10 modelli gratuiti di valutazione tra pari per ottimizzare il processo di feedback

Le valutazioni tra pari sono gli eroi non celebrati della crescita professionale. Offrono spunti costruttivi che affinano le competenze, aumentano il morale e stimolano l'innovazione.

Un recente sondaggio Gallup afferma che l'80% dei dipendenti che ricevono settimanalmente un feedback costruttivo sono pienamente impegnati sul posto di lavoro.

Ma ammettiamolo: ricominciare da zero è noioso, soprattutto quando i tempi sono stretti e le aspettative elevate. È qui che passa un modello di peer review pronto all'uso!

Questo blog presenta 10 modelli di peer review gratuiti per semplificare il processo, promuovere l'equità e incoraggiare conversazioni significative.

Scopriamo come questi modelli possono aiutarvi a ottimizzare il feedback e a ottenere risultati di grande impatto!

**Che cosa sono i modelli di Peer Review?

Un modello di peer review è un documento pronto e personalizzabile utilizzato per porre domande aperte alle persone sul posto di lavoro. Aiuta a **raccogliere feedback costruttivi per valutare le prestazioni, le competenze e la produttività proprie o altrui

Il termine "peer review" o "peer feedback" si riferisce al processo di valutazione del proprio lavoro da parte dei colleghi. Il punto? Dal momento che appartengono allo stesso campo e capiscono il ruolo del lavoro allo stesso modo, tendono a offrire suggerimenti che funzionano. 😎

**Che cosa rende un buon modello di Peer Review?

Un modello per la peer review imita una tipica modulo di feedback in molti modi.

Quindi, se non sapete quali attributi cercare nel primo, rivedete il design di qualsiasi modulo di feedback che avete compilato in passato e verificate la presenza dei seguenti elementi: 🧐

Struttura equilibrata: Scegliete un modello con un formato completo. Dovrebbe consentirvi di fornire un feedback e di aggiungere commenti aperti sia sui punti di forza che sui punti deboli di un dipendente

Scegliete un modello con un formato completo. Dovrebbe consentirvi di fornire un feedback e di aggiungere commenti aperti sia sui punti di forza che sui punti deboli di un dipendente Clarità: Scegliete un modello che abbia un design chiaro. Questo rende più facile per il supervisore rivedere le prestazioni del dipendente

Scegliete un modello che abbia un design chiaro. Questo rende più facile per il supervisore rivedere le prestazioni del dipendente Personalizzabilità: Cercate un modello che possa essere personalizzato fin nei minimi dettagli. In questo modo, le organizzazioni possono facilmente adattarlo alle proprie esigenze di valutazione delle prestazioni

Cercate un modello che possa essere personalizzato fin nei minimi dettagli. In questo modo, le organizzazioni possono facilmente adattarlo alle proprie esigenze di valutazione delle prestazioni Flessibilità: Selezionate un modello che vi permetta di rivedere il vostro lavoro di manager e quello dei membri del vostro team. Questo aiuta a facilitare valutazioni complete

Selezionate un modello che vi permetta di rivedere il vostro lavoro di manager e quello dei membri del vostro team. Questo aiuta a facilitare valutazioni complete Azionabilità: Scegliete un modello che vi permetta di agire sul feedback costruttivo fornito. In questo modo si garantisce che il dipendente sia in grado di migliorare effettivamente il proprio lavoro, anziché ricevere commenti generici

10 modelli di valutazione tra pari ClickUp è l'app per il lavoro che può anche aiutare a progettare moduli di valutazione tra pari.

Date un'occhiata a questi dieci moduli gratis che potete utilizzare per fornire un feedback costruttivo e migliorare le prestazioni dei provider in modo efficace:

1. Modulo di feedback di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/1.-ClickUp-Feedback-Modulo-Template.png modello di revisione tra pari: 1. Modello di modulo di feedback di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product&product=forms Scaricare questo modello /$$$cta/

Il modulo Modello di modulo di feedback ClickUp è uno strumento semplice per creare moduli di feedback di base.

