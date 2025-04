Come gli esempi di Business Model Canvas possono guidare la tua strategia

Quando è stata l'ultima volta che hai affrontato un piano aziendale? Se sei come la maggior parte degli imprenditori, probabilmente era dettagliato (e, siamo onesti, un po' opprimente), rendendolo tutt'altro che ideale per discussioni rapide o presentazioni agli stakeholder.

Ma cosa succederebbe se potessi distillare gli elementi fondamentali dell'azienda in un formato strutturato e visivamente accessibile? È qui che entra in gioco il Business Model Canvas (BMC). Racchiude tutte le idee fondamentali della tua azienda in un piccolo pacchetto che puoi presentare immediatamente a investitori, partner o membri del team.

In questo articolo, esamineremo alcuni esempi reali di modelli di business canvas e mostreremo come possono guidare la tua strategia. Iniziamo! 📈

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi La creazione del Business Model Canvas (BMC) è un processo semplice e graduale che garantisce un'esperienza senza intoppi. Il processo è reso ancora più semplice con ClickUp Un BMC è uno strumento visivo che comprime l'intero piano aziendale in una singola pagina Comprende nove componenti principali: partner chiave, risorse chiave, canali, relazioni con i clienti, attività chiave, proposta di valore, struttura dei costi, flussi di entrate, canali di distribuzione e segmenti di clientela Molte aziende e startup di successo utilizzano i BMC per guidare e informare le loro pratiche aziendali

Che cos'è un Business Model Canvas?

Un modello di business canvas è uno strumento di gestione strategica che rappresenta visivamente il tuo piano aziendale in un formato tabellare e grafico. Ti aiuta a descrivere, progettare, sfidare, inventare e modificare il tuo modello di business.

Un BMC ti consente di mappare il tuo piano aziendale in modo conciso su un documento di una pagina, con nove box che rappresentano le aree fondamentali della tua attività. Puoi anche utilizzare un modello di business canvas come modello per progettare nuovi piani aziendali.

Introdotto nel 2005 da Alexander Osterwalder e Yves Pigneur di Strategyzer, il modello è ampiamente utilizzato nelle principali organizzazioni e start-up di tutto il mondo grazie al suo formato efficace e di facile comprensione.

🔎 Lo sapevi? Il modello di business canvas non è solo per le startup, ma è altrettanto utile per le aziende consolidate quando cambiano direzione, lanciano nuovi prodotti o entrano in nuovi mercati.

Componenti chiave di un BMC

Il modello di business canvas è solitamente suddiviso in nove sezioni, ognuna delle quali rappresenta un aspetto cruciale della tua attività:

Partner chiave: include i partner principali, i fornitori e le risorse che ottieni da loro. I partner possono essere suddivisi in base al tipo di partnership, come alleanze strategiche o joint venture

Attività chiave: Indica cosa è necessario fare per offrire la tua proposta di valore. Ciò include produzione, risoluzione dei problemi, networking, selezione della piattaforma e altre attività fondamentali

Proposte di valore: Definisce ciò che offri ai tuoi clienti. Evidenzia i problemi che intendi risolvere o i prodotti e servizi che fornisci a segmenti specifici di clienti

Risorse chiave: Specifica le risorse necessarie per sostenere la tua proposta di valore, inclusi risorse umane, macchinari, risorse intellettuali e finanziarie

Relazioni con i clienti: Descrivi in dettaglio il tipo di relazione che i tuoi clienti si aspettano. Può trattarsi di un servizio self-service, di un supporto dedicato, di una co-creazione o della creazione di una community, insieme ai relativi costi

Canali di distribuzione: Spiega i canali attraverso i quali i clienti preferiscono interagire con te. Questi possono includere negozi fisici, social media, email o altri metodi efficaci

Segmenti di clientela: Identifica i gruppi di clienti per i quali stai creando valore. Delinea se il tuo traguardo è un mercato di massa, un mercato di nicchia, un mercato segmentato o gruppi diversificati, evidenziando la tua base di consumatori più critica

Struttura dei costi: Esamina le spese aziendali. Include informazioni dettagliate sulle risorse o attività che consumano più denaro e su come contribuiscono ai costi complessivi

Flussi di entrate: descrive come opera la tua azienda e genera reddito, ad esempio attraverso tariffe di utilizzo, costi di sottoscrizione, costi di licenza o intermediazione. Mostra anche i comportamenti di pagamento dei clienti e il contributo di ciascun flusso al tuo fatturato totale

💡 Suggerimento: Se desideri trovare un compromesso tra la brevità di un BMC e la profondità dei piani aziendali tradizionali, prova i modelli Lean Canvas per raggiungere l'equilibrio desiderato.

