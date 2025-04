10 Modelli di sceneggiatura per podcast gratis per i podcaster nel 2025

Da fare: cosa hanno in comune i classici e i podcast di alto livello? Una sceneggiatura da urlo.

Un copione può fare o distruggere il vostro podcast. I copioni sono gli eroi non celebrati dei podcast, in quanto danno struttura agli episodi e aiutano a registrare un episodio in grado di agganciare gli ascoltatori.

C'è più di un modo per scrivere una sceneggiatura per podcast convincente. I generi variano, quindi ciò che funziona per una persona potrebbe non essere adatto a un'altra. Da fare anche lo stile di scrittura dei copioni. A voi può piacere un testo dettagliato, così come un'altra persona può preferire gli elenchi puntati.

A parte lo stile e la sostanza, l'unica cosa che aiuta a produrre regolarmente sceneggiature eccellenti è un modello. Tuttavia, un unico modello non può coprire tutto, dati i diversi tipi di podcast e le variazioni che si vogliono vedere in essi.

Abbiamo messo insieme un elenco di 10 modelli che possono aiutarvi a registrare sempre podcast eccellenti, indipendentemente dal tipo di podcast che ospitate. Con questi 10 modelli di sceneggiatura gratis, avrete tutto ciò che vi serve per registrare un programma fantastico! 🎙️

Cosa sono i modelli di copione per podcast?

Un modello di copione per podcast è uno schema della struttura di un episodio, che include le diverse sezioni, i temi, i punti di discussione, l'apertura o l'introduzione, le osservazioni di chiusura, il messaggio dello sponsor e così via. La struttura pre-progettata assicura una struttura coerente tra gli episodi e aiuta a velocizzare il processo di scrittura.

Il livello di dettaglio o le informazioni contenute nel modello di sceneggiatura dipendono da diversi fattori, come il tema, il contenuto, la complessità del contenuto, il format, gli ospiti e il tono.

Con i copioni che guidano gli episodi del podcast, è possibile:

Organizzare i vostri pensieri: Mantengono le idee in ordine per non andare fuori tema

Mantengono le idee in ordine per non andare fuori tema Risparmiare tempo: accelerare il processo di pianificazione e stesura dei copioni. Con i modelli, non è necessario partire da zero ogni volta

accelerare il processo di pianificazione e stesura dei copioni. Con i modelli, non è necessario partire da zero ogni volta Migliorano il flusso: Aiutano a garantire che il vostro episodio scorra in modo fluido, rendendolo più piacevole per gli ascoltatori

Aiutano a garantire che il vostro episodio scorra in modo fluido, rendendolo più piacevole per gli ascoltatori Assicurano la coerenza: L'uso di un modello per ogni episodio aiuta a mantenere coerente lo stile del podcast, il che può aiutare a fidelizzare gli ascoltatori che si relazionano con il podcast

L'uso di un modello per ogni episodio aiuta a mantenere coerente lo stile del podcast, il che può aiutare a fidelizzare gli ascoltatori che si relazionano con il podcast **Migliorare la qualità: con una struttura chiara, gli episodi saranno probabilmente più coinvolgenti e professionali Modelli di podcast sono uno strumento incredibilmente utile per creare episodi avvincenti e organizzati. Con un modello per il testo del podcast, si possono coprire tutte le basi, il che aiuta a mantenere il podcast interessante e facile da seguire.

Cosa rende un buon modello di copione per podcast?

Un buon modello di copione per podcast offre chiarezza e struttura e aiuta a rendere i vostri episodi snelli e mirati.

Ecco le caratteristiche chiave di un buon modello:

Semplicità: Un modello semplice evita inutili complessità e si concentra sugli elementi essenziali del podcast

Un modello semplice evita inutili complessità e si concentra sugli elementi essenziali del podcast $$$a: Un modello che si adatta a diversi stili di podcast, che si tratti di interviste, assoli o narrazioni, tende a essere più facile da usare

Un modello che si adatta a diversi stili di podcast, che si tratti di interviste, assoli o narrazioni, tende a essere più facile da usare Chiarezza: I titoli e le sezioni di un modello lo rendono facile da seguire e da compilare

I titoli e le sezioni di un modello lo rendono facile da seguire e da compilare Consistenza: Un buon modello di solito ha una struttura uniforme dell'episodio

Un buon modello di solito ha una struttura uniforme dell'episodio Coinvolgimento: I modelli suggeriscono prompt o domande che coinvolgono il pubblico

I modelli suggeriscono prompt o domande che coinvolgono il pubblico Preparazione: Dovrebbero includere segmenti per la ricerca e l'introduzione degli ospiti

Dovrebbero includere segmenti per la ricerca e l'introduzione degli ospiti Personalizzazione: La capacità di personalizzare il modello per adattarlo alla voce unica del vostro podcast

10 Modelli di sceneggiatura per podcast gratis da usare nel 2024

I podcast stanno crescendo più rapidamente della maggior parte degli altri moduli di infotainment digitale. E ogni giorno nascono nuovi temi, stili e categorie. È improbabile che un singolo modello di sceneggiatura per podcast riesca a riunire le crescenti esigenze dei podcaster .