Con una struttura chiara e completa, questo modello consente ai colleghi di valutare un individuo in base a competenze, aspettative, risultati, ecc. Inoltre, consente ai manager di categorizzare le valutazioni e di utilizzare un codice colore per separarle l'una dall'altra .

Non solo: il modello può essere utilizzato anche per raccogliere i feedback dei clienti e degli stakeholder. Quindi, la prossima volta che avete bisogno di dati di ricerca da parte degli acquirenti o volete valutare l'efficacia della presentazione, usate questo modello!

🌟 Perché vi piacerà

Semplificate il monitoraggio creando attività con stati personalizzati come Completato e Da fare

e Migliorare l'organizzazione con strumenti di project management come i tag e il monitoraggio del tempo

Migliorate le informazioni sui clienti grazie a funzionalità di visualizzazione dei dati personalizzati

Ideale per: Gestori e team leader che cercano un modulo di base per la valutazione tra pari.

2. Modello di modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/2.-ClickUp-Employee-Feedback-Modulo-Template-1.png modello di revisione tra pari:2. Modello di modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Specificamente progettato per raccogliere i feedback essenziali dei dipendenti, il modello Modulo per il feedback dei dipendenti di ClickUp è uno strumento indispensabile per qualsiasi manager o supervisore che voglia migliorare i propri processi.

Dal management alla struttura salariale, questo modello consente di conoscere l'opinione dei dipendenti su ogni elemento del loro posto di lavoro.

Oltre a essere compatto e versatile, è super flessibile. Se volete affrontare problemi specifici, potete facilmente modificare le domande per concentrarvi su questi aspetti.

Soprattutto, questo modello contiene campi dedicati per i dipartimenti e le connessioni . In questo modo, se c'è un problema, è possibile determinare rapidamente la fonte e adottare misure correttive per risolverlo in modo efficace.

🌟 Perché vi piacerà

Raccogliete feedback sfumati con 16 attributi personalizzati, tra cui la chiarezza del ruolo e le opportunità di sviluppo

Organizzate le risposte senza sforzo grazie a visualizzazioni come la Vista Tabella del sondaggio sul feedback dei dipendenti

Risparmiare tempo con le automazioni, i tag e gli strumenti di IA per il project management

Ideale per: I team che cercano un modulo di feedback che catturi in modo completo l'esperienza di ogni dipendente.

🧠 Fatto divertente: A differenza di come pensiamo, la comunicazione non è interamente verbale. 55% si basa sul linguaggio del corpo, il che significa che quasi il 93% di ciò che dite non dipende dalle vostre parole. Iniziate quindi a prestare attenzione alla vostra postura! 😉

3. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/3.-ClickUp-Performance-Review-Template.png modello di valutazione tra pari: 3. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

A nessuno piace compilare un lungo modulo di peer review, giusto? Quindi, rendetelo breve ma esauriente con il modello Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp !

Questo modello per la valutazione tra pari è perfetto per condurre valutazioni a 360 gradi e aiuta a condensare l'intero ciclo di valutazione. Utilizzatelo per creare un modulo che registri le valutazioni dei colleghi, le autovalutazioni e i risultati ottenuti, tutto in un unico posto. In questo modo è facile creare un piano di sviluppo olistico per il personale.

Inoltre, consente di aggiungere nuovi criteri di valutazione per giudicare un dipendente in modo più granulare. Per capire il comportamento di un membro del team, è possibile personalizzare i campi e aggiungere metriche come professionalità, comunicazione o adattabilità.

🌟 Perché vi piacerà

Mantenete le recensioni in carreggiata con stati personalizzabili per ogni fase di revisione

Mantenere l'accuratezza delle revisioni con una categorizzazione dettagliata e attributi personalizzati

Accesso ai dati attraverso viste dinamiche come Gantt e Carico di lavoro per una migliore analisi

Ideale per: Le aziende che cercano moduli di valutazione tra pari specializzati nella conduzione di valutazioni a 360 gradi.

