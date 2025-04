I 11 principali software di gestione dei documenti di costruzione per il 2025

Un numero di paesi del primo mondo, tra cui il Canada e l'Australia, sono alle prese con una una grave crisi abitativa. Mentre si discute sulle cause, una cosa è chiara: abbiamo urgentemente bisogno di più alloggi.

In un mondo che si sforza di essere sostenibile, la costruzione di un'abitazione comporta un lungo elenco di criteri: l'approvvigionamento di materiali ecologici, la gestione della logistica dei trasporti, l'approvazione del progetto e delle infrastrutture, la preparazione ai disastri naturali e il lavoro con budget limitati.

In poche parole, la documentazione è un incubo logistico. Ci sono troppe parti mobili da monitorare. Ma c'è una buona notizia: con il giusto software di gestione dell'edilizia, gestire questa montagna di documenti diventa molto più facile.

In questo articolo analizzeremo come il software di gestione dei documenti di costruzione possa snellire i flussi di lavoro e promuovere gli strumenti di collaborazione.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco un rapido elenco dei migliori strumenti di gestione dei documenti di costruzione trattati in questa guida, insieme alle loro principali funzionalità/funzione:

ClickUp: Il migliore perproject management per l'edilizia e collaborazione documentale Procore: Il migliore per il project management di progetti edilizi su larga scala Autodesk Documenti: Il migliore per la gestione centralizzata dei documenti basata su cloud BIM 360: Il migliore per il Building Information Modeling (BIM) e la collaborazione nel settore delle costruzioni Bluebeam: Il migliore per i markup in PDF e per la documentazione di costruzione Buildertrend: Il migliore per il project management completo e la comunicazione con i client Contractor Foreman: Il migliore per convenienza e varietà di funzionalità/funzione Viewpoint: Il migliore per la gestione di documenti e disegni Aconex: Il migliore per la conformità e la collaborazione documentale Newforma: Il migliore per l'email e la gestione dei documenti e-Builder: Il migliore per la gestione dei programmi di capitale

Cosa cercare nel software di gestione dei documenti di costruzione?

I progetti di costruzione spesso si protraggono per più di un anno di oltre il 50% a causa di ritardi . Sebbene alcuni contrattempi siano inevitabili, molti possono essere mitigati con una documentazione organizzata, cosa che il giusto software di gestione dei documenti di costruzione può aiutarvi a ottenere.

Ecco come un buon software può facilitare il vostro lavoro:

1. Funzionalità/funzione che fanno il lavoro pesante

Il software deve gestire le esigenze specifiche del settore edile, dal controllo delle versioni all'approvazione dei documenti. Cercate una gestione centralizzata di progetti, contratti e permessi, oltre a strumenti per la delega delle attività, la programmazione e la collaborazione in tempo reale.

Punti bonus se il software semplifica il temuto processo di revisione dei documenti.

🧠 Da fare: Negli ultimi sei mesi quasi il 30% dei progetti di edilizia privata e pubblica ha dovuto affrontare ritardi significativi, stalli indefiniti o cancellazioni, secondo un sondaggio condotto dall'associazione Istituto americano degli architetti . Questo dato è in aumento rispetto al 22% del dicembre 2022.

2. Flessibilità e facilità d'uso

Ammettiamolo: nessuno ha tempo per una curva di apprendimento ripida. Lo strumento deve essere adatto a tutti, dagli informatici esperti di tecnologia ai capisquadra in cantiere. Pensate a un'usabilità senza sforzo su tutti i dispositivi, a funzioni offline e a un facile onboarding.

3. Capacità di integrazione

Utilizzate già strumenti CAD o software di account? La vostra soluzione di gestione documentale deve essere compatibile con i sistemi esistenti, garantendo un flusso di dati fluido senza creare lavoro aggiuntivo.

4. Sicurezza e controllo della versione

Le violazioni dei dati non sono uno scherzo. Assicuratevi che il software sia dotato di una forte crittografia e di funzionalità/funzione di monitoraggio delle versioni per tenere traccia delle modifiche, mantenere le tracce di controllo e proteggere le informazioni sensibili.

5. Prezzi e versioni di prova

I migliori strumenti offrono periodi di prova o piani Free, che consentono di testarli prima di impegnarsi. Assicuratevi che il prezzo sia adatto al vostro budget e che offra le funzionalità/funzione essenziali.

