Telegram vs. Whatsapp per le aziende: Qual è il migliore?

Per coinvolgere efficacemente i vostri clienti, dovete essere dove sono.

Quando milioni di persone in tutto il mondo hanno iniziato a usare WhatsApp e Telegram per la comunicazione personale via testo, audio e video, il potenziale aziendale di queste piattaforme è diventato troppo grande per non essere sfruttato.

Grazie a funzionalità avanzate, entrambe le piattaforme di messaggistica istantanea consentono alle aziende di personalizzare le interazioni con i clienti, di integrarsi con strumenti CRM o sistemi ERP e di automatizzare le risposte per una comunicazione efficiente. quindi, in qualità di titolare di un'azienda, a quale piattaforma dovreste affidarvi?

In questo blog risponderemo a questa domanda confrontando le funzionalità/funzione di WhatsApp Business e Telegram. Parleremo anche di uno strumento che offre una soluzione più completa per le vostre esigenze aziendali!

Cos'è Telegram?

via Telegramma Lanciato nel 2013 dai fratelli Durov, Telegram è un software di messaggistica basato sul cloud. È gratis e può essere utilizzato su dispositivi mobili e desktop per la condivisione di file, immagini e video.

Mentre ogni gruppo di Telegram può avere fino a 200.000 membri con conversazioni bidirezionali abilitate, i canali di Telegram permettono di condividere messaggi con membri illimitati solo in conversazioni unidirezionali.

💡 Quick Insight: Le piccole aziende possono usare Telegram per coinvolgere i propri clienti, trasmettere messaggi di marketing e persino facilitare la comunicazione interna, soprattutto se hanno a che fare con budget limitati.

Funzionalità/funzione di Telegram

Telegram offre diverse funzionalità/funzione versatili che possono essere utilizzate sia per la comunicazione professionale che per quella personale.

1. Funzionalità/funzione #1: Messaggi istantanei

I messaggi istantanei inviati tramite Telegram possono includere testi, video, audio e file di dimensioni fino a 2 GB.

Se si accede al proprio account Telegram tramite più dispositivi, qualsiasi messaggio digitato su un dispositivo viene salvato come bozza nel cloud. In questo modo è possibile accedere alla bozza su un altro dispositivo sincronizzato per transizioni e comunicazioni senza interruzioni. Telegram permette anche di eliminare i messaggi indipendentemente dal momento in cui sono stati inviati, migliorando la privacy e la sicurezza.

**Per saperne di più

2. Funzionalità/funzione n. 2: Gruppi e canali

In Telegram è possibile creare gruppi e canali per comunicare facilmente con più utenti. Un gruppo può supportare fino a 200.000 utenti e può essere pubblico o privato. Un gruppo privato è solo su invito, mentre i gruppi pubblici possono essere facilmente posizionati utilizzando la funzione di ricerca.

I canali, invece, sono utilizzati per trasmettere messaggi a un pubblico più ampio. Solo il titolare del canale e gli amministratori possono pubblicare sui canali. Gli altri possono leggere, commentare e reagire a un messaggio. Se gestite un canale su Telegram, potete ottenere informazioni su aspetti come la crescita degli utenti, il numero di interazioni e il coinvolgimento dei clienti.

le aziende possono utilizzare i gruppi per la collaborazione, il supporto clienti, la condivisione di file e la creazione di comunità. I canali sono utili per la pubblicità, gli annunci e la condivisione di notizie o aggiornamenti esclusivi.

3. Funzionalità/funzione n. 3: video e chiamate vocali

Gli utenti di Telegram possono avviare videochiamate o chiamate vocali con altri membri in chat private o di gruppo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Use-Telegram-for-videos-and-voice-calls.png Utilizzate Telegram per video e chiamate vocali: Telegram Vs. Whatsapp per le aziende /$$$img/

via Telegramma È possibile condividere lo schermo, escludere gli altri membri e registrare le chiamate, se necessario. Con i canali, potete anche avviare un live stream per ospitare demo di prodotti, AMA o altri eventi su piccola scala per coinvolgere il vostro pubblico.