Esempi di Business Model Canvas di successo

Esaminiamo alcuni esempi di Business Model Canvas per comprendere meglio questo framework.

Airbnb

Airbnb, il gigante delle prenotazioni di alloggi in affitto, ha un BMC incentrato su due segmenti di clientela: gli host che offrono alloggi e gli ospiti alla ricerca di soggiorni unici.

Segmenti di clientela: Si rivolge a due gruppi principali: gli host, che offrono alloggi o esperienze, e gli ospiti, che sono viaggiatori alla ricerca di soggiorni unici, convenienti e con un tocco personale

Proposte di valore: Offre agli ospiti alloggi unici ed esperienze locali a prezzi competitivi. Agli host fornisce una piattaforma flessibile per guadagnare attraverso la condivisione del proprio spazio

Canali: Connette gli utenti attraverso il suo sito web e la sua app mobile di facile utilizzo, creando un'esperienza fluida per la navigazione, la prenotazione o l'ospitalità

Relazioni con i clienti: Rafforza le relazioni con gli ospiti attraverso recensioni affidabili, suggerimenti personalizzati e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Agli host offre strumenti dedicati, garanzie e assistenza per semplificare l'hosting

Flussi di entrate: Genera entrate addebitando una commissione di servizio agli ospiti e una percentuale agli host

Attività chiave: Si concentra sul miglioramento della scalabilità, della fiducia e della soddisfazione degli utenti attraverso pagamenti sicuri, profili verificati e recensioni complete

Risorse chiave: Si basa su una solida infrastruttura tecnologica che alimenta la sua app e il suo sito web. La sua reputazione in termini di affidabilità, fiducia e approfondimenti basati sui dati gioca un ruolo cruciale nel suo esito positivo

Partnership chiave: Collabora con processori di pagamento per transazioni sicure, organismi di regolamentazione per rispettare le leggi locali e provider di servizi come pulizie o fotografia

Struttura dei costi: Investimenti nella manutenzione e nell'aggiornamento della piattaforma e nella realizzazione di campagne di marketing per attirare nuovi utenti. Le spese aggiuntive riguardano il supporto clienti e le misure di sicurezza

Più sai, meglio è: immagina di essere un host che non sa come attirare più ospiti. Il BMC di Airbnb crea fiducia attraverso recensioni e suggerimenti personalizzati, creando una base di clienti fedeli e consentendo agli host di guadagnare in modo flessibile.

📖 Leggi anche: OKR per startup per far crescere il tuo business

Amazon

Amazon ha trasformato il settore della vendita al dettaglio offrendo una convenienza senza pari attraverso la sua vasta piattaforma di e-commerce e servizi innovativi come Amazon Web Services (AWS).

Segmenti di clientela: Si rivolge a singoli acquirenti alla ricerca di convenienza, piccole imprese che utilizzano il suo marketplace per vendere prodotti e clienti aziendali che si affidano ad AWS per i servizi cloud

Proposte di valore: Offre una convenienza imbattibile, prezzi competitivi e un vasto catalogo di prodotti. Migliora inoltre l'esperienza grazie a consegne rapide, consigli personalizzati e potenti soluzioni cloud tramite AWS

Canali: Coinvolge i clienti attraverso il proprio sito web, l'app mobile e dispositivi come Alexa, garantendo un accesso fluido allo shopping, allo streaming e ad altri servizi

Relazioni con i clienti: Favorisci la fedeltà con esperienze di acquisto personalizzate e un supporto affidabile. I programmi di sottoscrizione come Amazon Prime aggiungono vantaggi esclusivi, mentre le politiche di reso senza complicazioni creano fiducia

