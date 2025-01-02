Come utilizzare ChatGPT per l'analisi della concorrenza (prompt e casi d'uso)

_L'unico vantaggio competitivo sostenibile è imparare più velocemente della concorrenza ed essere in grado di agire in base a ciò che si è imparato

Jack Welch, ex amministratore delegato della General Electric

La concorrenza aziendale è sempre più spietata e l'abilità nell'essere all'altezza è il nome del gioco. Quanto più velocemente riuscirete a capire le debolezze dei vostri concorrenti chiave, tanto meglio riuscirete a servire il vostro traguardo.

Questo esclude l'analisi manuale della strategia competitiva per settimane, e l'intelligenza artificiale (IA) offre un ottimo modo per rendere questo processo più intelligente e conciso.

Oggi, quasi 85% degli operatori di mercato utilizza l'IA sul posto di lavoro per migliorare le proprie prestazioni (e automatizzare le attività).

Se volete davvero essere all'avanguardia, dovete utilizzare Strumenti di IA per l'analisi della concorrenza e per ottenere in pochi minuti preziose informazioni sulle tendenze attuali e future.

Capire i punti di forza, i punti deboli, la strategia dei contenuti e la posizione di mercato dei vostri concorrenti vi aiuta a riconoscere e a capitalizzare i vostri lavori richiesti.

Con approfondimenti, riepiloghi/riassunti e valutazioni dei contenuti pronti all'uso e basati sui dati di mercato, l'IA, in particolare ChatGPT, è in grado di fare tutto questo facilmente e darvi un vantaggio sulla concorrenza . Vediamo come utilizzare ChatGPT per l'analisi della concorrenza, in modo tale da avere un vantaggio!

Utilizzo di ChatGPT per l'analisi della concorrenza

Pensate a ChatGPT come a un amico onnisciente, con una grande quantità di informazioni disponibili per una facile consultazione. Potete usarlo per identificare i concorrenti chiave, analizzare il feedback dei clienti e fornire approfondimenti praticabili, il tutto personalizzato in base al vostro traguardo.

Tutto ciò di cui avete bisogno per accedere a questa ricchezza di informazioni è il prompt giusto e se vi state chiedendo quale potrebbe essere, siete fortunati!

Ecco alcuni prompt che vi aiuteranno a condurre un'analisi approfondita della concorrenza. Sentitevi liberi di usarli come spunto per la vostra analisi della concorrenza modello di analisi del settore quando si interagisce con ChatGPT!

1. Generazione di panoramiche dei concorrenti

Una componente cruciale dell'analisi della concorrenza è la conoscenza dei concorrenti diretti e indiretti e dei loro punti di forza e di debolezza.

ChatGPT può fornire una panoramica concisa dei concorrenti basata sui dati disponibili, risparmiandovi ore di ricerca.

Prompt: "Sono un [la vostra designazione] presso [la vostra azienda]. Genera una panoramica dei concorrenti per le aziende che offrono [prodotti o servizi] nel [vostro settore]. Includi nell'elenco i concorrenti diretti e indiretti"

"Sono un [la vostra designazione] presso [la vostra azienda]. Genera una panoramica dei concorrenti per le aziende che offrono [prodotti o servizi] nel [vostro settore]. Includi nell'elenco i concorrenti diretti e indiretti" Risposta:

via ChatGPT Analizzando queste panoramiche, potete individuare i punti in cui i vostri concorrenti sono vulnerabili e quelli in cui eccellono. Questo vi permette di creare strategie a traguardo che capitalizzano le loro debolezze evitando le aree in cui sono forti.

La capacità di ChatGPT di elaborare rapidamente più input aumenta ulteriormente l'efficienza di questo tipo di analisi, consentendo di ottenere una comprensione completa in una frazione di tempo.

2. Analizzare le strategie di marketing dei concorrenti

La comprensione della strategia di marketing dei concorrenti può aiutare a perfezionare la vostra comunicazione e a identificare le lacune. Se non avete accesso a specialisti Strumenti di IA per il marketing non preoccupatevi! ChatGPT può fornirvi una panoramica dettagliata della posizione di mercato dei vostri concorrenti con i giusti prompt.

Prompt: "Analizza l'attuale strategia di marketing del [nome del concorrente]. Quali sono gli elementi chiave della loro messaggistica e come comunicano la loro proposta di valore attraverso il loro sito web, i social media e le campagne pubblicitarie?"