4. Funzionalità/funzione n. 4: bot

Telegram consente agli sviluppatori di terze parti di creare e distribuire bot per svolgere varie attività all'interno della piattaforma, come l'automazione di risposte e inviti, l'accettazione di pagamenti e così via, utilizzando comandi personalizzati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Telegram-bots-Automate-tasks-with-custom-commands.png Bot di Telegram: Automazioni di attività con comandi personalizzati: Telegram Vs. Whatsapp per le aziende /$$$img/

via Telegramma Questi bot aiutano ad automatizzare le attività ripetitive e si integrano con strumenti come CRM e soluzioni di analisi per migliorare la soddisfazione dei clienti e il coinvolgimento degli utenti.

💡 Quick Insight: Le aziende di e-commerce possono utilizzare i bot di Telegram per gestire gli ordini, il supporto clienti e la generazione di lead.

Prezzi di Telegram

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Telegram Premium: $4,99 al mese

Che cos'è WhatsApp?

via WhatsApp WhatsApp è un'app di messaggistica sicura di proprietà di Meta IA, utilizzata da persone di tutto il mondo per rimanere in connessione con le proprie reti personali e professionali. L'applicazione fornisce un modo affidabile per connettersi tramite testi, voce e videochiamate.

Proprio per questo WhatsApp ha esteso i suoi servizi alle aziende attraverso due prodotti chiave:

La piattaforma WhatsApp Business per le medie e grandi aziende

L'app WhatsApp Business per le piccole aziende

Per saperne di più su questi due prodotti, si veda più avanti. Per prima cosa, esploriamo alcune delle funzionalità/funzione offerte da WhatsApp.

1. Funzionalità/funzione n. 1: Messaggi di testo

via WhatsApp È possibile utilizzare WhatsApp per inviare messaggi istantanei a chiunque utilizzi l'applicazione. L'app è gratis per uso personale e richiede solo una connessione internet costante.

L'app di messaggistica consente di effettuare videochiamate e chiamate vocali, nonché di inviare note vocali per una comunicazione chiara. Tutte le chiamate e i testi sono protetti dalla crittografia end-to-end, per cui solo il mittente e il destinatario di un messaggio possono leggerlo o ascoltarlo.

2. Funzionalità/funzione n. 2: chattare in gruppo

WhatsApp consente di creare chat di gruppo con un massimo di 1.024 partecipanti alla volta. I gruppi sono controllati dagli amministratori che possono decidere se abilitare le conversazioni bidirezionali o se solo alcune persone possono postare nel gruppo. I gruppi permettono la condivisione di contenuti multimediali, collegati e documenti con dimensioni fino a 2GB.

Durante la condivisione di informazioni sensibili, è possibile attivare la funzione "Messaggi che scompaiono", che svaniscono dopo un determinato periodo di tempo.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Piattaforma WhatsApp Business

La piattaforma WhatsApp Business è stata progettata per le medie e grandi imprese per interagire con i clienti e favorire la crescita aziendale. Utilizza le API di WhatsApp Business per integrarsi con le applicazioni aziendali esistenti e automatizzare i flussi di lavoro per offrire esperienze migliori ai clienti.

via WhatsApp Con la piattaforma aziendale di WhatsApp è possibile condividere con i clienti la conferma dell'ordine e gli aggiornamenti del monitoraggio, offrire offerte personalizzate per coinvolgere nuovamente gli utenti e attivare autenticazioni a più fattori e OTP per la verifica.

4. Funzionalità/funzione n. 4: App WhatsApp Business

Se siete titolari di una piccola azienda e volete entrare in contatto con i clienti, mostrare i vostri prodotti e offrire assistenza, l'app Business è esattamente ciò che vi serve. È disponibile su Google Play Store e Apple App Store.

L'app Business consente di creare un profilo aziendale visibile ai clienti, dotato di un badge con il segno di spunta Meta per verificare la vostra autenticazione. Grazie alla flessibilità di collegare fino a 10 dispositivi diversi al vostro account aziendale, potrete offrire un supporto clienti continuo con l'aiuto di più agenti.