Flussi di entrate: Genera entrate dalle vendite e-commerce, dalle sottoscrizioni Prime, dalle commissioni dei venditori terzi e dai servizi AWS

Attività chiave: Focus su logistica, operazioni basate sull'IA ed espansione di AWS e produzione di contenuti

Risorse chiave: Si basa su un'infrastruttura tecnologica avanzata, una vasta rete di centri logistici e la capacità di analizzare i dati dei clienti per operazioni più intelligenti

Partnership chiave: Collabora con fornitori e produttori per offrire prodotti diversificati, con corrieri per garantire consegne efficienti e con provider di intrattenimento per arricchire la propria libreria di contenuti

Struttura dei costi: L'automazione e i processi basati sui dati aiutano Amazon a ridurre al minimo i costi operativi. Gli investimenti in tecnologia, logistica, infrastrutture e supporto clienti rimangono le spese maggiori

Uber

Uber, una multinazionale che offre servizi di trasporto privato e altri servizi, ha un BMC che punta a due segmenti di clientela distinti: i passeggeri che hanno bisogno di un trasporto conveniente e i conducenti che cercano opportunità di guadagno flessibili.

Segmenti di clientela: Si rivolge a passeggeri alla ricerca di un mezzo di trasporto comodo e conveniente e ad autisti che desiderano opportunità di guadagno flessibili attraverso il ride-sharing

Proposte di valore: Offre corse veloci, affidabili e convenienti con vantaggi quali monitoraggio in tempo reale e pagamenti senza contanti. I conducenti beneficiano di orari di lavoro flessibili, un'ampia base di clienti e la possibilità di guadagnare secondo le proprie condizioni

Canali: Connette i propri utenti attraverso un'app mobile che gestisce le richieste di corsa, abbina i conducenti ai passeggeri e facilita i pagamenti senza contanti

Relazioni con i clienti: Crea fiducia offrendo opzioni di viaggio personalizzate come UberX e Uber Black, implementando protocolli di sicurezza e mantenendo un sistema di valutazione dei conducenti. I conducenti sono supportati con incentivi, accesso alle risorse e strumenti per monitorare i guadagni

Flussi di entrate: Guadagni tramite commissioni sulle tariffe dei viaggi, prezzi dinamici durante i periodi di punta e entrate aggiuntive da servizi come Uber Eats, consegna pacchi e partnership pubblicitarie

Attività chiave: Investimenti nello sviluppo di app, nell'onboarding degli autisti e in campagne di marketing per ampliare la rete di passeggeri e autisti

Risorse chiave: Si affida a una solida piattaforma tecnologica per la condivisione di corse, la navigazione GPS e l'elaborazione dei pagamenti. Il suo marchio affidabile e le sue capacità di analisi dei dati aiutano a ottimizzare i percorsi, i prezzi e la soddisfazione degli utenti

Partnership chiave: Include fornitori di veicoli che offrono opzioni di noleggio, servizi di mappatura come Google Maps per la navigazione e processori di pagamento che garantiscono transazioni fluide

Struttura dei costi: Comprende i costi di sviluppo e manutenzione dell'app, gli incentivi per i conducenti e i costi di marketing per attrarre e fidelizzare gli utenti. Anche l'assistenza operativa e le misure di scalabilità costituiscono spese significative

Spotify

Spotify domina il servizio di streaming musicale. Offre una vasta libreria musicale attraverso un modello freemium, che attrae sia gli ascoltatori occasionali che gli abbonati premium.