Gli 11 migliori software per la gestione dei documenti di costruzione

Con un'infinità di progetti, permessi e contratti da bilanciare, scrivere e gestire la documentazione di un progetto per i progetti di costruzione può diventare opprimente.

Fortunatamente, un intervallo di software per il project management è stato progettato per mantenere i documenti del progetto organizzati, accessibili e (per lo più) liberi dal mal di testa. Ecco una panoramica delle migliori opzioni:

1. ClickUp (il migliore per la gestione dei progetti di costruzione e la collaborazione documentale)

Immaginate di tenere traccia di più progetti, licenze e modifiche al progetto senza un sistema centralizzato. Nel settore edile, un software di project management efficace può fare la differenza tra un progetto che si svolge senza intoppi e uno costantemente impantanato da ritardi. ClickUp è stato creato per evitare tutto questo, offrendo un nuovo livello di organizzazione ai progetti di costruzione.

Grazie al suo Documenti di ClickUp per la documentazione collaborativa e il monitoraggio della cronologia delle versioni, il software permette a ai Teams che si occupano di costruzione creare, organizzare e gestire documenti direttamente all'interno di attività e progetti.

con ClickUp Docs, create, organizzate e gestite i documenti direttamente all'interno delle attività di ClickUp e dei progetti_

Cosa significa questo per i team di costruzione? Gestione agevole dei documenti insieme a automazioni del flusso di lavoro del progetto .

Grazie al monitoraggio della cronologia delle versioni di ClickUp, è possibile monitorare le modifiche apportate ai documenti del progetto, assicurando che tutti i membri del team di costruzione lavorino con la versione più recente, senza più progetti obsoleti.

I team di costruzione possono anche utilizzare la straordinaria funzionalità di ClickUp AI, ClickUp Brain, per facilitare la comunicazione e la documentazione del progetto.

semplificate il project management dei vostri progetti di costruzione con ClickUp Brain ClickUp Brain aiuta a scrivere reportistica, a generare aggiornamenti e a rispondere a domande rapide sul progetto.

Ma non è tutto. È possibile chiedere a ClickUp Brain di redigere report sullo stato o di riepilogare le azioni recenti con semplici prompt, e il lavoro sarà terminato in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Documenti per la documentazione collaborativa : Crea, condivide e aggiorna facilmente i documenti del progetto all'interno delle attività

: Crea, condivide e aggiorna facilmente i documenti del progetto all'interno delle attività Monitoraggio della versione : Mantenere tutti i documenti aggiornati e accessibili alle parti interessate

: Mantenere tutti i documenti aggiornati e accessibili alle parti interessate Automazioni basate sull'IA : Automazione di reportistica, aggiornamenti e riepiloghi/riassunti del progetto con ClickUp Brain

: Automazione di reportistica, aggiornamenti e riepiloghi/riassunti del progetto con ClickUp Brain Gestione delle attività e dipendenze : Organizza le attività per ogni fase della costruzione, assicurando che nulla vada perso

: Organizza le attività per ogni fase della costruzione, assicurando che nulla vada perso Modalità mobile e offline: Accesso ai dettagli del progetto in loco, anche senza connessione a Internet

limiti di #### ClickUp

Vista Tabella limitata su mobile: Gli utenti mobili potrebbero perdere alcune opzioni di visualizzazione dei dati

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Procore (il migliore per la gestione di progetti di costruzione su larga scala)

via Procore La gestione di progetti edilizi su larga scala presenta spesso delle sfide, una delle più comuni è il costo e la complessità dell'implementazione. Sebbene Procore eccella nella centralizzazione dei flussi di lavoro, il suo avvio richiede tempo e risorse significative.