Prezzi di WhatsApp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Applicazioni aziendali WhatsApp : Gratis

: Gratis Piattaforma aziendale WhatsApp: Paga per 24 ore di conversazione

Telegram vs. WhatsApp: Funzionalità/funzione a confronto

Se volete ottimizzare le vostre comunicazioni aziendali, Telegram e WhatsApp sono le soluzioni migliori. Tuttavia, entrambe le piattaforme offrono funzionalità/funzione simili a prezzi comparabili. Da fare, quindi, per scegliere? Vi aiutiamo a decidere.

La tabella seguente vi darà un'idea più dettagliata del confronto tra queste piattaforme.

Funzionalità/funzione Telegram WhatsApp Messaggi istantanei Abilitati per conversazioni private e di gruppo Disponibili per conversazioni private e di gruppo Canali di messaggistica Gruppi per conversazioni bidirezionali e canali per messaggi unidirezionali I gruppi hanno amministratori che controllano chi può postare all'interno di ogni gruppo Crittografia end-to-end Disponibile solo per le chat segrete, le chiamate vocali e le videochiamate Tutti i tipi di comunicazione sono crittografati per impostazione predefinita Backup e archiviazione Archiviazione cloud illimitata, i singoli file non possono avere dimensioni superiori a 2GB Necessita di sistemi di archiviazione esterni come Google Drive o iCloud Strumenti aziendali Non disponibile Disponibile come piattaforma/app WhatsApp Business Messaggi autodistruggenti Disponibile per le chat segrete Disponibile con "Messaggi che scompaiono"

1. Funzionalità/funzione #1: Funzionalità dei messaggi

Telegram consente agli utenti di interagire con singoli individui o con un pubblico più ampio utilizzando chat private, gruppi e canali. È possibile trasmettere messaggi a partecipanti illimitati o creare annunci interattivi utilizzando sondaggi, quiz e messaggi programmati.

WhatsApp offre una serie di funzionalità in gran parte simili: è possibile condividere foto, video, file e documenti in sicurezza con i propri contatti e creare gruppi per raggiungere un pubblico più ampio. L'unica avvertenza è che un gruppo WhatsApp ha un limite di 1.024 membri.

Vincitore 🏆

Sia WhatsApp che Telegram se la cavano egregiamente quando si tratta di funzionalità/funzione di messaggistica. Tuttavia, se volete raggiungere un pubblico più ampio, soprattutto per promozioni o annunci di marketing, Telegram sarebbe una scelta migliore, dato che WhatsApp limita i gruppi a un massimo di 1.024 membri.

2. Funzionalità/funzione n. 2: crittografia end-to-end

La crittografia end-to-end (E2EE) è una funzionalità/funzione chiave per la sicurezza dei dati sensibili. Da fare: Telegram non offre l'E2EE per le chat normali, ma la sua funzionalità "Chat segrete" cripta i messaggi, con l'opzione aggiuntiva di autodistruzione dei messaggi. La piattaforma cripta anche tutte le videochiamate e le chiamate vocali con E2EE.

WhatsApp offre l'E2EE per tutti i messaggi, indipendentemente dal fatto che si tratti di chattare in privato o di conversazioni di gruppo. Lo stesso vale per tutti i messaggi video, vocali e di testo, garantendo una comunicazione sicura.

Vincitore 🏆

I titolari di aziende troveranno WhatsApp una scelta migliore in questo scenario. La crittografia end-to-end predefinita garantisce la sicurezza delle comunicazioni sia esterne che interne comunicazione con il team rimane sempre privata e sicura, senza bisogno di ulteriori misure di sicurezza.

3. Funzionalità/funzione #3: backup e spazio di archiviazione

La funzionalità di archiviazione cloud illimitata di Telegram è utile quando si deve eseguire il backup di chat e file. Aggiunge anche l'accesso multidispositivo per garantire l'accesso al proprio account e alle chat da tutti i dispositivi collegati. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di eseguire il backup dei vostri dati, poiché l'app lo fa automaticamente a intervalli regolari.

