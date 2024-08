15 Podcast sulla produttività per motivarsi

Iniziamo con un problema di parole. 🤓

Se si entrasse in uno Starbucks affollato e si chiedesse a tutti i clienti con un dolcevita se amano i podcast, quanti di loro risponderebbero di sì?

Risposta: tutti

I podcast sono molto popolari e, a dire il vero, probabilmente lo sapevate già! Ma sapevate che, in questo momento, ci sono oltre 2 milioni di programmi e48 milioni di episodi fluttuare nell'universo dei podcast?

Ciò significa che ci sono più episodi di podcast di quanti chilometri ci sono dalla Terra a Venere. 👀

Per fortuna, ClickUp è qui per aiutarvi a restringere questi numeri in un elenco gestibile di vincitori assoluti con un elenco di 15 dei nostri podcast preferiti, gli spettacoli che parlano all'imprenditore, al sognatore, all'ingegnere e alla mosca sul muro che è in noi. Abbiamo anche inserito alcune scelte di celebrità da parte di altri membri del team ClickUp!

I podcast ci prendono, sapete?

Non è un mistero che le persone amino i podcast. Che si tratti di imparare qualcosa di nuovo, di ridere o semplicemente di sentire una voce familiare durante una passeggiata mattutina, c'è qualcosa nell'ascoltare il vostro podcast preferito che vi fa sentire speciali.

Pavone via GIPHY Il podcasting è nato intorno al 2004, ma basta un solo episodio per iniziare a pensare a un conduttore come a un nuovo BFF. Nelle montagne russe degli ultimi anni, molte persone si sono affidate alle voci amichevoli dei podcast come a un senso di conforto e a una sensazione di connessione da attendere con ansia, giorno dopo giorno.

Per le persone che si eccitano a cancellare le cose dai loro elenchi di cose da fare, i podcast sono anche un ottimo modo per fare multitasking.

Infatti, il 43% dei podcast viene ascoltato in palestra, il 37% al lavoro e il 37% con i mezzi pubblici.

Le persone produttive non amano solo riunire le aspettative, ma vogliono superarle. Da fare mentre si ascolta un episodio su un argomento che ci sta a cuore è uno dei modi più semplici ed efficaci per avere la sensazione di aver fatto qualcosa di significativo quel giorno. O forse vi darà la spinta emotiva necessaria per Da fare quella cosa che avete rimandato per un motivo o per l'altro.

Inoltre, non c'è niente di meglio di quella scarica di eccitazione che si prova quando si ascolta per la prima volta un'ottima trasmissione e non si vede l'ora di iniziare l'episodio successivo. Tutti noi amiamo essere presi all'amo! Noi di ClickUp siamo così, amiamo i podcast. Così tanto, in realtà, che ne abbiamo creato uno ! Ma ne riparleremo tra un secondo. 🤓

Per ora, percorrete un miglio con le nostre AirPods e concedetevi alcuni dei nostri podcast preferiti.

15 podcast da mettere in coda per la ripetizione

Considerate le classifiche di questi podcast sulla produttività in modo approssimativo - con l'eccezione del numero uno, ovviamente 😉 - perché ogni programma ha una certa qualità che lo rende diverso e unico. Utilizzate invece questo elenco come un'opportunità per esplorare qualcosa di nuovo o espandere i vostri orizzonti!

Soprattutto se non ne avete mai sentito parlare, in ogni episodio c'è una pepita di saggezza e ispirazione, e questa è la vostra occasione per capire cosa potrebbe significare per voi. 💜

Buon ascolto, amici del pod!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-3.53.29-PM-1400x698.png Abbonati e ascolta When It Clicked per scoprire storie di aziende che non ti aspetteresti mai /$$$img/

Abbonati e ascolta When It Clicked per scoprire storie di aziende che non ti aspetteresti mai

Uno di ClickUp progetti creativi preferiti fino ad oggi, Quando è scattato vi porta le voci e le menti che si celano dietro la produttività che credete di conoscere, svelando le storie segrete di come tutto è nato, fino all'unico momento in cui tutto, finalmente, è scattato

Parte di ciò che rende When It Clicked così interessante è che mette in risalto le persone che normalmente non ricevono tutta la gloria o che hanno intrapreso percorsi non convenzionali per trasformare i loro sogni in realtà. Ha trovato la sua nicchia immergendosi nelle aziende che hanno sopportato alcune battute d'arresto e curve alla ricerca dei loro momenti "aha".