Abbiamo stilato un elenco di 10 modelli gratuiti. Indipendentemente dall'argomento dell'episodio, questi modelli di script possono aiutare a rendere il vostro podcast operativo.

1. Modello di copione per podcast ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di script del podcast ClickUp è un modello adatto ai principianti che garantisce un'organizzazione ordinata di tutti gli episodi del podcast.

Consente di scrivere i copioni in modo rapido ed efficiente. È possibile organizzare ogni aspetto del podcast dall'inizio alla fine. Inoltre, dispone di un campo per prendere note per ogni episodio, in modo da rimanere in carreggiata.

È possibile creare attività e aggiungere stati personalizzati per monitorare ogni fase della scrittura del podcast. Modificate in collaborazione con i vostri compagni di squadra, ad istanza del vostro co-conduttore o dei produttori. È inoltre possibile utilizzare campi personalizzati per aggiungere campi rilevanti al modello.

Inoltre, è possibile utilizzare la IA ClickUp Brain in Documenti di ClickUp per scrivere i copioni e fare un brainstorming di idee per il vostro episodio del podcast.

Fate un brainstorming di idee per i vostri podcast con ClickUp Brain in ClickUp Docs

| Ideale per: Persone che stanno cercando di lanciare il loro primo podcast |

2. Modello di schema vuoto per podcast ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di scaletta del podcast vuoto di ClickUp è il più semplice da usare tra tutti i modelli e gli schemi elencati qui. Compilate i dettagli del vostro episodio podcast e aggiungete campi per dargli una struttura dettagliata e $$$a!

Iniziate aggiungendo il nome del podcast nel titolo, poi aggiungete gli ospiti, la data di registrazione e il link al testo. È anche possibile aggiungere gli ospiti del podcast. Il campo di aggiornamento sullo stato di avanzamento vi informerà sulla fase in cui vi trovate nella creazione del podcast.

Dopo aver completato i campi, è possibile aggiungere attività e sottoattività secondarie agli elenchi Da fare. Queste dipendono dalle vostre esigenze, come "pianificare l'argomento e gli ospiti", "registrare il podcast", "produrre il podcast" e così via.

| Ideale per: Perfetto per i nuovi podcaster che non vogliono essere sopraffatti dalle scelte

3. Modello di piano per podcast ClickUp

Scaricate questo modello

Questo Modello di piano per i podcast di ClickUp è ideale per i conduttori che vogliono pianificare ogni episodio del podcast in modo dettagliato.

I campi personalizzati per lo stato aiutano a tenere traccia dei progressi del podcast. È possibile contrassegnare lo stato come Annullato, Completato, In corso, In attesa o Da fare. La barra di avanzamento illustra visivamente quanto manca al completamento del podcast.

Utilizzate i campi personalizzati per aggiungere dettagli per ogni episodio, come Argomento, Ascoltatori, Abbonati, Titolo dell'episodio e altro. Il campo "Tipo di podcast" permette di indicare se il podcast è da solo o con ospiti.

Questo modello intermedio, ricco di funzionalità, è pronto all'uso e completamente personalizzabile.

| Ideale per: Podcaster che pubblicano episodi regolarmente e hanno bisogno di programmare gli episodi con settimane di anticipo rispetto alla registrazione

4. Modello di podcasting ClickUp (con ospiti)

Scarica questo modello

Questo Modello di podcasting ClickUp (con ospiti) è particolarmente utile per organizzare e gestire l'elenco degli ospiti del podcast.

Create stati personalizzati per monitorare lo stato degli inviti agli ospiti. A seconda della situazione, impostateli su Ospiti da raggiungere, Ospiti invitati o Ospiti completati.

Le sezioni Episode Tracker e Flusso di lavoro aiutano a tenere sotto controllo lo stato del programma di pubblicazione del podcast. È possibile contrassegnare ogni episodio come "Registrazione", "Modifica", "Completato" e "Pubblicato"

È inoltre possibile impostare più assegnatari per ogni progetto di podcast, creare scadenze e contrassegnare ogni podcast in base alla priorità.

| Ideale per: Il team di produttività dei podcast

5. Modello per podcasting ClickUp (senza ospiti)

Scarica questo modello

Andate da soli? Questo Modello di podcasting ClickUp (senza ospiti) è un modello facile da usare per i conduttori di podcast per pianificare episodi, ospiti e sponsorizzazioni.