Segmenti di clientela: Si rivolge a due gruppi principali di utenti: ascoltatori occasionali che utilizzano il servizio gratuito supportato da pubblicità e abbonati premium che pagano per funzionalità avanzate come l'ascolto offline e lo streaming audio di alta qualità

Proposte di valore: Offre una vasta libreria musicale con playlist personalizzate supportate da annunci pubblicitari per gli utenti gratuiti. Gli abbonati Premium godono di un'esperienza senza pubblicità, download offline e una qualità audio superiore, migliorando la loro esperienza musicale complessiva

Canali: Raggiunge i propri utenti tramite un'app mobile intuitiva, un'applicazione desktop e un lettore web, garantendo un'esperienza fluida su tutti i dispositivi

Relazioni con i clienti: Promuove solide relazioni con gli utenti attraverso consigli personalizzati, playlist curate come Discover Weekly e Release Radar e coinvolgimento diretto tramite notifiche in-app, email e social media

Flussi di entrate: Genera entrate tramite annunci pubblicitari visualizzati dagli utenti gratis, sottoscrizioni premium e partnership

Attività chiave: Si concentra sulle licenze musicali per mantenere l'accesso a una libreria musicale diversificata, algoritmi raffinati e nuove funzionalità/funzioni per migliorare il coinvolgimento e la soddisfazione degli utenti

Risorse chiave: Si basa sulla sua piattaforma di streaming, sugli accordi di licenza e sulla solida reputazione del marchio

Partnership chiave: Collabora con etichette musicali e artisti per contenuti esclusivi, inserzionisti per la monetizzazione e produttori di dispositivi per l'integrazione con altoparlanti intelligenti, automobili e dispositivi indossabili

Struttura dei costi: Comprende i costi principali quali costi di licenza, manutenzione della piattaforma, sviluppo di funzionalità/funzioni e campagne di marketing volte all'acquisizione e alla fidelizzazione degli utenti

💡 Suggerimento professionale: inizia in modo snello concentrandoti solo sui blocchi di base con un canvas minimo vitale, quindi espandi man mano che la tua attività matura.

Implementare un Business Model Canvas

Creare un BMC di successo non significa solo compilare nove caselle. Significa mappare la tua attività per ottenere chiarezza e risultati positivi.

Esaminiamo i passaggi necessari per creare un BMC pratico, efficace e personalizzabile per la tua azienda con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Passaggio n. 1: definisci i segmenti di clientela

Capire a chi ti rivolgi è fondamentale. Inizia chiedendoti:

Chi sono i tuoi clienti?

Di cosa hanno bisogno?

Come si comportano?

Per creare una base di consumatori affidabile, punta agli acquirenti reali con prodotti che desiderano davvero. Segmenta i tuoi clienti strategici in base alle loro esigenze, ai loro comportamenti e ad altri dati demografici (età, sesso, posizione, ecc.).

Ad esempio, Airbnb divide il proprio pubblico in host (proprietari di immobili) e ospiti (viaggiatori) perché le loro esigenze sono distinte.

💡 Suggerimenti professionali: Assegna priorità ai segmenti in base alla redditività o all'allineamento con i punti di forza della tua azienda Crea profili dei clienti che descrivono in dettaglio età, reddito, obiettivi e sfide Utilizza strumenti come Google Analytics o le informazioni dei social media per monitorare il comportamento degli utenti

Passaggio n. 2: stabilisci le proposte di valore

Successivamente, devi pensare a ciò che rende il tuo prodotto o servizio essenziale per i tuoi clienti. Non si tratta solo di un elenco di funzionalità/funzioni, ma del valore unico che offri e del motivo per cui i tuoi clienti dovrebbero acquistare da te (e non dal marchio X).

Inizia individuando i punti deboli che i tuoi prodotti o servizi risolvono. Concentrati sui vantaggi emotivi e funzionali. Il tuo servizio fa risparmiare tempo, migliora la qualità della vita o offre un'esperienza nostalgica?

Convalida sempre la tua proposta di valore con il feedback dei clienti prima di scalare.

💡 Suggerimento: Se non riesci a sviluppare una buona proposta di valore da solo, utilizza un modello di proposta di valore aziendale per avere una base su cui lavorare.

Passaggio n. 3: delineare i canali

I canali sono importanti perché è lì che i tuoi clienti trovano, acquistano, utilizzano e recensiscono i tuoi prodotti. Ad esempio, il canale principale di Uber è l'app mobile, mentre quello di Google è il motore di ricerca.

Per determinare i canali migliori, conduci sondaggi tra i clienti per capire dove trascorrono la maggior parte del loro tempo, ad esempio sui social media, nei negozi fisici o altrove. Se disponi di una piattaforma digitale, definisci su quali dispositivi concentrarti principalmente.