WhatsApp, invece, consente l'accesso solo da un massimo di quattro dispositivi collegati alla volta. Da fare con lo spazio di archiviazione locale e cloud, ma si affida a Google Drive o iCloud. Le chat devono essere sottoposte a backup di periodo, altrimenti si rischia di perderle del tutto, soprattutto quando si migra da un vecchio dispositivo a uno nuovo.

Vincitore 🏆

Telegram ha un vantaggio su WhatsApp in quanto non è necessario affidarsi a sistemi di archiviazione esterni o a backup manuali per accedere alle conversazioni. Questo è conveniente per le aziende che non devono preoccuparsi di perdere dati importanti. La sincronizzazione tra dispositivi garantisce inoltre l'accesso a tutte le conversazioni più recenti in qualsiasi momento.

4. Funzionalità/funzione #4: Strumenti aziendali

Mentre funzionalità come i canali e i bot consentono di sfruttare Telegram per le promozioni, la comunicazione con i clienti e l'assistenza, mancano funzioni specifiche per le aziende. Questo lo rende meno fattibile per casi d'uso avanzati come l'automazione, l'integrazione del CRM e altre operazioni.

WhatsApp offre strumenti dedicati per la messaggistica aziendale con funzionalità/funzione quali cataloghi di prodotti, flussi di conversazione, conversazioni rapide e pagamenti sicuri. Inoltre, WhatsApp conta oltre due miliardi di utenti a livello globale, dando alle aziende l'accesso a un ampio bacino di potenziali clienti.

Vincitore 🏆

Quando si parla di comunicazione aziendale, WhatsApp è un chiaro vincitore. È in grado di automatizzare l'assistenza, di guidare le vendite, di coinvolgere i clienti e persino di integrarsi con applicazioni di terze parti attraverso le API di WhatsApp Business. Queste funzionalità/funzione specializzate lo rendono uno strumento efficace per le aziende di qualsiasi dimensione.

Telegram vs. WhatsApp su Reddit

Questo dibattito è incompleto senza che i titolari delle aziende possano dire la loro su quale sia la scelta migliore tra Telegram e WhatsApp Business. Abbiamo setacciato Reddit per determinare se gli utenti aziendali preferiscono Telegram o WhatsApp per le loro esigenze.

Uno Redditor ha dichiarato di preferire WhatsApp perché cripta automaticamente tutte le conversazioni. A titolo di confronto, Telegram cripta solo le chat segrete e le videochiamate.

WhatsApp 100%. Sì, è Meta, ma Da fare cripta end-to-end tutti i contenuti automaticamente per tutte le comunicazioni. Meta può vedere i metadati, ma non il contenuto.

Telegram non cripta nulla per impostazione predefinita, quindi tutte le vostre comunicazioni sono liberamente leggibili dalla società Telegram e potenzialmente da qualsiasi hacker che potrebbe entrare in Telegram.

Un altro dice che l'utente preferisce WhatsApp semplicemente perché la maggior parte dei loro contatti sono presenti lì. Telegram deve ancora farsi strada tra gli utenti.

Uso WhatsApp perché i miei contatti usano WhatsApp. Non riesco a trovare tutti quelli con cui parlo su Telegram. Da fare uso di Telegram per i gruppi di hobby e per alcuni nuovi contatti.

Alcuni altri utenti preferiscono Telegram perché sincronizza i messaggi sul cloud senza bisogno di backup manuali.

Tutti i messaggi vengono sincronizzati nel cloud di Telegram istantaneamente, su tutti i dispositivi contemporaneamente, è molto comodo, i backup sono il secolo scorso.

Nonostante le ricche funzionalità/funzione di Telegram, gli utenti online hanno preferito WhatsApp for Business per la sua crittografia end-to-end e la maggiore portata.