"Analizza l'attuale strategia di marketing del [nome del concorrente]. Quali sono gli elementi chiave della loro messaggistica e come comunicano la loro proposta di valore attraverso il loro sito web, i social media e le campagne pubblicitarie?" Risposta:

via ChatGPT

**Per un'analisi approfondita, potete modificare il prompt per confrontare la strategia dei vostri concorrenti con la vostra: "Analizza l'attuale strategia di marketing di [nome dei tuoi concorrenti chiave] rispetto a [nome della tua azienda]"

Un'analisi più approfondita delle strategie di marketing dei concorrenti rivela il loro messaggio e l'efficacia con cui lo comunicano.

Ad esempio, capire quali sono gli elementi chiave che risuonano con il loro pubblico - contenuti educativi, collaborazioni con influencer o campagne di costruzione della comunità - vi permette di adottare o migliorare le tattiche con esito positivo.

3. Confronto tra prodotti e servizi

Per distinguervi, dovete capire chiaramente come i vostri prodotti si differenziano da quelli dei vostri concorrenti. ChatGPT vi aiuta a confrontare le specifiche chiave, i prezzi e le funzionalità/funzione dei vostri prodotti con quelli dei vostri concorrenti.

Prompt: "Fornite un confronto di prodotti e servizi tra [la vostra azienda] e [i principali concorrenti]. Includete le specifiche chiave, le strategie di prezzo e le capacità di differenziazione di ciascuno"

"Fornite un confronto di prodotti e servizi tra [la vostra azienda] e [i principali concorrenti]. Includete le specifiche chiave, le strategie di prezzo e le capacità di differenziazione di ciascuno" Risposta:

via ChatGPT

La creazione di una matrice di confronto consente di capire dove i concorrenti possono essere avvantaggiati, ad esempio nei prezzi o nelle funzionalità/funzione, e dove invece possono essere in ritardo, ad esempio nell'esperienza utente o nel supporto clienti.

ChatGPT vi permette di accedere rapidamente a queste informazioni e di organizzarle, che possono essere utili nelle presentazioni commerciali, nel marketing collaterale e nel piano strategico.

Inoltre, questo tipo di analisi consente di evidenziare i vantaggi unici della produttività, guidando così il team a posizionare il marchio in modo più efficace.

4. Analisi del contenuto dei concorrenti

L'analisi dei contenuti dei vostri concorrenti vi aiuta a capire la loro strategia SEO e il modo in cui coinvolgono il loro pubblico. ChatGPT può analizzare i temi chiave, i contenuti e la loro efficacia.

Prompt: "Analizzate il [tipo di contenuto] pubblicato dal [concorrente]] nel corso della Sequenza. Quali sono i temi e gli argomenti chiave trattati? Quanto sono efficaci i loro contenuti nel posizionare il [concorrente] come leader di pensiero nel [settore]?"

"Analizzate il [tipo di contenuto] pubblicato dal [concorrente]] nel corso della Sequenza. Quali sono i temi e gli argomenti chiave trattati? Quanto sono efficaci i loro contenuti nel posizionare il [concorrente] come leader di pensiero nel [settore]?" Risposta:

via ChatGPT

**Potete anche chiedere a ChatGPT ulteriori dettagli sulla strategia di content marketing dei vostri concorrenti e chiedergli di spiegarvi con quale frequenza pubblicano i loro contenuti.

Analizzando i contenuti dei concorrenti, è possibile identificare le lacune del mercato: argomenti che non vengono trattati adeguatamente o domande che i potenziali clienti hanno ma a cui non viene data risposta.

Queste informazioni vi aiutano a costruire un calendario dei contenuti che affronti queste lacune, rendendo il vostro marchio una risorsa più attraente per il pubblico.

Inoltre, l'analisi del formato e del tono dei contenuti dei concorrenti vi permette di modificare il vostro approccio, assicurandovi che i vostri contenuti si distinguano dagli altri.

5. Identificazione delle tendenze di mercato

🧠 Storia divertente:

Nei primi anni 2000, Netflix era un servizio di noleggio di DVD. Da fare con successo, i suoi dirigenti notarono la rapida crescita della velocità di Internet e il crescente interesse per il consumo digitale.