💡 Suggerimento professionale: diversifica i rischi adottando un approccio multicanale. Ciò comporta un aumento della tua visibilità su più piattaforme, come i social media, la pubblicità tradizionale, le email dei clienti e altro ancora. In questo modo aumenterai le tue possibilità di acquisire più clienti.

Passaggio n. 4: sviluppa le relazioni con i clienti

Le relazioni generano fedeltà. I clienti tornano sempre dalle aziende che li fanno sentire compresi. Secondo un sondaggio condotto da SAP Emarsys, anche nel 2024 il 69% dei consumatori rimarrà fedele a determinati marchi e darà la priorità agli acquisti da essi effettuati.

Decidi il tipo di relazione che desideri instaurare con i tuoi clienti:

Per una relazione personalizzata e individualistica, includi dei consulenti nella tua strategia di trasformazione digitale

Per un modello automatizzato conveniente, sfrutta strumenti come i chatbot

Puoi anche aggiungere programmi fedeltà o abbonamenti esclusivi per incentivare gli acquisti ripetuti.

Ad esempio, i programmi di sottoscrizione come Amazon Prime aumentano la fedeltà offrendo vantaggi esclusivi che fidelizzano i clienti.

📖 Leggi anche: Come implementare strategie di crescita basate sul prodotto per il SaaS

Passaggio n. 5: Identifica i flussi di entrate

I flussi di entrate mantengono attiva la tua attività, quindi è essenziale pensare oltre i flussi apparenti. Prendiamo Amazon, ad esempio. Sebbene il suo flusso di entrate principale sia la vendita di prodotti, ha aggiunto servizi in sottoscrizione come Prime per aumentare ulteriormente le entrate.

Diversificare i flussi di entrate proteggerà la tua azienda dalle fluttuazioni del mercato in una certa misura. Indipendentemente dal tuo settore di attività, puoi sempre esplorare fonti di entrate secondarie come sottoscrizioni, licenze o marketing di affiliazione.

💡 Suggerimento: prova diversi modelli di prezzo (pacchetti, prezzi differenziati o pagamento a consumo) per trovare quello più adatto al tuo pubblico. Scegli quelli che aumenteranno il tuo tasso di crescita dei ricavi.

Passaggio n. 6: Elenca le risorse chiave

Le tue risorse includono tutto ciò che è fondamentale per fornire valore, dai dipendenti alla tecnologia, fino alla proprietà intellettuale. Prenditi un secondo per indovinare quali saranno le risorse chiave di Tesla. È ciò che utilizzano per produrre le loro batterie elettriche.

Proprio come loro, devi elencare le risorse chiave che contribuiscono direttamente alla tua offerta principale. In questo modo potrai individuare le forniture più importanti e sarai incoraggiato a garantirle ulteriormente utilizzando piani di emergenza.

Se nell'elenco sono presenti risorse costose, verifica se è possibile noleggiarle o condividerle per ridurre al minimo i costi.

💡 Suggerimento: elenca risorse alternative in caso di interruzioni regolari della catena di approvvigionamento.

Passaggio n. 7: specificare le attività chiave

Le attività chiave sono quelle che consentono alla tua azienda di funzionare e fornire valore. Annota le tue utilizzando questa breve guida:

Elenca le operazioni quotidiane e i progetti a lungo termine

Separa le attività principali (quelle che generano valore) dalle attività secondarie

Automatizza le attività ripetitive per liberare risorse da dedicare all'innovazione

È necessario tenere a mente questi punti per non deviare mai da ciò che fa tornare i clienti da te.

💡 Suggerimento professionale: Concentrati maggiormente sulle tue innovazioni e impara a utilizzarle per la tua crescita. Metti in pratica la gestione dell'innovazione per continuare a innovare senza compromettere le scadenze.

Passaggio n. 8: crea partnership chiave

La tua azienda non opera nel vuoto. Le partnership ti aiutano ad acquisire risorse e tecnologia o persino a penetrare una nuova base di consumatori. Marchi diversi utilizzano le partnership in modi diversi.