ClickUp: la migliore alternativa a Telegram vs. WhatsApp

WhatsApp e Telegram sono piattaforme di messaggistica decenti per gli utenti occasionali. In realtà, WhatsApp ha un leggero vantaggio su Telegram grazie alle sue funzionalità di comunicazione specifiche per le aziende.

Tuttavia, entrambe le piattaforme non dispongono di funzionalità complete di project management per analizzare i dati dei clienti e delle campagne, collaborare in modo efficiente ai progetti con i membri del team e organizzare i flussi di lavoro aziendali esistenti.

È qui che ClickUp entra nella chat (in senso figurato)!

ClickUp gestisce in modo efficiente tutte le attività di ClickUp e offre funzionalità di gestione delle attività con chattare, IA intelligente e automazione delle attività, gestione del team e la centralizzazione del flusso di lavoro.

Qui di seguito vi mostriamo esattamente come ClickUp facilita il vostro lavoro e perché è uno dei migliori sistemi di Telegram o di Alternative a WhatsApp .

1. ClickUp One Up #1: ClickUp Chattare

Portando le discussioni e le attività in un'unica piattaforma, ClickUp Chattare assicura che tutto ciò che serve per comunicare e collaborare sia perfettamente integrato.

Supponiamo che stiate lavorando al lancio di una campagna di marketing e che vogliate che il team di progettazione lavori su un paio di creazioni per il lancio. ClickUp Chattare consente di avviare una conversazione con i propri designer con una semplice @menzione.

Il mio lavoro si svolge direttamente all'interno di ClickUp, in modo che non siate costretti a passare a un'altra email o app per chattare in team per coinvolgere i colleghi. I Teams possono essere convertiti in attività e aggiunti all'elenco delle cose da fare di un membro del team. L'attività rimane collegata alla conversazione, fornendo a tutti i partecipanti tutto il contesto di cui hanno bisogno quando vi ritornano in seguito.

Inoltre, è possibile avviare videochiamate o chiamate audio da Chattare è utile per condividere aggiornamenti rapidi, fare brainstorming in tempo reale o chiarire elementi che potrebbero essere troppo complicati da comunicare via testo.

Inoltre, la chat è arricchita dall'IA di ClickUp AI ClickUp Brain -, conferendogli alcuni seri superpoteri.

ClickUp Brain fornisce risposte suggerite basate su informazioni estratte dall'area di lavoro di ClickUp ogni volta che qualcuno pone una domanda. Può partecipare alle chiamate, riepilogare/riassumere ciò che è stato discusso e creare automaticamente attività per i follower più importanti.

Le funzionalità/funzioni chiave di ClickUp Chattare includono:

Comunicazione unificata : Tutte le discussioni sono legate alle attività e ai progetti, rendendo i follower e la collaborazione semplici

: Tutte le discussioni sono legate alle attività e ai progetti, rendendo i follower e la collaborazione semplici Videochiamate : Partecipate a videochiamate o audio direttamente all'interno della chat per risolvere domande o discutere progetti faccia a faccia, senza bisogno di app aggiuntive

: Partecipate a videochiamate o audio direttamente all'interno della chat per risolvere domande o discutere progetti faccia a faccia, senza bisogno di app aggiuntive Efficienza basata sull'IA : Creazione automatica di attività a partire dai messaggi, riepilogazione delle conversazioni con IA CatchUp e ricerca di attività o documenti correlati con Relazioni IA

: Creazione automatica di attività a partire dai messaggi, riepilogazione delle conversazioni con IA CatchUp e ricerca di attività o documenti correlati con Relazioni IA Messaggi in tempo reale : Collaborazione istantanea, condivisione di aggiornamenti e brainstorming di idee senza ritardi

: Collaborazione istantanea, condivisione di aggiornamenti e brainstorming di idee senza ritardi Conversazioni con thread : Rimanere organizzati con i thread per garantire che nulla vada perso nella chat

: Rimanere organizzati con i thread per garantire che nulla vada perso nella chat Notifiche personalizzate: Gestite gli avvisi e date priorità a ciò che è più importante per rimanere concentrati