4. Modello completo di valutazione delle prestazioni di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/4.-ClickUp-Comprehensive-Performance-Review-Template.png modello di valutazione tra pari: 4. Modello di valutazione completa delle prestazioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900601867492&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Sebbene i moduli di valutazione delle prestazioni siano utili, spesso sono inefficaci per i team che cercano revisioni e feedback approfonditi Modello di valutazione completa delle prestazioni di ClickUp passaggi in.

Questo documento vi consente di fornire un feedback dettagliato e costruttivo. Oltre alle valutazioni e ai punteggi di base, è possibile aggiungere commenti aggiuntivi per evidenziare i punti di forza e di debolezza di un dipendente e suggerire suggerimenti per il miglioramento.

La parte migliore? Grazie al suo design accurato, il modulo non appare pesante in termini di testo nonostante sia dettagliato.

🌟 Ecco perché vi piacerà

Bilanciare la profondità con la leggibilità per evitare di sovraccaricare i dipendenti con il testo

Incoraggiate un maggiore coinvolgimento con commenti aggiuntivi e opzioni di punteggio personalizzato

Semplificare il processo di revisione con un design facile da navigare per gli utenti

Ideale per: I gestori e i team del supporto che cercano modelli di moduli di feedback che supportino la documentazione dettagliata delle revisioni e la gestione delle attività mentoring tra pari .

5. Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/5.-ClickUp-Quarterly-Performance-Review-Template.png modello di revisione tra pari:5. Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142304&department=hr-recruiting Scaricare questo modello /$$$cta/

Cercate un modello che promuova lo sviluppo coerente dei dipendenti? Scegliete il modello Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp !

Immaginate di effettuare revisioni paritetiche una volta ogni tre mesi. Pur sapendo che si tratta di una buona idea, potreste esitare a metterla in pratica a causa del processo impegnativo.

Tuttavia, questo modello rende tutto più semplice, sviluppando un modulo che fa tutto: cattura i dati e le informazioni le revisioni delle prestazioni monitorare gli obiettivi e controllare lo stato di avanzamento.

Supponiamo che un dipendente abbia problemi di comunicazione. Con questo modello di peer review, potete impostare degli OKR per migliorare l'abilità, fornire un contesto aggiuntivo per l'aiuto e monitorare i miglioramenti.

🌟 Perché vi piacerà

Monitoraggio delle prestazioni senza sforzo utilizzando stati personalizzati per le valutazioni continue

Ottenere approfondimenti con attributi categorizzati e campi di monitoraggio della valutazione

Semplificate l'analisi con molteplici viste del flusso di lavoro, tra cui Calendario e Carico di lavoro

Ideale per: Le organizzazioni che cercano un modulo per la valutazione tra pari che faciliti le revisioni trimestrali delle prestazioni

🔍Da fare? Solo 74% dei dipendenti , tre su quattro, ricevono revisioni paritetiche una volta all'anno o non ne ricevono affatto. Inoltre, la maggior parte di loro Da fare non riceve alcun feedback aggiuntivo. 🙄

6. Modello di modulo per la valutazione dei dipendenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/6.-ClickUp-Employee-Evaluation-Modulo-Template.png 6. Modello di modulo per la valutazione dei dipendenti ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194515600&department=hr-recruiting&\_gl=1\*4j6teg\*\_gcl_au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Scaricare questo modello /$$$cta/

Qual è la ricetta per ottenere ottime valutazioni delle prestazioni? Il numero di criteri di giudizio?

No! La differenza tra buone e ottime recensioni delle prestazioni sta nell'abbracciare la dualità del processo. Da fare con l'aiuto di un'azienda Modello di modulo per la valutazione dei dipendenti di ClickUp .

Sebbene la maggior parte dei moduli consenta solo di valutare i dipendenti, è possibile personalizzarne uno per ricevere da loro un feedback per migliorare le impostazioni del luogo di lavoro.

Si può chiedere ai dipendenti di compilare il modulo e descrivere eventuali problemi che non si sentono a proprio agio a parlare ad alta voce. Questo aiuta a risolvere eventuali problemi latenti che ostacolano le loro prestazioni e a coltivare un rapporto di fiducia con i dipendenti un ambiente di lavoro positivo .

🌟 Perché vi piacerà

Monitorate lo stato di valutazione utilizzando stati personalizzati come Aperto e Completo

e Valutare i dipendenti in modo completo con dieci attributi dettagliati, come le Aree da migliorare

Organizzare i dati attraverso visualizzazioni flessibili, tra cui Modulo di valutazione e Inizia qui

Ideale per: Responsabili delle risorse umane e manager alla ricerca di modelli di peer review che facilitino il feedback bidirezionale.

➡️ Per saperne di più: 10 Migliori strumenti software per il feedback dei dipendenti Pro Tip: Prima che il team completi i moduli per la peer review, delineate le aspettative. Informateli sullo scopo della revisione, sia che si tratti di lacune manageriali, di cattiva gestione del tempo o di come diventare i migliori professionisti di voi stessi.

Sebbene le critiche siano utili, assicuratevi che il vostro team le elogi per aumentare il morale e far sentire i colleghi più impegnati.

7. Modello di rapporto settimanale dei dipendenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/7.-ClickUp-Employee-Weekly-Report-Template.png 7. Modello di rapporto settimanale dei dipendenti ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-2473248&department=hr-recruiting&\_gl=1\*12poas6\*\_gcl_au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Scaricare questo modello /$$$cta/

La valutazione tra pari non è sufficiente: bisogna anche monitorare da vicino le prestazioni di ogni dipendente per imporre responsabilità e miglioramenti. È qui che il Modello di reportistica settimanale dei dipendenti ClickUp entra in gioco.

Utilizzate questo modello per stabilire le attività settimanali, monitorare lo stato e incoraggiare la coerenza. Permette inoltre di documentare i consigli essenziali e di spiegare come i dipendenti possono migliorarsi. Alla fine del periodo, riconoscete i dipendenti che sono stati più avanti e premiateli.

🌟 Perché vi piacerà

Monitoraggio degli stati settimanali con stati personalizzati in base alle attività cardine

Visualizzare i risultati del team con campi personalizzati categorizzati per una reportistica dettagliata

Analizzate la produttività attraverso viste versatili come Gantt e Calendario

Ideale per: I team e le aziende in fase di espansione cercano un modulo di valutazione tra pari che tenga traccia degli stati settimanali.

8. Modello di comunicazione per i dipendenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/8.-ClickUp-Employee-Communication-Template.png 8. Modello di comunicazione con i dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38585660&department=operations&\_gl=1\*1oi3xw\*\_gcl\au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Scaricare questo modello /$$$cta/

Se non viene comunicato correttamente, feedback tra pari può portare a risentimenti e incomprensioni tra i dipendenti. Tuttavia, il Modello di comunicazione con i dipendenti di ClickUp aiuta a evitare questo problema.

Questo modello consente di centralizzare tutte le recensioni e i feedback, così come sono. Che si tratti di input costruttivi da parte dei clienti o di parole di saggezza da parte dei colleghi, i dipendenti possono facilmente accedere e rivedere ogni feedback in questo modulo.

Il modello è anche molto completo. I manager possono basare il loro feedback su diversi criteri, in modo da fornire una visione completa del lavoro dei dipendenti.

Questo modulo può essere salvato anche su Google Drive!

🌟 Perché vi piacerà

Organizzate le attività usando stati personalizzati come Da fare e Completato per un migliore monitoraggio

Accedere alle strategie attraverso visualizzazioni diverse come Piani di comunicazione e Aggiornamenti

Gestire le attività con funzionalità avanzate come tag, monitoraggio del tempo e dipendenze

Ideale per: Organizzazioni e team alla ricerca di un modello di revisione paritaria che consenta di archiviare e centralizzare tutte le revisioni e i feedback.

Consiglio: Assicuratevi che le valutazioni tra pari siano anonime. L'anonimato totale garantisce che i dipendenti siano aperti e onesti con le recensioni senza temere ritorsioni.

In questo modo si eviterà anche che siano eccessivamente gentili. Tuttavia, è necessario essere sempre rispettosi e mantenere la professionalità per garantire che il processo di revisione sia il più oggettivo possibile.

9. ClickUp Avvia Stop Continua Modello

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/9.-ClickUp-Start-Stop-Continue-Template.png 9. Modello ClickUp Start Stop Continue https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327830&department=pmo&\_gl=1\*1j22msx\*\_gcl\au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Scarica questo modello /$$$cta/

Si possono condurre un'infinità di peer review, ma il vero miglioramento avverrà solo se si agisce. È qui che il Modello ClickUp Start Stop Continue è necessario.

Progettato in formato lavagna online, questo modello di peer review presenta visivamente lo stato di un dipendente. È suddiviso in tre categorie: inizio, arresto e continua.

Supponiamo che il compito di un dipendente sia quello di migliorare le sue capacità di lavorare in gruppo. Il programma visualizzerà le attività da iniziare, interrompere e continuare per contribuire maggiormente al team e migliorare le proprie capacità. Questo aiuta a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e favorisce uno sviluppo costante.

🌟 Perché vi piacerà

Ottimizzare i processi identificando le attività da avviare, interrompere e continuare

Incoraggiare un processo decisionale mirato con un'analisi semplice ma strutturata

Adattate il modello per usi versatili come i miglioramenti del team e le revisioni dei client

Ideale per: I dipendenti che cercano uno strumento visivo per monitorare e migliorare le proprie prestazioni.

10. Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/10.-ClickUp-Performance-Report-Template.png 10. Modello di rapporto sulle prestazioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105868&department=pmo Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp semplifica il monitoraggio delle prestazioni di un dipendente su qualsiasi incarico, fornendo informazioni utili a colpo d'occhio!

Questo modello di valutazione inter pares è stato progettato per rispondere a KPI specifici di un progetto. Per una revisione olistica, è possibile valutare le competenze, le conoscenze, il comportamento, ecc. di un dipendente. Sulla base di questi elementi, create un foglio di feedback che sottolinei i problemi e fissi gli obiettivi per risolverli.

Inoltre, è possibile generare report automatizzati per allinearsi allo stato del dipendente.

🌟 Perché vi piacerà

Monitoraggio dello stato dei rapporti con stati personalizzati progettati per attività cardine chiare

Analizzare i risultati con campi personalizzati per visualizzare le prestazioni dei dipendenti e del team

Sfruttare potenti viste come Gantt, Elenco e Calendario per una reportistica organizzata

Ideale per: Responsabili delle risorse umane e manager alla ricerca di un modulo di valutazione tra pari che aiuti a valutare le prestazioni e incoraggi il miglioramento.

Creare una cultura del miglioramento continuo nel vostro ambiente di lavoro

Condurre valutazioni tra pari non è un'attività facile. Ma creare moduli di valutazione efficaci? È molto più difficile. Questa sarà probabilmente la parte più difficile del lavoro, soprattutto se non avete esperienza precedente nella creazione di moduli e reportistica.

Con la suite completa di modelli di valutazione paritetica pre-progettati e personalizzabili di ClickUp, ora potete facilmente progettare moduli di valutazione paritetica efficienti e orientati al risultato per il vostro team, il tutto in pochi minuti!

Per maggiori dettagli, visitate ClickUp o iscriviti per un'area di lavoro gratis!