Ad esempio, Nike collabora con atleti famosi per amplificare il proprio marchio. D'altra parte, Uber collabora con società di elaborazione dei pagamenti e fornitori di veicoli.

Devi cercare partnership che completino i tuoi punti deboli o amplino la tua portata. Nel tuo BMC, getta le basi di accordi chiari che delineino i vantaggi e le aspettative reciproche.

📖 Leggi anche: Come promuovere la crescita dei prodotti utilizzando i punti di parità

Passaggio n. 9: analizza la struttura dei costi

Comprendere le tue spese ti aiuta a ridurle e a operare in modo efficiente. Ecco come puoi elencare efficacemente i tuoi costi:

Classifica i costi in fissi (affitto, stipendi) e variabili (marketing, materiali)

Conduci un'analisi costi-benefici per valutare se una spesa è essenziale

Rivedi regolarmente i contratti con i fornitori per negoziare condizioni migliori

Visualizza il lavoro richiesto e monitora i risultati con i dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp ti aiutano a visualizzare la tua struttura dei costi con una panoramica chiara e immediata della tua salute finanziaria. Crea schede dashboard per dare priorità a determinate spese, individuare le aree problematiche e creare attività concrete che i membri del team devono completare.

Prima di espandere la tua attività, assicurati che le tue ipotesi siano corrette. Non agire mai senza aver prima convalidato il tuo modello. Ciò porterebbe solo a perdite e opportunità mancate. Prendersi il tempo necessario per testare in anticipo è sempre più conveniente che subire grandi perdite.

Ad esempio, Spotify ha convalidato il proprio modello freemium sperimentando diverse combinazioni di funzionalità gratuite e premium. L'azienda modifica costantemente alcuni aspetti, come rendere gratuita l'opzione di ricerca o consentire agli utenti gratuiti di visualizzare i testi solo di alcune canzoni.

Puoi fare lo stesso. Esegui piccoli esperimenti come programmi pilota o test A/B per esaminare le possibilità di successo delle nuove idee. Raccogli metriche sull'acquisizione dei clienti, sui tassi di conversione e sulla fidelizzazione e preparati ad agire in base ai dati.

🤝 Promemoria: chiediti regolarmente "E se questa ipotesi fosse sbagliata?" per identificare i punti deboli del tuo modello.

Passaggio n. 11: collabora con il tuo team

La creazione di un BMC è un lavoro di squadra. Raccogli input dalla tua organizzazione per scoprire punti ciechi e stimolare nuove idee. Utilizza strumenti collaborativi come le lavagne online ClickUp per fare brainstorming e condividere idee in tempo reale.

Dai vita a ogni idea grazie alla modifica dinamica e al lavoro di squadra con le lavagne online ClickUp

Puoi anche utilizzare la chat di ClickUp per parlare con i tuoi team mentre crei attività e condividi dati di riferimento direttamente dall'interfaccia della chat. Centralizza la comunicazione e la gestione delle attività, mantenendoti organizzato senza la necessità di cambiare continuamente contesto.

Collega i messaggi alle attività per mantenere il contesto connesso utilizzando la chat di ClickUp

Consente di creare attività dalle chat, avviare chat dalle attività, taggare i colleghi e comunicare tramite audio o video, il tutto in un'unica piattaforma per un lavoro di squadra e una collaborazione ottimizzati.

Leggi e agisci sui commenti del team in tempo reale utilizzando ClickUp Docs

ClickUp Docs è un potente strumento per la creazione, la condivisione e la modifica di documenti.

I tuoi colleghi possono condividere, commentare e modificare le idee insieme in tempo reale.

Evita le insidie più comuni del BMC Semplifica: evita di sovraccaricare con dettagli superflui Equilibrio: Non trascurare le relazioni con i clienti o le proposte di valore

Passaggio n. 12: definisci obiettivi e attività cardine

Il BMC è uno strumento pensato per guidare le tue azioni. Una volta pronto, perché non collegarlo a obiettivi misurabili? Definisci le attività cardine in base al modello SMART. Ciò significa semplicemente che i tuoi obiettivi devono essere:

Specifico

Misurabile

Raggiungibile

Rilevante

Limitato nel tempo

Se le attività cardine sono grandi, suddividile in attività più piccole e gestibili con il modello Obiettivi SMART di ClickUp. Usalo per annotare sia i traguardi personali che quelli aziendali.