Ascoltate la conduttrice Ilana Strauss che intreccia ogni storia con gli ospiti, tra cui il primo Chief Marketing Officer di Shopify, Craig Miller i co-fondatori di Scratchpad Pouyan Salehi e Ciro Karbassiyoon e Parker Conrad , CEO di Rippling e tre volte fondatore di startup. Inoltre, potete iniziare ad ascoltare When It Clicked proprio adesso! Ogni episodio dura tra i 20 e i 30 minuti, un tempo perfetto per i vostri spostamenti mattutini. Ascolta e abbonati per rimanere sintonizzati su storie ancora più sorprendenti che devono ancora arrivare nella prima stagione. 💜

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-3.57.15-PM-1400x668.png Home page di How I Built This /$$$img/

via How I Built This

A grande richiesta, perché è così bello, How I Built This arriva al numero due! Molti dipendenti di ClickUp, tra cui il nostro CEO, Zeb Evans siamo grandi fan di questo podcast della NPR e lo abbiamo raccomandato per questo elenco!

Come analista senior del nostro Deal Desk, George Reed da Power Rangers a Slack, scoprite cosa è successo durante la loro ascesa al vertice". Non credo che sia necessario sapere qualcosa di aziendale per godersi il tempo trascorso con Guy. Anzi, credo che tutti, a prescindere dalla professione, dovrebbero ascoltare almeno alcuni dei suoi episodi"

Ben detto, George, e noi siamo d'accordo! Con una durata media tra i 30 e i 60 minuti, nell'archivio di How I Built This, che dura da anni, c'è una storia per tutti, ma tra i nostri episodi preferiti ci sono Sara Blakely di Spanx, Yvon Chouinard di Patagonia e Jonah Peretti di BuzzFeed.

Bonus: Inizia il tuo podcast con Modelli di podcast !

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-3.58.32-PM-1400x713.png Podcast StartUp di Gimlet Media /$$$img/

via Gimlet Media

La premessa di StartUp è piuttosto interessante.

È iniziata come una serie limitata nel 2014 dal suo conduttore, Alex Blumberg, che documenta il suo viaggio dall'inizio alla fine della creazione di una società di podcast che alla fine è diventata Gimlet Media. In effetti, mentre registra il primo episodio, Blumberg sta ancora cercando di mettere in piedi Gimlet, quindi c'è un'eccitante componente di incognita fin dall'inizio. Da lì, lo seguiamo immediatamente nelle riunioni con i venture capitalist.

Con poche eccezioni, la maggior parte degli episodi di StartUp si mantiene entro un limite di 30 minuti, ma quella che era nata come una serie limitata ora conta otto stagioni. L'argomento di ogni stagione è stato un po' diverso, ma spesso torna a Gimlet quando raggiunge attività cardine, fino all'acquisto da parte di Spotify nel 2019$$a. 🫖

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-3.59.53-PM-1400x555.png Home page di Business Casual /$$$img/

via Business Casual

Questa raccomandazione proviene dal nostro Ana Verduzco dall'Assistenza Enterprise! Da Ana:

"Adoro il podcast Business Casual di Morning Brew! Mi piace anche il fatto che loro (Morning Brew) siano una startup come noi, e che abbiano avuto un esito positivo grazie alla loro rilevanza e alla loro comicità"

Migliorate la vostra routine mattutina! Se utilizzate i primi 10 minuti della vostra giornata per leggere l'ultima newsletter di Morning Brew ma non passate parte del vostro pranzo ad ascoltare Business Casual, è ora di cambiare.

Ok, non è così estremo, ma Business Casual metterà sicuramente in moto i vostri muscoli pensanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/giphy-11.gif Un ragazzo che si scuote il cervello come se avesse un'idea /$$$img/

via GIPHY L'intervallo è piuttosto ampio per quanto riguarda gli argomenti delle puntate, con funzionalità/funzione incentrate su argomenti come i whistleblower della big-tech o le app per gli appuntamenti. In pratica, se un'idea può essere trasformata in un qualche tipo di azienda, allora potreste sentirne parlare su Business Casual.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.01.11-PM-1400x743.png Home page del programma di Tim Ferriss /$$$img/

via Il programma di Tim Ferriss

Forse conoscete Tim Ferriss per il suo libro bestseller, Le 4 ore di lavoro, o per questo podcast, che è anche il numero uno di tutti i podcast Podcast Apple . 👀

Il nostro coordinatore editoriale, Leila Cruz è anche un'appassionata ascoltatrice del podcast in cui, in ogni puntata, Tim Ferriss e i suoi ospiti analizzano le tattiche praticate da chi ha raggiunto il successo mondiale in settori eclettici come l'investimento, lo sport, l'azienda e l'arte, per rivelare gli strumenti e i suggerimenti pratici che possiamo adattare alla nostra vita.