Piuttosto che raddoppiare il suo modello di noleggio di DVD, Netflix ha compiuto un passaggio coraggioso. Ha iniziato a investire nella tecnologia di streaming, anche se all'epoca era rischioso. Questa svolta non è stata una decisione facile: ha significato rivedere il modello aziendale, l'infrastruttura tecnologica e l'esperienza dei clienti.

Il cambiamento ha dato i suoi frutti. Nel 2007, Netflix ha lanciato il suo servizio di streaming, anticipando concorrenti come Blockbuster, che si erano limitati al noleggio fisico, ignorando la tendenza al digitale. Nel tempo, Netflix si è evoluta ulteriormente, investendo in contenuti originali come House of Cards e Stranger Things, ridefinendo il modo in cui le persone consumano i media.

Questa capacità di individuare le tendenze del mercato (l'ascesa dello streaming) e di adattare la propria strategia ha permesso a Netflix di dominare un settore e di trasformare il consumo globale di media.

Questa storia dimostra come la comprensione delle tendenze di mercato sia essenziale per rimanere rilevanti. ChatGPT può aiutarvi a individuare i cambiamenti in atto e gli sviluppi emergenti nel vostro settore.

Prompt: "Quali sono le principali tendenze del mercato e i cambiamenti del settore che hanno un impatto sul ´´industria´´ in base alla vostra analisi dei contenuti e delle comunicazioni del ´´concorrente´´?"

"Quali sono le principali tendenze del mercato e i cambiamenti del settore che hanno un impatto sul ´´industria´´ in base alla vostra analisi dei contenuti e delle comunicazioni del ´´concorrente´´?" Risposta:

via ChatGPT

L'identificazione delle tendenze di mercato consente alla vostra azienda di essere proattiva anziché reattiva. ChatGPT può fornire informazioni sulla direzione in cui si sta muovendo il vostro settore, aiutandovi a innovare o a cambiare rotta prima che i vostri concorrenti lo facciano.

Potreste identificare le esigenze emergenti dei clienti che attualmente non vengono soddisfatte, consentendovi di sviluppare nuovi prodotti o funzionalità/funzione che rispondano specificamente a tali esigenze.

Mantenere un occhio attento a queste tendenze è fondamentale per mantenere la propria rilevanza e garantire una crescita sostenuta.

6. Approfondimenti sui social media

La strategia di social media di un concorrente può rivelare le tattiche di coinvolgimento e la posizione del marchio. ChatGPT può valutare l'efficacia dei vostri concorrenti su diverse piattaforme sociali.

Prompt: "Fornite una valutazione della strategia e delle prestazioni dei social media del ´[provider] su ´[piattaforme specifiche´]. Quali chiavi di lettura possiamo ricavare sul loro traguardo, sulla risonanza dei contenuti e sull'efficacia complessiva dei social media?"

"Fornite una valutazione della strategia e delle prestazioni dei social media del ´[provider] su ´[piattaforme specifiche´]. Quali chiavi di lettura possiamo ricavare sul loro traguardo, sulla risonanza dei contenuti e sull'efficacia complessiva dei social media?" Risposta:

via ChatGPT

L'analisi dei social media è essenziale perché mostra quali contenuti hanno maggiore risonanza sul pubblico in condivisione. Capire quali sono i post che generano maggiore coinvolgimento - tutorial sui prodotti, testimonianze o contenuti interattivi - permette di creare campagne più efficaci.

Questa analisi vi dà anche un'idea di come allocare il vostro budget sulle diverse piattaforme, adattando i contenuti a ogni tipo di pubblico per ottenere il massimo impatto.

7. Comprendere il sentimento dei clienti

Capire cosa pensano i clienti dei vostri concorrenti può rivelare i loro punti di forza e di debolezza. ChatGPT può valutare le recensioni e i commenti dei clienti e determinare il sentimento generale nei confronti dei vostri concorrenti.

Prompt: "Analizzate le recensioni dei clienti sul [prodotto/servizio del concorrente]. Quali sono i punti di forza e di debolezza più comuni, e Da fare, come si sentono i clienti in merito alla loro esperienza?"

"Analizzate le recensioni dei clienti sul [prodotto/servizio del concorrente]. Quali sono i punti di forza e di debolezza più comuni, e Da fare, come si sentono i clienti in merito alla loro esperienza?" Risposta:

via ChatGPT

L'analisi del sentiment dei clienti vi aiuta a identificare le aree in cui i vostri concorrenti non riescono a soddisfare le aspettative e a evidenziare gli aspetti in cui eccellono.