Detto questo, una volta implementato correttamente, Procore offre una suite di strumenti personalizzati appositamente per il settore edile. Le funzionalità di gestione dei documenti di Procore consentono ai team di gestire in modo efficiente le richieste di informazioni, gli invii e gli elaborati, mantenendo il controllo delle versioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Procore

Gestione dei documenti con controllo delle versioni : Semplifica il monitoraggio delle richieste di informazioni, degli invii e di altri documenti chiave

: Semplifica il monitoraggio delle richieste di informazioni, degli invii e di altri documenti chiave Strumenti di gestione finanziaria : Offre informazioni in tempo reale sul budget e sul project management dei costi del progetto

: Offre informazioni in tempo reale sul budget e sul project management dei costi del progetto Monitoraggio della qualità e della sicurezza : Aiuta a gestire ispezioni, incidenti e diari di cantiere in un unico luogo

: Aiuta a gestire ispezioni, incidenti e diari di cantiere in un unico luogo Accesso mobile : Consente la gestione del project management in movimento per i team di costruzione

: Consente la gestione del project management in movimento per i team di costruzione Integrazioni estese: Connessione con oltre 500 strumenti, dai software di account alle applicazioni CAD

Limiti di Procore:

Costi di implementazione elevati : Richiede un significativo investimento iniziale in tempo e risorse

: Richiede un significativo investimento iniziale in tempo e risorse Dipendenza da Internet : Funzione limitata in aree con scarsa copertura di rete

: Funzione limitata in aree con scarsa copertura di rete Complessità delle autorizzazioni: Alcuni utenti trovano il sistema di autorizzazioni restrittivo

Prezzi di Procore:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Procore:

G2 : 4.6/5 (2.900+ recensioni)

: 4.6/5 (2.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.700 recensioni)

3. Autodesk Docs (il migliore per la gestione centralizzata dei documenti basata su cloud)

via Documenti Autodesk La gestione dei documenti dei progetti edilizi non è un'impresa da poco. Autodesk Docs offre una piattaforma cloud centralizzata per il controllo dei documenti e aiuta a gestire flussi di lavoro estesi.

Autodesk Docs fa parte dell'ecosistema Autodesk Construction Cloud, progettato per ridurre gli errori, semplificare i processi di approvazione dei documenti e allineare i tempi dei progetti. Il suo ambiente basato su cloud consente ai team multidisciplinari di accedere e condividere i documenti del progetto in modo sicuro.

Le migliori funzionalità/funzione di Autodesk Docs

Gestione centralizzata dei documenti : Conserva tutte le RFI, gli invii e i disegni in un'unica posizione sicura, basata su cloud

: Conserva tutte le RFI, gli invii e i disegni in un'unica posizione sicura, basata su cloud Flussi di lavoro per l'approvazione dei documenti : Automazione del processo di revisione, riduzione dei colli di bottiglia e miglioramento dell'account

: Automazione del processo di revisione, riduzione dei colli di bottiglia e miglioramento dell'account Gestione dei contenuti BIM : Semplifica l'efficienza della progettazione con un catalogo centralizzato di risorse digitali approvate per i modelli BIM

: Semplifica l'efficienza della progettazione con un catalogo centralizzato di risorse digitali approvate per i modelli BIM Collaborazione in tempo reale sui modelli 3D : Utilizzo di strumenti coinvolgenti come Autodesk Workshop XR (venduto separatamente) per le revisioni dei progetti

: Utilizzo di strumenti coinvolgenti come Autodesk Workshop XR (venduto separatamente) per le revisioni dei progetti Monitoraggio e consegna dei file: Traccia le versioni dei file e li consegna in modo sicuro alle parti interessate

Limiti di Autodesk Documenti

Prezzi elevati : Non è accessibile ai team più piccoli o a quelli con budget limitati

: Non è accessibile ai team più piccoli o a quelli con budget limitati Problemi di lentezza : alcuni utenti segnalano ritardi nell'accesso o nella navigazione della piattaforma

: alcuni utenti segnalano ritardi nell'accesso o nella navigazione della piattaforma Curva di apprendimento per i nuovi utenti: L'interfaccia può essere difficile per i professionisti che non hanno familiarità con gli strumenti basati sul cloud

Prezzi dei documenti Autodesk

Standalone: $65 per utente/mese

$65 per utente/mese Clienti Enterprise: Prezzi personalizzati

Autodesk Docs recensioni

G2 : 4.4/5 (3.800+ recensioni)

: 4.4/5 (3.800+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 2.100 recensioni)

4. BIM 360 (Il migliore per il Building Information Modeling (BIM) e la collaborazione nel settore edile)

via Documenti Autodesk BIM 360 (ora integrato in Autodesk Construction Cloud) è progettato per mettere in contatto i team di costruzione.