6.

Masters of Scale con Reid Hoffman /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.02.27-PM-1400x603.png Home page di Masters of Scale /$$$img/

via Masters of Scale

Un'altra aggiunta da George sul ClickUp Deal Desk!

"Devo ammettere che sono un po' un fanboy di Reid Hoffman e questo potrebbe essere il mio pregiudizio. Non solo Reid è un piacere da ascoltare in generale, ma è anche una delle persone di maggior esito positivo della Silicon Valley. Per chi non lo sapesse, è stato il vicepresidente esecutivo quando PayPal è stata venduta a eBay e ha poi fondato LinkedIn. Non capita tutti i giorni di poter scrutare il cervello di un miliardario, ma ecco che lo facciamo. Reid intervista il "who's who" del mondo aziendale e utilizza le sue relazioni personali con molti di loro per creare un'esperienza unica"

Un episodio di Masters of Scale dura in genere tra i 30 minuti e l'ora e prevede la presenza di ospiti incredibili! Imparate i consigli aziendali, gestione del tempo consigli e interessanti conversazioni con nomi noti come Barack Obama. 👀

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.03.49-PM-1400x633.png Home page di Dare to Lead /$$$img/

via Osare il comando

Questo podcast proviene dal Managing Editor del Blog ClickUp, Erica Chappell ! 🥳

"Anche se non è necessariamente legato alla tecnologia, sono un fan di Dare to Lead con Brene Brown. Adoro le conversazioni oneste con vari leader aziendali su ciò che rende grande la leadership e su come sollevare gli altri, trovare uno scopo e affrontare conversazioni/situazioni a volte scomode con compostezza e vulnerabilità"

E chi non ama Brene Brown?

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.05.58-PM-1400x437.png Pagina del Podcast di On Purpose /$$$img/

via Spotify

Questo podcast non è tecnicamente un podcast aziendale o di produttività, ma affronta temi importanti che riguardano la nostra vita professionale, come la ricerca di una vita lavorativa, le ansie di tutti i giorni e tutto il resto. Esplora consigli, strategie e condivide storie di persone che conducono la loro vita con uno scopo, tra cui Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant e Will Smith.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/giphy-10.gif Oprah è incredibile /$$$img/

CBS via GIPHY La durata degli episodi può essere un po' imprevedibile, con alcuni che si aggirano intorno ai 25 minuti e altri che superano l'ora, ma quando si ascolta la voce di Shetty, il tempo potrebbe non avere importanza. La sua voce è incredibilmente fluida e facile da ascoltare. In questo caso, sarete felici di sapere che i nuovi episodi vengono pubblicati due volte alla settimana.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.08.16-PM-1400x478.png pagina del Podcast di a16z su Spotify /$$$img/

via Spotify

Questo podcast settimanale proviene da Andreesen Horowitz della famosa società di venture capital della Silicon Valley e approfondisce ampi problemi legati al futuro della tecnologia, della cultura e delle notizie.

Approfondendo argomenti come il ransomware, il futuro dell'audio, gli NFT e la GenZ, ogni episodio vi lascerà con una chicca che farà sicuramente colpo sui vostri amici al prossimo happy hour.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.09.44-PM-1400x626.png Oggi, spiegato Home page /$$$img/

via Vox

Uno degli specialisti dell'assistenza clienti di ClickUp, Paola Lopez ascolta quotidianamente il podcast di Vox dedicato alle notizie dal lunedì al venerdì, Today, Explained, perché "le loro immersioni in profondità in storie rilevanti sono affascinanti e danno prospettiva e contesto alle notizie più importanti o anche più piccole della giornata!"

Condotto da Sean Rameswaram e Noel King, questo programma di 30 minuti tratta una storia attuale in ogni episodio, di solito con un titolo scherzoso per darvi un'idea. Hanno anche appena raggiunto il loro 1.000° episodio: congratulazioni, Today, Explained. 🎉

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.12.22-PM-1400x371.png Pagina del Podcast di Storie di startup /$$$img/

via Spotify

Andrew Warner intervista i fondatori di aziende grandi e piccole, molte delle quali non avete mai sentito nominare!