Tieni traccia di tutti i tuoi obiettivi principali e delle attività cardine utilizzando ClickUp Obiettivi

Se non vuoi utilizzare un modello, passa semplicemente a ClickUp Obiettivi. Ti consente di creare obiettivi tracciabili collegati al tuo lavoro. Ti aiuterà a rimanere in carreggiata e a portare a termine le cose entro scadenze chiare, aggiornandosi automaticamente grazie al monitoraggio automatizzato dei processi.

Puoi persino utilizzarlo per mappare singoli progetti o attività cardine che fanno parte delle attività chiave del tuo BMC. Con Obiettivi, puoi creare piani dettagliati di implementazione dei progetti che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi.

🤝 Promemoria: la tua prima versione non deve essere perfetta. Considerala un documento in evoluzione che si modifica in base al feedback e alle tendenze del mercato.

Passaggio n. 13: Ripeti e ottimizza

Il tuo BMC non è statico, ma deve evolversi insieme alla tua azienda. Inoltre, la tua azienda deve essere pronta ad affrontare situazioni senza precedenti utilizzando questo strumento.

Ad esempio, se gestisci una startup nel settore del fitness che si concentra sull'allenamento di persona, una recessione economica potrebbe spingerti a passare a sessioni di allenamento virtuali e contenuti di allenamento su richiesta, rendendo nuovamente rilevante la tua attività.

💡 Suggerimenti professionali: Programma revisioni trimestrali per perfezionare il tuo BMC Utilizza il feedback dei clienti e del mercato per aggiornare le ipotesi Non aver paura di sperimentare nuovi approcci o fonti di guadagno

Ora, se non vuoi affrontare la seccatura di creare un BMC un passaggio alla volta, prova uno dei modelli pronti all'uso qui sotto.

Modello di Business Model Canvas di ClickUp

Scarica questo modello Il modello Business Model Canvas di ClickUp è progettato per aiutarti a creare, documentare e monitorare il tuo modello di business.

Il modello ClickUp Business Model Canvas è uno strumento versatile progettato per aiutarti a visualizzare, pianificare e perfezionare la tua strategia aziendale. Fornisce un quadro strutturato per scomporre elementi critici come segmenti di clientela, proposte di valore e flussi di entrate, assicurandoti di coprire efficacemente ogni aspetto del tuo modello di business.

Con questo modello puoi:

Ottieni un layout chiaro e visivo per definire e connettere i componenti aziendali

Adatta il canvas alle esigenze della tua azienda e alle specificità del tuo settore

Consenti al tuo team di contribuire in tempo reale

Collegalo direttamente ad attività, sequenze e dashboard

Modello Startup Canvas di ClickUp

Scarica questo modello Il modello di lavagna online Startup Canvas di ClickUp è progettato per aiutarti a riepilogare/riassumere, visualizzare e monitorare il tuo piano di avvio.

Il modello Startup Canvas di ClickUp è ottimo per le aziende in fase iniziale per fare brainstorming, elaborare strategie e allineare tutti i membri del team sugli obiettivi di avvio e affrontare le sfide specifiche delle startup. Ti aiuta a visualizzare gli elementi fondamentali della tua attività mentre pianifichi la crescita e la corretta esecuzione.

Questo modello ti consente di:

Copri tutte le aree critiche della tua attività, come il pubblico di riferimento, il modello di reddito e la proposta di valore

Utilizza il formato lavagna online per mappare liberamente le idee e perfezionare le strategie in tempo reale

Lavora in modo fluido, condividendo intuizioni e feedback direttamente all'interno del modello

Adatta il canvas alle esigenze e agli obiettivi specifici della tua startup

Collega le tue idee ad attività, attività cardine o sequenze per un'esecuzione semplificata

💡 Suggerimento: Se un BMC non soddisfa completamente le tue esigenze, valuta la possibilità di creare un piano aziendale. I modelli di piano aziendale in ClickUp semplificano la creazione di piani dettagliati e completi che coprono tutti gli aspetti della tua strategia aziendale.