Questo software offre strumenti avanzati per la gestione dei flussi di lavoro del Building Information Modeling (BIM), consentendo di la collaborazione in tempo reale del team monitoraggio dei problemi e coordinamento della progettazione. Inoltre, la sua piattaforma basata su cloud supporta modelli 2D e 3D, un vantaggio per i team di costruzione multidisciplinari.

Le migliori funzionalità/funzioni di BIM 360

Coordinamento dei modelli in tempo reale : Facilita il rilevamento degli scontri e la collaborazione progettuale tra più committenti

: Facilita il rilevamento degli scontri e la collaborazione progettuale tra più committenti Gestione dei documenti basata su cloud : Centralizza l'accesso alle RFI, agli invii e ai disegni del progetto

: Centralizza l'accesso alle RFI, agli invii e ai disegni del progetto Integrazioni BIM : Supporta la modellazione avanzata in 2D e 3D con aggiornamenti automatici per le modifiche al progetto

: Supporta la modellazione avanzata in 2D e 3D con aggiornamenti automatici per le modifiche al progetto Monitoraggio e risoluzione dei problemi : Aiuta i team a identificare e risolvere efficacemente i conflitti di progettazione

: Aiuta i team a identificare e risolvere efficacemente i conflitti di progettazione Analisi predittiva: Fornisce informazioni sui rischi del progetto grazie a dashboard basate sui dati

Limiti di BIM 360

Dipendenza da Internet : Funzioni limitate in aree con scarsa connessione

: Funzioni limitate in aree con scarsa connessione Prezzo elevato : Può essere proibitivo per i team più piccoli o per i casi di utilizzo di progetti singoli

: Può essere proibitivo per i team più piccoli o per i casi di utilizzo di progetti singoli Curva di apprendimento: Le funzionalità/funzione avanzate possono essere difficili per gli utenti che non conoscono il software BIM

Prezzi di BIM 360

BIM Collaborate Pro : $945 all'anno, con fatturazione annuale

: $945 all'anno, con fatturazione annuale BIM Collaborate: $705 all'anno, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di BIM 360

G2 : 4.4/5 (3.800+ recensioni)

: 4.4/5 (3.800+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 2.100 recensioni)

5. Bluebeam (il migliore per i markup in PDF e la documentazione di costruzione)

via Bluebeam Bluebeam offre strumenti potenti per la marcatura dei PDF, la gestione dei documenti di costruzione e la collaborazione in tempo reale. Per i team che fanno molto affidamento su disegni e annotazioni dettagliate, Bluebeam offre funzionalità specifiche per il settore che semplificano la gestione dei documenti e il monitoraggio dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Bluebeam

Strumenti di markup per i PDF : Fornisce solide funzionalità per la creazione, la modifica e l'annotazione dei PDF, compresi strumenti specializzati per la marcatura 2D e 3D

: Fornisce solide funzionalità per la creazione, la modifica e l'annotazione dei PDF, compresi strumenti specializzati per la marcatura 2D e 3D Collaborazione attraverso Bluebeam Studio : Consente la collaborazione in tempo reale sui documenti da qualsiasi luogo, mettendo in connessione i team in ufficio e in campo senza soluzione di continuità

: Consente la collaborazione in tempo reale sui documenti da qualsiasi luogo, mettendo in connessione i team in ufficio e in campo senza soluzione di continuità Strumenti di misurazione : Offre opzioni di misurazione avanzate per perimetri, angoli, volumi e altro ancora, ideali per la stima e il preventivo

: Offre opzioni di misurazione avanzate per perimetri, angoli, volumi e altro ancora, ideali per la stima e il preventivo Confronto e sovrapposizione dei documenti : Semplifica il monitoraggio del tempo tra i disegni, riducendo gli errori e risparmiando tempo

: Semplifica il monitoraggio del tempo tra i disegni, riducendo gli errori e risparmiando tempo Integrazione CAD: Si integra con i flussi di lavoro CAD, semplificando i processi di progettazione e costruzione

Limiti di Bluebeam

Prezzo elevato : Il costo può essere proibitivo per i team più piccoli o per gli utenti occasionali

: Il costo può essere proibitivo per i team più piccoli o per gli utenti occasionali Problemi occasionali : Gli utenti hanno segnalato problemi con la stampa e il trasferimento di licenze tra dispositivi

