riempitive, con l'IArisparmiare tempoe migliorare la qualità. Aumentate la scopribilità generando note, descrizioni degli episodi e titoli ricchi di parole chiave grazie all'IA. Prima di ascoltare le parole del podcast, gli ascoltatori devono avere un'idea generale dell'argomento. Potete usare l'IA per generare note e descrizioni degli episodi convincenti, incorporando parole chiave pertinenti per aumentare la vostra scopribilità online.

generando note, descrizioni degli episodi e titoli ricchi di parole chiave grazie all'IA. Prima di ascoltare le parole del podcast, gli ascoltatori devono avere un'idea generale dell'argomento. Potete usare l'IA per generare note e descrizioni degli episodi convincenti, incorporando parole chiave pertinenti per aumentare la vostra scopribilità online. Migliorate il coinvolgimento, aumentate la visibilità e la valutazione dei clic con titoli che attirano l'attenzione e che includono parole chiave importanti. È inoltre possibile utilizzaresoftware di trascrizione per ottenere testi accurati e ricercabili che migliorano l'accessibilità e la SEO.

$$$aEsempio: Dopo aver generato un episodio podcast sulle tendenze del marketing, si utilizza uno strumento di IA come ClickUp Brain per creare note dettagliate sullo show. Dopo aver esaminato le note, uno strumento SEO suggerisce di aggiungere parole chiave come "IA nel marketing" e "automazione dei contenuti" per migliorare la visibilità. Le note vengono poi programmate per la pubblicazione nel modello Podcast Calendar di ClickUp, garantendo una pubblicazione tempestiva con il massimo impatto SEO.

Rendete i vostri podcast pronti per la pubblicazione con ClickUp!

La creazione di podcast con l'IA sta cambiando la produzione di contenuti, offrendo agli autori una serie di strumenti per ottimizzare il loro flusso di lavoro.

NotebookLM e ClickUp Brain rappresentano il ritmo incalzante di questo cambiamento, consentendo ai podcaster di generare, pianificare e ottimizzare i contenuti con notevole efficienza in tempi brevi.

Sebbene gli strumenti di IA offrano capacità incredibili, non sostituiscono la creatività umana. I podcast di maggior esito positivo su YouTube o Spotify fondono la potenza analitica dell'IA con la voce e la prospettiva unica di un autore.

Combinando i modelli ClickUp AI e la generazione audio di NotebookLM, potete ridurre drasticamente i tempi di produttività e usufruire di nuove possibilità creative per il vostro podcast.

Quindi, indossate le cuffie e preparate gli strumenti di IA e i prompt. Il vostro pubblico vi aspetta. Iscrivetevi su ClickUp gratis e inizia il tuo viaggio nel podcasting alimentato dall'IA.