Vi affidate spesso alla messaggistica istantanea per terminare il vostro lavoro? Utilizzate la funzione Modello di messaggio istantaneo ClickUp per creare una chat room interna per il vostro team e centralizzare la comunicazione del team.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-14.jpeg Modello di messaggio istantaneo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-32j4707&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello, è possibile:

Seguireil galateo del chattare al lavoro e smettete di preoccuparvi di errori di battitura o di grammatica

Rispondere rapidamente utilizzando risposte standardizzate per le query più comuni

Mantenete la voce e il tono del vostro marchio coerenti nella messaggistica

Dare priorità alle conversazioni importanti per non perdere i dettagli critici

💡Pro Tip: Sincronizzazione dei thread di conversazione in chat con le attività, per semplificare il lavoro di tutti gli utenti la collaborazione sul posto di lavoro . Così, ogni volta che un'idea viene discussa in un thread, è possibile creare immediatamente un'attività a partire da essa. In questo modo, tutti hanno un contesto sufficiente per ogni attività, con scadenze e titolarità chiare.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Clip

Mentre lavorate al sito web per una campagna di marketing, vi rendete conto che sarebbe una buona idea aggiungere alcuni elementi interattivi per migliorare il coinvolgimento degli utenti. Invece di spiegarlo durante una telefonata, volete mostrare al team di progettazione cosa c'è da fare. ClickUp Clip è quello che vi serve.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza dover ricorrere a una catena di email o a una riunione di persona con Clip di ClickUp /$$$img/

Semplificate la comunicazione video asincrona con Clip di ClickUp

Clip può essere utilizzato per registrare e spiegare flussi di lavoro complessi a membri del team, client e nuovi dipendenti, eliminando la necessità di un software di condivisione dello schermo aggiuntivo nel vostro stack tecnologico. Tutti i clip vengono salvati in "Hub clip" per una rapida e facile consultazione.

La parte migliore è che potete condividere un Clip con i membri del team utilizzando un link pubblico o inviando loro il file scaricato. Che ne dite di fare comunicazione asincrona più flessibile?

**ClickUp Brain può trascrivere qualsiasi Clip, rendendo più facile la posizione di informazioni specifiche. È possibile scansionare i diversi timestamp della trascrizione e copiare frammenti da qualsiasi punto del video per una rapida consultazione o documentazione.

Volete un feedback dagli stakeholder sugli elementi di design o sull'allocazione del budget per una campagna?

Invece di inviare messaggi separati, utilizzate Commenti di assegnazione di ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp /$$$img/

Usare ClickUp Commenti assegnati per creare elementi d'azione da commenti e attività di ClickUp

È un'ottima soluzione strumento di comunicazione sul posto di lavoro per notificare ai membri del team ogni volta che è richiesta un'azione da parte loro.

I commenti assegnati all'utente saranno organizzati in un'unica posizione, in modo da poterli individuare facilmente. Da fare, è possibile risolvere l'elemento d'azione all'interno del commento stesso senza problemi.

Perché ClickUp è la scelta più intelligente per la collaborazione aziendale?

Sia WhatsApp che Telegram hanno punti di forza unici. Telegram si distingue per i suoi canali pubblici, la sincronizzazione continua dei dispositivi e lo spazio di archiviazione cloud. Per la crittografia end-to-end e le funzionalità/funzioni specifiche per le aziende, WhatsApp è preferibile.

Tuttavia, entrambe le piattaforme mancano di funzionalità/funzione di monitoraggio, supporto organizzativo e automazione basata sull'IA.

Se volete dotare la vostra azienda di strumenti di comunicazione completi, ClickUp è la scelta migliore. Va oltre il semplice strumento di comunicazione e offre un'area di lavoro all-in-one dove i team possono non solo collaborare, ma anche gestire le attività, migliorare la gestione delle relazioni con i clienti e sfruttare l'IA per lavorare in modo più intelligente. Iscriviti a ClickUp e scoprite cosa lo rende la scelta più intelligente per una comunicazione e un coinvolgimento aziendali efficienti.