: Gli utenti hanno segnalato problemi con la stampa e il trasferimento di licenze tra dispositivi Funzioni avanzate limitate nei piani inferiori: Alcuni strumenti critici sono disponibili solo nei piani di prezzo più elevato

Prezzi Bluebeam

Basics : 260 dollari per utente, con fatturazione annuale

: 260 dollari per utente, con fatturazione annuale Core : $330 per utente, fatturati annualmente

: $330 per utente, fatturati annualmente Completo: $440 per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su Bluebeam

G2 : 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.7/5 (900+ recensioni)

6. Buildertrend (il migliore per il project management completo e la comunicazione con i client)

via Tendenza alla costruzione Buildertrend offre strumenti progettati per gestire i progetti di costruzione e migliorare le interazioni con i client. Tuttavia, si basa molto sull'adozione di flussi di lavoro specifici da parte degli utenti, il che lo rende difficile per i subappaltatori o i professionisti che non hanno familiarità con tali sistemi.

Tuttavia, Buildertrend semplifica i complessi processi di costruzione centralizzando le informazioni sui progetti. L'integrazione con piattaforme come Xero ne aumenta ulteriormente l'utilità per la gestione finanziaria.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildertrend

Organizzazione dei documenti : Cartelle centralizzate per l'archiviazione dei disegni e delle specifiche dei progetti

: Cartelle centralizzate per l'archiviazione dei disegni e delle specifiche dei progetti Portale clienti : Mantiene i client informati sullo stato di avanzamento del progetto senza costanti comunicazioni di andata e ritorno

: Mantiene i client informati sullo stato di avanzamento del progetto senza costanti comunicazioni di andata e ritorno Stime e proposte avanzate : Semplifica l'offerta di progetti con strumenti semplificati per la creazione di stime dettagliate

: Semplifica l'offerta di progetti con strumenti semplificati per la creazione di stime dettagliate Opzioni di integrazione : Lavora con piattaforme di account come Xero per migliorare la gestione finanziaria

: Lavora con piattaforme di account come Xero per migliorare la gestione finanziaria Funzione mobile-friendly: I team in campo possono accedere ai dettagli del progetto, aggiornare i registri e annotare i piani mentre sono in movimento

Limiti di Buildertrend

Strumenti di pianificazione limitati : Alcuni utenti ritengono che la funzione di pianificazione non sia all'altezza

: Alcuni utenti ritengono che la funzione di pianificazione non sia all'altezza Nessun salvataggio automatico per i log e i to-dos : La perdita di lavori non salvati può essere frustrante per gli utenti

: La perdita di lavori non salvati può essere frustrante per gli utenti Problemi di adozione da parte dei subappaltatori: I professionisti hanno spesso difficoltà a utilizzare la piattaforma, soprattutto sui dispositivi mobili

Prezzi di Buildertrend

Essenziale : $199/mese

: $199/mese Avanzato : $499/mese

: $499/mese Completo: $799/mese

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2 : 4.2/5 (150+ recensioni)

: 4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.600+ recensioni)

7. Contractor Foreman (il migliore per economicità e varietà di funzionalità/funzione)

via Caposquadra appaltatore Contractor Foreman è uno strumento di gestione delle costruzioni progettato per aziende di tutte le dimensioni. Offre un intervallo di funzionalità/funzione a un prezzo competitivo.

Offre una piattaforma personalizzabile per gestire in modo efficiente progetti, finanze e documenti. Inoltre, le integrazioni con QuickBooks e altri strumenti popolari lo rendono una scelta pratica per i team di costruzione che desiderano centralizzare i propri flussi di lavoro.

Tuttavia, la mancanza di uno strumento integrato per il takeoff può rappresentare un ostacolo per alcuni.