Queste informazioni sono preziose per la creazione della vostra messaggistica e della posizione del prodotto. Affrontare i punti dolenti trascurati dai concorrenti vi permette di posizionare il vostro prodotto come una soluzione migliore, fornendo ai potenziali clienti esattamente ciò che desiderano.

Utilizzate questi prompt di ChatGPT per migliorare la vostra posizione competitiva. Ma assicuratevi di ricontrollare ogni informazione almeno due volte perché, come impareremo, ChatGPT non è infallibile.

Limiti dell'uso di ChatGPT per l'analisi della concorrenza

ChatGPT può essere ottimo per condurre l'analisi dei concorrenti. Ma è libero da errori? No! Il chatbot è tutt'altro che perfetto, come riconosciuto anche da OpenAI sul loro sito web :

ChatGPT non è connesso a Internet e può occasionalmente produrre risposte errate. Ha una conoscenza limitata del mondo e degli eventi successivi al 2021 e può anche occasionalmente produrre istruzioni dannose o contenuti di parte.

Pertanto, la verifica dei fatti e delle risposte fornite da ChatGPT è estremamente importante.

Ecco alcune bandiere rosse che dovreste tenere d'occhio quando usate ChatGPT:

La qualità del risultato dipende molto dalla qualità del prompt

Le risposte "allucinate" da ChatGPT possono essere potenzialmente imprecise

ChatGPT può generare risposte generiche se le sfumature specifiche del settore non sono ben conosciute o fornite esplicitamente

ChatGPT può non ricordare il contesto dettagliato dei prompt precedenti, il che può influire sulla qualità delle analisi estese

A differenza degli strumenti specializzati di analisi della concorrenza, ChatGPT non può monitorare le azioni dei concorrenti in tempo reale

Se questi limiti vi ostacolano, potete sempre rivolgervi alla vostra suite di produttività preferita per un'alternativa!

ClickUp Brain come alternativa a ChatGPT

Per uno strumento di analisi della concorrenza più specializzato e integrato, prendete in considerazione ClickUp Brain . Si tratta di una soluzione basata sull'IA integrata nella piattaforma ClickUp, studiata per fornire analisi dei dati in tempo reale, approfondimenti specifici sui progetti e monitoraggio automatizzato, con una comprensione più approfondita dei vostri flussi di lavoro.

Come la soluzione di app per il mio lavoro, ClickUp offre già soluzioni per la gestione delle attività, la gestione delle conoscenze e dei documenti, oltre a un'eccellente collaborazione e a un'ampia gamma di servizi per il lavoro strumenti di reportistica .

L'aggiunta di strumenti di IA gestione della ricerca tramite ClickUp Brain lo rende veramente versatile. Unire la sua comprensione contestuale dei punti di forza e di debolezza della vostra azienda per generare piani strategici che possono aiutarvi a posizionarvi efficacemente rispetto ai vostri concorrenti!

Con ClickUp Brain, i marketer possono facilmente tracciare le attività dei concorrenti, identificare le tendenze del settore e generare report automatizzati basati su dati accurati provenienti dalla loro area di lavoro, garantendo approfondimenti più precisi rispetto a strumenti generalizzati come ChatGPT.

Ad esempio, è possibile utilizzarlo per analizzare istantaneamente i prezzi o le funzionalità di un concorrente durante la stesura di un documento sulla roadmap del prodotto o per confrontare gli elenchi di attività senza dover cambiare piattaforma.

Mentre ChatGPT genera un'analisi generalizzata dei concorrenti basata su input ampi, ClickUp Brain è ottimizzato per ottenere risultati concreti legati a progetti in tempo reale.

esempio:

Usate ClickUp Brain per generare:

Analisi SWOT all'interno di un'attività di ricerca della concorrenza

Tabelle di comparazione delle funzionalità/funzione di un prodotto all'interno di un ClickUp Documento Raccomandazioni per la strategia, legate direttamente a una roadmap nella vostra area di lavoro



Ci sono alcuni vantaggi nell'averla come confidente:

Analizza i dati in tempo reale: ClickUp Brain analizza i dati man mano che vengono generati, fornendovi le informazioni più aggiornate