Imposta 19 stati modificabili, come "Completato", "Modifica", "Modifiche completate" e così via. Questo modello ha stati precostituiti per scopi specifici, come Promozione di affiliazione, Promozione di elenchi di email e Promozione di nuovi corsi.

Include anche sei visualizzazioni personalizzabili che possono essere impostate in base alla dimensione del prodotto e ad altre esigenze specifiche. È possibile visualizzare il modello in vista Elenco, Documenti, Bacheca, Calendario o Tabella.

L'alto livello di funzioni di questo modello lo rende adatto agli host di podcast che gestiscono podcast con esigenze diverse.

| Ideale per: I nuovi podcaster o coloro che seguono il format della narrazione nei loro podcast

6. Modello di descrizione di un podcast ClickUp

Scarica questo modello

Questo modello non si concentra sui flussi di lavoro e sulla gestione dei podcast. È invece progettato specificamente per aiutarvi a scrivere descrizioni del podcast che mettano in evidenza i punti chiave dell'episodio.

Questo Modello di descrizione del podcast ClickUp consente di creare descrizioni di podcast coinvolgenti e informative per attirare il pubblico! Create progetti separati per gli episodi del vostro podcast, scrivete gli argomenti chiave di ogni episodio e poi iniziate a scrivere la descrizione.

È anche possibile utilizzare l'incredibile capacità dell'IA ClickUp Brain per generare descrizioni di podcast che risuonino con il vostro traguardo.

| Ideale per: Il team di produttività dei podcast |

Scarica questo modello

Le sponsorizzazioni e le adesioni sono una parte intrinseca della gestione di un podcast di esito positivo. Questo Modello di sponsorizzazione per podcast ClickUp è stato progettato appositamente per aiutarvi in questo senso.

Il modello fornisce una guida informativa su come creare proposte di sponsorizzazione di podcast per aumentare le possibilità di ottenere sponsorizzazioni. Monitorate i potenziali sponsor ed elencate i vantaggi del loro supporto. Nel modello potete anche conservare le vostre conversazioni con gli sponsor.

Tenete traccia dello stato delle vostre proposte di sponsorizzazione con indicatori di stato personalizzabili. Grazie alle opzioni di vista personalizzate come Documento, Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario, potete accedere al modello nel modo che preferite.

| Ideale per: Team di podcast che lavorano con sponsor e marchi per produrre i loro episodi

8. Modello di piano per i podcast ClickUp

Scaricate questo modello

Che si tratti di intelligenza artificiale donne nel settore tecnologico, o qualsiasi altro argomento, questo completo Modello di piano per i podcast di ClickUp aiuta a monitorare tutti i potenziali argomenti.

È possibile iniziare il modello da zero e aggiungere attività e sottoattività man mano che si procede nel flusso di lavoro del podcast: idee, pianificazione, programmazione, registrazione, produzione e pubblicazione.

Il modello è anche altamente personalizzabile. Aggiungete le date di registrazione, il tipo di podcast, gli elenchi degli ospiti e altro ancora. È anche possibile caricare allegati come documenti, file audio e altre risorse utili.

| Ideale per: Podcaster solitari o conduttori che pubblicano episodi regolarmente

9. Modello di podcast ClickUp

Scarica questo modello

Un altro modello adatto ai principianti, il modello Modello di podcast ClickUp aiuta a mantenere lo script del podcast e gli episodi in un'unica directory.

Ordinate i progetti in base allo stato, ad esempio Pianificato, Registrato, Modificato e Pubblicato, oppure create gruppi personalizzati di episodi in base al loro tema o stile. Utilizzate il modello per monitorare le date di pubblicazione, le risorse musicali e altre risorse rilevanti.

L'opzione di attivare/disattivare le viste Elenco e Bacheca lo rende facilmente accessibile. È anche possibile aggiungere date di scadenza per evitare ritardi nella coda di produzione del podcast.

| Ideale per: Nuovi podcaster che esplorano diversi tipi di temi e stili

10. Modello di calendario per podcast ClickUp

Scaricare questo modello

Questo modello completamente personalizzabile Modello di calendario per podcast ClickUp è perfetto per rimanere in linea con il programma di pubblicazione dei podcast. Con questo modello pre-costruito in stile Calendario, è possibile monitorare i prossimi episodi, gli argomenti, gli ospiti e le sequenze in corso.