Funzionalità/funzione migliori di Contractor Foreman

Gestione dei documenti : Modulo per le richieste di informazioni, per gli invii, oltre 100 reportistica precostituita e più di 50 moduli personalizzabili per una documentazione completa

: Modulo per le richieste di informazioni, per gli invii, oltre 100 reportistica precostituita e più di 50 moduli personalizzabili per una documentazione completa Strumenti finanziari : Offre funzionalità/funzione come calcolo dei costi di lavoro, stime, fatture e integrazione con QuickBooks

: Offre funzionalità/funzione come calcolo dei costi di lavoro, stime, fatture e integrazione con QuickBooks Funzione app per dispositivi mobili : Consente ai team sul campo di creare e gestire ordini di modifica, monitorare le timecard e aggiornare i registri dei progetti in movimento

: Consente ai team sul campo di creare e gestire ordini di modifica, monitorare le timecard e aggiornare i registri dei progetti in movimento Dashboard personalizzabile : Adatta l'interfaccia alle vostre esigenze specifiche, fornendo una panoramica chiara delle metriche essenziali

: Adatta l'interfaccia alle vostre esigenze specifiche, fornendo una panoramica chiara delle metriche essenziali Portale clienti: Mantiene i client aggiornati sullo stato del progetto senza la necessità di una comunicazione costante

Limiti del Foreman appaltatore

Funzionalità/funzione bloccate nei piani inferiori : Strumenti essenziali come la reportistica avanzata e gli invii sono disponibili solo nei piani di livello superiore

: Strumenti essenziali come la reportistica avanzata e gli invii sono disponibili solo nei piani di livello superiore Nessuna funzionalità/funzione integrata : Richiede l'integrazione con Kreo per la funzione di takeoff

: Richiede l'integrazione con Kreo per la funzione di takeoff Curva di apprendimento ripida: La configurazione e la navigazione iniziali possono risultare difficili per i nuovi utenti

Prezzi di Contractor Foreman

Base : $49/mese (fatturati annualmente)

: $49/mese (fatturati annualmente) Standard : $79/mese (fatturati annualmente)

: $79/mese (fatturati annualmente) Plus : $125/mese (fatturati annualmente)

: $125/mese (fatturati annualmente) Pro : $166/mese (fatturati annualmente)

: $166/mese (fatturati annualmente) Unlimited: $249/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Contractor Foreman

G2 : 4.5/5 (230+ recensioni)

: 4.5/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (650+ recensioni)

8. Viewpoint (il migliore per la gestione di documenti e disegni)

via Punto di vista Viewpoint è una piattaforma di gestione delle costruzioni progettata per facilitare la gestione dei documenti e dei disegni, garantendo al contempo la conformità e la collaborazione del team. Tuttavia, si noti che la curva di apprendimento ripida della piattaforma e le prestazioni occasionalmente lente possono rendere difficile l'inserimento di nuovi utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Viewpoint

Gestione centralizzata dei documenti : Consolida i documenti, i disegni e le foto dei progetti in un'unica piattaforma, garantendo il controllo delle versioni e l'accessibilità

: Consolida i documenti, i disegni e le foto dei progetti in un'unica piattaforma, garantendo il controllo delle versioni e l'accessibilità Flussi di lavoro : Semplifica le approvazioni dei documenti e garantisce la conformità con i flussi di lavoro integrati

: Semplifica le approvazioni dei documenti e garantisce la conformità con i flussi di lavoro integrati Integrazione con il campo : Fornisce accesso mobile ai team in loco, consentendo aggiornamenti in tempo reale e riducendo i tempi amministrativi

: Fornisce accesso mobile ai team in loco, consentendo aggiornamenti in tempo reale e riducendo i tempi amministrativi Controlli di sicurezza: Offre autorizzazioni avanzate per gestire l'accesso ai dati e mantenere la riservatezza dei progetti

limiti di #### Viewpoint

Navigazione complessa : La funzionalità/funzione di ricerca può essere ingombrante per le strutture di file di grandi dimensioni

: La funzionalità/funzione di ricerca può essere ingombrante per le strutture di file di grandi dimensioni Curva di apprendimento : I nuovi utenti potrebbero trovare difficile adattarsi, in particolare con convenzioni di denominazione non convenzionali

: I nuovi utenti potrebbero trovare difficile adattarsi, in particolare con convenzioni di denominazione non convenzionali Problemi di prestazioni: Alcuni utenti segnalano occasionali rallentamenti, soprattutto durante il caricamento o la revisione dei file

Prezzi di Viewpoint

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Viewpoint

Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

9. Aconex (il migliore per la conformità e la collaborazione documentale)

via Aconex Oracle Aconex si posiziona come una piattaforma completa per il project management, progettata per facilitare la collaborazione e la conformità durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Il modello di titolarità dei dati di Aconex garantisce che ogni organizzazione mantenga il controllo sui propri dati. Inoltre, le sue estese tracce di controllo e le funzionalità di tracciabilità ne fanno un forte concorrente per il project management di progetti complessi, anche se con una curva di apprendimento leggermente più ripida.