ClickUp Brain analizza i dati man mano che vengono generati, fornendovi le informazioni più aggiornate Teams traccia i concorrenti in base alle attività: Integrando l'analisi dei concorrenti nella gestione delle attività, ClickUp Brain assicura che il team possa agire rapidamente in base alle intuizioni

Integrando l'analisi dei concorrenti nella gestione delle attività, ClickUp Brain assicura che il team possa agire rapidamente in base alle intuizioni Automazioni nella reportistica: ClickUp Brain crea report personalizzabili da condividere con gli stakeholder, risparmiando tempo e garantendo coerenza

ClickUp Brain crea report personalizzabili da condividere con gli stakeholder, risparmiando tempo e garantendo coerenza Integra la consapevolezza del contesto: A differenza di ChatGPT, ClickUp Brain ha la consapevolezza del contesto integrata nell'ecosistema ClickUp, garantendo un migliore allineamento con i progetti e gli esercizi in corso

A differenza di ChatGPT, ClickUp Brain ha la consapevolezza del contesto integrata nell'ecosistema ClickUp, garantendo un migliore allineamento con i progetti e gli esercizi in corso Mantiene i dati in sicurezza : A differenza di ChatGPT, che richiede agli utenti di inserire informazioni sensibili in un sistema esterno, ClickUp Brain lavora all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, garantendo che i dati rimangano sicuri e privati

: A differenza di ChatGPT, che richiede agli utenti di inserire informazioni sensibili in un sistema esterno, ClickUp Brain lavora all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, garantendo che i dati rimangano sicuri e privati Si evolve con il tempo: Nel corso del tempo, ClickUp AI è in grado di adattare le raccomandazioni al vostro settore specifico, ai vostri concorrenti e ai vostri obiettivi, riducendo la dipendenza da prompt esterni

Ecco un rapido confronto tra le funzionalità/funzione di ClickUp Brain e ChatGPT 😏

Semplificate la vita chiedendo a ClickUp Brain di valutare se stesso

Potete anche rendere più facile e divertente l'analisi della concorrenza con il programma Modello di analisi competitiva ClickUp che consente di monitorare visivamente le componenti chiave relative ai concorrenti.

Il modello offre un'interfaccia personalizzabile ClickUp Lavagna online dove è possibile visualizzare facilmente il posizionamento del proprio marchio rispetto ai concorrenti. Il layout basato sui quadranti vi permette di identificare i vostri punti di forza e di debolezza e quelli dei vostri concorrenti, in modo da poter sviluppare strategie per stare davanti a loro.

Con il modello è possibile:

Comprendere il panorama competitivo del vostro settore attraverso la visualizzazione di metriche

Scoprire le opportunità di crescita del vostro marchio

Acquisire informazioni sui punti di debolezza dei vostri concorrenti

Utilizzare i dati per migliorare la qualità dei vostri prodotti e distinguervi

Studiare le vulnerabilità nel design della loro esperienza cliente per migliorare la vostra e ottenere un pubblico fedele

Siediti e rilassati mentre Clickp Brain fa il lavoro più pesante

L'utilizzo di ChatGPT per l'analisi della concorrenza può semplificare la ricerca, aiutandovi a generare approfondimenti più rapidamente. Dalla valutazione delle strategie di marketing dei concorrenti all'analisi SWOT, ChatGPT offre un intervallo di funzionalità che lo rendono uno strumento essenziale per i marketer.

Tuttavia, dati i limiti di frequenza e specificità dei dati, è importante verificare tutte le informazioni raccolte per assicurarne l'accuratezza.

Se siete alla ricerca di una soluzione di IA più personalizzata, prendete in considerazione ClickUp Brain. A differenza di ChatGPT, che spesso parte da zero per ogni prompt, ClickUp Brain estrae le informazioni direttamente dalle risorse ClickUp esistenti, come note, reportistica e dati della concorrenza archiviati nella piattaforma, per fornire un output più contestualizzato. È stato progettato per fornire approfondimenti personalizzati e attuabili, in particolare per il project management e la collaborazione.

Con gli strumenti giusti, potete ottenere un vantaggio competitivo, perfezionare le vostre strategie e rispondere ai cambiamenti del mercato in modo proattivo. Combinando la versatilità di ChatGPT con le funzionalità integrate e basate sui dati di ClickUp Brain, sarete ben equipaggiati per essere all'avanguardia rispetto alla concorrenza e prendere decisioni aziendali informate.