Con 18 campi personalizzati, è possibile impostare etichette che classificano ogni episodio in base ad attributi unici, come Budget, Produzione audio, Foto dell'ospite, Bio dell'ospite, Sponsor e altro ancora.

I tag con codice colore consentono di tenere facilmente traccia della fase di produzione di ogni episodio, come ad esempio Ideazione, Realizzazione, Programmazione, Registrazione, Produzione e altro ancora.

| Ideale per: Team di produzione di podcast e podcaster che pubblicano episodi settimanali

Come scrivere un Podcast Script?

I calendari, i modelli, i temi, le attività di sensibilizzazione e le sponsorizzazioni sono ovviamente importanti, ma resta ancora una cosa importante da affrontare: scrivere il podcast sceneggiatura.

Scrivere un buon testo per il podcast, che sia coinvolgente e che abbia il potenziale per appassionare il pubblico, è un ordine molto alto. Non è così semplice come annotare le note: molti elementi concorrono a scrivere un buon contenuto per ogni episodio.

Ecco alcune best practice e consigli per la stesura di un podcast da seguire per creare un testo coinvolgente ed efficace:

1. Introduzione a contenuti convincenti

Tutti i podcast d'impatto catturano l'attenzione degli ascoltatori non appena iniziano. È necessario scrivere un'apertura forte per ogni episodio.

L'incipit può essere qualsiasi cosa, da una domanda accattivante a un fatto inaspettato o a un'anticipazione di ciò che verrà. Da fare è impostare il tono per il resto dell'episodio e agganciare il pubblico fin dall'inizio.

2. Dettagli e altri dettagli

La complessità del testo del podcast può variare molto. Se il vostro podcast tratta argomenti complessi (ad esempio, l'istruzione o l'assistenza sanitaria), il copione più adatto è quello scritto parola per parola.

Se invece il podcast è più leggero e di conversazione, è sufficiente una bozza, perfetta per un episodio con molte battute tra conduttori e ospiti.

3. Trasmettere il messaggio

Siate voi stessi: non si tratta solo di una citazione motivazionale, ma di un utile spunto da ricordare durante la stesura del copione. Spesso non conta quello che si dice, ma come lo si dice.

Non pensate troppo. Concentratevi semplicemente sul mantenere un linguaggio semplice e di conversazione. È anche una buona pratica condividere storie e aneddoti per rendere il vostro contenuto relazionabile e memorabile.

4. Outro e call-to-action

Proprio come nel volo, anche nei podcast è importante atterrare. Dovreste concludere l'episodio con un riepilogo, ringraziando gli ospiti e gli ascoltatori. Parlate di episodi futuri o condividete le novità, indirizzando gli ascoltatori verso ulteriori risorse.

Non dimenticate di includere un invito all'azione, come iscriversi o seguire il vostro canale sui social media.

5. Rimanere flessibili

Anche se un copione è una guida, siate pronti ad adattarvi e ad accogliere i momenti spontanei, soprattutto se avete un ospite. Questo aggiunge autenticità e coinvolgimento al podcast.

Scrivere un copione da zero tende a sembrare un processo lungo e minuzioso. Quando si ha voglia di una torta, la si prepara da zero? Certo, è fattibile, ma probabilmente non è l'uso migliore del vostro tempo.

Avere un assistente affidabile e intelligente mentre scrivete il testo del vostro podcast può fare una grande differenza. Ecco dove ClickUp Brain entra in scena.

ClickUp Brain è l'assistente intelligente con cui potete co-creare un ottimo copione per podcast. Lo strumento di IA può aiutarvi a redigere il vostro copione e a organizzare le vostre idee, trascrivere le note e anche di far fluire il vostro flusso creativo se siete bloccati.

Soprattutto, con un Assistente di scrittura con intelligenza artificiale , potete concentrarvi sulla creazione di contenuti di alto livello per i vostri ascoltatori, senza sprecare tempo ed energie per le cose banali.

Diventa un podcaster d'eccezione con questi modelli gratuiti di sceneggiatura per podcast

Più di ogni altra cosa, i modelli di copioni per podcast fanno risparmiare tempo. Con una struttura già pronta, potete concentrarvi sulla creazione di contenuti eccellenti invece di preoccuparvi del format.

Questi pratici modelli di ClickUp offrono una soluzione a 360 gradi per le vostre esigenze di pianificazione e sceneggiatura dei podcast. Registratevi per ottenere il vostro account gratuito su ClickUp oggi stesso e potrete avviare il vostro podcast in un batter d'occhio!