Le migliori funzionalità/funzione di Aconex

Tracce di controllo inalterabili : Garantisce la responsabilità grazie al monitoraggio di ogni decisione e corrispondenza relativa al progetto, riducendo al minimo le controversie

: Garantisce la responsabilità grazie al monitoraggio di ogni decisione e corrispondenza relativa al progetto, riducendo al minimo le controversie Modello di titolarità dei dati : Consente a ciascuna organizzazione di controllare la propria area di lavoro e la condivisione dei dati, favorendo la collaborazione

: Consente a ciascuna organizzazione di controllare la propria area di lavoro e la condivisione dei dati, favorendo la collaborazione Flussi di lavoro integrati : Standardizza i processi come le approvazioni e le revisioni, riducendo l'inserimento manuale e gli errori

: Standardizza i processi come le approvazioni e le revisioni, riducendo l'inserimento manuale e gli errori Strumenti di coordinamento dei modelli : Supportano la collaborazione tra modelli neutrali dal punto di vista della progettazione con funzionalità/funzione quali il rilevamento delle collisioni e la gestione dei problemi di progettazione

: Supportano la collaborazione tra modelli neutrali dal punto di vista della progettazione con funzionalità/funzione quali il rilevamento delle collisioni e la gestione dei problemi di progettazione Gestione della conformità: Automazioni dei flussi di lavoro delle ispezioni, dei controlli di sicurezza e della garanzia di qualità

Limiti di Aconex

Prestazioni lente : Alcuni utenti segnalano ritardi del sistema durante i caricamenti e il caricamento della corrispondenza

: Alcuni utenti segnalano ritardi del sistema durante i caricamenti e il caricamento della corrispondenza Navigazione complessa : L'interfaccia può risultare eccessiva per gli utenti che gestiscono migliaia di documenti ed email

: L'interfaccia può risultare eccessiva per gli utenti che gestiscono migliaia di documenti ed email Richiesta di login frequente: Gli utenti devono spesso accedere ripetutamente, anche per attività semplici come la lettura delle email

Prezzi di Aconex

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aconex

G2 : 4.5/5 (220+ recensioni)

: 4.5/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (210+ recensioni)

10. Newforma (il migliore per la gestione di email e documenti)

via Nuovaforma Newforma è un software per la gestione delle informazioni sui progetti edilizi che offre una piattaforma centralizzata per la gestione delle RFI, degli invii e dell'archiviazione dei documenti.

La sua funzionalità di archiviazione delle email tramite drag-and-drop e le integrazioni con Microsoft Outlook si distinguono per il project management di progetti ad alta intensità di comunicazione. Tuttavia, la sua struttura dei prezzi può essere costosa per i team più piccoli, limitando l'accessibilità per chi ha un budget limitato.

Le migliori funzionalità/funzione di Newforma

Integrazione della gestione delle email : Archivia le email direttamente in progetti specifici utilizzando l'add-in di Microsoft Outlook, migliorando l'organizzazione

: Archivia le email direttamente in progetti specifici utilizzando l'add-in di Microsoft Outlook, migliorando l'organizzazione RFI e monitoraggio dei documenti presentati : Semplifica il monitoraggio e l'archiviazione dei documenti critici del progetto, garantendo trasparenza e account

: Semplifica il monitoraggio e l'archiviazione dei documenti critici del progetto, garantendo trasparenza e account Strumenti di collaborazione : Facilitano la collaborazione online tra architetti e ingegneri, riducendo la necessità di riunioni fisiche

: Facilitano la collaborazione online tra architetti e ingegneri, riducendo la necessità di riunioni fisiche Spazio di archiviazione centralizzato dei documenti : Offre un'unica piattaforma per l'archiviazione di documenti e file di grandi dimensioni, con una facile condivisione tramite trasmissioni

: Offre un'unica piattaforma per l'archiviazione di documenti e file di grandi dimensioni, con una facile condivisione tramite trasmissioni Accesso tramite app mobile: Acquisizione di nuovi dati e recupero di informazioni sul progetto in campo

Limiti di Newforma

Interfaccia datata : L'interfaccia utente del software è goffa e spesso richiede più schermate per visualizzare tutti i dettagli