Si addentra in molti dettagli che non ci si aspetterebbe, tra cui l'analisi dei "colpi di fortuna" che si possono attribuire all'esito positivo iniziale di un'azienda. Warner vuole analizzare gli esatti momenti, le connessioni e i problemi che affliggono le startup e fornirli come suggerimenti per aiutare altri nuovi fondatori.

12.

Imprenditori in fiamme /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.13.28-PM-1400x588.png Imprenditori in fiamme /$$$img/

via Imprenditori in fiamme

Questo podcast ci è stato suggerito dal nostro amico George di Deal Desk.

"Con 2041 episodi già disponibili, sapete che John Lee Dumas deve fare qualcosa di buono. Con un'energia contagiosa e una raffica ininterrotta di informazioni, è difficile annoiarsi. Questo è un altro podcast che utilizza il collaudato format dell'intervistatore-intervistato, ma JLD lo rende davvero suo. Il modo in cui crea un rapporto immediato con i suoi ospiti è importante quasi quanto le informazioni che ottiene da loro. Avrei pensato che la qualità potesse risentirne dopo oltre 2000 episodi, ma non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di un podcast ben affinato che intrattiene dall'inizio alla fine"

13.

Freakonomics /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.15.09-PM-1400x865.png La pagina iniziale di Freakonomics /$$$img/

via Freakonomics

Il nostro responsabile dell'esito positivo, Sophia Kaminski è una grande fan di Freakonomics, e a dire il vero lo siamo anche noi! Da Sophia:

come dicono nel podcast, questo è il programma "che esplora il lato nascosto di ogni cosa" Troverete tonnellate di episodi stimolanti che coprono un ampio spettro di argomenti, ma la serie di Freakonomics, "La vita segreta di un amministratore delegato", è particolarmente interessante. Sintonizzatevi sulle discussioni con persone come Indra Nooyi, amministratore delegato di PepsiCo, e Mark Zuckerburg, che discutono di ciò che serve per gestire un grande franchising globale"

14.

Qualcosa che dovresti sapere /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.16.37-PM-1400x582.png La pagina iniziale di Qualcosa che dovresti sapere /$$$img/

via Qualcosa che dovresti sapere Wes Brummette , People Programs Architect di ClickUp, ci porta questo suggerimento per il podcast! Dice:

"Questo non è strettamente aziendale, ma Da fare tocca il business e può avere un impatto sul modo in cui conducete la vostra attività. In Something You Should Know, il conduttore Mike affronta molte domande comuni e fornisce consigli pratici e quotidiani, come ad esempio come ottimizzare il tempo in aereo, Da fare in caso di distrazioni o come criticare. È pratico e può farvi pensare alle vostre azioni di routine in modo un po' diverso"

15.

Citazione del giorno /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-4.19.20-PM-1400x454.png Home page della citazione del giorno /$$$img/

via Citazione del giorno Show

Per completare il nostro elenco, Wes Brummette ci lascia un altro dei suoi preferiti: "Il conduttore Sean Sean Croxton condivide una citazione del giorno e poi profilo un ospite speciale che tiene un discorso, una conferenza o un'intervista sullo stesso argomento della citazione. È motivante e illuminante allo stesso tempo e vi fa conoscere molte nuove voci e prospettive che forse non avreste mai scoperto da soli"

Cercate altri contenuti sulla produttività? Date un'occhiata alla nostra guida sulla_ 30 migliori blog sulla produttività !

Dalle nostre orecchie, alle vostre 💜

In breve, l'audio storytelling è davvero fantastico.

L'udito è un senso così vivido e l'audio può dare vita alla storia in un modo più grande di quanto ci si possa aspettare, anche se ciò significa semplicemente ascoltare due persone che parlano per un'ora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/giphy-9.gif Ron Swanson di Parks and Rec che ascolta la musica /$$$img/

PeacockTV via GIPHY Il motivo per cui abbiamo creato When It Clicked è probabilmente molto simile a quello per cui amate i vostri podcast preferiti: imparare qualcosa di nuovo. Questo podcast è il nostro modo di raggiungere tutti voi, nella speranza di avviare nuove conversazioni e forse anche di stimolare una nuova creatività.

Ci auguriamo che questo elenco vi porti gioia e vi lasci qualcosa su cui riflettere mentre affrontate le vostre storie professionali. E se non siete sicuri di dove cominciare, non è mai una cattiva idea iniziare dall'inizio. 😉 Ascolta When It Clicked dovunque troviate i vostri podcast, e diteci cosa ne pensate in una recensione!