Sfide e considerazioni nello sviluppo di modelli di business

Lo sviluppo di modelli di business comporta molte sfide e considerazioni critiche. Ecco alcune cose da tenere in considerazione per la tua azienda.

Sfida n. 1: identificazione errata dei segmenti di clientela

Puntare al pubblico sbagliato porta a uno spreco di risorse e a un fallimento dell'adeguatezza del prodotto al mercato. Bilancia la tua portata. Non allargarti troppo, altrimenti il tuo marketing risulterà forzato e diluito. Allo stesso tempo, non soffocare il tuo potenziale di crescita restando troppo ristretto.

✅ Soluzione: Conduci ricerche di mercato approfondite, sfrutta strumenti come sondaggi e analisi e crea profili dettagliati dei clienti per allineare la tua attenzione e aumentare il coinvolgimento dei clienti.

Sfida n. 2: sviluppare una proposta di valore forte

Una proposta di valore generica o poco chiara non riuscirà a suscitare l'interesse dei tuoi clienti e investitori. Hai bisogno di una conoscenza approfondita del mercato per assicurarti di essere in sintonia con i tuoi clienti.

Genera prompt innovativi e pertinenti utilizzando ClickUp Brain

✅ Soluzione: Utilizza ClickUp Brain per ottenere prompt utili per strutturare la tua proposta di valore unica.

Funge anche da assistente personale IA per consentirti di accedere alla tua intera base di conoscenze. Puoi porre domande relative al BMC e ricevere risposte immediate e contestualizzate dalle basi di conoscenza condivise.

Lo strumento fornisce riepiloghi e aggiornamenti delle discussioni generati dall'IA, garantendo che tutti rimangano allineati durante i cambiamenti di progetto. Inoltre, automatizza le riunioni quotidiane e gli aggiornamenti del team, aiutando a monitorare lo stato di avanzamento senza lunghe riunioni.

💡 Suggerimento professionale: Hai bisogno di un BMC ma solo per un progetto? Prova a utilizzare modelli di casi aziendali che forniscono lo stesso livello di approfondimento ma si concentrano maggiormente sui perché e sui come di un progetto o di un cambiamento aziendale proposto.

Sfida n. 3: flussi di entrate incerti e struttura di cassa variabile

Affidarsi a un unico modello di reddito può rendere vulnerabile la tua azienda, soprattutto se non è affidabile. Anche la struttura dei costi è fondamentale: sovrastimare i ricavi o sottostimare i costi può rapidamente esaurire le tue risorse.

✅ Soluzione: Diversifica le fonti di reddito, testa modelli di prezzo attraverso programmi pilota e monitora le tendenze di mercato per identificare nuove opportunità. Utilizza strumenti di modellizzazione finanziaria ed esegui analisi di scenario per prevedere e adeguare la tua struttura dei costi. Cerca modi per convertire i costi fissi in costi variabili (come l'outsourcing).

💡 Suggerimento: utilizza il canvas per simulare diversi scenari ipotetici (ad esempio, l'ingresso di un nuovo concorrente o una recessione economica) e il loro possibile impatto sul tuo modello di business esistente.

Crea e gestisci modelli di business con ClickUp

Un modello di business canvas ti aiuta a comprimere il tuo piano aziendale in un documento di una sola pagina. Migliora la leggibilità e ti consente di renderlo più diretto e presentabile ai tuoi clienti e investitori.

Con ClickUp, puoi creare facilmente BMC di grande impatto utilizzando una varietà di funzionalità/funzioni, tra cui modelli personalizzabili, Obiettivi ClickUp per monitorare le attività cardine, Documenti ClickUp per il brainstorming collaborativo e il feedback in tempo reale, ClickUp Brain per organizzare le idee e ClickUp Chat per una comunicazione fluida all'interno del team.

Questi strumenti lavorano insieme per semplificare il processo di pianificazione aziendale e prepararti al successo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratuitamente!