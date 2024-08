Tipi di riconoscimento dei dipendenti sul lavoro (+ esempi)

Tutti vogliono sentirsi considerati. In un ambiente di lavoro spesso stressante e frenetico, riconoscere i lavori richiesti dai dipendenti può essere fondamentale per sostenere la loro motivazione.

Che siate responsabili delle risorse umane o leader aziendali, il riconoscimento dei dipendenti è una delle risorse più preziose per aiutare la vostra forza lavoro a sentirsi importante. I dipendenti si aspettano che riconosciate il loro lavoro e i loro contributi, e se lo meritano.

Fortunatamente, non mancano le opzioni per estendere il vostro apprezzamento.

In questo post discuteremo i vari metodi di riconoscimento dei dipendenti per i loro contributi e delineeremo le strategie attuabili per affrontare il riconoscimento dei dipendenti nel modo più efficace.

Esploreremo anche come ClickUp possa essere utile come strumento di riconoscimento per i dipendenti software per il coinvolgimento dei dipendenti .

Ma prima, iniziamo con le basi.

Che cos'è il riconoscimento dei dipendenti?

Il riconoscimento dei dipendenti si riferisce al riconoscimento e all'apprezzamento di un dipendente per il suo lavoro richiesto. Può assumere il modulo di bonus in denaro, buoni regalo, vantaggi per l'azienda o addirittura messaggi di apprezzamento per i dipendenti come ad esempio le dichiarazioni verbali, le note di ringraziamento e gli elogi pubblici.

Sebbene molti tendano ad associare il riconoscimento dei dipendenti alle figure autorevoli, il riconoscimento tra pari è altrettanto importante. Questo metodo inclusivo garantisce che tutti i dipendenti si sentano valorizzati, indipendentemente dalla gerarchia organizzativa.

Perché il riconoscimento dei dipendenti è importante?

Numerosi studi hanno dimostrato che anche una semplice riconoscimento di un lavoro ben terminato ha fatto aumentare il morale e ha avuto un impatto positivo sul coinvolgimento dei dipendenti.

Il riconoscimento contribuisce anche a rafforzare il senso di appartenenza al team e all'azienda nel suo complesso, motivandoli a rimanere. Un programma di riconoscimento dei dipendenti ben strutturato può aiutarvi a distinguervi come datore di lavoro di alto livello e ad attrarre i migliori talenti.

Tipi di riconoscimento dei dipendenti

Persone diverse rispondono a tipi diversi di riconoscimento, per cui la vostra azienda programmi di ricompensa per i dipendenti dovrebbero includere diversi modi per dimostrare il valore del loro contributo. Parliamo dei vari tipi di riconoscimento che possono contribuire ad aumentare il morale e la produttività del team.

1. Elogi verbali

Si tratta di dire verbalmente a un dipendente che ha fatto un buon lavoro o di annunciare ad alta voce il suo risultato davanti a tutto il team. È un ottimo modo per aumentare rapidamente il morale dei dipendenti ed è più efficace subito dopo il risultato.

Ad esempio, si può dire: "Ottimo lavoro per la presentazione di oggi! Le tue intuizioni erano perfette" Oppure: "Voglio riconoscere il merito di [nome del dipendente] per l'eccellente lavoro svolto sul progetto recente. Hanno davvero fatto centro!"

2. Elogio scritto

Le parole di apprezzamento scritte durano più a lungo di quelle verbali e possono avere più valore per il dipendente. Il dipendente può anche tornare a leggere l'elogio scritto in un secondo momento per sentirsi meglio quando le cose non vanno bene sul lavoro.

Pertanto, scrivere un'email personale o anche una nota scritta a mano può essere molto utile. Ad esempio, si potrebbe dire: "Grazie per l'eccezionale lavoro svolto sulla proposta del client. La tua attenzione ai dettagli è stata impressionante"

💡Pro Tip: Evidenziate il contributo dei vostri dipendenti all'esito positivo di un progetto nella newsletter interna dell'azienda.

3. Riconoscimento quotidiano

Questo approccio si riferisce a una cultura continua di apprezzamento dei contributi dei membri del team.

Che si tratti di aiutare qualcuno in una presentazione, di rispondere a una domanda difficile del cliente o di fare il passo più lungo della gamba prima di un progetto impegnativo, questi lavori richiesti meritano di essere visti e valorizzati. In qualità di leader, dovete modellare questa cultura elogiando ogni atto che richiede un elogio.

4. Riconoscimento informale

Il riconoscimento informale si riferisce a gesti spontanei di riconoscimento e viene visualizzato come più personale e autentico.

Può trattarsi di un pollice in su o di un sorriso di apprezzamento, di un "grazie" veloce durante una conversazione in corridoio, o anche di premi spot come le schede regalo idee regalo aziendali per ispirarsi.

5. Riconoscimento privato

Il riconoscimento privato prevede solitamente riunioni individuali con il dipendente per riconoscere il buon lavoro richiesto.

Questo approccio è più adatto ai dipendenti che si sentono timidi in pubblico e li aiuta a sentirsi più valorizzati quando si parla dei loro risultati e approcci specifici. Si può fare una riunione programmata o prendere rapidamente il dipendente da parte per apprezzare ciò che ha fatto.

6. Riconoscimento pubblico

Riconoscete pubblicamente i risultati ottenuti dal dipendente annunciandoli al team, di persona, via email o attraverso uno strumento di comunicazione aziendale. È un ottimo modo per celebrare il dipendente e dimostrare che il suo buon lavoro non è passato inosservato.

Ad esempio, si potrebbe inviare un'email a tutta l'azienda per riconoscere i risultati ottenuti dal dipendente. Questo motiverebbe il resto del team a continuare a impegnarsi per raggiungere i suoi risultati.

7. Riconoscimento da pari a pari

Questo tipo di riconoscimento proviene da tutti i membri del team, a prescindere dalla loro qualifica. Quando qualcuno si complimenta verbalmente per un lavoro terminato bene, si crea un'atmosfera di buona volontà e apprezzamento reciproco.

Il riconoscimento tra pari è anche un buon modo per riconoscere attività fuori dal lavoro, come coprire un dipendente che ha avuto un'emergenza o aiutare qualcuno a superare un problema personale.

Per facilitare il riconoscimento reciproco tra colleghi, potete creare una bacheca con dei post-it o creare un canale sulla intranet aziendale dedicato agli shoutout. Dare esempi di feedback tra pari per il vostro team.

💡Pro Tip: Modello stampabile di scheda Kudos Free di ClickUp vi permette di creare un "muro dei complimenti" digitale per il vostro team. È un approccio semplice, personalizzato ed elegante per riconoscere i risultati individuali, congratularsi con i team per gli esiti positivi dei progetti o promuovere la collaborazione tra i reparti.

8. Riconoscimento da leader a dipendente

Riconoscere i lavori richiesti dai team e dai leader in prima linea attraverso un riconoscimento pubblico è fondamentale per costruire una forte cultura del riconoscimento.

Aiuta ogni collaboratore a sentire che il suo lavoro richiesto è speciale e significativo. Può trattarsi di un ringraziamento personale o di una comunicazione di gruppo in cui tutti vengono menzionati e apprezzati per nome.

9. Riconoscimento da dipendente a leader

È un modulo di riconoscimento dei dipendenti spesso sottovalutato, ma importante. Anche i dirigenti meritano di sentirsi riconosciuti ed è un modo eccellente per indicare che lo stile manageriale dell'azienda funziona.

I dipendenti possono nominare i loro manager per i premi in stile "Leader del mese" o apprezzarli per nome proprio come farebbero con i loro colleghi. Possono condividere le loro opinioni su strumenti di feedback per i dipendenti e scrivere note di ringraziamento ai manager per il loro supporto e la loro guida.

10. Riconoscimento di team o progetti

Celebrate l'esito positivo del team riconoscendo il lavoro svolto su un progetto specifico o i risultati ottenuti nel corso del trimestre o dell'anno.

Potreste scegliere di riconoscere il team migliore durante una cerimonia di premiazione annuale o di elogiare pubblicamente i dipendenti che hanno contribuito al successo di un progetto (come il lancio di un prodotto o un impegno inaspettato con la stampa).

Il riconoscimento dovrebbe essere qualcosa di gradito a tutti, come un premio in denaro o un ritiro del team.

💡Pro Tip: Utilizzate modelli di valutazione delle prestazioni per valutare in modo appropriato il team, in modo che nessun risultato, grande o piccolo che sia, venga ignorato.

11. Riconoscimento strutturato

Si tratta di programmi di riconoscimento formali e deliberati, probabilmente gestiti dall'azienda e dai suoi dirigenti. In generale, i dipendenti attribuiscono molto valore a questi riconoscimenti formali, dato che convalidano formalmente il loro duro lavoro.

Ad esempio, un premio per il dipendente del mese o dell'anno, un sistema di bonus a livelli per i dipendenti che superano i propri traguardi mensili o l'opportunità di una promozione rapida dopo aver dimostrato prestazioni eccezionali.

12. Riconoscimento non strutturato

A differenza dei riconoscimenti tradizionali e programmati, i riconoscimenti non strutturati forniscono un feedback e un apprezzamento immediati, espressi attraverso complimenti verbali o scritti.

Essendo un modulo di riconoscimento più libero, aiuta a costruire una cultura aziendale in cui tutti si apprezzano a vicenda, indipendentemente dal reparto o dalla qualifica. È anche un ottimo modo per mantenere tutti motivati e impegnati.

Ad esempio, si può apprezzare verbalmente un membro del team subito dopo una campagna di marketing di esito positivo o offrire un bonus a sorpresa a tutto il team per aver superato i traguardi commerciali trimestrali.

13. Riconoscimento delle attività cardine

Il riconoscimento dei dipendenti basato sulle attività cardine è una strategia che riconosce e premia i dipendenti che raggiungono obiettivi o risultati specifici e predefiniti nell'ambito dei loro ruoli.

Potrebbe comprendere la celebrazione di importanti attività cardine della carriera, come il completamento dei 10 anni di lavoro. I riconoscimenti basati sulle attività cardine tendono a essere formali, integrati da ricompense monetarie strutturate, da premi assegnati pubblicamente o anche da un evento speciale per onorare i dipendenti.

💡Pro Tip: Monitorate lo stato del vostro team attraverso le fasi chiave con Attività cardine di ClickUp . Trasforma le attività in attività cardine e facilita l'identificazione e il riconoscimento dei risultati ottenuti.

Vediamo ora come implementare programmi di riconoscimento efficaci utilizzando queste intuizioni per ispirare il team e migliorare la produttività.

Implementare il riconoscimento sul posto di lavoro

Un programma di riconoscimento dei dipendenti deve essere facile da capire e in linea con le aspettative della forza lavoro in materia di riconoscimento e voi, in qualità di leader, dovete spianare la strada.

Ecco sei best practice di prim'ordine selezionate con cura per voi.

Quando siete ai vertici dell'organizzazione, dovete dimostrare il tipo di etica del lavoro che volete vedere nel vostro team e ciò che è degno di riconoscimento. Dovete impostare le giuste impostazioni comportamentali che i vostri collaboratori dovranno rispecchiare, e non dovreste prendere questa responsabilità alla leggera.

I team di ClickUp celebrano tradizionalmente il raggiungimento dei loro grandi, pelosi e audaci obiettivi (BHAG) con le giornate WellUp! Si tratta di giorni in cui la ClickUp Crew può prendersi una pausa (al di fuori della normale PTO) Da fare per riposare, ricaricarsi e ringiovanire.

Potreste iniziare le riunioni giornaliere sottolineando i risultati e i lavori richiesti da almeno un membro del team. Condividete solo alcuni esempi del loro impatto positivo, ad esempio il modo in cui hanno aiutato un cliente a raggiungere un obiettivo critico, e incoraggiate gli altri a fare lo stesso. Quanto più riconoscerete apertamente e costantemente il lavoro svolto, tanto più il vostro team lo farà anche tra di loro.

2. Comunicare in modo efficace

Da fare in modo che i riconoscimenti siano visibili e di primaria importanza per tutti? Implementate lo stack tecnologico giusto per questo.

Anche se le piattaforme di comunicazione come Zoom o Slack aiutano in una certa misura a svolgere questa attività, spesso hanno bisogno di funzionalità più dedicate per monitorare ed evidenziare sistematicamente i risultati individuali e del team.

Un software di produttività all-in-one come ClickUp può essere il software ideale per il riconoscimento dei dipendenti. Fornisce funzioni che assistono l'intero processo di feedback e aiutano a migliorare le prestazioni dei dipendenti nel tempo!

ClickUp è un software di Un'applicazione per la gestione del team che favorisce le risorse umane che si distingue per le sue ampie opzioni di gestione del coinvolgimento e del riconoscimento dei dipendenti.

Con la funzione Obiettivi, ClickUp vi aiuta a iniziare il percorso giusto, consentendovi di definire obiettivi quantificabili e indicatori di prestazione chiave (KPI) per ciascun dipendente. Il monitoraggio automatico dello stato di avanzamento e le schede di valutazione settimanali del personale vi permettono di definire e celebrare i successi specifici del team .

semplificare la gestione del personale con ClickUp Human Resources

Ad esempio, il Obiettivi ClickUp consente di creare cartelle per monitorare cicli di sprint, OKR, scorecard settimanali dei dipendenti e obiettivi essenziali del team.

È inoltre possibile utilizzare Documenti di ClickUp per costruire un hub centrale per le informazioni sui dipendenti, comprese le comunicazioni riservate tra manager e diretti collaboratori. Questo livello di trasparenza vi garantisce di avere sempre i dati necessari per riconoscere i dipendenti per il loro lavoro.

riportate gli obiettivi, le attività, i punti agili e gli stati del progetto nella dashboard di ClickUp, altamente personalizzabile

Un altro modo per incoraggiare la partecipazione e la celebrazione dei contributi individuali in movimento è con ClickUp Chattare Visualizza . Questa funzionalità/funzione di messaggistica in app consente di centralizzare i thread di conversazione del team e di categorizzarli in base alle attività, agli argomenti o ai gruppi.

con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza sforzo_

Utilizzando le menzioni @ e la funzione ClickUp Assegnazione di commenti è possibile offrire elogi immediati e specifici per il lavoro di un collega. Questo riconoscimento tempestivo può aumentare notevolmente il morale e la motivazione. Inoltre, è possibile utilizzare reazioni, emoji o GIF per aggiungere un tocco personale al proprio apprezzamento.

festeggiate subito ogni singola vittoria con gli shoutout virtuali tramite la vista ClickUp Chat_

💡Pro Tip: Potete anche utilizzare esempi di feedback dei dipendenti per migliorare le vostre valutazioni delle prestazioni. In questo modo, i dipendenti si sentono visti e curati in un ambiente di lavoro positivo.

3. Responsabilizzare il team

I riconoscimenti contribuiscono a creare un ambiente di lavoro positivo e motivante, incoraggiando i dipendenti a puntare all'eccellenza. Ci sono un paio di modi per supportare il team.

Ad esempio, potreste introdurre un sistema di "gettoni di riconoscimento" in cui i dipendenti guadagnano token per prestazioni eccezionali, lavoro di squadra e idee innovative.

Questi token possono essere riscattati per ottenere premi quali regali di apprezzamento per i dipendenti , ferie extra o opportunità di sviluppo professionale.

Se un membro del team mostra interesse per il project management, assegnategli un piccolo progetto da condurre, ad esempio l'organizzazione di una gita di mezza giornata.

Fornite indicazioni, ma lasciate che siano loro a prendere le decisioni e a imparare dalla loro esperienza. Siate di supporto, ma Da fare apprezzamenti quando possibile.

4. Allineare il riconoscimento ai valori dell'azienda

Indipendentemente da quanto sia strutturato o meno il vostro programma di riconoscimento dei dipendenti, assicuratevi che i comportamenti e le azioni premiate supportino la missione e gli obiettivi dell'organizzazione.

Ad esempio, create un programma di premiazione "Valori in azione " in cui i dipendenti possono nominare i colleghi che hanno dimostrato i valori fondamentali dell'azienda nel loro lavoro.

Ogni trimestre, scegliete e celebrate i vincitori in una cerimonia speciale, con la condivisione delle loro storie in tutta l'azienda. Questo rende il processo di riconoscimento più significativo e incoraggia tutti a fare meglio.

5. Investite nello sviluppo dei dipendenti

In fin dei conti, volete che tutti coloro che gestite non solo diano il meglio di sé ogni giorno, ma anche che si aggiornino per prepararsi a ruoli più importanti in futuro. Rendete più facile per tutti i membri del vostro team ottenere un riconoscimento.

Avviate programmi che incoraggino l'apprendimento e lo sviluppo attraverso corsi online, seminari o anche attività di mentorship in cui abbinate dipendenti dilettanti a leader esperti.

Per esempio, se il vostro team deve migliorare le proprie capacità di negoziazione commerciale, organizzate un corso di formazione certificato, come quelli offerti dall'American Management Association (AMA) o dal Karrass Negotiation Institute.

In questo modo ogni membro del team potrà usufruire del proprio potenziale e dare un contributo più prezioso. Inoltre, dimostra che vi impegnate per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi, aumentando il loro morale.

6. Prendetevi cura dei vostri dipendenti

Sebbene l'impegno per raggiungere i risultati sia positivo, come leader dovete dare la priorità al benessere del vostro team. Programmate dei check-up di benessere con loro per assicurarvi che non si stiano sovraccaricando di lavoro o che non si stiano bruciando nella ricerca di un riconoscimento.

Consentite loro di modificare gli orari per adattarli agli impegni personali o implementate una politica di lavoro da remoto, se possibile. Ricordate: è essenziale che tutti si sentano valorizzati e supportati, indipendentemente dai loro punti di forza o limiti. Promemoria: ricordate ai dipendenti che ci tenete.

Riconoscimento dei dipendenti: Un'area vitale su cui concentrarsi al lavoro

Non è necessario aspettare che qualcuno sia in azienda da cinque anni per dare una pacca sulla spalla. Potete riconoscere i vostri dipendenti per il loro lavoro ogni giorno. Da fare è tenere conto delle loro esigenze e prendersi il tempo per riconoscerli in modo autentico.

Un'altra cosa da ricordare è che il riconoscimento dei dipendenti non è una soluzione unica. Dovete creare una forza lavoro che si senta valorizzata, supportata e riconosciuta.

La buona notizia è che ClickUp è la soluzione unica per gestire tutte le iniziative di riconoscimento dei dipendenti. Dall'impostazione di obiettivi chiari al monitoraggio dell'impegno, fino alla possibilità di effettuare check-in e valutazioni delle prestazioni a 360 gradi, la nostra piattaforma è in grado di fare tutto. Registratevi per un account gratuito su ClickUp e scoprite la differenza che potete fare sul posto di lavoro.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è il modo più efficace per riconoscere i vostri dipendenti?

Rendete personale il riconoscimento dei dipendenti. Rivolgetevi ai vostri dipendenti per nome quando riconoscete i loro risultati e siate specifici quando spiegate perché il loro lavoro richiesto meritava un apprezzamento. Dovete anche adattare il riconoscimento a ciò che preferiscono. Alcuni potrebbero gradire un encomio pubblico, altri una parola di elogio in privato, altri ancora potrebbero dare valore a un vantaggio come le ferie pagate o una scheda regalo.

2. Qual è un esempio di riconoscimento?

Un esempio di riconoscimento è chiamare pubblicamente il dipendente per nome e condividere i suoi risultati con il resto del team. Un altro esempio è l'invio di una nota di ringraziamento e di un mazzo di fiori sulla loro scrivania dopo una presentazione o una riunione dall'esito positivo.

3. Da fare per riconoscere i dipendenti in modo creativo?

Sebbene gli approcci convenzionali come i premi o i bonus in denaro siano ottime opzioni, è un'ottima idea organizzare riunioni settimanali di apprezzamento in cui i colleghi e i manager elogiano i dipendenti che hanno avuto un impatto su di loro, dare un bonus di metà anno o organizzare una festa a sorpresa in ufficio.

4. Quale tipo di riconoscimento è più motivante?

Il riconoscimento dei dipendenti è più motivante quando è autentico, tempestivo e personalizzato. In qualità di leader, fatelo il più dettagliato possibile, in modo che il dipendente sappia cosa ha fatto di buono (e cosa deve continuare a fare). Conducete dei sondaggi per capire quali sono i tipi di riconoscimento che il vostro team trova più motivanti, ad esempio quelli pubblici rispetto a quelli privati, quelli monetari rispetto a quelli non monetari, ecc.