: L'interfaccia utente del software è goffa e spesso richiede più schermate per visualizzare tutti i dettagli Bug occasionali : Gli utenti segnalano una lentezza nella risoluzione dei problemi, soprattutto per quanto riguarda i problemi con l'integrazione con Microsoft Outlook

: Gli utenti segnalano una lentezza nella risoluzione dei problemi, soprattutto per quanto riguarda i problemi con l'integrazione con Microsoft Outlook Problemi di prezzo: Il costo può essere proibitivo per le aziende più piccole, limitando l'adozione su larga scala

Prezzi di Newforma

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Newforma

G2 : 4.0/5 (90+ recensioni)

: 4.0/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

11. e-Builder (Il migliore per la gestione dei programmi di capitale)

via e-Builder e-Builder di Trimble garantisce la consegna dei progetti, aumenta la collaborazione tra i team e migliora i risultati dei programmi di capitale.

Se desiderate creare report personalizzati, e-Builder vi consente di configurare il vostro dashboard e di generare report dettagliati che aiutano i team a monitorare i loro KPI e altre metriche. È inoltre dotato di funzionalità/funzione di gestione dei costi che aiutano a dare visibilità al budget e alle spese del programma di capitale.

funzionalità/funzione migliori di #### e-Builder

Centralized project management : Offre grafici di Gantt, gestione dei documenti e monitoraggio dei dati in tempo reale per ottimizzare i flussi di lavoro

: Offre grafici di Gantt, gestione dei documenti e monitoraggio dei dati in tempo reale per ottimizzare i flussi di lavoro Gestione dei costi : Fornisce visibilità su budget, previsioni e spese, aiutando i team a evitare spese eccessive

: Fornisce visibilità su budget, previsioni e spese, aiutando i team a evitare spese eccessive Sistema di avviso preventivo : Avverte le parti interessate di potenziali ritardi nella pianificazione, consentendo soluzioni proattive

: Avverte le parti interessate di potenziali ritardi nella pianificazione, consentendo soluzioni proattive Reportistica personalizzabile : Dashboard e reportistica esecutiva completamente configurabile per monitorare efficacemente i KPI

: Dashboard e reportistica esecutiva completamente configurabile per monitorare efficacemente i KPI Strumenti per il passaggio di consegne: Completa la transizione dal completamento del progetto all'operatività

limiti di #### e-Builder

Preoccupazioni relative al prezzo : Gli utenti descrivono spesso lo strumento come eccessivamente costoso, soprattutto in considerazione di alcuni limiti

: Gli utenti descrivono spesso lo strumento come eccessivamente costoso, soprattutto in considerazione di alcuni limiti Problemi di usabilità : L'interfaccia può risultare goffa, rendendo più difficile per i team l'adozione di nuove funzioni

: L'interfaccia può risultare goffa, rendendo più difficile per i team l'adozione di nuove funzioni Risorse di autoapprendimento limitate: La documentazione e le esercitazioni sono spesso insufficienti, rendendo l'onboarding lento per alcuni team

prezzi di #### e-Builder

**Prezzo personalizzato

e-Builder valutazioni e recensioni

Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

Documenti da compilare a martellate? ClickUp ci riesce ogni volta

L'edilizia getta le fondamenta della nostra società, letteralmente. Ma quando la maggior parte delle persone pensa a questo settore, immagina cemento, gru e forse qualche selfie drammatico con il cappello duro. Non si immaginano la montagna di documentazione che comporta: progetti, permessi, richieste di informazioni, invii, contratti e un elenco infinito.

È qui che ClickUp passa ad alleggerire il carico. Con i suoi documenti collaborativi, il monitoraggio della cronologia delle versioni e l'automazione basata sull'IA, trasforma il caos della documentazione in flussi di lavoro semplici e tracciabili.

Che si tratti di gestire progetti, di riepilogare/riassumere lo stato di avanzamento o di assegnare attività di ClickUp, ClickUp garantisce che tutti gli stakeholder siano sulla stessa pagina (digitale). La sua piattaforma mobile-friendly mantiene il team in connessione, anche in loco.

Quindi, perché lottare con le scartoffie quando è possibile creare un account gratuito su ClickUp e lasciare che sia lui a fare il lavoro pesante?